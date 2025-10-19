Modelos gratuitos de organogramas Miro para organizações

Para sobreviver nos tempos modernos, uma empresa deve ter uma estrutura organizacional que aceite a mudança como premissa básica, permita que os costumes tribais prosperem e promova um poder derivado do respeito, não de regras.

Para sobreviver nos tempos modernos, uma empresa deve ter uma estrutura organizacional que aceite a mudança como premissa básica, permita que os costumes tribais prosperem e promova um poder derivado do respeito, não de regras.

A estrutura organizacional desempenha um papel fundamental na definição da produtividade e no impulso ao crescimento dos negócios. Pesquisas mostram que 82% dos funcionários estão satisfeitos com a estrutura de suas empresas, enquanto 18% não estão. Estruturas claras promovem uma comunicação eficaz, feedback oportuno e alinhamento entre as equipes.

Bons organogramas tornam essas estruturas visíveis e ajudam a mapear funções. Mas criar um do zero pode ser demorado, especialmente para equipes em crescimento ou evolução.

É aí que entram os modelos de organogramas do Miro. Esses modelos pré-construídos e personalizáveis trazem clareza à estrutura organizacional, garantindo uma comunicação eficaz, decisões mais rápidas e maior produtividade dos funcionários.

Neste artigo, exploraremos os melhores modelos gratuitos de organogramas do Miro e discutiremos alguns modelos do ClickUp como bônus.

O que torna um modelo de organograma do Miro bom?

O Miro é conhecido por sua interface intuitiva de quadro branco e ferramentas de colaboração flexíveis, tornando-o uma ótima opção para mapear estruturas de equipes. Mas um bom modelo de organograma vai além da aparência. Ele precisa refletir claramente as funções, responsabilidades e relações hierárquicas do projeto à primeira vista.

Um bom modelo de organograma Miro deve ser fácil de editar, escalável para equipes em crescimento e formatado para reduzir a confusão visual. Ele deve permitir atualizações rápidas à medida que ocorrem mudanças na organização, mantendo-se legível em todos os departamentos e níveis de liderança.

Procure modelos que ofereçam:

✅ Um layout hierárquico limpo e fácil de visualizar

✅ Cartões ou nós editáveis para títulos, nomes e funções

✅ Seções codificadas por cores para departamentos ou equipes

✅ Conectores flexíveis que suportam relatórios multifuncionais ou pontilhados

✅ Modelos que se adaptam bem a estruturas remotas, híbridas ou com várias equipes

Modelos de organogramas em resumo

Aqui está uma tabela resumida com todos os modelos de organogramas do Miro e do ClickUp abordados neste artigo:

8 modelos gratuitos de organogramas do Miro para esclarecer a estrutura da sua empresa

Aqui estão 8 modelos de organogramas do Miro que podem melhorar a eficiência organizacional:

1. Organograma vertical da Miro

Via Miro

“Quem se reporta a quem?” é uma pergunta que pode atrapalhar uma reunião mais rapidamente do que uma conexão Wi-Fi ruim. Em equipes em crescimento, as responsabilidades e as linhas de reporte muitas vezes ficam confusas, deixando as pessoas inseguras sobre onde as decisões devem fluir. Um organograma vertical elimina essa confusão, mostrando, em um piscar de olhos, a cadeia de comando clara

O Modelo de Organograma Vertical da Miro apresenta a hierarquia em uma visão de cima para baixo, começando pela liderança e ramificando-se para baixo através de cada função.

Este modelo dá a cada membro da equipe um lugar na estrutura, ao mesmo tempo em que destaca as linhas de comunicação entre os departamentos. Você pode personalizá-lo com cores, fotos ou documentos para obter contexto adicional e expandi-lo perfeitamente à medida que sua empresa cresce.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Mapeie claramente as linhas de reporte, desde a liderança até os membros da equipe

Personalize as cores e formas do organograma para combinar com os departamentos ou a marca

Anexe documentos de apoio, notas ou links diretamente a cada função

Dimensiona o organograma facilmente à medida que a tua equipe ou organização cresce

Compartilhe e edite em tempo real com seus colegas

✨ Ideal para: gerentes de RH, líderes de equipe e executivos que precisam visualizar linhas de reporte e responsabilidades em uma organização em crescimento.

💡 Dica profissional: Quer construir um alinhamento multifuncional mais forte? Concentrar-se em estratégias práticas de colaboração em equipe pode melhorar a comunicação e unificar as equipes, mesmo em diferentes fusos horários. Confira as melhores ferramentas de colaboração para equipes multifuncionais:

2. Modelo de organograma do projeto

Via Miro

De acordo com o PMI, 74% dos profissionais definem o sucesso de um projeto como a entrega dentro do prazo, do orçamento e a obtenção de resultados valiosos, com base em uma pesquisa global com 10.000 profissionais de projetos.

O Modelo de Organograma de Projeto da Miro ajuda os gerentes de projeto e as partes interessadas a alcançar seus resultados, mapeando visualmente todas as funções dentro de um projeto — desde patrocinadores e coordenadores até colaboradores.

Cada função pode ser nomeada, contextualizada e enriquecida com arquivos de apoio, como fotos ou documentos. Você pode personalizá-la com cores e estilos e convidar colaboradores para trabalharem juntos em tempo real, transformando o alinhamento em ação antes mesmo do projeto começar.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Identifique possíveis obstáculos antes do início de um projeto.

Esclareça as linhas hierárquicas para que todos saibam a quem recorrer para obter suporte.

Atribua tarefas com base nas habilidades e conhecimentos reais dos membros da equipe.

Personalize com fotos, documentos e links para adicionar contexto.

Alinhe as partes interessadas com uma visão compartilhada de funções e responsabilidades.

✨ Ideal para: gerentes de projeto, coordenadores e partes interessadas que lideram iniciativas complexas que exigem clareza de funções e forte responsabilidade.

📖 Leia também: Como escolher a estrutura de equipe certa para o seu negócio

📮 ClickUp Insight: 31% dos gerentes preferem quadros visuais, enquanto outros confiam em gráficos de Gantt, painéis ou visualizações de recursos. Mas a maioria das ferramentas obriga você a escolher uma opção. Se a visualização não corresponder à sua maneira de pensar, ela se tornará apenas mais uma fonte de atrito. Com o ClickUp, você não precisa escolher. Alterne entre gráficos de Gantt com inteligência artificial, quadros Kanban, painéis ClickUp ou visualização de carga de trabalho com um único clique. E com o ClickUp Brain, você pode gerar automaticamente visualizações ou resumos personalizados com base em quem está visualizando, seja você, um executivo ou seu designer.

3. Modelo de organograma para análise de lacunas de habilidades

Via Miro

Muitas organizações esperam que os funcionários cheguem com todas as habilidades totalmente formadas, mas hesitam em fornecer um desenvolvimento estruturado. Como diz um usuário do Reddit, “Um grande problema é que os empregadores querem conjuntos de habilidades altamente personalizados com o mínimo de investimento para desenvolver essas habilidades nos funcionários. ”

O resultado? Lacunas críticas em termos de capacidade que atrasam projetos e frustram equipes. Um gráfico de análise de lacunas de habilidades aborda esse problema de frente, mostrando onde existem pontos fortes e onde é mais necessário investir.

O Modelo de Organograma de Análise de Lacunas de Competências da Miro combina o mapeamento da hierarquia com o acompanhamento de competências. Permite-lhe traçar estruturas de equipas, atribuindo a cada função competências específicas. Isto facilita a identificação de lacunas, o planeamento de formação direcionada e a preparação de futuros líderes, ao mesmo tempo que promove a colaboração entre equipas que, de outra forma, poderiam operar em silos.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Mapeie as habilidades existentes em relação aos requisitos da função em um layout visual.

Identifique lacunas que podem afetar a entrega do projeto ou os planos de crescimento.

Planeje iniciativas de treinamento direcionadas em vez de programas genéricos que servem para todos.

Apoie o planejamento de sucessão identificando futuros líderes antecipadamente.

Use a edição colaborativa para envolver gerentes e membros da equipe em avaliações de habilidades.

✨ Ideal para: líderes de RH, equipes de aprendizagem e desenvolvimento e gerentes que desejam alinhar as habilidades dos funcionários com os objetivos organizacionais enquanto se preparam para o futuro.

4. Modelo de guia visual da unidade organizacional

Via Miro

Por cada minuto gasto na organização, ganha-se uma hora.

Por cada minuto gasto na organização, ganha-se uma hora.

Em grandes organizações, os departamentos costumam funcionar como seus próprios ecossistemas, cada um com processos, reuniões e pessoas exclusivas. Sem uma maneira clara de documentar tudo isso, a integração e a colaboração entre equipes podem se tornar desnecessariamente complexas.

O modelo Org Unit Visual Guide da Miro ajuda a transformar esses silos em uma jornada visual interativa que é envolvente e fácil de navegar.

O modelo apresenta um fluxo de navegação divertido inspirado em jogos de tabuleiro, além de módulos prontos para uso, como organograma, galeria de fotos, visão geral da estrutura, roteiro e agendas de reuniões. Ele transforma o que poderia parecer uma documentação enfadonha em um guia visual dinâmico que as pessoas realmente vão querer explorar.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Documente as funções departamentais, os fluxos de trabalho e os membros da equipe em um só lugar.

Use a navegação visual para tornar estruturas complexas mais fáceis de entender.

Adicione fotos, estruturas e resumos de reuniões para obter mais contexto.

Incorpore o Google Docs e links diretamente para obter recursos departamentais mais ricos.

Bloqueie seções para proteger informações importantes, permitindo que a equipe faça edições.

✨ Ideal para: Chefes de departamento, líderes de comunicação interna e equipes empresariais que desejam compartilhar o que suas unidades fazem e como funcionam em um formato envolvente e acessível.

🤝 Dica útil: Está se sentindo preso por causa da estrutura organizacional única da sua empresa? O ClickUp Brain pode criar instantaneamente organogramas detalhados usando dados reais do espaço de trabalho, permitindo que você visualize as linhas de reporte e as funções da equipe da sua empresa.

📖 Leia também: Entendendo as funções e responsabilidades do projeto

5. Modelo de organograma matricial

Via Miro

No famoso filme Matrix (1999), Neo teve que aprender rapidamente que a realidade não era tão simples quanto parecia — havia camadas, sistemas e conexões ocultas sob a superfície.

As organizações matriciais podem ter a mesma sensação: gerentes funcionais de um lado, líderes de projeto do outro e funcionários navegando entre os dois. Sem uma visão clara, é fácil sentir que você tomou o remédio errado.

O modelo de organograma Matrix da Miro torna visíveis essas estruturas invisíveis. Ele mostra as linhas de reporte entre funções e projetos, para que os funcionários compreendam as responsabilidades duplas sem confusão.

Com layouts personalizáveis, colaboração em tempo real e espaço para artefatos como documentos ou notas, este modelo simplifica até mesmo as estruturas mais complexas, ajudando as equipes a se alinharem, se comunicarem e terem um desempenho mais eficaz.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Visualize linhas de reporte duplas entre equipes funcionais e de projeto.

Esclareça as responsabilidades para que os funcionários saibam a quem se reportar e para quê.

Melhore a comunicação tornando as estruturas transparentes e fáceis de seguir.

Expanda ou adapte o organograma à medida que novos projetos e equipes surgem.

Apoie uma tomada de decisão mais rápida com uma visão clara da responsabilidade.

✨ Ideal para: Empresas, organizações baseadas em projetos e líderes que gerenciam equipes multifuncionais que precisam de uma maneira transparente de equilibrar responsabilidades e manter um forte alinhamento.

Assista: Como fazer um organograma no ClickUp?

6. Mapa de mudanças organizacionais

Via Miro

Uma análise da Harvard Business Review descobriu que apenas 12% dos principais programas de mudança produzem resultados duradouros. Isso significa que a maioria das transformações estagna ou desaparece antes de cumprir suas promessas. O elo que falta? Uma maneira clara e compartilhada de traçar o caminho. 🎯

O modelo de mapa de mudanças organizacionais da Miro funciona como um GPS para a reestruturação da empresa. Ele apresenta todas as atividades e caminhos possíveis que você pode seguir, mostrando como eles se conectam e quais riscos ou impactos cada um deles acarreta.

Em vez de prescrever um caminho único para todos, ele permite que você crie o seu próprio, adapte-o ao longo do caminho e envolva as partes interessadas no processo.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Mapeie visualmente as atividades de mudança e como elas se conectam aos objetivos organizacionais.

Entenda as implicações de cada caminho possível — para equipes, prazos e resultados.

Crie em conjunto a jornada de mudança com as partes interessadas de maneira colaborativa e interativa.

Adapte e redirecione planos facilmente com base em feedback, riscos ou contexto em evolução.

Traga clareza e entendimento comum para o que muitas vezes parece caótico.

✨ Ideal para: Líderes de mudança, equipes de RH, PMOs de transformação e profissionais de desenvolvimento organizacional que conduzem iniciativas de mudança complexas e precisam visualizar opções e alinhar as partes interessadas sobre o melhor caminho a seguir.

7. Organograma e quadro de responsabilidades

Via Miro

O modelo de organograma e responsabilidades da Miro combina um organograma tradicional com uma estrutura clara de responsabilidades. Ele não mostra apenas quem ocupa cada função, mas também detalha as responsabilidades de cada função.

Criado pela Escala, uma consultoria especializada em melhoria de processos e estratégia organizacional, este modelo é prático e testado em campo. Com orientações de edição integradas e um vídeo explicativo, ele está pronto para ser usado assim que baixado.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Mapeie as funções organizacionais e as linhas de responsabilidade em um único gráfico.

Elimine a confusão vinculando cada cargo a responsabilidades específicas.

Forneça um ponto de referência para a responsabilidade pelo projeto e o acompanhamento das tarefas.

Use o formato pronto para uso com instruções de edição e suporte em vídeo.

Padronize a documentação organizacional e de responsabilidade entre projetos ou equipes.

✨ Ideal para: Líderes, gerentes de projeto e consultores que desejam esclarecer responsabilidades, evitar sobreposições e garantir que a prestação de contas seja transparente entre as equipes.

8. Modelo “Conheça a equipe”

Via Miro

Na popular série de TV The Office, Michael Scott disse a famosa frase: “Prefiro ser temido ou amado? Fácil. Ambos. Quero que as pessoas tenham medo do quanto me amam. ” Embora seja uma frase engraçada, ela também destaca como as personalidades moldam a forma como as equipes são percebidas.

Em locais de trabalho reais, mostrar essas personalidades é fundamental para construir confiança e criar primeiras impressões autênticas. É exatamente para isso que o Modelo Conheça a Equipe da Miro foi projetado.

Este modelo facilita a apresentação de seus funcionários, indo além de apenas nomes e cargos. Ele destaca habilidades, conquistas, curiosidades pessoais e até mesmo links para perfis sociais, para que novos funcionários ou clientes tenham uma ideia de quem está por trás do trabalho.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Apresente os membros da equipe com nomes, funções, biografias e fotos.

Adicione toques pessoais com interesses, conquistas ou curiosidades.

Inclua links de perfis sociais para criar uma rede de contatos autêntica e credibilidade.

Use sugestões para quebrar o gelo e notas sobre estilos de trabalho para criar rapport mais rapidamente.

Personalize com as cores da marca, vídeos ou GIFs para refletir a cultura da empresa.

✨ Ideal para: equipes de RH, gerentes e grupos que lidam diretamente com clientes e desejam integrar novos funcionários, construir confiança e mostrar a experiência da equipe com personalidade.

👀 Curiosidade: O conceito “a estrutura segue a estratégia ” foi cunhado em 1962 por A. D. Chandler e expandido por Henry Mintzberg, significando que a estrutura de uma empresa deve apoiar diretamente seus objetivos estratégicos.

Limitações do modelo de organograma do Miro

O Miro é conhecido por sua flexibilidade visual, mas quando se trata de criar e gerenciar organogramas complexos, algumas limitações começam a aparecer.

Essas lacunas geralmente surgem quando as equipes precisam de mais estrutura, segurança ou integração para expandir seus organogramas além da visualização básica. Aqui estão algumas que merecem atenção:

Oferece controle de versão integrado limitado ou restrições de acesso, o que pode levantar questões de segurança para dados confidenciais da organização.

Não possui recursos integrados específicos para organizações, como marcação de funções, linhas de reporte ou diretórios de pessoas, tornando os modelos complexos de organogramas trabalhosos manualmente.

Não oferece suporte a fluxos de trabalho de aprovação ou verificação de atualizações, dificultando a verificação e o acompanhamento das alterações nos modelos de organogramas.

Exige a mudança para outras ferramentas para planejamento de pessoal, análises ou gerenciamento de permissões, fragmentando o fluxo de trabalho do organograma.

Opções limitadas para imprimir ou exportar gráficos de alta fidelidade para revisões executivas ou apresentações para todos os funcionários.

A colaboração geralmente se concentra em edições no nível da diretoria, com menos opções para comunicação baseada em permissões ou transferências estruturadas entre funções.

📖 Leia também: O melhor software de mapeamento mental para o pensamento visual

Modelos alternativos de organogramas do Miro

Se você se deparou com alguma das limitações acima, como dificuldade em acompanhar as mudanças na organização, manter visualizações seguras da equipe ou colaboração em tempo real, saiba que não está sozinho.

Aqui estão alguns modelos do ClickUp que ajudam as equipes a criar organogramas com mais contexto, controle e flexibilidade.

1. Modelo de organograma do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize a estrutura da sua organização com o modelo de organograma do ClickUp.

À medida que as equipes crescem ou mudam rapidamente, acompanhar quem está fazendo o quê pode parecer um trabalho em tempo integral. O modelo de organograma do ClickUp ajuda você a criar e atualizar estruturas em tempo real e permite visualizar as estruturas das equipes em toda a sua organização sem esforço.

Este modelo é especialmente ótimo para iniciantes e ajuda você a começar em apenas alguns segundos.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Personalize e atualize funções rapidamente à medida que sua empresa cresce ou se reorganiza.

Alinhe as linhas hierárquicas com clareza visual e facilidade de arrastar e soltar.

Facilite a colaboração assíncrona com comentários estruturados e compartilhamento ao vivo.

Centralize as atualizações sem precisar alternar entre ferramentas

✨ Ideal para: Líderes de equipe e gerentes de operações que precisam criar organogramas escaláveis, seguros e facilmente editáveis que cresçam junto com a empresa.

👀 Curiosidade: a famosa regra das “duas equipes de pizza” da Amazon significa que os grupos devem ser pequenos o suficiente para serem alimentados por duas pizzas (cerca de 10 pessoas). Essa estrutura promove autonomia e rapidez. Os membros da equipe são responsáveis pelos projetos do início ao fim e não transferem o trabalho para outras pessoas.

2. Modelo ClickUp Meet the Team

Obtenha um modelo gratuito Apresente sua equipe e construa confiança com o modelo Conheça a Equipe do ClickUp.

Sua equipe representa sua marca, sua cultura e sua linha de frente. O modelo ClickUp Meet the Team ajuda você a apresentar sua equipe com biografias profissionais, fotos e atualizações em tempo real, perfeito tanto para integração interna quanto para diretórios públicos.

Você também pode editar facilmente seções individuais que destacam as habilidades e realizações especiais de cada membro da equipe a qualquer momento.

Este modelo também vem com Status personalizados, visualizações personalizadas e campos personalizados, que ajudam você a conectar as informações da sua equipe com o restante do seu espaço de trabalho ClickUp.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Destaque funções-chave, biografias e especialidades com campos personalizados e recursos visuais.

Mantenha as informações atualizadas com dados atualizados automaticamente e fácil atribuição de tarefas.

Use as visualizações Quadro, Tabela ou Documento, dependendo dos objetivos da apresentação

Construa confiança interna e credibilidade externa com uma apresentação refinada da equipe

✨ Ideal para: Equipes de RH e líderes de operações de pessoal que desejam humanizar seus organogramas, mantendo as informações atualizadas, precisas e fáceis de compartilhar.

📖 Leia também: Os melhores sistemas de software de banco de dados de clientes

3. Modelo de diretório de fotos da equipe ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Centralize as informações de contato da sua equipe com o modelo de diretório de fotos da equipe do ClickUp

Tem dificuldade em associar rostos a nomes durante reuniões gerais ou chamadas com clientes? O modelo de diretório de fotos da equipe do ClickUp oferece um diretório visual com nomes, funções, fotos e detalhes de contato. Isso garante que as informações da sua equipe estejam sempre organizadas, pesquisáveis e atualizadas.

Você também pode organizar facilmente fotos em categorias e pastas e encontrar fotos individuais pesquisando por palavras-chave e tags.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Use tags e campos personalizados para agrupar por departamento, função ou localização

Armazene fotos em alta resolução com dados de funções em um único local pesquisável

Exporte ou imprima facilmente diretórios para uso interno, gerenciamento de equipes e integração de novos funcionários

✨ Ideal para: Gerentes de escritório, equipes de RH e executivos que desejam um organograma atualizado que inclua nomes, rostos e funções.

O que mais gosto no ClickUp é como ele transformou genuinamente a forma como trabalhamos em equipe.

O que mais gosto no ClickUp é como ele transformou genuinamente a forma como trabalhamos em equipe.

4. Modelo de matriz de capacidade da equipe ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie as habilidades da sua equipe e identifique lacunas de crescimento com o modelo de matriz de capacidades

Ter as pessoas certas nas funções erradas é um assassino silencioso da produtividade. O modelo de matriz de capacidade da equipe ClickUp ajuda você a alinhar os pontos fortes individuais com os objetivos da equipe, visualizando capacidades, níveis de habilidade e necessidades de treinamento em uma única matriz.

Este modelo permite que você alinhe as metas individuais e da equipe com os objetivos da sua organização e ajuda a acompanhar o progresso para garantir que todos estejam tendo um bom desempenho.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe as habilidades individuais e da equipe usando campos e visualizações personalizáveis

Identifique lacunas de capacidade para informar o planejamento de contratação, desenvolvimento ou recursos

Atribua tarefas e metas de treinamento diretamente da matriz para impulsionar o desempenho

Atualize e compartilhe o progresso em tempo real com os líderes da equipe ou executivos

✨ Ideal para: equipes de RH e L&D que criam organogramas baseados em competências para alinhar as pessoas com os objetivos de negócios e melhorar a clareza das funções em toda a empresa.

📖 Leia também: Exemplos de estrutura organizacional matricial para uma melhor colaboração multifuncional

5. Modelo de manual do funcionário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alinhe as políticas e expectativas da sua equipe com o modelo de manual do funcionário do ClickUp

Um organograma bem estruturado mostra “como as pessoas se encaixam”, mas o manual mostra “como elas trabalham juntas”. O modelo de manual do funcionário do ClickUp mantém tudo, desde documentos de integração até políticas e valores da empresa, em um espaço de trabalho seguro e colaborativo.

Ele também ajuda você a comunicar diretrizes claras para integração e desligamento de funcionários, além de manter todos os documentos importantes relacionados aos funcionários em um só lugar.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Documente expectativas, cultura, políticas e orientações específicas para cada função

Use documentos, quadros brancos e visualizações de tarefas para facilitar as edições e torná-las rastreáveis

Reduza a confusão com atualizações centralizadas e níveis de acesso claros

Construa confiança com uma comunicação interna consistente e bem estruturada

✨ Ideal para: equipes de RH e fundadores de startups que desejam documentar expectativas e construir um alinhamento cultural sem depender de PDFs pesados ou links dispersos.

👀 Curiosidade: a Lei de Conway (1967) observou que “as organizações projetam sistemas que refletem sua própria estrutura de comunicação”, portanto, organizações complexas geralmente produzem sistemas fragmentados.

6. Modelo de integração de novos funcionários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Faça com que os novos contratados se adaptem rapidamente com o modelo de integração de novos contratados do ClickUp

Mesmo o melhor organograma não ajudará se os novos contratados não souberem por onde começar. O modelo de integração de novos contratados do ClickUp garante que cada funcionário comece com contexto, clareza e confiança.

É um modelo fácil de usar para iniciantes, com campos personalizados predefinidos, como Responsável pela tarefa, % de conclusão e Fase de integração, que ajudam você a acompanhar os novos contratados em qualquer lugar.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Personalize as etapas de integração com base no departamento, função ou antiguidade

Acompanhe o progresso por meio de listas de verificação, cronogramas e fluxos de trabalho específicos para cada função

Automatize atualizações, lembretes e tarefas de boas-vindas para reduzir a sobrecarga manual

Incorpore dados como benefícios, contatos importantes e acesso a ferramentas diretamente em cada tarefa

✨ Ideal para: Pessoal de operações e gerentes de contratação que precisam oferecer uma integração consistente e eficiente sem perder o toque humano.

💡 Dica profissional: Está com dificuldade para encontrar o ritmo certo para a colaboração remota? Use uma cadência consistente de reuniões para evitar que seu organograma se transforme em silêncio total.

7. Modelo de visão geral da empresa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize a estrutura e os objetivos da empresa com o modelo de visão geral do ClickUp

Quando seu organograma precisa conectar nomes a metas, projetos e resultados, o modelo ClickUp Company Overview é uma ferramenta eficiente. Ele vai além da estrutura básica, ajudando as equipes a entender como as pessoas, as prioridades e o desempenho se cruzam na organização.

Usando este modelo, você pode revisar rapidamente as principais métricas, acessar facilmente detalhes sobre sua equipe e empresa e facilitar a comunicação entre as diferentes partes interessadas.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Visualize departamentos, projetos e partes interessadas em um painel editável

Destaque as principais métricas de negócios e responsabilidades para promover o alinhamento e a tomada de decisões

Crie uma estrutura escalável que mantenha todos informados, desde estagiários até executivos

Atualize, exporte ou compartilhe informações facilmente com equipes ou parceiros externos

✨ Ideal para: Empresários e líderes operacionais que desejam combinar modelos de organogramas com insights de alto nível sobre a empresa em um único hub acessível.

8. Modelo de cultura empresarial do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina e viva seus valores com o modelo de cultura empresarial do ClickUp

A cultura molda seu organograma tanto quanto os cargos. O modelo de cultura empresarial do ClickUp ajuda as equipes a definir valores compartilhados, alinhar iniciativas e documentar os padrões de comportamento que impulsionam uma excelente colaboração.

Este modelo também ajuda você a identificar e priorizar iniciativas para o crescimento cultural e alinhar sua equipe em torno dos objetivos da sua empresa.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Crie um documento dinâmico com os valores fundamentais, objetivos e expectativas da equipe

Acompanhe iniciativas como DEI, bem-estar ou comunicações internas por proprietário e cronograma

Incorpore estruturas de comunicação e comportamento ao seu organograma

✨ Ideal para: Fundadores, pessoas, equipes e líderes culturais que desejam criar clareza em torno de valores, colaboração e como as equipes trabalham juntas.

💡 Dica profissional: Organizar equipes em um organograma é o primeiro passo. Gerenciá-las de forma eficaz com ferramentas para delegação, feedback e responsabilização é o que mantém sua estrutura funcionando perfeitamente.

Visualização do Miro, execução do ClickUp: qual deles ganha?

Um bom raciocínio precisa de uma tela visual, mas a execução real precisa de estrutura.

Os modelos de organogramas do Miro são ótimos para mapear equipes, departamentos e linhas hierárquicas em um layout flexível e colaborativo. Eles ajudam você a esboçar possibilidades, atualizar a estrutura rapidamente e manter as pessoas visíveis nas reuniões ou sessões de planejamento.

No entanto, um organograma precisa permanecer funcional. Bons organogramas adotam a seguinte filosofia: eles evoluem, refletem relacionamentos e apoiam a autonomia.

É aí que o ClickUp preenche as lacunas. Pronto para transformar seu organograma de um desenho em uma estratégia? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo!