Preços do Otter AI: planos, recursos e alternativas

A transcrição instantânea e as anotações em tempo real com inteligência artificial do Otter AI conquistaram um público fiel entre equipes, estudantes e profissionais autônomos. É fácil e intuitivo de usar. Além disso, oferece notas de reuniões pesquisáveis.

No entanto, se você precisa transcrever palestras e reuniões diariamente, suas limitações — como limites de transcrição e falta de integrações adequadas nos planos mais básicos — podem ser frustrantes.

Você deve escolher um plano que atenda às suas necessidades e ao seu orçamento para aproveitar ao máximo seus recursos.

Neste artigo, detalharemos os planos de preços do Otter AI — desde o plano gratuito até os planos empresarial e corporativo — e uma alternativa mais poderosa para integrar suas reuniões e fluxos de trabalho em uma única ferramenta. Sim, é o ClickUp — o aplicativo completo para o trabalho

🧠 Curiosidade: A transcrição remonta ao antigo Egito, onde os escribas documentavam eventos em tabuinhas e paredes. Esses escribas eram figuras estimadas, isentas de trabalho físico e impostos.

ClickUp vs. Otter AI para automação de reuniões

Aqui está uma comparação direta entre os recursos do Otter AI e do AI Notetaker do ClickUp antes de examinarmos os preços de cada ferramenta.

Recurso Otter. ai ClickUp Transcrição de reuniões ✅ Transcrição em tempo real via OtterPilot no Zoom, Google Meet e Teams com até ~95% de precisão; identificação do locutor; captura de slides ✅ Anotações e gravações de reuniões transcritas automaticamente do Zoom, Google Meet e Teams para o ClickUp Docs através do AI Notetaker do ClickUp Extração de itens de ação ✅ “Takeaways” detecta automaticamente decisões, temas principais e itens de ação; destaca itens que merecem atenção ✅ O ClickUp AI Notetaker resume reuniões, identifica itens de ação e cria tarefas automaticamente a partir de reuniões usando IA Integração de tarefas ❌ Sem sistema nativo de gerenciamento de tarefas ✅ Nativo: converta itens de ação de transcrições/resumos diretos em tarefas do ClickUp e anexe-os aos fluxos de trabalho instantaneamente Espaço de trabalho centralizado ❌ Principalmente uma plataforma de transcrição e resumo; não possui gerenciamento completo do trabalho (documentos, painéis, tarefas) ✅ Plataforma de trabalho totalmente integrada (tarefas, documentos, painéis, Brain, reuniões) tudo em um aplicativo completo para o trabalho Contexto da reunião nas tarefas ❌ As transcrições e resumos estão no espaço de trabalho Otter. ai; é necessário exportar manualmente para vincular às tarefas ✅ Crie relações bidirecionais para vincular tarefas do ClickUp a notas de reuniões diretamente no ClickUp Base de conhecimento pesquisável ✅ Pesquisa robusta: por palavra-chave, locutor, data; compatível com pastas e canais de equipe ✅ Pesquisa empresarial unificada e alimentada por IA em suas tarefas, documentos, notas e gravações dentro do ClickUp (até mesmo pesquisas em aplicativos externos conectados) Resumos com tecnologia de IA ✅ Gera resumos ao vivo e pós-reunião; sincronização de slides; nuvens de palavras e extração de palavras-chave ✅ Resumos de tarefas, próximas etapas, comentários e respostas com reconhecimento de threads por meio do ClickUp Brain e dos Autopilot Agents Ideal para Equipes que precisam de transcrição ao vivo confiável, transcrições pesquisáveis, resumos; inteligência de reuniões independente Equipes que desejam reuniões + tarefas + execução em uma única plataforma com IA que vincula os resultados das reuniões ao trabalho em um local unificado

O que é o Otter AI?

via Otter AI

O Otter AI é uma ferramenta inteligente de transcrição e anotações que transforma as conversas das suas reuniões em texto pesquisável em tempo real. É amplamente utilizado por profissionais, estudantes, jornalistas e equipes que desejam se concentrar na conversa sem se preocupar em fazer anotações.

Este software de transcrição e gerenciamento de reuniões captura automaticamente palavras faladas, nomes de palestrantes e destaques importantes, facilitando a revisão de detalhes essenciais. Ele também gera resumos com itens de ação, para que você passe mais tempo fazendo o trabalho real, em vez de se esforçar para encontrar aquela coisa que alguém disse na última reunião.

A ferramenta se integra a plataformas de reunião como Zoom e Google Meet, tornando-a uma companheira útil para trabalho remoto e colaboração virtual.

Os principais recursos incluem:

Transcrição em tempo real com identificação do locutor: Transcreva entrevistas, reuniões e palestras com alta precisão e identificação do locutor

Resumos de reuniões com tecnologia de IA: Acesse um Acesse um resumidor de documentos com IA para suas notas de reunião

Sincronização de voz para texto: acompanhe a reprodução de arquivos de áudio e vídeo ao vivo sincronizados com a transcrição para que você possa captar cada palavra no contexto

Notas colaborativas: destaque, comente e compartilhe transcrições com sua equipe, transformando conversas em documentos acionáveis

Integrações: Conecte o Otter ao Zoom, Google Meet, Dropbox e outras ferramentas para otimizar seu fluxo de trabalho

Acesso multiplataforma: use o Otter na web, iOS ou Android para gravar e acessar transcrições de qualquer lugar

👀 Você sabia? Para maximizar o engajamento, as reuniões presenciais devem ser curtas, com duração inferior a 45 minutos ou, idealmente, meia hora. Palestrantes que mantêm suas apresentações sucintas (cerca de 15 minutos) têm mais chances de reter a atenção do público.

Planos de preços do Otter AI

Os planos de preços do Otter AI oferecem diferentes vantagens, e saber o que você está pagando faz toda a diferença. Você precisa de todos os recursos extras ou a versão básica gratuita é suficiente? Existem complementos que ajudam você a aproveitar ao máximo o Otter AI sem exagerar em um plano caro?

Vamos detalhar tudo para que você obtenha o melhor valor sem surpresas desagradáveis.

Plano básico

O Otter AI oferece um plano básico gratuito com transcrições multilíngues, identificação de locutores e muito mais.

Principais recursos

Transcreva conversas de reuniões em inglês, francês e espanhol

Identifique os interlocutores, o tempo de fala e as palavras-chave nas conversas

Faça anotações ao vivo das atas de reuniões no Google Meet

Acesse o histórico de conversas, o vocabulário personalizado compartilhado e a pesquisa avançada

Limitações

Este plano permite no máximo cinco membros no espaço de trabalho

Você pode transcrever apenas uma reunião por vez e acessar apenas 20 Otter AI Chats

Você pode acessar apenas 25 das suas conversas mais recentes no histórico

O limite de 300 minutos para transcrições mensais não tem rollover e inclui um máximo de 30 minutos de transcrições por conversa

Falta a pesquisa avançada de transcrição e a anotação integrada em tempo real para reuniões virtuais no Zoom

Não é possível ajustar a velocidade de reprodução das gravações das reuniões

Preços

Gratuito para sempre

🔑 Para quem é: Estudantes, freelancers e empreendedores individuais que realizam reuniões ocasionais e precisam apenas de serviços de transcrição confiáveis acharão isso útil.

Plano Pro

O plano Pro do Otter AI oferece muito mais minutos de transcrição do que o plano básico. No entanto, ele não possui a função de anotações em tempo real no Zoom, entre outros recursos avançados.

Principais recursos

Além de aproveitar os recursos do plano Básico, você pode:

Automatize o resumo da reunião com itens de ação e um esboço

Acesse widgets para Android ou iOS e suporte para atalhos da Siri

Compartilhe notas , defina vocabulário personalizado, marque locutores e atribua itens de ação aos colegas de equipe

Transcreva duas reuniões simultâneas

Tenha acesso ilimitado ao histórico de conversas

Ajuste a velocidade de reprodução e pule os silêncios ao assistir novamente às gravações das reuniões

Limitações

Você ainda tem direito a apenas cinco membros por área de trabalho ou conta e precisa pagar por cada membro separadamente

Você não pode importar e transcrever arquivos de áudio ou vídeo ilimitados de terceiros

Faltam os recursos de análise de uso e códigos de tempo editáveis

Embora o limite mensal de transcrições seja maior do que o plano básico, ele ainda está limitado a 1.200 minutos, sem possibilidade de transferência

Preços

uS$ 16,99/mês por usuário

🔑 Para quem é: Startups, pequenas empresas e agências com equipes menores e reuniões virtuais limitadas acharão este plano de assinatura útil.

Plano empresarial

Este plano de preços é ideal para equipes maiores que realizam reuniões virtuais com frequência e precisam de recursos mais avançados além de apenas transcrições em suas ferramentas de IA para reuniões.

Principais recursos

Além de aproveitar tudo o que o plano Pro oferece, você ainda tem:

Importe e transcreva automaticamente arquivos de áudio ou vídeo ilimitados do Dropbox

Acesse a transcrição ao vivo via RTMP por uma taxa adicional

Acesse análises de uso com suporte priorizado

Sincronize gravações na nuvem automaticamente e acesse notas ao vivo e legendas integradas do Zoom

Limitações

O limite máximo mensal de transcrição é de 6.000 minutos

Você pode gravar apenas três reuniões simultâneas

Não é possível renomear o assistente de reuniões Otter AI em reuniões virtuais nem acessar o login único (SSO)

Preços

uS$ 30/mês por usuário

🔑 Para quem é: Startups e empresas de médio porte que realizam reuniões semanais e discussões virtuais com clientes e precisam de um assistente de reuniões com IA mais personalizável podem considerar este plano.

Plano empresarial

O Otter AI tem um plano personalizável para empresas maiores. Esse plano inclui recursos avançados, como integração com Salesforce e HubSpot, segurança de nível empresarial, conformidade com HIPAA e muito mais.

Principais recursos

Importe e transcreva arquivos de áudio ou vídeo pré-gravados ilimitados

Reproduza arquivos de vídeo do Zoom, Google Meet e MS Teams

Importe insights de vendas e sincronize notas de chamadas de clientes com o Salesforce com o agente de vendas Otter

Use o login único (SSO) para maior segurança

Exporte transcrições em formatos MP3, TXT, PDF, DOCX e SRT em massa

Tenha acesso a uma implantação em toda a organização e a um gerente de sucesso do cliente dedicado

Limitações

Você tem apenas 6.000 minutos por mês para transcrições e pode transcrever apenas três reuniões simultâneas, o mesmo que o plano empresarial

O vocabulário personalizado compartilhado também é limitado

Você precisa de uma licença mínima para 100 usuários para acessar o recurso de login único (SSO)

Preços

Preços personalizados

🔑 Para quem é: Empresas com equipes grandes e diversificadas que precisam de serviços de transcrição abrangentes com ferramentas de colaboração em equipe

📮ClickUp Insight: De acordo com nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões, 12% dos entrevistados consideram as reuniões superlotadas, 17% dizem que elas são muito longas e 10% acreditam que elas são, em sua maioria, desnecessárias. Em outra pesquisa da ClickUp, 70% dos entrevistados confessaram que ficariam felizes em enviar um substituto ou um representante para as reuniões, se pudessem. O Notetaker com IA integrado do ClickUp pode ser o seu substituto perfeito nas reuniões! Deixe a IA capturar todos os pontos-chave, decisões e itens de ação enquanto você se concentra em trabalhos de maior valor. Com resumos automáticos de reuniões e criação de tarefas assistida pelo ClickUp Brain, você nunca perderá informações críticas, mesmo quando não puder participar de uma reunião. 💫 Resultados reais: As equipes que utilizam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% nas conversas e reuniões desnecessárias!

O Otter AI vale o preço?

Não faltam ferramentas de transcrição com IA no mercado. Então, vale a pena investir seu tempo, dinheiro e esforço na Otter AI?

Ele oferece um equilíbrio sólido entre precisão, recursos de colaboração e integrações úteis. Vamos ver como ele é realmente valioso.

Vantagens dos preços do Otter AI

Aqui estão as qualidades que fazem da Otter AI uma plataforma de transcrição que vale a pena considerar:

Plano gratuito disponível: Acesse recursos básicos de transcrição sem custo para indivíduos e pequenas equipes (até cinco membros)

Vários níveis de preços: Escolha entre planos criados para estudantes, profissionais e grandes empresas

Ótimo para transcrição multilíngue: transcreva reuniões em inglês, francês e espanhol usando o chat Otter AI

Colaboração em tempo real: comente, destaque e compartilhe notas em transcrições com sua equipe

Acessibilidade em várias plataformas: Use o Otter na web, iOS e Android com um aplicativo móvel para acesso em qualquer lugar

Resumos automatizados e itens de ação: obtenha resumos instantâneos de reuniões, destaques importantes e tarefas de acompanhamento

Vocabulário personalizado: adicione termos e nomes específicos do setor para obter transcrições mais precisas

Pesquisa avançada: Encontre momentos importantes por locutor, marcação de tempo ou palavra-chave em todo o seu arquivo de transcrições

📖 Leia também: Modelos gratuitos de listas de tarefas no Excel e ClickUp

👀 Você sabia? Transcrever uma hora de áudio manualmente pode levar de três a oito horas, destacando os ganhos de eficiência oferecidos pelas ferramentas de transcrição automatizada.

Contras dos preços do Otter AI

O Otter AI tem algumas desvantagens significativas que afetam sua relação custo-benefício. Aqui estão as mais importantes:

Limitações do plano gratuito: Apenas 300 minutos de transcrição por mês e um limite de 30 minutos por conversa — muito restritivo para reuniões frequentes ou palestras diárias; a precisão também diminui em ambientes barulhentos

Tempo de transcrição limitado nos planos superiores: Mesmo o plano Enterprise limita o uso a 6.000 minutos por mês e 4 horas por conversa, sem transferência para o mês seguinte

Custo mais alto para recursos melhores: Transcrição ao vivo do Zoom, uploads ilimitados e resumos automatizados estão disponíveis apenas nos planos Business ou Enterprise

Falta de controle administrativo: as ferramentas administrativas e as opções de personalização são limitadas aos planos mais caros, obrigando equipes menores a fazer upgrade para ter acesso

Recursos avançados ausentes: Códigos de tempo editáveis, ferramentas de IA para equipes de vendas e integrações de CRM (como Salesforce e HubSpot) estão bloqueados no plano Enterprise

Reuniões simultâneas limitadas: Apenas três reuniões podem ser realizadas simultaneamente, o que pode não funcionar para equipes maiores com agendas sobrepostas

📖 Leia também: Os melhores geradores de atas de reunião com IA

Por que considerar alternativas ao Otter AI?

O Otter AI é popular porque é muito fácil de usar e oferece alguns serviços de transcrição decentes, mesmo no plano gratuito. No entanto, ele tem algumas desvantagens, que algumas alternativas ao Otter AI podem suprir.

Aqui estão quatro limitações que você deve considerar antes da implantação em toda a organização:

Restrições orçamentárias

O plano gratuito do Otter AI não oferece transcrições integradas do Zoom, sincronização com o Dropbox ou análises de uso. Também não há opções adicionais, portanto, você não pode escolher recursos para adicionar ao seu plano.

Os recursos premium não são baratos e, mesmo assim, alguns recursos avançados, como exportação em massa, captura de domínio e captura automatizada de slides, estão disponíveis apenas nos planos Business e Enterprise.

Se você é um usuário individual ou faz parte de uma equipe pequena, pode acabar pagando por recursos que raramente usa ou desejando que o plano gratuito oferecesse um pouco mais de flexibilidade.

Como diz um avaliador do G2:

... Sem a versão paga, você fica limitado em termos de quantas horas de gravação pode transcrever.

... Sem a versão paga, você fica limitado em termos de quantas horas de gravação pode transcrever.

Transcrição limitada

Os 300 minutos gratuitos de serviços de transcrição de reuniões e o limite de 30 minutos para bate-papo são provavelmente alguns dos maiores empecilhos para aderir ao Otter AI.

Mesmo os planos pagos têm um limite. O limite máximo de transcrição da Otter AI de 6.000 minutos apenas para os planos Business e Enterprise também pode parecer restritivo para organizações maiores, especialmente se você realiza várias reuniões regularmente.

Não há como estender esse limite com um complemento. Além disso, você pode gravar no máximo três reuniões simultaneamente. Portanto, você deve se inscrever em várias contas pagas para implementar o processo de transcrição em mais de três reuniões.

📮ClickUp Insight: Nossos dados de pesquisa sobre a eficácia das reuniões mostram que 25% das reuniões envolvem, em média, 8 ou mais participantes. Também descobrimos que uma reunião média dura aproximadamente 51 minutos. Essas reuniões grandes podem resultar em pelo menos 6 a 8 horas de tempo coletivo gasto em reuniões por semana em nível organizacional. E se você pudesse reduzir isso? O ClickUp transforma a forma como as equipes se comunicam! Em vez de longas reuniões, colabore diretamente nas tarefas usando comentários, anexos, notas de voz, videoclipes e muito mais, tudo em um só lugar. 💫 Resultados reais: As equipes globais da STANLEY Security já economizaram mais de 8 horas por semana em reuniões e atualizações com nosso aplicativo completo para o trabalho!

Recursos de autenticação deficientes nos níveis mais baixos

51% das organizações planejam investir mais em segurança devido ao aumento dos incidentes de violação de dados.

Esse investimento também deve se estender às suas ferramentas de transcrição, já que você provavelmente discutirá informações confidenciais em reuniões virtuais.

No entanto, se você se inscreveu no plano Básico ou Pro, você só recebe um aplicativo autenticador para proteger os dados de transcrição. Os planos Business e Enterprise adicionaram segurança por autenticação por SMS.

No entanto, a maior desvantagem em relação aos recursos de segurança é que o SSO ou os controles administrativos avançados só estão disponíveis no plano Enterprise. Para equipes menores, pagar por segurança avançada é quase impossível.

Integrações limitadas nos planos gratuito e profissional

O Otter AI funciona bem com algumas plataformas importantes, como Google Meet, Zoom e Dropbox, mas existem algumas limitações. Por exemplo, se você estiver no plano Básico ou Pro, não poderá acessar a legenda ao vivo integrada para reuniões do Zoom.

Quer conectar o Otter ao seu CRM, como HubSpot ou Salesforce? Você precisará se inscrever no plano Enterprise. Isso pode ser um verdadeiro gargalo para equipes que desejam integrar o Otter a uma pilha de tecnologia maior. Você acaba alternando entre as ferramentas manualmente, o que vai contra o objetivo da transcrição automática.

Um avaliador do G2 também apontou a falta de integração no plano empresarial:

Gostaria que o plano empresarial fosse integrado ao HubSpot.

Gostaria que o plano empresarial fosse integrado ao HubSpot.

🧠 Curiosidade: em média, as pessoas falam entre 150 e 170 palavras por minuto, o que é cerca de quatro vezes mais rápido do que a velocidade média de digitação. Essa disparidade ressalta o valor dos serviços de transcrição na captura eficiente de conteúdo falado.

Melhores alternativas ao Otter AI

Por que se limitar a limites de transcrição e custos elevados quando outras ferramentas de negócios oferecem mais flexibilidade, recursos e valor?

Conheça o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho. É uma plataforma centralizada que automatiza a transcrição de reuniões, oferece um assistente de reuniões com IA para resumir suas notas e transformar itens de ação em tarefas, além de organizar a agenda e as atas das reuniões em um espaço de trabalho colaborativo.

Um cliente explica por que o ClickUp é ótimo para gerenciar suas reuniões:

Nós o usamos para ajudar e acelerar nossas reuniões diárias do nosso ritual Scrum. Ele me ajuda a acompanhar o progresso do meu sprint, o progresso das minhas tarefas e a manter um backlog organizado para todas as minhas tarefas.

Nós o usamos para ajudar e acelerar nossas reuniões diárias do nosso ritual Scrum. Ele me ajuda a acompanhar o progresso do meu sprint, o progresso das minhas tarefas e a manter um backlog organizado para todas as minhas tarefas.

Principais recursos

Enquanto o Otter AI se concentra exclusivamente em transcrição e resumo, o ClickUp amplia a experiência transformando suas reuniões em resultados organizados e rastreáveis.

Aqui estão alguns dos melhores recursos:

ClickUp AI Notetaker

Capture transcrições precisas com rótulos de locutores, resumos, gravações e itens de ação listados de forma organizada em um único documento, usando o ClickUp AI Notetaker

O ClickUp AI Notetaker é um aplicativo inteligente para anotações que se conecta às suas chamadas para gravar, transcrever e processar reuniões (com base nas suas permissões, é claro!). Seja você um estudante que precisa lidar com várias aulas consecutivas ou uma equipe que gerencia várias chamadas de clientes, o Notetaker garante que você tenha anotações precisas e estruturadas sem precisar pegar uma caneta.

Ele oferece identificação de locutores, registros de data e hora e detecção automática de itens de ação e decisões importantes, fornecendo resumos claros e organizados das reuniões na sua caixa de entrada do ClickUp após cada sessão. Você pode pesquisar facilmente essas notas — adicionadas como documentos separados do ClickUp para cada reunião — para revisar pontos importantes ou acompanhar o que precisa ser acompanhado.

Veja por que este usuário do Reddit recomenda o AI Notetaker da ClickUp:

via Reddit

Ao contrário das ferramentas tradicionais que exigem esforço manual ou atualizações pagas para recursos básicos, o ClickUp AI Notetaker está disponível como um complemento econômico. Ele oferece transcrição de nível profissional sem preços premium, tornando a documentação de reuniões não apenas fácil, mas também super acessível.

ClickUp Brain

O ClickUp Brain é a IA de trabalho mais completa do mundo, no coração do ClickUp.

Ele conecta insights em todo o seu espaço de trabalho, transformando informações dispersas em conhecimento prático. Pense nisso como um assistente de redação, assistente de projetos, assistente de conhecimento e assistente de reuniões reunidos em uma plataforma de IA sensível ao contexto.

Ao contrário do Otter AI, onde recursos avançados como resumos de IA e pesquisa inteligente estão bloqueados por planos complexos e de alto custo, o Brain é um complemento de baixo custo para qualquer plano pago — e você pode experimentá-lo gratuitamente.

Extraia respostas, decisões e itens de ação das suas notas de reunião com o ClickUp Brain

Ele resume automaticamente suas notas de reunião e threads de discussão assíncronas, identifica decisões importantes e extrai acompanhamentos na mesma plataforma em que você gerencia seu trabalho.

Basta destacar qualquer texto nas atas da sua reunião no ClickUp Docs, e o Brain irá transformá-lo instantaneamente em tarefas do ClickUp. Você pode até usar o recurso AI Assign para definir regras para automatizar essas atribuições de tarefas com base nos pontos fortes e áreas de especialização dos seus colegas de equipe.

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e acompanhar decisões, insights críticos para os negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papos, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

Precisa encontrar uma decisão específica da reunião da semana passada? Basta perguntar ao ClickUp Brain. Ele pode responder a perguntas com base no conteúdo do seu espaço de trabalho, identificar lacunas nas agendas das suas reuniões e criar uma base de conhecimento centralizada em tarefas, documentos e discussões.

Você não precisa mais vasculhar longas transcrições para localizar um único detalhe manualmente — tudo é pesquisável e acessível em segundos.

Além disso, o ClickUp Brain pode até analisar os padrões de comunicação da equipe e sugerir melhorias para ajudá-lo a colaborar de forma mais eficaz em reuniões futuras. Esse recurso único pode estruturar toda a sua comunicação, dentro e fora das reuniões, com o mínimo de esforço e o máximo de impacto.

💡 Dica profissional: O ClickUp Brain não é útil apenas após as reuniões. Use-o no ClickUp Calendar para agendar reuniões usando comandos em linguagem natural e elaborar uma agenda de reuniões. Pronto para mais aventuras? Experimente agendar reuniões usando comandos de voz através do aplicativo para desktop ClickUp Brain MAX! Agende reuniões com linguagem natural usando o calendário com IA da ClickUp

Documentação do ClickUp

Colabore com sua equipe em tempo real no ClickUp Docs

Depois que o AI Notetaker capturar suas notas, você poderá planejar, discutir, editar e executar seus planos no ClickUp Docs.

Os documentos oferecem um espaço dinâmico e colaborativo onde toda a sua equipe pode facilmente decifrar discussões de reuniões e planejar estratégias de implementação. Você pode marcar colegas de equipe com o ClickUp Assign Comments e converter decisões em tarefas acionáveis com apenas alguns cliques.

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de ata de reunião do ClickUp para acompanhar facilmente os detalhes das suas reuniões

Quer uma maneira fácil de transformar suas transcrições geradas por IA em algo que toda a sua equipe possa realmente usar? O modelo de atas de reunião do ClickUp é a solução ideal para você.

Ele oferece um espaço colaborativo e organizado para anotar tudo, desde nomes de participantes e agendas até pontos importantes e ações a serem tomadas, tudo dentro de um documento do ClickUp.

A melhor parte? Como está integrado ao ClickUp, você pode atribuir tarefas de acompanhamento imediatamente, vincular documentos relevantes e garantir que todos saibam quais são suas responsabilidades. Chega de se esforçar para lembrar quem concordou em fazer o quê. É uma maneira simples de tornar suas reuniões mais produtivas e responsáveis.

Clipes do ClickUp

As transcrições nem sempre são suficientes. Para equipes que precisam de contexto completo, o ClickUp Clips oferece uma gravação em vídeo de suas reuniões e atividades na tela diretamente dentro da plataforma. Basta enviar seu AI Notetaker para a reunião que você deseja gravar.

Grave reuniões com o ClickUp Clips

Esses videoclipes podem ser incorporados às suas tarefas, documentos e bate-papos do ClickUp, oferecendo uma referência visual completa junto com suas transcrições — algo que o Otter AI não oferece nativamente.

Integrações do ClickUp

Um dos principais problemas do Otter AI é que ele oferece integração limitada, e mesmo assim não está disponível nos planos mais básicos. Com o ClickUp, você não terá esses problemas.

Sincronize toda a sua pilha de tecnologia com as integrações do ClickUp

As integrações do ClickUp garantem que você possa sincronizar seu trabalho com mais de 1.000 ferramentas populares, incluindo Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, mesmo se você estiver no nosso plano gratuito. A plataforma também se integra ao HubSpot, Salesforce e outros CRMs para que as informações das suas reuniões de vendas sejam registradas automaticamente na sua ferramenta de vendas.

Dessa forma, você terá um hub centralizado para gerenciar tudo em seu fluxo de trabalho.

💡 Dica profissional: use os formulários do ClickUp para coletar feedback após cada reunião e entender a opinião da sua equipe sobre o quanto a reunião foi produtiva e o que poderia ter sido feito para torná-la mais eficiente.

Por que o ClickUp é melhor que o Otter AI para a maioria das equipes

O ClickUp é uma alternativa atraente ao Otter AI, pois centraliza notas de reuniões, tarefas e gerenciamento de projetos em uma única plataforma.

Ao contrário do Otter, ele permite gravar, transcrever e transformar notas de reuniões em tarefas práticas, sem precisar usar várias ferramentas ou gastar muito dinheiro. Com complementos de IA de baixo custo e um plano gratuito com reuniões ilimitadas e integrações, o ClickUp oferece um valor imbatível em comparação com os complexos planos de preços do Otter AI.

Visão geral dos preços

O ClickUp oferece vários planos de preços para acomodar diferentes tamanhos de equipes e orçamentos. Aqui está um detalhamento das assinaturas:

Transcreva suas reuniões com precisão e sem limites com o ClickUp

O Otter AI é ótimo para transcrever e resumir reuniões, mas apenas se você não precisar usá-lo com muita frequência. Os limites de duração da transcrição, os recursos avançados ocultos nos planos mais caros e as integrações limitadas podem fazer com que você procure uma alternativa.

O ClickUp vai além dessas limitações com complementos flexíveis, transcrições precisas e espaços de trabalho colaborativos. É uma excelente alternativa ao Otter AI para equipes que desejam automatizar notas de reuniões e integrá-las diretamente ao seu fluxo de trabalho.

Seus recursos AI Notetaker e ClickUp Brain vão além da simples transcrição, oferecendo insights acionáveis e gerenciamento de tarefas sem interrupções. Também é altamente personalizável com vários modelos e visualizações, além de oferecer integração perfeita com ferramentas populares de reunião e produtividade.

Então, o que você está esperando? Abandone esses vocabulários e transcrições e inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo!