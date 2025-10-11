as 13 melhores alternativas ao Timetap para um agendamento fácil de consultas

Até pouco tempo atrás, o agendamento de consultas significava intermináveis trocas de e-mails, linhas telefônicas ocupadas e anotações rabiscadas em blocos de notas. Esse sistema era demorado e propenso a muita confusão.

Então surgiram ferramentas como o TimeTap, que simplificaram o processo de agendamento com automação e reservas online fáceis. Para muitas pequenas empresas e prestadores de serviços, ele substituiu o caos pela clareza.

Mas, à medida que as expectativas dos clientes evoluíram, também aumentou a necessidade de soluções mais flexíveis e ricas em recursos. Embora o TimeTap continue sendo confiável, ele tem suas limitações, como opções de personalização restritas e falta de recursos avançados de gerenciamento de trabalho.

Se você está procurando uma experiência de agendamento mais suave e inteligente, esta lista de alternativas ao TimeTap ajudará você a encontrar uma plataforma que se adapte perfeitamente ao fluxo de trabalho da sua empresa.

13 alternativas ao TimeTap em resumo

Vamos dar uma olhada rápida em cada ferramenta para ver o que as torna dignas de consideração.

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Fluxos de trabalho automatizados, gerenciamento integrado de tarefas e projetos, colaboração em tempo real, lembretes, calendários compartilhados Equipes de todos os tamanhos que procuram um aplicativo completo de gerenciamento de trabalho e agendamento com agentes de IA e automações Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Calendly Agendamento automatizado, integrações de calendário, tipos de reuniões (individuais, em grupo, coletivas, rodadas) Freelancers e pequenas equipes que desejam simplificar o agendamento de reuniões Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês Acuity Scheduling Páginas de reserva personalizadas, lembretes e acompanhamentos automatizados, formulários de admissão, gestão de clientes Empresas de serviços que procuram um aplicativo de reservas fácil de usar para os clientes Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês Setmore Página de reservas online, agendamento de aulas e grupos, confirmações automáticas, gerenciamento de calendário da equipe, integrações com o Zoom Pequenas empresas e startups que oferecem aulas ou serviços e precisam de uma solução de agendamento simples e gratuita Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês SimplyBook.me Site de reservas personalizado, gerenciamento de assinaturas e pacotes, pagamentos online, lembretes por SMS/e-mail Empresas que desejam um sistema de reservas personalizado e voltado para o cliente, com opções de customização Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9,90/mês TidyCal Links simples para reuniões, sincronização de calendários, reservas únicas e recorrentes, pagamentos integrados Empreendedores individuais e pequenas equipes que procuram uma ferramenta eficaz para organizar o calendário Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29 Doodle Agendamento em grupo, enquetes, páginas de agendamento individuais, integrações com calendários Equipes e profissionais que precisam coordenar reuniões ou eventos com eficiência Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,95/mês Square Appointments Sistema POS integrado, reservas online, lembretes automáticos, agendamento de funcionários Salões de beleza, spas e prestadores de serviços que precisam de recursos de agendamento com pagamentos integrados Planos gratuitos disponíveis; planos pagos a partir de US$ 29/mês vCita Agendamento de consultas, CRM de clientes, faturamento e pagamentos, lembretes automáticos Pequenas empresas e consultores que desejam agendamento combinado com ferramentas de gerenciamento de clientes Os planos pagos começam em US$ 35/mês Vagaro Agendamento de consultas, PDV e processamento de pagamentos, ferramentas de marketing, gestão de clientes Salões de beleza, spas, academias de ginástica e profissionais de bem-estar que procuram uma plataforma para reservas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 23,99/mês Mindbody Reservas online, gestão de clientes, agendamento de aulas, associações, automação de marketing Empresas de saúde, fitness e bem-estar que gerenciam aulas, associações e compromissos recorrentes Preços personalizados Entrar Agendamento Lembretes automáticos por SMS/e-mail, página de reservas online, gestão de clientes, agendamento de equipes Equipes e organizações que precisam de um agendamento confiável com forte comunicação e gerenciamento de presença Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 600/site (cobrados anualmente) YouCanBookMe Páginas de reserva personalizadas, sincronização de calendário, detecção de fuso horário, notificações automáticas Profissionais e equipes remotas que agendam reuniões em diferentes fusos horários Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9/mês

Por que escolher alternativas ao TimeTap?

Pensando se é hora de procurar algo além do que o TimeTap oferece? Aqui estão razões honestas e reais para considerar a mudança, para ajudá-lo a identificar rapidamente onde as limitações podem afetar seu fluxo de trabalho.

Requer tempo e esforço extras para configurar, pois consome mais recursos

Permite personalizar formulários, fluxos de trabalho e regras de agendamento em profundidade, mas essa flexibilidade pode significar curvas de aprendizado íngremes

A experiência móvel é lenta e complicada , tornando o gerenciamento de compromissos em trânsito menos eficiente

A cobertura da integração fica aquém se sua configuração depender de plataformas de nicho ou fluxos de trabalho de automação avançados

Limita o reagendamento ; há pouca margem para políticas diferenciadas que se adaptem às necessidades específicas dos clientes ou das empresas

Dificuldades para acompanhar a carga de trabalho da equipe, o desempenho por tipo de consulta ou os padrões de receita

Executa backups de hora em hora, mas eles nem sempre estão disponíveis para os usuários. Sem um processo de backup manual sólido, você corre o risco de ter lacunas na recuperação de dados

Não oferece recursos avançados para necessidades complexas de agendamento, como hierarquias de clientes em vários níveis, marcação avançada ou integração com CRMs

As melhores alternativas ao TimeTap

Agora, vamos examinar mais de perto os recursos, as limitações e as avaliações dos usuários de cada ferramenta.

1. ClickUp (ideal para fluxos de trabalho de agendamento altamente personalizáveis)

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, reduz a dispersão do trabalho ao combinar seus formulários de admissão, reservas, calendários da equipe, gerenciamento da carga de trabalho e lembretes automatizados em uma interface fácil de usar.

Personalize seu processo de admissão com os recursos robustos do ClickUp Forms

Através dos formulários ClickUp, você pode obter detalhes como nome, informações de contato, data e hora preferidas, tipo de serviço, localização da filial, etc. O layout, as cores, os temas, os campos e os botões do formulário são totalmente personalizáveis para se adequar às necessidades dos seus serviços profissionais.

Além disso, as respostas do formulário podem ser convertidas em tarefas individuais no ClickUp Tasks para garantir que todas as informações sejam armazenadas em seu sistema sem necessidade de entrada manual.

Planeje a agenda perfeita com base nas suas reservas e na disponibilidade da equipe com o Calendário ClickUp

O ClickUp Calendar permite que sua equipe veja as reservas em visualizações diárias, semanais e mensais codificadas por cores. Com a visualização lado a lado da agenda de cada membro, fica fácil distribuir os compromissos de maneira uniforme e identificar rapidamente vagas disponíveis para novos compromissos.

Você pode definir horários de disponibilidade e bloquear horários fora do expediente e, em seguida, compartilhar o link do calendário com os clientes para ajudá-los a encontrar um horário adequado.

O ClickUp Brain, totalmente integrado ao Calendário, recomenda horários ideais, automatiza o bloqueio de horários, atribui reservas aos membros da equipe e garante que sua agenda permaneça equilibrada — sem mais reservas duplicadas ou compromissos perdidos.

Para minimizar o número de faltas, os lembretes do ClickUp notificam os clientes e membros da equipe em horários específicos antes da reserva.

Use os lembretes do ClickUp para garantir que você nunca perca um compromisso ou reunião de equipe

Por exemplo, você pode definir um lembrete 30 minutos antes de uma consulta ou 1 hora antes de uma reunião de equipe. Esses lembretes podem ser personalizados para incluir mensagens específicas, anexos ou links para garantir que todas as informações relacionadas ao compromisso sejam transmitidas.

Precisa de respostas rápidas sobre sua agenda sem ter que verificar seu calendário? Basta perguntar ao ClickUp Brain ou ao seu Agente de Respostas pré-configurado.

Melhores recursos do ClickUp

Agendamento simplificado: integre seus calendários do Google e Outlook com o ClickUp Calendar para ter uma visão completa de todas as suas tarefas, reuniões e compromissos

Processos automatizados: Configure lembretes automáticos para compromissos futuros, e-mails de acompanhamento após reuniões ou atualizações de status para clientes usando Configure lembretes automáticos para compromissos futuros, e-mails de acompanhamento após reuniões ou atualizações de status para clientes usando o ClickUp Automations

Documentação centralizada: Armazene contratos, diretrizes e notas de clientes em documentos colaborativos vinculados a cada agendamento com Armazene contratos, diretrizes e notas de clientes em documentos colaborativos vinculados a cada agendamento com o ClickUp Docs

Fluxos de trabalho de agentes : use : use agentes pré-construídos no ClickUp ou crie agentes personalizados para responder a perguntas comuns dos clientes, atribuir tarefas à pessoa certa ou lidar com remarcações ou cancelamentos automaticamente

Planejamento de capacidade: Alterne para a Alterne para a visualização ClickUp Workload para verificar a disponibilidade da sua equipe antes de atribuir compromissos

Reuniões produtivas: concentre-se melhor em suas reuniões online, sabendo que concentre-se melhor em suas reuniões online, sabendo que o ClickUp AI Notetaker compartilhará automaticamente as transcrições e os acompanhamentos imediatamente

Limitações do ClickUp

Para novos usuários, o processo de configuração e integração pode levar algum tempo até que tudo funcione perfeitamente

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação do G2:

O que mais gosto no ClickUp é o fato de ser personalizável e flexível. Posso configurá-lo exatamente como quero, seja usando listas de tarefas simples ou criando fluxos de trabalho detalhados com automações, dependências e painéis. Ele mantém tudo em um só lugar — projetos, documentos, comunicação e até mesmo controle de tempo —, então não preciso alternar entre várias ferramentas. Também aprecio muito a interface intuitiva e as atualizações constantes que adicionam novos recursos sem complicar demais as coisas. Ele é poderoso o suficiente para projetos complexos, mas ainda assim fácil para minha equipe adotar.

O que mais gosto no ClickUp é o fato de ser personalizável e flexível. Posso configurá-lo exatamente como desejo, seja usando listas de tarefas simples ou criando fluxos de trabalho detalhados com automações, dependências e painéis. Ele mantém tudo em um só lugar — projetos, documentos, comunicação e até mesmo controle de tempo —, então não preciso alternar entre várias ferramentas. Também aprecio muito a interface intuitiva e as atualizações constantes que adicionam novos recursos sem complicar demais as coisas. Ele é poderoso o suficiente para projetos complexos, mas ainda assim fácil para minha equipe adotar.

2. Calendly (ideal para agendamentos fáceis, baseados em links)

via Calendly

O Calendly é uma plataforma de agendamento que permite definir exatamente quando e como as pessoas podem marcar um horário com você. Você escolhe seus horários, decide a duração de cada reunião e até mesmo cria intervalos de tempo. Antes de mostrar a disponibilidade, ele verifica todos os seus calendários conectados — Google, Outlook, iCloud e Exchange.

Você pode configurar diferentes tipos de compromissos, como um check-in rápido de 15 minutos, uma conversa de 45 minutos com o cliente ou uma sessão de estratégia em equipe. Planejando organizar um evento em grupo? O Calendly cuida das inscrições e limita o número de participantes.

A ferramenta permite criar agendas diferentes para diferentes tipos de eventos, como ligações para clientes durante a semana e reuniões de equipe apenas pela manhã. Com a automação integrada, você pode enviar lembretes (por e-mail ou SMS) antes da reunião e enviar notas de agradecimento ou solicitações de feedback depois.

Melhores recursos do Calendly

Use as “Enquetes de Reunião” para permitir que os participantes votem nos horários preferidos antes de confirmar

Integre o “Calendly Routing” para direcionar os visitantes a páginas específicas com base nas respostas do formulário ou nos links de origem

Acesse a ferramenta de qualquer lugar usando a extensão do navegador Calendly

Reúna a disponibilidade da sua equipe para oferecer mais opções de agendamento

Gerencie sua agenda e ajuste sua disponibilidade em qualquer lugar com um aplicativo dedicado para dispositivos móveis

Limitações do Calendly

Requer uma ferramenta de terceiros para a reunião propriamente dita, pois não possui conferência integrada

Preços do Calendly

Gratuito

Padrão: US$ 12/mês por usuário

Equipes: US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 2.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Calendly?

Aqui está uma avaliação do G2:

É incrivelmente fácil de usar, simplificando a configuração e o gerenciamento da sua agenda. Você pode personalizar sua disponibilidade, tipos de reuniões e até mesmo adicionar intervalos entre as reuniões.

É incrivelmente fácil de usar, simplificando a configuração e o gerenciamento da sua agenda. Você pode personalizar sua disponibilidade, tipos de reuniões e até mesmo adicionar intervalos entre as reuniões.

3. Acuity Scheduling (ideal para empresas de serviços com necessidades complexas de agendamento)

via Acuity Scheduling

Quando se trata de gerenciar reservas, o Acuity Scheduling permite que você ajuste a disponibilidade em um nível muito granular, ajustando os fusos horários, atribuindo sessões a membros específicos da equipe ou bloqueando horários para determinados tipos de compromissos.

Além de adicionar disponibilidade por tipo de consulta, você também pode definir controles para quanto tempo antes os clientes podem agendar ou quanto tempo antes podem cancelar/remarcar.

Para empresas do setor de bem-estar ou saúde, o agendamento em conformidade com a HIPAA garante o manuseio seguro de informações confidenciais. Formulários personalizáveis de admissão de clientes permitem que você capture exatamente o que precisa, desde histórico médico até perguntas, antes do início da sessão.

Melhores recursos do Acuity Scheduling

Permita que os clientes reservem várias sessões em um único processo de checkout

Incorpore um widget de reservas diretamente no seu site ou página do Facebook

Aceite pagamentos no momento da reserva com integrações Stripe, Square ou PayPal

Gere relatórios detalhados de receita e agendamento para acompanhar o desempenho

Gerencie clientes, acompanhe sua agenda e aceite pagamentos com um aplicativo móvel

Limitações do Acuity Scheduling

Embora existam processos de reserva padrão e relatórios de receita, faltam análises avançadas, como rastreamento de coortes ou métricas de conversão detalhadas

Preços do Acuity Scheduling

Teste gratuito

Starter: US$ 20/mês

Padrão: US$ 34/mês

Premium: $61/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 5.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Acuity Scheduling?

Aqui está uma avaliação do G2:

A interface voltada para o cliente é fácil de usar, permitindo que eles escolham seus próprios horários de consulta. Gosto da possibilidade de o Acuity tentar agrupar consultas. Ele também nos permite definir que queremos apenas um determinado número de um tipo de consulta em uma determinada semana (por exemplo, não mais do que quatro consultas com novos clientes por semana).

A interface voltada para o cliente é fácil de usar, permitindo que eles escolham seus próprios horários de consulta. Gosto da possibilidade de o Acuity tentar agrupar as consultas. Ele também nos permite definir que queremos apenas um determinado número de um tipo de consulta em uma determinada semana (por exemplo, não mais do que quatro consultas com novos clientes por semana).

4. Setmore (ideal para pequenas empresas que desejam processamento de pagamentos integrado)

via Setmore

O Setmore oferece uma interface de arrastar e soltar para organizar suas sessões, agrupá-las em categorias organizadas e reorganizá-las sempre que houver mudanças. Cada membro da equipe recebe seu próprio calendário e link de agendamento, onde pode listar todos os serviços oferecidos com detalhes como duração, preço etc.

Para facilitar as reservas online, você pode adicionar um botão “Reservar agora” às suas páginas nas redes sociais ou gerar códigos QR para folhetos, cartazes ou recibos.

A ferramenta pode ser usada em diversos ambientes de negócios: instituições de treinamento podem agendar aulas em grupo e workshops, enquanto consultores particulares podem marcar sessões individuais online ou presenciais.

Melhores recursos do Setmore

Realize videoconferências instantaneamente conectando-se ao Zoom, Teleport ou Google Meet

Venda aulas e workshops online com suporte para reservas em grupo para vários participantes

Obtenha suporte para várias localizações para franquias ou empresas com várias filiais

Aceite pagamentos online através de integrações com Square, Stripe e PayPal

Sincronize com o Google Agenda para obter atualizações em tempo real no seu dispositivo móvel

Limitações do Setmore

Atribuir pessoal e recursos a filiais específicas pode ser demorado para organizações de grande dimensão

Preços do Setmore

Gratuito

Pro: US$ 12/mês por usuário

Avaliações e comentários do Setmore

G2: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 950 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Setmore?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

Gosto de poder enviar um link fácil aos meus clientes para que eles façam suas reservas, pois ele salva todos os dados deles para mim e envia lembretes de agendamento para mim e para meus clientes. Os preços do Setmore são muito razoáveis para um pequeno empresário.

Gosto de poder enviar um link fácil aos meus clientes para que eles façam suas reservas, pois ele salva todos os dados deles para mim e envia lembretes de agendamento para mim e para meus clientes. Os preços do Setmore são muito razoáveis para um pequeno empresário.

Com o SimplyBook.me, você pode hospedar seu próprio site de reservas otimizado para dispositivos móveis ou incorporar widgets de reservas em seu site existente.

Possui ferramentas de marketing integradas que ajudam a reter clientes e aumentar a receita além de simples agendamentos com cupons, cartões-presente, associações e sistemas de fidelidade.

Você também tem um recurso prático de “Aprovar reserva”, que oferece a opção de revisar e aprovar manualmente as reservas antes de confirmá-las. Quando um serviço requer equipamentos, equipe e salas, ele só confirma os agendamentos quando todos os recursos necessários estão disponíveis.

Melhores recursos do SimplyBook.me

Automatize e-mails, lembretes por SMS, cancelamentos e mensagens de remarcação para reduzir o número de faltas

Aceite pagamentos e depósitos online para garantir as reservas

Obtenha integração nativa com ferramentas de contabilidade, como QuickBooks, FreshBooks e Xero, para sincronizar transações

Habilite reservas em grupo (aulas ou eventos) onde vários clientes podem reservar o mesmo horário, com controle de capacidade

Limitações do SimplyBook.me

Não possui integração nativa com ferramentas de conferência online, o que pode ser uma desvantagem para empresas que precisam de recursos para reuniões virtuais

Preços do SimplyBook.me

Gratuito

Básico: US$ 11,5/mês por usuário

Padrão: US$ 34,75/mês por usuário

Premium: US$ 69,60/mês por usuário

(Preços convertidos de euro para dólar americano)

Avaliações e comentários do SimplyBook.me

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SimplyBook.me?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

Estou muito satisfeito com o Simplybook.me. É uma plataforma de reservas simples e exatamente o que eu procurava. Também tem a maioria dos recursos que eu queria.

Estou muito satisfeito com o Simplybook.me. É uma plataforma de reservas simples e exatamente o que eu procurava. Também tem a maioria dos recursos que eu queria.

6. TidyCal (ideal para agendamentos econômicos e com acesso vitalício)

via TidyCal

Se você está procurando um software de agendamento online com um design intuitivo que simplifique as coisas sem sobrecarregá-lo com recursos desnecessários, o TidyCal pode ser uma boa opção.

A ideia é simples: defina sua disponibilidade, compartilhe seu link e deixe que os clientes ou colegas escolham um horário. Esta plataforma pode conectar até 10 calendários (Google, Outlook, Apple). Sua flexibilidade permite criar diferentes tipos de reuniões, como check-ins rápidos ou consultas mais longas, e atribuir durações personalizadas a elas.

Você também pode gerar links de reunião para o Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Se você trabalha com clientes globais, a detecção inteligente de fuso horário do TidyCal é muito útil.

Melhores recursos do TidyCal

Adicione intervalos entre as reuniões e defina limites diários de agendamento para evitar compromissos excessivos

Use o método round-robin para distribuir automaticamente as reuniões recebidas entre os representantes de vendas ou agentes de suporte

Crie tipos de eventos separados (consulta de 15 minutos, chamada estratégica de 1 hora), cada um com sua própria duração, tempos de buffer, limites, etc.

Ofereça várias opções de locais de reunião por tipo de reserva

Exporte os dados das reservas em arquivos CSV para usar em outras ferramentas

Limitações do TidyCal

Alguns usuários relatam problemas de sincronização do calendário, especialmente quando os eventos se sobrepõem

Preços do TidyCal

Gratuito

Plano individual: $29 (pagamento único)

Plano Agência: $79 (pagamento único)

Avaliações e comentários do TidyCal

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TidyCal?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

O TidyCal foi fácil de configurar. Também é muito fácil integrar um processador de pagamentos para poder realizar reuniões pagas. No geral, é uma ótima ferramenta.

O TidyCal foi fácil de configurar. Também é muito fácil integrar um processador de pagamentos para poder realizar reuniões pagas. No geral, é uma ótima ferramenta.

7. Doodle (ideal para coordenação de reuniões em grupo e enquetes)

via Doodle

O Doodle ajuda a coordenar reuniões, desde chamadas rápidas individuais até sessões em grupos maiores. A plataforma permite que você defina sua disponibilidade e compartilhe um link simples para que os convidados possam escolher um horário que seja conveniente para eles.

Esta ferramenta de reuniões online mantém sua agenda sincronizada, de modo que, assim que um horário é reservado, sua disponibilidade é atualizada automaticamente. Ela ajuda a evitar conflitos e confusões, mesmo para reuniões recorrentes ou organizações ocupadas em diferentes fusos horários.

Há também um recurso chamado “Reservar em nome de” que permite que assistentes e recrutadores agendem reuniões para outra pessoa sem esperar pela confirmação dela.

Melhores recursos do Doodle

Ajuste automaticamente os horários para participantes em diferentes fusos horários, eliminando erros de conversão manual

Adicione identidade visual personalizada, como logotipo, plano de fundo, cores etc., às suas páginas de reservas e enquetes

Sincronize com o Google Agenda, Microsoft Outlook/Office 365, iCloud, etc., para manter a disponibilidade precisa e evitar agendamentos duplicados

Simplifique o agendamento de grupos, permitindo que os participantes votem nos horários preferidos para as reuniões

Limitações do Doodle

Não possui CRM integrado nem automação profunda do fluxo de trabalho em comparação com algumas alternativas do Doodle

Preços do Doodle

Gratuito

Pro: US$ 14,95/mês por usuário

Equipe: US$ 19,95/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Doodle

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Doodle?

Aqui está uma avaliação do G2:

Gosto do fato de o Doodle permitir que muitas pessoas colaborem e se reúnam, independentemente de suas agendas variadas.

Gosto do fato de o Doodle permitir que muitas pessoas colaborem e se reúnam, independentemente de suas agendas variadas.

8. Square Appointments (ideal para empresas que também precisam de integração com PDV)

via Square Appointments

O Square Appointments é um software de agendamento projetado para empresas que desejam uma ferramenta simples e confiável para gerenciar suas operações. A plataforma mantém seus calendários, horários da equipe e informações dos clientes sincronizados. Cada funcionário tem seu próprio calendário, mas tudo fica sincronizado automaticamente.

Você também tem uma visão clara dos seus clientes, para saber sempre quem está chegando e quais serviços eles utilizaram, facilitando o planejamento de pessoal, preços e promoções.

Quando alguém cancela ou falta a uma consulta, você pode configurar listas de espera para preencher a vaga rapidamente.

Melhores recursos do Square Appointments

Combine o agendamento com o processamento de pagamentos para gerenciar compromissos e transações em um só lugar

Permita que os clientes façam reservas diretamente do seu site com um widget de reservas

Automatize lembretes por e-mail e SMS para reduzir o número de faltas e melhorar o cumprimento dos compromissos

Defina permissões específicas para os membros da equipe para permitir/restringir o acesso a recursos e informações dentro da plataforma

Gerencie agendas em vários locais, calendários e fusos horários

Limitações do Square Appointments

Embora o Square Appointments se integre bem com outros serviços da Square, ele pode ter integração limitada com aplicativos de terceiros fora do ecossistema da Square

Preços do Square Appointments

Gratuito

Mais: $49/mês por local

Premium: US$ 149/mês por local

Pro: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Square Appointments

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 230 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Square Appointments?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

Minha experiência geral com o Square Appointments foi muito boa, pois foi muito fácil para meus clientes agendarem consultas diretamente pelo Google. Se você é um novo empresário, use o Square Appointments para facilitar muito sua vida.

Minha experiência geral com o Square Appointments foi muito boa, pois foi muito fácil para meus clientes agendarem consultas diretamente pelo Google. Se você é um novo empresário, use o Square Appointments para facilitar muito sua vida.

9. vCita (ideal para combinar agendamento com gerenciamento de clientes)

via vcita

Se você depende da comunicação regular com os clientes, o vcita ajuda a centralizar a comunicação com os clientes, compromissos, documentos e histórico de pagamentos.

Este software para pequenas empresas pode automatizar confirmações de consultas, lembretes, acompanhamentos, bem como lembretes de pagamento para faturas não pagas. Também é fácil configurar automações baseadas em gatilhos (por exemplo, ofertas de aniversário) para envolver os clientes e incentivar a repetição de negócios.

As análises integradas vão além dos relatórios básicos de agendamento. Você pode ver quais serviços são reservados com mais frequência, quais clientes estão retornando e como a receita flui ao longo do tempo.

Para empresas em setores regulamentados, a ferramenta oferece conformidade com a HIPAA e Acordos de Parceria Comercial (BAA), que são essenciais para a privacidade e a conformidade legal.

melhores recursos do vcita

Crie listas de espera para agendas lotadas e use os recursos de RSVP para eventos com alta demanda

Adicione o widget de agendamento online ao seu site para facilitar a marcação de consultas e pagamentos

Carregue e partilhe ficheiros, contratos, questionários ou documentos com os clientes através do portal do cliente

Crie várias contas de funcionários, cada uma com seus próprios horários, compromissos, mensagens e permissões

Capture leads diretamente do Facebook Messenger e integre-os ao seu CRM

limitações do vcita

Não possui recursos avançados de gerenciamento de calendário para agendas complexas

preços do vcita

Básico: US$ 35/mês por usuário

Negócios: US$ 65/mês por usuário

Platinum: US$ 110/mês por usuário

avaliações e comentários sobre o vcita

G2: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 270 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o vcita?

Aqui está uma avaliação do G2:

Como alguém que desempenha várias funções na gestão do meu negócio, é extremamente útil ter ferramentas de agendamento, gestão de clientes, faturamento e marketing num único local. As novas funcionalidades de IA surpreenderam-me pela sua intuitividade. Adoro a forma como sugerem respostas e me ajudam a escrever rapidamente conteúdos de marketing apelativos.

Como alguém que desempenha várias funções na gestão do meu negócio, é extremamente útil ter ferramentas de agendamento, gestão de clientes, faturamento e marketing num único local. As novas funcionalidades de IA surpreenderam-me pela sua intuitividade. Adoro a forma como sugerem respostas e me ajudam a escrever rapidamente conteúdos de marketing apelativos.

10. Vagaro (ideal para empresas de beleza, bem-estar e fitness)

via Vagaro

O Vagaro é uma plataforma de gestão empresarial que combina agendamento de consultas, gestão de calendários, bases de dados de clientes, pagamentos, acompanhamento de inventário e marketing numa única interface.

Para empresas com várias lojas, os dados dos clientes, associações, cartões-presente e pacotes podem ser compartilhados entre as lojas, proporcionando uma experiência perfeita para os clientes. Os proprietários também podem acompanhar facilmente o desempenho, as comissões e os horários dos funcionários em todas as filiais.

A ferramenta também possui um PDV integrado para aceitar pagamentos e uma infraestrutura de checkout que oferece suporte a pagamentos parcelados e opções de compra agora e pague depois.

Melhores recursos do Vagaro

Tenha acesso a ferramentas de marketing, como campanhas automatizadas por e-mail e SMS, promoções personalizadas, ofertas diárias, códigos de desconto, etc.

Incorpore widgets de reserva diretamente em seus sites ou páginas de mídia social para agendamento online

Integre com QuickBooks, Xero e Gusto para facilitar a contabilidade e o gerenciamento da folha de pagamento

Envie lembretes para sua equipe e seus clientes para reduzir o número de faltas

Limitações do Vagaro

A ferramenta não oferece suporte multilíngue e a interface do usuário pode ser bastante confusa para iniciantes

Preços do Vagaro

Gratuito

Um local: US$ 23,99/mês por usuário

Vários locais: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Vagaro

G2: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Vagaro?

Aqui está uma avaliação do G2:

Adoro como o Vagaro combina funcionalidade e fluidez — ele mantém a programação, as notas SOAP e os registros dos clientes em um só lugar, sem parecer pesado.

Adoro como o Vagaro combina funcionalidade e fluidez — ele mantém a programação, as notas SOAP e os registros dos clientes em um só lugar, sem parecer pesado.

11. Mindbody (ideal para gerenciar aulas e associações)

via Mindbody

Criado especificamente para serviços de bem-estar, fitness e beleza, o Mindbody lida com tudo, desde grandes volumes de agendamentos até horários complexos de aulas, associações, workshops e eventos.

Ele também ajuda sua empresa a ser descoberta por meio do aplicativo Mindbody, widgets de sites, ClassPass e redes de parceiros como Google e mídias sociais, para que novos clientes possam encontrá-lo facilmente.

O assistente com inteligência artificial da ferramenta lida com chamadas perdidas, solicitações de agendamento e consultas de clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso garante que nenhuma reserva ou lead potencial seja perdido, mesmo fora do horário comercial.

Melhores recursos do Mindbody

Carregue sessões de bem-estar pré-gravadas e seguras e partilhe-as diretamente com os clientes utilizando as ferramentas de bem-estar virtual da Mindbody

Habilite a reserva de aulas por ordem de chegada com o Pick-a-Spot, permitindo que os clientes escolham seu lugar favorito nas sessões de ginástica em grupo

Automatize o marketing com mensagens de texto e e-mails em massa

Obtenha controles semelhantes aos de franquias para empresas que operam em vários locais

Obtenha insights sobre o seu negócio com relatórios e análises abrangentes

Limitações do Mindbody

Opções limitadas de personalização em reservas voltadas para o cliente, sem suporte avançado para desenvolvedores

Preços do Mindbody

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Mindbody

G2: 3,6/5 (mais de 440 avaliações)

Capterra: 4/5 (mais de 2.900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Mindbody?

Aqui está uma avaliação do G2:

Tudo é organizado e é muito fácil fazer atualizações de forma rápida e eficiente. É fácil adicionar novos clientes e atualizar suas agendas conforme necessário. É uma ferramenta muito eficiente para mim e para as necessidades dos meus clientes.

Tudo é organizado e é muito fácil fazer atualizações de forma rápida e eficiente. É fácil adicionar novos clientes e atualizar suas agendas conforme necessário. É uma ferramenta muito eficiente para mim e para as necessidades dos meus clientes.

12. Sign In App (ideal para reduzir o número de faltas com lembretes automáticos)

via Sign In App

Para empresas que desejam um software abrangente de agendamento de consultas para automatizar reservas e melhorar a comunicação com os clientes, o Sign In App é uma boa opção.

O Smart Messaging, com tecnologia de IA do tipo ChatGPT, pode responder automaticamente às perguntas dos clientes, enviar links para remarcação e até mesmo lidar com cancelamentos.

A plataforma também prioriza a acessibilidade; as páginas de agendamento estão em conformidade com os padrões WCAG, oferecem suporte a leitores de tela e incluem um sistema automatizado de agendamento por voz, facilitando o agendamento de consultas para todos os clientes.

Relatórios personalizados permitem que você acompanhe os serviços mais populares, a disponibilidade da equipe e o desempenho da localização, para que você possa tomar decisões informadas sobre agendamento e alocação de pessoal.

Os melhores recursos do Sign In App

Crie páginas de reserva personalizadas com a sua marca, de acordo com as suas necessidades

Obtenha informações valiosas sobre as tendências de agendamento para tomar decisões baseadas em dados

Implemente fluxos de trabalho de agendamento com lógica condicional, como o envio de alertas diferentes com base no tipo de compromisso ou no status do cliente

Ofereça acesso à API para que os desenvolvedores criem integrações personalizadas ou automatizem processos além das opções padrão

Limitações do aplicativo Sign In

Requer integrações de terceiros para consultas virtuais, pois não há ferramentas de videoconferência integradas

Preços do aplicativo Sign In

Gratuito

Núcleo: US$ 600/site (cobrado anualmente)

Aprimorado: US$ 1.200/site (cobrado anualmente)

Pro: US$ 1.800/site (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do aplicativo Sign In

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sign In App?

Aqui está uma avaliação do G2:

Adoro usar o sistema, pois é muito simples e torna o trabalho fácil e agradável. Posso me concentrar em outras tarefas importantes, sabendo que minhas necessidades de agendamento e compromissos são atendidos com precisão todas as vezes!

Adoro usar o sistema, pois é muito simples e torna o trabalho fácil e agradável. Posso me concentrar em outras tarefas importantes, sabendo que minhas necessidades de agendamento e compromissos são atendidos com precisão todas as vezes!

13. YouCanBookMe (ideal para integração com calendários do Google e da Microsoft)

via YouCanBookMe

Com uma interface intuitiva e funcionalidades avançadas, o YouCanBookMe oferece a visibilidade necessária para tomar decisões inteligentes sobre como você gasta seu tempo e seus recursos.

O recurso Disponibilidade Dinâmica da plataforma permite definir horários diferentes para cada tipo de serviço, para que os clientes sempre vejam opções precisas. O Painel de Análise Aprimorado fornece informações sobre suas reservas, permitindo que você acompanhe tendências e avalie o desempenho de suas sessões ao longo do tempo.

A experiência do cliente é personalizável com mensagens offline e de data final personalizadas, para que qualquer pessoa que visite sua página de reservas saiba por que um horário não está disponível.

Melhores recursos do YouCanBookMe

Defina períodos mínimos e máximos de aviso prévio para controlar quando os clientes podem marcar consultas

Incorpore seu site de reservas diretamente em seu site usando a opção de incorporação embutida

Crie agendas e reservas ajustáveis com uma interface de arrastar e soltar

Adicione um botão flutuante “Agendar uma consulta” que permanece visível enquanto os clientes navegam pelo seu site

Integre-se a milhares de ferramentas através do Zapier para automatizar seus fluxos de trabalho

Limitações do YouCanBookMe

Não é possível rotular os compromissos de forma diferente, como “Segundo compromisso” ou “Compromisso pessoal”, para facilitar a análise precisa dos dados

Preços do YouCanBookMe

Gratuito

Individual: US$ 9/mês por usuário

Profissional: US$ 13/mês por usuário

Equipes: US$ 18/mês por usuário

Avaliações e comentários do YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o YouCanBookMe?

Aqui está uma avaliação do G2:

A página de reservas é altamente personalizável e possui uma interface fácil de usar para alterar os horários de disponibilidade. Além disso, a notificação por e-mail de novas reuniões também é bastante útil.

A página de reservas é altamente personalizável e possui uma interface fácil de usar para alterar os horários de disponibilidade. Além disso, a notificação por e-mail de novas reuniões também é bastante útil.

Simplifique o agendamento com o ClickUp

Escolher uma ferramenta de agendamento significa, na verdade, criar um fluxo de trabalho que facilite o gerenciamento de compromissos. Você precisa de uma ferramenta que reduza a comunicação repetitiva e ajude você a se concentrar no trabalho com o cliente, em vez de nas tarefas administrativas. Mas quando o agendamento de compromissos não está conectado às suas outras ferramentas de trabalho, é fácil perder o controle das tarefas e dos prazos.

O ClickUp não é apenas um agendador de consultas, é uma plataforma completa de gerenciamento de trabalho. De formulários personalizáveis e agendamento com inteligência artificial a fluxos de trabalho automatizados e integrações profundas de calendário, o ClickUp permite que você gerencie consultas, clientes e projetos em um único espaço de trabalho com inteligência artificial convergente.

Desde a reserva até o acompanhamento e a documentação, todos os detalhes permanecem organizados e acessíveis.

Inscreva-se no ClickUp e veja como o agendamento pode ser fácil.