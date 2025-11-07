Principais estratégias de marketing para academias atraírem mais membros

Se você administra uma academia, já sabe que o setor de fitness é concorrido e competitivo. Especialistas projetam que o mercado global de clubes de saúde e fitness alcance US$ 202,78 bilhões até 2030.

Quando você sabe que há tanto potencial, é doloroso encontrar esteiras vazias durante os horários de pico. Talvez você tenha veiculado um anúncio nas redes sociais que não gerou cliques, deixando você frustrado e questionando a eficácia do seu orçamento de marketing.

É por isso que as melhores estratégias de marketing para academias não dependem de uma única tática. Elas combinam ações pequenas, mas poderosas, como um programa de indicação que recompensa a fidelidade, parcerias locais com lojas de alimentos saudáveis ou lojas de roupas esportivas e anúncios nas redes sociais.

Neste artigo, exploraremos quais estratégias de marketing você pode aplicar para transformar seu negócio de fitness de “apenas mais uma academia” no local preferido dos praticantes!

Por que o marketing é importante para academias

Você provavelmente já ouviu falar do multiverso do Homem-Aranha, onde cada escolha abre um novo mundo. O conceito funciona tão bem porque nosso mundo está repleto de opções hoje em dia.

Escolher uma série da Netflix para assistir durante o almoço ou decidir em qual restaurante pedir o almoço são apenas alguns exemplos. Cada ação é uma escolha.

O mesmo se aplica às academias. Existem muitas opções, e divulgar sua academia para o público certo é a única maneira de se destacar.

Um proprietário de academia no Reddit resumiu isso perfeitamente:

É importante definir o nicho específico que você deseja atender. A Planet Fitness atende pessoas que não querem gastar muito com academia e que se sentem desconfortáveis em frequentá-la porque as pessoas zombam delas. A Gold’s Gym atende ao público que pratica musculação. A Curves é uma academia exclusiva para mulheres, para que elas possam se exercitar sem serem interrompidas por homens.

Pense da seguinte forma: o marketing da sua academia é a ponte que conecta suas ofertas exclusivas às pessoas que mais as valorizam.

Ajuda você a se destacar em um setor de fitness concorrido, mostrando o que torna sua academia diferente.

Atraia novos membros por meio de esforços simples e direcionados, como SEO local, programas de indicação e anúncios nas redes sociais.

Mantenha os membros atuais engajados, lembrando-os de que fazem parte de uma comunidade, e não são apenas mais um nome na lista de inscritos.

📖 Leia também: Como usar a IA no marketing digital

Principais estratégias de marketing para academias

Todas as academias têm equipamentos, mas nem todas têm uma história marcante. As melhores estratégias de marketing para academias transformam espaços simples em comunidades das quais as pessoas querem fazer parte e permanecer.

Vamos explorar algumas das principais estratégias de marketing de crescimento.

1. Conheça seu nicho e fale como um fã, não como um vendedor

Se sua academia fosse um programa de televisão, quem seria o público-alvo e o que o tornaria irresistível para eles?

Trate a estratégia de marketing da sua academia como uma lista de reprodução que combina muito bem com um determinado estado de espírito. Iniciantes ouvem músicas diferentes das que ouvem os levantadores de peso. Pais recentes ouvem músicas diferentes das que ouvem os atletas universitários.

Quando você restringe sua mensagem, seus esforços de marketing parecem pessoais em vez de genéricos, o que torna mais fácil transformar membros em potencial em membros da academia. Faça com que suas redes sociais, sua programação de aulas e seus materiais de marketing reflitam o mesmo nicho, para que as pessoas reconheçam sua vibe em todos os lugares que o virem.

📌 Exemplo: Um estúdio focado em força que tem como alvo mulheres com mais de 40 anos exibe semanalmente um vídeo intitulado “Strong At Any Age” (Forte em qualquer idade) e uma pequena sessão introdutória de treinamento pessoal em grupo que aborda a saúde óssea, o equilíbrio e a confiança, e depois convida os espectadores para uma aula experimental gratuita para duas pessoas aos sábados.

📮 ClickUp Insight: Saúde e boa forma são as principais metas pessoais dos participantes da nossa pesquisa, mas 38% admitem que não acompanham seu progresso de forma consistente. 🤦 É uma grande diferença entre intenção e ação! O ClickUp pode ajudá-lo a melhorar seu desempenho físico com seus modelos dedicados de acompanhamento de hábitos e tarefas recorrentes. Imagine construir essas rotinas sem esforço, registrar todos os treinos e manter uma sequência forte de meditação. 💫 Resultados reais: Os usuários do ClickUp relatam um aumento de 2x na produtividade — porque manter o foco começa com a visualização do caminho a seguir.

2. Ganhe nas pesquisas locais com o seu Perfil do Google Business

Seu Perfil do Google Business é a porta de entrada que a maioria das pessoas vê primeiro.

Mantenha as fotos atualizadas, os horários corretos e os serviços claros. Peça avaliações após momentos importantes, como conclusão de desafios e sessões de treinamento pessoal.

As pessoas verificam as avaliações antes de entrar, e é por isso que as informações são tão importantes para o marketing das academias. De acordo com relatórios, as avaliações dos usuários melhoraram a opinião das pessoas sobre uma empresa, e esse comportamento continua aumentando. Essa é uma prova social real para o setor de fitness. Combine suas avaliações com pequenas atualizações no site para que suas páginas correspondam ao que o Google mostra.

📌 Exemplo: Uma academia de ginástica do bairro publica duas novas fotos por mês, responde a perguntas comuns sobre estacionamento, fixa uma oferta de “primeira semana para moradores locais” e responde a todas as avaliações com uma nota gentil que usa o nome do membro.

📖 Leia também: Melhor software de automação de marketing empresarial

3. Crie um programa de indicações que pareça uma vitória da equipe

Pense na cena final do filme Remember the Titans, quando toda a equipe vence junta. Esse é o clima que você quer. Sua comunidade fitness vai compartilhar se a recompensa for agradável, simples e pessoal.

Forneça aos membros atuais um link de convite fácil para que eles possam compartilhar sem pensar muito ou explicar demais.

Ofereça aos amigos deles um próximo passo claro, como um teste gratuito ou um formulário de inscrição simples que leva menos de um minuto para ser preenchido.

Comemore ambos em seus canais de mídia social para que a indicação pareça uma vitória da comunidade, não apenas uma transação.

Vincule recompensas às ofertas exclusivas da sua academia, como uma sessão gratuita de treinamento pessoal, kit de recuperação ou equipamentos da marca, em vez de depender de descontos genéricos.

Mantenha a linguagem calorosa e curta para que seus membros realmente leiam a mensagem e se sintam à vontade para repassá-la.

📌 Exemplo: “Semana traga um amigo” oferece a ambas as pessoas uma sessão de treinamento pessoal, uma menção no mural e acesso antecipado ao calendário dos próximos desafios de fitness.

📖 Leia também: Como criar um manual de marketing

4. Use vídeos curtos onde seus membros realmente rolam a tela

Pense na última vez que você ficou viciado no TikTok ou no Instagram Reels. Um vídeo leva a outro e, antes que você perceba, você já tem uma nova ideia de treino.

O GymTok é real e está moldando a maneira como as pessoas descobrem onde querem treinar. Tendências como o treino de esteira “12-3-30” ou o “Hot Girl Walk” não se tornaram virais apenas por diversão — elas se tornaram parte da rotina diária porque eram simples e repetíveis.

As plataformas também estão apostando nisso. Só o YouTube Shorts já tem mais de 200 bilhões de visualizações diárias, o que prova quanto tempo seu público-alvo está passando lá. Então, invista nisso.

Você não precisa de iluminação sofisticada ou de uma equipe de produção completa. Um treinador compartilhando uma dica rápida após a aula ou um membro comemorando uma conquista pessoal pode alcançar mais membros em potencial do que uma pilha inteira de panfletos.

Quando você publicar, concentre-se em um objetivo e dirija-se a uma pessoa. Mantenha o conteúdo conciso, adicione legendas que orientem os espectadores para um próximo passo claro, como reservar uma aula, e apareça de forma consistente.

✅ Lembre-se: conexão acima da perfeição.

🧠 Você sabia? A Oura, já conhecida por seu anel de monitoramento do sono, fez uma parceria com a Gucci em 2022 para lançar um anel em edição especial. Isso ajudou a transformar seu produto de uma tecnologia biohacker de nicho em um item de luxo para o estilo de vida. Isso aumentou seu apelo para novos clientes que se preocupam com bem-estar e estilo.

5. Exiba anúncios pequenos e inteligentes que correspondam à sua vizinhança

Um proprietário de academia no Reddit foi direto ao ponto:

O Facebook é a forma mais barata e fácil de divulgar sua marca. Além disso, você também precisará de um bom SEO e anúncios no Google para atrair clientes.

Se o seu bairro é repleto de profissionais mais jovens, os anúncios no TikTok e no Instagram provavelmente terão mais impacto. Se você oferece treinamento virtual, os anúncios no YouTube podem mostrar tanto seus exercícios quanto sua personalidade.

Para obter maior reconhecimento local, uma simples campanha no Facebook combinada com anúncios de pesquisa do Google pode colocar o seu nome à frente das pessoas exatamente quando elas estiverem procurando por uma nova academia.

Mas o segredo é pensar nos anúncios como parte de um fluxo, e não como uma ação pontual. Crie um funil que comece com o reconhecimento da marca e avance até ofertas de teste e inscrições.

E lembre-se: isso raramente acontece da noite para o dia. A maioria das estratégias de marketing de conteúdo para academias leva dois ou três meses de exposição consistente antes que os resultados comecem a aparecer.

📌Exemplo: Uma nova academia de spinning traçou um plano de marketing de três meses com anúncios no Instagram Reels para chamar a atenção, anúncios no Google para capturar pesquisas de alta intenção e redirecionamento no Facebook para nutrir leads. Ao final da campanha, as aulas experimentais dobraram, porque todos os anúncios trabalharam juntos, em vez de tentar fazer tudo de uma vez.

📖 Leia também: O melhor software de gestão de academias

6. Conte histórias de sucesso dos membros como uma excelente montagem esportiva

As pessoas lembram-se mais das sensações do que dos números. 💪🏻

Compartilhe histórias que pareçam com as de seus membros em potencial. Mostre o que mudou na vida cotidiana, não apenas na balança. Use a voz dos membros. Seja respeitoso e autêntico.

Publique essas informações em seu site, canais de mídia social e Perfil do Google Business para que sua prova esteja em todos os lugares. Incentive os leitores a dar o primeiro pequeno passo que beneficiou aquele membro.

7. Organize desafios com prazo determinado que pareçam uma temporada

Pense em uma série limitada da Netflix que atrai as pessoas episódio após episódio.

Um desafio com prazo limitado cria o mesmo impulso dentro da sua academia. Veja como criar um que funcione:

Escolha um período simples, como 14 ou 21 dias , para que pareça viável, especialmente para clientes em potencial tímidos que precisam apenas de um ponto de partida claro.

Defina um resultado principal, como “Mexa-se todos os dias” ou “Fortaleça o seu núcleo”, porque as pessoas se mobilizam em torno de KPIs de marketing que são fáceis de entender e medir.

Adicione pontos de hábitos leves além dos treinos, como monitoramento de passos, sono ou ingestão de água, o que torna o desafio mais holístico e não apenas relacionado ao tempo na academia.

Compartilhe tabelas de classificação em seu aplicativo e no mural para que o progresso seja visível, amigável e motivador para membros novos e existentes.

Comemore pequenas vitórias semanalmente com mensagens de agradecimento ou publicações divertidas, que mantêm a energia viva e incentivam os membros a perseverar até ao fim.

Termine com um momento de formatura, como uma festa da turma, um mural de fotos ou uma entrega de prêmios, para que os participantes se sintam reconhecidos e prontos para o próximo passo.

Ofereça uma continuação natural, como uma assinatura de dois meses ou uma sessão de treinamento pessoal, que transforma pequenas explosões de energia em um compromisso de longo prazo.

📌 Exemplo: Uma academia local realizou um Desafio de Reinício de 21 Dias, no qual os participantes registravam seus passos e treinos diários. Todas as sextas-feiras, eles anunciavam os “Mini Vencedores” no Instagram Stories e, no final, todos recebiam um certificado e um convite para participar do próximo programa de oito semanas.

8. Faça parcerias com empresas locais como se estivesse construindo o episódio crossover favorito da cidade.

Lembra quando Ed Sheeran apareceu em Game of Thrones? Todo mundo estava falando sobre isso.

Esse é o mesmo tipo de impacto que você deseja criar ao se associar a empresas locais. Uma parceria positiva faz com que sua marca pareça maior do que as paredes da sua academia e dá às pessoas um motivo para prestarem atenção.

Em vez de se contentar com trocas de cupons, procure parceiros que seus membros já adoram. Cafeterias onde eles fazem fila pela manhã, lojas de alimentos saudáveis que visitam nos fins de semana ou lojas de roupas esportivas nas quais confiam para comprar equipamentos.

Vá além da promoção e concentre-se nas experiências. Imagine um estúdio de ioga coorganizando uma noite de recuperação com seus treinadores, uma loja de smoothies lançando uma “mistura pós-treino de pernas” ou uma clínica de bem-estar oferecendo consultas gratuitas após um dos desafios de fitness da sua comunidade.

📌 Exemplo: Um sábado “Treine e Ganhe” combina sua aula de circuito matinal com um smoothie de edição limitada em uma loja de sucos local. Eles exibem seu código QR no balcão para inscrições gratuitas para aulas experimentais. Você marca a equipe deles nas fotos pós-aula, eles repostam os sorrisos suados dos seus membros e, juntos, vocês criaram um pequeno momento de intercâmbio na cidade.

🧠 Você sabia? A CeraVe teve um enorme crescimento quando seus produtos de cuidados com a pele, acessíveis e baseados na ciência, chamaram a atenção no TikTok. Eles combinam recomendações de dermatologistas com conteúdo de influenciadores que parece real e educativo. A combinação “educar + mostrar resultados” funcionou bem para eles.

9. Trabalhe com criadores que já influenciam sua cidade

Você não precisa de uma celebridade com milhões de seguidores para atrair novas pessoas ao seu ginásio.

Pense em estúdios de bem-estar ou academias boutique que trabalharam com criadores de conteúdo de fitness. Quando o criador é alguém já conhecido localmente ou alguém cujo público se sente próximo, o impacto é real.

Um exemplo forte é a parceria da Gymshark com criadores de conteúdo de fitness como Whitney Simmons. O público de Whitney confia em seu estilo de treino e em sua voz. Quando ela lança uma coleção da Gymshark, as pessoas compram não apenas pelas roupas, mas também porque seu conteúdo se identifica com seus objetivos.

Veja como você pode realizar um evento desse tipo em sua academia ou empresa de fitness: Convide um criador que já publique rotinas de ginástica ou dicas de bem-estar na sua cidade. Deixe-o experimentar uma das suas aulas para que ele conheça o seu espaço.

Incentive-os a compartilhar o que mais se destacou — talvez a comunidade, o treinamento ou o ambiente.

Peça que incluam uma chamada à ação simples, como um passe gratuito para uma aula ou uma oferta de teste, para que as pessoas saibam exatamente o que fazer a seguir.

Use um link ou código exclusivo para acompanhar quantas pessoas vieram por causa da publicação. Isso ajuda você a saber o que funcionou, sem precisar adivinhar.

📖 Leia também: Modelos de rastreador de exercícios para planejar e monitorar suas metas de fitness

10. Ofereça opções híbridas que ampliem seu treinamento além da academia

As pessoas que se comprometem a praticar exercícios físicos não querem parar quando viajam ou se mudam.

A Anytime Fitness é um exemplo claro de como isso funciona. Um membro compartilhou no Reddit:

Eu me inscrevi na Anytime no meu país natal antes de me mudar para o Japão. Então, quando cheguei aqui, usei minha chave para abrir a porta, como em qualquer outra Anytime. Ainda pago minha assinatura através do meu banco no meu país natal. Nada mudou em relação ao meu pagamento ou assinatura.

Você ainda pode oferecer o mesmo suporte, mesmo que sua academia tenha menos locais. Uma opção simples, como um pacote de “mês de viagem” que inclui algumas sessões presenciais e um conjunto de exercícios baseados em aplicativos, pode ajudar a manter as pessoas consistentes.

🌟 Quando os membros sabem que você se preocupa com suas vidas além da porta da academia, eles tendem a permanecer fiéis.

Desafios comuns de marketing para academias e como superá-los

Você sabe o que é mais difícil do que levantar pesos pesados? Fazer com que alguém realmente entre na sua academia. Enfrentar e resolver os desafios de marketing das academias é o que transforma o “talvez um dia” em “hoje eu me inscrevi”.

Aqui estão os desafios mais comuns a serem observados:

🚩 Desafio: atrair novos membros em um mercado saturado

✅ Solução: Comece por compreender quem pretende realmente servir — principiantes, profissionais ocupados, pais ou atletas. Utilize essa clareza na sua mensagem. Mostre o que o torna diferente.

Talvez você ofereça aulas matinais, ioga com música relaxante ou treinamento pessoal com orientação prática. Veicule pequenos anúncios em sua vizinhança ou use SEO local para que sua academia apareça quando as pessoas pesquisarem “academia perto de mim”. Use programas de indicação para que seus membros satisfeitos tragam amigos.

🚩 Desafio: Manter os membros entusiasmados e engajados (retenção)

✅ Solução: Não deixe que a adesão seja o ponto alto. Dê às pessoas motivos para permanecerem. Use conteúdos curtos, como dicas de treino, histórias de sucesso ou até mesmo desafios (desafios de 14 ou 21 dias) que lhes proporcionem pequenas vitórias que possam sentir.

🚩 Desafio: Destacar-se quando muitas academias oferecem serviços semelhantes

✅ Solução: Encontre a “marca registrada” da sua academia. Talvez seja o seu ambiente, o estilo do instrutor, o treinamento ou a forma como você recebe novos membros. Enfatize esse aspecto único em seu conteúdo, visitas guiadas e mídias sociais. Use influenciadores locais que realmente treinam no seu estilo. Deixe as pessoas verem a vida real do seu espaço.

🚩 Desafio: Orçamento de marketing limitado

✅ Solução: Use estratégias de baixo custo e alto impacto. Conteúdos provenientes de pessoas reais (os seus membros) custam pouco, mas têm grande impacto. Microcriadores e referências custam muito menos do que grandes anúncios.

🚩 Desafio: medir o que está funcionando

✅ Solução: defina métricas simples de produtividade de marketing que você possa ver todas as semanas: quantas pessoas visualizaram sua página de avaliação gratuita, quantas se inscreveram e quantas voltaram após o primeiro mês. Use links ou códigos exclusivos quando fizer campanhas ou trabalhar com criadores, para que você possa ver quantos vieram de cada fonte.

Peça feedback — faça uma pesquisa com seus membros sobre o que os atraiu ou o que os fez hesitar. Em seguida, faça ajustes. Com o tempo, esses pequenos ajustes se somam.

👀 Curiosidade: a cultura das academias nas escolas dos Estados Unidos decolou após a Guerra Civil, graças aos sistemas de treinamento alemães e suecos. A partir daí, a educação física se tornou popular.

Como o ClickUp apoia os esforços de marketing das academias

O marketing de academias muitas vezes fracassa devido à dispersão de ferramentas. Os planos estão em um documento do Google Docs, as legendas em um chat do WhatsApp, os orçamentos em uma planilha e os designs no Canva.

Isso é trabalho excessivo e custa tempo e impulso aos proprietários de academias. 😖

O ClickUp reúne tudo em um único espaço de trabalho de IA convergente para que sua equipe tenha contexto, processo e execução em um único hub.

Em vez de alternar entre dez ferramentas, você tem os recursos do ClickUp trabalhando em conjunto para executar sua estratégia de marketing de campo.

Planeje seu processo de ponta a ponta com o ClickUp Docs + ClickUp AI.

Use o ClickUp Brain no ClickUp Docs para resumir, analisar e desenvolver ideias.

O ClickUp Docs é onde suas campanhas ganham vida do início ao fim. Para uma promoção do tipo “Ano novo, vida nova”, crie um documento com cronogramas, diretrizes de mensagens e rascunhos criativos.

Os treinadores podem inserir histórias de sucesso dos membros antes e depois, enquanto os designers colam maquetes diretamente no interior e geram conteúdo e ideias usando o ClickUp Brain. Depois de revisados, você pode converter itens da lista de verificação em tarefas do ClickUp com um clique, para que a execução não seja interrompida.

Aqui está um vídeo rápido explicando como você pode usar a IA do ClickUp, o ClickUp Brain, para criar estratégias de marketing:

💡 Dica profissional: conecte o Google Drive ou o Canva ao ClickUp Docs para que suas postagens nas redes sociais e recursos de design fiquem visíveis em um só lugar. Isso facilita a colaboração com treinadores e funcionários da recepção, pois ninguém precisa vasculhar e-mails.

Mantenha as campanhas em andamento usando as tarefas e automações do ClickUp.

Transforme metas em ações diárias sem precisar supervisionar o processo com o ClickUp Tasks

As tarefas do ClickUp transformam o plano de marketing da sua academia em ações diárias.

Por exemplo, uma campanha “Semana Traga um Amigo” se transforma em uma lista de tarefas: criar folhetos, programar publicações no Instagram, atualizar seu Perfil do Google Business e acompanhar as indicações. Atribua cada tarefa, defina prazos e acompanhe o progresso em tempo real.

Deixe as tarefas rotineiras de marketing funcionarem sozinhas com o ClickUp Automations

As automações e os agentes de IA do ClickUp poupam-lhe o trabalho de acompanhar o processo. Defina uma regra para que cada novo formulário de avaliação gratuita crie uma tarefa de acompanhamento para as vendas. Inclua uma automação que solicite ao gestor de redes sociais que marque uma publicação como concluída até sexta-feira.

💡 Dica profissional: integre o ClickUp com o Mailchimp ou o HubSpot para que os leads fluam diretamente para sua lista de tarefas. Dessa forma, nenhum membro potencial será perdido durante as épocas de maior movimento.

Visualize a jornada dos membros através dos quadros brancos do ClickUp.

Mapeie a jornada dos membros e dê vida às suas ideias usando os quadros brancos do ClickUp

Os quadros brancos do ClickUp permitem que você mapeie seu funil de marketing visualmente.

Comece com uma nota adesiva para “Instagram Reel → Teste gratuito → Aula de integração → História de sucesso do membro”. Vincule cada etapa a uma tarefa real, como “Gravar vídeo de apresentação do treinador” ou “Agendar visita”.

Em uma sessão de brainstorming, sua equipe de marketing pode apresentar ideias para desafios, eventos ou incentivos por indicação. Você pode organizá-las, refiná-las e transformar instantaneamente as melhores em tarefas do ClickUp.

💡 Dica profissional: use os quadros brancos do ClickUp durante o planejamento do envolvimento da comunidade. Por exemplo, planeje um evento conjunto com uma loja local de smoothies. A partir daí, desenvolva as subtarefas para sinalização, publicação conjunta e configuração do código QR.

Economize tempo e mantenha-se alinhado com a IA.

Escreva, resuma e encontre respostas em segundos com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain ajuda você a gerar conteúdo e ficar por dentro das atualizações da campanha sem se afogar em tarefas administrativas.

Peça ao ClickUp Brain para redigir três legendas para o seu “Desafio de 21 dias para o abdômen”. Após uma reunião semanal, deixe o Brain criar um resumo claro com itens de ação para que os treinadores, a recepção e o marketing permaneçam alinhados.

Quando alguém perguntar: “Onde está o último relatório do programa de indicação?”, o ClickUp Brain pode recuperá-lo instantaneamente, em vez de perder quinze minutos procurando em pastas. Você também pode usar o ClickUp Brain para gerar campanhas de marketing nas redes sociais e debater possíveis designs para os folhetos da sua academia.

💡 Dica profissional: Combine o ClickUp Brain Max com o ClickUp Talk to Text para treinadores que preferem ditar atualizações rápidas em vez de digitar. Imagine um treinador terminando a aula e deixando uma nota de 30 segundos: “Dez pessoas se inscreveram para o desafio, mas precisamos imprimir mais folhetos. Peça à Karen para fazer isso com a equipe de design. ” O ClickUp Brain Max transforma isso em uma tarefa e a atribui à Karen automaticamente.

Exercite seus músculos de marketing com o ClickUp

Para ganhar músculos na academia, é preciso frequentá-la com regularidade. O mesmo vale para o marketing de academias.

O problema é que é difícil manter a consistência quando as coisas não estão organizadas. O ClickUp organiza a bagunça de documentos, chats e planilhas, reunindo tudo em um só lugar. Seus planos, suas tarefas, suas ideias criativas e até mesmo seus acompanhamentos ficam todos juntos, para que as campanhas pareçam menos caóticas e mais dinâmicas.

Quando a estratégia de marketing da sua academia é clara e você aparece nas plataformas de mídia social certas, sua mensagem alcança as pessoas que têm mais chances de se inscrever e permanecer.

Se você deseja que seu marketing cresça de forma tão confiável quanto a força dos seus membros, inscreva-se agora mesmo no ClickUp!

Perguntas frequentes

As melhores estratégias são frequentemente as mais simples e bem executadas. Publicações consistentes nas redes sociais que mostram membros reais, programas de referência que recompensam a fidelidade e parcerias locais com cafés ou lojas de produtos naturais podem ter um grande impacto. Adicione desafios curtos ou eventos comunitários e criará um burburinho que parece genuíno e acolhedor.

Você não precisa de um orçamento gigantesco para causar impacto. Compartilhe histórias autênticas de seus membros atuais, realize pequenos concursos ou crie dicas rápidas de exercícios para as redes sociais. Folhetos simples em empresas locais e um perfil claro no Google Business também podem atrair pessoas que já estão procurando um espaço de fitness nas proximidades.

Anúncios nas redes sociais que transmitem um objetivo claro, como “experimente uma aula gratuita esta semana”, costumam funcionar melhor do que promoções genéricas. Vídeos curtos no Instagram Reels, TikTok ou YouTube Shorts permitem que os membros em potencial sintam a energia da sua academia instantaneamente. Combine isso com lembretes por e-mail ou uma mensagem de acompanhamento amigável, e você permanecerá na mente das pessoas sem sobrecarregá-las.

A retenção vem de fazer as pessoas se sentirem parte de algo. Compartilhe histórias de sucesso da sua academia, comemore marcos importantes e organize desafios sazonais para manter os treinos interessantes. Contatos gentis por e-mail ou redes sociais também lembram aos membros que você percebe o progresso deles e se importa com a jornada deles.

Um espaço de trabalho completo e útil como o ClickUp pode ser um salva-vidas. Ele permite que você planeje campanhas, programe postagens, acompanhe referências e até mesmo debata novas ideias com sua equipe em um só lugar. Dessa forma, seu marketing não fica disperso e você pode dedicar mais tempo aos membros, em vez de ficar atrás de atualizações.