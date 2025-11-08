Estratégias de marketing para faculdades: como aumentar as matrículas em 2025

Com as taxas de matrícula nas faculdades em constante declínio, você sabe como é desafiador manter as metas de matrícula da sua universidade.

Entre o número cada vez menor de candidatos, o risco financeiro crescente e o ceticismo cada vez maior sobre o valor de um diploma, o marketing no ensino superior está ficando mais difícil do que nunca.

Se você trabalha com marketing no ensino superior e está procurando maneiras de transformar esse desafio em uma vantagem competitiva, esta publicação é para você.

Compartilhamos estratégias práticas de marketing para faculdades e universidades, a fim de gerar matrículas e proporcionar maior exposição da marca.

⭐ Modelo em destaque Está com dificuldade para acompanhar todas as suas iniciativas de marketing para a faculdade? Use o modelo de plano de marketing da ClickUp University para centralizar suas estratégias de marketing universitário em um só lugar. Com esse modelo, você pode acompanhar a conclusão de cada tarefa em termos percentuais e até mesmo categorizá-las com base na prioridade, como Alta, Moderada e Baixa. Obtenha um modelo gratuito Centralize seus esforços de marketing com o modelo de plano de marketing da ClickUp University.

Por que o marketing é importante para as faculdades

Todas as instituições acadêmicas estão essencialmente competindo pelas mesmas oportunidades.

Portanto, se o aluno em potencial não se lembrar ou nem mesmo considerar sua instituição de ensino superior durante a pesquisa, você já estará perdendo matrículas.

Veja por que você precisa de estratégias de marketing tradicionais e digitais para sua instituição de ensino superior:

Ciclos de decisão mais longos : ao escolher uma faculdade (normalmente levando de 6 a 18 meses), um candidato compara programas, visita campi, conversa com alunos atuais e pesquisa resultados de carreira. Você precisa de pontos de contato consistentes ao longo de toda a jornada para permanecer na mente deles.

Branding consistente por parte dos concorrentes : todas as faculdades e universidades estão dedicando esforços para construir uma identidade de marca confiável nas plataformas digitais (e você também deveria fazer o mesmo) — por meio de anúncios pagos, conteúdo orgânico, presença nas redes sociais e campanhas direcionadas.

Mudança no comportamento de pesquisa : os candidatos formam opiniões por meio de tópicos no Reddit, vídeos no TikTok, podcasts, seu envolvimento nas redes sociais e até mesmo por meio da exposição ao marketing tradicional antes mesmo de entrar em contato com o setor de admissões ou baixar seu folheto.

Impacto direto nos números de matrículas : os alunos escolhem faculdades nas quais confiam e com as quais se identificam emocionalmente. O marketing constrói essa confiança por meio de narrativas autênticas e mensagens consistentes em todos os canais.

Janela limitada para causar uma boa impressão: os candidatos selecionam de 5 a 8 faculdades no início de sua fase de pesquisa. Se você não estiver visível durante esse período crítico, nem mesmo chegará à lista de inscrições deles.

👀 Você sabia? O orçamento médio de marketing para unidades de ensino online e profissional é de US$ 1,18 milhão, mas a mediana é de apenas US$ 644.000 — um sinal claro da crescente desigualdade entre as instituições. No marketing do ensino superior, os bolsos mais cheios estão ficando ainda mais cheios, enquanto as instituições menores lutam para competir pela atenção.

Principais estratégias de marketing para faculdades

Seja você um profissional de marketing de ensino superior para uma faculdade comunitária, universidade privada ou divisão de ensino online, seu objetivo continua o mesmo: atrair, envolver e converter alunos em potencial em um cenário cada vez mais concorrido.

Essas estratégias de marketing digital para instituições de ensino ajudarão você a fortalecer o reconhecimento da marca e, em troca, atrair alunos, impulsionando as matrículas.

1. Crie um site informativo

Seus alunos em potencial podem ouvir falar da sua instituição acadêmica por meio de recomendações de colegas. Ou podem descobri-la por meio de uma pesquisa no Google ou de uma campanha de marketing nas redes sociais.

Quando os visitantes acessam seu site, independentemente do meio, ele deve causar uma boa primeira impressão.

O que isso significa? Para começar, ele deve comunicar a mensagem da marca. Outro componente essencial é como você se diferencia de outras instituições de ensino superior.

Para tornar seu site um canal digital de tomada de decisão para futuros alunos, eis o que você deve ter em vigor, como parte do marketing do ensino superior:

Design e arquitetura de sites

Seu site está sendo acessado por diferentes públicos simultaneamente.

Por exemplo, alunos do ensino médio navegam para encontrar detalhes sobre cursos de graduação, profissionais que já estão trabalhando procuram cursos de pós-graduação noturnos, enquanto estudantes internacionais podem querer esclarecimentos sobre os critérios de admissão.

A arquitetura do seu site deve segmentar esses caminhos de forma clara a partir da própria página inicial.

Exemplo: Arizona State University, que permite que você escolha seu curso de graduação.

via Arizona State University

Além de uma navegação clara, estes são os elementos indispensáveis (recomendáveis) em seu site:

Design voltado para dispositivos móveis : crie um design que permita que seus clientes em potencial pesquisem durante o trajeto para o trabalho, entre as aulas ou enquanto navegam pela internet no celular tarde da noite.

Localizadores de programas : faça 3 ou 4 perguntas rápidas aos seus clientes potenciais sobre interesses, objetivos de carreira e preferências de estudo e, em seguida, sugira programas relevantes.

Chatbots com IA: Implante chatbots que possam responder a perguntas comuns sobre prazos, requisitos, instalações do campus e status da inscrição 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Crie páginas de destino específicas para cada programa

Eles pesquisam termos específicos, como “melhores programas de mestrado em finanças nos EUA”, e chegam diretamente às páginas dos programas por meio de mecanismos de busca ou anúncios direcionados. Essas páginas funcionam como uma ferramenta de conversão independente, com os seguintes elementos-chave:

Critérios de elegibilidade : tenha uma seção especificando os requisitos para alunos nacionais e internacionais, notas em testes padronizados, cursos pré-requisitos e médias mínimas.

CTAs claras : tenha CTAs claras para os candidatos em diferentes aspectos de sua jornada de tomada de decisão, ou seja, preencher o formulário de inscrição, agendar uma ligação com um orientador de admissão, baixar o folheto.

Brochuras para download : crie PDFs para download que incluam detalhes sobre a estrutura do currículo, taxas dos cursos, bolsas de estudo disponíveis, requisitos de crédito, credenciais do corpo docente e resultados profissionais.

Depoimentos de alunos : citações breves ou trechos de vídeos de alunos atuais e recém-formados.

Próximas datas de admissão: prazos visíveis e cronogramas de inscrição para criar urgência

Outras páginas da web

Seu cliente em potencial ainda pode estar comparando faculdades ou finalizando sua escolha quando visitar seu site. Crie páginas da web envolventes que possam oferecer ao mercado-alvo acesso a detalhes como:

Sobre nós : a fundação da faculdade, a história, as acreditações e classificações, ex-alunos famosos, diversidades culturais, valores fundamentais e qualquer outra informação que possa ajudar a melhorar o envolvimento dos alunos e ajudá-los a compreender melhor a sua instituição.

Menções na imprensa e notícias : cobertura recente da mídia, avanços em pesquisas, conquistas notáveis de ex-alunos e marcos institucionais.

Instalações do campus : visitas virtuais, detalhes sobre as residências universitárias, recursos da biblioteca, laboratórios, complexos esportivos, espaços de estudo e vida estudantil dentro do campus.

Serviços de apoio ao aluno: aconselhamento profissional, recursos de saúde mental, tutoria acadêmica e acomodações para pessoas com deficiência.

Centralize o conteúdo do seu site e as informações do programa com o ClickUp Docs.

Sua equipe pode redigir conteúdo para brochuras, diretrizes do programa, critérios de elegibilidade, sobre nós e outras páginas da web usando o assistente de IA integrado.

Vários colaboradores (redatores de marketing, reitores acadêmicos, equipes de assuntos estudantis) podem editar simultaneamente, deixar comentários embutidos e marcar revisores antes que as páginas sejam publicadas.

Simplifique suas operações de conteúdo com o ClickUp Docs.

O Every Doc salva automaticamente as versões, para que você nunca perca iterações antigas das páginas dos cursos ou detalhes de acreditação.

Você também pode armazenar guias de estilo e diretrizes de identidade visual em um documento compartilhado para garantir que todo o conteúdo da web tenha uma linguagem coerente entre os departamentos.

👀 Você sabia? Quase 79% dos alunos preferem obter informações sobre a instituição no site oficial da faculdade, enquanto 26% usam um chatbot da faculdade ou o ChatGPT para aprimorar sua busca por informações.

2. Construa sua marca nas redes sociais

Nem todas as universidades precisam estar no TikTok.

Mas se você ignorar as mídias sociais, estará perdendo a oportunidade de construir uma comunidade e compartilhar os valores e a missão da sua instituição.

Além disso, as mídias sociais desempenham um papel crucial no estabelecimento, manutenção e fortalecimento de relacionamentos ao longo do ciclo de vida do aluno.

Em termos simples, é aqui que os futuros alunos formam sua primeira impressão, os alunos atuais encontram um senso de pertencimento e os ex-alunos permanecem conectados muito tempo após a formatura.

Você também deve saber que o conteúdo gerado pelos usuários para o público-alvo gera mais confiança do que qualquer outro material de marketing ou estratégia promocional.

Cada plataforma oferece um palco diferente:

O Instagram, o Facebook e o TikTok permitem que você mostre a vida no campus, as experiências dos alunos e a cultura do dia a dia.

O LinkedIn destaca a excelência acadêmica, as pesquisas do corpo docente e as conquistas dos ex-alunos.

O YouTube funciona como uma ferramenta de storytelling para visitas ao campus, webinars e histórias de sucesso de alunos.

Para se inspirar, confira a página do Instagram da Universidade de Michigan. Eles publicam de tudo, desde sessões de estudo noturnas até tradições dos jogos de futebol americano.

Considerando que 73% dos aspirantes a estudantes usam as redes sociais para pesquisar instituições de ensino, sua presença nas redes sociais facilita que eles imaginem seu futuro na sua universidade.

via Universidade de Michigan

Várias outras universidades também fazem isso em outras plataformas de mídia social.

Por exemplo, o canal do YouTube da Northeastern University tem muitos vídeos sobre o campus, tópicos em alta, etc. Isso mostra que sua estratégia de comunicação de marketing não precisa girar apenas em torno de visitas ao campus ou vídeos promocionais sofisticados.

via Northeastern University

Por outro lado, a página do LinkedIn da Harvard Business School Executive Education atende a vários públicos (potenciais participantes, clientes corporativos, professores, ex-alunos).

via Harvard Business School

O ponto crucial desses exemplos é que suas estratégias de mídia social serão baseadas em uma ampla variedade de tópicos, atividades, interesses e experiências.

Além de uma estratégia sólida de mídia social, lembre-se de usar o canal certo para atingir seu público-alvo. Isso significa que seu público incluirá:

Alunos e potenciais alunos

Pais

Parceiros corporativos

Outras instituições

Funcionários e potenciais docentes

Como o ClickUp pode ajudar?

Use o modelo de plano de marketing de mídia social para admissões em faculdades da ClickUp para acompanhar seus esforços de mídia social em diferentes canais de marketing.

Com este modelo, você pode planejar, atribuir e programar suas tarefas de mídia social em um único lugar.

Você pode usar este modelo para visualizar prazos para diferentes publicações (em uma visualização de calendário), gerenciar tarefas com um quadro kanban do tipo arrastar e soltar e acompanhar o progresso de cada tarefa (com status personalizados). O modelo é fácil de configurar e ainda mais fácil de usar no trabalho.

Obtenha um modelo gratuito Gerencie as publicações nas redes sociais com o modelo de plano de marketing de redes sociais para admissões em faculdades do ClickUp.

Por que você vai adorar este modelo:

Centralize todas as suas campanhas em um painel organizado com visualizações personalizadas para cada plataforma.

Acompanhe os prazos para ciclos de admissão, eventos e feriados com status codificados por cores e lembretes.

Adicione campos personalizados para métricas como taxa de engajamento, alcance e cliques para monitorar o que mais atrai os alunos em potencial.

🎺 Vantagem do ClickUp: Você poderia gerenciar as mídias sociais da sua faculdade com planilhas, mensagens diretas e notas de lembrete espalhadas. Mas isso não proporcionaria a estrutura, a visibilidade ou o alinhamento necessários para estabelecer uma presença online consistente. O Gerenciamento de Projetos de Marketing da ClickUp reúne todas as suas ações de marketing nas redes sociais em um só lugar. Da ideia à análise pós-lançamento, todas as etapas da sua campanha ficam em um único espaço colaborativo. Transforme ações aleatórias de marketing em uma estratégia coesa que ressoa em todas as plataformas com o Gerenciamento de Projetos de Marketing do ClickUp.

As equipes de vendas, marketing, laboratório de design, logística, engenharia e suporte precisam realizar suas tarefas em uma ordem específica para que o projeto do cliente seja um sucesso — isso costumava ser um verdadeiro tormento antes do ClickUp. Sem a capacidade de acompanhar o cronograma do projeto, as metas e as tarefas das equipes globais em um só lugar, tínhamos dificuldade para reunir todas as peças para os eventos a tempo.

As equipes de vendas, marketing, laboratório de design, logística, engenharia e suporte precisam realizar suas tarefas em uma ordem específica para que o projeto do cliente seja um sucesso — isso costumava ser um verdadeiro tormento antes do ClickUp. Sem a capacidade de acompanhar o cronograma do projeto, as metas e as tarefas das equipes globais em um único lugar, tínhamos dificuldade para reunir todas as peças para os eventos a tempo.

3. Invista em marketing de conteúdo

Invista na criação de conteúdos de alta qualidade, além de oferecer informações sobre admissão. Quando você publica recursos valiosos de forma consistente, os futuros alunos começam a ver sua instituição como uma fonte de orientação.

Veja o que você pode fazer para construir ativos valiosos:

Crie grupos de conteúdo em torno dos principais pontos de decisão

Os futuros alunos têm perguntas complexas e multidirecionais ao escolherem suas carreiras. Analise o que eles realmente estão procurando e crie conjuntos de conteúdos interligados que respondam a essas perguntas de forma abrangente.

Por exemplo, quando um aluno pesquisa “vale a pena estudar ciência da computação?”, ele precisa de várias perspectivas antes de tomar uma decisão. Para responder a essas perguntas, você pode criar uma série de posts no blog, como:

É necessário ter um diploma em Ciência da Computação para trabalhar na área de tecnologia?

Carreiras em Ciência da Computação além da engenharia de software

Qual é o salário médio de um graduado em Ciência da Computação?

Quais são as habilidades necessárias para se tornar um graduado em Ciência da Computação?

Este é apenas um dos tópicos que você pode adicionar ao seu plano de marketing. Sua instituição pode criar conteúdo confiável sobre muitos aspectos críticos para a tomada de decisões:

Categoria de conteúdo Tópicos a abordar Processo de inscrição Como escrever cartas de apresentação convincentes Cartas de recomendação: a quem pedir e quando Erros comuns a evitar na candidatura Preparação para entrevistas de admissão em faculdades Resultados profissionais Quanto ganham os graduados por área de formação após 5 anosSetores que contratam graduados de programas específicosCompetências que os empregadores procuram nos graduados universitáriosTaxas de conversão de estágios em empregos Ajuda financeira Quanto custa um programa de mestrado em finanças nos EUA? Qual é o custo de vida nos EUA para um estudante internacional? Quais são as opções de empréstimo estudantil disponíveis para um estudante internacional? Quais são as bolsas de estudo e subsídios disponíveis para um candidato a graduação em finanças? Inclusão cultural Qual é a composição étnica da Faculdade XYZ? Boston é segura para estudantes asiáticos?

Aproveite a experiência do corpo docente para obter liderança inovadora

As faculdades têm um dos recursos de marketing mais subutilizados: especialistas credenciados.

Nem toda liderança inovadora precisa ser um artigo revisado por pares ou um longo ensaio acadêmico.

Mesmo publicações curtas e acessíveis, como “Três lições do projeto de sustentabilidade dos nossos alunos de MBA”, podem gerar uma credibilidade imensa.

Incentive os professores a compartilhar explicações rápidas sobre temas em alta, forneça insights dos bastidores (BTS) sobre projetos em sala de aula e colabore com alunos ou ex-alunos nos resultados de aprendizagem.

Na verdade, o MIT Labs tem uma série de podcasts. De acordo com o site oficial, o objetivo do podcast é compartilhar o trabalho do MIT com um público global. Ele geralmente cobre conversas do presidente do MIT com pessoas que trabalham em seus laboratórios.

via MIT Open Podcasts

Como o ClickUp pode ajudar?

O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, ajuda suas equipes a trabalhar de forma mais inteligente em todas as etapas do gerenciamento de marketing de conteúdo.

O Brain demonstra o uso inovador da IA pela sua instituição, tanto para alunos quanto para funcionários.

O Brain ajuda você a criar introduções, reescrever parágrafos ou resumir blocos de conteúdo longos diretamente onde sua equipe trabalha. Ele garante um tom consistente e clareza, essenciais para materiais voltados para os alunos, como guias de admissão, boletins informativos por e-mail ou perguntas frequentes sobre carreiras.

Crie seu conteúdo usando o ClickUp Brain.

Você pode até usar o ClickUp Brain para reutilizar o conteúdo existente em formatos mais novos. Um webinar de admissões de 1 hora pode se tornar um resumo de blog, uma postagem em carrossel e uma sessão de perguntas e respostas do corpo docente dentro do seu espaço de trabalho ClickUp.

Ou, se um membro do corpo docente tiver publicado um artigo de pesquisa, ele pode solicitar ao Brain que o transforme em um infográfico e um carrossel para plataformas de mídia social.

Veja como você pode gerar uma imagem usando o ClickUp Brain.

E como a inspiração nem sempre surge quando você está na sua mesa de trabalho, o Talk-to-Text do ClickUp Brain MAX permite que você registre suas ideias em qualquer lugar.

Os membros do corpo docente podem ditar insights das aulas, os alunos podem gravar reflexões sobre projetos e os profissionais de marketing podem expressar ideias rápidas de conteúdo. O ClickUp Brain então transcreve, organiza e transforma tudo isso em notas acionáveis ou rascunhos prontos para edição dentro do ClickUp Docs.

💡 Dica profissional: use o modelo de plano de marketing da ClickUp University para planejar e acompanhar suas estratégias de marketing para o ensino superior em um só lugar. Este modelo vem com um guia de introdução e mais de 5 visualizações do ClickUp que podem ajudá-lo a visualizar facilmente o progresso de cada tarefa, incluindo sua prioridade, status e data de vencimento. Obtenha um modelo gratuito Centralize seus esforços de marketing com o modelo de plano de marketing da ClickUp University. Com este modelo, você pode Acompanhe a conclusão de cada tarefa em termos percentuais.

Classifique suas tarefas com base na prioridade, como Alta, Moderada e Baixa.

Crie tarefas no ClickUp com dependências e atribua-as aos membros da equipe.

Adicione detalhes abrangentes sobre cada estratégia de marketing de conteúdo por meio dos Campos personalizados.

4. Use o marketing por e-mail

O e-mail continua sendo o canal de comunicação mais confiável, com 77% dos futuros alunos preferindo-o para receber atualizações e informações sobre a faculdade.

Ao fazer marketing para a faculdade de forma holística, você terá inúmeros pontos de contato para coletar os e-mails de alunos em potencial. Por exemplo, quando os alunos enviam formulários de consulta, baixam brochuras, se inscrevem para visitas ao campus, participam de webinars ou interagem com o seu site.

Use as informações coletadas dos candidatos para segmentá-los por idade, localização, interesse no programa, status da inscrição e estágio da decisão. Crie sequências de e-mails personalizadas que orientem os destinatários em direção à matrícula, fornecendo recursos úteis em cada etapa.

Veja como você pode usar e-mails para alcançar alunos em diferentes momentos:

Fase de prospecção Tipo de conteúdo Conscientização Visão geral dos programas, destaques da vida no campus, histórias de sucesso dos alunos, anúncios de bolsas de estudo Consideração Detalhamento do currículo, apresentações do corpo docente, guias de ajuda financeira e lembretes sobre prazos de inscrição. Decisão Cartas de aceitação personalizadas, lista de verificação dos próximos passos, informações sobre alojamento, prazos de matrícula Matrículas Cronogramas de orientação, guias de inscrição em cursos, recursos do campus, pacotes de boas-vindas Retenção Convites para eventos, recursos de apoio acadêmico, oportunidades de estágio, acesso à rede de ex-alunos

Como o ClickUp pode ajudar?

Além de orquestrar suas campanhas de e-mail por meio de integrações, o ClickUp agora permite que você gerencie e-mails como parte dos fluxos de trabalho do seu projeto.

Usando o ClickUp para gerenciamento de projetos por e-mail, você pode enviar e receber mensagens diretamente no ClickUp, vinculá-las a tarefas, acionar automações e transformar threads de e-mail em itens de trabalho estruturados.

Vamos dar um exemplo.

O e-mail de um aluno em potencial perguntando sobre os prazos para bolsas de estudo pode ser automaticamente convertido em uma tarefa para a equipe de admissões, agendado e atribuído. E como você gerencia esses e-mails dentro do ClickUp, suas equipes de marketing e admissões permanecem sincronizadas e evitam perdas de informações.

Usando pontos de consulta comuns, você pode desenvolver sequências de e-mails que são acionadas quando um cliente potencial envia um formulário ou passa para outra etapa. Defina automações ClickUp baseadas em regras que são acionadas quando determinadas condições são atendidas.

Defina gatilhos baseados em regras com o ClickUp Automations.

Por exemplo:

Gatilho : quando o cliente potencial envia o formulário solicitando uma ligação para consulta

Condição : O campo de interesse do programa é igual a “Programas de pós-graduação em administração”.

Ação: enviar e-mail com link do calendário para agendar ligação e atribuir tarefa ao orientador de admissões.

Automatizar fluxos de trabalho com o ClickUp requer algum tempo de configuração, mas economiza mais de 5 horas de trabalho por semana.

⭐ Bônus: Use o ClickUp Autopilot Agents para lidar com comunicações repetitivas em grande escala. Esses assistentes com tecnologia de IA podem responder automaticamente às perguntas dos alunos, encaminhar e-mails para o orientador certo e acionar as próximas etapas. Por exemplo, quando um aluno em potencial envia um e-mail perguntando sobre a elegibilidade para bolsa de estudos em um programa de pós-graduação, um agente do Autopilot pode responder instantaneamente com os detalhes relevantes sobre auxílio financeiro, marcar o orientador de admissões para acompanhamento e criar uma tarefa para enviar um lembrete personalizado antes do próximo prazo de inscrição.

5. Organize eventos presenciais

Os alunos querem ver o campus onde passarão os próximos anos. Dê a eles a oportunidade de vivenciar isso, abrindo os eventos do campus para eles.

Organize eventos abertos ao público com inscrição prévia durante fins de semana de reencontro, festivais anuais, grandes eventos esportivos ou até mesmo palestras com convidados. As visitas ao campus mostram a energia e a cultura da sua faculdade.

Para clientes potenciais locais e regionais, programe visitas em grupo ao campus nos fins de semana. Isso economizará tempo em visitas individuais, e seus clientes potenciais também terão a oportunidade de conhecer outras pessoas que estão considerando os mesmos programas.

Durante as visitas ao campus, os estudantes embaixadores podem compartilhar suas experiências enquanto respondem às perguntas que surgem ao longo do caminho.

Para clientes potenciais em todo o país ou internacionalmente, grave visitas virtuais ao campus e incorpore-as em seu site. Crie experiências interativas em 360 graus que permitam aos usuários navegar pelos prédios do campus em seu próprio ritmo.

Como o ClickUp pode ajudar?

O modelo de marketing de eventos da ClickUp mantém todos os detalhes organizados, desde o planejamento e a programação dos voluntários até o acompanhamento das confirmações de presença e o pós-evento.

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de marketing de eventos do ClickUp para planejar e executar eventos.

Você pode mapear cada etapa do seu evento de visitação pública ou tour pelo campus no ClickUp Views, acompanhar as inscrições por meio de campos personalizados e atribuir tarefas de preparação entre os departamentos.

Depois que o fluxo de trabalho do evento estiver definido, o ClickUp Calendar adiciona outra camada de controle. Cada parte do evento do campus se torna um roteiro com prazo determinado.

Você também pode sincronizar o Calendário com suas ferramentas externas, como o Google Agenda ou o Outlook, para manter professores, voluntários e funcionários alinhados.

Programe a preparação e o acompanhamento de eventos com o Calendário ClickUp.

6. Invista em pesquisa local e gestão da reputação online

Para instituições de ensino superior, a visibilidade começa muito antes de um aluno visitar seu site. Quando os futuros alunos (e seus pais) pesquisam “melhores faculdades de administração perto de mim” ou “melhores cursos de enfermagem em Boston”, a presença online da sua faculdade determina se você será ou não considerado por eles.

A otimização da pesquisa local e a gestão da reputação online são dois dos pilares mais importantes do marketing universitário atual. Juntas, elas ajudam você a alcançar os alunos certos, nas regiões certas, com a mensagem certa.

Comece otimizando seu Perfil do Google Business (GBP). Pense nisso como a primeira impressão que sua faculdade causa. Certifique-se de que cada campus tenha um perfil atualizado com detalhes precisos, incluindo endereço, número de contato, horário de funcionamento e fotos de alta qualidade do campus.

Adicione publicações sobre eventos de visitação pública, prazos de admissão e eventos no campus. Incentive os alunos atuais e ex-alunos a deixar avaliações honestas e detalhadas sobre suas experiências. Elas têm mais peso para os futuros alunos do que qualquer anúncio pago poderia ter.

Além das listagens de pesquisa, a gestão da reputação se estende à forma como sua universidade se envolve nos canais digitais.

Responda prontamente às avaliações positivas e negativas com empatia e transparência. Trate isso como um espelho que mostra aos alunos como sua instituição valoriza o feedback.

Como o ClickUp pode ajudar?

O ClickUp Tasks transforma objetivos amplos em etapas claras e acionáveis, fáceis de acompanhar e gerenciar. Comece criando tarefas para cada KPI de reputação ou marketing que você deseja melhorar, como aumentar as avaliações no Google, melhorar as classificações por estrelas ou expandir sua presença em diretórios locais.

O ClickUp Tasks torna o trabalho em equipe viável — defina prioridades, atribua responsáveis, adicione detalhes e mantenha todos alinhados com comentários e atualizações, tudo em um só lugar.

Cada tarefa pode ser dividida em subtarefas menores ou itens de lista de verificação, tornando até mesmo esforços intangíveis, como reputação e visibilidade, mensuráveis e gerenciáveis. Você pode atribuir tarefas a membros específicos da equipe, definir prazos, adicionar prioridades e acompanhar o progresso do início ao fim.

As tarefas podem ser agrupadas por equipe, departamento ou iniciativa — como “SEO local”, “Gestão da reputação” ou “Feedback dos alunos” — para que todos saibam em que se concentrar e como seu trabalho contribui para o panorama geral.

Com o ClickUp Tasks, você transforma ideias e objetivos em ações concretas, facilitando a medição dos resultados e mantendo sua equipe alinhada.

📮 ClickUp Insight: 55% dos gerentes explicam o “porquê” por trás dos projetos, vinculando as tarefas a desafios ou objetivos maiores. Isso significa que 45% dos casos em que se prioriza o processo em detrimento do objetivo podem levar à falta de motivação e empenho entre os membros da equipe. Mesmo os profissionais de alto desempenho precisam ver a importância do seu trabalho e encontrar significado no que fazem. É hora de preencher a lacuna. Conecte tarefas individuais a metas e objetivos gerais no ClickUp. Use relacionamentos e dependências integrados para mostrar como cada esforço contribui para o panorama geral, tornando as tarefas mais significativas para todos em sua equipe. 💫 Resultados reais: A Cartoon Network utilizou os recursos de gerenciamento de mídias sociais do ClickUp para concluir a publicação de conteúdo quatro meses antes do previsto e gerenciar o dobro de canais sociais com a mesma equipe.

📚 Leia mais: As melhores ferramentas de software para gestão de campus

7. Publicidade digital baseada em dados

A publicidade digital baseada em dados usa insights do público, análises de comportamento e métricas de conversão para informar como, onde e quando sua faculdade deve realizar campanhas online.

Usando o Google Ads, Meta (Facebook + Instagram), LinkedIn e YouTube, você pode promover eventos abertos ao público, lançamentos de programas, bolsas de estudo e prazos de inscrição para públicos qualificados.

Mas por que isso é importante?

Ao acompanhar impressões, cliques e conversões, você pode identificar quais campanhas atraem os clientes potenciais mais qualificados e quais ficam aquém das expectativas.

O ideal é rastrear quantos leads realmente se tornaram candidatos. Quando você consegue vincular os dados da campanha (cliques em anúncios, visitas à página de destino e envios de formulários) aos resultados reais de matrículas, sua publicidade se torna uma estratégia de marketing de crescimento.

Comece conectando suas fontes de dados. Sincronize suas plataformas de publicidade, CRM, software de marketing empresarial e ferramentas de análise para que as atividades dos leads fluam para um sistema central.

Em seguida, crie segmentos de alunos que reflitam seu funil de matrículas. Podem ser alunos do último ano do ensino médio explorando opções de graduação. Ou estudantes internacionais pesquisando informações sobre vistos e acomodações. Ou qualquer outra coisa.

Personalize o conteúdo do seu anúncio para refletir as motivações de cada segmento. Um estudante do ensino médio pode responder a imagens vibrantes da vida no campus. Um aluno profissional pode se envolver melhor com mensagens orientadas para o ROI sobre resultados salariais ou flexibilidade.

Como o ClickUp pode ajudar?

Os painéis do ClickUp oferecem uma visão clara do desempenho da sua campanha de marketing. Monitore métricas relevantes de produtividade de marketing para garantir que você esteja atingindo suas metas.

Monitore o desempenho de sua campanha de marketing usando os painéis do ClickUp.

⭐ Bônus: conecte suas ferramentas favoritas de publicidade e análise diretamente ao ClickUp usando as integrações do ClickUp. Vincule plataformas como Google Ads, Meta, HubSpot e Google Analytics para obter automaticamente dados de campanhas e métricas de desempenho.

8. Transforme seus alunos em embaixadores da marca

Seus alunos são sua equipe de marketing mais eficaz.

A questão é: você está permitindo isso?

Quando um aluno compartilha seu vlog sobre a mudança para o dormitório, uma foto do festival anual ou uma breve postagem sobre como um professor o ajudou a conseguir um estágio, isso é marketing que não se pode comprar.

Essas histórias autênticas e espontâneas criam conexões emocionais que nenhum anúncio pago consegue reproduzir. Elas mostram como é realmente a vida no seu campus, ajudando os futuros alunos a se imaginarem lá.

Muitas universidades e faculdades também incluem isso em seu plano de marketing.

A Universidade do Sul da Califórnia (USC) administra um dos programas de embaixadores estudantis mais estruturados e bem-sucedidos do ensino superior.

Cada embaixador é selecionado por meio de um rigoroso processo de candidatura e treinado em etiqueta digital, voz da marca e fundamentos da criação de conteúdo, incluindo fotografia, vídeos curtos e narrativa.

Seus embaixadores compartilham perspectivas diversas, vindas de várias origens, incluindo estudantes internacionais, estudantes transferidos, atletas e artistas. Os candidatos em potencial veem várias versões da experiência universitária.

Como o ClickUp pode ajudar?

A gestão de um programa de embaixadores estudantis envolve a coordenação entre marketing, admissões, redes sociais e assuntos estudantis. O ClickUp for Education ajuda a otimizar todas as etapas do processo.

Configure um Espaço de Trabalho Embaixador dedicado no ClickUp, onde sua equipe de marketing gerencia o recrutamento, o treinamento, o planejamento de conteúdo e o acompanhamento do desempenho.

Sua equipe de marketing pode adicionar cada embaixador como um convidado que pode enviar publicações para aprovação ou acompanhar os prazos das campanhas.

Os recursos de integração, como diretrizes da marca e políticas de mídia social, estão armazenados no ClickUp Docs.

A visualização do calendário do ClickUp ajuda você a planejar o conteúdo dos embaixadores em torno de momentos importantes do ano letivo, como orientação, eventos esportivos, recrutamento de alunos e semana de formatura.

Desafios comuns do marketing universitário e como superá-los

Mesmo com as melhores estratégias em vigor, o marketing no ensino superior apresenta seus próprios desafios. Entre eles estão:

❗Destacar-se em um mercado saturado

O Departamento de Educação dos Estados Unidos lista quase 4.000 instituições acadêmicas que concedem diplomas nos EUA. Esse número nem inclui escolas profissionais ou não tradicionais.

O mercado está mais competitivo do que nunca e há uma mudança significativa na forma como os alunos percebem a educação tradicional.

✅ Solução: Evite posicionamentos genéricos que todos os outros estão usando.

Em vez de dizer “oportunidades globais”, defina mensagens direcionadas. Pode ser enfatizar sua taxa de colocação profissional seis meses após a formatura.

Ou, em vez de “pesquisa de nível internacional”, destaque como seus alunos contribuem para projetos financiados no segundo ano.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de campanhas de marketing para executar seus objetivos de marketing

❗Alinhando diferentes departamentos

Pergunte a qualquer instituição de ensino superior e ela estará usando uma infinidade de ferramentas diferentes. CRM para admissões, uma plataforma de e-mail para marketing, um ERP legado para acadêmicos e planilhas para contato com ex-alunos.

Como resultado, os departamentos de marketing, admissões, ex-alunos e acadêmico trabalham de forma isolada.

O resultado é uma falta de alinhamento entre esses departamentos. Sem um manual de marketing, isso se traduz em uma experiência desconectada para os alunos.

✅ Solução: Incentive o planejamento multifuncional por meio de calendários compartilhados, sincronizações regulares de estratégias e briefings de campanha unificados. Estabeleça diretrizes e fluxos de trabalho claros para a marca, de modo que todos os departamentos contribuam para uma narrativa única e coesa.

📚 Leia mais: Como usar o ClickUp para estudantes

❗Orçamentos de marketing limitados

Se você é uma faculdade ou universidade pequena, com orçamento e recursos de marketing limitados, simplesmente não pode fazer 10 coisas ao mesmo tempo.

Você também está competindo com instituições que têm milhões de dólares em orçamentos de marketing e contam com agências de serviços completos e uma equipe interna para cuidar de tudo.

✅ Solução: Não se precipite. Concentre-se em 2 ou 3 canais onde o seu público está presente. Partilhe o seu conteúdo de forma consistente. Não há mal nenhum em usar IA para expandir as suas atividades de marketing digital. Por exemplo, ao criar conteúdo, reutilizá-lo ou fazer brainstorming, etc.

💡 Dica profissional: Quando a capacidade da sua equipe estiver limitada, use a Pesquisa Conectada do ClickUp Brain para contextualizar todas as ideias antes de começar a executá-las. Por exemplo, ao debater conceitos para campanhas, o Brain pode extrair automaticamente insights relacionados de relatórios de admissões anteriores, publicações nas redes sociais ou resumos de eventos armazenados em seu espaço de trabalho. Use a Pesquisa Conectada do ClickUp Brain para obter respostas instantâneas sem precisar reinventar a roda todas as vezes

Centralize seus esforços de marketing universitário com o ClickUp

O marketing holístico em canais de marketing digital aumentará o número de matrículas de alunos. Mas você não quer que sua equipe fique sobrecarregada gerenciando o caos, especialmente quando o tempo deles já está dividido entre mil tarefas diferentes.

O ClickUp ajuda a economizar tempo nesse processo.

Este aplicativo completo para o trabalho centraliza suas atividades. Você obtém um espaço de trabalho onde o conteúdo convive com uma IA sensível ao contexto, automação que lida com tarefas repetitivas, modelos criados para marketing educacional e recursos de colaboração que mantêm sua equipe alinhada.

Em resumo, tudo o que ajuda você a levar suas ideias de marketing do conceito à execução sem sair de uma única plataforma.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp para começar a planejar suas estratégias de marketing para faculdades.