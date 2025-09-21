O que é personalização de marketing? Estratégias, exemplos e ferramentas

As recomendações de filmes da Netflix, as sugestões de produtos da Amazon, a H&M recomendando tamanhos com base em compras anteriores, a Coca-Cola imprimindo nomes nas latas e os relatórios Wrapped de fim de ano do Spotify. O que todos eles têm em comum?

Todos eles são excelentes exemplos de como a personalização de marketing transforma interações cotidianas em momentos memoráveis para a marca.

O marketing é inegavelmente um dos fatores mais importantes para o sucesso de uma empresa. Mas, como todas as marcas conhecem o segredo do sucesso, a concorrência é intensa. Para se manterem à frente, as marcas precisam oferecer uma experiência personalizada que se alinhe com os pontos fracos e a jornada de cada cliente.

Neste artigo, discutiremos como você pode começar a implementar a personalização de marketing em seus esforços diários para envolver seu público-alvo.

👀 Curiosidade: a marca de produtos para animais de estimação Chewy leva o marketing personalizado a sério. Quando um cliente para de reabastecer ração para animais, a equipe às vezes verifica e descobre que o animal faleceu. Em resposta, a Chewy é conhecida por enviar cartas de condolências escritas à mão ou até mesmo flores.

O que é personalização de marketing?

A personalização de marketing é uma estratégia que usa dados de clientes e a tecnologia certa para direcionar ou redirecionar leads. Ela garante que o conteúdo, a oferta ou a experiência sejam diretamente relevantes para o indivíduo.

Uma estratégia de marketing personalizada bem-sucedida faz com que os clientes sintam que a mensagem da marca foi criada especialmente para eles, o que leva a um aumento da fidelidade do cliente.

É por isso que o marketing personalizado também é conhecido como marketing individualizado ou entrega de conteúdo individualizado.

💡 Dica útil: Quer construir relacionamentos mais fortes e duradouros com os clientes? O Marketing do Ciclo de Vida do Cliente mostra como envolver cada etapa da jornada usando estratégias baseadas em dados que realmente funcionam.

Por que a personalização de marketing é importante

via Indigo Digital

Há alguns anos, a Starbucks teve como objetivo aumentar a receita adotando a hiperpersonalização.

Em vez de apenas criar um aplicativo de pedidos para dispositivos móveis, a Starbucks criou o que parecia ser um barista pessoal no seu bolso. Usando o histórico de compras, as preferências de bebidas e os dados dos clientes, o aplicativo sugeria bebidas que você provavelmente adoraria no momento em que quisesse.

Em seguida, eles gamificaram a experiência com “Desafios Estrelas”, transformando a fidelidade em um jogo recompensador. Essa combinação de experiência personalizada e gamificação fez com que os clientes voltassem para mais.

Os esforços valeram a pena. O aplicativo agora gera 31% das vendas da Starbucks nos EUA, mostrando que uma estratégia de marketing personalizada bem-sucedida pode influenciar diretamente o comportamento de compra.

A personalização de marketing também reduz a pressão de estar constantemente buscando novos leads. Quando você oferece marketing relevante e personalizado aos clientes existentes, isso também cria uma atração natural para clientes em potencial.

Na verdade, relatórios da McKinsey indicam que a personalização pode trazer os seguintes benefícios:

Reduza os custos de aquisição de clientes em até 50%

Aumente as receitas em 5%–15%

Aumente o ROI de marketing em 10% a 30%

💡Dica útil: Comece a criar campanhas mais inteligentes definindo para quem você realmente está vendendo. O guia completo para profissionais de marketing B2B, Mastering Marketing ICP, mostra como criar perfis de clientes focados e de alto impacto que geram resultados reais.

Benefícios do marketing personalizado

A fidelidade do cliente a longo prazo é uma consequência da personalização, que também pode aumentar o engajamento. Aqui estão algumas vantagens de experimentar o marketing personalizado:

✅ Reduza gastos desnecessários direcionando-se apenas aos públicos mais relevantes, melhorando o ROI (retorno sobre o investimento) de marketing

✅ Aumente o envolvimento do cliente nas redes sociais, sites e e-mails, oferecendo conteúdo que corresponda aos interesses em tempo real

✅ Reduza os custos de aquisição de clientes concentrando-se em experiências personalizadas para clientes existentes que têm mais chances de converter novamente

✅ Melhore a retenção de clientes e incentive compras repetidas por meio de interações personalizadas

📖 Leia também: Estratégias de gestão de clientes

Tipos de personalização de marketing (com exemplos)

88% dos compradores afirmam que a experiência é tão importante quanto o próprio produto. A personalização ajuda você a atender a essa expectativa, tornando cada interação mais útil ao fornecer conteúdo relevante.

Então, aqui estão os diferentes tipos de marketing que promoverão sua marca de maneira significativa:

1. Personalização de e-mails

O e-mail continua sendo um dos canais mais eficazes para aplicar a personalização. Ao usar dados do cliente, como nomes, histórico de compras ou atividade de navegação, você pode enviar mensagens que parecem personalizadas para cada destinatário.

📌 Exemplo: uma marca de bem-estar segmenta seus usuários com base em seus objetivos de condicionamento físico. Alguém interessado em ioga recebe uma lista selecionada de equipamentos e conteúdo, enquanto um novo assinante que ainda não comprou recebe um e-mail de boas-vindas com uma oferta por tempo limitado. Nos aniversários, os clientes fiéis recebem descontos personalizados, juntamente com recomendações de produtos com base em seus pedidos anteriores. Isso torna o marketing por e-mail personalizado eficaz para atingir grupos específicos de clientes.

Você sabia? Foi comprovado que apenas linhas de assunto personalizadas melhoram as taxas de abertura em mais de 20%, enquanto as taxas de cliques podem aumentar em mais de 140% quando o corpo do e-mail também é personalizado.

2. Personalização de sites

Seu site é frequentemente o primeiro lugar onde os clientes têm contato com sua marca, o que torna a personalização aqui incrivelmente poderosa. Isso envolve personalizar o que os usuários veem com base em fatores como localização, tipo de dispositivo, comportamento e engajamento anterior.

📌 Exemplo: uma plataforma de viagens detecta um usuário navegando de Boston em um dia de neve. Em vez de mostrar todos os destinos, ela promove escapadas para praias com descontos locais. Outro visitante usando um smartphone vê um layout simples com botões grandes e um CTA de reserva rápida para seu destino preferido.

As marcas podem usar esses dados para mostrar diferentes chamadas à ação, conteúdo relevante ou ofertas para diferentes usuários. Um cliente recorrente pode ver um cupom de fidelidade especial, enquanto um novo visitante pode ser convidado a se inscrever para um teste gratuito.

👀 Curiosidade: seu nome é um gatilho cerebral. As pessoas são psicologicamente programadas para responder positivamente quando ouvem ou leem seu nome, e é por isso que linhas de assunto personalizadas funcionam tão bem.

💡 Dica profissional: a IA mudou o jogo do marketing. Aprenda como o ClickUp usa IA para executar campanhas de marketing de ponta a ponta e em escala. E se você quiser uma demonstração, ouça Mike, um de nossos engenheiros de soluções estratégicas. 👇🏼

3. Recomendações de produtos

Recomendar os produtos certos é um dos usos mais conhecidos e eficazes da personalização. Essa abordagem analisa o comportamento anterior de cada usuário para sugerir itens que eles provavelmente comprarão. Ela pode se basear no histórico de compras, padrões de visualização, preferências ou até mesmo no feedback do cliente

📌 Exemplo: um site de roupas percebe que um usuário compra frequentemente roupas de trabalho e mostra a ele as novidades em roupas formais, com o tamanho habitual. Enquanto isso, um cliente recorrente que deixou um casaco de inverno no carrinho recebe um e-mail sugerindo acessórios combinando. Uma plataforma de streaming recomenda thrillers policiais para alguém que recentemente assistiu a uma série de detetives.

📖 Leia também: Como implementar o marketing baseado em contas

4. Personalização de anúncios

A personalização de anúncios ajuda as marcas a veicular publicidade mais relevante, usando insights dos clientes para personalizar as mensagens. Esse método se baseia em dados como atividade de navegação, compras anteriores, dados demográficos e até mesmo localização para definir quais anúncios uma pessoa vê.

Em vez de exibir o mesmo anúncio genérico para todos, as marcas criam conteúdo que se alinha aos interesses e ao comportamento do usuário. Eles parecem menos intrusivos porque se relacionam com algo em que o usuário já demonstrou interesse.

Além disso, plataformas como Google e Meta também permitem a personalização em tempo real com formatos de anúncios dinâmicos. As equipes de marketing de mídia social costumam usar essas plataformas para veicular anúncios altamente direcionados.

📌 Exemplo: um comprador pesquisa botas de caminhada e, mais tarde, vê anúncios no Instagram para o mesmo par com uma oferta de frete grátis. Um usuário que baixou um white paper de uma marca de software recebe um anúncio de acompanhamento convidando-o a agendar uma demonstração. Alguém que pesquisa férias na Espanha recebe uma oferta de voo do aeroporto mais próximo.

Aviso legal: embora a personalização seja crucial para se conectar com seus principais usuários, certifique-se de não violar a privacidade deles. Os usuários estão cada vez mais cautelosos com o uso de seus dados, portanto, certifique-se de informá-los de que seus dados estão seguros em seu site. Esteja sempre em conformidade com todos os regulamentos, diretrizes e leis locais aplicáveis.

5. Chatbots e IA

Os chatbots com inteligência artificial se tornaram mais do que apenas respondedores programados. Agora, eles analisam comportamentos, contextos e padrões de engajamento para recomendar conteúdo, responder a perguntas e orientar os usuários para a conversão

Eles também estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que os torna uma ferramenta eficaz tanto para o suporte ao cliente quanto para o marketing automatizado.

📌 Exemplo: um chatbot em um site de fitness rastreia o interesse do usuário em ioga matinal e envia lembretes de aulas todas as segundas-feiras, juntamente com artigos sobre rotinas conscientes. Outro usuário que prefere sessões de HIIT recebe ofertas noturnas em aulas e equipamentos relevantes. No comércio eletrônico, um chatbot ajuda os usuários recorrentes a escolher o tamanho certo ou reabastecer pedidos anteriores instantaneamente.

💡 Dica profissional: Cansado de tarefas de marketing repetitivas que consomem seu tempo criativo? “Como usar IA para automação de marketing ” mostra como otimizar campanhas e se concentrar no que realmente faz a diferença.

📮ClickUp Insight: Embora 88% dos participantes da nossa pesquisa já usem IA para tarefas pessoais, mais da metade hesita em incorporá-la ao seu dia a dia de trabalho. Por quê? Lacunas no conhecimento, preocupações com segurança e integrações complicadas estão no topo da lista. O ClickUp Brain resolve os três problemas. Ele já faz parte do seu espaço de trabalho, entende a linguagem cotidiana e conecta seus chats, tarefas, documentos e conhecimentos — para que você possa encontrar respostas, agir e trabalhar de forma mais inteligente em um só lugar.

Estratégia de personalização: como começar

Agora que você viu as diferentes maneiras de alcançar seu público-alvo por meio da comunicação personalizada, veja como começar: colete os dados certos e crie um repositório de conteúdo confiável que você possa personalizar em escala.

Etapa 1: colete e centralize os dados dos clientes (CRM/CDP)

Para construir uma estratégia de marketing personalizada sólida, comece capturando dados significativos de várias fontes, como:

Configurações de preferências de e-mail que mostram como os clientes desejam ser contatados e quais tópicos lhes interessam

Questionários ou pesquisas no site que ajudam a descobrir necessidades, preferências ou desafios

Rastreamento baseado em cookies que monitora o comportamento de navegação e as visualizações de produtos populares

Conversas por chat ao vivo ou chatbot que revelam a intenção ou o estágio de compra

Tickets de suporte e feedback que destacam pontos críticos ou perguntas repetidas

Respeite a privacidade e comunique-se com clareza ao coletar dados. Informe aos clientes quais informações você coleta e como elas serão usadas, e dê a eles controle por meio de opções de adesão ou configurações de conta.

Depois de coletados, traga todos esses dados para um sistema central. Uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) ajuda a organizar as informações do usuário de vários canais, como e-mail, ligações de vendas e chat ao vivo.

O ClickUp oferece uma solução robusta e completa: o software ClickUp CRM. Com um sistema abrangente de gerenciamento de tarefas, recursos e banco de dados de clientes, o ClickUp CRM torna a otimização das capacidades da equipe e o gerenciamento de pipelines de vendas fáceis e eficientes.

Veja as relações com os clientes em um piscar de olhos com o software ClickUp CRM

Ele oferece mais de 1.000 integrações nativas e de terceiros, incluindo a API do ClickUp, para permitir que você crie seu próprio CRM no ClickUp.

As equipes de CRM que utilizam as visualizações personalizáveis do ClickUp podem acompanhar os pontos de contato dos leads juntamente com as tarefas e os fluxos de trabalho das campanhas. Por exemplo, crie uma visualização de lista filtrada por fonte de leads e, em seguida, vincule cada contato a tarefas de e-mail relevantes ou sequências de nutrição.

📖 Leia também: O que é uma campanha de CRM?

Etapa 2: segmente seu público

Depois de coletar os dados certos dos clientes, o próximo passo é transformar essas informações em ação

A segmentação do público permite dividir seus contatos em grupos menores e mais focados com base em características, comportamentos ou preferências em comum.

Existem várias maneiras de segmentar seu público: Use o histórico de compras para agrupar usuários para oportunidades de vendas cruzadas ou vendas adicionais

Segmente com base no histórico de navegação, como visualizações de produtos ou interesses por categoria

Crie grupos de público a partir de respostas a pesquisas ou pontuações de satisfação do cliente

Agrupe usuários por estágio do ciclo de vida, como novos leads, compradores ativos ou clientes inativos

Personalize o alcance com base no status de fidelidade, localização ou tipo de dispositivo

A segmentação também ajuda você a priorizar. Um cliente fiel pode apreciar acesso antecipado ou recompensas exclusivas, enquanto um cliente insatisfeito pode responder melhor a uma abordagem que priorize o suporte.

O modelo simples de CRM do ClickUp equipa equipes de todos os tamanhos com ferramentas essenciais para gerenciar relacionamentos com clientes de maneira eficiente.

Obtenha um modelo gratuito Gerencie as relações com os clientes e acompanhe o progresso com o modelo simples de CRM do ClickUp

Ele simplifica o gerenciamento de clientes ao centralizar dados, automatizar fluxos de trabalho e oferecer insights a partir do feedback dos clientes para impulsionar as vendas, melhorar os relacionamentos e apoiar uma tomada de decisão mais inteligente.

💡 Dica profissional: Quer superar orçamentos de publicidade maiores com segmentação mais precisa e criatividade mais rápida? Como usar IA em publicidade mostra como a IA pode ajudá-lo a lançar campanhas mais inteligentes e personalizadas que realmente convertem.

Etapa 3: escolha os canais e defina o conteúdo personalizado

Depois que seus segmentos estiverem prontos, a próxima etapa é escolher onde e como alcançar cada público com conteúdo que corresponda à forma como eles consomem informações.

Veja como você pode fazer isso:

Analise seus dados para entender onde cada segmento de público é mais ativo, seja por e-mail, Instagram, SMS ou seu site

Concentre-se nos canais com melhor desempenho para cada grupo, em vez de espalhar seus esforços por todas as plataformas

Adapte os formatos de conteúdo à plataforma. Use vídeos ou stories nas redes sociais, explicações detalhadas em posts de blog e atualizações breves para SMS ou notificações push

Conecte a mensagem a gatilhos de dados específicos. Use dados de abandono de carrinho para enviar e-mails de acompanhamento ou dados meteorológicos para ajustar o conteúdo do banner para ofertas baseadas na localização

Relacione o conteúdo à intenção do cliente. Pergunte a si mesmo o que o cliente deseja ver e por que esse formato o ajuda a agir de acordo com isso

📌 Exemplo: uma marca de viagens descobre que viajantes individuais se envolvem mais com o Pinterest e pesquisas em dispositivos móveis, enquanto famílias preferem boletins informativos por e-mail em computadores. Eles criam conteúdo personalizado enviando pacotes selecionados de viagens em família por e-mail e criando pins no Pinterest com guias locais e dicas de bagagem para viajantes individuais, com base em pesquisas recentes e comportamento de navegação.

Etapa 4: use IA e automação para expandir

Experimente o ClickUp Brain gratuitamente Automatize o conteúdo personalizado de e-mails com base no comportamento do usuário e no histórico de compras usando o ClickUp Brain

O assistente pessoal de IA do ClickUp, o ClickUp Brain, pode ajudá-lo a responder ao comportamento do cliente em tempo real. Você pode enviar uma mensagem de aniversário, recomendar produtos com base no histórico de navegação ou ajustar as mensagens de acordo com as interações anteriores do cliente. Muitas ferramentas também possuem recursos de automação que enviam essas mensagens quando determinadas ações do cliente são acionadas.

Depois de configuradas, essas ações automatizadas são executadas em segundo plano, mantendo cada ponto de contato relevante e oportuno.

💡 Bônus: Se você deseja dar vida aos seus fluxos de trabalho de marketing E: Pesquise de forma instantânea e intuitiva no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na web para contexto de trabalho

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e executar tarefas por voz — sem usar as mãos, em qualquer lugar

Aproveite ferramentas de IA como ChatGPT, Claude e DeepSeek diretamente do Brain MAX, com todo o contexto do seu trabalho, para criar conteúdo e estratégias de marketing personalizadas.. Experimente o ClickUp Brain MAX — um companheiro de IA para desktop superpoderoso que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA e use sua voz para criar fluxos de trabalho personalizados, criar documentação, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais. Alterne entre os principais modelos de IA dentro do ClickUp usando o Brain MAX

Etapa 5: Teste e otimize

A personalização deve ser uma estratégia contínua. Depois que suas campanhas estiverem no ar, é essencial acompanhar o que está funcionando e onde são necessárias melhorias

Comece medindo o desempenho do seu conteúdo personalizado. Analise as taxas de abertura, cliques, conversões ou tempo gasto em páginas de destino personalizadas

Se você estiver ajustando imagens de destaque de acordo com a localização, observe quais versões recebem mais engajamento e entenda as razões por trás disso

Use testes A/B para comparar diferentes versões da mesma mensagem. Isso pode ser algo tão simples quanto testar duas linhas de assunto ou tão específico quanto personalizar a chamada à ação em uma página

Mesmo pequenos ajustes podem levar a grandes ganhos em engajamento 🏆.

🧠 Você sabia? 73% dos clientes usam vários canais antes de fazer uma compra. “Ferramentas e estratégias de automação de marketing empresarial ” detalha como manter e ampliar experiências personalizadas em todos os pontos de contato.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de planos de marketing para criar uma estratégia de marketing

💜 Veja como o ClickUp pode ajudar

Visualize o sucesso da sua campanha de marketing em tempo real com os painéis do ClickUp. Você pode adicionar widgets para acompanhar KPIs como engajamento, CTR e conversões.

Monitore e avalie seu progresso com campanhas e tarefas de marketing com os painéis do ClickUp

Aqui estão algumas das melhores plataformas que ajudam você a criar experiências que realmente interessam aos seus clientes.

1. ClickUp

Planejar uma campanha multicanal é uma coisa. Gerenciá-la mantendo todas as mensagens personalizadas e todos os recursos dentro do prazo? Parece complicado.

O ClickUp ajuda as equipes de marketing a centralizar o planejamento de campanhas, o gerenciamento de tarefas e a criação de conteúdo para evitar confusão.

Comece com o planejamento da campanha. Seja para lançamentos por e-mail, redes sociais pagas, vídeo ou aplicativos, você pode mapear cada parte da campanha nas tarefas, cronogramas e calendários de conteúdo do ClickUp.

Divida campanhas multicanais em tarefas claras e acionáveis com o ClickUp Tasks

Crie tarefas de campanha, atribua equipes e acione fluxos de trabalho com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain utiliza esse fluxo de trabalho e adiciona assistência de IA em tempo real. Você pode pedir para ele redigir e-mails personalizados, resumir o feedback de uma campanha anterior ou sugerir linhas de assunto para clientes recorrentes.

Aqui está um vídeo rápido sobre como você pode usar a IA do ClickUp para aprimorar seus esforços de marketing:

O ClickUp Brain até gera conceitos visuais para ativos de campanha — basta solicitar algo como “criar cinco visuais de anúncio para uma promoção de roupas de outono voltada para a Geração Z” e você terá opções prontas para a campanha sem sair do seu espaço de trabalho.

Além disso, o ClickUp Brain entende sua configuração. Essa ferramenta pode ajudar você e sua equipe a escolher as melhores visualizações personalizadas se estiverem executando uma campanha multicanal.

Visualize suas campanhas com as visualizações personalizadas do ClickUp

As equipes de marketing que utilizam o ClickUp podem alternar entre diferentes visualizações de acordo com suas necessidades, para que vejam apenas o que precisam trabalhar.

Você pode usar uma visualização de quadro para acessar seus recursos criativos, uma visualização de linha do tempo para sua sequência de lançamento e uma visualização de calendário para agendar chamadas de atualização com sua equipe. Isso é que é um painel de marketing multifuncional!

Use as visualizações Quadro, Calendário ou Gantt para acompanhar o ritmo do seu sprint e manter-se em sincronia com as Visualizações personalizadas

Garanta que o membro certo da equipe seja notificado no momento certo com o ClickUp Automations

As campanhas de marketing personalizadas geralmente têm muitas variáveis em movimento que podem se tornar difíceis de rastrear manualmente. É aí que entra a automação. Quando uma tarefa atinge um determinado estágio, o ClickUp Automations pode atualizar automaticamente os status, notificar os membros relevantes da equipe e aplicar modelos de lista de verificação para manter o fluxo de trabalho em execução.

Sincronize atualizações entre listas e equipes instantaneamente quando uma etapa da campanha for concluída com o ClickUp Automations

Por exemplo, assim que um rascunho de conteúdo é aprovado, o ClickUp pode alertar instantaneamente o responsável pelas redes sociais para agendar publicações, reduzindo atrasos e confusão.

💡 Dica profissional: use os agentes de IA do ClickUp para manter suas campanhas no caminho certo sem verificações constantes. Configure um agente para monitorar pastas de campanha e sinalizar tarefas atrasadas, aprovações perdidas ou gargalos. O agente também pode enviar resumos diários para o chat da sua equipe e atribuir automaticamente acompanhamentos. É muito simples!

2. HubSpot

via HubSpot

As equipes de marketing costumam usar o HubSpot para criar jornadas personalizadas para leads com base na forma como os usuários interagem com o conteúdo. Uma empresa de software, por exemplo, pode enviar uma série de e-mails direcionados para alguém que baixou um white paper sobre estratégia de preços.

Em vez de enviar um acompanhamento genérico, a HubSpot fornece ao contato estudos de caso, ferramentas de ROI e comparações de produtos adaptadas ao estágio específico em que se encontra no processo de decisão.

A HubSpot combina dados de CRM com a atividade do usuário para personalizar a comunicação por e-mail, formulários e páginas de destino. Você pode acionar ações com base no preenchimento de formulários, cliques em e-mails ou páginas visitadas, facilitando o direcionamento de cada lead para a conversão com conteúdo que atenda aos seus interesses.

3. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

A ActiveCampaign ajuda as empresas a personalizar o alcance com base no comportamento detalhado do usuário. Uma marca de móveis pode perceber que um cliente visualizou conjuntos de quarto, mas não concluiu a compra.

O sistema pode então enviar um e-mail de acompanhamento com itens semelhantes, uma oferta de frete grátis e um lembrete para retornar ao carrinho.

Com ferramentas para rastreamento comportamental, estratégia de CRM, automação e conteúdo dinâmico, o ActiveCampaign permite que as equipes de marketing personalizem mensagens de acordo com as preferências individuais.

As campanhas podem ser acionadas por visualizações de produtos, inatividade ou engajamento por e-mail, facilitando a manutenção da relevância ao longo da jornada do cliente.

📖 Leia também: Melhor software de fluxo de trabalho de marketing

Desafios na personalização do marketing

Uma pesquisa da McKinsey sugere que 65% dos clientes consideram as promoções direcionadas uma das principais razões para fazer uma compra.

Mas, para atingir esse nível de impacto, é necessário superar alguns desses sérios obstáculos: Dados inconsistentes ou isolados sobre os clientes dificultam a criação de uma visão clara e unificada do cliente

Preocupações com a privacidade e práticas de consentimento pouco claras podem levar à desconfiança, mesmo quando a personalização é bem-intencionada

Muitas equipes têm dificuldade em integrar a personalização aos sistemas existentes ou escalá-la sem sacrificar a relevância

Mensagens enviadas em momentos inadequados ou excessivamente específicas podem parecer intrusivas e levar ao desinteresse

Sem os talentos ou as ferramentas certas, torna-se difícil executar e medir os esforços de marketing personalizado de forma eficaz

📖 Leia também: Melhores ferramentas de software de automação de marketing

O ClickUp torna a personalização de marketing fácil e divertida

O marketing personalizado é o que diferencia as campanhas esquecíveis daquelas que as pessoas realmente clicam, leem e lembram.

No entanto, alcançar um marketing personalizado não é tarefa fácil. A maioria das equipes tem dificuldade em personalizar suas campanhas devido à dispersão dos dados, às mudanças no comportamento dos clientes e à crescente pressão para obter mais resultados com menos recursos.

É aí que entra o ClickUp.

O ClickUp oferece um único local para planejar, gerenciar e otimizar campanhas multicanais com sua IA, automação e funcionalidade de visualizações personalizadas.

Comece a transformar os insights dos clientes em impacto; inscreva-se no ClickUp!