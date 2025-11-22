Estratégias de marketing para médicos: como atrair mais pacientes

Para muitos, as palavras “médicos” e “marketing” não pertencem à mesma frase. Mas, no setor de saúde atual, uma forte presença de marketing online pode ajudar os prestadores de serviços de saúde a alcançar os pacientes certos no momento certo.

Estudos mostram que 65% das pessoas recorrem ao Google antes de falar com seu médico ou outros profissionais de saúde. Isso significa que, antes de um paciente marcar uma consulta, ele realiza uma série de pesquisas ansiosas.

Com um marketing direcionado e bem-sucedido, você pode transformar uma busca frenética em uma conversa real e talvez até mesmo educar os pacientes antes que eles entrem pela sua porta.

Neste artigo, discutiremos as diferentes estratégias de marketing que médicos e profissionais da área médica podem começar a usar para se conectar com pessoas que já estão procurando por eles.

⭐ Modelo em destaque Gerenciar um consultório médico exige multitarefas, com o atendimento ao paciente e a burocracia muitas vezes tendo prioridade sobre o marketing. O modelo de plano de marketing para consultórios médicos do ClickUp oferece uma maneira fácil e confiável de planejar campanhas de marketing, acompanhar resultados e manter todos os esforços conectados. Obtenha um modelo gratuito Ajude seu consultório a permanecer visível e acolhedor sem se sentir sobrecarregado com o modelo de plano de marketing para consultórios médicos no ClickUp.

Por que os médicos precisam de uma estratégia de marketing sólida?

As estratégias de comunicação de marketing para médicos são mais complexas do que a maioria das pessoas imagina. E, muitas vezes, esses esforços fazem mais do que ajudar a clínica. Eles podem beneficiar genuinamente os pacientes em potencial de maneiras significativas.

Aqui está algo para se refletir: estudos mostram que 74% das pessoas são mais propensas a perguntar ao seu médico sobre o tratamento para uma condição de saúde depois de ouvir sobre os sintomas em um anúncio.

Embora pesquisar sintomas online nem sempre seja a abordagem mais eficaz, muitas vezes isso leva a um momento de reflexão. Faz com que a pessoa pare, pense sobre sua saúde e tome uma atitude.

Para um profissional de saúde, é aqui que uma estratégia de marketing digital bem pensada e uma gestão de marketing de conteúdo podem fazer a diferença. Além disso, eis o que essa presença pode trazer para a sua prática médica:

Uma maneira de se conectar com o público-alvo certo, no momento certo.

Confiança que cresce por meio de informações claras e avaliações genuínas dos pacientes.

A oportunidade de receber novos pacientes aparecendo nos rankings de pesquisa local quando eles precisam de cuidados médicos.

Uma reputação online mais forte, construída por meio de respostas gentis e oportunas aos comentários.

A familiaridade ajuda os pacientes em potencial a se sentirem confortáveis em escolher você para cuidar deles.

📮 ClickUp Insight: Acha que sua lista de tarefas é suficiente? Você pode se surpreender. Nossa pesquisa descobriu que 76% dos profissionais seguem sua própria maneira de decidir o que fazer primeiro. No entanto, pesquisas mostram que 65% acabam escolhendo ganhos rápidos em vez de coisas importantes quando as prioridades não são claras. As Prioridades de Tarefas do ClickUp facilitam a identificação do que realmente importa. Com fluxos de trabalho alimentados por IA e sinalizadores de prioridade personalizados, você sempre terá uma visão clara de qual tarefa deve ser iniciada e por que ela é importante.

Principais estratégias de marketing para médicos

Os softwares de marketing empresarial podem ser complicados, especialmente quando seu foco principal é cuidar dos pacientes. É aí que o ClickUp faz a diferença.

Ele foi projetado para ser simples o suficiente para médicos ocupados usarem sem uma curva de aprendizado íngreme, mas poderoso o suficiente para reunir todas as suas estratégias de marketing de crescimento em um só lugar. É o primeiro Converged AI Workspace do mundo, reunindo todos os seus aplicativos, dados e fluxos de trabalho.

Você pode planejar, acompanhar e melhorar tudo em um só lugar, sem precisar alternar entre diferentes plataformas. O resultado? Você se despede da sobrecarga de trabalho e se concentra na sua prática médica, mas ainda assim aproveita ao máximo seus esforços de marketing médico.

Com o software certo, tudo o que você precisa agora é saber quais estratégias realmente ajudam você a se conectar com os pacientes. Desde aparecer nos resultados de pesquisa locais até publicar vídeos úteis no YouTube, ou criar um site amigável para os pacientes.

Vamos examinar as principais estratégias de marketing para médicos atualmente e como o ClickUp se encaixa em cada uma delas.

1. A otimização para mecanismos de busca (SEO) cria confiança online entre os pacientes

A maioria dos pacientes começa a procurar um médico online, muitas vezes digitando “especialista perto de mim” ou “sintomas + clínica”.

Uma boa classificação nas pesquisas locais aumenta a visibilidade e a confiança antes mesmo de o paciente entrar no seu consultório. Uma estratégia de SEO forte significa criar páginas de serviços dedicadas, otimizar o seu Perfil do Google Business e manter as listagens de diretórios atualizadas. Sem isso, os pacientes podem nunca descobrir a sua clínica, independentemente da sua competência.

📌 Exemplo: Uma clínica dermatológica em Chicago otimizou suas páginas de tratamento de acne e eczema e observou um aumento nas solicitações de consultas por meio de pesquisas orgânicas.

✅ Veja como o ClickUp pode ajudar

Mantenha o diretório e o trabalho de SEO local organizados com os campos personalizados e os documentos do ClickUp

Escreva um documento com biografias e descrições de serviços aprovadas, para que todas as atualizações da lista sejam consistentes com o ClickUp Docs

A visibilidade local ajuda os pacientes em potencial a localizá-lo nos resultados de pesquisa quando mais precisam de cuidados. Crie uma lista de atualizações do diretório com campos personalizados do ClickUp para status do perfil, última atualização, próxima data de revisão e atualização de foto.

Mantenha as etapas de login, biografias aprovadas e descrições de serviços em segurança no ClickUp Docs para que sejam sempre fáceis de encontrar.

Você também pode armazenar imagens, links e diretrizes de SEO local no mesmo documento para que toda a equipe trabalhe a partir de uma única fonte confiável. Independentemente de quem atualizar a listagem, todos terão tudo o que precisam à disposição — organizado, preciso e pronto para uso.

💡 Dica profissional: conecte-se ao Mailchimp, Constant Contact ou ferramentas semelhantes para que, quando alguém preencher um formulário ClickUp para um webinar ou evento, seja automaticamente adicionado à sua lista de newsletter. Isso mantém as listas de marketing por e-mail atualizadas sem a necessidade de inserir dados manualmente.

2. Presença nas redes sociais que constrói relacionamentos de longo prazo

Plataformas sociais como Instagram, TikTok e Facebook oferecem a oportunidade de se conectar com os pacientes fora da sala de exames.

Em vez de publicar atualizações sobre a clínica, considere partilhar dicas úteis, momentos dos bastidores ou vídeos curtos de perguntas e respostas que respondam a questões comuns.

Lembre-se: consistência e autenticidade criam familiaridade, e familiaridade gera confiança.

📌 Exemplo: Um pediatra publica semanalmente vídeos de 60 segundos com o tema “mito x fato”. Os pais compartilham esses vídeos com amigos, e as indicações aumentam naturalmente.

✅ Veja como o ClickUp pode ajudar

Planeje o conteúdo e as publicações nas redes sociais com o ClickUp Calendar e o ClickUp Automations.

Planeje suas publicações nas redes sociais e atualizações da clínica para o próximo mês no Calendário do ClickUp

Compartilhar dicas de saúde, atualizações da clínica e lembretes gentis é uma maneira simples de mostrar aos pacientes em potencial e aos pacientes existentes que você se preocupa com eles.

No Calendário do ClickUp, você pode mapear tópicos como cuidados na temporada de gripe, mitos sobre dor nas costas ou o que perguntar ao seu médico de família. Defina tarefas recorrentes para postagens semanais para manter seu ritmo.

Quando uma tarefa é movida para “Pronto para publicar”, uma automação do ClickUp avisa a pessoa responsável por gerenciar seus canais de mídia social. Ela sabe que é hora de publicar, e você sabe que suas atualizações serão divulgadas no prazo, sem precisar enviar lembretes.

Adicione uma automação que avisa sua equipe quando uma tarefa passa para Pronto para publicar, para que as publicações sejam feitas no prazo através do ClickUp Automations

💡 Dica profissional: use as automações do ClickUp para solicitar avaliações automaticamente. Por exemplo, defina uma automação que envie um formulário de solicitação de avaliação do paciente sempre que uma tarefa na sua lista “Consultas concluídas” for marcada como concluída. Isso integra as avaliações online perfeitamente ao seu fluxo de trabalho regular, eliminando a necessidade de etapas extras.

3. Marketing de vídeo no YouTube para obter autoridade e confiança

O YouTube é o segundo maior motor de busca do mundo, e os pacientes recorrem frequentemente a ele para obter informações sobre saúde.

Vídeos curtos e acessíveis, como “O que esperar da sua primeira consulta com um cardiologista” ou “Como prevenir lesões esportivas”, podem posicioná-lo como uma voz confiável e, ao mesmo tempo, direcionar tráfego para o site da sua clínica.

O vídeo também funciona muito bem quando reutilizado em clipes de mídia social e conteúdo de blog.

📌 Exemplo: Um fisioterapeuta publica semanalmente vídeos de 2 minutos com o “alongamento da semana” e os incorpora ao seu site, aumentando o engajamento e o SEO.

✅ Veja como o ClickUp pode ajudar

Organize e centralize tudo com o ClickUp Spaces

Crie um espaço dedicado e adicione uma pasta para cada área de foco em sua estratégia de marketing médico com o ClickUp Spaces

Pense no seu trabalho de marketing como se fossem arquivos de pacientes. Tudo fica mais fácil quando está guardado em um só lugar. Esse lugar é o ClickUp Spaces.

Crie um espaço no ClickUp chamado “Marketing” para que sua clínica de saúde tenha um único centro para todas as suas ideias, planos e atualizações. Adicione pastas para SEO local, avaliações de pacientes, divulgação nas redes sociais e conteúdo do site.

Dentro de cada pasta, faça listas para tarefas específicas, como atualizações do Perfil do Google Business, dicas de saúde no Instagram ou solicitações de depoimentos de pacientes.

Veja como isso funciona na prática: quando uma nova ideia surge durante um dia agitado na clínica, você pode rapidamente adicioná-la à lista certa, escolher uma data e atribuí-la.

📌 Exemplo: A Dra. Smith administra um pequeno consultório médico. Seu espaço de marketing tem uma pasta de campanhas mensais com uma lista para cada mês. A equipe abre a lista atual para ver o que está planejado, o que está em andamento e o que foi concluído. Isso garante que ela tenha todas as informações importantes em um só lugar!

4. Avaliações online e gestão da reputação

Quase 70% dos pacientes leem avaliações antes de escolher um médico. Algumas avaliações gentis e autênticas podem fazer toda a diferença. Incentivar o feedback, responder com empatia e mostrar que você valoriza a opinião dos pacientes ajuda a construir confiança tanto online quanto offline.

Por exemplo, um consultório de medicina familiar pode considerar enviar mensagens de texto aos pacientes após cada consulta com um link simples para avaliação. Isso pode aumentar o número de avaliações, levando a mais consultas de novos pacientes.

✅ Veja como o ClickUp pode ajudar

Transforme feedback em atendimento com os formulários do ClickUp

Crie um breve formulário de feedback para avaliações dos pacientes e envie-o automaticamente após cada consulta usando o ClickUp Forms

Avaliações gentis e pacientes e acompanhamentos atenciosos são o cerne de uma boa reputação online. Após cada consulta, envie um breve formulário ClickUp para solicitar feedback. Cada resposta se torna uma tarefa na sua Lista de Avaliações de Pacientes, pronta para ação.

Use os comentários atribuídos do ClickUp para fornecer a um colega de equipe um próximo passo claro, como “Agradeça a este paciente” ou “Ligue para resolver a questão”. Depois que o agradecimento for enviado ou a questão for resolvida, marque o comentário como concluído. É uma maneira simples de garantir que todas as vozes sejam ouvidas.

5. Otimização do site que orienta os pacientes de maneira tranquila

Seu site é frequentemente a primeira “sala de espera” para os pacientes. Se ele for lento, confuso ou difícil de navegar, eles podem sair antes de marcar uma consulta.

Um site amigável para os pacientes é claro, otimizado para dispositivos móveis e fácil de usar. Destaque os serviços, exiba links de telefone e agendamento de forma clara e responda a perguntas comuns em linguagem simples.

📌 Exemplo: Uma clínica de cardiologia redesenhou seu site para se concentrar em três ações claras: Marcar uma consulta, Conhecer nossos médicos e Saber mais sobre os tratamentos. A taxa de rejeição caiu 40%.

✅ Veja como o ClickUp pode ajudar

Veja o panorama completo com os painéis do ClickUp

Adicione um gráfico para avaliações e uma tabela para mensagens pendentes, para que a gestão da sua reputação online permaneça em dia com os painéis do ClickUp

Crie um painel ClickUp que lhe dê uma visão rápida do que é mais importante: visitas ao site, chamadas do seu Perfil do Google Business, envios de formulários e consultas marcadas no site do seu consultório. Adicione um gráfico para avaliações e uma tabela simples para mensagens que ainda precisam de resposta.

Se você notar uma queda nas ligações após um feriado, a equipe poderá identificar isso imediatamente no painel. Uma rápida publicação sobre bem-estar pode aumentar o envolvimento dos pacientes e gentilmente convidar as pessoas a agendar consultas.

📌 Exemplo: Um dermatologista realiza uma série de conscientização sobre câncer de pele. Os painéis do ClickUp mostram que os vídeos geram mais agendamentos do que as publicações no blog. Para o restante do mês, a equipe muda para vídeos curtos. O resultado é um marketing de conteúdo que atende às pessoas e respeita o tempo.

6. Marketing de conteúdo educativo que atrai pacientes

Publicar blogs, guias ou listas de verificação úteis gera autoridade e, ao mesmo tempo, impulsiona o tráfego orgânico. Os pacientes tendem a confiar mais e marcar consultas com médicos que fornecem conteúdo útil e compreensível.

Cada artigo deve responder a uma pergunta comum dos pacientes, usar uma linguagem calorosa e simples e incluir um próximo passo claro.

📌 Exemplo: Um endocrinologista escreve guias mensais sobre “como controlar o açúcar no sangue durante as férias”. Os pacientes compartilham esses guias com a família, e novos visitantes descobrem o consultório através do Google.

✅ Veja como o ClickUp pode ajudar

Oriente seu marketing com modelos práticos do ClickUp

Por mais que você tente, manter seus perfis online atualizados parece uma daquelas pequenas tarefas que você “fará mais tarde” — até que mais tarde se transforma em semanas e suas informações ficam desatualizadas.

O modelo de plano de marketing estratégico da ClickUp facilita seguir sempre os mesmos passos simples, independentemente de quem estiver a tratar da atualização. Eis o que pode alcançar com este modelo de campanha de marketing:

Obtenha um modelo gratuito Mantenha todas as etapas conectadas para que nada se perca ao longo do caminho com o modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp.

Identifique exatamente quem você deseja alcançar e entenda o que é mais importante para eles.

Identifique as melhores formas de se conectar, seja por meio de eventos comunitários, conteúdo online ou anúncios locais.

Acompanhe os resultados em tempo real para que você possa ajustar sua abordagem antes que pequenos problemas se tornem grandes lacunas.

Depois de traçar sua estratégia geral, o próximo passo é implementá-la em sua clínica. É aí que entra o modelo de plano de marketing para consultórios médicos do ClickUp.

Ele pega os objetivos gerais do seu plano estratégico e os transforma em etapas claras e práticas, adaptadas para um consultório médico, para que você possa se concentrar no atendimento ao paciente.

Obtenha um modelo gratuito Desfrute de uma maneira fácil e confiável de planejar campanhas e acompanhar os resultados no modelo de plano de marketing para consultórios médicos do ClickUp.

Veja como você pode manter seu marketing consistente com este modelo:

Crie um plano claro para atrair novos pacientes, mantendo relações sólidas com os já existentes.

Fortaleça sua presença na comunidade local por meio de ações presenciais e canais online.

Mantenha todas as atividades de marketing alinhadas para que todos os anúncios, publicações e eventos transmitam a mesma mensagem sobre a sua clínica.

7. Anúncios pagos e campanhas do Google para resultados rápidos

SEO e conteúdo levam tempo. Se você deseja visibilidade imediata, os anúncios pagos no Google podem ajudar a alcançar pacientes com alta intenção de pesquisa, como “atendimento de urgência perto de mim” ou “médico especialista em substituição de joelho em Dallas. ”

Com segmentação inteligente, esses anúncios podem converter a um custo menor do que os anúncios tradicionais, pois alcançam as pessoas no momento em que elas estão prontas para agir.

📌 Exemplo: uma clínica de fertilidade veicula anúncios no Google Ads segmentados para “consulta de fertilização in vitro perto de mim” e preenche as vagas em poucas semanas.

8. Engajamento do paciente por meio do marketing por e-mail

Um e-mail mensal bem elaborado ajuda você a permanecer na mente dos pacientes. Compartilhe dicas de saúde sazonais, destaque serviços e inclua um link simples para “marcar sua consulta”. Ao contrário das redes sociais, o e-mail vai direto para a caixa de entrada, tornando-se uma forma poderosa de construir lealdade a longo prazo.

Eis uma ideia: um consultório pediátrico envia aos pais uma lista de verificação de saúde para o regresso às aulas todos os anos em agosto e, em pouco tempo, as marcações aumentam antes do início do ano letivo.

✅ Veja como o ClickUp pode ajudar

Use o poder da IA para criar estratégias de marketing

Com o ClickUp Brain, seu assistente pessoal de IA, você não precisa fazer o brainstorming sozinho. Você pode perguntar ao Brain e desenvolver suas sugestões. Por exemplo, faça perguntas ao Brain como “Sugira estratégias de marketing digital para um pediatra” ou “Quais são as maneiras eficazes para um médico construir confiança online?”

Obtenha sugestões e estratégias de marketing para conquistar mais pacientes com o ClickUp Brain

Além disso, você pode pesquisar instantaneamente as tendências atuais de marketing na área da saúde ou as melhores práticas diretamente do seu espaço de trabalho.

💡 Dica profissional: faça com que o feedback dos pacientes trabalhe a seu favor com o ClickUp Brain. Em vez de classificar todas as avaliações você mesmo, deixe que ele resuma instantaneamente as respostas para que sua equipe tenha uma visão geral dos pontos principais. Além disso, ele pode redigir respostas gentis e atenciosas que combinam com o tom da sua clínica, sinalizar preocupações urgentes e até mesmo sugerir tarefas quando for necessário um acompanhamento. Se uma avaliação mencionar algo específico, como uma dúvida sobre cobrança ou um longo tempo de espera, o ClickUp Brain pode conectar esse feedback ao médico certo ou criar uma ação automaticamente. Dessa forma, seu processo de avaliação se torna mais rápido, mais pessoal e muito menos trabalhoso para sua equipe. Torne seu processo de revisão mais pessoal e muito menos trabalhoso para sua equipe usando o ClickUp Brain

E se você estiver procurando maneiras mais inteligentes de atrair mais pacientes e otimizar suas operações médicas diárias? Imagine ter uma ferramenta poderosa que permite:

Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e todos os seus aplicativos conectados, além da web, para encontrar qualquer arquivo, documento ou anexo.

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, por uma única solução pronta para uso corporativo, contextualizada e que compreende seu fluxo de trabalho médico.

Use o Talk to Text para fazer perguntas, ditar notas e comandar seu trabalho por voz — totalmente sem usar as mãos, de qualquer lugar.

Conheça o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA projetado para entender você e seu trabalho de verdade. Pronto para transformar a forma como você gerencia sua clínica e se conecta com os pacientes? Experimente o ClickUp Brain MAX e conheça o futuro da produtividade para médicos.

Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

9. Indicações médicas e alcance comunitário

Relacionamentos sólidos com prestadores locais e organizações comunitárias criam um fluxo constante de novos pacientes.

Organizar palestras, oferecer sessões educativas ou simplesmente manter contato com redes de referência pode multiplicar seu alcance. Os pacientes confiam nas referências de seus médicos, portanto, essa estratégia geralmente gera leads de alta qualidade.

📌 Exemplo: Uma clínica ortopédica faz parceria com academias locais para workshops de prevenção de lesões, o que resulta em indicações consistentes dos treinadores.

Desafios comuns de marketing para médicos (e como superá-los)

Os consultórios médicos ocasionalmente enfrentam alguns obstáculos comuns quando se trata de marketing. A boa notícia é que, com um pouco de organização e os hábitos certos, esses desafios podem se tornar oportunidades para se conectar mais profundamente com seus pacientes.

1. Acompanhe as mudanças nas expectativas dos pacientes

Hoje em dia, os pacientes esperam mais do que apenas um bom atendimento. Eles querem uma comunicação clara, informações úteis antes e depois das consultas e uma experiência tranquila, tanto online quanto pessoalmente.

Avaliações, mídias sociais e até mesmo respostas rápidas às mensagens moldam a opinião deles sobre o seu consultório. A parte complicada é encontrar tempo para atender a essas expectativas sem sobrecarregar sua equipe.

✅ Solução: Comece por ouvir atentamente o que os pacientes dizem nas avaliações e mensagens. Mantenha uma lista partilhada com o feedback dos pacientes, identificando temas como “acompanhamento necessário” ou “comentário positivo” e atribua as ações necessárias ao membro certo da equipa, para que as expectativas sejam consistentemente atendidas e cuidadosamente abordadas.

2. Manter a conformidade durante o marketing

O marketing na área da saúde pode ser desafiador devido às regulamentações da HIPAA e outras leis de privacidade. Você não pode simplesmente veicular anúncios ou compartilhar histórias de pacientes sem proteções. Muitos médicos temem que um único deslize possa resultar em multas ou danos à sua reputação, por isso evitam completamente o marketing.

✅ Solução: use formulários de consentimento claros para tudo o que envolva informações dos pacientes e concentre-se em conteúdo geral e não identificável, como dicas de bem-estar ou atualizações da comunidade. Armazene mensagens aprovadas e materiais seguros para os pacientes em uma pasta central para que todos saibam o que é seguro usar. Consulte um profissional jurídico para garantir que todas as suas atividades de marketing estejam dentro da lei.

📖 Leia também: Como otimizar a gestão da utilização na área da saúde

3. Aproveitando ao máximo um orçamento limitado

Os consultórios pequenos geralmente têm recursos limitados para publicidade e divulgação. Essa limitação pode dificultar a concorrência com grandes prestadores de serviços de saúde que parecem dominar o espaço online. Sem um plano, você corre o risco de dispersar recursos excessivamente por vários canais.

✅ Solução: Concentre-se em algumas áreas de alto retorno em vez de tentar fazer tudo. Use um painel simples do ClickUp para rastrear de onde vêm seus novos pacientes — seja do Google, de referências ou de eventos comunitários — para que você possa investir mais no que funciona e menos no que não funciona.

4. Colete e use o feedback dos pacientes de maneira eficaz

O feedback é uma mina de ouro para melhorar os cuidados e o marketing, mas é fácil que se perca em e-mails, formulários em papel ou conversas casuais. Sem um sistema, informações valiosas podem nunca chegar às pessoas que podem agir com base nelas.

✅ Solução: crie um formulário online curto e amigável que os pacientes possam preencher após as consultas. Cada resposta deve ser encaminhada para um único local para análise, para que nada seja esquecido e os acompanhamentos sejam feitos rapidamente.

📖 Leia também: Melhor software de gerenciamento de projetos na área da saúde

5. Criar conteúdo que os pacientes realmente queiram ler

O conteúdo educativo cria confiança e posiciona o seu consultório como um recurso útil. Mas, entre as tarefas clínicas e as operações diárias, a criação de conteúdo muitas vezes fica para o final da lista. Sem um plano, as publicações tornam-se irregulares e perdem oportunidades de se conectar com os pacientes.

✅ Solução: planeje com antecedência usando o Calendário do ClickUp, que apresenta dicas de saúde, atualizações da clínica e lembretes sazonais para o ano, para um gerenciamento eficiente de projetos de saúde. Atribua tarefas de redação, revisão e publicação para que cada parte tenha um responsável claro e use as automações para manter o processo em andamento sem verificações constantes. Como alternativa, você pode usar o ClickUp Brain para criar conteúdo envolvente e acessível (texto E vídeo) para o seu público. Você também pode aproveitar ferramentas externas de IA, como ChatGPT, Claude e Gemini, diretamente do seu espaço de trabalho ClickUp!

📖 Leia também: Como criar um manual de marketing

Confuso sobre marketing na área da saúde? O ClickUp é a sua solução.

O marketing para uma clínica de saúde é mais do que atrair mais pacientes — trata-se de estar presente, construir confiança e criar uma conexão duradoura com sua comunidade.

A maneira de fazer isso é por meio da estrutura certa. Isso permite que você mantenha todas as campanhas, publicações e acompanhamentos organizados em um só lugar, sem perder o controle dos pequenos detalhes.

Quer você gerencie sua própria campanha de marketing médico ou trabalhe com uma agência de marketing médico de confiança, ter acesso a insights de marketing médico oportunos e aplicar uma estratégia de marketing digital eficaz garante que seus esforços alcancem o público certo e produzam resultados reais.

Com o ClickUp, você pode manter todas as campanhas, publicações e acompanhamentos organizados em um só lugar, dando ao seu marketing o mesmo nível de cuidado e atenção que você dá aos seus pacientes.

Ele oferece um único local para ideias, tarefas e progresso, para que nada passe despercebido. Esteja você planejando uma campanha trimestral, respondendo a avaliações de pacientes ou acompanhando atualizações de SEO local, tudo fica bem visível para sua equipe, que pode agir imediatamente.

Se você está pronto para cuidar do seu marketing da mesma forma que cuida dos seus pacientes, inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!