As 10 melhores ferramentas de chat em conformidade com a HIPAA para uma comunicação segura

A mensagem de um paciente chegou às 23h42. “Olá, acho que esqueci de mencionar algo importante durante minha consulta hoje. Posso falar com você agora?”

É um momento que todos reconhecem, em que você quer responder sem hesitar. Embora pareça natural, isso abriria as portas para uma possível violação da HIPAA. Na verdade, só no ano passado, as organizações de saúde relataram 725 violações de dados, com mais de 275 milhões de registros médicos expostos. E esse tipo de crise generalizada, infelizmente, não está diminuindo.

É por isso que as ferramentas de chat compatíveis com a HIPAA são importantes. Não porque as regulamentações assim o exigem, mas porque há pessoas reais do outro lado de cada conversa.

A boa notícia é que existem plataformas projetadas especificamente para esse tipo de comunicação. Ferramentas que protegem dados confidenciais sem atrapalhar o seu trabalho. Então, vamos dar uma olhada nas dez melhores opções que vale a pena considerar.

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp –Chat, documentos, tarefas, quadros brancos e painéis compatíveis com HIPAA –Incorporação de dados EHR, controle de acesso, histórico de versões –Resumo alimentado por IA com ClickUp Brain Indivíduos, pequenas equipes e empresas que precisam de um espaço de trabalho completo e compatível Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas. TigerConnect –Acesso baseado em funções, mensagens seguras, chamadas a partir de registros–Integração com EHR e ferramenta de chamada de enfermeira–Alertas silenciosos de escalonamento Profissionais de saúde que precisam de comunicação clínica em tempo real Preços personalizados OhMD –Mensagens de texto seguras em conformidade com a HIPAA através de números de telefone existentes–Mais de 85 integrações EHR, chat ao vivo, piloto automático–Chat em grupo e consultas por vídeo Pequenos consultórios que precisam de comunicação e lembretes com os pacientes principalmente por mensagem de texto Os planos pagos começam em US$ 250/mês. Updox – Caixa de entrada unificada para fax, e-mail e vídeo – Mensagens diretas seguras, trilhas de auditoria, captura de notas durante chamadas Clínicas com várias localizações que necessitam de comunicação centralizada e tratamento de documentos Preços personalizados Paubox –E-mail compatível com HIPAA sem interrupções–Filtros integrados contra phishing/malware para segurança de dados DLP de e-mail, análises, painel seguro Provedores que precisam de marketing por e-mail seguro e contato com pacientes Os planos pagos começam em US$ 38/mês. Luma Health – SMS automatizado, voz, contato por e-mail – Admissão por dispositivo móvel, análise de IA, sincronização de EHR Equipes de envolvimento do paciente que utilizam IA para automação e análise Preços personalizados SimplePractice –Mensagens seguras no portal–Integrado com faturamento, notas, vídeo–Modelos e chat durante a sessão Prestadores individuais e pequenos consultórios que precisam de telessaúde e documentação integradas Os planos pagos começam em US$ 49/mês. Klara –Triagem de mensagens de pacientes com base em IA–Chat persistente por SMS, chamadas e webchat–Caixa de entrada compartilhada e telessaúde no aplicativo Equipes multidepartamentais que precisam de comunicação inteligente com os pacientes e encaminhamento Preços personalizados Spruce Health –VoIP seguro, SMS, fax, árvores telefônicas–Marcação, encaminhamento de chamadas, automação após o expediente Clínicas que precisam de caixas de entrada flexíveis com telefonia e mensagens seguras Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 24/usuário/mês. Rocket. Chat –Solução de mensagens seguras no local/auto-hospedada–Controle total dos dados, APIs abertas, mensagens federadas Organizações e empresas com grande presença de TI que precisam de comunicação personalizável e auto-hospedada. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8/usuário/mês.

O que você deve procurar em uma ferramenta de chat compatível com a HIPAA?

Embora muitas plataformas de chat afirmem oferecer segurança, apenas algumas atendem aos rigorosos padrões necessários para proteger os dados dos pacientes e cumprir as regulamentações HIPAA.

Veja o que você deve verificar antes de escolher uma:

Criptografia de ponta a ponta e trilhas de auditoria: use criptografia forte para manter mensagens e anexos seguros durante a transferência e o armazenamento. As trilhas de auditoria são igualmente importantes, registrando quem acessou os dados, quando e de qual dispositivo.

Compartilhamento seguro de arquivos e integrações com EHR: habilite transferências de arquivos criptografadas e conecte-se a plataformas EHR (Electronic Health Records, ou registros eletrônicos de saúde) ou de sistemas de gerenciamento de consultórios para manter os fluxos de trabalho contínuos e protegidos.

Suporte ao Acordo de Parceria Comercial (BAA) : assine um Acordo de Parceria Comercial (BAA) com seu fornecedor para proteger legalmente as informações de saúde protegidas (PHI) e atender aos padrões HIPAA. Sempre confirme a disponibilidade do BAA antes de se comprometer.

Configurações de retenção e exclusão de mensagens: certifique-se de que a plataforma permite o controle dos períodos de retenção de mensagens e oferece suporte à exclusão segura de informações de saúde protegidas (PHI) quando elas não forem mais necessárias.

👀 Você sabia? A violação da Anthem em 2015 expôs dados de aproximadamente 78,8 milhões de pessoas, tornando-se uma das maiores violações de dados de saúde de todos os tempos.

Portanto, se você está pronto para ir além de soluções alternativas arriscadas e construir um sistema de comunicação em que possa confiar, aqui estão as melhores ferramentas de software em conformidade com a HIPAA a serem consideradas 👇

1. ClickUp (o melhor espaço de trabalho completo em conformidade com a HIPAA, com chat, gerenciamento de tarefas e documentação)

Na área da saúde, a comunicação é o coração do atendimento ao paciente. Da coordenação do atendimento às atualizações administrativas, todas as mensagens contêm informações confidenciais que precisam ser protegidas de acordo com os padrões HIPAA.

É aí que o ClickUp for Health + ClickUp Chat transforma a forma como as equipes médicas se conectam e colaboram. É o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo, reunindo todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho em uma plataforma segura.

O ClickUp está em conformidade com a SOC 2 e seu Plano Empresarial está em conformidade com a HIPAA (por meio de um BAA assinado), apresentando Funções Personalizadas que fornecem controles avançados sobre permissões e acesso dos usuários.

Mantenha todas as comunicações, documentos, compromissos e tarefas em conformidade com a HIPAA no ClickUp.

Em vez de gerenciar ferramentas de chat, rastreadores de tarefas e sistemas de relatórios separados, os profissionais e administradores de saúde podem otimizar a comunicação e as operações a partir de um único espaço de trabalho. Em ambientes de saúde, isso pode significar um profissional atualizando a documentação ou um coordenador de cuidados acompanhando um paciente, tudo isso enquanto se mantém alinhado com as próximas etapas e os requisitos de acesso. Assim, o ClickUp elimina todas as formas de dispersão do trabalho para fornecer 100% de contexto e um local unificado para que humanos e agentes de IA trabalhem juntos. Vamos explorar mais a fundo.

Garanta uma comunicação segura e rápida com o ClickUp Chat.

Para proteger os dados dos pacientes e manter as equipes conectadas, o ClickUp Chat (a melhor plataforma de mensagens tudo-em-um ) permite conversas em tempo real sujeitas a regras rígidas de conformidade. Mais precisamente, os dados são protegidos em trânsito e em repouso usando padrões de criptografia robustos.

Mantenha bate-papos, tarefas e detalhes confidenciais juntos no ClickUp Chat.

O chat inclui @menções e respostas encadeadas. Por exemplo, uma equipe de cuidados que gerencia pacientes cardíacos pode criar um canal de chat dedicado à “Cardiologia”, onde os enfermeiros atualizam os sinais vitais em tempo real, um farmacêutico faz ajustes na medicação e o cardiologista de plantão é notificado instantaneamente com uma @menção para uma consulta rápida.

Inicie reuniões com um clique com o SyncUps

Deseja melhorar a comunicação médica, permitindo a colaboração em tempo real e cara a cara entre profissionais de saúde, independentemente de onde eles estejam?

Colabore cara a cara com seus colegas em segundos usando o ClickUp SyncUps.

Veja como o ClickUp SyncUps oferece suporte às equipes médicas:

Colaboração instantânea: as equipes médicas podem iniciar ou participar do SyncUps diretamente de qualquer canal ou mensagem direta, permitindo que médicos, enfermeiros e especialistas discutam casos de pacientes, planos de tratamento ou atualizações urgentes sem precisar alternar entre aplicativos.

Compartilhamento de tela e conexão de tarefas: durante uma sincronização, os participantes podem compartilhar suas telas para analisar juntos resultados de exames laboratoriais, imagens ou registros médicos. Você também pode conectar tarefas específicas a uma sincronização ao vivo, garantindo que todos estejam alinhados quanto às próximas etapas e responsabilidades.

Acessibilidade móvel: o SyncUps funciona perfeitamente em dispositivos móveis, para que os profissionais de saúde possam participar de discussões importantes de qualquer lugar do hospital ou clínica, mesmo durante as rondas.

Comunicação em thread: o SyncUps inclui chat em thread, facilitando o registro de decisões importantes, o compartilhamento de recursos e o acompanhamento de itens de ação após a chamada.

Comunique-se de forma assíncrona com o Clips

Se a comunicação em tempo real for complicada, você pode gravar e compartilhar atualizações em vídeo, explicações e novidades de forma assíncrona com o ClickUp Clips.

Isso significa que médicos, enfermeiros e administradores podem explicar fluxos de trabalho complexos, fornecer feedback ou atualizações sobre os pacientes de acordo com sua própria agenda. Isso é perfeito para trabalho em turnos, colaboração entre equipes ou quando não é possível realizar reuniões imediatas.

Incorpore os ClickUp Clips em tarefas, documentos e chats para uma colaboração mais fluida.

Veja como o Clips e o SyncUp juntos tornam a comunicação médica mais segura e poderosa:

Acesso protegido: todos os clipes são armazenados no espaço de trabalho seguro do ClickUp, com permissões granulares e trilhas de auditoria. Somente usuários autorizados podem visualizar ou compartilhar gravações, garantindo que os dados dos pacientes e as comunicações internas permaneçam confidenciais.

Auditabilidade: os clipes são registrados automaticamente com carimbos de data/hora e detalhes do usuário, atendendo aos requisitos da HIPAA para rastreamento de acesso e controles de auditoria.

Comunicação unificada: o Clips se integra perfeitamente aos recursos de bate-papo, documentos e gerenciamento de tarefas do ClickUp. Isso significa que todas as suas comunicações — sejam elas por texto, vídeo ou voz — ficam centralizadas, pesquisáveis e protegidas sob o mesmo guarda-chuva em conformidade com a HIPAA.

Crie, compartilhe e edite informações de saúde no Docs

Para estender esse mesmo alinhamento à documentação, o ClickUp Docs oferece às equipes um espaço seguro e versátil para criar, compartilhar e atualizar tudo, desde SOPs e protocolos de tratamento até notas de reuniões e fluxos de trabalho de admissão.

Crie e compartilhe documentação versátil, como SOPs e manuais, com o ClickUp Docs.

Este software de colaboração de documentos reforçado integra-se diretamente no seu espaço de trabalho e está vinculado a projetos, tarefas ou pastas, para que nunca fiquem isolados ou enterrados em cadeias de e-mails.

Você pode atribuir tarefas a partir de um documento, mencionar colegas de equipe e controlar o acesso até o nível individual de visualizador ou editor. Você também pode incorporar referências do PubMed ou Scopus para colaborar em publicações ou dados experimentais.

Compartilhe documentos e gerencie funções de colaboradores com as permissões do ClickUp.

O Every Doc pode ser compartilhado interna ou externamente, com opções para convidar colaboradores como visualizadores, comentaristas ou editores completos. O histórico de versões é executado em segundo plano para que as edições sejam sempre rastreáveis e você possa reverter para versões anteriores, se necessário.

Os comentários de tarefas ampliam ainda mais essa colaboração. Em vez de dividir o feedback entre aplicativos de chat, ele fica exatamente onde o trabalho está sendo realizado. Um provedor pode deixar um contexto em uma tarefa de coordenação de cuidados, ou um diretor de conformidade pode sinalizar algo que precisa de acompanhamento. Você também pode marcar colegas de equipe, incorporar arquivos ou converter um comentário em uma nova tarefa, se ele se tornar algo acionável.

💡 Dica profissional: Otimize o registro de pacientes e as solicitações de atualização criando formulários personalizados no ClickUp. Você também pode integrar o Cognito Forms para transformar automaticamente os envios de formulários em tarefas acionáveis, reduzindo a entrada manual de dados e acelerando seus fluxos de trabalho clínicos.

Mantenha todos os detalhes conectados em seu espaço de trabalho na área da saúde.

Quando o contexto começa a se estender por várias conversas, o ClickUp Brain reúne tudo. Com um prompt rápido, essa poderosa solução de IA para a área da saúde pode resumir longas edições de documentos ou históricos de conversas, extrair itens de ação de comentários ou ajudar na elaboração de uma resposta dentro de uma tarefa.

Gere resumos de forma instantânea e segura com o ClickUp Brain.

Ela é treinada em seu espaço de trabalho, por isso entende como sua equipe se comunica e trabalha. Para equipes que lidam com tarefas confidenciais e de alto volume, o suporte de IA para tais tarefas economiza tempo, mantendo o foco no panorama geral.

Por exemplo, uma equipe de controle de infecções hospitalares pode usar o ClickUp Brain para processar relatórios diários de incidentes e extrair tendências importantes (como fontes recorrentes de infecção).

📌 Experimente estas sugestões: Forneça uma referência rápida das diretrizes do CDC para conformidade com a higiene das mãos e vincule-a ao nosso documento de controle de infecções.

Resuma as notas da reunião da equipe multidisciplinar de hoje e liste os itens de ação para as equipes de cardiologia, enfermagem e farmácia separadamente.

Gere uma lista de verificação de acompanhamento para pacientes pós-operatórios com base neste protocolo de alta e atribua tarefas à unidade de recuperação.

Destaque as questões recorrentes dos relatórios de incidentes de controle de infecções desta semana e sugira três ações prioritárias para a próxima reunião de revisão.

Melhores recursos do ClickUp

Automação de tarefas: automatize tarefas recorrentes de atendimento e fluxos de trabalho de consultas com automatize tarefas recorrentes de atendimento e fluxos de trabalho de consultas com o ClickUp Automations usando gatilhos e condições predefinidos.

Visualização de dados: acompanhe a carga de trabalho da equipe e as operações de atendimento ao paciente nos acompanhe a carga de trabalho da equipe e as operações de atendimento ao paciente nos painéis do ClickUp com gráficos personalizáveis, controle de tempo e widgets de planejamento de capacidade.

Coordenação centralizada dos cuidados: organize consultas e acompanhamentos em tempo real usando organize consultas e acompanhamentos em tempo real usando o Calendário ClickUp.

Incorporação segura de dados: adicione dados de EHR (registros eletrônicos de saúde), formulários de seguro ou resultados de laboratório diretamente no ClickUp Docs para agilizar as ações da equipe.

Integrações perfeitas e em conformidade: conecte-se com segurança a mais de 1.000 ferramentas, como Zoom, Google Workspace e Slack, para criar um ecossistema de saúde interconectado com conecte-se com segurança a mais de 1.000 ferramentas, como Zoom, Google Workspace e Slack, para criar um ecossistema de saúde interconectado com integrações ClickUp.

Limitação do ClickUp

O vasto conjunto de recursos pode parecer excessivo para consultórios menores durante a integração.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação da G2:

O que mais gosto no ClickUp é como tudo funciona perfeitamente em conjunto. A combinação de chat, quadros brancos e espaços nos permite debater ideias, atribuir tarefas e acompanhar o trabalho, tudo em um só lugar. É flexível, visual e altamente personalizável, perfeito para gerenciar várias equipes e projetos em diferentes departamentos. O recurso Wiki também nos ajudou a substituir SOPs e documentos de integração dispersos por uma única fonte de verdade.

O que mais gosto no ClickUp é como tudo funciona perfeitamente em conjunto. A combinação de chat, quadros brancos e espaços nos permite debater ideias, atribuir tarefas e acompanhar o trabalho, tudo em um só lugar. É flexível, visual e altamente personalizável, perfeito para gerenciar várias equipes e projetos em diferentes departamentos. O recurso Wiki também nos ajudou a substituir SOPs e documentos de integração dispersos por uma única fonte de verdade.

💡 Dica profissional: O Brain MAX transforma a comunicação médica e de saúde, consolidando todas as suas informações e fluxos de trabalho críticos em um único espaço de trabalho seguro e alimentado por IA. Veja como: Experimente o ClickUp Brain MAX para pesquisas mais aprofundadas e contexto. Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados, além da web, para localizar arquivos de pacientes, documentos de pesquisa ou registros de conformidade.

Para médicos e funcionários em movimento, o Talk to Text permite fazer perguntas, ditar notas sobre pacientes ou comandar seu trabalho por voz, sem usar as mãos, em qualquer lugar.

Em vez de depender de um conjunto de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, o Brain MAX oferece uma solução única, contextual e pronta para uso corporativo que compreende o seu ambiente de saúde. Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende seus fluxos de trabalho médicos. Abandone a proliferação de ferramentas de IA e experimente uma comunicação na área da saúde integrada, segura e inteligente.

2. TigerConnect (ideal para comunicação clínica em tempo real)

via TigerConnect

O TigerConnect é uma plataforma de mensagens compatível com a HIPAA que adapta a comunicação para profissionais de saúde, oferecendo acesso baseado em funções para médicos, enfermeiros e administradores. Possui uma interface adaptável que ajusta dinamicamente as notificações e layouts com base nas funções dos usuários, garantindo que os alertas sejam direcionados às pessoas relevantes.

Ela também oferece um recurso de “escalonamento silencioso” que aciona supervisores se as respostas demorarem. A ferramenta também permite que os usuários iniciem bate-papos ou chamadas diretamente dos registros dos pacientes e oferece suporte a fluxos de trabalho personalizados, como listas de verificação pré-cirúrgicas, adaptadas às necessidades específicas de atendimento.

Melhores recursos do TigerConnect

Painel de administração centralizado com provisionamento de usuários (importação CSV, LDAP/AD), sincronização de programação de funções e revogação imediata do acesso ao dispositivo.

Integre com sistemas EHR e ferramentas de chamada de enfermeiros para acesso em tempo real aos dados dos pacientes durante as consultas.

Comunique-se por função (por exemplo, “cardiologista de plantão”) em vez de pesquisar nomes.

Limitações do TigerConnect

Alguns usuários mencionam que o sistema parece desatualizado e exige o fechamento de uma tela para acessar outra, o que torna o fluxo de trabalho mais lento.

Preços do TigerConnect

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o TigerConnect

G2: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TigerConnect?

Um avaliador do G2 afirma:

O TigerConnect é incrivelmente útil na divulgação de alertas de informação em toda a empresa (clima, trânsito, emergências), bem como uma ótima ferramenta para a intercomunicação com os funcionários, permitindo relatórios de pacientes, informações de referência e informações HIPAA sem medo de violar a HIPAA.

O TigerConnect é incrivelmente útil na divulgação de alertas de informação em toda a empresa (clima, trânsito, emergências), bem como uma ótima ferramenta para a intercomunicação com os funcionários, permitindo relatórios de pacientes, informações de referência e informações HIPAA sem medo de violar a HIPAA.

👀 Você sabia? A categoria de violação da HIPAA para violações inconscientes ainda pode resultar em multas de US$ 100 a US$ 50.000 por violação, com um máximo anual de US$ 25.000 para reincidências.

3. OhMD (ideal para comunicação com pacientes por mensagem de texto e lembretes de consultas)

via OhMD

A OhMD foi fundada em 2016 por um grupo de inovadores da área da saúde que pretendia colmatar a lacuna de comunicação entre médicos e pacientes. Eles desenvolveram uma plataforma onde os prestadores de serviços podem usar seus números de telefone existentes para enviar mensagens seguras. Isso eliminou a necessidade de aplicativos adicionais.

A ferramenta se conecta a mais de 85 sistemas de prontuários eletrônicos, o que facilita a inclusão de detalhes do paciente na conversa. Ela também permite que os consultórios compartilhem um link seguro com um único toque para consultas por vídeo, integrando-as perfeitamente à conversa.

Para equipes de atendimento, o OhMD oferece suporte multitenant, login único, auditoria de usuários e opções de chat em grupo para manter tudo coordenado. Essa configuração ajuda pequenos consultórios a gerenciar o atendimento ao paciente de forma mais eficaz.

Melhores recursos do OhMD

Use o Autopilot para agendar acompanhamentos que mantêm os pacientes informados sobre os próximos passos após as consultas.

Utilize o Live Chat para criar um espaço acolhedor para novos pacientes entrarem em contato através do seu site.

Aproveite os formulários eletrônicos para coletar informações de saúde protegidas antes das consultas por meio de uma simples troca de mensagens de texto.

Limitação do OhMD

Alguns usuários relatam que as mensagens dos pacientes ocasionalmente desaparecem, o que leva a buscas manuais para localizá-las.

Preços do OhMD

Reach : a partir de US$ 300/mês

Desenvolvimento: Preços personalizados

Avaliações e comentários da OhMD

G2: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OhMD?

Um avaliador do G2 afirma:

Gosto da facilidade de uso e do suporte ao cliente. Eles também são rápidos em fornecer feedback quando tenho algum problema. No geral, adoro o sistema e as notificações imediatas que recebo por e-mail quando tenho uma nova mensagem de texto.

Gosto da facilidade de uso e do suporte ao cliente. Eles também são rápidos em fornecer feedback quando tenho algum problema. No geral, adoro o sistema e as notificações imediatas que recebo por e-mail quando tenho uma nova mensagem de texto.

🎥 Se você tem curiosidade sobre ferramentas de colaboração, assista a este vídeo para saber mais:

4. Updox (ideal para consultórios com várias localizações, com troca de documentos e comunicação centralizadas)

via Updox

O Updox reúne e-mails, faxes e videochamadas em uma caixa de entrada unificada, centralizando a comunicação para os prestadores de serviços. Seu Direct Secure Messaging (DSM) permite que os médicos compartilhem registros de pacientes com segurança com colegas por meio de uma rede confiável.

Feito sob medida para profissionais de saúde fora do hospital, como médicos e farmacêuticos, o Updox também oferece um painel onde as equipes podem acompanhar o status das mensagens e as respostas dos pacientes em tempo real. Além disso, ele incorpora o processamento de pagamentos aos chats, permitindo que a equipe receba pagamentos sem precisar mudar de tela.

Os pacientes recebem lembretes de consultas diretamente em suas caixas de entrada, enquanto casos urgentes são encaminhados com um único toque de qualquer membro da equipe. Isso garante um ambiente de conformidade mais amplo para equipes e departamentos.

Melhores recursos do Updox

Organize chamadas de telessaúde em grupo com até 19 participantes, com salas de espera virtuais, compartilhamento de tela e captura de notas durante a chamada.

Edite, assine, redija e destaque documentos diretamente na sua caixa de entrada, sem precisar exportar para outra ferramenta.

Encaminhe faxes automaticamente com atribuições baseadas em regras e mantenha uma trilha de auditoria em conformidade com a HIPAA de todos os documentos.

Limitação do Updox

Alguns usuários relatam que os contratos são renovados automaticamente, sem opção de cancelamento ou resgate, gerando cobranças indesejadas.

Preços da Updox

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Updox

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Updox?

Um avaliador do G2 afirma:

A interface do Updox e a integração com nosso EHR (Practice Fusion) são muito fáceis e intuitivas. Como consultório médico, recebíamos muitos faxes redundantes, desperdiçando uma grande quantidade de papel e, mais importante, perdendo muito tempo recebendo faxes, digitalizando-os e, em seguida, transferindo-os para os arquivos dos pacientes. Com o Updox, basta um clique e o fax é transferido para o arquivo do paciente. Isso facilita muito a vida de todos e economizamos muito dinheiro em papel.

A interface do Updox e a integração com nosso EHR (Practice Fusion) são muito fáceis e intuitivas. Como consultório médico, recebíamos muitos faxes redundantes, desperdiçando uma grande quantidade de papel e, mais importante, perdendo muito tempo recebendo faxes, digitalizando-os e, em seguida, transferindo-os para os arquivos dos pacientes. Com o Updox, basta um clique e o fax é transferido para o arquivo do paciente. Isso facilita muito a vida de todos e economizamos muito dinheiro em papel.

🧠 Curiosidade: de acordo com o Fórum Econômico Mundial, um hospital médio gera cerca de 50 petabytes de dados por ano. Isso é mais do que o dobro dos dados armazenados em toda a Biblioteca do Congresso!

5. Paubox (ideal para marketing por e-mail em conformidade com a HIPAA e contato com pacientes)

Via Paubox

Em vez de depender de portais, senhas ou cliques extras, o Paubox criptografa todos os e-mails enviados nos bastidores para que os destinatários possam ler as mensagens diretamente em sua caixa de entrada, seja usando o Gmail, o Outlook ou um cliente móvel.

Ele se integra ao seu provedor de e-mail existente e garante automaticamente a conformidade com a HIPAA, sem exigir alterações no fluxo de trabalho. Os administradores podem analisar métricas, gerenciar ameaças em quarentena e aplicar políticas por meio de um painel seguro.

Enquanto a proteção integrada contra ameaças bloqueia phishing, spoofing e malware usando filtros como ExecProtect e DomainAge.

Melhores recursos do Paubox

Incorpore a funcionalidade de e-mail criptografado diretamente em aplicativos usando a API RESTful Email com segurança certificada pela HITRUST.

Use o Email DLP para verificar mensagens enviadas e proteger conteúdos confidenciais antes que sejam enviados.

Detecta e bloqueia e-mails recebidos ou enviados que contenham informações confidenciais de saúde (PHI) ou outros dados regulamentados (números de segurança social, cartões de crédito).

Limitação do Paubox

Alguns usuários consideram o Paubox Forms difícil de navegar e observam uma falta de opções de personalização.

Preços do Paubox

Padrão : US$ 38/mês

Plus : US$ 77/mês

Premium: US$ 90/mês

Avaliações e comentários sobre o Paubox

G2: 4,9/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Paubox?

Um avaliador do G2 afirma:

Aprecio a forma como o Paubox garante uma comunicação por e-mail segura e em conformidade com a HIPAA, facilitando o envio de informações confidenciais e mantendo a confidencialidade. A interface intuitiva também simplifica o processo de gerenciamento dos dados dos pacientes, aumentando a eficiência geral e o fluxo de trabalho.

Aprecio a forma como o Paubox garante uma comunicação por e-mail segura e em conformidade com a HIPAA, facilitando o envio de informações confidenciais e mantendo a confidencialidade. A interface intuitiva também simplifica o processo de gerenciamento dos dados dos pacientes, aumentando a eficiência geral e o fluxo de trabalho.

📮ClickUp Insight: Quase 20% dos participantes da nossa pesquisa enviam mais de 50 mensagens instantâneas por dia. Esse volume elevado pode indicar uma equipe em constante movimento, com trocas rápidas — ótimo para a velocidade, mas também propício para sobrecarga de comunicação. Com as ferramentas de colaboração integradas do ClickUp, como o ClickUp Chat e o ClickUp Assigned Comments, suas conversas estão sempre vinculadas às tarefas relevantes, aumentando a visibilidade e reduzindo a necessidade de acompanhamentos desnecessários.

6. Luma Health (ideal para interação automatizada com pacientes e análises baseadas em inteligência artificial)

Via Luma Health

A Luma Health é uma plataforma de sucesso para pacientes nativa de IA, projetada para otimizar todo o processo de atendimento. Antes das consultas, os pacientes recebem formulários de admissão móveis, enviam seus documentos de identidade e informações de seguro e preenchem os termos de consentimento, tudo isso capturado digitalmente e sincronizado automaticamente com o prontuário eletrônico do paciente.

Suas integrações profundas com sistemas de prontuários eletrônicos, como Epic, eClinicalWorks, Athenahealth e outros, impulsionam fluxos de trabalho automatizados que sincronizam dados entre plataformas. Ele também automatiza o contato com o paciente por meio de SMS multilíngue bidirecional, voz, e-mail e chat seguro. Dessa forma, ele pode lidar com confirmações, cancelamentos, remarcações, encaminhamentos e recalls (usando PNL para entender respostas naturais e emojis). A análise alimentada por IA rastreia métricas como redução de faltas, conversão de encaminhamentos, conclusão de admissões, crescimento da receita e satisfação do paciente, alimentando um agendamento mais inteligente.

Melhores recursos da Luma Health

Notifica automaticamente os pacientes quando vagas preferenciais para consultas são abertas devido a cancelamentos, combinando por tipo, provedor e localização.

Use o Spark AI + Navigator Concierge para lidar com chamadas e mensagens de texto de pacientes com compreensão de linguagem natural.

Transforme os faxes recebidos com IA para classificar, extrair dados e encaminhá-los instantaneamente sem triagem manual.

Limitação da Luma Health

Alguns usuários precisam atualizar a página com frequência para ver novas mensagens e relatam que os links enviados nunca chegam aos destinatários.

Preços da Luma Health

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Luma Health:

G2: 4,8/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Luma Health?

Um avaliador do G2 afirma:

Adoro a facilidade e rapidez com que posso enviar mensagens seguras aos nossos pacientes com informações sobre encaminhamentos/consultas. É possível incluir todos os detalhes sem precisar ficar trocando mensagens pelo telefone. E posso passar para a próxima tarefa, mas ainda assim manter uma conversa com o paciente, se necessário.

Adoro a facilidade e rapidez com que posso enviar mensagens seguras aos nossos pacientes com informações sobre encaminhamentos/consultas. É possível incluir todos os detalhes sem precisar ficar trocando mensagens pelo telefone. E posso passar para a próxima tarefa, mas ainda assim manter uma conversa com o paciente, se necessário.

💡 Dica profissional: treine a equipe para usar as iniciais dos pacientes e os últimos quatro dígitos do número do prontuário médico em vez dos nomes completos no chat. Ainda será possível identificar os pacientes, mas isso adiciona uma camada de proteção caso capturas de tela sejam compartilhadas acidentalmente.

7. SimplePractice (ideal para profissionais autônomos e pequenos consultórios que precisam de telessaúde e faturamento integrados)

Via SimplePractice

O SimplePractice é um sistema de gestão de consultórios e prontuários eletrônicos em conformidade com a HIPAA. Ele foi projetado para uma variedade de profissionais de saúde, incluindo terapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psiquiatras.

Seu recurso de mensagens seguras está intimamente integrado ao portal do cliente, ajudando os terapeutas a manter contato entre as sessões sem comprometer a privacidade. O que o diferencia é a integração perfeita das mensagens com outras ferramentas clínicas, como sessões de vídeo, notas de progresso e agendamento de consultas.

Para consultórios que oferecem telessaúde, o SimplePractice oferece suporte a bate-papos seguros durante consultas por vídeo ao vivo. Isso é especialmente útil para compartilhar links, recursos escritos ou verificar quando o áudio cai. Você também pode definir mensagens de disponibilidade, enviar atualizações para clientes específicos e garantir que todas as comunicações permaneçam criptografadas e documentadas.

Melhores recursos do SimplePractice

Acesse o Wiley Treatment Planner para elaborar planos de cuidados detalhados com opções predefinidas adaptadas a diagnósticos específicos.

Aproveite os modelos de notas personalizadas, planos de tratamento e avaliações que preenchem previamente os dados do cliente para uma documentação clínica eficiente.

Acesse painéis de relatórios e análises sobre frequência, tendências de renda, fontes de referência e carga de trabalho dos prestadores para obter insights mais inteligentes sobre a prática.

Limitação do SimplePractice

Alguns usuários observaram a ausência de um recurso de salvamento automático, exigindo salvamentos manuais frequentes para evitar a perda do progresso nas notas.

Preços do SimplePractice

Starter : US$ 49/mês

Essencial : US$ 79/mês

Plus: US$ 99/mês

Avaliações e comentários sobre o SimplePractice

G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SimplePractice?

Um avaliador do G2 afirma:

A formatação disponível para notas como “Wiley” torna a criação de planos de tratamento uma experiência muito mais fácil do que era para mim no passado. Gosto do layout do SimplePractice; é muito fácil de navegar. Os clientes podem entrar em contato com você por meio de mensagens, e você pode realizar sessões virtuais de telessaúde aprovadas pela HIPAA.

A formatação disponível para notas como “Wiley” torna a criação de planos de tratamento uma experiência muito mais fácil do que era para mim no passado. Gosto do layout do SimplePractice; é muito fácil de navegar. Os clientes podem entrar em contato com você por meio de mensagens, e você pode realizar sessões virtuais de telessaúde aprovadas pela HIPAA.

8. Klara (ideal para comunicação simplificada entre vários departamentos e encaminhamento inteligente)

Via Klara

A Klara é outra plataforma de interação com pacientes em conformidade com a HIPAA que oferece uma experiência integrada, semelhante a mensagens de texto, em todos os canais de comunicação. Quer o paciente envie mensagens por SMS, site, chat online ou telefone, todas as comunicações são canalizadas para um único tópico de mensagens criptografadas que a equipe pode gerenciar centralmente. Um de seus destaques é a camada de roteamento inteligente e automação de fluxo de trabalho. O Klara Assistant usa IA para interpretar o que os pacientes precisam, mesmo a partir de mensagens de formato livre, e automaticamente marca, atribui ou encaminha essas mensagens para o membro correto da equipe (para faturamento, agendamento, perguntas clínicas etc.). Isso reduz o tempo de triagem e diminui os gargalos na recepção.

O Klara também lida com modos híbridos de comunicação de maneira integrada. Se um paciente ligar, ele pode optar por converter a chamada em uma conversa segura por mensagem.

Melhores recursos do Klara

Habilite a telemedicina no aplicativo com salas de espera virtuais, consultas por vídeo e threads de chat persistentes que são arquivados automaticamente com a conversa.

Apoie a colaboração interna com caixas de entrada compartilhadas, @menções, notas internas e reatribuição de mensagens entre equipes de agendamento, clínicas e de faturamento.

Transmita atualizações ou mensagens sobre políticas com segurança para grupos de pacientes usando modelos de mensagens dentro do Klara.

Limitação da Klara

Os usuários gostariam de poder enviar formulários, pedidos ou resultados diretamente dos prontuários dos pacientes para o Klara, em vez de salvá-los e enviá-los separadamente.

Preços da Klara

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Klara

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Klara?

Um avaliador do G2 afirma:

Adoro poder enviar mensagens aos pacientes, pois pode ser mais rápido do que ligar. Também nos permite comunicar com outros funcionários sobre um paciente específico numa única conversa, para que as informações possam ser consultadas. Utilizo-a todos os dias no meu trabalho e utilizo-a frequentemente como paciente. É muito fácil começar a utilizá-la, tanto para o pessoal médico como para os pacientes.

Adoro poder enviar mensagens aos pacientes, pois pode ser mais rápido do que ligar. Também nos permite comunicar com outros funcionários sobre um paciente específico numa única conversa, para que as informações possam ser consultadas. Utilizo-a todos os dias no meu trabalho e utilizo-a frequentemente como paciente. É muito fácil começar a utilizá-la, tanto para o pessoal médico como para os pacientes.

💡 Dica profissional: configure seu chat para substituir automaticamente padrões comuns de PHI por asteriscos após 24 horas. Os números de telefone são substituídos por “–-1234″ e as datas por “//2024″, mantendo a legibilidade do contexto da conversa.

9. Spruce Health (ideal para VoIP, mensagens e configurações personalizadas de caixa de entrada)

Via Spruce Heath

O Spruce Health, outro hub de colaboração seguro, oferece autenticação de dois fatores, auditoria SOC 2, certificação HITRUST e registro automático de auditoria para todas as ações de leitura, gravação e visualização.

Com elas, você pode enviar SMS bidirecionais seguros, gerenciar eFax, lidar com chamadas de telessaúde ou digitalizar seu sistema telefônico com recursos como árvores telefônicas, várias linhas, transcrição de correio de voz e roteamento de chamadas. Essas ferramentas também são equipadas com automação, permitindo que você agende mensagens, acione respostas automáticas ou automatize fluxos de trabalho após o expediente com facilidade. Além disso, utilize configurações personalizadas da caixa de entrada, aplique tags aos painéis de contato ou atribua mensagens ao membro ou grupo apropriado da equipe. Notas internas, mensagens em equipe e @-paging garantem que as conversas sejam coordenadas e rastreadas, sem comprometer a privacidade do paciente.

Melhores recursos do Spruce Heath

Use a API de fax da Spruce para enviar faxes em conformidade com a HIPAA com lógica de repetição, opções de capa e registros de entrega.

Junte contatos duplicados e atribua números compartilhados às famílias para manter os registros dos pacientes organizados e precisos.

Troque mensagens com segurança entre clínicas habilitadas para Spruce para coordenar encaminhamentos e compartilhar o atendimento ao paciente.

Limitação do Spruce Heath

Não há uma subnota sob os nomes dos pacientes visível nas interações para identificar detalhes como pai, responsável ou apelido.

Preços da Spruce Heath

Teste gratuito: 14 dias

Básico : US$ 24/usuário/mês

Communicator: US$ 49/usuário/mês

Avaliações e comentários da Spruce Heath

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Spruce Heath?

Um avaliador do G2 afirma:

A facilidade de uso do Spruce, não apenas para mim e outros profissionais, mas especialmente para meus pacientes com menos conhecimentos técnicos, é o que mais gosto. Ter todas as minhas comunicações em um só lugar me ajuda a me manter organizado. Adoro o recurso de marcação para atribuir tarefas a outros profissionais.

A facilidade de uso do Spruce, não apenas para mim e outros profissionais, mas especialmente para meus pacientes com menos conhecimentos técnicos, é o que mais gosto. Ter todas as minhas comunicações em um só lugar me ajuda a me manter organizado. Adoro o recurso de marcação para atribuir tarefas a outros profissionais.

👀 Você sabia? Falhas de comunicação contribuíram para 7.149 casos de negligência médica (30% de todas as reclamações entre 2009 e 2013), levando a 1.744 mortes e custando aos hospitais a impressionante quantia de US$ 1,7 bilhão, de acordo com a CRICO Strategies.

10. Rocket. Chat (ideal para organizações com grande volume de TI que exigem controle total dos dados e soluções auto-hospedadas)

O Rocket. Chat é uma plataforma de mensagens de código aberto e compatível com a HIPAA. Você pode implantá-la no local, em uma nuvem segura ou até mesmo em ambientes isolados, dando à sua organização controle total sobre onde os dados residem e quem tem acesso a eles.

Além disso, oferece mensagens em tempo real, canais de grupo, discussões em fóruns, recursos de voz e vídeo. Todos eles têm criptografia de ponta a ponta, autenticação multifatorial e permissões baseadas em funções. Você pode até personalizar sua própria árvore telefônica ou fluxos de trabalho por meio de APIs abertas para que as mensagens se encaixem naturalmente na forma como sua organização funciona. Isso permite que você capture mensagens de pacientes de vários canais e acione fluxos de trabalho inteligentes, como encaminhamento de consultas, transmissão de notificações ou alimentação de dados em plataformas de atendimento e CRMs.

Rocket. Chat: melhores recursos

Incorpore o chat diretamente em seu próprio aplicativo ou portal do paciente com SDKs de marca branca, suporte a iframe, APIs e ferramentas de personalização.

Crie aplicativos personalizados e automações usando o kit de ferramentas App Engine do Rocket. Chat e adapte fluxos de trabalho, lógica de mensagens ou integrações.

Use o protocolo Matrix de código aberto para mensagens federadas, permitindo bate-papos seguros e interoperáveis entre diferentes servidores Rocket. Chat entre clínicas, laboratórios ou seguradoras.

Rocket. Limitação do chat

Os usuários relatam que os anexos de arquivos nem sempre são compatíveis e que falhas ocasionais no servidor podem causar breves interrupções e perda de acesso ao chat.

Preços do Rocket. Chat

Gratuito para sempre

Pro: US$ 8/usuário/mês (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Rocket. Chat:

G2: 4,2/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rocket. Chat?

Um avaliador da Capterra afirma:

Uma das vantagens mais importantes é a proteção de dados, pois você sabe que todas as informações divulgadas por meio de mensagens estão protegidas. Ele pode ser baixado em diferentes dispositivos: Android, iOS, Windows e Linux. O aplicativo é muito fácil de usar e possui muitos recursos úteis para manter uma boa comunicação.

Uma das vantagens mais importantes é a proteção de dados, pois você sabe que todas as informações divulgadas por meio de mensagens estão protegidas. Ele pode ser baixado em diferentes dispositivos: Android, iOS, Windows e Linux. O aplicativo é muito fácil de usar e possui muitos recursos úteis para manter uma boa comunicação.

Comunicação segura de ponta a ponta com o ClickUp

Não faltam ferramentas de chat criadas para conversas rápidas. Mas quando se trata de informações de pacientes, conformidade e coordenação interna, a lista fica bem mais curta.

Algumas das ferramentas desta lista simplificam a conformidade com mensagens de texto e encaminhamento de chamadas de pacientes. Outras oferecem IA, gerenciamento de tarefas e automações inteligentes. E então há o ClickUp. Aquele que combina chat em tempo real com fluxos de trabalho operacionais profundos para que conversas, itens de ação e documentação fiquem reunidos em um só lugar, protegidos por segurança de nível empresarial.

Se você está criando um sistema que se adapta à sua prestação de cuidados, o ClickUp oferece o espaço para isso. Com segurança. Com eficiência. E sem precisar alternar entre várias soluções. Inscreva-se agora no ClickUp.