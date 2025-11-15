Aqui vai uma afirmação ousada: o trabalho hoje está falido.

Mais de 60% do nosso tempo é perdido compartilhando, procurando e atualizando dados de projetos em ferramentas desconectadas. O resultado? Perda de tempo e menor produtividade.

No entanto, ao integrar ferramentas de gerenciamento de projetos com plataformas de mensagens instantâneas, você pode criar um espaço de trabalho conectado que centraliza atualizações, tarefas e conversas.

Imagine poder obter atualizações sobre cronogramas, status ou obstáculos do projeto apenas fazendo uma pergunta. Isso sim é conveniência de verdade!

Neste artigo, exploraremos como integrar ferramentas de gerenciamento de projetos com plataformas de mensagens e descreveremos as etapas envolvidas no processo.

A seguinte troca de mensagens no Reddit entre o fundador de uma startup e um profissional destaca as falhas do gerenciamento de projetos moderno.

Sim, as tarefas nas mensagens se perdem. Mas a questão é mais sobre como você pode facilitar para evitar isso. Por exemplo, recebo uma mensagem no iMessage com algo para fazer. Qual é o seu fluxo de trabalho para tirar isso do iMessages e colocar em um aplicativo?

Sim, as tarefas nas mensagens se perdem. Mas a questão é mais sobre como você pode facilitar para evitar isso. Por exemplo, recebo uma mensagem no iMessage com algo para fazer. Qual é o seu fluxo de trabalho para tirar isso do iMessages e colocar em um aplicativo?

Essa é a lacuna cotidiana que os gerentes de projeto identificam entre as ferramentas de comunicação e o software de gerenciamento de projetos, o que faz com que ações importantes fiquem presas em conversas de chat.

A solução para esse problema é integrar sua ferramenta de gerenciamento de projetos com plataformas de mensagens, o que resolve três grandes problemas:

✅ Centralize toda a comunicação em canais dedicados, facilitando o acompanhamento do progresso e mantendo todos alinhados.

✅ Reduza a alternância de contexto gerenciando atualizações, criando planos de projeto, atribuindo tarefas e acessando arquivos sem sair da sua plataforma de comunicação.

✅ Encaminhe notificações automatizadas do seu software de gerenciamento de projetos para aplicativos de mensagens para manter-se atualizado sobre prazos, reduzir tarefas repetitivas, bloqueadores ou alterações de tarefas.

✅ Melhore o envolvimento das partes interessadas, proporcionando-lhes visibilidade do andamento do projeto e gerenciando as atualizações do projeto diretamente por meio de canais familiares.

✅ Promova a colaboração no local de trabalho, dando a toda a equipe acesso a atualizações e documentos compartilhados em um único lugar.

📮 ClickUp Insight: Cerca de 41% dos profissionais preferem mensagens instantâneas para comunicação em equipe. Embora ofereçam trocas rápidas e eficientes, as mensagens geralmente são espalhadas por vários canais, tópicos ou mensagens diretas, tornando mais difícil recuperar as informações posteriormente. Com uma solução integrada como o ClickUp Chat, suas conversas de chat são mapeadas para projetos e tarefas específicos, mantendo suas conversas contextualizadas e prontamente disponíveis. Veja como funciona aqui. 👇🏼

Plataformas de mensagens comuns para integração

Os chats têm mais valor do que muitas vezes imaginamos.

Esses são espaços onde os planos mudam, as prioridades evoluem e as metas do projeto são redefinidas. Quando essas conversas não são registradas, cria-se uma desconexão entre as equipes e a liderança.

É por isso que integrar as plataformas de mensagens mais eficazes é importante para o alinhamento em tempo real. Aqui estão as plataformas mais comuns nas quais você deve se concentrar:

1. Microsoft Teams (ideal para fluxos de trabalho unificados do Microsoft 365)

via Microsoft Teams

Para empresas que vivem no ecossistema Microsoft, o Teams oferece o nível mais profundo de integração. Para integrar ferramentas como Project for the web ou Planner, basta adicioná-las como uma nova guia diretamente em um canal do Teams.

Isso transforma o canal em um verdadeiro centro de projetos, onde seu armazenamento de arquivos (OneDrive/SharePoint), conversas e a lista oficial de tarefas ficam todos na mesma tela. O objetivo é a união total: você nunca precisa sair da interface do Teams para atualizar o status de uma tarefa ou verificar um roteiro.

Os melhores recursos do Microsoft Teams

Integração profunda com o M365 para coautoria perfeita de arquivos e sincronização de calendário com o Outlook

Recursos de segurança e conformidade de nível empresarial exigidos por setores regulamentados

Comunicação unificada combinando chat persistente, videoconferência e uma solução completa de telefonia baseada em nuvem (com o Teams Phone)

Produtividade impulsionada por IA através do Microsoft Copilot para resumos de reuniões e extração automatizada de itens de ação

Limitações do Microsoft Teams

Curva de aprendizado íngreme devido à complexa estrutura multinível de Equipes, Canais e Chats

O aplicativo pode consumir muitos recursos, levando a um desempenho mais lento e maior uso de memória.

A melhor experiência geralmente requer o uso do aplicativo para desktop, pois a versão do navegador pode ter funcionalidades limitadas.

O plano gratuito tem limites de tempo rigorosos para reuniões em grupo e limites de armazenamento mais baixos.

Preços do Microsoft Teams

Disponível como parte da assinatura do Microsoft 365.

Avaliações e comentários do Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 6.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Teams?

Avaliação de um usuário:

Com essa plataforma, você pode fazer chamadas de vídeo e realizar reuniões tanto para o trabalho quanto para a escola. Ela também permite compartilhar arquivos, gerenciar tarefas e coordenar calendários com seus colegas, tudo em um único aplicativo. Na minha opinião, ela é especialmente adequada para agendar conferências de trabalho quando uma equipe precisa se reunir remotamente, eliminando a necessidade de se deslocar até o escritório. É particularmente útil quando os participantes estão localizados em diferentes partes do mundo, pois economiza tempo e dinheiro. O Microsoft Teams é bastante fácil de usar e tem uma aparência atraente.

Com essa plataforma, você pode fazer chamadas de vídeo e realizar reuniões tanto para o trabalho quanto para a escola. Ela também permite compartilhar arquivos, gerenciar tarefas e coordenar calendários com seus colegas, tudo em um único aplicativo. Na minha opinião, ela é especialmente adequada para agendar conferências de trabalho quando uma equipe precisa se reunir remotamente, eliminando a necessidade de se deslocar até o escritório. É particularmente útil quando os participantes estão localizados em diferentes partes do mundo, pois economiza tempo e dinheiro. O Microsoft Teams é bastante fácil de usar e tem uma aparência atraente.

💡 Dica profissional: deseja melhorar a forma como sua equipe se comunica e colabora? O blog Microsoft Teams Pros and Cons detalha o que funciona e o que você deve observar para ajudá-lo a escolher a plataforma certa com confiança.

2. Slack (ideal para converter conversas em tarefas)

via Slack

O Slack é muito apreciado por suas integrações, pois a ferramenta foi projetada para ser o sistema nervoso central de todos os seus aplicativos separados. A integração com ferramentas de gerenciamento de projetos como Asana, ClickUp ou Jira geralmente é feita através do Diretório de Aplicativos, o que leva apenas alguns cliques.

O melhor caso de uso é converter o chat em ação: um membro da equipe pode usar um comando de atalho ou uma reação com emoji para transformar instantaneamente uma mensagem (“Alguém pode acompanhar a cotação do cliente?”) em um cartão de tarefa, garantindo que todas as ações sejam capturadas sem sair da conversa.

Melhores recursos do Slack

Canais e tópicos para discussões organizadas e focadas em projetos e tópicos

Integrações abrangentes com milhares de aplicativos de terceiros e um robusto Workflow Builder para automação.

O Slack Connect oferece canais seguros e dedicados para colaborar perfeitamente com parceiros externos.

O Huddles e o Clips permitem reuniões de áudio espontâneas e mensagens rápidas de vídeo/áudio que podem ser gravadas.

Limitações do Slack

O plano gratuito limita o histórico de mensagens a 90 dias , tornando as conversas mais antigas inacessíveis sem a atualização.

O alto volume de mensagens em canais ativos pode levar a sobrecarga de informações e distração .

A qualidade das chamadas de voz e vídeo nativas às vezes é considerada menos robusta do que ferramentas dedicadas, como o Zoom.

Preços do Slack

Gratuito: US$ 0 por usuário/mês

Pro: US$ 8,75 por usuário/mês

Business+: US$ 15 por usuário/mês

Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Slack

G2: 4,5/5 (mais de 30.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 25.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slack?

Avaliação de um usuário:

O Slack oferece uma comunicação avançada, moderna e colaborativa que conecta grupos/equipes de qualquer tamanho que precisam de uma plataforma de fácil acesso para comunicação diária por chat. A fácil integração foi um dos principais motivos pelos quais escolhemos o Slack. Nós nos conectamos com o Asana para coordenar a colaboração em projetos, acompanhar a conclusão de tarefas e gerenciar o cronograma do projeto. O suporte ao cliente fornece um guia útil para implementar o software em vários dispositivos, como computadores de trabalho e telefones pessoais, o que oferece flexibilidade de acesso de qualquer lugar. O uso diário do Slack oferece vários benefícios, como compartilhamento preciso de notícias e informações, transferência segura de arquivos e comunicação mais rápida.

O Slack oferece uma comunicação avançada, moderna e colaborativa que conecta grupos/equipes de qualquer tamanho que precisam de uma plataforma de fácil acesso para comunicação diária por chat. A fácil integração foi um dos principais motivos pelos quais escolhemos o Slack. Nós nos conectamos com o Asana para coordenar a colaboração em projetos, acompanhar a conclusão de tarefas e gerenciar o cronograma do projeto. O suporte ao cliente fornece um guia útil para implementar o software em vários dispositivos, como computadores de trabalho e telefones pessoais, o que oferece flexibilidade de acesso de qualquer lugar. O uso diário do Slack oferece vários benefícios, como compartilhamento preciso de notícias e informações, transferência segura de arquivos e comunicação mais rápida.

📖 Leia também: Os prós e contras do Slack no trabalho

3. Zoom Chat (ideal para visualizar o status do projeto entre reuniões)

via Zoom

Embora o Zoom seja conhecido pelo vídeo, seu recurso de bate-papo foi criado para manter o ritmo após a reunião. A integração com ferramentas de gerenciamento de projetos é feita por meio do Zoom App Marketplace.

A forma mais simples de integração é usar o Zoom Chat como um centro de notificações: você conecta aplicativos como Trello ou Asana para que as atualizações de tarefas (por exemplo, “Tarefa X concluída” ou “Prazo alterado”) apareçam como notificações em tempo real diretamente no canal de chat específico do seu projeto. Isso mantém o status do projeto visível onde sua equipe já está conversando.

Melhores recursos do Zoom Chat

Integração perfeita com reuniões para transformar instantaneamente qualquer chat em uma videoconferência ou chamada telefônica

Bate-papo persistente e canais para conversas organizadas com capacidade total de pesquisa e respostas encadeadas.

Integração do AI Companion para resumos alimentados por IA de longas conversas e itens de ação automatizados

Integração com o Zoom Docs e Tasks, permitindo que as mensagens de chat sejam convertidas diretamente em itens colaborativos do projeto.

Limitações do Zoom Chat

A funcionalidade de mensagens é mais eficaz e econômica quando combinada ou usada em conjunto com outras ferramentas do Zoom Workplace .

O ecossistema de aplicativos é menos extenso e menos maduro em comparação com as bibliotecas oferecidas por concorrentes como Slack e Teams.

Ainda é vista principalmente como uma ferramenta de videoconferência, o que leva a taxas de adoção mais baixas para sua funcionalidade de chat.

Preços do Zoom Chat

Básico (gratuito)

Pro: US$ 13,33 por usuário/mês

Negócios: US$ 18,32 por usuário/mês

Business Plus / Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Zoom Chat

G2: 4,5/5 (mais de 40.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 10.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoom Chat?

Avaliação de um usuário:

Em nossa organização, tornamos o Zoom Workplace o núcleo de nossos esforços de colaboração digital. A plataforma nos permite alternar facilmente entre videoconferências, espaços de trabalho compartilhados e tarefas de gerenciamento de projetos, tudo isso preservando o contexto de nossas discussões. Graças a essa integração, não enfrentamos mais a fragmentação de ferramentas que antes atrapalhava nossa produtividade.

Em nossa organização, tornamos o Zoom Workplace o núcleo de nossos esforços de colaboração digital. A plataforma nos permite alternar facilmente entre videoconferências, espaços de trabalho compartilhados e tarefas de gerenciamento de projetos, tudo isso preservando o contexto de nossas discussões. Graças a essa integração, não enfrentamos mais a fragmentação de ferramentas que antes prejudicava nossa produtividade.

👋🏾 Quer aprender a acompanhar melhor as tarefas? Assista a este vídeo!

4. Discord (ideal para alertas de status simples e imediatos em equipes distribuídas)

via Discord

O Discord é informal, mas poderoso para comunicação rápida, e sua integração geralmente depende de ferramentas de automação como o Zapier ou Webhooks personalizados.

Como não possui o enorme diretório de aplicativos nativos do Slack, a integração geralmente significa configurar uma via de mão única: quando uma tarefa é atualizada em sua ferramenta de projeto (como ProjectManager ou Trello), uma mensagem de notificação simples é enviada automaticamente para um canal específico do Discord.

Isso é perfeito para equipes descentralizadas que precisam de alertas de status leves e imediatos em sua plataforma de comunicação preferida.

Melhores recursos do Discord

Os canais de voz sempre ativos permitem que os usuários entrem instantaneamente para trabalhar em conjunto ou fazer perguntas rápidas.

Histórico de mensagens ilimitado no plano gratuito, uma vantagem importante sobre os concorrentes.

Ferramentas que priorizam a comunidade e utilizam um sofisticado sistema de funções para gerenciar grandes grupos e atribuir permissões granulares.

Compartilhamento de mídia de alta qualidade que suporta streaming HD e compartilhamento de tela com baixa latência

Limitações do Discord

A falta de foco nos negócios significa que sua marca, terminologia e atmosfera são frequentemente inadequadas para ambientes formais.

Integrações comerciais oficiais limitadas com ferramentas essenciais de CRM, RH e gerenciamento de projetos

As restrições de tamanho de arquivo são baixas no plano gratuito (25 MB) e limitadas mesmo nos planos pagos.

As ofertas de segurança e conformidade não estão no nível de ferramentas de nível empresarial, como Slack e Teams.

Preços do Discord

Gratuito

Nitro básico: US$ 2,99 por mês

Nitro: US$ 9,99 por mês

Avaliações e comentários do Discord

G2: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Discord?

Avaliação de um usuário:

O Discord é uma porta de entrada para possibilidades infinitas. Existem literalmente milhares e milhares de servidores aos quais você pode se juntar, sendo o Programa o ponto central de tudo isso. Garanto que há um servidor para tudo e qualquer coisa que lhe interesse. Jogos, esportes, música, há um servidor para isso. Este é realmente o sucessor espiritual das mensagens instantâneas! Você pode conectar suas redes sociais. Você pode conectar seu e-mail. O Discord oferece suporte para quem precisa E é fácil de usar. Tudo isso é totalmente gratuito! Você não precisa pagar nada para usar o Discord!

O Discord é uma porta de entrada para possibilidades infinitas. Existem literalmente milhares e milhares de servidores aos quais você pode se juntar, sendo o Programa o ponto central de tudo isso. Garanto que existe um servidor para tudo e qualquer coisa em que você tenha interesse. Jogos, esportes, música, existe um servidor para isso. Este é realmente o sucessor espiritual das mensagens instantâneas! Você pode conectar suas redes sociais. Você pode conectar seu e-mail. O Discord oferece suporte para quem precisa E é fácil de usar. Tudo isso é totalmente gratuito! Você não precisa pagar nada para usar o Discord!

5. Google Chat (ideal para a criação de tarefas contextuais no Google Workspace)

via Google Workspace

A integração com o Google Chat é mais forte quando se aproveita os recursos de automação disponíveis no Google Workspace ou se conecta por meio de ferramentas como o Zapier. O objetivo é manter as discussões do projeto vinculadas aos seus documentos e tarefas. Você pode configurar “Espaços” (bate-papos em grupo) para projetos específicos e convidar “Bots” para gerenciar integrações.

A função principal é a sincronização de dados: um bot pode atualizar automaticamente uma tarefa no Asana sempre que um comando é emitido no Chat Space, ou pode publicar uma notificação quando um documento importante é alterado no Google Drive, garantindo que a conversa e o trabalho estejam sempre conectados.

Principais recursos do Google Chat

Integração nativa do Google Workspace para conexão instantânea com o Drive , Docs e Meet .

A experiência unificada do Gmail significa que o chat pode ser incorporado diretamente na guia da web do Gmail .

O histórico de mensagens sempre ativo oferece um histórico de conversas ilimitado e pesquisável, sem custo adicional.

A pesquisa e os resumos com tecnologia de inteligência artificial utilizam o Gemini AI para fornecer resumos de conversas e aprimorar a funcionalidade de pesquisa.

Limitações do Google Chat

Valor autônomo limitado, pois seu potencial total depende muito do usuário também utilizar outros produtos do Google Workspace .

O ecossistema de aplicativos é significativamente menor e menos maduro em comparação com os oferecidos pelo Slack e pelo Teams .

A interface é frequentemente considerada mais utilitária e menos personalizável ou visualmente atraente do que a do Slack .

A colaboração com convidados externos deve ser feita em um “Espaço” separado, em vez da seção principal de bate-papo.

Preços do Google Chat

Gratuito

Business Starter: US$ 6 por usuário/mês

Padrão empresarial: US$ 12 por usuário/mês

Business Plus: US$ 18 por usuário/mês

Avaliações e comentários do Google Chat

G2: 4,5/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 350 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Chat?

Uma avaliação de usuário diz :

Gosto muito de como tudo no Google Workspace está conectado e é tão fácil de usar. Ter o Gmail, o Drive, o Docs, o Google Meet e o Calendário em uma única plataforma torna a colaboração muito mais fácil. O que mais gosto é que várias pessoas podem editar arquivos em tempo real, e tudo é salvo automaticamente na nuvem. Isso também me ajuda a me organizar ao trabalhar com minha equipe.

Gosto muito de como tudo no Google Workspace está conectado e é tão fácil de usar. Ter o Gmail, o Drive, o Docs, o Google Meet e o Calendário em uma única plataforma torna a colaboração muito mais fácil. O que mais gosto é que várias pessoas podem editar arquivos em tempo real, e tudo é salvo automaticamente na nuvem. Isso também me ajuda a me organizar ao trabalhar com minha equipe.

💡 Dica profissional: se alternar entre o Google Chat e outros aplicativos atrasa sua equipe, as alternativas ao Google Chat para ampliar a comunicação da equipe apresentam ferramentas mais rápidas e integradas que ajudam equipes remotas a gerenciar atualizações, feedback e arquivos em um só lugar.

6. RingCentral (ideal para conectar chamadas de clientes + contexto a tarefas internas)

via RingCentral

O ponto forte da RingCentral é unificar todas as comunicações externas e internas (telefone, vídeo e chat). Seu objetivo de integração é garantir que a comunicação com clientes ou prospects capturada por telefone ou SMS nunca seja desconectada do gerenciamento interno de tarefas.

Você conecta o RingCentral a ferramentas de projeto e CRM, como Jira ou ClickUp, para que as ações sejam registradas automaticamente: por exemplo, uma mensagem de voz relacionada ao projeto pode acionar uma nova tarefa no Jira, ou uma anotação feita durante uma ligação com um cliente pode ser registrada como um comentário em uma tarefa no ClickUp. Isso fecha o ciclo entre o diálogo externo e as ações internas.

Os melhores recursos do RingCentral

Comunicações verdadeiramente unificadas, combinando um sistema telefônico comercial completo (VoIP), mensagens em equipe e videoconferências em HD em uma única plataforma.

Recursos telefônicos empresariais, incluindo atendimento avançado de chamadas, IVR , monitoramento de chamadas e análise completa de negócios.

Gerenciamento integrado de tarefas e notas para criar e atribuir tarefas diretamente nos chats da equipe

Vídeos de alta qualidade e recursos de IA, como transcrição ao vivo, insights em tempo real e quadro branco.

Limitações do RingCentral

Custo inicial mais alto, pois não há um plano verdadeiramente gratuito, e os planos pagos geralmente começam com um preço por usuário mais alto.

A interface de chat é frequentemente considerada menos sofisticada e intuitiva do que a de plataformas de chat dedicadas, como o Slack .

O acesso a recursos por níveis significa que recursos essenciais para os negócios, como integrações de CRM, são estritamente reservados para os planos Avançado e Ultra, de preço mais elevado.

Preços da RingCentral

Básico: US$ 20 por usuário/mês

Avançado: US$ 25 por usuário/mês

Ultra: US$ 35 por usuário/mês

Avaliações e comentários sobre a RingCentral

G2: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o RingCentral?

Avaliação de um usuário:

O gerenciador de tarefas me permite monitorar os fluxos de trabalho em diferentes departamentos e equipes de maneira eficaz. Os recursos de reunião são exatamente o que precisamos para manter o ritmo no lado comercial. Gosto muito da funcionalidade de bate-papo, e os GIFs adicionam um toque divertido e descontraído. Ter acesso a uma ampla variedade de opções de telefone e IVR nos permite continuar crescendo sem perder nenhuma chamada. O suporte ao cliente está a apenas um telefonema ou ticket de distância. Sempre amigável e completo.

O gerenciador de tarefas me permite monitorar os fluxos de trabalho em diferentes departamentos e equipes de maneira eficaz. Os recursos de reunião são exatamente o que precisamos para manter o ritmo no lado comercial. Gosto muito da funcionalidade de bate-papo, e os GIFs adicionam um toque divertido e descontraído. Ter acesso a uma ampla variedade de opções de telefone e IVR nos permite continuar crescendo sem perder nenhuma chamada. O suporte ao cliente está a apenas um telefonema ou ticket de distância. Sempre amigável e completo.

Observação: todas as plataformas acima são compatíveis com as mais de 1.000 integrações do ClickUp, facilitando a conexão de conversas, reuniões e dados de projetos em um só lugar. O software completo da ClickUp ajuda as equipes de projeto a melhorar a colaboração e transforma qualquer mensagem em uma tarefa com um responsável, prazo e contexto diretamente do Slack, Microsoft Teams ou outras ferramentas.

É muito importante para nós ter visibilidade do projeto de maneiras que atendam a todos os estilos e preferências de aprendizagem. O ClickUp também permitiu integrações com o Slack e o Gmail, o que mantém nosso trabalho otimizado de plataforma para plataforma.

É muito importante para nós ter visibilidade do projeto de maneiras que atendam a todos os estilos e preferências de aprendizagem. O ClickUp também permitiu integrações com o Slack e o Gmail, o que mantém nosso trabalho otimizado de plataforma para plataforma.

📖 Leia também: Os melhores aplicativos de mensagens instantâneas tudo-em-um

Você pode conectar conversas com ações e manter a colaboração em tempo real entre toda a sua equipe em apenas algumas etapas inteligentes. Veja como integrar uma ferramenta de gerenciamento de tarefas a uma plataforma de mensagens sem uma reformulação tecnológica completa.

Etapa 1: escolha a ferramenta de gerenciamento de projetos certa

Antes de considerar integrações, o primeiro passo é escolher uma ferramenta de gerenciamento de projetos eficaz que prepare sua equipe para o sucesso do projeto a longo prazo. Essa decisão define o quão bem sua equipe pode colaborar e se adaptar à medida que as prioridades mudam.

De acordo com o relatório Pulse of the Profession do Project Management Institute, equipes de alto desempenho enfatizam consistentemente três coisas: práticas sólidas de gerenciamento de projetos, adesão da diretoria e planejamento ágil de recursos.

Como isso funciona na prática?

Seus gerentes de projeto estão equipados com ferramentas que auxiliam nas decisões em tempo real.

As partes interessadas têm visibilidade dos dados, atualizações e riscos do projeto.

Toda a equipe pode rapidamente reatribuir recursos ou atualizar prioridades sem perder o contexto.

Tudo começa com a escolha de uma ferramenta que permita esse tipo de maturidade. Um bom software de gerenciamento de projetos deve oferecer:

✅ Comunicação em tempo real e alertas quando os prazos do projeto mudam ou uma tarefa é concluída

✅ A capacidade de atribuir tarefas, deixar comentários e marcar membros da equipe diretamente nas tarefas

✅ Integrações nativas com ferramentas que sua equipe já usa, como Microsoft Teams, Slack e Google Chat

✅ Automações que reduzem a necessidade de acompanhamentos manuais e verificações de status

Como fazer isso com o ClickUp? O ClickUp foi projetado com essa flexibilidade em mente. A integração do ClickUp com o Slack permite criar tarefas diretamente a partir de uma mensagem, enviar automaticamente atualizações de status de tarefas para canais do Slack e vincular conversas à tarefa exata que está sendo discutida.

Publique automaticamente atualizações de tarefas do ClickUp diretamente no Slack.

Para usuários da Microsoft, ao integrar o ClickUp ao Microsoft Teams, você pode visualizar detalhes de tarefas, publicar atualizações e até mesmo obter uma lista das tarefas atribuídas a você sem sair do chat. Com a integração do ClickUp ao Google Chat, as equipes recebem notificações do projeto diretamente em seu espaço de trabalho, garantindo que você nunca perca uma atualização do projeto.

Transforme o Google Chat em um feed de projetos em tempo real com o ClickUp

👀 Curiosidade: a NASA já perdeu um orbitador marciano de US$ 125 milhões porque uma equipe usava unidades imperiais enquanto outra usava métricas, provando que mesmo equipes de alto risco podem se desintegrar sem alinhamento na comunicação.

Etapa 2: Configure a integração

A simplicidade das integrações nativas, como conectar uma ferramenta de gerenciamento de projetos a uma plataforma de mensagens, é uma de suas características mais atraentes. O processo básico de configuração segue algumas etapas universais, independentemente das ferramentas que você estiver conectando:

Sincronize e ative: depois que as regras forem definidas, você ativa a integração e a atividade começa a ser sincronizada entre as plataformas.

Autorize a conexão: primeiro, você deve acessar a seção Integrações ou App Marketplace da sua plataforma principal (por exemplo, sua ferramenta de gerenciamento de projetos) e selecionar a plataforma de mensagens que deseja vincular.

Conceda permissões: você autoriza as duas plataformas a compartilhar dados ao fazer login na plataforma secundária (por exemplo, Slack ou Teams). Isso concede permissão para ações como criar tarefas ou enviar notificações.

Defina o escopo (seleção de canal): você escolhe os canais ou espaços de trabalho específicos onde deseja que as atualizações de tarefas, lembretes ou ações apareçam.

Defina ações (mapeamento de funcionalidades): você decide o que deseja que a plataforma de mensagens faça. Por exemplo, você deseja que uma nova tarefa seja criada quando uma mensagem contiver um emoji específico? Ou você só deseja receber uma notificação quando um prazo for perdido?

Vamos examinar as etapas em detalhes com um exemplo: por exemplo, se você deseja integrar o ClickUp ao Slack:

Acesse a página Integrações do ClickUp e selecione Slack.

Autorize o espaço de trabalho que você deseja conectar

Escolha os canais do Slack onde deseja que as atualizações de tarefas ou ações apareçam.

Decida o que você deseja que o Slack faça (criar novas tarefas, enviar lembretes ou exibir atualizações do projeto)

Sincronize suas atividades entre as plataformas

Depois de integrada, você pode digitar /clickup new em qualquer canal do Slack para escolher quais tipos de atividades devem ser sincronizadas: quando uma tarefa é criada, quando um comentário é adicionado ou quando algo está atrasado. Você decide o que é importante. Isso significa menos ruído, mais foco e uma equipe sempre informada.

Mantenha-se informado sem confusão, definindo atualizações inteligentes com a integração ClickUp-Slack

O verdadeiro benefício aparece quando você configura os gatilhos.

Você não precisa enviar todas as atualizações para o chat. Em vez disso, você pode escolher gatilhos específicos, como:

Uma nova tarefa é criada em um projeto

A data de vencimento é atualizada ou não é cumprida

Alguém adiciona um novo comentário ou arquivo

Uma tarefa passa para um novo status (por exemplo, “Em revisão” ou “Bloqueada”)

Defina gatilhos inteligentes para exibir apenas as atualizações de que sua equipe precisa usando os recursos de automação do ClickUp

Esses gatilhos ajudam sua equipe a se manter informada sem sobrecarregar o chat com ruídos de fundo. Por exemplo, em lançamentos de produtos, apenas bloqueadores urgentes ou tarefas atrasadas podem acionar alertas em um canal #launch dedicado.

Mapeie canais para tipos de projeto para obter mais controle

Para evitar o excesso de notificações, você pode mapear canais do Slack para espaços de projeto ou tipos de tarefa específicos.

Uma empresa pode encaminhar todos os comentários criativos para um canal dedicado #design-review, enquanto as atualizações críticas para o cliente são encaminhadas de forma privada para #client-x. Dessa forma, cada equipe vê apenas o que é relevante.

Esse recurso permite que você gerencie projetos complexos, coordene entre departamentos e mantenha a comunicação do projeto estruturada e pesquisável.

💡 Dica profissional: se a falta de um recurso integrado de acompanhamento de tarefas no Slack está atrasando sua equipe, confira os melhores concorrentes do Slack para encontrar ferramentas que permitem conversar, atribuir tarefas e acompanhar o progresso.

Etapa 3: personalize notificações e fluxos de trabalho

Notificações em excesso podem atrasar o trabalho de uma equipe. Quando sua plataforma de mensagens se transforma em um fluxo constante de alertas, as pessoas deixam de prestar atenção.

Automatize rituais de comunicação para obter visibilidade em tempo real

Um gerenciamento de projetos eficaz exige que a equipe tenha visibilidade em tempo real, sem se distrair com ruídos constantes. Você precisa configurar sua integração para lidar com atualizações de rotina automaticamente.

Por exemplo, ao gerenciar o planejamento semanal de sprints, a melhor prática universal é garantir que os desenvolvedores tenham uma visão clara das mudanças de status sem precisar alternar entre abas. Com o ClickUp, você pode configurar facilmente a plataforma para publicar mudanças de status de tarefas diretamente em um canal compartilhado do Slack ou Teams, garantindo que seus desenvolvedores tenham essa visibilidade em tempo real automaticamente.

Quer um lembrete para se preparar todas as segundas-feiras de manhã para sua reunião? Uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos deve cuidar disso. No ClickUp, basta adicionar uma automação que cria uma lista de verificação, atribui responsáveis e envia uma mensagem para #sprint-planning antes do início da reunião.

Aqui está uma explicação visual rápida sobre como o ClickUp facilita a automação do fluxo de trabalho:

Essas integrações vão além de simples atualizações — elas também são interativas. As melhores ferramentas permitem que você conduza o trabalho a partir da conversa. No Slack ou no Teams, você pode usar comandos simples como /clickup new para criar tarefas, atribuir responsáveis ou definir prazos — tudo dentro da janela de bate-papo.

👀 Curiosidade: o Big Dig de Boston é um caso clássico de má gestão do escopo do projeto. A rodovia subterrânea da cidade levou 9 anos a mais, custou US$ 12 bilhões a mais do que o esperado e se tornou um estudo de caso de gerenciamento de projetos sobre como não lidar com solicitações de mudança.

Converta feedback em trabalho estruturado

Para equipes criativas ou agências, o feedback dos clientes geralmente fica espalhado por chats, e-mails e chamadas. O desafio universal é transformar a comunicação espontânea em uma tarefa estruturada e priorizada. Por exemplo, muitas equipes usam o Discord para ideias de produtos orientadas pela comunidade.

A solução é capturar conversas e transformá-las em trabalho estruturado.

Ao conectar bots personalizados ao ClickUp, você pode transformar mensagens selecionadas do Discord em tarefas estruturadas, cada uma com datas de vencimento, contexto e prioridade. Isso ajuda a manter suas equipes alinhadas com o que é mais importante.

Capture conversas do Discord e transforme-as em trabalho estruturado no ClickUp

Reúna o trabalho e o bate-papo em um único espaço unificado

O objetivo final da integração é eliminar a alternância de contexto, ou seja, a necessidade de alternar entre seu aplicativo de bate-papo e seu aplicativo de trabalho.

Você pode combinar suas tarefas relacionadas ao projeto, atualizações da equipe e comunicação em uma única plataforma com o ClickUp Chat .

Com o ClickUp Chat, você pode gerenciar suas tarefas relacionadas ao trabalho e comunicação em uma interface alimentada por IA. Em vez de alternar entre bate-papo e trabalho, você reúne tudo em um só lugar, fazendo com que a experiência ClickUp vs Slack pareça menos uma troca e mais uma atualização.

A melhor parte do ClickUp Chat? Você pode pegar qualquer mensagem e convertê-la em uma tarefa com um clique.

Combine suas tarefas relacionadas ao projeto, atualizações da equipe e comunicação em uma única plataforma com o ClickUp Chat

Imagine o seguinte: sua equipe de produto sinaliza um bug crítico durante um bate-papo. Com o ClickUp Chat, você pode transformar instantaneamente essa mensagem em uma tarefa de correção de bug e enviar atualizações automáticas diretamente para o canal de controle de qualidade da sua equipe.

Isso ajuda os testadores a se manterem informados sem que ninguém precise copiar e colar atualizações entre ferramentas. É uma pequena mudança que elimina o trabalho excessivo e mantém todos alinhados, tudo em um único espaço de trabalho.

Além disso, você pode vincular tópicos a tarefas, marcar membros da equipe e até mesmo permitir que o ClickUp Brain sugira acompanhamentos, resuma conversas e crie automaticamente itens de ação.

Impulsione o progresso das discussões em equipe resumindo as ações a serem realizadas com o ClickUp Brain

Você também pode organizar bate-papos por equipes ou espaços, mantendo discussões e documentos relacionados em um só lugar. Se alguém mencionar um arquivo ou prazo perdido no bate-papo, você pode acessar instantaneamente a tarefa relacionada e atualizar seu status.

Configure agentes de IA para lidar com processos recorrentes

Quer automatizar ainda mais todos os processos acima? As ferramentas de projeto mais avançadas agora usam IA para avançar no trabalho sem intervenção humana.

Os agentes de IA do ClickUp foram criados precisamente para lidar com isso e muito mais:

Resuma conversas e documentos : obtenha instantaneamente o essencial de longas conversas ou documentos.

Crie itens de ação automaticamente : transforme notas de reuniões ou mensagens de chat em tarefas acionáveis com um clique.

Sugestões de acompanhamento : o ClickUp Brain recomenda os próximos passos com base nas suas conversas.

Automatize fluxos de trabalho repetitivos : os agentes de IA podem atribuir tarefas, atualizar status e enviar notificações automaticamente.

Responda a perguntas sobre o espaço de trabalho: pergunte ao ClickUp Brain sobre o status do projeto, prazos ou até mesmo as melhores práticas do espaço de trabalho.

📖 Leia também: Como usar o Slack para gerenciamento de projetos

Desafios comuns e como superá-los

Integrar ferramentas de gerenciamento de projetos com plataformas de mensagens comerciais, como Slack ou Microsoft Teams, também pode ter algumas desvantagens. Esses problemas podem atrasar as equipes se não forem resolvidos.

Veja como identificar os problemas.

Excesso de informações

Quando cada comentário de tarefa, alteração de status e conclusão de projeto aciona uma notificação no canal de bate-papo principal, o membro médio da equipe acaba recebendo centenas de alertas irrelevantes por dia. Isso leva à fadiga de notificações, em que alertas importantes sobre tarefas bloqueadas ou prazos perdidos são completamente ignorados.

✅ Solução: configure notificações filtradas e use canais dedicados apenas para atualizações do projeto, mantendo a comunicação focada e reduzindo o ruído.

Perda de contexto

Se uma decisão sobre uma mudança no design for tomada em uma mensagem direta e os arquivos forem compartilhados em um e-mail separado, o gerente de projetos perderá de 15 a 20 minutos de tempo produtivo tentando reconstruir o histórico da conversa. Isso cria silos de conhecimento e atrasa significativamente a integração de novos membros da equipe, que não conseguem encontrar facilmente o contexto histórico.

✅ Solução: integre threads de mensagens diretamente com tarefas relevantes do projeto, usando um software de gerenciamento de tarefas como o ClickUp para vincular discussões a tarefas, arquivos e documentos. Por exemplo, o Brain MAX é o seu companheiro de desktop com tecnologia de IA que facilita o gerenciamento e a interação com integrações entre suas ferramentas de gerenciamento de projetos e plataformas de mensagens. Use o Talk-to-Text para capturar rapidamente instruções, solicitar atualizações do projeto ou redigir mensagens, e o Brain MAX fornecerá sugestões contextuais, resumirá as atualizações e ajudará você a automatizar notificações ou acompanhamentos de rotina. Com integração profunda e suporte para vários modelos de IA, o Brain MAX otimiza seu fluxo de trabalho, mantém sua equipe alinhada e garante que a comunicação e o acompanhamento do projeto permaneçam sincronizados — tudo a partir de um aplicativo de desktop unificado. Pesquise tudo, pergunte qualquer coisa: o novo ClickUp Brain MAX coloca todo o seu trabalho, aplicativos e modelos de IA ao seu alcance.

Foco reduzido

Estudos mostram que uma única notificação pode interromper o foco por até 23 minutos. Quando trabalhos críticos de engenharia ou criativos são constantemente interrompidos por mensagens de chat desnecessárias, a capacidade da equipe de produzir um trabalho de alta qualidade em blocos de tempo focados é severamente prejudicada, levando a erros e atrasos.

✅ Solução: use comunicação assíncrona e programe alertas durante momentos importantes, como mudanças de status ou marcos do projeto.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de planos de comunicação de projetos

Complexidade da integração

Depender de códigos personalizados ou fluxos de trabalho complexos do Zapier para preencher lacunas de comunicação cria “fragilidade de integração”. Quando uma plataforma atualiza sua API, a conexão personalizada é interrompida, exigindo tempo do desenvolvedor para corrigir e deixando a equipe fora de sincronia por horas ou dias. Isso transforma a integração de uma economia de tempo em um problema.

✅ Solução: escolha uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp, com mais de 1.000 integrações e suporte pré-configurado para Slack, Teams e Discord, para evitar atritos na configuração. Veja como a execução de projetos é perfeita no ClickUp. 👇🏼

Preocupações com segurança

Se as permissões de acesso não forem rigorosamente controladas, sincronizar uma tarefa com um canal de bate-papo público pode expor nomes confidenciais de clientes, valores orçamentários internos ou dados proprietários a usuários não autorizados. Esse é um risco grave de conformidade, especialmente para setores regidos por regulamentações como HIPAA ou GDPR.

✅ Solução: aplique controles de acesso, limite permissões e use aplicativos de comunicação confiáveis para equipes que priorizam a segurança.

👀 Curiosidade: a rendição oficial do Japão na Segunda Guerra Mundial foi mal comunicada a algumas tropas, que não receberam o memorando e continuaram lutando por dias. Uma comunicação clara realmente salva vidas.

Falta de responsabilidade

Quando um gerente de produto concorda com uma ação em um chat, mas essa ação não é imediatamente convertida em uma tarefa com um responsável, a probabilidade de que esse trabalho seja concluído pode diminuir significativamente. Isso leva a entregas perdidas, ciclos de culpa e perda de tempo durante reuniões de acompanhamento tentando descobrir quem falhou.

✅ Solução: atribua tarefas e acompanhe o progresso diretamente das mensagens, garantindo que cada item tenha um responsável, uma data de vencimento e visibilidade na ferramenta de gerenciamento de projetos.

Dados inconsistentes

Se um gerente de projetos atualizar o status de uma tarefa no ClickUp, mas a notificação que chega ao Slack estiver atrasada ou incompleta, os membros da equipe começarão a agir com base em informações desatualizadas. Isso faz com que os desenvolvedores trabalhem em uma tarefa que já foi concluída ou que os gerentes relatem um projeto como atrasado quando, na verdade, o status já foi corrigido, levando ao caos interno e à alocação inadequada de recursos.

✅ Solução: use integrações que oferecem sincronização em tempo real entre plataformas para que os gerentes de projeto e as equipes sempre tenham acesso às informações atualizadas do projeto.

📖 Leia também: Melhores integrações do aplicativo Slack

Mantenha sua equipe conectada, ao estilo ClickUp

Ferramentas desconectadas atrasam as equipes. Quando seus aplicativos de mensagens e ferramentas de gerenciamento de projetos não se comunicam entre si, muito está em jogo.

Ao integrar plataformas de mensagens como Slack, Teams ou Discord aos seus fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos, você oferece à sua equipe a clareza, a velocidade e o alinhamento necessários para agir com mais rapidez.

O ClickUp foi criado para facilitar essa jornada de integração. Com mais de 1.000 integrações, incluindo suporte nativo para todos os principais aplicativos de mensagens, o ClickUp permite que você gerencie projetos, comunique-se com sua equipe e automatize fluxos de trabalho.

Seja criando tarefas a partir do chat, sincronizando atualizações do projeto ou usando IA para resumir e atribuir itens de ação, o ClickUp ajuda você a passar de uma situação desorganizada para uma organizada.

Pronto para unir seu trabalho e sua comunicação? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!

Perguntas frequentes (FAQs)

As melhores ferramentas para integração com o Slack são aquelas que oferecem atualizações em tempo real, gerenciamento visual de tarefas e recursos interativos diretamente no chat. O ClickUp é uma opção que se destaca porque permite criar e gerenciar tarefas sem sair do Slack. Ele ajuda a reduzir a alternância entre abas e mantém sua equipe alinhada em um único espaço de trabalho.

Com o ClickUp, você pode transformar qualquer mensagem em uma tarefa digitando o comando /clickup new no Slack. Isso permite que você atribua proprietários, defina prazos e adicione detalhes sem sair do chat. Você também pode fazer o mesmo no ClickUp Chat com um único clique.

Sim, o ClickUp permite que você conecte vários canais do Slack ou espaços de mensagens a diferentes projetos e tipos de tarefas. Você pode mapear canais específicos para o trabalho do cliente, atualizações internas ou equipes multifuncionais. Esse método garante que as informações certas cheguem às pessoas certas no momento certo.

A melhor plataforma é aquela que combina comunicação, tarefas, documentos e metas em um único lugar. O ClickUp reúne tudo, desde o planejamento do projeto até mensagens em tempo real, para que as equipes permaneçam conectadas e produtivas. Ele também oferece suporte a integrações com o Slack, Teams e Discord para se adequar à forma como sua equipe trabalha.