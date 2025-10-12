15 melhores opções de modelos de projetos de sites da Asana para lançamentos perfeitos

Quase 252.000 sites são criados todos os dias. Isso representa cerca de 10.500 por hora. E mais de um quarto de todas as empresas agora estão ativas online. Ainda assim, quando se trata de atrair visitantes, a taxa média de cliques em todos os setores é de apenas 4,23%

Se você deseja que o site da sua empresa apareça nas pesquisas certas, não basta apenas colocá-lo no ar. É necessário organizá-lo e apoiá-lo com conteúdo de qualidade e bem elaborado.

Um site não é apenas um projeto, mas sim centenas de pequenos projetos interligados. Tentar acompanhar todos eles sozinho pode ser uma tarefa exaustiva. Mas existe um sistema que pode facilitar o seu trabalho: os modelos de projetos de sites.

Neste artigo, falaremos sobre os diferentes modelos de projetos de sites da Asana e outros modelos úteis da ClickUp que podem guiá-lo pelo processo, passo a passo.

O que torna um modelo de projeto de site da Asana bom?

A criação de um site envolve muitas partes móveis, e é útil ter tudo organizado em um só lugar. Um bom modelo de projeto de site da Asana facilita a visualização do que precisa ser feito, quem está fazendo e quando cada parte deve ser entregue.

Um bom modelo de planejamento de projetos de sites oferece os seguintes benefícios:

Defina metas e objetivos claros para o projeto, descrevendo o que o site finalizado deve alcançar e como o sucesso será medido

Divida o trabalho em tarefas e fases menores, adicionando subtarefas para itens complexos e agrupando-as de forma lógica para uma melhor organização

Defina um cronograma para o projeto com datas de início e término, marcos importantes e dependências de tarefas para manter tudo dentro do planejado

Estabeleça um plano de comunicação simples detalhando como as atualizações são compartilhadas, quem fala com as partes interessadas e como o feedback é tratado

Acompanhe o orçamento, aloque recursos e monitore riscos usando campos personalizados para registrar detalhes como fase, cliente, status e prioridade, garantindo uma alocação de recursos transparente e eficiente do início ao fim.

Modelos de projetos de sites em resumo

Aqui está uma tabela resumida de todos os modelos de projetos de sites da Asana e ClickUp:

15 modelos de projetos de sites da Asana

Quando a Airbnb revelou a reformulação do seu site, foi mais do que apenas uma atualização visual. As atualizações tornaram mais fácil para os hóspedes encontrarem locais que lhes parecessem adequados e funcionalidades integradas, como o Airbnb Rooms, proporcionaram aos viajantes novas formas de se conectarem.

Grandes mudanças como essa não acontecem da noite para o dia. Elas exigem um planejamento cuidadoso, cronogramas claros e uma estreita colaboração entre as equipes. É exatamente aí que ter o modelo de projeto de site da Asana certo pode ajudar a otimizar o processo e fazer toda a diferença.

Para ajudá-lo a alcançar esse mesmo nível de organização, aqui estão 15 modelos personalizados da Asana que podem guiá-lo em cada etapa, do planejamento ao lançamento.

1. Modelo de mapa de processos da Asana

via Asana

Se você não definir claramente o processo ao trabalhar no lançamento ou redesenho de um site, é fácil perder etapas. Este modelo de mapa de processo da Asana oferece uma visão completa de todas as etapas, desde a primeira conversa de planejamento até a lista de verificação final para o lançamento.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Permite mapear o fluxo exato que seu projeto seguirá, ver como cada tarefa se conecta à seguinte e identificar possíveis gargalos antes que eles aconteçam

Ajuda você a manter todas as etapas na ordem certa com dependências, para que a equipe possa trabalhar em sincronia e cumprir o cronograma

Funciona bem para projetos de sites que começam com pesquisa e planejamento de conteúdo, passam para o design e desenvolvimento e terminam com testes e aprovação antes do dia do lançamento

✨ Ideal para: equipes que desejam uma visão clara e passo a passo do projeto do site, do início ao fim.

2. Modelo de planejamento estratégico da Asana

via Asana

Um projeto de site bem-sucedido começa com uma estratégia clara. Este modelo de planejamento estratégico da Asana ajuda você a conectar sua visão geral às etapas que a tornarão realidade. Com este modelo, você pode planejar o lançamento do seu site ou redesenhá-lo, desde o planejamento até a entrega.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Permite definir metas de projeto, definir prioridades e ver como cada tarefa contribui para o panorama geral do lançamento ou redesenho do seu site

Ajuda você a organizar pesquisas, análises da concorrência, marcos de design e atividades de lançamento em um plano compartilhado para que nada seja esquecido

Facilita o acompanhamento do progresso com campos personalizados, prazos e dependências, enquanto ajusta seu plano conforme necessário para manter o foco

✨ Ideal para: equipes de marketing que desejam que seu projeto de site siga uma estratégia clara, desde a concepção até a conclusão.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de software de gerenciamento de tarefas para melhorar seus fluxos de trabalho

💜 Bônus: Gerenciar o design de um site significa lidar com inúmeros arquivos, feedbacks e tarefas em várias plataformas. Quer tornar isso mais fácil? Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e todos os seus aplicativos conectados, além da web, para encontrar qualquer arquivo, documento ou anexo de que você precisar

Use o Talk to Text para fazer perguntas, ditar notas do projeto ou comandar seu trabalho por voz — sem usar as mãos, de qualquer lugar

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, por uma solução única, contextual e pronta para uso corporativo Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para realizar tarefas, criar documentos, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais.

3. Modelo de solicitações criativas da Asana

via Asana

Para cada minuto gasto na organização, ganha-se uma hora.

Para cada minuto gasto na organização, você ganha uma hora.

Isso é especialmente verdadeiro quando seu projeto de site depende de recursos criativos de diferentes pessoas. Se você não tiver um método central para gerenciar essas solicitações, isso pode causar confusão ou atrasos. Este Modelo de Solicitações Criativas da Asana mantém tudo organizado e em andamento.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Centralize todas as solicitações criativas recebidas, como banners para a página inicial, ilustrações para blogs ou elementos de interface do usuário, para que sua equipe possa visualizá-las e priorizá-las em um único lugar

Garanta que todas as solicitações venham com os detalhes corretos, como formatos de arquivo, especificações de tamanho ou diretrizes de estilo, para que o trabalho possa começar sem precisar de esclarecimentos adicionais

Acompanhe o progresso, os prazos e as aprovações juntamente com os próprios recursos criativos, ajudando você a manter o ciclo de feedback curto e evitar surpresas de última hora

✨ Ideal para: equipes de sites que solicitam e gerenciam regularmente ativos criativos durante as fases de design, conteúdo e marketing.

4. Modelo de cronograma de projeto da Asana

via Asana

Os projetos de sites geralmente envolvem vários componentes, o que torna difícil manter o foco nas próximas etapas. Muitos gerentes afirmam que as mudanças constantes decorrentes do trabalho remoto, da troca de equipes ou de licenças prolongadas tornam ainda mais difícil manter a estabilidade.

Na verdade, 85% admitem que muitas vezes se sentem sobrecarregados com a rapidez com que os projetos avançam e com a proximidade dos prazos. Este modelo de cronograma de projeto pode ajudar a trazer um pouco de calma ao processo. 🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Organize cada fase do seu projeto de site em ordem, desde o planejamento do conteúdo e design até o desenvolvimento, testes e lançamento, para que todos saibam qual é o próximo passo

Marque marcos importantes e mostre como as tarefas se conectam, facilitando a identificação de atrasos antes que eles se tornem problemas reais

Mantenha datas, responsáveis pelas tarefas e progresso em um só lugar para que toda a equipe possa verificar e ver como o projeto está avançando

✨ Ideal para: equipes de sites que desejam um cronograma claro e compartilhado que mantenha todas as etapas em dia.

📮 ClickUp Insight: Alternar constantemente entre ferramentas, e-mails e reuniões está silenciosamente prejudicando a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no local de trabalho vêm dessas mudanças. Imagine eliminar completamente essas interrupções. Com o ClickUp, seus fluxos de trabalho e conversas ficam em um só lugar. Inicie e gerencie tarefas a partir de chats, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto a IA mantém tudo conectado, pesquisável e fácil de gerenciar.

5. Modelo de lista de verificação diária da Asana

via Asana

Em um projeto de site movimentado, as pequenas coisas se acumulam rapidamente, mas é importante colaborar de forma eficaz para manter o ritmo. Um dia você está revisando o layout da página inicial, no outro está procurando imagens de produtos que faltam ou corrigindo um pequeno erro de texto antes que ele seja publicado. São essas pequenas tarefas diárias que, discretamente, determinam se o plano maior permanecerá no caminho certo.

Este Modelo de Lista de Verificação Diária do Asana ajuda você a reunir tudo em um só lugar para que possa trabalhar sem esquecer o que vem a seguir.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Organize tarefas recorrentes, como revisões de conteúdo, feedback de design e verificações de SEO, para que sejam fáceis de visualizar e concluir dentro do prazo

Facilita a atribuição de responsabilidades diárias aos membros da equipe, o estabelecimento de prazos e o acompanhamento do progresso à medida que o trabalho é realizado

Ajuda você a evitar que etapas pequenas, mas importantes, sejam esquecidas, garantindo que nada atrase a próxima fase do seu projeto de site

✨ Ideal para: equipes de sites que desejam um ritmo diário constante para manter o projeto em andamento.

6. Modelo de estratégia de conteúdo da Asana

via Asana

Um site pode ser bonito, mas sem o conteúdo certo, ele ainda pode fracassar. As palavras, imagens e estrutura precisam trabalhar juntas para orientar os visitantes e contar sua história com clareza. Isso não acontece por acaso.

Este Modelo de Estratégia de Conteúdo da Asana ajuda você a organizar o processo criativo para que cada parte do conteúdo tenha um propósito e um lugar.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Reúna todas as necessidades de conteúdo do seu site em uma única lista, desde textos da página inicial e descrições de produtos até publicações em blogs e atualizações de imagens

Deixa claro quem é responsável por cada parte do conteúdo e mantém todos trabalhando no mesmo ritmo

Planeje quando cada página ou recurso estará pronto, para que tudo corra bem até o dia do lançamento

✨ Ideal para: equipes de sites que desejam que seu conteúdo seja bem pensado, oportuno e alinhado com a visão geral.

🧠 Você sabia: Em 2012, a Red Bull patrocinou a queda livre recorde de Felix Baumgartner da borda do espaço, transmitindo o evento ao vivo para milhões de pessoas em todo o mundo. Essa façanha de tirar o fôlego incorporou perfeitamente a promessa da marca Red Bull de “dar asas”. Sem mencionar que isso se tornou notícia global e ainda é lembrado, mais de uma década depois, como uma das estratégias de conteúdo de marca mais ousadas e bem-sucedidas já executadas.

7. Modelo de solicitações de TI da Asana

via Asana

Em um tópico do Reddit sobre problemas técnicos que nunca são resolvidos devido à falta de tempo, orçamento ou responsabilidade, uma resposta dizia simplesmente: “Todas as opções acima”. Não era uma piada, mas há um certo humor na forma como isso resume perfeitamente a realidade de muitas equipes.

O Modelo de Solicitação de TI da Asana oferece uma plataforma para documentar e resolver essas questões antes que elas se agravem.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Reúna todas as solicitações de TI em uma lista clara, desde links quebrados e páginas lentas até integrações ausentes

Ajuda a equipe a decidir quais questões devem ser tratadas primeiro, enquanto acompanha tudo o mais que ainda precisa de atenção

Mostra o progresso de cada correção para que todos saibam quando ela foi resolvida e o trabalho possa continuar

✨ Ideal para: equipes de TI e tecnologia que desejam garantir que todas as questões técnicas do site sejam identificadas, rastreadas e resolvidas.

📖 Leia também: Como escrever um relatório de projeto

8. Modelo de plano de teste de usabilidade da Asana

via Asana

Um site pode parecer elegante e profissional, mas só é possível saber se ele funciona bem quando pessoas reais o experimentam. Os testes de usabilidade fornecem essa informação, mostrando o que é intuitivo e o que é confuso antes do lançamento.

Este modelo de plano de teste de usabilidade da Asana ajuda você a planejar essas sessões para que elas ocorram sem problemas e forneçam feedback que você possa realmente usar.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Orienta você na definição de metas claras, na escolha dos participantes certos e na preparação de tarefas que refletem o uso real do site

Mantenha todos os detalhes dos participantes, scripts de teste e notas em um só lugar para que nada se perca entre as sessões

Ajuda você a transformar feedback em itens de ação claros para que melhorias sejam feitas antes que o site entre no ar

✨ Ideal para: equipes de sites que desejam ter certeza de que seu site é fácil de navegar e agradável de usar.

9. Modelo de desenvolvimento de produto da Asana

via Asana

Criar um novo site não é muito diferente de criar um produto. Há a ideia inicial, o trabalho de design, os testes e, finalmente, o lançamento. Sem um processo claro, é fácil perder etapas ou fazer com que a equipe perca o foco no que vem a seguir.

Este modelo de desenvolvimento de produto da Asana ajuda a manter o processo estável, desde a primeira sessão de brainstorming até o momento em que o site é lançado.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Descreve cada etapa do projeto, desde os conceitos iniciais e wireframes até o desenvolvimento, teste e lançamento

Reúna todos os arquivos de design, comentários e atualizações em um único lugar para que todos os membros da equipe saibam onde procurar

Acompanhe o progresso e os marcos para que toda a equipe possa ver o quanto o projeto está próximo da conclusão

✨ Ideal para: equipes de sites que desejam um processo estruturado e repetível para levar um site da ideia ao lançamento.

10. Modelo de plano de contingência da Asana

via Asana

Não se preparar é o maior dos crimes; estar preparado antecipadamente para qualquer contingência é a maior das virtudes.

Não se preparar é o maior dos crimes; estar preparado antecipadamente para qualquer contingência é a maior das virtudes.

Os projetos de sites raramente ocorrem exatamente como planejado. Um desenvolvedor pode ficar indisponível, um plugin pode parar de funcionar ou um prazo pode mudar repentinamente. Este modelo de plano de contingência ajuda você a se preparar para esses momentos antes que eles ocorram. Ele garante que você tenha um plano de backup claro para que a equipe possa responder rapidamente sem perder o ritmo, o que é especialmente importante para a integração de novos funcionários.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Descreve os riscos potenciais e as medidas a serem tomadas caso eles ocorram, desde falhas técnicas até alterações de conteúdo de última hora

Mantenha todos os detalhes de contato, arquivos de backup e fluxos de trabalho alternativos em um só lugar para que sejam fáceis de encontrar quando necessário

Certifique-se de que toda a equipe conheça seu papel no plano de backup para que todos possam agir com rapidez e confiança

✨ Ideal para: equipes de tecnologia, administração e marketing que desejam estar preparadas e manter os projetos funcionando perfeitamente, mesmo quando as coisas não saem como o esperado.

11. Modelo de backlog de produtos da Asana

via Asana

As equipes de sites coletam ideias, correções e solicitações de todos os lugares. Sem um único local centralizado, as prioridades ficam confusas e o bom trabalho se perde. O modelo de backlog de produtos oferece um local confiável para uma grande quantidade de itens de backlog e tickets. Dessa forma, sua equipe pode planejar um novo projeto ou melhorias contínuas com clareza.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Coloque todas as ideias, correções e solicitações em uma lista priorizada com responsáveis, datas de início, datas de vencimento e campos personalizados para que os membros da equipe saibam exatamente o que fazer a seguir

Agrupe os trabalhos futuros para o próximo lançamento e links para designs ou documentos, para que os criadores possam acessar detalhes e avançar nas tarefas sem precisar procurar arquivos

Simplifique as revisões regulares, movendo itens de ideias para prontos para construção e acompanhando o progresso até que cada tarefa seja concluída

✨ Ideal para: equipes de sites que desejam um backlog compartilhado e fácil de gerenciar para recursos, bugs, atualizações de SEO e alterações de conteúdo.

📖 Leia também: Como acompanhar de forma eficaz o progresso do seu projeto

12. Modelo de cronograma de produção da Asana

via Asana

Um estudo da McKinsey descobriu que empresas com um roteiro claro e estruturado têm 13% mais chances de atingir suas metas financeiras. No mundo da produção, esse roteiro é o seu cronograma. É a espinha dorsal silenciosa que mantém o trabalho fluindo.

O modelo de cronograma de produção da Asana oferece uma maneira simples de reunir todas as partes móveis em um plano claro. Você pode ver em que estágio cada pedido se encontra, quando deve ser entregue e o que é necessário para que isso aconteça. Se algo mudar, você pode se ajustar rapidamente e manter todos informados.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Mapeie todo o percurso, desde o primeiro pedido até a entrega final, com etapas e datas claras

Acompanhe o progresso para que você possa identificar lentidões antecipadamente e agir antes que elas aumentem

Anote os materiais e as quantidades necessárias para nunca ser pego de surpresa

Faça atualizações rápidas quando os planos mudarem, para que todos fiquem em sintonia

✨ Ideal para: equipes que desejam um plano claro e flexível que torne a produção mais suave e confiável.

13. Modelo de plano de projeto ágil da Asana

via Asana

Às vezes, um projeto começa com entusiasmo e um plano claro, mas, com o tempo, os detalhes começam a se perder. O Agile foi criado para ajudar exatamente nesses momentos, dividindo o trabalho em etapas menores e mais gerenciáveis, para que o progresso pareça constante e significativo.

Este Modelo de Plano de Projeto Ágil da Asana adota essa abordagem e lhe dá estrutura. Ele se torna o local onde você pode mapear cada etapa, acompanhar as pequenas vitórias e garantir que todos saibam o que vem a seguir.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Planeje seus sprints e tarefas em um formato visual que todos possam acompanhar

Acompanhe o progresso para que você possa ver o que está dentro do prazo e o que precisa de atenção

Anote as dependências para que nenhuma tarefa avance sem a base adequada

Comemore os marcos alcançados ao longo do caminho para manter o moral elevado

✨ Ideal para: equipes ágeis, gerentes de projeto e proprietários de produtos que precisam de uma maneira estruturada, mas flexível, de planejar sprints, acompanhar o progresso e manter as equipes alinhadas em todas as etapas de um projeto.

14. Modelo de planejamento de capacidade da Asana

via Asana

Às vezes, os projetos ficam lentos não porque o trabalho é difícil, mas porque a equipe está sobrecarregada. Quando as pessoas têm mais tarefas do que horas no dia, os prazos são perdidos, o estresse aumenta e a qualidade do trabalho é prejudicada. O desafio é saber disso antes que aconteça, para que você possa fazer mudanças antecipadamente.

O modelo de planejamento de capacidade da Asana facilita isso. Ele oferece uma visão clara da carga de trabalho da sua equipe, ajuda a identificar onde o tempo é curto e orienta você a ajustar os planos para que ninguém fique sobrecarregado.

Em vez de adivinhar, você pode tomar decisões confiantes sobre quem faz o quê e quando, mantendo os projetos em dia sem esgotar sua equipe.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Planeje cada tarefa juntamente com o tempo que levará e quem a realizará

Acompanha a disponibilidade para que você possa ver quando alguém está perto do seu limite

Observe rapidamente o excesso ou a falta de capacidade para que você possa se ajustar rapidamente

Atualiza os planos em tempo real para que as alterações sejam compartilhadas instantaneamente com a equipe

✨ Ideal para: Líderes de projeto que desejam planejar cargas de trabalho de forma realista e manter as equipes trabalhando em um ritmo constante e saudável.

15. Modelo de estimativa de projeto da Asana

via Asana

Estudos descobriram que 81% dos projetos de TI do setor público ficam atrasados, em comparação com 52% no setor privado. Isso é um lembrete de como as coisas podem sair do curso rapidamente quando começamos sem um plano claro.

Uma das primeiras perguntas em qualquer novo projeto é: “Quanto custará?” Em seguida, vem: “Quanto tempo levará?” e “O que precisaremos?” Sem respostas, pode parecer que você está fazendo promessas no escuro.

O Modelo de Estimativa de Projeto da Asana estrutura essas conversas iniciais. Ele ajuda a mapear prazos, orçamentos e recursos para que todos saibam o que esperar antes do início do trabalho.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Torne a alocação de recursos visual, mapeando tudo o que seu projeto precisará, desde pessoas até ferramentas de gerenciamento de projetos

Acompanhe os custos e horas estimados para que os orçamentos permaneçam realistas

Anote os prazos para cada tarefa, mostrando quando o trabalho deve começar e terminar

Atualizações em tempo real, para que as alterações sejam compartilhadas instantaneamente com todos

Mantenha todos os detalhes do projeto em um só lugar para que nada seja esquecido

✨ Ideal para: equipes que desejam definir orçamentos, cronogramas e expectativas realistas antes de iniciar qualquer projeto.

Limitações do Asana

Alguns dos recursos mais avançados dos quais dependo, como o mapeamento de lógica de ramificação para vários campos personalizados, ainda têm limitações que exigem soluções alternativas. A geração de relatórios também exige um esforço extra se eu precisar de métricas detalhadas e matizadas sem exportar para uma planilha. O Asana é incrivelmente poderoso depois de configurado, mas é necessário muito planejamento prévio e disciplina de processo para aproveitá-lo ao máximo.

Alguns dos recursos mais avançados dos quais dependo, como o mapeamento de lógica de ramificação para vários campos personalizados, ainda têm limitações que exigem soluções alternativas. A geração de relatórios também exige um esforço extra se eu precisar de métricas detalhadas e matizadas sem exportar para uma planilha. O Asana é incrivelmente poderoso depois de configurado, mas é necessário muito planejamento prévio e disciplina de processo para aproveitá-lo ao máximo.

Esta avaliação da G2 captura bem as frustrações dos usuários do Asana.

Embora o Asana possa ser um grande aliado para o planejamento, ele também apresenta alguns desafios que vale a pena mencionar:

Oferece flexibilidade limitada na conexão de certos recursos avançados, o que pode levar a soluções alternativas criativas, mas demoradas

Requer etapas adicionais para gerar relatórios detalhados e personalizados sem exportar dados para outro lugar

Exige uma configuração inicial considerável para personalizar os fluxos de trabalho, o que pode atrasar o momento em que começa a agregar valor real

Deixa os usuários offline com poucas opções, tornando-o menos prático para equipes sem conectividade constante

Restringe alguns de seus recursos mais úteis, como gerenciamento avançado de carga de trabalho, a planos de nível superior

Modelos alternativos do Asana

Portanto, para contornar algumas dessas limitações, é útil explorar ferramentas de planejamento de projetos que oferecem um pouco mais de flexibilidade desde o início.

Vamos dar uma olhada mais de perto nos modelos de projetos web do ClickUp e ver como eles podem ajudá-lo a planejar de forma mais inteligente, acompanhar o progresso com mais facilidade e manter sua equipe sincronizada do início ao fim.

1. Modelo de plano de projeto de site ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Molde a primeira impressão e a experiência duradoura usando o modelo de plano de projeto de site da ClickUp

O consultor de marketing digital Leland Dieno disse uma vez

Seu site é o centro do seu ecossistema digital; assim como uma loja física, a experiência é importante assim que o cliente entra, tanto quanto a percepção que ele tem de você antes de entrar pela porta

Seu site é o centro do seu ecossistema digital; assim como uma loja física, a experiência é importante assim que o cliente entra, tanto quanto a percepção que ele tem de você antes de entrar pela porta

Isso enfatiza a importância da criação no marketing digital. É exatamente por isso que planejar o lançamento ou a reformulação do seu site não é algo que se deixa ao acaso.

O modelo de plano de projeto de site da ClickUp ajuda você a moldar a primeira impressão e a experiência duradoura, orientando sua equipe em todas as etapas do processo.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Planeje cada fase do lançamento do seu site com um cronograma claro

Divida grandes objetivos em tarefas menores e mais fáceis de gerenciar para sua equipe

Acompanhe o progresso com uma lista de verificação integrada para revisão e aprovação

✨ Ideal para: equipes de marketing, web designers e gerentes de projeto que desejam um plano estruturado para o lançamento perfeito de um site.

🎥 Assista: Como criar um plano de projeto no ClickUp

2. Modelo de plano de projeto de design de sites ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Passe do conceito à conclusão com confiança usando o modelo de plano de projeto de design de site da ClickUp

Pesquisas mostram que 43% das organizações não possuem processos claros para tomar decisões de experiência do usuário e design com base no feedback dos usuários. Sem estrutura, mesmo as equipes mais talentosas podem falhar na criação de um site que realmente conecte com os visitantes.

O modelo de plano de projeto de design de site da ClickUp ajuda você a transformar sua visão criativa em um plano estruturado e viável, para que sua equipe possa se concentrar em criar uma experiência personalizada para o seu público.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Planeje todas as etapas do processo de design, desde o primeiro rascunho até a entrega final

Divida cada tarefa em etapas menores e viáveis para facilitar a delegação

Acompanhe o progresso e priorize marcos de design para manter o cronograma

✨ Ideal para: designers de experiência do usuário, equipes criativas e gerentes de marketing que desejam um plano de design de site claro e focado no usuário.

3. Modelo de web design do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Experimente um espaço estruturado para mapear todos os detalhes com o modelo de design web do ClickUp

Sites bonitos têm uma certa atração. Eles não servem apenas a uma função; eles atraem as pessoas, convidando-as a ficar um pouco mais, clicar um pouco mais e retornar com mais frequência. Esse equilíbrio entre usabilidade e charme visual não acontece por acaso.

O modelo de design web do ClickUp oferece uma estrutura clara para planejar cada detalhe, para que sua equipe possa criar um site que funcione tão bem quanto parece.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Planeje todas as etapas do processo de design, desde os wireframes até o lançamento

Organize tarefas, recursos de design e feedback em um único hub central

Acompanhe o progresso com visualizações personalizáveis que mantêm as prioridades claras

✨ Ideal para: equipes de design, agências e empresários que desejam otimizar o processo de design web, mantendo a criatividade intacta.

4. Modelo de desenvolvimento de sites ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize cada etapa para que sua equipe possa trabalhar com eficiência usando o modelo de desenvolvimento de sites do ClickUp

Aww w ards apresenta alguns dos sites mais bonitos e cuidadosamente projetados a cada ano. Os criadores permanecem fiéis a um tema enquanto experimentam novos elementos artísticos. Mas o trabalho não se limita ao design. Depois que os recursos visuais são aprovados, há a codificação, os testes e a implantação, cada um com seus próprios desafios.

Para garantir que uma etapa não comprometa outra, é essencial ter um plano claro e organizado. O modelo de desenvolvimento de sites da ClickUp facilita manter todas as fases em dia, desde a concepção até o lançamento.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe tarefas, prazos e partes interessadas

Visualize o progresso e mantenha o alinhamento da equipe

Organize recursos para obter maior eficiência no desenvolvimento

✨ Ideal para: equipes de desenvolvimento web, agências e empresas que gerenciam a criação de sites de ponta a ponta.

🧠 Você sabia: alguns dos sites mais famosos deste ano são tanto obras de arte quanto ferramentas funcionais? O Gufram.it, premiado pela Awwwards, atrai visitantes com visuais ousados, navegação intuitiva e interações divertidas que refletem a personalidade da marca. Da mesma forma, o DavidLangarica.dev ganhou elogios por suas animações suaves e design cuidadoso.

5. Modelo de rastreador de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Desfrute de um certo nível de controle para que você possa se concentrar em entregar resultados com o modelo de rastreador de projetos do ClickUp

É um alívio olhar para sua lista de projetos e saber exatamente o que está em dia e o que precisa de atenção. Sem buscas frenéticas em e-mails antigos. Sem adivinhar qual prazo está se aproximando. Apenas uma visão clara e organizada de cada parte em movimento.

É exatamente isso que o modelo ClickUp Project Tracker oferece: uma maneira de ver toda a sua carga de trabalho em um só lugar e manter as coisas em andamento sem estresse.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Trace cronogramas para visualizar o progresso de cada projeto

Acompanhe tarefas e marcos com atualizações em tempo real

Organize projetos por prioridade, responsável ou categoria

Identifique possíveis gargalos antes que eles se tornem problemas

Mantenha todas as informações do projeto em um espaço compartilhado para facilitar a colaboração

✨ Ideal para: equipes que gerenciam vários projetos e desejam clareza, responsabilidade e melhor coordenação.

6. Modelo de gerenciamento ágil de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Quadros Kanban, sprints ou uma combinação de ambos: ferramentas para adaptar o método ágil com o modelo de gerenciamento ágil de projetos do ClickUp

O Agile não é mais exclusivo para equipes de software. Pesquisas mostram que 47% das organizações que utilizam o Agile consideram a entrega no prazo uma medida fundamental de sucesso, enquanto um número ligeiramente menor avalia se o projeto atingiu seus objetivos comerciais originais.

O modelo de gerenciamento ágil de projetos do ClickUp ajuda você a trazer essa mesma clareza para o seu trabalho, de modo que as prioridades fiquem claras, as tarefas sejam executáveis e o progresso seja visível para todos.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Simplifique as solicitações recebidas em um backlog claro

Priorize tarefas com base na urgência e no valor

Organize o trabalho em quadros ou sprints para melhorar o foco

Realize retrospectivas para identificar conquistas e melhorias

Mantenha a equipe alinhada com o acompanhamento transparente do progresso

✨ Ideal para: equipes que não trabalham com software e desejam adotar práticas ágeis sem complexidade.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de projetos para todos os tipos de projetos

7. Modelo de plano de projeto de exemplo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Experimente um ponto de partida claro para o trabalho usando o modelo de plano de projeto de exemplo do ClickUp

Criar um plano de projeto eficiente leva tempo e reflexão cuidadosa, mas sem ele, os projetos podem rapidamente perder o foco. Desde a coordenação de tarefas até o estabelecimento de prazos realistas, um plano estruturado mantém todos alinhados e trabalhando em direção ao mesmo objetivo.

O modelo de plano de projeto ClickUp Example oferece uma estrutura personalizável para que você possa acessar várias ferramentas para organizar o trabalho, acompanhar o progresso e manter sua equipe no caminho certo do início ao fim.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Crie cronogramas detalhados que descrevem cada etapa importante

Organize as tarefas para que as responsabilidades fiquem claras para todos

Acompanhe o progresso em relação às metas para manter o cronograma

Identifique as dependências das tarefas para evitar gargalos

Compartilhe planos com as partes interessadas para mantê-las informadas

✨ Ideal para: equipes que desejam um plano claro e pronto para uso para o sucesso do projeto

👀 Curiosidade: A primeira imagem carregada na web não foi um diagrama científico marcante ou uma foto de um momento histórico importante. Em vez disso, em 1992, Tim Berners-Lee decidiu carregar uma foto promocional peculiar das “Les Horribles Cernettes”, uma banda pop paródica formada por funcionários do CERN que cantavam músicas engraçadas sobre física e a vida no laboratório.

8. ClickUp Planejamento de um modelo de projeto

Obtenha um modelo gratuito Economize tempo e esforço com uma estrutura pronta para uso através do modelo de planejamento de projeto do ClickUp

Antes de iniciar qualquer novo projeto, vale a pena fazer uma pergunta simples: temos o apoio necessário para que isso aconteça? Pesquisas mostram que 62% das iniciativas bem-sucedidas tiveram o apoio de patrocinadores

O processo de planejamento correto garante que você saiba exatamente o que precisa, quem está envolvido e como preparar todos para o sucesso. É aí que entra o modelo de planejamento de projetos do ClickUp, ajudando você a transformar grandes ideias em planos bem estruturados que sua equipe pode executar com confiança.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Entenda como funciona o planejamento de projetos e elabore um plano que atenda às suas necessidades

Organize as tarefas em fases e priorize as atividades de alto impacto para obter eficiência

Alinhe os membros da equipe com funções e responsabilidades que os preparem para o sucesso

✨ Ideal para: gerentes de projeto e líderes de equipe que desejam um plano claro e prático para orientar os projetos do início ao fim.

9. Modelo de plano de execução de projeto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o progresso e ajuste os planos quando as prioridades mudarem usando o modelo de plano de execução de projetos do ClickUp

Mesmo as melhores ideias podem ficar paralisadas sem um plano de execução sólido. Depois que a fase de planejamento termina, o verdadeiro desafio é garantir que todas as tarefas avancem dentro do prazo, os riscos sejam gerenciados e a equipe permaneça sincronizada.

O modelo de plano de execução de projetos do ClickUp fornece uma estrutura para orientar sua equipe em cada etapa.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Garanta que todas as tarefas sejam concluídas dentro do prazo e do orçamento

Identifique riscos ou problemas com antecedência suficiente para tomar medidas

Defina expectativas para os membros da equipe e as partes interessadas

Monitore o progresso e faça atualizações quando necessário

✨ Ideal para: equipes que precisam de uma abordagem estruturada para transformar planos de projeto em resultados reais.

🤝 Dica útil: Quando se trata de monitorar o progresso, os gerentes de projeto geralmente precisam de uma visão completa de todas as métricas e de como elas se alinham aos objetivos da empresa. O ClickUp Dashboards torna isso incrivelmente simples. Aqui está um guia em vídeo sobre como funciona:

10. Modelo de plano de implementação de projeto ClickUp

Obtenha modelos gratuitos Facilite a comunicação entre as partes interessadas usando o modelo de plano de implementação de projeto do ClickUp

Winston Churchill disse uma vez

O sucesso não é definitivo, o fracasso não é fatal: o que importa é a coragem de continuar.

O sucesso não é definitivo, o fracasso não é fatal: o que importa é a coragem de continuar.

Essa mentalidade está no centro da implementação de projetos excepcionais. Uma implementação bem elaborada define o que precisa ser feito, quando e quem é o responsável, para que sua equipe possa transformar a visão em realidade sem confusão ou atrasos.

Com o modelo de plano de implementação de projetos do ClickUp, você pode:

Crie um plano passo a passo que abranja o escopo, os prazos e os resultados esperados

Visualize tarefas, prazos e dependências em um único local organizado

Acompanhe o progresso e ajuste os recursos para uma execução mais tranquila

✨ Ideal para: equipes que estão lançando novos projetos ou aprimorando os já existentes.

📖 Leia também: Como criar uma lista de verificação para o lançamento de um site

11. Modelo de quadro branco para cronograma de projetos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique quaisquer atrasos antes que se tornem problemas reais com a ajuda do modelo de quadro branco do cronograma do projeto do ClickUp

Os prazos têm uma maneira de pegar você de surpresa. Em um momento você se sente no controle e, no outro, está se esforçando para descobrir o que precisa ser feito e quando. Ter um cronograma bem definido pode melhorar significativamente a comunicação, permitindo que todos entendam o status atual e os planos futuros.

O modelo de quadro branco do cronograma do projeto ClickUp é uma maneira simples e visual de garantir que sua equipe sempre saiba qual é o próximo passo.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Organize todo o seu projeto em uma única visualização compartilhada

Adicione tarefas, cronogramas e prioridades da maneira que for mais adequada para sua equipe

Acompanhe o progresso e faça alterações quando os planos mudarem

✨ Ideal para: gerentes de projeto, líderes de equipe e profissionais de operações que precisam de uma maneira clara e visual de mapear prazos, acompanhar o progresso e manter os projetos dentro do cronograma.

12. Modelo de entregas do projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Tenha uma visão clara do que precisa ser entregue, quando é o prazo e quem está responsável por isso com o modelo de entregas do projeto do ClickUp

Acho que mesmo trabalhando a noite toda não vou conseguir cumprir o prazo. Mais uma vez, vou falhar. Fico pensando que definitivamente vou ser demitido em breve. Estou apenas vivendo em tempo emprestado. Qual tem sido sua experiência com prazos? Como você avalia quanto tempo levará para concluir uma função?

Acho que mesmo trabalhando a noite toda não vou conseguir cumprir o prazo. Mais uma vez, vou falhar. Fico pensando que definitivamente vou ser demitido em breve. Estou apenas vivendo em tempo emprestado. Qual tem sido sua experiência com prazos? Como você avalia quanto tempo levará para concluir uma função?

Este comentário de um usuário estressado do Reddit é algo com que muitos gerentes de projeto e membros de equipe podem se identificar. Os prazos podem parecer impossíveis quando as expectativas não são claras e os resultados esperados mudam constantemente.

É aí que um plano claro de entregas pode mudar tudo. O modelo de entregas do projeto ClickUp ajuda sua equipe a evitar o caos de última hora.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Mapeie todos os resultados esperados em um espaço organizado

Atribua responsáveis e prazos claros a cada item

Acompanhe o progresso para que nada passe despercebido

✨ Ideal para: gerentes de projetos e operações que desejam manter o controle sobre prazos, responsabilidades e resultados.

13. Modelo de planejador de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Com a ajuda de um plano organizado, mantenha o foco através do modelo de planejador de projetos do ClickUp

Alguns projetos podem ser exaustivos e complexos. Embora você tenha um objetivo claro em mente, o caos dos prazos, recursos e comunicação da equipe pode facilmente sobrecarregá-lo.

O modelo de planejador de projetos do ClickUp oferece uma estrutura para um plano de projeto à prova de falhas. Seja para planejar o lançamento de um produto ou definir o próximo sprint da sua equipe, ele ajuda você a manter as prioridades em ordem.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Mantenha todos os planos, tarefas e prazos em um único local organizado

Veja o progresso instantaneamente com painéis visuais e cronogramas

Alinhe pessoas e recursos para que você possa entregar no prazo sem caos

✨ Ideal para: equipes e gerentes de projeto que desejam um plano claro e organizado que mantenha todos trabalhando na mesma direção.

14. Modelo de plano de gerenciamento de projetos de alto nível do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize prazos e marcos para cada fase usando o modelo de plano de gerenciamento de projetos de alto nível do ClickUp

De acordo com a pesquisa do Project Management Institute, 64% das equipes de projeto de alto desempenho acreditam que a maturidade do gerenciamento de projetos é a chave para o sucesso.

Um plano de alto nível, como o modelo de plano de gerenciamento de projetos de alto nível do ClickUp, garante que todos entendam para onde estão indo e por quê. Não importa se o seu projeto dura duas semanas ou dois anos, ter esse tipo de plano significa que você pode manter todos trabalhando na mesma direção.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Organize todo o projeto de uma forma que faça sentido para todos, com marcos, prazos e etapas importantes reunidos em um só lugar

Divida o trabalho em fases claras para facilitar o gerenciamento do tempo, a atribuição de responsabilidades e o avanço das tarefas

Compartilhe metas e expectativas para que sua equipe se sinta confiante sobre o que precisa fazer e quando isso precisa ser feito

✨ Ideal para: Líderes e gerentes de projetos que desejam manter os projetos em dia e as equipes trabalhando juntas de maneira harmoniosa.

15. Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme suas atualizações confusas em um progresso constante e visível usando o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

Imagine que você está liderando uma grande iniciativa em toda a empresa. O marketing está aguardando o design, o design está aguardando o produto e o produto está aguardando a aprovação final da liderança. Os prazos estão ficando apertados, sua caixa de entrada está transbordando e cada atualização parece estar escondida em um thread de bate-papo ou planilha diferente.

O modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp reúne todas essas partes móveis em um único espaço compartilhado, para que você possa realmente ver como estão as coisas.

🌻 Por que você vai gostar deste modelo:

Mantenha todas as tarefas, prazos e atualizações em um só lugar para que nada seja esquecido

Dê às equipes a visibilidade necessária para trabalharem em sincronia, em vez de isoladamente

Acompanhe o progresso entre departamentos sem reuniões intermináveis para discutir o status

✨ Ideal para: gerentes de projetos, programas e portfólios que coordenam várias equipes em iniciativas complexas.

Conclua seus projetos com facilidade com os modelos do ClickUp

Todo projeto tem seus desafios, mas as ferramentas certas podem tornar o caminho um pouco menos íngreme. Os modelos são como um guia amigável, ajudando você a ver claramente o próximo passo e dando à sua equipe a confiança necessária para seguir em frente.

O ClickUp reúne todas essas orientações em um só lugar, para que suas ideias, tarefas e cronogramas possam coexistir em vez de ficarem espalhados por diferentes cantos. É um espaço onde os planos parecem mais leves e o progresso parece mais fácil de acompanhar.

Se você está curioso para ver como o trabalho pode se tornar mais simples, inscreva-se no ClickUp e comece a explorar hoje mesmo. Às vezes, tudo o que você precisa é do ponto de partida certo.