Modelos gratuitos de threads do Twitter para criadores de conteúdo e profissionais de marketing

Cada postagem no Twitter carrega um ritmo, uma pulsação que decide se ela vai gerar conversas entre seus seguidores ou se vai se perder no meio do barulho. E sabemos que os usuários do Twitter rolam a tela rapidamente. Portanto, um único tweet raramente causa o impacto que você precisa.

Com tantas vozes já presentes na plataforma, destacar-se significa dominar a arte do thread: uma história contada em tweets conectados que mantém os leitores rolando a tela. Mas, para ser consistente, você precisa de ferramentas que se alinhem ao seu plano desde o primeiro tweet.

Por exemplo, os modelos do Twitter e das redes sociais podem fazer parte do seu fluxo de trabalho para planejar e publicar threads no Twitter. Você pode usá-los para criar threads, programar suas publicações e atrair os leitores o suficiente para construir relacionamentos de longo prazo.

Vamos dar uma olhada nos modelos gratuitos de threads do Twitter que podem fazer o trabalho pesado por você.

Os melhores modelos de threads do Twitter em resumo

Aqui está um resumo rápido dos modelos gratuitos do ClickUp e outros modelos disponíveis no blog:

O que são modelos de threads do Twitter?

Os modelos de threads do Twitter são esboços pré-estruturados e reutilizáveis que ajudam você a escrever threads com vários tweets de forma clara e consistente. Eles oferecem um formato predefinido para o fluxo de cada tweet, como ganchos, pontos-chave, exemplos, transições e chamadas à ação.

Eles geralmente incluem:

Um formato atraente para chamar a atenção no primeiro tweet

Uma estrutura sequencial para dividir ideias em tweets fáceis de assimilar

Sugestões para contar histórias, exemplos, dicas ou pontos de dados

Um modelo de tweet de encerramento para resumos ou CTAs

Orientação sobre o número de caracteres para se adequar aos limites do Twitter

🧠 Curiosidade: uma pequena experiência realizada pela Buffer comparando 10 threads baseadas em publicações de blog revelou que elas geraram 63% mais impressões e 54% mais engajamento do que tweets com um único link.

O que torna um modelo de thread do Twitter bom?

Se você deseja transformar suas ideias em histórias que chamam a atenção e fluem naturalmente, você precisa de um modelo de thread do Twitter que:

Ajuda você a planejar e programar threads , monitorar o engajamento e ajustar o que mais repercute com seu público.

Oferece uma fórmula para iniciar o tópico com clareza, curiosidade, contradição ou até mesmo uma opinião controversa que chame a atenção.

Permite o uso de blocos de tweets modulares para que cada tweet seja independente, mas contribua para a conclusão de um tópico inteiro, criando impulso sem repetições.

Atua como um rastreador de consistência que permite registrar o desempenho, o tempo de publicação ou a categoria do tópico para uma iteração mais rápida.

Oferece consciência da contagem de caracteres, mantendo cada tweet conciso (menos de ~260 caracteres).

💡 Dica profissional: use o Agente de IA para gerenciamento do Twitter do ClickUp para automatizar o engajamento, programar postagens e monitorar tendências, mas não se esqueça de revisar as respostas periodicamente para manter a voz da sua marca precisa e humana.

Modelos de threads do Twitter

Você reconhece um ótimo Twitter Thread quando vê um — a primeira frase prende sua atenção, cada tweet ganha impulso e você chega ao final com a sensação de ter realmente aprendido algo valioso. Mas como criar threads que funcionam? É aí que a maioria dos criadores de conteúdo esbarra em um obstáculo. Quando suas ideias para threads ficam guardadas em aplicativos de notas, os rascunhos ficam no Twitter e os dados de desempenho ficam escondidos em ferramentas de análise, você fica constantemente mudando de contexto em vez de criar.

O ClickUp reúne todo o seu fluxo de trabalho de threads em um só lugar, sendo o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo.

Isso significa que você poderá:

Planeje os tópicos dos threads em seu calendário de conteúdo usando IA.

Escreva e estruture tweets com contexto completo

Colabore com sua equipe nas edições e acompanhe o desempenho.

Basicamente, tudo isso e muito mais pode ser feito sem precisar alternar entre aplicativos! Diga adeus à dispersão do trabalho conectando ideias, criação, cronogramas de publicação e análise de desempenho em um único espaço de trabalho.

Portanto, se você deseja impulsionar sua atividade nas redes sociais no Twitter ou em outras plataformas, esses modelos do ClickUp vão te ajudar a alcançar o sucesso:

1. Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp para o Twitter

Obtenha o modelo gratuito Planeje, programe e acompanhe todos os seus threads e campanhas no Twitter em um espaço de trabalho organizado com o modelo de calendário de conteúdo do Twitter do ClickUp.

O modelo de calendário de conteúdo do ClickUp para o Twitter transforma a forma como você planeja e gerencia tweets. Em vez de notas espalhadas ou rascunhos pela metade, você obtém um espaço de trabalho limpo e pronto para uso, criado para garantir a consistência.

Os campos personalizados permitem que você registre a meta por trás de cada tweet (como reconhecimento da marca, engajamento ou conversões) e acompanhe os gastos em relação ao impacto. A visualização da lista oferece uma visão geral rápida do status dos tweets na fila e do desempenho dos que já foram publicados. Os cartões de tarefas detalhados são onde você pode ver a atividade de cada thread de tweets e como eles vão da ideia à publicação.

Por que você vai gostar deste modelo:

Crie, programe e ajuste seu pipeline no Twitter com total visibilidade.

Acompanhe as metas da campanha, as métricas de desempenho e o impacto no orçamento diretamente da sua área de trabalho do Twitter.

Colabore com sua equipe em tempo real, atribuindo, editando e aprovando o conteúdo dos threads sem sair do modelo.

✅ Ideal para: equipes de redes sociais, criadores e fundadores que gerenciam várias contas no Twitter.

2. Modelo avançado de mídia social ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Reúna todas as plataformas sociais em um fluxo de trabalho claro com o modelo avançado de mídia social do ClickUp.

O modelo avançado de mídia social do ClickUp foi criado para profissionais de marketing e criadores que desejam transformar threads do Twitter de experiências ocasionais em um canal de crescimento repetível.

Acompanhe as métricas de desempenho dos threads, teste diferentes ganchos, gerencie vários pilares de conteúdo e veja quais formatos de thread geram mais engajamento. Cada postagem pode ser convertida em uma tarefa adicionando responsáveis, recursos visuais, prazos e links.

A visualização do quadro no estilo Kanban é ideal para acompanhar o fluxo de cada thread, pois você pode simplesmente arrastar os cartões de tweet à medida que eles passam de Ideia → Rascunho → Agendado → Publicado.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use o ClickUp Docs para escrever o rascunho completo do seu tópico e incorporar recursos relevantes (imagens, links de referência).

Veja todos os seus threads futuros e passados em uma linha na exibição de lista , com todos os detalhes organizados.

Alterne para a visualização Calendário para ver quando cada thread está programado para ser publicado.

✅ Ideal para: Agências que gerenciam conteúdo multicanal e equipes internas que realizam campanhas de lançamento sem a necessidade de planilhas.

📮 ClickUp Insight: Você sabia que 45% das pessoas verificam seus telefones a cada poucos minutos — muitas vezes para respostas rápidas ou uma pausa mental? No entanto, essas verificações constantes do telefone, como dar uma olhada no e-mail enquanto redige um relatório, na verdade fragmentam sua atenção e prejudicam o trabalho profundo. 🖤É aí que entra o ClickUp Brain MAX . Como seu companheiro de desktop com tecnologia de IA, o Brain MAX permite que você converse, planeje, crie tarefas e pesquise aplicativos de terceiros sem sair do seu espaço de trabalho ou pegar seu celular. Precisa de uma inspiração criativa? Use sua voz para escrever um haicai, gerar conteúdo com vários modelos de IA ou lidar com tarefas administrativas — dando aos seus olhos (e foco) uma pausa muito necessária.

3. Modelo de postagem em redes sociais do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de postagem em mídias sociais do ClickUp para criar, revisar e programar postagens sociais com visibilidade total, desde o rascunho até a publicação.

Com o modelo de postagem em mídias sociais do ClickUp, você oferece às suas equipes um espaço para realizar campanhas em várias plataformas sem precisar vasculhar uma dúzia de planilhas e aprovações.

Cada postagem pode incluir marcadores de etapa (Ideia → Redação de conteúdo → Design → Revisão → Publicação), links de conteúdo, dados de engajamento e hashtags. A visualização da Biblioteca de conteúdo pode agrupar postagens por canal (como Twitter ou Instagram) ou Tipo de campanha (Recurso do produto, Enquete, Estudo de caso ou Brinde).

Por que você vai gostar deste modelo:

Crie sua fila de publicações semanais e mensais por canal, campanha ou tema em um espaço de trabalho ao vivo.

Atribua tarefas, insira arquivos criativos e marque revisores para manter todos os recursos em movimento rumo à publicação.

Acompanhe o alcance, os salvamentos, os cliques e os comentários para identificar que tipo de conteúdo está realmente gerando tração.

Alterne entre as visualizações Lista, Quadro e Calendário para planejar, editar e programar publicações em todos os canais.

✅ Ideal para: equipes de marketing, criadores ou agências que administram várias contas de marcas em diferentes plataformas

4. Modelo de calendário de mídias sociais do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje suas publicações nas redes sociais com clareza e consistência com o modelo de calendário de redes sociais do ClickUp.

O modelo de calendário de mídias sociais da ClickUp é o seu sistema completo para idealizar, programar e acompanhar todas as publicações em diferentes canais de mídia social. Use-o para planejar threads no Twitter e ver exatamente quando elas serão publicadas, como se encaixam na sua estratégia de conteúdo mais ampla e quais tópicos você está cobrindo a cada semana. Esse modelo funciona bem como um espaço colaborativo para debater ideias, obter feedback sobre designs e criar campanhas programadas.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use a visualização do formulário de sugestão de conteúdo para reunir ideias de threads dos membros da equipe ou das partes interessadas.

Crie uma biblioteca de ganchos e tópicos de threads bem-sucedidos na visualização Biblioteca de conteúdo para que você possa reutilizar formatos que funcionam.

Veja em que estágio cada thread se encontra na visualização do quadro , onde você também pode ver rótulos, prioridades, prazos e responsáveis rapidamente.

Analise o desempenho da campanha a partir de um único painel.

✅ Ideal para: equipes de mídia social e gerentes de marketing que planejam campanhas multicanais e coordenam com redatores e designers.

💡 Dica profissional: ao criar um calendário de mídias sociais, siga a regra 80/20. Isso significa que 80% do seu conteúdo deve agregar valor, educando, entretendo ou resolvendo os problemas dos usuários. Os 20% restantes devem ser usados para promover seus produtos ou serviços.

🎥 Assista: Está com dificuldade para acompanhar a criação de conteúdo? Neste vídeo, mostraremos exatamente como usar o ChatGPT como seu assistente de IA para mídias sociais: ✅ Tenha ideias de conteúdo rapidamente

✅ Escreva legendas, tweets e publicações

✅ Gere briefings criativos para campanhas

5. Modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Estruture e defina toda a sua estratégia de conteúdo com um único plano, adotando o modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp.

O modelo de plano de conteúdo de mídia social oferece uma estrutura clara para mapear sua estratégia de threads no Twitter junto com seu outro conteúdo social.

Em vez de tratar os threads como publicações pontuais, você pode planejá-los como parte de seu calendário de conteúdo mais amplo — programando threads sobre lançamentos de produtos, eventos do setor ou tópicos em alta que façam sentido para seu público.

Por que você vai gostar deste modelo:

Obtenha uma visão geral rápida das tarefas, comentários e lembretes atribuídos a você com suas datas de vencimento na visualização Meu Trabalho .

Conecte-se a calendários externos (como Google ou Outlook) para ver o trabalho do dia, eventos, reuniões, programação de postagens, etc.

Use os campos personalizados para garantir que cada thread tenha todos os metadados relevantes (gancho, duração, hora, link) para que você não perca nenhum detalhe importante.

Use as listas de tarefas no ClickUp para gerenciar seus fluxos de trabalho de threads no Twitter.

✅ Ideal para: equipes que gerenciam publicações ou campanhas recorrentes em mídias sociais em várias plataformas

💡 Dica profissional: O ClickUp Brain é o seu assistente alimentado por IA, projetado para facilitar o planejamento, a estruturação e a publicação de threads no Twitter. Veja como ele pode ajudá-lo: Fluxo de trabalho contínuo: organize suas ideias para threads, rascunhos e programação de publicações em um só lugar.

Esboços instantâneos de threads : basta compartilhar seu tópico ou ideia, e o Brain irá gerar um esboço claro e envolvente para sua thread no Twitter — completo com sugestões de ganchos, subtópicos e chamadas à ação.

Elaboração de conteúdo: o Brain pode elaborar cada tweet do seu tópico, garantindo que sua mensagem flua naturalmente e mantenha seu público interessado do início ao fim.

Personalização de modelos: quer você queira um formato de narrativa, um guia passo a passo ou uma lista, o Brain adapta os modelos para se adequarem à voz e aos objetivos da sua marca.

Dicas de SEO e engajamento: receba sugestões baseadas em IA para hashtags, palavras-chave e impulsionadores de engajamento para maximizar o alcance do seu tópico e o crescimento do número de seguidores.

Vários modelos de IA: obtenha o ChatGPT, o Gemini 3 e muito mais a partir de uma única interface conectada.

6. Modelo de calendário promocional do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Fique por dentro de todos os lançamentos de produtos, feriados e prazos de campanhas com um calendário dinâmico.

O modelo de calendário promocional do ClickUp conecta seus threads do Twitter a suas campanhas promocionais maiores. Quando você lança um produto ou realiza uma promoção, seus threads de anúncio são sincronizados com campanhas de e-mail e lançamentos de páginas de destino. Dessa forma, suas mensagens permanecem consistentes em todos os canais. A visualização de feriados ou datas importantes permite que você veja datas importantes em um calendário para que possa personalizar o conteúdo e planejar threads em torno delas. Tudo é redigido e revisado com semanas de antecedência, para que você não precise escrever threads de lançamento à meia-noite antes de elas irem ao ar.

Por que você vai gostar deste modelo:

Inclua feriados e datas especiais para o seu local de destino sincronizando o Google Agenda com o ClickUp.

Tenha um calendário centralizado para todas as atividades promocionais com visualizações mensais/semanais e uma lista geral.

As visualizações integradas Board e Schedule ajudam a mapear quando cada thread será publicado e como ele se alinha a outras campanhas.

Use-o para acompanhar datas importantes, atribuir responsáveis, anexar códigos promocionais, definir durações de ofertas e visualizar cada uma delas. Lançar

✅ Ideal para: equipes de mídia social e outras equipes de marketing que precisam coordenar ofertas sazonais, vendas relâmpago e promoções de marca em vários canais.

📚 Leia mais: Principais ferramentas de IA para criar e gerenciar conteúdo de mídia social

7. Modelo de programação de publicações nas redes sociais do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha-se visível e cresça nas redes sociais publicando consistentemente com o modelo de programação de publicações nas redes sociais do ClickUp.

Ofereça à sua equipe de mídias sociais um centro de comando completo para cada thread, postagem, plataforma e campanha com o modelo de programação de postagens em mídias sociais do ClickUp.

Você pode ver quais threads do Twitter estão sendo publicados esta semana e quais ainda estão em fase de rascunho. Sua equipe sabe exatamente quem está trabalhando em cada tweet, quais threads precisam de aprovação final e onde estão as lacunas em seu calendário de conteúdo.

Por que você vai gostar deste modelo:

Monitore todos os detalhes das publicações, incluindo frequência, canal e mídia, em um único painel organizado.

Insira seu texto, imagens e links de referência diretamente na tarefa para que o designer, redator, revisor e gerente permaneçam alinhados.

Acompanhe as tendências e inclua-as nos próximos dias para que seu feed permaneça atualizado sem comprometer o planejamento.

✅ Ideal para: estrategistas de mídia social, agências que gerenciam contas de várias marcas e equipes que administram agendas de postagem de alto volume.

📚 Leia mais: Melhores ferramentas de software para calendário de conteúdo

8. Modelo de campanha de mídia social ClickUp

Obtenha o modelo gratuito O modelo de programação de publicações nas redes sociais da ClickUp permite que você gerencie todas as campanhas, desde o brainstorming até a análise de desempenho, sem esforço.

O modelo de campanha de mídia social do ClickUp reúne todo o fluxo de trabalho da sua campanha em um único espaço de trabalho. Cada campanha tem sua própria lista. Cada thread do Twitter se torna uma tarefa. Tweets individuais dentro desse thread? São subtarefas que você pode rascunhar, editar e finalizar separadamente antes que todo o thread seja publicado.

Além disso, com o ClickUp Automations, as tarefas são atribuídas automaticamente ao membro certo da equipe e o progresso é atualizado automaticamente à medida que as publicações passam da fase de ideação para a revisão e, em seguida, para a publicação.

Por que você vai gostar deste modelo:

Crie tarefas e subtarefas para cada tweet/thread, atribua um redator, designer e revisor com prazos e dependências.

Acompanhe e analise o desempenho da campanha com os painéis do ClickUp e refine a estratégia com base em informações valiosas.

Mova tarefas por etapas e status, anexe recursos visuais e use tags codificadas por cores para campos como plataforma e tipo de campanha.

✅ Ideal para: equipes de marketing, líderes de mídias sociais ou agências que realizam campanhas em várias plataformas.

9. Modelo de anúncio de thread do Twitter da Type.ai

O modelo de thread de anúncio do Twitter da Type.ai oferece um formato estruturado para lançar produtos, recursos ou notícias no Twitter. Ele orienta você nas partes principais: uma introdução que chama a atenção, um contexto que gera credibilidade, benefícios claros e uma forte chamada à ação.

Carregue arquivos, cole URLs ou adicione fontes de conhecimento diretamente na sua área de trabalho para que cada rascunho tenha referências precisas e atualizadas.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use IA para gerar threads personalizados e edite o resultado para refinar o tom, melhorar a legibilidade, adicionar recursos visuais, hashtags etc.

Escreva na voz da sua marca salvando regras de estilo uma vez e aplicando-as em todos os threads de anúncios.

Forneça links para comunicados à imprensa e publicações em blogs para dar à IA o contexto do que é necessário.

✅ Ideal para: criadores e profissionais de marketing de mídia social que se dedicam a compartilhar atualizações, lançamentos de produtos ou marcos importantes no Twitter.

10. Modelo de maquete de thread do Twitter com design plano da Freepik

O Modelo de Conceito de Interface do Twitter da Freepik é uma maquete limpa e editável, projetada para visualizar threads de tweets, layouts de perfil e pré-visualizações de anúncios. O arquivo vetorial/PSD pode ser aberto em uma ferramenta de design como Adobe Illustrator, Photoshop ou Figma.

Designers e profissionais de marketing podem usá-los para criar conceitos para o Twitter ou apresentar ideias de campanha antes de realmente tweetá-las.

Por que você vai gostar deste modelo:

Edite o texto, ajuste os estilos e adicione elementos de branding antes de publicar.

Compartilhe modelos editados em outros materiais de marketing para anunciar threads.

✅ Ideal para: designers de mídias sociais, criadores de maquetes de interface do usuário e profissionais de marketing que apresentam visuais ou vídeos de campanhas para conceitos de threads.

💡 Dica profissional: o Buffer sugere retuitar seus tweets antigos com melhor desempenho para prolongar sua vida útil e maximizar o desempenho.

Atraia mais usuários do Twitter com o ClickUp

A maioria das pessoas tem como objetivo publicar muito, mas muitas vezes não tem clareza sobre o porquê, para quem e como. Para isso, você precisa de ferramentas que conectem ideias, sigam um ritmo e prendam a atenção dos leitores.

É por isso que falamos sobre modelos para threads do Twitter! Eles existem para abrir a possibilidade de obter mais do seu Twitter e de uma estratégia de mídia social mais ampla. Use esses modelos como um amigo que dá orientações sem diminuir o ritmo ao criar threads no Twitter.

Experimente o ClickUp para criar esse sistema. Ele oferece um único espaço de trabalho onde sua estratégia, calendário e análises ficam reunidos, para que cada postagem seja bem pensada.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e explore mais modelos para otimizar suas redes sociais.