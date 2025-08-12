Os melhores geradores de campanhas de IA para experimentar em 2025

Executar uma campanha de marketing de alto desempenho não deve ser caótico. Mas, para muitas equipes, ainda é. Veja por quê: briefings criativos ficam enterrados em documentos, os recursos da campanha estão espalhados por várias ferramentas e as atualizações de status ficam em chats isolados. Isso atrasa tudo e os resultados são prejudicados.

Os geradores de campanhas de IA mudam isso. Marcas líderes como Coca-Cola e Nestlé já estão usando IA para acelerar a produção criativa, testar variações mais rapidamente e lançar campanhas em dias, em vez de semanas. Essas ferramentas combinam velocidade, automação e sugestões inteligentes para ajudá-lo a criar textos publicitários, ativos de design e mapear campanhas completas em apenas alguns cliques.

*O resultado? Fluxos de trabalho mais claros, lançamentos mais rápidos e campanhas com melhor desempenho em todos os canais.

Neste guia, apresentaremos os principais geradores de campanhas de IA disponíveis atualmente, compararemos seus recursos e ajudaremos você a escolher o que melhor atende às necessidades da sua equipe.

🔎 Você sabia? A IA está ficando muito boa em escrever anúncios e é incomparável em velocidade. O JPMorgan Chase viu as taxas de cliques aumentarem 450% depois de mudar para textos publicitários escritos por IA.

Os melhores geradores de campanhas de IA em resumo

Ferramenta Melhores recursos Ideal para *Preços ClickUp • Resumos de campanhas, textos publicitários e conceitos criativos gerados por IA • IA para planejamento de campanhas em grande escala e geração de estratégias • Agentes para automatizar fluxos de trabalho, publicação e relatórios Equipes de marketing que desejam planejar, criar e executar campanhas em uma única plataforma Gratuito; personalizações disponíveis para empresas Assistente de Campanhas HubSpot • Gere textos publicitários, e-mails e páginas de destino em minutos • Conexão integrada com o HubSpot CRM Profissionais de marketing que já utilizam o HubSpot CRM e desejam criar conteúdo rápido e alinhado à marca Gratuito ActiveCampaign As empresas querem campanhas de marketing personalizadas, baseadas em dados e automatizadas Empresas que desejam campanhas de marketing personalizadas e baseadas em dados com automação Planos pagos a partir de US$ 15/mês AdCreative. ai • Criativos, banners e publicações gerados por IA em segundos • Pontuação preditiva para anúncios de alto desempenho Equipes que precisam de visuais e textos publicitários focados em conversão em grande escala Planos pagos a partir de US$ 25/mês StoryLab. ai • Textos publicitários, posts de blog e conteúdo social gerados por IA • Reutilize ideias em vários formatos Pequenas equipes ou profissionais de marketing independentes que desejam criar conteúdo rápido e multicanal Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês Creatify • Anúncios em vídeo gerados por IA a partir de prompts • Modelos integrados para diferentes formatos Marcas que desejam lançar anúncios em vídeo nas redes sociais rapidamente, sem custos elevados de produção Planos pagos a partir de US$ 19/mês Quickads • Textos publicitários e criativos em menos de 60 segundos • Opções de exportação para várias plataformas Profissionais de marketing que precisam de criativos publicitários rápidos e prontos a usar para várias plataformas Planos pagos a partir de US$ 79/mês Pencil AI • Textos e criativos publicitários adequados à marca • Pontuação preditiva para desempenho Equipes que executam campanhas publicitárias contínuas e desejam opções criativas baseadas em dados Planos pagos a partir de US$ 15/mês De forma inteligente • Testes e otimização criativos automatizados • Integração com as principais plataformas de publicidade Equipes de nível empresarial que gerenciam campanhas de mídia social em grande escala Preços personalizados Predis. ai • Anúncios, vídeos e publicações gerados por IA • Sugestões de legendas e hashtags Marcas que priorizam as redes sociais e precisam de criativos rápidos e específicos para cada plataforma Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 23/mês

O que é um gerador de campanhas de IA?

Um gerador de campanhas de IA é uma ferramenta de marketing que usa inteligência artificial para planejar, criar e otimizar campanhas multicanais, muitas vezes em uma fração do tempo que levaria com os métodos tradicionais.

Ficou curioso? Aqui estão as respostas para algumas perguntas que você pode ter como um profissional iniciante em marketing com IA.

⭐️ Como a IA está mudando a maneira como os profissionais de marketing criam e executam campanhas? A IA transforma a criação de campanhas de um processo manual e sequencial em um fluxo de trabalho automatizado e dinâmico. Ela pode:

Gere várias variações de anúncios personalizadas para diferentes públicos, em segundos

Sugira textos publicitários e conceitos de design com alta taxa de conversão

Otimize o timing e o posicionamento das campanhas nas plataformas de mídia social

Aprenda continuamente com os dados de desempenho para ajustar as estratégias

Exemplo: 75% dos profissionais de marketing acreditam que a IA lhes dá uma vantagem competitiva.

⭐️ Por que automação + personalização = melhores resultados? Com a IA cuidando do trabalho pesado de criação e programação de anúncios, os profissionais de marketing podem se concentrar na estratégia e na narrativa. A automação acelera a execução, enquanto a personalização impulsionada pela IA garante que cada conteúdo ressoe com o público certo, aumentando as taxas de engajamento e conversão.

⭐️ IA vs. métodos tradicionais: qual é a diferença/valor agregado? A geração tradicional de campanhas requer pesquisa manual, criação de conteúdo e coordenação entre plataformas. As ferramentas de IA integram essas etapas, oferecendo integração perfeita entre o planejamento da campanha, a criação de conteúdo e o acompanhamento do desempenho. Isso reduz a complexidade e dá às equipes mais tempo para se concentrarem em estratégias de marketing mais amplas. Notáveis 79% dos profissionais de marketing destacam o papel da IA na otimização de processos e no aumento da produtividade.

🧠 Verificação dos fatos: Muitos geradores de campanhas de IA usam aprendizado de máquina para aprender continuamente com cada campanha, o que significa que sua próxima campanha será sempre mais inteligente do que a anterior.

O que você deve procurar em um gerador de campanhas de IA?

Escolher o gerador de campanhas de IA certo significa encontrar uma ferramenta que corresponda aos seus objetivos, fluxo de trabalho e orçamento. No mínimo, procure por:

Suporte multicanal para que você possa criar anúncios, anúncios em vídeo e publicações nas redes sociais para várias plataformas em um só lugar

Recursos de personalização para adaptar criativos e mensagens de anúncios a públicos-alvo específicos

Recursos de automação , como agendamento, testes A/B e otimização com base em métricas importantes

Ferramentas de colaboração para alinhar as equipes de marketing, design e conteúdo

Modelos de anúncios e recursos criativos para acelerar a criação de conteúdo sem sacrificar a qualidade

Análises e relatórios para acompanhar o desempenho e medir o ROI em relação às metas da campanha

💡 Dica profissional: se você estiver executando campanhas em grande escala, escolha um gerador de campanhas de marketing com IA que se integre perfeitamente à sua pilha de marketing existente, para que sua equipe gaste menos tempo trocando de ferramentas e mais tempo otimizando campanhas.

Desde a geração de criativos publicitários e anúncios em vídeo até o agendamento de publicações nas redes sociais, os geradores de campanhas de IA atuais ajudam a criar anúncios e lançar campanhas de marketing multicanal com apenas alguns cliques.

Aqui estão as principais ferramentas que podem impulsionar o desempenho da sua campanha:

1. ClickUp (Ideal para execução simplificada de campanhas e colaboração)

Acelere suas campanhas de marketing e a criação de conteúdo com o ClickUp

Se você já desejou poder executar toda a sua campanha de marketing em um só lugar, com a IA fazendo o trabalho pesado, o ClickUp foi feito para você.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que reúne gerenciamento de projetos, colaboração em documentos, chat em equipe e IA de última geração em uma única plataforma unificada. Isso significa que seus briefings de campanha, ativos criativos, conversas e análises ficam todos em um só lugar, com o poder da IA.

Da concepção à execução e otimização, os recursos alimentados por IA do ClickUp permitem que você avance mais rápido, colabore melhor e alcance resultados mensuráveis, tornando-o uma solução abrangente para equipes de marketing.

Por que a IA da ClickUp é uma revolução na criação de campanhas

A maioria das equipes de marketing está se afogando em ferramentas desconectadas e informações dispersas. O ClickUp resolve isso com verdadeira convergência — reunindo todo o seu trabalho, conhecimento e comunicação e potencializando-os com IA poderosa e prática.

Conheça o ClickUp Brain , seu parceiro de campanha

Resumos e ideias instantâneas para campanhas: basta digitar o objetivo ou prompt da sua campanha e o ClickUp Brain gera um resumo detalhado, um esboço ou ideias de conteúdo personalizadas para o seu público e canais

Sugestões inteligentes em qualquer lugar: Precisa de um assunto atraente, um novo ângulo para um anúncio ou um resumo rápido de uma reunião? O ClickUp Brain está sempre à disposição para ajudar, exatamente onde você está trabalhando, com acesso a vários modelos avançados de IA, como ChatGPT, Claude e Gemini

Um fluxo de trabalho completo para campanhas: peça ao ClickUp Brain para aprender com campanhas anteriores e criar tarefas contextuais, subtarefas e atribuir tags aos responsáveis pelas suas últimas campanhas de marketing

📌 Exemplo: Planejando uma campanha de volta às aulas? Basta inserir sua solicitação no ClickUp Brain, e ele cria instantaneamente um briefing de campanha completo, pronto para você transformar em tarefas e compartilhar com sua equipe.

Aqui está uma amostra do ClickUp Brain em ação👇

multiplique suas campanhas por 10 com o ClickUp Brain MAX : o companheiro de desktop com IA perfeito para profissionais de marketing

Automação completa da campanha: gere planos de campanha, conteúdo e até mesmo análises pós-campanha com apenas alguns cliques. Não é mais necessário alternar entre ferramentas de IA para diferentes necessidades

Recomendações práticas: O Brain MAX não se limita a criar — ele ajuda você a otimizar. Receba sugestões para melhorar sua campanha, desde o momento certo para lançá-la até as mensagens e a combinação de canais

Criação de tarefas por voz: use sua voz para gravar notas, criar tarefas (e subtarefas) de campanha, fazer pesquisas em seu espaço de trabalho conectado e muito mais, em 40 idiomas! Com o Talk to text , criar campanhas, ter ideias (sem palavras-chave) e realizar tarefas nunca foi tão fácil

Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

📌 Exemplo: Está executando uma campanha multicanal para a Black Friday? Com o Brain MAX, você pode gerar um plano de campanha detalhado, atribuir tarefas à sua equipe, redigir e-mails promocionais e publicações nas redes sociais e até receber recomendações baseadas em IA sobre os melhores horários para lançar e quais canais priorizar — tudo em um fluxo de trabalho contínuo.

Assista a este vídeo para saber mais sobre uma maneira mais inteligente e rápida de realizar suas tarefas. 🧠✨

Agentes de IA: seus assistentes de campanha sempre disponíveis

Automatize o trabalho repetitivo: os agentes de IA lidam com tarefas repetitivas, como atribuir trabalhos, enviar lembretes, atualizar status e gerar resumos

Mantenha as campanhas no caminho certo: os agentes enviam lembretes de prazos, geram relatórios de desempenho e garantem que nada seja esquecido

Obtenha um plano completo com tarefas e subtarefas: os agentes de IA podem criar uma estrutura e um fluxo de trabalho completos para sua campanha.

📌 Exemplo: aprove um briefing de campanha e um agente de IA instantaneamente atribui tarefas à sua equipe, agenda reuniões de revisão e configura lembretes, sem necessidade de acompanhamento manual. Veja como funciona. 👇🏼

Conteúdo, fluxo de trabalho e programação com IA

ClickUp Calendar. Ele otimiza cronogramas e envia lembretes inteligentes para que nada seja esquecido Programe automaticamente tarefas, reuniões e prazos da campanha com o Ele otimiza cronogramas e envia lembretes inteligentes para que nada seja esquecido

Capture e resuma reuniões de campanha e, em seguida, crie automaticamente tarefas acionáveis para manter os projetos em andamento com o ClickUp AI Notetaker

Deixe a IA cuidar das tarefas rotineiras — atribuições, atualizações de status e notificações com o ClickUp Automations — para que sua equipe possa se concentrar na estratégia e na criatividade

Recupere instantaneamente ativos de campanha, variações de anúncios vencedoras ou o rascunho mais recente — sem precisar mais vasculhar pastas ou e-mails com o Enterprise AI Search

Análise, relatórios e otimização — com tecnologia de IA

Monitore o desempenho da campanha em tempo real com os painéis personalizáveis e alimentados por IA do ClickUp

Análise com IA: meça o ROI, acompanhe os KPIs e obtenha insights acionáveis para melhoria contínua

Espaço de trabalho unificado para o sucesso da campanha

Plataforma convergente : gerenciamento de projetos, documentos, chat e IA trabalham juntos para que você possa criar, lançar e otimizar campanhas com mais rapidez, menos atrito e maior impacto

Colaboração em tempo real: o ClickUp Chat , o chat integrado, os comentários e os documentos compartilhados do ClickUp mantêm todos alinhados e engajados, esteja sua equipe no escritório ou trabalhando remotamente

Com IA no centro e tudo gerenciado em um só lugar, o ClickUp transforma a execução de campanhas em um processo estratégico e simplificado que gera resultados.

Modelos, integrações e escalabilidade

O modelo de plano de campanha ClickUp é um modelo abrangente e pronto a usar para organizar, agendar e acompanhar todos os aspetos da sua campanha, do início ao fim.

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se organizado e obtenha os resultados que precisa com o modelo de planejamento de campanhas do ClickUp

Os recursos do ClickUp, como Status personalizados, Campos personalizados e Visualizações personalizadas , permitem acompanhar o andamento da campanha, organizar detalhes essenciais, como orçamento e propriedade, e visualizar todo o fluxo de trabalho em formatos como Lista, Gantt, Carga de trabalho e Calendário.

Modelos como o Modelo de Gerenciamento de Campanhas de Marketing do ClickUp e o Modelo de Brief de Campanha do ClickUp ajudam você a planejar, lançar e acompanhar campanhas com facilidade, garantindo que todos os briefs sejam claros, alinhados e acionáveis para equipes e partes interessadas.

Conecte o ClickUp ao Google Ads, plataformas de e-mail, CRMs e muito mais para obter uma pilha de marketing unificada com as integrações do ClickUp

Controles de privacidade robustos e escalabilidade para equipes de qualquer tamanho com a segurança de nível empresarial do ClickUp

Sarah Lively, diretora de mídias sociais da Cartoon Network, tem isso a dizer sobre o ClickUp como a única fonte de verdade da equipe:

Podemos agir muito rapidamente porque temos uma única fonte de verdade que contém todos os detalhes de que precisamos. Também podemos ser extremamente precisos com o que publicamos nas redes sociais, pois temos status de tarefas que evitam erros.

Podemos agir muito rapidamente porque temos uma única fonte de verdade que contém todos os detalhes de que precisamos. Também podemos ser extremamente precisos com o que publicamos nas redes sociais, pois temos status de tarefas que evitam erros.

Principais recursos do ClickUp

Resumos de campanhas, textos publicitários e conceitos criativos gerados por IA a partir dos melhores modelos de IA do mundo

Agentes de IA para atribuições, aprovações, agendamentos e relatórios sem intervenção humana

Calendário com IA para agendamento inteligente e gerenciamento de prazos

Painéis e análises em tempo real diretamente vinculados às metas da campanha

Plataforma convergente para gerenciamento de campanhas, colaboração de conteúdo e comunicação

AI Notetaker para resumos de reuniões e criação instantânea de tarefas

Modelos, status, campos e visualizações personalizáveis

Integrações profundas com ferramentas de marketing e CRMs

Limitações do ClickUp

A variedade de recursos pode levar a uma curva de aprendizado mais longa para equipes novas em plataformas completas

Preços do ClickUp

ClickUp avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 comenta:

O novo Brain MAX aumentou muito a minha produtividade. A capacidade de usar vários modelos de IA, incluindo modelos de raciocínio avançado, por um preço acessível, facilita a centralização de tudo em uma única plataforma. Recursos como conversão de voz em texto, automação de tarefas e integração com outros aplicativos tornam o fluxo de trabalho muito mais suave e inteligente.

O novo Brain MAX aumentou muito a minha produtividade. A capacidade de usar vários modelos de IA, incluindo modelos de raciocínio avançado, por um preço acessível, facilita a centralização de tudo em uma única plataforma. Recursos como conversão de voz em texto, automação de tarefas e integração com outros aplicativos tornam o fluxo de trabalho muito mais suave e inteligente.

📚 Leitura bônus: Quer saber mais sobre como executar um mecanismo de receita de marketing de alta velocidade com o ClickUp e a IA? Obtenha o manual agora! 👇🏼

2. HubSpot Campaign Assistant (Ideal para gerar ativos de campanha dentro de um ecossistema de CRM)

via HubSpot

O HubSpot Campaign Assistant é uma ferramenta com IA integrada diretamente na plataforma HubSpot que ajuda as equipes de marketing a criar textos para anúncios, páginas de destino e e-mails de marketing. Basta inserir alguns detalhes, como seu produto, público-alvo e tom, e ele gera um texto personalizado e pronto para uso em questão de minutos.

Funciona em anúncios do Google Search, Facebook e LinkedIn, além de conteúdo de e-mail e página de destino, para que você possa preparar vários recursos de campanha em um só lugar. A ferramenta elimina o trabalho de começar do zero e acelera a criação de recursos para campanhas multicanais.

Uma vantagem importante é a integração profunda com as ferramentas de CRM e marketing da HubSpot. Você pode enviar o conteúdo gerado diretamente para suas campanhas, conectá-lo aos dados dos seus clientes e acompanhar o desempenho sem precisar mudar de plataforma.

Isso torna a ferramenta ideal para equipes que já utilizam o HubSpot para gerenciamento de leads e automação, mantendo a criação, execução e geração de relatórios das campanhas em um único espaço de trabalho conectado. Para maior flexibilidade, você também pode copiar o conteúdo para uso fora do HubSpot.

Principais recursos do HubSpot Campaign Assistant

Gere textos para páginas de destino, e-mails de marketing e anúncios em minutos

Crie várias variações de anúncios adaptadas a diferentes plataformas ou públicos-alvo

Preserve e revisite rascunhos anteriores para comparações e refinamentos

Interface fácil de usar, com configuração mínima e sem necessidade de experiência em IA ou programação

Limitações do Assistente de Campanhas da HubSpot

Funciona melhor para profissionais de marketing que já utilizam o CRM e o Marketing Hub da HubSpot

Focados principalmente em texto, podem exigir edição manual para um acabamento criativo completo

Preços do HubSpot Campaign Assistant

Gratuito

Avaliações e comentários do HubSpot Campaign Assistant

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot Campaign Assistant

Um avaliador do G2 compartilha :

Desde marketing por e-mail e criação de páginas de destino até programação de mídias sociais, otimização de SEO e integração de CRM, a HubSpot oferece uma solução completa que abrange todas as etapas da jornada do cliente.

Desde marketing por e-mail e criação de páginas de destino até programação de mídias sociais, otimização de SEO e integração de CRM, a HubSpot oferece uma solução completa que abrange todas as etapas da jornada do cliente.

📚 Leitura relacionada: Aqui está uma lista de verificação para campanhas de marketing para garantir que você tenha coberto todas as etapas, desde a concepção até a execução, antes de lançar sua campanha.

3. ActiveCampaign (Ideal para campanhas de e-mail automatizadas e jornadas do cliente)

via ActiveCampaign

O ActiveCampaign combina a geração de conteúdo com IA com sua robusta plataforma de automação de marketing, facilitando a criação de campanhas direcionadas por e-mail, mídias sociais e anúncios. Você pode gerar linhas de assunto, corpo do texto e texto do anúncio, personalizando as mensagens para diferentes segmentos do seu público.

Ele oferece suporte a campanhas multicanais, reunindo dados sobre o comportamento dos clientes para personalizar ofertas e chamadas para ação. A IA ajuda a refinar o conteúdo para aumentar o engajamento, enquanto a automação garante que as mensagens cheguem às pessoas certas no momento certo.

A força do ActiveCampaign reside na sua capacidade de ligar a criação de campanhas diretamente ao mapeamento da jornada do cliente. Você pode criar sequências, acionar comunicações com base em interações e acompanhar o desempenho, tudo na mesma plataforma.

Essa combinação de geração de conteúdo com IA e automação torna essa ferramenta ideal para equipes que desejam campanhas mais inteligentes e baseadas em dados, sem precisar lidar com ferramentas separadas para redação, segmentação e entrega.

📮ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

Principais recursos do ActiveCampaign

Conteúdo preditivo com IA e otimização do tempo de envio

Automação multicanal para e-mail, redes sociais e anúncios

Segmentação avançada para campanhas de marketing personalizadas

CRM integrado para um alinhamento perfeito entre vendas e marketing

Limitações do ActiveCampaign

A automação completa requer planos de nível superior

Os custos aumentam rapidamente à medida que sua lista de contatos cresce

Preços do ActiveCampaign

Inicial: US$ 15/mês

Mais: US$ 49/mês

Profissional: US$ 79/mês

Empresa: US$ 145/mês

Avaliações e comentários da ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ActiveCampaign

Um avaliador do G2 compartilha:

É muito fácil configurar meus contatos, campanhas por e-mail e automações no ActiveCampaign para alcançar meu público de maneira eficaz. É fácil ver o desempenho das minhas campanhas e ajustá-las quando necessário.

É muito fácil configurar meus contatos, campanhas por e-mail e automações no ActiveCampaign para alcançar meu público de maneira eficaz. É fácil ver o desempenho das minhas campanhas e ajustá-las quando necessário.

📚 Leia também: Precisa de uma opção pronta para usar para dar um impulso à sua próxima campanha publicitária? Estes modelos de publicidade são a solução ideal para você.

4. AdCreative. ai (Ideal para criar anúncios criativos com alta taxa de conversão usando IA)

via AdCreative

AdCreative.ai é uma plataforma alimentada por IA que ajuda os profissionais de marketing a produzir rapidamente anúncios criativos focados na conversão e visuais para redes sociais. Você pode gerar várias variações de anúncios em minutos, inserindo os detalhes do seu produto, público-alvo e ativos da marca.

A ferramenta usa aprendizado de máquina treinado em milhões de anúncios de alto desempenho para sugerir layouts, títulos e chamadas à ação otimizados para cliques e conversões.

Ele é compatível com canais populares como Facebook, Instagram, Google e LinkedIn, facilitando a criação de criativos específicos para cada plataforma sem precisar começar do zero todas as vezes. Você também pode enviar seu próprio kit de marca, incluindo cores, fontes e logotipos, para que todos os resultados tenham a identidade da sua marca.

O AdCreative.ai integra-se a ferramentas como Google Ads e Facebook Ads Manager, permitindo que você envie criativos diretamente para suas campanhas publicitárias para teste e acompanhamento de desempenho.

Isso torna essa ferramenta especialmente útil para equipes que realizam campanhas publicitárias de alto volume e desejam economizar tempo em trabalhos repetitivos de design, melhorando o desempenho criativo por meio de recomendações baseadas em dados.

Principais recursos do AdCreative.ai

Criativos publicitários, banners e publicações nas redes sociais gerados por IA em segundos

Pontuação preditiva para priorizar variantes de anúncios de alto desempenho

Várias variações de anúncios para testes A/B e otimização

Integrações com as principais plataformas de publicidade para uma publicação perfeita

Limitações do AdCreative.ai

As opções de personalização são limitadas para necessidades avançadas de marca ou layout

Os melhores resultados dependem da conexão com contas de anúncios ativas para obter feedback sobre o desempenho

Preços do AdCreative.ai

Inicial: US$ 39/mês

Profissional: US$ 249/mês

Ultimate: US$ 599/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do AdCreative.ai

G2: 4,3/5 (782 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AdCreative.ai

Um avaliador do G2 compartilha:

O que mais gosto no AdCreative.ai é a economia de tempo. Com essa ferramenta, posso gerar dezenas de banners publicitários com aparência profissional em apenas alguns cliques.

O que mais gosto no AdCreative.ai é a economia de tempo. Com essa ferramenta, posso gerar dezenas de banners publicitários com aparência profissional em apenas alguns cliques.

📚 Leia também: Descubra como equipes dinâmicas alcançam melhores resultados com este guia para a execução de campanhas em alta velocidade.

5. StoryLab. ai (Ideal para textos publicitários e sugestões de conteúdo social gerados por IA)

O StoryLab.ai é uma ferramenta de criação de conteúdo com IA projetada para ajudar os profissionais de marketing a gerar textos de campanha para vários canais em um só lugar. Ele suporta formatos como legendas de mídia social, textos de anúncios, sequências de e-mail, esboços de blogs e roteiros de vídeo, facilitando a manutenção da consistência das mensagens em todas as plataformas.

Comece inserindo uma breve descrição da sua campanha ou produto, escolhendo o tom de voz e selecionando um tipo de conteúdo, e o StoryLab.ai gera um rascunho de conteúdo que você pode editar ou refinar.

A força da plataforma reside na sua variedade de modelos, que abrangem tudo, desde anúncios no Facebook e LinkedIn até descrições no YouTube e títulos de páginas de destino. Também inclui uma funcionalidade de “re-geração” que lhe oferece várias variações de uma única ideia, para que possa testar rapidamente mensagens A/B. Para campanhas em curso, pode guardar e organizar os seus prompts ou resultados favoritos, facilitando a manutenção de uma biblioteca de ideias de conteúdo reutilizáveis.

Principais recursos do StoryLab.ai

Textos publicitários, posts de blog e conteúdo para redes sociais gerados por IA

Reutilização de conteúdo para marketing multicanal

Sugestões criativas para inspirar ideias de campanha

Interface simples e colaborativa

Limitações do StoryLab.ai

Recursos avançados de formatação ou design limitados

Funciona melhor para conteúdo baseado em texto, não visual

Preços do StoryLab.ai

Plano gratuito

Pro: US$ 15/mês

Ilimitado: US$ 19/mês

Avaliações e comentários do StoryLab.ai

G2: Sem avaliações

Capterra: Sem avaliações

🔎 Você sabia? Gerenciar campanhas em silos atrasa o seu trabalho. Saiba como centralizar a execução de campanhas e manter tudo alinhado em um só lugar.

6. Creatify (Ideal para transformar informações sobre produtos em anúncios em vídeo prontos para uso)

via Creatify

A Creatify é uma plataforma baseada em IA focada na criação de anúncios em vídeo de formato curto que podem ser usados em plataformas de mídia social como Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Você fornece detalhes sobre seu produto ou campanha, como principais argumentos de venda, público-alvo e estilo desejado, e a Creatify gera automaticamente anúncios em vídeo completos com recursos visuais, sobreposições de texto e música.

Uma das principais vantagens é a capacidade de criar várias variações de um anúncio rapidamente, facilitando o teste de diferentes ângulos criativos e a identificação do que mais repercute no seu público. A ferramenta também oferece edição fácil, para que você possa ajustar o texto, substituir imagens ou ajustar o tempo sem precisar começar do zero.

Como o Creatify cuida de todo o processo, desde a geração de conceitos de anúncios até a produção de vídeos prontos para uso, ele é ideal para pequenas empresas, equipes de marketing ou marcas de comércio eletrônico que desejam anúncios em vídeo com aparência profissional sem investir em softwares de edição complexos ou equipes dedicadas à produção de vídeo.

Melhores recursos do Creatify

Anúncios em vídeo gerados por IA a partir de prompts simples

Modelos integrados para diferentes formatos e plataformas de anúncios

Opções personalizáveis de branding e mensagens

Exportação rápida para plataformas como Facebook, Instagram e TikTok

Limitações do Creatify

Recursos avançados de edição limitados em comparação com softwares de vídeo profissionais

Funciona melhor para conteúdo de marketing de formato curto

Preços do Creatify

Gratuito

Inicial: US$ 39/mês

Pro: US$ 99/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Creatify

G2: 4,5/5 (mais de 485 avaliações)

Capterra: Sem avaliações

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Creatify

Um avaliador do G2 compartilha:

Aprecio sinceramente a facilidade de uso do Creatify AI. A plataforma é intuitiva, mesmo para quem não é especialista em tecnologia, o que torna todo o processo de criação de vídeos muito tranquilo.

Aprecio sinceramente a facilidade de uso do Creatify AI. A plataforma é intuitiva, mesmo para quem não é especialista em tecnologia, o que torna todo o processo de criação de vídeos muito tranquilo.

📚 Leia também: Desde a redação de textos atraentes até o agendamento de lançamentos, este guia de gerenciamento de campanhas por e-mail ajuda a otimizar tudo.

7. Quickads (Ideal para gerar automaticamente variações de anúncios para redes sociais)

via Quickads

O Quickads é uma plataforma de criação de anúncios com IA projetada para ajudar profissionais de marketing e proprietários de pequenas empresas a produzir anúncios para vários canais em minutos. Você começa inserindo informações básicas sobre seu produto, público-alvo e objetivos da campanha, e a plataforma gera criativos, textos e variações de anúncios personalizados de acordo com suas informações.

Ele suporta uma ampla variedade de formatos de anúncios, incluindo publicações em redes sociais, banners e roteiros de vídeo, tornando-o versátil para equipes que realizam campanhas multicanais. A ferramenta também permite uma personalização rápida para que você possa ajustar o texto, as cores e os recursos visuais para corresponder ao estilo da sua marca antes da publicação.

Com ênfase na rapidez e simplicidade, o Quickads é especialmente útil para empresas que precisam criar e testar muitas versões de anúncios sem gastar dias com design ou redação. É uma opção prática para equipes que desejam lançar campanhas mais rapidamente, mantendo a produção criativa interna.

Principais recursos do Quickads

Textos e criativos publicitários gerados por IA em menos de 60 segundos

Opções de exportação multiplataforma para Facebook, Instagram, Google e muito mais

Variações automáticas de anúncios para testes A/B

Interface simples para quem não é designer

Limitações do Quickads

Menos opções de personalização em comparação com ferramentas de design avançadas

Mais adequado para campanhas de curto prazo ou com retorno rápido

Preços do Quickads

Inicial: US$ 79/mês

Pro: US$ 99/mês

Agência: US$ 149/mês

Avaliações e comentários do Quickads

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Quickads

Um avaliador do G2 compartilha:

O recurso de criação de anúncios com imagens com um clique do QuickAds.ai é revolucionário. É incrivelmente eficiente, oferecendo resultados profissionais em segundos. Economizei muito tempo e dinheiro em design desde que comecei a usar essa ferramenta. Os anúncios são atraentes e eficazes, fazendo minhas campanhas se destacarem.

O recurso de criação de anúncios com imagens com um clique do QuickAds.ai é revolucionário. É incrivelmente eficiente, oferecendo resultados profissionais em segundos. Economizei muito tempo e dinheiro em design desde que comecei a usar essa ferramenta. Os anúncios são atraentes e eficazes, fazendo minhas campanhas se destacarem.

📚 Leitura relacionada: Crie estratégias mais inteligentes com mais rapidez usando geradores de planos de marketing com IA que reduzem o tempo de planejamento pela metade.

8. Pencil AI (Ideal para testar e otimizar criativos de anúncios com insights de IA)

via Pencil

O Pencil AI usa IA para ajudar equipes de marketing a criar anúncios criativos para plataformas como Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Você começa enviando os ativos da sua marca — logotipos, imagens de produtos e vídeos existentes — e, em seguida, o Pencil gera várias variações de anúncios projetadas para combinar com o seu tom e estilo.

O que diferencia o Pencil é sua abordagem “preditiva”. A IA não cria apenas anúncios; ela analisa dados de desempenho de campanhas anteriores para sugerir criativos com maior probabilidade de sucesso. Com o tempo, ela aprende quais recursos visuais, títulos e chamadas à ação funcionam melhor para sua marca, para que os anúncios futuros sejam ainda mais direcionados.

Todas as suas campanhas e ativos são armazenados em um único painel, facilitando o teste de variações e o acompanhamento dos resultados. Isso torna o Pencil especialmente valioso para equipes que realizam campanhas publicitárias frequentes e desejam reduzir o tempo de produção, mantendo os dados de desempenho essenciais para suas decisões criativas.

Principais recursos do Pencil AI

Textos publicitários e recursos criativos gerados por IA, personalizados para sua marca

Pontuação preditiva de desempenho para variações de anúncios

Integração com o kit da marca para visuais consistentes

Várias variações para testes A/B

Limitações do Pencil AI

Requer contas de anúncios conectadas para obter os melhores resultados preditivos

Funciona melhor para equipes que executam campanhas publicitárias contínuas

Preços do Pencil AI

Básico: US$ 14/mês

Crescimento: US$ 55/mês

Prós: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Pencil AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pencil AI

Um avaliador do G2 compartilha :

Esta é uma plataforma revolucionária. Destaque para: todos os melhores modelos GenAI em um só lugar, dados de desempenho integrados para otimizar a produção de anúncios, variações de feed para dimensionar o conteúdo, biblioteca de marcas integrada e chat para anúncios!

Esta é uma plataforma revolucionária. Destaque para: Todos os melhores modelos GenAI em um só lugar, dados de desempenho integrados para otimizar a produção de anúncios, variações de feed para dimensionar o conteúdo, biblioteca de marcas integrada e chat para anúncios!

📚 Leia também: Estes exemplos de briefings criativos mostram como colocar todos em sintonia, antes mesmo de começar a criar.

9. Smartly (Ideal para automação de anúncios em grande escala e em várias plataformas)

via Smartly

A Smartly é uma plataforma de automação criativa e compra de mídia projetada para ajudar as marcas a executar campanhas pagas nas principais plataformas de mídia social, incluindo Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest e Snapchat. Ela combina criação, teste e otimização de anúncios em um único espaço de trabalho, permitindo que as equipes criem anúncios, definam segmentações e lancem campanhas sem precisar alternar entre ferramentas.

Os recursos de automação da plataforma permitem que os profissionais de marketing atualizem dinamicamente os criativos e a segmentação dos anúncios com base em feeds de produtos, segmentos de público ou dados de desempenho. Isso ajuda a manter os anúncios relevantes e oportunos, esteja você realizando promoções sazonais ou atualizando mensagens baseadas em estoque. As equipes também podem realizar testes criativos em escala para ver quais variações têm melhor desempenho antes de comprometer o orçamento.

Como o Smartly.io se integra diretamente às plataformas de anúncios sociais, os dados de desempenho são enviados de volta para a ferramenta para relatórios em tempo real. Isso facilita a identificação de tendências, o ajuste de gastos e a replicação de campanhas de alto desempenho. Grandes marcas costumam usar o Smartly.io para gerenciar várias campanhas e mercados ao mesmo tempo, otimizando fluxos de trabalho e reduzindo o gerenciamento manual de anúncios.

Melhores recursos inteligentes

Teste e otimização criativos automatizados em todas as plataformas

Integração com todas as principais redes de publicidade em mídias sociais

Alocação de orçamento com IA para um melhor ROI

Ferramentas de colaboração para equipes criativas e de marketing

Limitações inteligentes

Preços mais elevados destinados a clientes empresariais

Não é ideal para pequenas empresas com orçamento limitado para publicidade

Preços inteligentes

Preços personalizados com base nos gastos com publicidade e nas necessidades da campanha

Avaliações e comentários inteligentes

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Smartly

Um avaliador do G2 compartilha:

Eles oferecem suporte a quase todos os recursos nativos do Meta Ads – DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, personalização de posicionamento, etc. Toda a estrutura da nossa campanha pode ser gerenciada a partir de feeds de automação fáceis de usar do Google Sheets. Orçamento, criatividade, cópia, segmentação, etc. – tudo gerenciado ao vivo a partir do Google Sheets!

Eles oferecem suporte a quase todos os recursos nativos do Meta Ads – DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, Placement Customization, etc. Toda a estrutura da nossa campanha pode ser gerenciada a partir de feeds de automação fáceis de usar do Google Sheets. Orçamento, criatividade, cópia, segmentação, etc. – tudo gerenciado ao vivo a partir do Google Sheets!

📚 Leia também: Encontre as melhores ferramentas de gerenciamento de campanhas para planejar, lançar e otimizar campanhas do início ao fim.

10. Predis. ai (Ideal para geração de publicações em redes sociais e planejamento de ideias)

Predis.ai é uma ferramenta baseada em IA que ajuda as empresas a criar publicações completas para redes sociais, incluindo imagens, legendas e hashtags, a partir de um simples texto. Você pode inserir uma breve descrição do seu produto, oferta ou campanha, e o Predis gera automaticamente conteúdo pronto para publicação, adaptado a plataformas como Instagram, Facebook, LinkedIn e muito mais.

A ferramenta vem com um gerador de imagens com IA, modelos personalizáveis e um agendador para que você possa criar e publicar conteúdo sem precisar alternar entre vários aplicativos. Ela também oferece análises da concorrência e insights de desempenho, fornecendo dados para refinar sua estratégia social.

O Predis funciona bem para pequenas e médias empresas e agências que desejam manter uma presença social ativa e profissional sem investir pesadamente em recursos de design ou redação. Ao combinar ideias, criação e programação em um só lugar, ele ajuda as equipes a manter as campanhas consistentes e dentro do prazo.

Principais recursos do Predis.ai

Textos publicitários, vídeos e publicações estáticas nas redes sociais gerados por IA

Recomendações criativas específicas para cada plataforma e canal

Sugestões de legendas e hashtags para aumentar a visibilidade

Suporte multilíngue para campanhas globais

Limitações do Predis. ai

Recursos avançados limitados de edição de vídeo

Funciona melhor para estratégias de marketing com foco nas redes sociais

Preços do Predis. ai

Gratuito

Mais: US$ 39/mês

Edge: US$ 79/mês

Empresa: US$ 249/mês

Predis. ai classificações e avaliações

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Predis.ai

Um avaliador do G2 compartilha:

Ótimo aplicativo para todos os tipos de criação de conteúdo, como vídeos, imagens e carrosséis.

Ótimo aplicativo para todos os tipos de criação de conteúdo, como vídeos, imagens e carrosséis.

📚 Leia também: Da redação de textos publicitários à seleção dos melhores criativos, a IA na publicidade está mudando a forma como os profissionais de marketing trabalham.

Benefícios do uso da IA para geração de campanhas

🔎 Você sabia? Uma grande maioria dos profissionais de marketing — impressionantes 85% — está aproveitando ferramentas de redação com IA ou ferramentas de criação de conteúdo para aprimorar seu marketing.

Os geradores de campanhas de IA tiram muito do trabalho pesado das suas mãos — eles economizam seu tempo, aprimoram sua segmentação e geram ideias criativas que você pode usar em todos os canais. Com a automação e os dados ao seu lado, planejar, criar e otimizar campanhas se torna muito mais fácil — e muito mais eficaz.

1. Criação mais rápida de campanhasA IA pode gerar textos publicitários, anúncios em vídeo, publicações nas redes sociais e modelos de anúncios em minutos, reduzindo o tempo entre a conceção e o lançamento.

⭐ O que isso significa: Os profissionais de marketing estão obtendo benefícios diretos em sua eficiência e produtividade com a implementação da tecnologia de IA. 83,82% dos entrevistados relataram aumento na produtividade desde a adoção da IA.

2. Mensagens de marca consistentesAs diretrizes de marca e os controles de tom de voz integrados garantem que todas as criatividades dos anúncios estejam alinhadas com a identidade da sua marca, independentemente da plataforma.

3. Otimização baseada em dadosA IA analisa dados históricos de desempenho e o comportamento do público para ajustar estratégias de anúncios, melhorar as taxas de cliques e maximizar o ROI.

4. Personalização em escalaA personalização automatizada de conteúdo ajuda a adaptar mensagens para diferentes públicos-alvo sem criar manualmente várias variações de anúncios.

5. Execução multicanal integradaMuitos geradores de campanhas de marketing com IA se integram a plataformas de mídia social, redes de publicidade e ferramentas de CRM, facilitando a coordenação de campanhas entre canais.

6. Eficiência de custosAo reduzir a dependência de recursos criativos externos e minimizar a tentativa e erro, as ferramentas alimentadas por IA podem ajudar a reduzir os custos de produção das campanhas.

📚 Leia também: Reduza o tempo de configuração de campanhas com esses modelos de campanha de marketing projetados para agilidade e colaboração.

Desafios no uso da IA para geração de campanhas

Embora os geradores de campanhas de IA possam otimizar a criação de anúncios e melhorar o desempenho, eles também apresentam desafios que os profissionais de marketing precisam gerenciar.

1. Controle de qualidadeOs criativos e textos publicitários gerados por IA podem precisar de revisão humana antes da publicação para garantir precisão, relevância e alinhamento com a marca.

📊 Fato concreto: 39% dos profissionais de marketing afirmam não saber como usar a IA generativa com segurança. Eles levantam preocupações sobre sua precisão e relatam a necessidade de supervisão humana, bem como treinamento adequado e dados confiáveis dos clientes, para aproveitar a tecnologia de forma eficaz no trabalho.

2. Dependência excessiva da automaçãoDepender exclusivamente da IA para a criação de conteúdo pode resultar em mensagens genéricas ou repetitivas, o que pode reduzir o engajamento do público ao longo do tempo.

3. Contexto criativo limitadoAs ferramentas de IA funcionam melhor quando recebem briefings e dados detalhados. Sem os inputs adequados, os resultados podem carecer das nuances necessárias para os objetivos específicos da campanha.

4. Privacidade e conformidade de dadosO uso de dados de clientes para personalização por IA exige o cumprimento rigoroso de regulamentos de privacidade, como o GDPR e o CCPA, que nem todas as ferramentas gerenciam automaticamente.

🔍 Pesquisa mostra: 40,44% dos profissionais de marketing destacaram as preocupações com a privacidade dos dados como um grande desafio na integração e otimização total da IA. Isso reflete a crescente sensibilidade em relação ao manuseio de dados e considerações éticas nas aplicações de IA.

5. Complexidade da integraçãoAlguns geradores de campanhas de marketing com IA podem não se integrar perfeitamente com sua pilha de tecnologia existente, exigindo configuração adicional ou processos manuais.

6. Custos de assinatura e escalabilidadeEmbora as ferramentas de IA possam economizar tempo, recursos avançados, níveis de uso mais altos ou suporte para várias marcas podem aumentar os custos, especialmente para equipes grandes.

📚 Leia também: Defina orçamentos, monitore gastos e ajuste estratégias em tempo real com a ajuda deste guia de orçamento de marketing.

Como escolher o gerador de campanhas de IA certo?

A escolha do gerador de campanhas de marketing com IA certo depende dos objetivos, do orçamento e do fluxo de trabalho da sua equipe. A escolha certa deve estar alinhada com os objetivos da sua campanha e integrar-se perfeitamente à sua pilha de marketing.

1. Defina os objetivos da sua campanhaDecida se sua prioridade é criar anúncios, otimizar a segmentação, gerar anúncios em vídeo, produzir publicações nas redes sociais ou gerenciar campanhas de ponta a ponta.

2. Verifique os recursos de IAProcure recursos como modelos de anúncios, várias variações de anúncios, análise preditiva e personalização para atender às necessidades da sua campanha.

3. Avalie as opções de integraçãoEscolha uma ferramenta que funcione perfeitamente com suas plataformas de mídia social, CRM e ferramentas de análise para otimizar os fluxos de trabalho.

4. Avalie a facilidade de usoCertifique-se de que a plataforma tenha uma interface intuitiva para que sua equipe possa começar a criar anúncios e criativos rapidamente, sem uma curva de aprendizado íngreme.

5. Compare os níveis de preçosAnalise todos os planos disponíveis e leve em consideração os possíveis custos de expansão caso suas campanhas ou sua equipe cresçam.

6. Leia comentários reais de usuáriosConsulte as avaliações do G2 e do Capterra para entender o desempenho, a qualidade do suporte ao cliente e as possíveis limitações da perspectiva do usuário.

🔎 Você sabia? Uma estratégia de promoção sólida é o que diferencia as campanhas excelentes das esquecíveis.

Entregue campanhas mais rapidamente com IA

Os geradores de campanhas de IA estão mudando o jogo para os profissionais de marketing. Eles ajudam você a planejar, criar e otimizar campanhas publicitárias com mais rapidez, segmentar de forma mais inteligente e gastar menos. Precisa de criativos publicitários novos? Várias variações? Ajustes específicos para plataformas sociais? Essas ferramentas eliminam o trabalho pesado do processo de criação de anúncios para que você possa se concentrar nos grandes ganhos.

E se você deseja um único lugar para executar tudo, o ClickUp é a solução ideal. É o aplicativo completo para o trabalho, combinando gerenciamento de projetos, criação de conteúdo, colaboração e IA em uma única plataforma. Com o ClickUp Brain, o Brain MAX e os AI Agents, você pode levar sua campanha de marketing do briefing ao lançamento sem precisar alternar entre abas.

Experimente o ClickUp gratuitamente agora e comece a gerenciar suas campanhas de maneira mais inteligente.

Perguntas frequentes

A IA pode acelerar significativamente a criação de campanhas, gerando textos publicitários, anúncios em vídeo, publicações nas redes sociais e modelos de anúncios em poucos minutos. Também utiliza insights baseados em dados para otimizar a segmentação, personalizar criativos publicitários e melhorar as taxas de cliques ao longo do tempo.

Ao contrário das ferramentas tradicionais, que dependem muito da entrada manual de dados, os geradores de campanhas de marketing com IA automatizam a criação de conteúdo, sugerem várias variações de anúncios e usam dados de desempenho para ajustar as campanhas em todas as plataformas.

A IA pode dar suporte a vários tipos de campanhas, incluindo anúncios em redes sociais, anúncios gráficos, campanhas de marketing por e-mail, anúncios em vídeo e promoções multicanal para lançamentos de produtos ou vendas sazonais.

Você obterá os melhores resultados fornecendo um briefing claro da campanha, detalhes sobre o público-alvo, diretrizes da marca e quaisquer dados de desempenho relevantes de campanhas anteriores.

Acompanhe métricas como taxas de conversão, taxas de cliques, custo por aquisição e níveis de engajamento antes e depois de adotar a ferramenta de IA para medir seu impacto no desempenho da campanha.