Modelo de cronograma de valores: Organize. Fature. Repita.

Acompanhar o que foi feito. Saber quanto custa. Garantir que todos sejam pagos. Parece simples, mas raramente é.

Entre prazos variáveis, ordens de alteração e faturas intermináveis, pode parecer impossível manter tudo em ordem. É como tentar montar móveis da IKEA sem o manual ou a pequena chave Allen.

É aí que entra o modelo de cronograma de valores. Ele mantém seu faturamento organizado e o progresso transparente. Com ele, os proprietários do projeto têm a certeza de que tudo está dentro do planejado.

Vamos dar uma olhada mais de perto nos melhores modelos de cronograma de valores!

O que são modelos de cronograma de valores?

Um modelo de cronograma de valores (SOV) é um documento usado na gestão de projetos de construção para dividir o valor total do contrato em itens específicos, atribuindo um valor total a cada fase ou segmento de todo o projeto. Esse documento estruturado é fundamental para acompanhar o trabalho concluído, faturar com base em marcos e garantir um fluxo de caixa preciso em todo o orçamento do projeto.

Usado principalmente por empreiteiros gerais, gerentes de construção e equipes financeiras, ele detalha o trabalho realizado, os custos associados e os materiais armazenados para calcular os valores dos pagamentos progressivos.

Os SOVs são exigidos na maioria dos cronogramas de construção e ajudam as partes interessadas do projeto a monitorar o progresso do projeto de maneira consistente e oportuna. Pense nisso como um plano financeiro que mantém todos os componentes do trabalho e cada real contabilizados.

Os melhores modelos de cronograma de valores em resumo

Aqui está um breve resumo dos melhores modelos de cronograma de valores:

O que torna um modelo de cronograma de valores bom?

Um modelo de valores de alta qualidade simplifica o faturamento e auxilia no controle financeiro durante todo o projeto de construção. Veja o que um modelo sólido inclui:

Descrição detalhada de cada item

Definição clara do nome do projeto, número da tarefa e número do projeto

Discriminação precisa dos custos por fase

Atualizações de status sobre trabalhos concluídos, trabalhos não concluídos e materiais armazenados

Campos para inserir custos estimados, valor programado e porcentagem concluída

Resumos dos custos do projeto, incluindo custos de materiais e margem de lucro.

Segmentação do trabalho concluído por fase atual

Acompanhamento histórico de pedidos de pagamento anteriores

Formatação que garante que todas as equipes estejam em sintonia

Um bom modelo ajuda a evitar excedentes orçamentários, cumpre as obrigações contratuais e fortalece a gestão financeira.

13 modelos de cronograma de valores

1. Modelo de gerenciamento de construção do ClickUp

Planeje, acompanhe e gerencie tarefas de construção com facilidade usando o modelo de gerenciamento de construção do ClickUp.

O modelo de gerenciamento de construção da ClickUp é uma solução completa projetada para gerenciar projetos de construção de qualquer tamanho. Desde o planejamento do escopo do projeto até o acompanhamento dos aspectos financeiros, ele oferece suporte ao monitoramento do projeto, atribui tarefas por tarefa de trabalho ou item de linha e se integra diretamente aos recursos do software de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt e cronogramas.

Você pode acompanhar os custos do projeto, gerenciar materiais armazenados e até mesmo automatizar ciclos de faturamento usando as automações integradas do ClickUp. Os campos personalizados permitem que você insira detalhes como nome do projeto, número do projeto e valor total programado. Você também recebe painéis de alto nível que exibem o trabalho concluído, o trabalho não concluído e o status da fase atual.

Acompanhe tarefas, itens e porcentagem concluída em listas, gráficos de Gantt e linhas do tempo.

Adicione campos personalizados para nome do projeto, número do projeto e valor programado.

Automatize alterações de status e lembretes para aplicativos de pagamento e revisões.

✨ Ideal para: gerentes de construção que lidam com projetos complexos e precisam de um controle financeiro rigoroso.

💡 Dica profissional: Quer otimizar seu processo de licitação? Personalize seu modelo de licitação de construção para incluir contingências para custos inesperados e evitar excedentes orçamentários.

2. Modelo de fatura para prestadores de serviços independentes do ClickUp

Automatize o faturamento, gerencie itens de linha e otimize as fases de pagamento com o modelo de fatura para prestadores de serviços independentes do ClickUp.

O modelo de fatura para prestadores de serviços independentes da ClickUp é perfeito para subcontratados ou freelancers que trabalham em projetos de construção de grande porte. Esse modelo permite que os usuários detalhem cada item, marquem o trabalho realizado e incluam informações relevantes específicas do projeto, como nome do projeto, número do trabalho e valor do contrato associado.

Você também pode calcular a margem de lucro, incluir os custos dos materiais e categorizar os materiais armazenados com apenas alguns cliques. Quer você cobre por hora ou por etapa, este modelo mantém seu fluxo de trabalho de faturamento sem estresse, com informações detalhadas sobre a estrutura de divisão de custos.

Detalhe o trabalho realizado por item e marco

Calcule automaticamente totais, impostos e margem de lucro.

Exporte PDFs limpos e registre o histórico de faturamento.

✨ Ideal para: empreiteiros independentes que lidam com vários projetos com necessidades detalhadas de faturamento.

💡 Dica profissional: Facilite o faturamento! Automatize seu processo de faturamento usando um modelo de cronograma de valores para garantir que os pagamentos por progresso sejam feitos sempre em dia.

📮 ClickUp Insight: 45% dos trabalhadores afirmam que já consideraram usar automação, mas ainda não deram o salto. Por quê? Muitas ferramentas, pouco tempo e não saber por onde começar. O ClickUp muda o jogo. Com comandos em linguagem natural e agentes de IA fáceis de criar, a automação parece menos um projeto de tecnologia e mais uma forma de economizar tempo. Atribua tarefas automaticamente, resuma projetos ou crie seu próprio agente, tudo em questão de minutos, sem necessidade de experiência. Um cliente da ClickUp revelou que reduziu seu tempo de relatório em 40%, transformando o trabalho manual em insights instantâneos com os painéis automatizados da ClickUp.

3. Modelo de orçamento de construção do ClickUp

Acompanhe as fases do orçamento, o progresso e a saúde financeira em tempo real com o modelo de orçamento de construção do ClickUp.

Projetado para ajudar os profissionais da construção a controlar as finanças do projeto, o modelo de orçamento de construção do ClickUp é a sua melhor opção para acompanhar os custos do projeto e o trabalho concluído. Este modelo oferece campos para valor programado, itens de linha e valor total por fase, garantindo que todos os aspectos financeiros do seu projeto de construção sejam capturados de forma clara e concisa.

O que torna esse modelo especialmente poderoso é sua integração com o pacote de gerenciamento de projetos do ClickUp. À medida que você acompanha os custos de materiais, custos estimados e materiais armazenados, o modelo sincroniza-se automaticamente com as tarefas mais amplas do seu projeto.

Acompanhe o valor programado, os custos estimados, os materiais armazenados e os valores reais para manter a saúde do orçamento visível.

Sincronize os campos de custos com as tarefas e fases para que os proprietários e gerentes do projeto tenham acesso aos mesmos números.

Visualize painéis e gráficos de Gantt para identificar excedentes antecipadamente e ajustar o escopo ou o cronograma com clareza.

✨ Ideal para: equipes de projeto e finanças que trabalham de forma multifuncional em vários projetos.

4. Orçamento do projeto ClickUp com modelo WBS

Divida seu orçamento por tarefas e fases com o modelo WBS de orçamento de projeto do ClickUp.

O modelo ClickUp Project Budget With WBS é um modelo poderoso que traz estrutura e detalhes ao seu processo de orçamento com o método WBS — perfeito para projetos de construção em grande escala. Cada tarefa de trabalho é atribuída a uma categoria principal, tornando seus valores escaláveis e intuitivos.

O modelo oferece campos para valor programado, valor total, custos estimados e porcentagem concluída, para fornecer aos gerentes de projeto informações em tempo real sobre o desempenho financeiro e operacional. Com as visualizações de linha do tempo, Gantt e calendário do ClickUp, você pode acompanhar o progresso nos níveis de tarefa, fase e marco.

Divida os custos por pacotes de trabalho e fases

Capture o valor programado, o valor total e a porcentagem concluída por nó.

Alterne entre as visualizações Lista, Cronograma e Calendário para planejar revisões e períodos de pagamento.

✨ Ideal para: equipes que gerenciam projetos de construção completos com várias fases de faturamento.

💡 Dica profissional: acompanhe cada minuto! Use um software de faturamento por tempo para definir blocos de tempo para tarefas e garantir que seus clientes sejam cobrados apenas pelo trabalho realmente realizado.

📣 A vantagem do ClickUp: o Calendário do ClickUp é uma ferramenta revolucionária para gerenciar cronogramas e detalhes de tarefas de projetos de construção em um só lugar! Ele permite que você mapeie visualmente todas as fases do seu projeto de construção — desde o início até a inspeção final — garantindo que prazos, marcos e dependências fiquem bem claros para todos os envolvidos. Cada tarefa, seja preparação do local, entrega de materiais ou inspeções, pode ser programada, atribuída e acompanhada diretamente no calendário, facilitando a identificação de sobreposições, evitando gargalos e mantendo sua equipe alinhada. Além disso, você pode alternar entre as visualizações de calendário, Gantt e linha do tempo para um planejamento flexível e anexar documentos, fotos ou listas de verificação a cada tarefa para obter total transparência do projeto.

5. Modelo de gerenciamento de projetos de construção da ClickUp

Gerencie cronogramas, tarefas e custos em um só lugar usando o modelo de gerenciamento de projetos de construção do ClickUp.

O modelo de gerenciamento de projetos de construção da ClickUp foi criado para oferecer aos gerentes de projeto uma visão abrangente de todo o projeto. Esse modelo é o seu quartel-general tático para gerenciar todas as peças em movimento.

Ele combina painéis ClickUp de alto nível com visualizações detalhadas das tarefas para garantir que você nunca fique por fora.

Use-o para dividir o escopo da construção por item, acompanhar o valor programado e documentar o trabalho concluído em tempo real. Este modelo oferece suporte a custos de materiais, materiais armazenados e várias visualizações da fase atual para se alinhar melhor com a forma como suas equipes trabalham. Ele também se integra ao ClickUp Docs e ao ClickUp Chat para uma colaboração perfeita entre departamentos e partes interessadas.

Ferramentas visuais como gráficos de Gantt e visualização de calendário oferecem uma visão macro do cronograma do projeto, enquanto gráficos de carga de trabalho ajudam a equilibrar as equipes e evitar o esgotamento.

Centralize o escopo, os campos de custos e os cronogramas para manter as tarefas, os orçamentos e o faturamento alinhados.

Use a carga de trabalho e os alertas para equilibrar as equipes e atingir marcos de pagamento antes que eles sejam perdidos.

Anexe documentos, desenhos e aprovações às tarefas para manter as atualizações de campo e os registros do escritório mapeados.

✨ Ideal para: gerentes de projeto que supervisionam construções em várias fases e precisam de visibilidade detalhada dos custos, tarefas e cronogramas.

💡 Dica profissional: Mantenha o feedback do cliente em um só lugar! Use um software de colaboração com o cliente para centralizar a comunicação e manter as partes interessadas do projeto em sintonia.

6. Modelo de gerenciamento de construção ClickUp (alternativo)

Alinhe funções, escopo e condições de pagamento de forma clara com o modelo de contrato de empreiteiro do ClickUp.

Se sua equipe está frequentemente em campo, este modelo alternativo oferece flexibilidade e estrutura sem complexidade. O modelo de gerenciamento de construção do ClickUp oferece aos encarregados e supervisores de obra tudo o que eles precisam para acompanhar o andamento do projeto e o trabalho concluído.

Registre o trabalho realizado diariamente, atualize o material armazenado e sinalize o trabalho não concluído em tempo real. Cada tarefa está vinculada ao nome e à fase do projeto mais amplo, com campos de custo específicos para valor programado, custos estimados e valor total.

Registre o trabalho diário, os materiais armazenados e os itens não concluídos.

Marque cada entrada com a fase, o item e o valor programado.

Adicione listas de tarefas e fotos para verificação, para que as aprovações sejam mais rápidas.

✨ Ideal para: equipes no local que precisam registrar e gerenciar as operações diárias enquanto sincronizam com os dados financeiros centrais.

7. Modelo de contrato de empreiteiro ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Precisa conciliar os aspectos legais e a execução? Use isso para alinhar escopos, tarefas e contratos em um único lugar.

Embora não seja um modelo típico de cronograma de valores, ele desempenha um papel fundamental no gerenciamento de projetos. O modelo de contrato de empreiteiro da ClickUp ajuda a definir claramente as obrigações contratuais e alinha todos os colaboradores do projeto em relação aos resultados esperados, expectativas de faturamento e escopo do projeto desde o primeiro dia.

Você pode anexar esse modelo diretamente aos seus fluxos de trabalho de faturamento e visualizações de tarefas. Você também tem a opção de adicionar notas, definir gatilhos de pagamento com base nos marcos do projeto e definir termos relacionados a materiais armazenados, trabalho realizado e cronogramas.

Defina os resultados esperados, os gatilhos de pagamento e o escopo em um único documento.

Vincule cláusulas a tarefas e fases para que a conformidade e a execução permaneçam conectadas.

Registre assinaturas, funções e datas para garantir que as auditorias e transferências sejam diretas.

✨ Ideal para: Empreiteiros que desejam transparência jurídica e de faturamento em todas as etapas do ciclo de vida da construção.

8. Template.net Modelo de cronograma de valores

Precisa de uma opção simples, mas funcional? Este modelo de cronograma de valores em Excel para download da Template.net SOV Template cobre todas as suas necessidades básicas. Com linhas estruturadas em torno de itens de linha, você pode inserir o valor programado, a porcentagem concluída e os totais calculados do trabalho concluído.

É ideal para equipes menores ou construções pontuais, nas quais uma ferramenta digital pode parecer um exagero. Este modelo gratuito de cronograma de valores permite registrar as atividades do período de faturamento atual e atualizar manualmente os custos do projeto para cada tarefa.

Insira o valor programado, a porcentagem concluída e os totais do trabalho concluído.

Adicione colunas para materiais armazenados e aplicações anteriores.

Personalize os cabeçalhos com o nome do projeto e o número da tarefa.

✨ Ideal para: Profissionais da construção civil que buscam uma solução imprimível, baseada em planilhas, para documentar rapidamente a composição dos valores.

👀 Curiosidade: o conceito de “valor programado” remonta ao início do século XX, quando os empreiteiros começaram a formalizar os custos para garantir empréstimos bancários. Acontece que as planilhas têm raízes mais antigas do que o Excel.

9. Template.net Cronograma de valores para empreiteiros gerais

Criado para empreiteiros gerais que gerenciam vários fornecedores e subempreiteiros, este Cronograma de Valores para Empreiteiros Gerais gratuito facilita o acompanhamento do progresso do projeto e o alinhamento do faturamento. Cada linha oferece espaço para itens, custos associados ao projeto e detalhes como valor programado e trabalho concluído.

É ótimo para se comunicar diretamente com os proprietários do projeto, permitindo atualizações transparentes por fase atual e visibilidade do trabalho concluído. Colunas para materiais armazenados, mão de obra e notas sobre pedidos de pagamento anteriores garantem que cada parte do trabalho seja contabilizada.

Acompanhe os itens, custos e notas dos subcontratados para manter as atualizações das partes interessadas transparentes.

Segmente por fase e mão de obra/material para que as revisões se concentrem no que mudou.

Registre os pedidos de pagamento anteriores para garantir que os saques atuais tenham referência ao histórico verificado.

✨ Ideal para: Empreiteiros que precisam de um formato estruturado, mas flexível, para se alinharem com as partes interessadas em relação ao faturamento.

Os campos de IA no ClickUp podem transformar a forma como você captura e gerencia valores em um modelo de cronograma de valores para projetos de construção. Ao aproveitar os campos alimentados por IA, como os disponíveis em Texto Curto, Texto Longo e Campos Personalizados Dropdown, você pode automatizar a extração, categorização e resumo de pontos de dados importantes, como itens de linha, custos e atualizações de progresso. Por exemplo, os campos de IA podem resumir automaticamente os detalhes das tarefas, gerar atualizações de progresso com base nas atividades recentes ou categorizar entradas de acordo com suas instruções personalizadas. Isso não apenas reduz a entrada manual de dados e o risco de erros, mas também garante que sua tabela de valores permaneça atualizada e acionável, liberando sua equipe para se concentrar em trabalhos de maior valor.

10. Template.net Cronograma de valores do construtor

O modelo de cronograma de valores do construtor é seu aliado leve para organizar valores por item e acompanhar o trabalho.

Este modelo de valores simples ajuda a gerenciar construções e reformas de médio porte. Acompanhe o trabalho envolvendo a divisão de tarefas em itens de linha e a documentação dos custos do projeto em todas as fases.

Embora não esteja integrado a nenhum software de gerenciamento de projetos, ele é ideal para envio manual. Você pode incluir dados sobre trabalhos concluídos, materiais armazenados e até mesmo acompanhar manualmente a margem de lucro em relação aos custos estimados inicialmente.

Liste itens e totais por fase para ajudar os construtores a mapear rapidamente o valor em relação ao progresso.

Registre o trabalho concluído e os materiais armazenados para que as reuniões com os clientes tenham números claros.

Duplique as guias por fase e imprima cópias limpas para facilitar o envio.

✨ Ideal para: Construtores independentes que procuram um modelo em papel para mapear o valor em relação ao progresso.

👀 Curiosidade: O maior projeto de construção do mundo — a cidade NEOM, na Arábia Saudita, avaliada em US$ 500 bilhões. Serão necessários milhares de documentos de cronograma de valores apenas para controlar quem recebe o pagamento por quê!

11. Modelo de planilha Excel de cronograma de valores da CrewCost

Via CrewCost

O modelo CrewCost SO V é um modelo de cronograma de valores baseado em Excel, projetado com precisão financeira em mente. Feito sob medida para o acompanhamento de custos, o formulário inclui fórmulas integradas que calculam automaticamente o valor total, a porcentagem concluída e o orçamento restante.

Documente cada item, desde o encanamento até a carpintaria de acabamento, e inclua os totais acumulados do trabalho concluído e do material armazenado. A estrutura é ideal para faturamento mensal e está alinhada com as práticas padrão para cálculos de pagamentos progressivos.

Use fórmulas integradas para totais, porcentagem concluída e orçamento restante.

Mantenha os totais acumulados por itens e meses para manter a consistência do faturamento mensal.

Adicione guias para aplicações anteriores e marcos importantes para que as revisões sigam um caminho claro.

✨ Ideal para: gerentes financeiros e equipes administrativas que precisam de uma planilha pré-construída para acompanhamento de SOV.

12. Formulário de cronograma de valores do PDFfiller

Via PDFfiller

Este formulário de valores baseado na web é perfeito para equipes que precisam se digitalizar sem instalar ferramentas extras. O formulário PDFfiller SOV pode ser preenchido online, assinado eletronicamente e exportado como uma tabela de valores preenchida.

Use-o para documentar itens de linha, marcar o nome do projeto, adicionar valores programados e acompanhar o trabalho concluído e o material armazenado. Embora não tenha acompanhamento ou relatórios dinâmicos, seu ponto forte é a acessibilidade.

Preencha, assine e compartilhe o SOV online para permitir que as equipes enviem sem software adicional.

Registre itens, valores programados e materiais armazenados para que os requisitos sejam atendidos.

Exporte uma cópia finalizada para registros, a fim de garantir que a conformidade seja fácil de comprovar.

✨ Ideal para: equipes que precisam de um formato de tabela de valores acessível e em conformidade com a legislação, sem necessidade de aprendizagem.

13. Modelo de cronograma de valores do TemplateLab

Via TemplateLab

O modelo SOV da TemplateLab é um modelo de cronograma de valores gratuito em Excel, projetado para oferecer clareza e simplicidade. É uma maneira fácil de acompanhar os custos do projeto, registrar o trabalho realizado e visualizar sua margem de lucro sem precisar usar softwares complexos.

Cada linha permite definir um item, seu valor programado e a porcentagem concluída. Há espaço para registrar trabalhos não concluídos, calcular o valor total e anotar os materiais armazenados para cada fase atual. Você também pode documentar o nome do projeto, a referência do trabalho e o valor do contrato na parte superior.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Acompanhe os itens com valor programado e porcentagem concluída

Anote os trabalhos não concluídos e os materiais armazenados.

Reutilize e adapte a planilha para cada trabalho para iniciar novos projetos rapidamente.

✨ Ideal para: Construtores e coordenadores que gerenciam trabalhos menores e desejam um formulário de acompanhamento em Excel simples e fácil de usar.

Construindo o sucesso, um modelo de cada vez

De acordo com uma pesquisa da McKinsey, 98% dos megaprojetos apresentam excedentes de custos superiores a 30% e 77% sofrem atrasos de pelo menos 40%. Esses desafios geralmente surgem devido à falta de supervisão financeira estruturada, acompanhamento ineficaz dos custos e dependência de processos manuais.

Desde os modelos de gerenciamento de construção da ClickUp até soluções baseadas em Excel, há um modelo para cada necessidade, seja você responsável por supervisionar projetos de grande escala ou tarefas menores subcontratadas. Cada ferramenta aprimora o acompanhamento do progresso do projeto, aumenta a transparência para as partes interessadas e garante que o controle financeiro permaneça firmemente em suas mãos.

Pronto para assumir o controle do seu próximo projeto de construção? Cadastre-se no ClickUp e otimize o gerenciamento de pagamentos, valores programados e escopo de trabalho para obter o máximo sucesso.

Perguntas frequentes

Para criar um cronograma de valores, comece listando todos os principais componentes, fases ou tarefas envolvidos em um projeto de construção. Cada item recebe um valor monetário específico com base no valor total do contrato e no escopo do trabalho. Essa divisão permite um acompanhamento claro do progresso e dos pagamentos à medida que o projeto avança, garantindo que cada parte do trabalho seja contabilizada e faturada adequadamente.

Um modelo de SOV (cronograma de valores) é um formulário ou planilha padronizada projetada para organizar a divisão do custo total de um projeto em itens individuais. O modelo fornece um formato estruturado para inserir cada item de trabalho, seu valor atribuído e outros detalhes relevantes, facilitando a revisão, atualização e gerenciamento dos aspectos financeiros de um projeto de construção.

A tabela de valores é normalmente preparada pelo empreiteiro geral ou pelo gerente de construção que supervisiona o projeto. Em muitos casos, esse processo envolve a colaboração com subempreiteiros e o proprietário do projeto para garantir que a alocação de custos seja precisa e acordada por todas as partes envolvidas.

O gráfico do cronograma de valores é uma representação visual ou tabular da divisão dos custos do projeto. Ele exibe cada item de trabalho, seu valor correspondente e totais acumulados, fornecendo uma visão geral clara de como o valor do contrato é distribuído. Esse gráfico ajuda as partes interessadas a monitorar o faturamento do projeto, acompanhar o status de conclusão e gerenciar pagamentos com eficiência durante todo o processo de construção.