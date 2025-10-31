O método de chunking: como lembrar e recordar mais

Como um pombo se lembra de voltar à sua varanda todas as vezes?

Como um rato sabe qual alavanca puxar para sair da gaiola? Ou como um mestre de xadrez memoriza mais de 50.000 padrões de peças no tabuleiro?

Resposta simples (baseada em pesquisas psicológicas): chunking.

Há 70 anos, o psicólogo americano George A. Miller popularizou o conceito de chunking como uma forma de compreender e expandir a memória de curto prazo.

Vamos avançar para os dias de hoje.

Seus sistemas sensoriais, visão, audição, paladar, tato etc., estão coletando cerca de 1 bilhão de bits de dados por segundo neste momento. Portanto, o chunking pode ser exatamente o que precisamos para clarear a confusão mental.

O que é o método de chunking?

Chunking é o processo de agrupar informações individuais em uma sequência ou padrão que facilita sua captura em nossa memória de trabalho e armazenamento na memória de longo prazo para posterior recuperação.

Mesmo que você nunca tenha ouvido falar em chunking, com certeza já fez isso.

Pense na forma como o seu número de segurança social é representado: XXX-XX-XXXX, com blocos de três, dois e quatro dígitos. Para me lembrar dos nomes dos meus sete gatos, agrupo-os por ninhadas: três duplas e um único gatinho, mais fácil de lembrar.

Isso também acontece na esfera profissional.

Um bibliotecário organiza os livros em blocos alfabéticos. As crianças usam o chunking para lembrar de seus bonecos! Gerenciamento de projetos, bloqueio de tempo e a técnica Pomodoro são formas de chunking.

Em várias facetas da vida cotidiana, o chunking é imensamente popular, o que levanta a questão: por quê?

Que problema o método de chunking resolve?

A memória de trabalho humana é limitada.

Ele só consegue armazenar algumas informações, cerca de sete, e recuperá-las com precisão mais tarde.

No entanto, a ambição humana é imensa. O chunking preenche essa lacuna.

A Transport for London, por exemplo, tem a ambição de garantir que todos os seus “motoristas de táxi conheçam as rotas mais rápidas pela complicada rede rodoviária de Londres”.

O teste para isso, conhecido como The Knowledge, avalia os motoristas quanto à sua memória de um raio de seis milhas a partir de Charing Cross, que inclui 25.000 ruas, suas direções, ruas de mão única, becos sem saída, restaurantes, pubs, lojas e pontos de referência.

O que um taxista de Londres precisa saber, demonstrado através do Google Maps

Os “knowledge boys”, um termo coloquial para candidatos a motoristas de táxi, usam várias técnicas de memória, uma das quais é um sistema que eles chamam de “satelliting”, no qual agrupam locais em um raio de 400 metros ao redor dos pontos de partida e chegada de uma corrida, para gravá-los na memória.

Cada um desses blocos se soma a blocos maiores, formando uma hierarquia de memória da paisagem de Londres.

Quando Eleanor Maguire, neurocientista da University College London, estudou os taxistas de Londres, descobriu que o hipocampo posterior deles, parte do cérebro importante para a memória, é maior do que a média. Ela também provou que partes do cérebro que controlam a memória são maleáveis e podem mudar mesmo na idade adulta. 👀

Em essência, o chunking e o método de Loci, também conhecido como palácio da memória, ajudam os indivíduos a superar as limitações da memória. Com a prática contínua a longo prazo, ele também remodela o cérebro físico para expandir a capacidade humana, aproximando-a de suas ambições.

Conceito de palácio da memória ilustrado via ClickUp Brain

Embora o chunking seja incrivelmente poderoso, você não precisa escalar o Monte Everest mental para usá-lo.

Eu o uso para dividir a rotina de cuidados com a pele coreana de 14 etapas em fases gerenciáveis. No trabalho, muitos de nós programamos tarefas complexas para a manhã e dividimos as reuniões para a tarde, a fim de simplificar o gerenciamento do tempo.

Na verdade, eu dividi este artigo em seções, subseções, parágrafos e frases. Algo que os escritores fazem o tempo todo!

História e origens do chunking

Embora já existam estudos sobre memória, recordação e grupos de informações, o artigo de George A. Miller de 1956 intitulado “O número mágico sete ± dois: alguns limites da nossa capacidade de processar informações ” marca um ponto seminal no estudo do chunking.

Além de apresentar a ideia do chunking como uma forma de superar o gargalo da memória de trabalho, ele também postula que sete (± 2) é o número de chunks que uma pessoa pode memorizar confortavelmente. Ele escreve:

E quanto às sete maravilhas do mundo, os sete mares, os sete pecados capitais, as sete filhas de Atlas nas Plêiades, as sete idades do homem, os sete níveis do inferno, as sete cores primárias, as sete notas da escala musical e os sete dias da semana?

Desde então, o chunking tem sido estudado e evoluiu bastante em várias áreas.

Os psiquiatras usam o chunking para ajudar na memória de trabalho verbal em pacientes com Alzheimer em estágio inicial. Professores e educadores consideram o chunking útil para alunos do ensino fundamental e médio, especialmente para o aprendizado de idiomas. Estudantes de medicina usam o chunking e outras técnicas mnemônicas para lembrar os nomes de centenas de medicamentos.

Pilotos experientes, assim como os taxistas de Londres, usam esse método para a memória espacial, a fim de acompanhar as várias partes móveis de uma aeronave. Músicos, cantores, guitarristas, bateristas e outros profissionais usam o chunking como uma forma de aprender notas, músicas ou até mesmo ler partituras.

Em Music Practice: The Musician’s Guide To Practicing And Mastering Your Instrument Like A Professional (Prática musical: o guia do músico para praticar e dominar seu instrumento como um profissional), David Dumais escreve:

Divida suas músicas em partes para simplificá-las. Divida-as em frases e subfrases. Faça o que for necessário para mantê-las simples!

🤔 Confira: Se os homens das cavernas tivessem uma lista de tarefas naquela época, o que estaria nela?

Por que o método de chunking funciona

Em todos os tipos de tarefas de memória, o chunking funciona devido à sua simplicidade.

Pense nisso como carregar uma mochila em vez de um laptop, um carregador, um telefone, duas camisas, duas calças, dois pares de meias, sapatos, produtos de higiene pessoal, você entendeu.

Essa simplicidade esconde habilmente o complexo funcionamento do cérebro humano.

Ao explicar o conceito de memória, Mallika Marshall, médica e editora colaboradora da Harvard Health Publishing, lista as várias partes do cérebro que se unem para armazenar e recuperar informações.

Partes do cérebro relacionadas à memória (via Descobrindo o Cérebro )

Ela escreve que a memória é catalogada no hipocampo. Quando a memória é emocionalmente poderosa, a amígdala a sinaliza. Alguns componentes são distribuídos para o córtex cerebral. Para lembrar, ativamos os lobos frontais, que então trazem informações de várias partes do cérebro.

Por exemplo, para lembrar uma cena do seu filme favorito, pode ser necessário acessar dados da região visual do cérebro para recordar o cenário e os rostos dos atores, mas também informações da região da linguagem para lembrar o diálogo e, talvez, até mesmo da região auditiva para lembrar a trilha sonora ou os efeitos sonoros. Juntos, esses componentes formam um padrão neuronal único que permanece inativo até você começar a se lembrar dele, momento em que é reativado.

O chunking abstrai essa complexidade, reduzindo a carga de processamento, memorização e armazenamento no cérebro, também conhecida como carga cognitiva. Como resultado, o cérebro fica livre para fazer mais e fortalecer a expertise.

Mesmo em esportes de alta velocidade, que são tradicionalmente vistos como uma tarefa física, pesquisas mostram que o chunking pode ser extremamente útil para os pilotos gerenciarem as informações sensoriais díspares que recebem em ambientes de alto estresse.

O chunking ajuda você a encontrar significado e torna a bagunça mais fácil de lidar!

Todos nós temos dias em que pensamos: “O que estou fazendo aqui com essa tarefa?”

O chunking ajuda a organizar as informações de uma forma que seja significativa para a pessoa que o utiliza.

Imagine que você precisa memorizar uma dúzia de animais: gato, chimpanzé, coala, canguru, tigre, gato de Bengala, lobo, rato, coelho, raposa, pinguim e dálmata.

Um chunking simples significaria organizá-los da seguinte forma:

Animais de estimação: gato, gato de Bengala, coelho, rato, dálmata

Animais selvagens: chimpanzé, víbora, tigre, raposa, lobo

Australianos: Coala e canguru

Nesse caso, o chunking se baseia em ideias com as quais já estamos familiarizados (animais de estimação, florestas, Austrália) para ajudar a contextualizar as coisas, criando associações. Dessa forma, ele ajuda você a explorar as conexões sinápticas existentes e expandir a neuroplasticidade.

Por extensão, e se a memória não for o objetivo final? O chunking também pode ajudar nisso.

Você pode fazer o chunking de tarefas (ou o habit stacking, se estiver fazendo chunking de hábitos), agrupando tarefas semelhantes para que seu cérebro possa permanecer no contexto e se concentrar nas informações relevantes.

O time-chunking envolve dividir seu dia de trabalho (normalmente 8 horas) em partes menores com tarefas designadas, permitindo que você tenha um dia mais produtivo . O planejamento ágil envolve dividir os planos de longo prazo do produto em partes gerenciáveis e realizáveis para cada sprint, um processo também conhecido como priorização implacável.

Em todos esses exemplos, o chunking funciona porque torna a bagunça mais gerenciável.

Isso ajuda as pessoas a absorverem mais informações sem terem dores de cabeça. Como David Epstein escreve em seu livro, Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World (Alcance: por que os generalistas triunfam em um mundo especializado):

O chunking ajuda a explicar casos de memória aparentemente milagrosa e específica de um domínio, desde músicos que tocam longas peças de cor até quarterbacks que reconhecem padrões de jogadores em uma fração de segundo e tomam a decisão de lançar a bola.

Aplicações práticas do método de chunking

O chunking é, em sua essência, uma habilidade prática. Quanto melhor agrupamos nossos chunks, mais nos lembramos.

Por exemplo, consigo lembrar-me da letra de muitas músicas que ouvia quando era adolescente porque a melodia da música ajuda a segmentar o texto em pedaços significativos.

E esse é apenas um exemplo. Aqui estão outras situações cotidianas em que o chunking pode realmente ajudar:

1. Estudar ou aprender novas informações

Digamos que você esteja fazendo um curso de primeiros socorros. Em vez de tentar memorizar 15 etapas separadas, divida-as em três categorias: avaliar a cena, ajudar a pessoa e alertar os profissionais. Dentro de cada categoria, você lembra de 3 a 5 ações. A pesquisa de Sweller (1988) sobre a teoria da carga cognitiva mostra que essa abordagem reduz a sobrecarga e melhora a retenção. Porque agora você está operando com melhor contexto e compreensão.

2. Lembrando-se de instruções

Esqueça a necessidade de acompanhar todas as nove curvas para chegar a um novo local. Divida sua viagem em partes. “Dirija até a rua principal” (parte 1), “Vire na segunda à esquerda e continue até o posto de gasolina” (parte 2), “Vire à direita e estacione perto do prédio vermelho” (parte 3).

3. Aprender uma nova receita

Se você estiver tentando cozinhar algo novo, não trate cada instrução como uma tarefa separada.

Agrupe as etapas em preparação, cozimento e finalização. Por exemplo, “picar, temperar e marinar” é o seu chunk de preparação. “Selar, cozinhar e mexer” é o chunk de cozimento. O chunking reflete a forma como os chefs trabalham e ajuda a evitar etapas esquecidas.

4. Fazendo as malas para uma viagem

Em vez de tentar lembrar de 25 itens individuais, divida sua lista de bagagem em blocos: roupas, produtos de higiene pessoal, eletrônicos, documentos de viagem e lanches. Isso reduz a sensação de caos e facilita a verificação de que você tem tudo.

5. Ensinar crianças ou ajudar com os deveres de casa

As crianças muitas vezes ficam sobrecarregadas com instruções. Se você disser: “Escove os dentes, arrume sua mochila, pegue seus sapatos e apague as luzes”, elas podem esquecer metade disso.

Em vez disso, divida as tarefas em partes: “Prepare-se no banheiro” (dentes, rosto, cabelo), depois “faça a mochila para a escola” (bolsa, lanche, água) e, por fim, “saia de casa” (sapatos, luzes, jaqueta). É mais fácil para eles terem sucesso e mais fácil para você manter a calma.

Organização de equipamentos militares: um exemplo real do chunking em ação Os militares costumam organizar seus equipamentos de maneiras que vão muito além da simples organização. O método inclui categorização, rotulagem e compartimentação. Essas três estratégias principais têm um objetivo específico: permitir a recuperação rápida e precisa de equipamentos essenciais sob pressão. Vamos analisar isso: ✅ Categorização: os itens são agrupados por função ou tipo de missão. Pense em suprimentos médicos, ferramentas de comunicação, equipamentos de sobrevivência ou kits de manutenção de armas. Em vez de empacotar os equipamentos aleatoriamente, os soldados são treinados para armazenar e recuperar itens por agrupamentos lógicos. Isso significa que, em uma situação de alto estresse, eles não precisam se lembrar de cada item individualmente, apenas precisam saber qual “categoria” procurar. → Por que funciona: isso reflete o chunking na memória. De acordo com a teoria da carga cognitiva (Sweller, 1988), agrupar informações relacionadas reduz o esforço mental, tornando a lembrança mais rápida e confiável. ✅ Rotulagem: cada bolsa, recipiente ou compartimento é claramente rotulado, às vezes por cor, símbolo ou texto. Os rótulos servem como pistas visuais que desencadeiam o reconhecimento, não apenas a lembrança, o que é mais rápido e menos exigente mentalmente. → Por que funciona: O chunking geralmente depende de pistas e associações. Os rótulos funcionam como “âncoras” que ajudam seu cérebro a localizar o chunk certo sem ter que pesquisar todas as informações de uma só vez. ✅ Compartimentalização: os equipamentos são armazenados em compartimentos separados e dedicados, geralmente em mochilas modulares ou coletes táticos. Isso evita que os itens se misturem e permite que os soldados acessem apenas o que precisam naquele momento, sem precisar procurar entre ferramentas irrelevantes. → Por que funciona: Na psicologia cognitiva, isso reflete o chunking espacial ou a manutenção de itens relacionados em proximidade física, o que fortalece as associações mentais e acelera a tomada de decisões.

O chunking funciona porque faz com que nosso cérebro se sinta menos sobrecarregado. Quanto mais você o usa, mais automático ele se torna.

Seja para aprender algo novo, gerenciar seu dia ou ajudar outra pessoa a se organizar, o chunking transforma informações dispersas em algo que seu cérebro pode processar com facilidade.

Como aplicar o método de chunking passo a passo

Um bom chunking consiste em dividir qualquer coisa que pareça complexa ou tenha mais de “7 ± 2” itens em partes lógicas. Quando feito da maneira certa, pode ser uma ferramenta extraordinária em seu arsenal.

Passo 1: Identifique seu objetivo

Antes de implementar o chunking, defina uma meta.

Escolha o que você deseja simplificar. Pode ser qualquer coisa, desde organizar sua mesa bagunçada com o método KonMari até criar a próxima IA revolucionária.

Etapa 2: Trace o caminho para atingir essa meta

Neste momento, não se preocupe com a sequência ou o tamanho de cada etapa.

Faça uma lista abrangente de tudo o que você precisa fazer. Você pode simplesmente anotar em um pedaço de papel ou usar um aplicativo de lista de tarefas. Alguns desses modelos de brainstorming também podem ajudar.

Por exemplo, se você fosse organizar sua mesa, a lista ficaria assim:

Jogue fora canetas que não escrevem

Coloque os marcadores perto do quadro branco.

Mantenha apenas a agenda diária na mesa

Limpe a mesa

Limpeza profunda do teclado e do mouse

Esvaziar a lixeira

Arquive cartas e documentos

Regue a planta do dinheiro

Limpe as xícaras de café

Destrua documentos indesejados

Jogue fora os materiais de papelaria usados

Organize os fios

Aspire a cadeira

Mude para notas adesivas online

💡 Dica profissional: Faça essa lista. Não julgue. Se você estiver trabalhando em equipe, fazendo chunking com o ClickUp Tasks, a técnica dos seis chapéus de pensamento é uma ótima maneira de cobrir todas as suas bases.

Etapa 3: Crie os chunkings

Com base em todos os itens que você listou, crie alguns chunks que você consiga gerenciar.

A lista acima pode ser categorizada em limpeza, organização de artigos de papelaria, gerenciamento de documentos, etc. Não se preocupe se ainda não tiver colocado tudo. Você também pode adicionar blocos na próxima etapa.

Etapa 4: Adicione os pedaços de informação aos pedaços

Em cada chunk, adicione as informações ou tarefas que você identificou. O conjunto de chunks acima pode ficar assim.

Limpeza e organização Organização de artigos de papelaria Gerenciamento de documentos Tarefas digitais Estética de mesa Limpe a mesa Jogue fora canetas que não escrevem Arquive cartas e documentos Esvaziar a lixeira Mantenha apenas a agenda diária na mesa Limpeza profunda do teclado e do mouse Coloque os marcadores perto do quadro branco. Destrua documentos indesejados Digitalize as notas adesivas Regue a planta do dinheiro Aspire a cadeira e organize os fios Jogue fora os materiais de papelaria usados Limpe as xícaras de café

Passo 5: Concentre-se em um chunk de cada vez

O objetivo do chunking é simplificar tarefas complexas. Portanto, encare a tarefa e faça um chunk de cada vez.

Isso também funciona como uma técnica de memorização.

Digamos que você queira memorizar a tabela periódica. Você poderia dividi-la em metais, não metais, metais de transição, lantanídeos, actinídeos, metalóides e gases nobres.

Comece com um, por exemplo, metais, e memorize todos eles. Quando estiver confortável, passe para o próximo.

Passo 6: Repita o processo

Embora o chunking seja uma ótima técnica para a memória e a organização, ele também está sujeito à curva do esquecimento.

Portanto, revise e repita o processo para garantir uma lembrança de longo prazo. Quando você divide em partes as tarefas que deseja fazer, mas geralmente não faz, como exercitar-se ou meditar, o chunking também pode ajudar a formar hábitos.

Ideias de chunking para iniciantes

Se você nunca fez chunking ativamente, pode parecer um processo enorme. Mas não precisa ser assim.

👉🏽 Comece aos poucos: comece tentando memorizar o número do cartão de crédito enquanto espera na fila do caixa ou os números de registro do veículo enquanto está preso no trânsito. Assumir tarefas enormes no início significa que você perderá a noção do tempo e memorizará pouco.

👉🏽 Experimente o palácio da memória: popularizado por Sherlock Holmes, o palácio da memória é uma maneira de visualizar informações como se fossem cômodos em seu cérebro pelos quais você pode caminhar. Use essa técnica para organizar informações espacialmente.

👉🏽 Crie mnemônicos: para todos os chunks de uma meta ou para as partes dentro de cada chunk, crie sistemas mnemônicos, como um acrônimo, uma história ou até mesmo uma rima.

👉🏽 Defina pistas de lembrança: você já completou os diálogos do seu filme favorito no momento em que um personagem começa a falar? O início desse diálogo é uma pista de lembrança, algo que aciona a memória do resto. Defina suas próprias pistas de lembrança para o que você deseja lembrar.

🌷Você sabia? Acreditava-se que o chunking era uma técnica de memória que retinha as informações tal como elas eram. Os músicos eram vistos como “gravadores humanos” que podiam reproduzir exatamente o que ouviam. No entanto, isso não acontecia quando lhes era dada música atonal para reproduzir. Isso mostrou que o chunking não se refere a qualquer grupo de itens. Padrões e estruturas familiares eram essenciais para a lembrança, escreve David Epstein.

Método de chunking vs. outras técnicas de aprendizagem

Embora seja absolutamente simples e extremamente eficaz, o chunking não é a única técnica de aprendizagem que existe.

Vamos ver como ele se compara a outros métodos comuns.

Chunking x repetição espaçada

A repetição espaçada é o processo de revisar o material aprendido em diferentes períodos de tempo.

Por exemplo, se você aprendeu um novo conceito pela manhã, a repetição espaçada recomenda revisá-lo uma vez a cada poucas horas, um dia, uma semana, duas semanas e assim por diante.

Chunking Repetição espaçada Técnica de codificação Técnica de recuperação Ajuda na memorização Ajuda na lembrança Projetado para superar os limites da capacidade da memória de curto prazo. Projetado para superar os efeitos da curva do esquecimento.

Chunking x mapeamento mental

Um mapa mental é exatamente o que o termo diz: um mapa visual dos pensamentos que você está tendo.

Em essência, você usaria um mapa mental para organizar informações de maneira hierárquica e não linear.

Portanto, tanto o chunking quanto o mapeamento mental são técnicas de codificação.

Bons mapas mentais também usam chunking, organizando informações entre nós e subnós. Combinar chunking com mapas mentais ajuda a ampliar a compreensão de ideias complexas.

Chunking Mapeamento mental Organiza as informações como unidades independentes Organiza as informações como unidades conectadas Focado em agrupar informações semelhantes Focado em representar associações e conexões entre informações Nem sempre hierárquico Sempre hierárquico

Chunking x resumo de notas

A síntese de notas é o processo de selecionar os pontos-chave de uma palestra, apresentação ou conceito e anotá-los para serem lembrados posteriormente. Quando você resume as notas com suas próprias palavras, é mais provável que você se lembre delas e as recorde.

Chunking Resumo das notas Usado para memorizar todas as informações Usado para compreender conceitos e lembrar pontos importantes. Ajuda a lembrar, pois é Incentiva a fazer anotações com suas próprias palavras Focado na precisão da lembrança Focado na compreensão de ideias

De certa forma, o chunking também é um resumo. É uma lista de informações de primeiro nível. No entanto, nem todo resumo é chunking.

Com todo esse entendimento sobre o método de chunking, se parecer muito difícil de praticar, não se preocupe. Vamos explicar tudo detalhadamente na próxima seção.

💡 Dica profissional: chunking, repetição espaçada, mapeamento mental e resumo de notas são técnicas complementares que podem impulsionar o aprendizado quando usadas em conjunto.

O passo mais importante para o sucesso do uso do método de chunking é definir a meta certa.

Existem várias maneiras de definir e gerenciar suas metas. Por exemplo, o método de metas SMART é o mais eficaz e popular.

Definindo as metas certas

O ClickUp Goals é uma ótima maneira de visualizar e progredir em seus objetivos.

Defina metas de tarefas (concluir o design da interface do usuário para a página inicial até o final da semana), metas numéricas (fazer 12 ligações de vendas todos os dias), metas monetárias (gerar US$ 250.000 em receita com novos clientes) ou até mesmo metas sim/não (temos uma pontuação NPS acima de 4?).

Construindo chunking

Depois de definir uma meta, faça uma lista de tudo o que você precisa fazer para alcançá-la.

Se for grande o suficiente, divida-o em projetos. Caso contrário, as listas e a hierarquia de projetos do ClickUp permitem que você adicione quantas tarefas forem necessárias.

Organize todos os arquivos sem esforço com a Hierarquia de Projetos do ClickUp, garantindo fácil acesso sempre que você precisar.

Você pode usar as listas do ClickUp para fragmentar informações da maneira que desejar.

Por exemplo, crie marcos no ClickUp com blocos de tarefas. Adicione status personalizados para agrupá-los de acordo com o seu progresso. E use tags personalizadas, como a fonte de um lead, para agrupá-los dessa forma. Você também pode criar classificações e reunir todas as suas contas cinco estrelas!

Veja como eu uso a Visualização de Lista no ClickUp para visualizar minha lista de tarefas para o planejamento de festas.

🌷Você sabia? Um jogador profissional de xadrez deixa de ver o tabuleiro como 64 quadrados individuais. Em vez disso, ele aprende a reconhecer blocos ou formações táticas comuns, como o “Fianchetto Castle” ou a “estrutura Isolated Queen Pawn”. Reconhecer essas poucas formações complexas e pré-armazenadas permite que ele compreenda instantaneamente o estado estratégico do tabuleiro.

Visualizando chunking

A visualização em lista é apenas o começo. O ClickUp Views oferece uma ampla gama de opções personalizáveis.

Se você quiser algo mais visual, o quadro Kanban do ClickUp ajuda a ver uma divisão vertical dos seus chunks e os itens em cada um deles.

Os modelos ClickUp Prioritization Matrix e ClickUp Priority Matrix são outras maneiras de analisar o trabalho em questão. Ao dividir o trabalho em blocos com base na prioridade, você pode organizar a lista de tarefas e se concentrar no que é importante.

Ajudando na lembrança

Depois de aprender um conceito, existem várias maneiras de praticar a repetição espaçada e a revisão para melhorar a memorização.

✅ Revisão com IA: Configure seu próprio parceiro de treino pessoal com o ClickUp Brain. Insira as informações que você está tentando aprender e peça para ele:

Resuma os pontos principais

Parafraseie ideias complexas

Crie recursos visuais

Gerar testes

✅ Responda a questionários: nada ajuda mais no aprendizado do que ter que explicar o que aprendeu. Crie questionários para si mesmo para revisar ativamente o que aprendeu. Ferramentas como o Quizlet são ótimas para isso.

✅ Use cartões de memória: desde tempos imemoriais, os cartões de memória ajudam a melhorar a memória e a recordação. Faça isso digitalmente e leve-os com você para qualquer lugar usando ferramentas como o Anki, que é gratuito e de código aberto.

Aqui estão mais algumas dicas de produtividade para ajudá-lo:

Benefícios do método de chunking

Um estudo descobriu que 230 horas de prática aumentam a capacidade de memorização de 7 para 79 dígitos.

Com um sistema mnemônico adequado, parece não haver limites para o desempenho da memória com a prática.

O chunking é um desses sistemas. Ele ajuda os seres humanos a memorizar e organizar qualquer coisa, por mais complexa que seja, e a recordá-la com integridade mais tarde.

Mas há mais.

Ele também oferece uma maneira de gerenciar a sobrecarga de informações que chega até você. Isso inclui colocar informações díspares em pequenas caixas organizadas com uma etiqueta para que você possa acessá-las quando precisar.

Como corolário, você também pode guardar as coisas que não precisa no momento, reduzindo drasticamente o estresse. Dependendo das tarefas que estiver realizando, você revisará seus chunks repetidamente. Menos estresse, menos carga cognitiva, menos sobrecarga.

Ao combinar o chunking com a repetição espaçada e a revisão ativa, você pode ver por si mesmo o quanto sabe. Naturalmente, isso aumenta a confiança.

Além dos usos individuais, o chunking também ajuda a criar padrões para as coisas na sociedade. Por exemplo, nos EUA, é prática padrão dividir os números de telefone em 3-3-4 dígitos. Os menus dos sites são normalmente divididos em serviços, soluções, setores, recursos, etc.

Nesse sentido, não seria exagero dizer que o chunking bem pensado cria um mundo mais fácil de memorizar e de se viver.

Erros comuns a evitar

O chunking é uma daquelas técnicas que parecem infalíveis, até que deixam de ser.

Muitas pessoas começam pensando que estão simplificando seu trabalho, mas acabam com uma confusão de minitarefas ou “chunks” enormes que ainda parecem impossíveis de começar.

O truque não é apenas dividir sua carga de trabalho, mas dividi-la com sabedoria. Aqui estão os erros clássicos de chunking a serem evitados.

❌ Chunks em excesso

Miller postula que 7 ± 2 é o número de blocos que a memória humana pode armazenar. Vários pesquisadores desde então demonstraram que isso está mais ou menos correto. Para errar por excesso de cautela, crie no máximo sete blocos para cada conceito. Se você é iniciante, talvez seja melhor começar com muito menos blocos.

❌ Muitos itens em cada chunk

E se você se lembrar do chunk, mas não dos itens nele contidos? Isso seria inútil. Portanto, preste atenção ao número de itens que você coloca em cada chunk. Estudos mostram que o número ideal de itens em cada chunk é de 3 a 4.

❌ Agrupamento arbitrário

O chunking só é útil se fizer sentido para você. Por exemplo, se você dividir seus itens de mercearia nas categorias A, B, C e D e adicionar itens aleatoriamente a elas, provavelmente não conseguirá se lembrar de nada.

Para uma melhor memorização e recordação:

Adicione itens relacionados a um chunk (leite, queijo e iogurte em um chunk).

Dê a eles um rótulo significativo (laticínios)

❌ Esquecendo o panorama geral

Às vezes, você memoriza coisas apenas por memorizar, como os nomes de todos os rios dos Estados Unidos. Muitas vezes, você faz isso para atingir um objetivo. Ao criar chunking, certifique-se de que está trabalhando em prol desse objetivo.

Por exemplo, o chunking da lista de compras ajuda nas compras, então escolher cada corredor do supermercado como um chunk é uma boa ideia. No currículo escolar, capítulos relacionados são agrupados para que as crianças possam construir conexões sinápticas enquanto memorizam as lições.

❌ Avaliações insuficientes

Todos passam pela curva do esquecimento. Quer você use o método de chunking ou não, você esquecerá informações com o tempo. A única maneira de evitar isso é por meio de revisões sistemáticas.

Programe revisões em intervalos de algumas horas, um dia, alguns dias, algumas semanas, etc. Se for uma informação que você provavelmente não acessará por longos períodos, revise a cada trimestre/ano.

💡 Dica profissional: se parecer tedioso, experimente a prática do bullet journaling para torná-lo mais divertido e menos intimidante.

Embora o chunking tenha sido estudado há muito tempo como uma forma de ajudar os seres humanos a melhorar a memória, ele também pode transformar as máquinas. Veja como.

Método de chunking em IA e ciência de dados

O chunking é um processo crítico e altamente comum no cérebro humano.

A inteligência artificial, que, em essência, tenta imitar os processos de pensamento humanos, tem muito a aprender com o chunking.

✅ Limitação do tamanho do token: Treinar um modelo de IA com Processamento de Linguagem Natural (NLP) envolve fornecer fontes de entrada. Muitas vezes, há um limite para o tamanho do token dessas entradas. Por exemplo, o comprimento máximo do texto de entrada do modelo Azure OpenAI text-embedding-ada-002 é de 8.000 tokens. O chunking ajuda a dividir documentos em partes para que os Modelos de Linguagem Grande (LLM) possam processá-los de forma eficaz.

✅ Chunking em dados de séries temporais: Fazer chunking em um texto é fácil. Corte onde uma frase ou parágrafo termina e você terá um chunk lógico. E se você tiver um fluxo contínuo de dados numéricos, como preços de ações ou leituras meteorológicas? Normalmente, isso é feito cronologicamente, ou seja, criando chunks para “os últimos 30 dias” ou “leituras diárias”.

Chunking de imagens TIFF (via Github )

✅ Chunking em dados de imagem: imagens grandes são divididas em pedaços retangulares menores e uniformes, chamados patches ou tiles, uma técnica popular em modelos modernos de visão computacional, como o Vision Transformers (ViT).

✅ Chunking baseado em objetivos: imagine que você está em uma reunião e precisa fazer anotações. Os chunks que você criar serão inúteis se forem organizados por pessoa ou por hora em que foram falados. Você precisa de chunking contextual, dividindo em pontos importantes, feedback, decisões, itens de ação etc. É exatamente isso que o AI Notetaker do ClickUp Brain faz.

✅ Tamanho dos chunks: ao contrário do cérebro humano, os computadores podem ter uma memória de trabalho maior. Isso significa que os modelos de IA podem ter qualquer número de chunks em tamanho fixo ou variável. Há prós e contras em ambos os casos.

Aspectos Chunks fixos Chunks variáveis Definição Divide os dados em pedaços de comprimento uniforme Divide os dados em blocos lógicos ou significativos Técnicas Comprimento dos dados independentemente do contexto Divisão recursiva, chunking semântico, etc., com base no contexto. Ideal para Simplicidade e rapidez Precisão e coerência Prós Alta eficiência computacional e desempenho previsível Alta integridade semântica e riqueza contextual Contras Possível fragmentação do contexto e perda de coerência Maior complexidade e custo computacional mais elevado

✅ Sobreposição: O chunking é uma técnica de compressão, não relacional, o que significa que há a possibilidade de perda de contexto. No aprendizado de máquina, isso pode criar resultados estatisticamente precisos, mas desconectados do contexto. Os cientistas superam esse desafio com um conceito chamado sobreposição. Ao compartilhar uma parte dos dados do chunk anterior com o chunk atual, a sobreposição permite que os LLMs identifiquem e se conectem com a continuação do contexto.

Limitações e críticas ao chunking

O chunking é frequentemente tratado como o super-herói das técnicas de memória, surgindo para salvar o dia quando ocorre uma sobrecarga de informações.

Mas, por mais que gostássemos que o chunking fosse o equivalente à fita adesiva para a memória (consertando tudo, para sempre), ele definitivamente não pode carregar o peso de todas as nossas deficiências cognitivas em seus ombros compactos e bem agrupados.

Portanto, antes de entregarmos as chaves do nosso reino mental ao chunking, vamos examinar mais de perto onde ele tropeça, vacila e, ocasionalmente, cai:

❗️Dificuldade com novos dados visuais: O chunking é ótimo para informações sequenciais, verbais ou altamente estruturadas (como dígitos). É menos eficaz para processar grandes quantidades de informações visuais ou espaciais complexas, como um mapa de territórios desconhecidos ou um diagrama esquemático complexo.

❗️O debate sobre 7±2: O psicólogo cognitivo Nelson Cowan postula que a capacidade média do armazenamento da memória central é de apenas cerca de quatro chunkings. No mundo atual, repleto de distrações, essa capacidade pode ser ainda menor.

❗️Especificidade do domínio: mesmo com o chunking, não é fácil para um grande mestre memorizar centenas de músicas. Ou para alguém memorizar todos os rios de um país com o qual não está familiarizado. O sucesso do chunking depende muito da experiência do aluno em seu domínio.

❗️Sem atalhos: O chunking é uma maneira mais simples de processar grandes quantidades de informação, sim. Mas não é, de forma alguma, um atalho. O domínio só pode ser alcançado através de uma prática extensa e dedicada, o que leva tempo.

O futuro do chunking

No mundo da digitalização, da inteligência artificial e da automação, a memória não é uma habilidade tão valiosa quanto costumava ser.

Poucos se lembram de mais do que o seu próprio número de telefone e o do seu cônjuge. Todas as informações estão a um clique de distância, bem no nosso bolso. Isso não significa que o chunking esteja ultrapassado.

Percebi que trabalhar minha memória com o método de chunking melhora meu foco.

Por exemplo, eu planejo todos os meus textos em torno de cinco blocos: o quê, quando/onde, por que, quem e como. Isso ajuda a manter o foco no processo e na ideia em questão. Mais importante ainda, esses blocos facilitam meu retorno ao trabalho após uma distração.

Pesquisadores que tentam recriar a inteligência humana em máquinas consideram a pesquisa sobre chunking extremamente valiosa. Em grandes modelos de linguagem (LLMs), o chunking ajuda a processar grandes quantidades de dados com mais eficiência. Ele garante que os modelos mantenham o contexto e recuperem informações precisas sem exceder os limites de tokens, também conhecido como Retrieval-Augmented Generation (RAG). Neurocientistas computacionais estão explorando o chunking no contexto de um equilíbrio entre velocidade e precisão, essencialmente abrindo caminho para um chunking mais eficaz com base em seus objetivos.

Na neurociência cognitiva e na modelagem, o “chunking egocêntrico” oferece uma melhor compreensão do funcionamento de um cérebro preditivo. Na neurociência, o “chunking de ação” investiga como o cérebro organiza habilidades motoras complexas (como amarrar um sapato ou tocar uma frase musical) em sequências neurais, oferecendo caminhos para o aprimoramento da aprendizagem motora e da reabilitação.

Os pesquisadores também estão estudando o “aumento sináptico”, que é a capacidade do cérebro de suprimir temporariamente grupos de itens sem apagá-los permanentemente da memória de trabalho.

As possibilidades são realmente infinitas.

Como comer um elefante? Um pedaço de cada vez!

Este antigo aforismo (frequentemente atribuído a Desmond Tutu) argumenta que mesmo as tarefas mais intimidadoras e grandes podem ser concluídas se você as realizar uma etapa de cada vez.

O método de chunking oferece uma melhoria em relação a isso.

Em tempos em que estamos fazendo biohacking e buscando produtividade sobre-humana, o chunking oferece uma maneira realmente humana de experimentar o mundo por meio da memória. Ele nos ajuda a entender melhor a psique humana, mostrando o que diferencia os grandes mestres e os esportistas de alto desempenho dos demais.

Ou, como eu gosto de ver, o chunking nos mostra que somos capazes das mesmas coisas que os grandes mestres e os atletas de alto desempenho.

Boa divisão em partes, pessoal!

Perguntas frequentes

Chunking é uma técnica de retenção de memória na qual você divide uma grande quantidade de informações em partes menores e mais fáceis de gerenciar.

O chunking é uma estratégia de codificação usada para organizar novas informações e prepará-las para armazenamento de longo prazo. A repetição espaçada é uma estratégia de recuperação usada para reforçar e fortalecer esses chunks recém-formados ao longo do tempo. São técnicas complementares.

O chunking está em toda parte. Alguns exemplos reais de chunking são: – Memorizar um número de telefone em blocos de 3-3-4 – Organizar projetos em blocos de tarefas em diferentes etapas – Aprender um idioma com blocos de palavras relacionadas – Treinar para pilotar um avião agrupando instruções – Lembrar mais de 100 medicamentos por meio de blocos de medicamentos semelhantes/complementares

Você não precisa de nada — nem mesmo caneta e papel — para realizar o chunking com sucesso. No entanto, existem muitas ferramentas que podem ajudar. Entre elas estão métodos de anotações, como o sistema Cornell, aplicativos de flashcards digitais, como o Anki, e ferramentas de IA generativa, como o ClickUp.

Sim, ferramentas modernas de IA, como o ClickUp, ajudam de várias maneiras, como criar estruturas hierárquicas dividindo grandes objetivos em pastas, listas e tarefas aninhadas ou resumindo textos longos em pedaços mais curtos e fáceis de memorizar. Elas também podem ajudar a identificar pontos importantes (que você pode usar como pedaços).

A escolha do método correto depende do tipo de informação que você deseja memorizar. Certifique-se apenas de que elas sejam inerentemente significativas para você e para a tarefa em questão. – Se você estiver fazendo uma lista, escolha categorias lógicas (como um corredor de supermercado para uma lista de compras) – Ao estudar história ou memorizar uma programação, escolha a cronologia (como pesquisar sobre as Guerras Mundiais ou planejar assistir à Copa do Mundo) – Ao planejar um projeto, escolha blocos ou fases lógicas (como definir uma meta, planejar canais, criar anúncios, lançar campanhas, relatar desempenho, etc., para uma campanha de marketing) – Na escrita, um modelo de redação de conteúdo pode dividir o artigo em seções, subseções, parágrafos e frases

O chunking ajuda a absorver e reter informações de maneira eficaz. Ele reduz a carga cognitiva e o estresse de ter que se lembrar das coisas. No entanto, ele não é eficaz se não for feito da maneira correta. Se você criar muitos chunks ou agrupar itens arbitrariamente, poderá sentir que a carga ficou maior do que antes.