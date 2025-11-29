Qual é o custo oculto de não controlar as horas faturáveis para as agências?

No início do século XX, um advogado chamado Reginald Heber Smith enfrentou um desafio incomum: administrar uma clínica de assistência jurídica com um orçamento muito limitado.

Para acompanhar o trabalho realizado em milhares de casos, ele desenvolveu um sistema que registava com precisão o número de horas que cada advogado dedicava a cada tarefa.

Um século depois, muitas agências criativas e de marketing ainda lutam com o mesmo legado: um modelo que assume que cada minuto produtivo é faturável.

No entanto, a questão agora é: qual é o custo oculto de não controlar as horas faturáveis e não faturáveis para as agências?

Nesta postagem do blog, exploraremos como essa ideia contábil centenária ainda afeta suas margens. Como bônus, veremos maneiras pelas quais o ClickUp pode ajudá-lo. 🎯

⭐ Modelo em destaque O modelo de controle de tempo do ClickUp Consultant foi projetado para ajudar equipes de consultoria e agências a gerenciar clientes, projetos e entregas diariamente. Cada minuto pode ser vinculado a uma tarefa, reunião ou entrega, oferecendo visibilidade total sobre o que é faturável e o que não é. Essa configuração elimina suposições, ajudando você a controlar o tempo gasto em tarefas e projetos e como isso se relaciona com a lucratividade geral do projeto. Obtenha um modelo gratuito Monitore as horas faturáveis e acompanhe o progresso das tarefas com o modelo de controle de tempo para consultores do ClickUp.

Os custos ocultos de não controlar as horas faturáveis e não faturáveis

Mesmo em agências movimentadas e de alto desempenho, nem todas as horas trabalhadas se traduzem em receita.

Ligações de clientes, reuniões internas, revisões rápidas e tarefas administrativas somam-se. Mas, se não forem controladas adequadamente, elas corroem silenciosamente os lucros. Vamos entender onde surgem os custos adicionais e por que o gerenciamento de planilhas de horas é importante.

Oportunidades de receita perdidas

Quando as horas faturáveis não são rastreadas, as agências perdem dinheiro.

Considere uma agência de design trabalhando em um projeto de branding: um designer passa 10 horas finalizando as revisões do cliente. Apenas seis dessas horas são registradas devido a entradas esquecidas e arredondamentos para baixo. Ao longo de vários projetos, essa discrepância pode custar à agência milhares de dólares por mês.

📮 ClickUp Insight: Enquanto 40% dos funcionários gastam menos de uma hora por semana em tarefas invisíveis no trabalho, surpreendentes 15% estão perdendo mais de 5 horas por semana, o equivalente a 2,5 dias por mês! Essa perda de tempo aparentemente insignificante, mas invisível, pode estar corroendo lentamente sua produtividade. ⏱️ Use o controle de tempo e o assistente de IA do ClickUp e descubra exatamente onde essas horas invisíveis estão desaparecendo. Identifique ineficiências, deixe a IA automatizar tarefas repetitivas e recupere tempo crucial! Assista a este vídeo para saber mais sobre planilhas de horas e aprovações no ClickUp. 👇🏼

Redução da produtividade

A falta de clareza entre atividades faturáveis e não faturáveis pode prejudicar a eficiência da equipe.

Por exemplo, um estrategista de marketing pode passar parte do dia trabalhando em uma campanha para um cliente, mas também verificar e-mails internos, preparar relatórios e participar de reuniões ad hoc. Sem um controle preciso do tempo, é impossível saber quanto tempo do dia foi realmente dedicado a tarefas que geram receita.

O resultado é duplicação de esforços, perda de foco e desperdício de tempo tentando reunir fluxos de trabalho fragmentados.

🧠 Curiosidade: Tudo começou com o relógio de ponto. Willard Bundy patenteou o primeiro relógio de ponto prático em 1888, e essa capacidade mecânica de registrar horas tornou possível o faturamento moderno baseado no tempo.

Dificuldade em prever orçamentos de projetos

Negligenciar as horas não faturáveis muitas vezes leva a uma subestimação dos custos do projeto.

Suponha que uma empresa de consultoria esteja concorrendo a um novo cliente. Ela aloca 50 horas para os resultados, mas esquece de levar em consideração o planejamento interno, as reuniões de status e as verificações de qualidade. Quando o projeto ultrapassa o prazo, os prazos não são cumpridos, as margens de lucro diminuem e a satisfação do cliente cai.

💡 Dica profissional: Acompanhe o custo de oportunidade juntamente com as horas não faturáveis. Se uma equipe gasta 40 horas em treinamento interno, calcule o equivalente em horas faturáveis perdidas. Isso ajuda os líderes financeiros a justificar o ROI do treinamento.

Aumento das disputas de faturamento com clientes

Entradas de tempo vagas ou imprecisas podem rapidamente provocar conflitos de faturamento.

Suponha que uma agência de desenvolvimento web cobre de um cliente 15 horas de trabalho na reformulação de um site, mas não registrou tarefas menores, como solução de problemas ou testes. O cliente questiona os encargos, atrasando o pagamento, enquanto a agência se esforça para justificar as horas.

🔍 Você sabia? Na década de 1940, a American Bar Association (ABA) começou a promover a ideia de os advogados monitorarem seu tempo em incrementos de seis minutos. Essa prática foi formalizada em 1958, quando a ABA sugeriu que os advogados deveriam ter como meta faturar 1.300 horas por ano.

Alocação ineficiente de recursos

Sem dados claros, os gerentes podem avaliar erroneamente como os membros da equipe estão gastando seu tempo.

Por exemplo, um redator sênior pode parecer subutilizado porque suas horas dedicadas a pesquisas não faturáveis ou à orientação de estagiários não são rastreadas. Enquanto isso, os funcionários juniores podem estar sobrecarregados com tarefas faturáveis. Uma interpretação errada da capacidade como essa pode levar ao esgotamento, ao desperdício de talentos e à execução desigual dos projetos.

💡 Dica profissional: Pare de pensar apenas em horas e comece a pensar em padrões. Se você perceber que os estrategistas sempre registram muitas horas não faturáveis às segundas-feiras, isso é um problema sistêmico. Talvez as chamadas semanais de status possam ser consolidadas ou relatórios automatizados possam substituir metade da preparação.

Como mitigar os custos ocultos de não controlar as horas faturáveis e não faturáveis

Categorizar tarefas, monitorar o tempo de forma consistente, analisar insights e ajustar fluxos de trabalho ajuda as agências a recuperar o controle sobre a gestão do tempo.

O ClickUp ajuda você nisso. 🤩

É o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo — tudo alimentado por IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Veja como você pode mitigar os custos ocultos das horas não rastreadas usando a plataforma:

Etapa 1: categorize as tarefas como faturáveis ou não faturáveis

Comece por esclarecer o que é considerado faturável e o que não é.

✔️ Aqui está uma lista de verificação de horas faturáveis! Trabalho em projetos de clientes (design, codificação, redação, consultoria)

Sessões de estratégia e planejamento para entregas ao cliente

Reuniões e chamadas com clientes específicas para projetos

Revisões e edições solicitadas pelos clientes

Pesquisa que apoia diretamente um projeto do cliente

Produção de resultados (gráficos, relatórios, apresentações)

Workshops presenciais ou virtuais para clientes

Revisão e verificações de qualidade dos materiais dos clientes

Anote isso em uma lista de referência simples, para que todos estejam em sintonia. Em seguida, facilite o controle adicionando rótulos consistentes, como “Faturável” e “Não faturável”. Realize uma breve sessão com sua equipe para apresentar exemplos, para que todos apliquem os mesmos padrões.

❌ Aqui estão as tarefas não faturáveis: Trabalho administrativo (e-mails, arquivamento, entrada de dados)

Reuniões internas da equipe e stand-ups

Treinamento ou desenvolvimento profissional

Marketing ou desenvolvimento de negócios para a agência

Planejamento interno de projetos ou documentação de processos

O tempo que os funcionários gastam aprendendo novas ferramentas ou softwares

Avaliações de desempenho ou tarefas relacionadas a RH

Gestão do escritório ou coordenação da equipe

As tarefas no ClickUp são os blocos de construção do seu fluxo de trabalho. Cada uma contém vários componentes, incluindo descrições, anexos, tags, listas de verificação e comentários. Dessa forma, você pode marcar as tarefas como “faturáveis” ou “não faturáveis”, criando um sistema consistente para sua equipe e mantendo todo o contexto em um só lugar.

Marque as tarefas do ClickUp como faturáveis e não faturáveis para tornar a classificação transparente

Por exemplo, um redator de conteúdo que trabalha no blog de um cliente cria uma tarefa intitulada “Rascunho do blog do cliente Y” e a marca como “faturável”. Ele adiciona uma descrição com prazos e requisitos. No final do mês, o chefe de marketing filtra por tags para separar as horas faturáveis.

Passo 2: Acompanhe o tempo de forma consistente

Agora, é hora de incentivar sua equipe a registrar o tempo todos os dias, em vez de esperar até o final da semana, para que as entradas sejam precisas e completas.

O ClickUp Time Tracking facilita isso. Ele permite que os membros da equipe iniciem e parem os cronômetros nas tarefas a partir do desktop, celular ou até mesmo de um navegador, por meio da extensão gratuita do Chrome.

Prefere a entrada manual? Não há problema. Você pode registrar o tempo retroativamente ou especificar um intervalo de datas para acompanhar seu progresso. Cada entrada pode ser vinculada diretamente a uma tarefa ou subtarefa, de modo que cada hora está ligada a um resultado específico. As planilhas de horas personalizáveis permitem que você visualize o tempo registrado por dia, semana, mês ou qualquer outro período. Você pode até mesmo adicionar o tempo estimado nos cartões de tarefas para comparar as horas estimadas com as reais posteriormente.

Acompanhe o tempo gasto em cada tarefa e alterne o botão "$" para marcá-la como faturável com o ClickUp Time Tracking

Por exemplo, uma agência de mídia social está trabalhando em uma campanha para um cliente. Um redator passa a manhã redigindo legendas para as postagens do cliente no Instagram. Ele inicia o cronômetro diretamente na tarefa “Legendas do Instagram – Cliente Z” assim que começa a escrever.

Peça à IA insights contextuais

O ClickUp Brain é uma ferramenta de plataforma alimentada por IA integrada ao seu espaço de trabalho, conectando tarefas, documentos, pessoas e conhecimento organizacional. Ele automatiza atividades rotineiras de gerenciamento de projetos, como acompanhamento do progresso, reuniões, atualizações e geração de tarefas, usando recursos de automação assistidos por IA, como AI Assign e AI Prioritize, permitindo que sua equipe se concentre em trabalhos estratégicos em vez de tarefas não faturáveis.

Use o AI Assign, o AI Prioritize e o AI Cards do ClickUp para automatizar o gerenciamento de tarefas e obter insights em tempo real instantaneamente.

Vamos voltar ao nosso exemplo da agência de mídia social. Enquanto o redator trabalha, o ClickUp Brain pode rastrear automaticamente o progresso das subtarefas, gerar um resumo do trabalho concluído e atualizar as partes interessadas sobre as horas faturáveis atuais.

Mais tarde, se o líder da equipe quiser uma visão geral rápida, basta perguntar ao ClickUp Brain: Mostre-me o total de horas faturáveis para [nome do cliente] esta semana.

Quais tarefas estão demorando mais do que o estimado?

Gere um resumo do progresso da campanha no Instagram.

O ClickUp Brain também sugere ajustes, como realocar recursos se determinadas subtarefas estiverem atrasadas, com base no tempo rastreado.

💡 Dica profissional: Incorpore IA nas auditorias de tempo. Insira seus dados históricos faturáveis/não faturáveis no ClickUp Brain para identificar ineficiências ocultas — por exemplo, a IA pode sinalizar que designers seniores passam mais tempo em reuniões internas do que os juniores, sugerindo uma delegação ineficaz. Obtenha insights práticos para otimizar seu fluxo de trabalho com o ClickUp Brain

Etapa 3: analise os relatórios regularmente

Defina um cronograma para analisar os relatórios de tempo. Pode ser algo como:

Diariamente para verificações rápidas de tarefas individuais

Semanalmente para projetos ativos

Mensalmente para tendências gerais

Compare as horas faturáveis com as não faturáveis para identificar padrões, como tarefas recorrentes de baixo valor ou faturamento insuficiente. Fique atento a casos atípicos: tarefas que levaram muito mais tempo do que o esperado ou foram categorizadas incorretamente. Compartilhar essas descobertas com a equipe ajuda todos a entender o impacto de seu tempo e mantém a motivação alta.

As automações do ClickUp podem tornar os relatórios de controle de tempo mais rápidos. Elas operam com uma lógica simples do tipo “Se isso acontecer, faça isso” e podem combinar gatilhos, ações e condições para se adequar ao seu fluxo de trabalho.

Crie automações personalizadas no ClickUp para economizar tempo no gerenciamento de horas faturáveis

Aqui estão alguns exemplos de automações: Notifique os gerentes quando uma tarefa exceder as horas estimadas.

Marque automaticamente as tarefas como faturáveis ou não faturáveis com base no tipo de tarefa.

Envie resumos semanais das horas rastreadas aos líderes de equipe.

Atualize os painéis sempre que as entradas de tempo forem registradas ou atualizadas.

Com o ClickUp Brain, você pode até criar agentes de IA personalizados usando linguagem natural, como:

Notifique-me todas as sextas-feiras se alguma tarefa excedeu as horas estimadas nesta semana.

Destaque as tarefas que excedem em mais de 10% a estimativa inicial.

Envie automaticamente um relatório com o total de horas faturáveis por cliente.

Veja como isso funciona na prática:

💡 Dica profissional: Use microorçamentos para horas não faturáveis. Em vez de dizer “mantenha a administração abaixo de 20%”, atribua a cada projeto um orçamento não faturável limitado (por exemplo, 10 horas). Isso mantém as equipes conscientes do aumento do escopo e força a resolução criativa de problemas quando os limites são atingidos.

Saiba mais sobre automação de fluxo de trabalho aqui. 👇🏼

Etapa 4: ajuste os fluxos de trabalho com base nas informações obtidas

Use os dados para tomar decisões mais inteligentes. Mude o foco para atividades com alto ROI e reduza o trabalho interno de baixo valor. Refine suas estimativas de tarefas usando dados de tempo reais para que as cotações de projetos futuros sejam mais precisas.

Ajuste a alocação de recursos, atribuindo mais pessoas a tarefas faturáveis de alto valor, e simplifique o trabalho não faturável essencial, mas demorado, com modelos, automação ou terceirização. Com o tempo, esses pequenos ajustes resultam em uma melhor produtividade.

Os painéis do ClickUp oferecem uma visão centralizada do seu espaço de trabalho, permitindo visualizar e analisar dados em tempo real. Usando cartões móveis e redimensionáveis, você pode acompanhar o andamento das tarefas, o desempenho da equipe, relatórios de tempo e até mesmo integrar dados de ferramentas externas.

Obtenha resumos e atualizações instantâneas de IA com os painéis do ClickUp.

Personalize painéis com filtros e configurações para se concentrar no que é mais importante, sejam métricas no nível do projeto, horas específicas do cliente ou produtividade geral da equipe.

Suponha que uma agência de marketing esteja gerenciando várias campanhas. Em seu painel do ClickUp, eles configuram vários cartões: O cartão de relatório de tempo mostra as horas faturáveis e não faturáveis por membro da equipe e projeto.

O cartão de progresso da tarefa visualiza as tarefas concluídas e pendentes para cada cliente.

O cartão de carga de trabalho exibe a capacidade de cada membro individual da equipe.

O cartão voltado para o cliente fornece uma visão geral de alto nível do status do projeto, prazos e entregas.

Bônus: um modelo!

Como bônus adicional, se você não quiser se dar ao trabalho de configurar um fluxo de trabalho personalizado, aqui está um modelo para freelancers que você pode usar! ⚡

Obtenha um modelo gratuito Gerencie as tarefas e os marcos dos clientes em um só lugar com o modelo de controle de tempo do ClickUp Consultant.

O modelo de controle de tempo para consultores da ClickUp é uma excelente ferramenta para controlar o tempo diretamente nas tarefas, o que significa que você sempre sabe exatamente para que cada hora registrada contribuiu. O modelo de planilha de horas para consultores inclui campos personalizados para capturar métricas importantes, como taxas por hora, custos estimados e valores totais faturáveis.

Os campos de fórmula calculam automaticamente as horas faturáveis, permitindo que você compare instantaneamente os ganhos estimados com os reais. Isso significa que você pode identificar facilmente projetos subfaturados ou tarefas prolongadas. Combinado com várias opções de visualização, como listas, tabelas e painéis, você pode filtrar, classificar e visualizar o tempo rastreado em projetos, membros da equipe e clientes.

A dispersão do trabalho é um dos maiores inimigos ocultos da produtividade nas agências. As equipes criativas frequentemente alternam entre várias ferramentas para projetos, outra para faturamento, uma plataforma separada para controle de tempo e ainda outra para comunicação com o cliente. Cada mudança quebra o foco, diminui o ritmo e cria lacunas onde as horas não são controladas, os briefings se perdem e os resultados são prejudicados. Quando seu fluxo de trabalho está espalhado por várias abas, você não está apenas perdendo tempo, mas também desperdiçando horas faturáveis e adicionando atrito a cada projeto do cliente. Um espaço de trabalho consolidado reúne tudo isso: gerenciamento de projetos, controle de tempo, faturamento, alocação de recursos e comunicação em um único sistema integrado. Chega de alternar entre abas, procurar arquivos e redefinir o contexto. Sua equipe trabalha mais rápido, os projetos permanecem alinhados e a agência protege o tempo faturável que realmente gera receita.

Exemplo real de acompanhamento de horas faturáveis

Quando as equipes começam a controlar as horas faturáveis e não faturáveis, os resultados geralmente falam por si. Os dados revelam ineficiências, oportunidades perdidas e possíveis perdas de lucro.

Vamos entender o fluxo de trabalho passo a passo que discutimos em ação.

Digamos que a StudioBright, uma agência criativa de médio porte, decida examinar mais de perto onde realmente está sendo gasto seu tempo. Apesar do trabalho constante com os clientes, as margens de receita continuam diminuindo.

Passo 1: Defina definições claras

Veja como o líder de operações divide o trabalho:

Faturáveis: Entregas ao cliente, como design de campanha, revisões ou ligações ao cliente.

Não faturáveis: reuniões internas, atividades de marketing e treinamento

Eles criam etiquetas em seu espaço de trabalho para manter todas as tarefas transparentes.

Passo 2: Registre o tempo diariamente com o ClickUp

Por exemplo, o redator inicia um cronômetro para “Texto publicitário – Cliente A” ao escrever. O gerente de projetos registra manualmente 45 minutos gastos em uma reunião de feedback com o cliente. O gerente de projetos de IA do ClickUp Brain resume o total de horas por cliente e sinaliza as tarefas que excedem suas estimativas de tempo.

Veja o que Manaswi Dwivedi, da Cedcoss Technologies Pvt. Ltd., tem a dizer sobre o uso do ClickUp:

Seu painel nos ajuda a representar os dados de maneira significativa e também economiza tempo. Também posso criar diferentes espaços onde posso trabalhar com as questões e melhorias. Além disso, nosso trabalho diário também pode ser monitorado, e o controle do tempo que dedicamos a uma tarefa específica também ajuda a melhorar a eficiência do trabalho.

Seu painel nos ajuda a representar os dados de maneira significativa e também economiza tempo. Também posso criar diferentes espaços onde posso trabalhar com as questões e melhorias. Além disso, nosso trabalho diário também pode ser monitorado, e o controle do tempo que dedicamos a uma tarefa específica também ajuda a melhorar a eficiência do trabalho.

Etapa 3: Analise os relatórios regularmente

No final de cada semana, a equipe analisa os dados de tempo usando os painéis do ClickUp.

Eles identificam um padrão: os designers passam quase 10 horas por semana em chamadas internas: tempo não faturável que reduz as margens de lucro.

O gerente configura uma automação do ClickUp para que todas as sextas-feiras um “Relatório semanal de tempo” seja automaticamente compartilhado no canal de bate-papo #Operações do ClickUp.

💡 Dica profissional: Avalie a eficiência dos clientes. Compare as proporções de horas faturáveis e não faturáveis por cliente. Alguns clientes levam duas horas de despesas gerais para cada hora faturável; outros levam 15 minutos. Use essa informação para priorizar clientes de alta eficiência quando o pipeline estiver cheio.

Etapa 4: Ajuste os fluxos de trabalho com base nas informações obtidas

Com base nos dados, a StudioBright aprimora seu fluxo de trabalho:

As reuniões internas têm duração máxima de 15 minutos.

A comunicação com o cliente é consolidada em painéis de controle do projeto.

Tarefas não faturáveis que consomem muito tempo são automatizadas ou agrupadas.

Após três meses, os resultados são claros:

⚡ A utilização faturável aumenta em 18%

💰 As margens de lucro melhoram em 22%

📅 O tempo médio de entrega dos projetos cai 15%.

💟 Bônus: O Brain MAX é o seu companheiro de desktop com inteligência artificial, projetado para ajudar as agências a maximizar as horas faturáveis e otimizar o trabalho com os clientes. Com integração profunda entre suas ferramentas de gerenciamento de projetos, controle de tempo e faturamento, o Brain MAX reúne todas as suas atividades faturáveis em um painel unificado. Você pode usar o recurso de conversão de voz em texto para registrar horas, atualizar o status dos projetos ou capturar notas dos clientes sem usar as mãos, enquanto vários modelos de IA líderes ajudam a gerar planilhas de horas detalhadas, resumir o andamento dos projetos e sinalizar trabalhos não faturados. O Brain MAX pode automatizar lembretes para registro de horas, organizar tarefas faturáveis e não faturáveis e garantir que cada minuto de trabalho do cliente seja rastreado e contabilizado, tornando sua agência mais eficiente, transparente e lucrativa.

Uma lista de verificação de tempo e faturamento com tecnologia de IA para agências

Aqui está uma tabela resumida para ajudá-lo a manter-se em dia com as tarefas:

Etapa Item da lista de verificação 1. Automatize tarefas de baixo valor para que sua equipe possa permanecer criativa. Use IA para automatizar tarefas administrativas que interrompem designers, estrategistas e gerentes de contas. Isso os libera para se concentrarem em tarefas faturáveis de alto impacto, em vez de trabalho administrativo interminável e idas e vindas. 2. Identifique os custos ocultos em seu pipeline de entrega As agências perdem rentabilidade devido a áreas de custos ocultos que passam despercebidas, como revisões, análises internas, reuniões e trabalho não faturável. Identifique esses padrões antecipadamente, pois as horas não faturáveis são mais importantes do que a maioria das equipes imagina. 3. Melhore a precisão do faturamento com o acompanhamento automatizado Habilite o controle automatizado de tempo para garantir que os criativos registrem todas as horas dedicadas ao trabalho do cliente, proporcionando um faturamento preciso e um processo de controle de tempo mais tranquilo — especialmente importante para equipes de produção em rápida evolução. 4. Aumente a utilização faturável em toda a agência Acompanhe a taxa de utilização da sua equipe, a taxa de utilização faturável e o total de horas de trabalho para entender como elas estão distribuídas por vários projetos e descobrir oportunidades para aumentar as horas faturáveis. 5. Dê aos gerentes de projeto um controle mais claro da entrega Deixe a IA ajudar a controlar o progresso do projeto, esclarecer tarefas faturáveis e não faturáveis e apoiar os gerentes de projeto na coordenação de projetos complexos de clientes com prazos apertados e escopos variáveis. 6. Proteja a receita em contratos com taxas fixas Muitas agências cobram pelo trabalho por meio de contratos de prestação de serviços ou projetos com preço fixo, o que significa que registros de tempo perdidos ou alterações no escopo podem se transformar em perda de dinheiro. A IA ajuda a destacar problemas que bloqueiam a receita direta e a integridade da entrega. 7. Simplifique as operações dentro dos sistemas da agência Use um software de gerenciamento de projetos baseado em IA para otimizar processos internos, reduzir dívidas administrativas e melhorar o fluxo diário — desde o planejamento de recursos até o gerenciamento da folha de pagamento. 8. Fortaleça a experiência e a retenção do cliente As grandes agências dependem de relacionamentos sólidos com os clientes. A IA ajuda a manter a satisfação do cliente com entregas mais previsíveis, melhor visibilidade do progresso e menos surpresas nos prazos ou no faturamento. 9. Gere faturas precisas em minutos A IA pode analisar o tempo faturável, auxiliar no acompanhamento do trabalho faturável em todas as contas e ajudar sua equipe a produzir faturas claras com apenas alguns cliques, reduzindo o atrito tanto para a agência quanto para o cliente. 10. Ajuste os fluxos de trabalho conforme os tipos de projeto variam A carga de trabalho das agências varia dependendo de contratos de prestação de serviços, campanhas com muitos resultados a serem entregues ou projetos com preço fixo, portanto, seus sistemas devem ser flexíveis com sua combinação de serviços e capacidade em evolução.

Garanta um faturamento preciso com o ClickUp

O controle das horas faturáveis e não faturáveis gira em torno da compreensão de onde a energia da sua equipe é direcionada, da identificação de receitas perdidas e da tomada de decisões mais inteligentes sobre os projetos.

O ClickUp, o espaço de trabalho convergente com IA, torna isso possível. O acompanhamento do tempo do projeto garante que todas as tarefas e subtarefas sejam registradas com precisão. O ClickUp Brain ajuda a automatizar as atualizações de progresso e monitorar a saúde do projeto. As automações mantêm as tarefas repetitivas e os relatórios consistentes, enquanto os painéis fornecem uma visão em tempo real da produtividade, maximizando as horas faturáveis e a capacidade da equipe.

Juntas, essas ferramentas ajudam você a recuperar horas perdidas e otimizar fluxos de trabalho para aumentar as margens de lucro.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅

Perguntas frequentes (FAQs)

As agências sabem exatamente como o tempo é gasto entre as equipes com o acompanhamento do tempo do projeto. As horas faturáveis representam o trabalho do cliente que pode ser faturado, enquanto as horas não faturáveis cobrem tarefas internas, como reuniões ou trabalho administrativo. O acompanhamento preciso evita a perda de receita, permite o faturamento transparente e ajuda você a entender a alocação de recursos.

O ClickUp permite que as equipes acompanhem o tempo em tempo real com cronômetros, insiram horas manualmente ou registrem o tempo. As entradas de tempo estão diretamente ligadas a tarefas e projetos, criando planilhas de horas e relatórios detalhados. As integrações com outras ferramentas de acompanhamento de tempo reduzem os erros manuais, oferecendo uma visão precisa das horas faturáveis e tornando o faturamento preciso e fácil.

Não controlar as horas faturáveis pode levar a uma subfaturação dos clientes, perda de receitas, má gestão de recursos e relações tensas com os clientes. Pode não conseguir identificar ineficiências ou trabalho não faturável excessivo, resultando em margens de lucro mais reduzidas.

O controle do tempo mostra exatamente onde o esforço é direcionado, permitindo que você se concentre em tarefas de alto valor e reduza o trabalho não faturável. Ele permite uma estimativa precisa dos custos do projeto, uma melhor distribuição da carga de trabalho e a identificação de gargalos.