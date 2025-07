Modelos gratuitos de workshops de design thinking para sessões colaborativas

Já organizou uma sessão de brainstorming que mais parecia uma confusão do que um workshop produtivo? Muitas equipes têm dificuldade em transformar ideias criativas em soluções viáveis devido à falta de estrutura e colaboração.

🔎 Você sabia? 60% dos funcionários afirmam que se sentem mais inovadores quando as equipes colaboram e permanecem alinhadas.

É aí que entram os modelos de workshops de design thinking. Essas estruturas pré-construídas ajudam os organizadores a orientar as equipes pelo processo de design thinking de maneira orientada para objetivos. Pense nisso como seu roteiro para a resolução inovadora e colaborativa de problemas.

Seja para resolver um problema do cliente, melhorar um produto ou reinventar um serviço, um modelo sólido garante que todos os membros da equipe estejam alinhados, engajados e focados.

Vamos descobrir o que são modelos de workshops de design thinking, como escolher um e os melhores modelos que você deve explorar para esboçar seu plano de workshop de design thinking.

O que são modelos de workshops de design thinking?

Os modelos de workshops de design thinking são guias pré-estruturados que ajudam as equipes a realizar sessões colaborativas e focadas em soluções, utilizando a metodologia do design thinking.

Eles dividem o processo em etapas gerenciáveis, permitindo que as equipes entendam os problemas profundamente, tenham ideias eficazes e criem protótipos com um objetivo em mente.

Os elementos padrão incluem:

Mapeamento de empatia: entenda as necessidades, emoções e pontos fracos dos usuários para obter insights sobre a experiência deles. O mapeamento de empatia ajuda a centrar o workshop nos desafios dos clientes

Definição do problema: defina a questão central que você deseja abordar. Isso ajuda a alinhar a estratégia na direção certa

Ferramentas de ideação: use prompts estruturados e exercícios criativos para gerar ideias e incentivar a inovação

Seção de prototipagem: visualize e crie modelos simples e testáveis. A prototipagem dá vida à visão e ajuda a identificar melhorias

Ciclo de feedback: Reúna insights por meio de avaliações e discussões para apoiar o aprimoramento e as melhorias

Timeboxes: Reserve um tempo específico para cada atividade. Isso ajuda a manter os esforços da equipe focados e alinhados

📮ClickUp Insight: 30% dos trabalhadores acreditam que a automação pode economizar de 1 a 2 horas por semana, enquanto 19% estimam que ela pode liberar de 3 a 5 horas para um trabalho mais profundo e focado. Mesmo essas pequenas economias de tempo somam muito: apenas duas horas recuperadas por semana equivalem a mais de 100 horas por ano — tempo que poderia ser dedicado à criatividade, ao pensamento estratégico ou ao crescimento pessoal. 💯 Com os agentes de IA e o ClickUp Brain do ClickUp, você pode automatizar fluxos de trabalho, gerar atualizações de projetos e transformar suas notas de reunião em próximas etapas acionáveis, tudo na mesma plataforma. Não há necessidade de ferramentas ou integrações extras — o ClickUp traz tudo o que você precisa para automatizar e otimizar seu dia de trabalho em um só lugar.

18 Exemplos gratuitos de modelos de workshops de design thinking para inovação

Os modelos de workshops de design thinking mantêm a equipe focada, engajada e produtiva, transformando discussões confusas em inovação estruturada.

Aqui estão alguns dos melhores exemplos de modelos de workshops de design thinking para ajudar sua equipe a debater ideias criativas, resolver problemas reais e entender melhor as necessidades dos clientes:

1. Modelo de agenda para workshop ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina resultados mensuráveis e inclua tarefas relacionadas com o modelo de agenda de workshop do ClickUp

Para organizar um workshop de design thinking bem-sucedido, é necessário um planejamento meticuloso e uma organização cuidadosa de todos os detalhes, desde os objetivos e materiais de referência até os participantes.

O Modelo de Agenda para Workshop ClickUp ajuda com um formato estruturado, facilitando o planejamento de uma agenda eficaz para workshops de design thinking.

Além disso, com o poderoso conjunto de ferramentas de design da ClickUp, feito especialmente para equipes criativas, você pode melhorar a colaboração e aumentar a produtividade criativa geral, tudo em um só lugar. Assim, sua equipe pode se concentrar menos em lidar com a logística e mais em entregar soluções inovadoras e centradas no usuário.

Por que você vai gostar:

Liste os detalhes relevantes sobre o workshop em um formato tabular

Visualize a linha do tempo das atividades do workshop com a Visualização do quadro

Mencione o facilitador e os participantes para notificá-los e manter a equipe informada

Anote se a reunião precisa ser gravada e liste as principais fontes de informação

Crie um cronograma com as atividades a serem realizadas, juntamente com uma breve explicação

Acompanhe o progresso facilmente com notificações, dependências de tarefas, automações, IA e muito mais

🔑Ideal para: Facilitadores, designers de UX, equipes de produto e educadores que buscam uma maneira estruturada de organizar workshops de design thinking.

💡Dica profissional: Quer garantir um brainstorming eficiente em todas as etapas do processo de design thinking? Explore estas ferramentas de design thinking para idealizar e implementar suas ideias com eficácia.

2. Modelo de inscrição para workshop virtual ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reúna informações dos participantes e planeje com o modelo de inscrição para workshop virtual da ClickUp

Procurando uma maneira estruturada de gerenciar os detalhes dos participantes do workshop e planejar com eficácia? O Modelo de inscrição para workshop virtual do ClickUp simplifica o planejamento e a organização com campos personalizáveis e um formato estruturado.

Ele permite que você crie formulários de inscrição personalizados para workshops com perguntas como dúvidas dos participantes, problemas específicos e muito mais, para que você reúna todos os detalhes necessários de cada participante.

Com este modelo, você também pode enviar pesquisas pós-workshop e analisar as respostas para identificar áreas de melhoria e o que deu certo.

Por que você vai gostar:

Personalize formulários de inscrição para capturar detalhes específicos dos participantes

Envie automaticamente e-mails de confirmação para todos os participantes assim que eles enviarem o formulário

Organize os detalhes de contato e endereços dos participantes em um só lugar para facilitar a consulta

Inclua os detalhes do formulário de inscrição junto com o participante na guia de descrição

Mencione as perguntas da equipe ao lado da lista para que nada seja esquecido

Categorize as entradas do formulário em novos registros, participantes e não participantes

🔑Ideal para: Organizadores que desejam reunir de forma prática os detalhes dos participantes do workshop virtual.

3. Modelo de formulário de inscrição para workshop ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie formulários e acompanhe o progresso com o modelo de formulário de inscrição para workshops da ClickUp

O Modelo de Formulário de Inscrição para Workshop ClickUp garante a consistência das informações coletadas dos participantes do workshop.

Ele permite criar formulários personalizados de acordo com os requisitos do evento, como cargo, e-mail profissional e quaisquer ideias ou perguntas relevantes que possam ter, garantindo que todas as informações necessárias sejam coletadas dos membros da equipe.

Os detalhes serão preenchidos automaticamente nos campos apropriados, eliminando a necessidade de trabalho manual e erros.

Esse processo de inscrição baseado na abordagem do design thinking garante que a equipe certa, formada por pessoas com ideias semelhantes, seja reunida para a sessão de brainstorming.

Por que você vai gostar:

Acompanhe todos os candidatos e seu status atual com a Visualização da lista de participantes

Categorize os participantes por fase do workshop, como ideação, protótipo e muito mais

Colete detalhes como cargo, empresa e informações de contato dos participantes com o Formulário de inscrição para workshop

Acompanhe o progresso das ideias discutidas com comentários, IA e automação

Marque o status do candidato como nova inscrição, em análise, pagamento, rejeitado e aprovado

🔑Ideal para: Facilitadores e equipes que desejam organizar os detalhes dos participantes de um workshop de design thinking.

4. Modelo de estrutura de treinamento ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas, organize materiais para workshops e acompanhe o progresso com o modelo de estrutura de treinamento do ClickUp

Planejar, estruturar e gerenciar workshops de design thinking nunca será complexo com o Modelo de Estrutura de Treinamento ClickUp.

Depois de definir o objetivo do workshop de design thinking, o modelo ajuda você a organizar o material, os membros da equipe e o cronograma do workshop de maneira integrada.

Acompanhe o progresso e avalie a eficácia com tarefas recorrentes e planeje o cronograma do workshop, desde o brainstorming e a ideação até a execução e o teste.

Por que você vai gostar:

Categorize cada ideia da oficina com base no status, incluindo A fazer, Em andamento, Precisa ser revisado, Ativo e Concluído

Agrupe o material do workshop em tipos de arquivos, como documentos e planilhas

Atribua as tarefas do workshop aos membros da sua equipe ou envie um convite por e-mail

Anexe os materiais relevantes para cada atividade a ser realizada

Organize e acompanhe o progresso de cada tarefa de treinamento com a Visualização da lista de treinamentos

🔑Ideal para: Equipes e educadores que procuram um formato estruturado para organizar participantes, atividades e recursos de um workshop de design thinking.

5. Modelo de notas do instrutor ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje sessões de design thinking e documente pontos-chave com o modelo de notas do ClickUp Trainer

Mantenha a consistência no planejamento e na organização de workshops de design thinking com o Modelo de Notas do Instrutor do ClickUp. Com seções dedicadas para cada atividade e um cronograma do workshop, o modelo garante que todos os detalhes necessários estejam em um só lugar, para que nada seja esquecido.

Adicione atributos personalizados para gerenciar suas notas de treinamento e visualizar facilmente o progresso em cada sessão de treinamento. Além disso, a incorporação de imagens e ícones melhora o apelo visual do documento e mantém a formatação nítida.

Por que você vai gostar:

Liste atividades desde a concepção até os testes, juntamente com uma breve descrição e duração

Defina os objetivos, a conclusão e o resumo do workshop para referência rápida

Organize e visualize os diferentes tópicos que você abordará usando a Visualização do quadro

Inclua os aprendizados do workshop e como eles ajudaram a melhorar o produto

Dê feedback produtivo aos organizadores e facilitadores para melhorar o workshop

🔑Ideal para: Instrutores e educadores que desejam um documento estruturado para listar o cronograma, os objetivos, os aprendizados e o feedback do workshop.

6. Modelo de ideação de design ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Faça um brainstorming de ideias, organize-as e acompanhe o progresso com o modelo de ideação de design do ClickUp

Garantir que a ideia do produto esteja alinhada com todos os membros da equipe é essencial para garantir uma colaboração e um trabalho contínuos. O Modelo de Ideação de Design do ClickUp facilita o brainstorming colaborativo e a estruturação de ideias entre sua equipe.

Colabore com os membros da equipe para debater ideias e criar conteúdo usando este modelo de quadro branco. O modelo garante uma ideação eficaz, desde a geração do conceito até a seleção das ideias para alcançar o resultado desejado.

Defina as estimativas para o cronograma e use a automação para garantir que todas as atividades sejam concluídas no prazo.

Por que você vai gostar:

Categorize as ideias como produto, processo e pessoas, e mencione o autor da ideia

Trace visualmente os diferentes aspectos do seu design usando a Visualização do diagrama de ideias de design

Organize ideias usando notas adesivas e codifique por cores por categoria para facilitar a navegação

Use conectores e fluxogramas para mapear processos e relações entre ideias

Adicione imagens e cartões de sites para contextualizar as ideias

Transforme as ideias selecionadas em tarefas e atribua-as à equipe

🔑Ideal para: Equipes que desejam debater e organizar ideias em conjunto.

7. Modelo de brainstorming do ClickUp Squad

Obtenha um modelo gratuito Organize ideias, defina prioridades e alinhe equipes com o modelo de brainstorming do ClickUp Squad

Está enfrentando caos, confusão e muitas idas e vindas ao organizar workshops de design thinking? Considere o Modelo de Brainstorm do ClickUp Squad, que foi projetado para eliminar a complexidade e tornar a colaboração em equipe perfeita.

O formato de quadro branco do modelo facilita para a equipe apresentar todas as ideias que surgirem e debater com os colegas.

Com notas adesivas, imagens, cartões de sites, formas e caixas de texto, você pode criar categorias para cada ideia. Além disso, caixas e notas codificadas por cores facilitam a navegação, e conectores simplificam a definição de relações.

Por que você vai gostar:

Use a Visualização em tela de trabalho em equipe para colaborar com seu grupo e debater ideias

Converta ideias em tarefas para garantir a conclusão dentro do prazo

Adicione subtarefas e listas de verificação com dependências para um fluxo de trabalho tranquilo

Atribua tarefas aos membros da equipe e defina prazos para manter tudo sob controle

Incorpore ferramentas como Google Sheets, Docs, Figma e sites para acessar dados sem erros

🔑Ideal para: Líderes de equipe e profissionais criativos que desejam organizar tarefas para toda a equipe e garantir o cumprimento dos objetivos dentro do prazo.

8. Modelo de quadro branco para mapa de empatia do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reúna insights dos clientes e organize pesquisas com o modelo de quadro branco ClickUp Empathy Map

Entender as necessidades dos clientes e alinhar ideias e processos pode ser complicado, mas não com um formato organizado como o Modelo de quadro branco de mapa de empatia do ClickUp.

O modelo ajuda as equipes a debater os pontos fracos dos clientes e categorizá-los para uma análise perfeita. Além disso, use notas adesivas e caixas de texto para adicionar todas as informações relevantes e pesquisas sobre a experiência do cliente.

Planeje as perguntas a serem feitas aos usuários, analise padrões e discuta ideias com a equipe para encontrar a solução certa, tudo em um só lugar.

Por que você vai gostar:

Crie um perfil do cliente a partir das perguntas feitas e das tendências analisadas

Liste as respostas e ideias na Visualização do quadro para identificar padrões

Categorize e adicione atributos para gerenciar os insights dos seus clientes e visualizar facilmente os dados dos clientes

Gere soluções e transforme-as em tarefas, para que nada seja esquecido

Defina rótulos de prioridade, atribua tarefas e adicione comentários para um planejamento eficaz

🔑Ideal para: designers de UX e equipes de produto que procuram uma ferramenta para avaliar os pontos fracos dos clientes e idealizar soluções.

9. Modelo de persona do usuário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize dados de pesquisa e crie um público-alvo com o modelo de persona do usuário do ClickUp

Para desenvolver soluções inovadoras, você precisa entender as preferências do seu cliente ideal, e o Modelo de Persona do Usuário ClickUp ajuda você a construir essa persona ideal.

Seja para lançar um novo produto ou tentar melhorar um já existente, o modelo facilita a definição das necessidades dos clientes.

Por que você vai gostar:

Liste histórias, motivações, desafios, expectativas e outros detalhes importantes dos clientes e aprimore-os com uma imagem

Inclua fatos e informações de apoio para identificar soluções

Crie categorias codificadas por cores para facilitar a compreensão e a consulta das informações

Faça um brainstorming de soluções e liste as respostas junto com a persona

Integre o gerenciamento de tarefas para garantir que as ideias sejam implementadas de forma eficaz

🔑Ideal para: Profissionais de marketing e equipes de produto que buscam uma abordagem estruturada para criar personas de clientes.

10. Modelo de fluxo do usuário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique pontos fracos e crie uma experiência intuitiva para o usuário com o modelo de fluxo de usuários do ClickUp

Visualizar os fluxos dos usuários é muito fácil com o Modelo de fluxo do usuário do ClickUp.

O modelo ajuda você a entender como os usuários interagem com seu produto ou site e a identificar áreas que precisam ser melhoradas.

As equipes podem usar este modelo para manter todos alinhados quando se trata de visualizar as jornadas dos usuários e otimizar a experiência do cliente.

Por que você vai gostar:

Use conectores para definir cada etapa do fluxo do usuário no quadro branco

Adicione imagens e ícones para criar um mapa da jornada do usuário

Crie uma jornada do usuário personalizada de acordo com suas necessidades

Defina tarefas recorrentes para fazer atualizações regulares no fluxo do usuário

Adicione etapas como tarefas e atribua-as ao membro da equipe relevante

🔑Ideal para: designers de experiência do usuário, profissionais de marketing e equipes de produto que desejam aprimorar a jornada do usuário.

🧠 Curiosidade: O cérebro humano leva apenas 13 milissegundos para processar imagens e processa imagens 60.000 vezes mais rápido do que formatos de texto.

11. Modelo de estudos do usuário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reúna feedback e aplique ideias de design thinking com o modelo de estudos do usuário do ClickUp

A maneira mais eficaz de melhorar os serviços é coletar feedback dos clientes e identificar áreas que precisam ser aprimoradas. No entanto, organizar as informações é complexo, pois elas podem se perder facilmente em inúmeras conversas.

O Modelo de Estudos do Usuário do ClickUp oferece uma estrutura perfeita para cada etapa, desde a coleta de feedback até a organização e a busca por soluções.

Dessa forma, sua equipe pode transformar feedback bruto em melhorias práticas, priorizar as questões mais urgentes e aprimorar continuamente a experiência do usuário com clareza e eficiência.

Por que você vai gostar:

Liste a fonte — pesquisa ou entrevista — juntamente com os detalhes de contato do cliente

Categorize o tipo de usuário por profissão e faixa etária para facilitar o acompanhamento

Defina as etapas da pesquisa como Nova entrada, Validação, Análise, Recomendação, Descartado e Fechado

Acompanhe o progresso dos estudos dos usuários com a Visualização do processo de pesquisa

Priorize questões e crie tarefas acionáveis com a Visualização de ações necessárias

Especifique o curso de ação correto para cada problema válido identificado

🔑Ideal para: designers de UX e equipes de produto que buscam obter insights sobre a experiência do cliente e debater soluções.

12. Modelo de teste de usabilidade do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje sessões de teste com usuários e acompanhe o progresso com o modelo de teste de usabilidade do ClickUp

Quer realizar testes de usabilidade? Use o Modelo de teste de usabilidade do ClickUp, que ajuda você a gerenciar todo o processo de maneira integrada e organizar o feedback para encontrar soluções eficientes.

Defina as etapas que os usuários devem seguir para um teste de usabilidade eficiente e e da funcionalidade necessária e peça que eles forneçam feedback ou adicionem capturas de tela. Inclua uma seção “Sobre mim” e seções de feedback para cada etapa.

Este modelo de quadro branco garante que você possa reunir feedbacks importantes para criar ofertas que realmente encantem seus clientes.

Por que você vai gostar:

Organize o feedback dos usuários em um só lugar para debater ideias

Adicione fluxos, conectores, gráficos e imagens para aprimorar o processo e os detalhes

Analise o feedback dos clientes e debata soluções de acordo com os pontos fracos identificados

Crie tarefas e defina prioridades e dependências para planejar e acompanhar de acordo com o planejado

🔑Ideal para: equipes de produto que desejam obter feedback dos clientes sobre novos desenvolvimentos e fazer melhorias adicionais.

13. Modelo de plano de teste de usabilidade do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Execute testes e avalie o desempenho do produto com o modelo de plano de teste de usabilidade do ClickUp

Os testes de usabilidade envolvem uma série de etapas cuidadosamente planejadas, desde a definição do público-alvo e a identificação da amostra ideal de pessoas até a coleta de feedback, análise e muito mais.

Parece complicado? No entanto, isso não é verdade quando você tem uma abordagem estruturada, como o Modelo de Plano de Teste de Usabilidade do ClickUp.

Por que você vai gostar:

Crie listas de verificação com etapas: planejamento, identificação de amostras, obtenção de materiais e realização de testes

Crie subtarefas como recrutamento de participantes, análise e muito mais

Defina prioridades e atribua tarefas aos membros da equipe, como analistas, recrutadores e outros

Aplique atributos personalizados para capturar detalhes como o nome e a descrição do projeto, o método de teste, o nome do líder do teste e muito mais

Acompanhe o progresso automaticamente à medida que marca os testes como concluídos

🔑Ideal para: designers e equipes de UX que desejam elaborar um plano de testes de usabilidade de maneira eficiente.

14. Modelo de declaração de problema do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Entenda o comportamento do cliente e analise as necessidades com o modelo de declaração de problema do ClickUp

Entender seu cliente é mais fácil com o Modelo de Declaração de Problema do ClickUp. Ele ajuda você a elaborar a pesquisa para coletar detalhes sobre o cliente, o que ele deseja alcançar, os problemas que está enfrentando e seus sentimentos.

Ele permite enviar pesquisas automatizadas aos clientes para obter feedback sobre o design e, quando os clientes concluem a pesquisa, categoriza os problemas para facilitar a análise.

O modelo também ajuda a organizar as contribuições e encontrar as soluções ideais.

Por que você vai gostar:

Identifique o público-alvo e crie um perfil do cliente

Crie um resumo de todos os problemas, requisitos e barreiras identificados

Organize todas as respostas em documentos para nunca perder nenhum feedback importante

Divida os problemas dos clientes em categorias para acompanhar o progresso

Analise declarações de problemas e liste soluções

🔑Ideal para: Pesquisadores que precisam de uma maneira estruturada de coletar, analisar e agir com base no feedback dos clientes para melhorar a experiência do usuário.

15. Modelo ClickUp Design Sprint

Obtenha um modelo gratuito Defina objetivos, planeje tarefas e coordene com a equipe usando o modelo ClickUp Design Sprint

Antes de começar um design sprint, você precisa de um documento abrangente que descreva o plano. Qualquer falha no plano pode causar confusão e erros. O Modelo de Design Sprint do ClickUp ajuda a evitar esses erros.

O modelo Pasta permite criar documentos distintos com todos os detalhes necessários para cada etapa do processo de design thinking. Ele também define claramente as funções de cada membro, desde anotadores até especialistas em marketing e tecnologia.

Configure gatilhos para mover tarefas para diferentes listas, incluindo mapear, esboçar, decidir, prototipar e testar.

Por que você vai gostar:

Mapeie o processo de design sprint em uma Visualização de quadro , incluindo etapas do sprint, como brainstorming, prototipagem, testes com usuários etc

Liste as etapas na lista do mapa e adicione notas e arquivos de mapa

Inclua notas de soluções, ideias e arquivos de esboços na lista

Use a Visualização do calendário para planejar o cronograma e as tarefas para o design sprint

Realize testes e liste as avaliações e comentários dos usuários na lista de testes

🔑Ideal para: Equipes de design de produtos que buscam debater ideias criativas e executá-las em um sprint eficiente.

16. Modelo de pesquisa de feedback do workshop ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Colete feedback e tome decisões informadas com o modelo de pesquisa de feedback do workshop ClickUp

Então você organizou seu primeiro workshop de design thinking e agora precisa de feedback para identificar pontos fortes e áreas a serem melhoradas. Experimente o Modelo de pesquisa de feedback do workshop ClickUp, projetado para ajudá-lo a fazer exatamente isso.

Isso permite organizar todos os comentários em um só lugar, usando cartões para garantir a abrangência e a facilidade de compreensão. Aproveite as contribuições recebidas para aprimorar seus planos para o próximo workshop.

Por que você vai gostar:

Personalize o formulário de feedback com perguntas relacionadas ao serviço e aos prestadores de serviços

Use a automação para agendar lembretes e testar a pesquisa antes de enviá-la

Capture dados essenciais com campos personalizados, como prestador de serviços, data da compra, nível do cliente e classificação geral

Avalie serviços e prestadores de serviços usando a Visualização de classificação de serviços e a Visualização de classificação de prestadores, respectivamente

Utilize a Visualização geral das recomendações para obter uma visão geral do feedback dos participantes e a Visualização do feedback para analisar comentários detalhados

🔑Ideal para: Organizadores de workshops, facilitadores e instrutores que desejam coletar feedback após os workshops e encontrar oportunidades e pontos de otimização.

17. Modelo de workshop de design thinking em PPT da Slidesgo

via Slidesgo

O Modelo de Workshop de Design Thinking em PPT da Slidesgo simplifica o planejamento de um workshop de design thinking. O formato visualmente atraente do modelo oferece uma maneira envolvente de debater ideias e aprender.

Este modelo de workshop de design thinking para download pode ser salvo no Google Slides, PowerPoint ou Canva. Adicione quantos slides forem necessários ou faça ajustes nos existentes com base no projeto de design thinking para garantir uma sessão eficaz.

Por que você vai gostar:

Inclua ideias, fatos e informações de apoio para que todos estejam alinhados

Personalize os slides usando ícones, ícones planos, gráficos, imagens, linhas do tempo e maquetes

Avalie cenários com personas de usuários, ideias, relações de causa e efeito e perguntas e respostas

🔑Ideal para: Equipes de design que desejam organizar um workshop de design thinking produtivo

18. Modelo de workshop de design thinking da Miro

via Miro

Quer passar do conceito à proposta? O Modelo de Workshop de Design Thinking da Miro apoia cada etapa do processo.

Isso permite que você selecione o método mais adequado entre as várias opções listadas e prossiga com o brainstorming de ideias para encontrar a solução certa para cada aspecto.

Quer você queira criar um protótipo ou uma apresentação, entrevistar pessoas, experimentar o mapeamento de afinidades, construir uma matriz de dificuldade/importância, criar mapas de empatia ou outros, o modelo torna tudo simples e estruturado.

Por que você vai gostar:

Use notas adesivas para adicionar informações relevantes para cada ideia, técnica e etapa

Crie mapas mentais, cartões de usuário, tabelas e cronogramas para apresentar informações

Integre com ferramentas para coletar dados precisos, fazer cálculos, analisar e muito mais

Veja resumos anteriores e discuta novas ideias com a equipe nos comentários

🔑Ideal para: Equipes de design e produto que buscam soluções inovadoras para as preocupações dos clientes.

✨Como conduzir um workshop de design thinking — guia passo a passo Defina o desafio: Esclareça o problema que você deseja resolver e defina uma meta clara e centrada no usuário

Convide os participantes certos: Inclua membros de equipes multifuncionais, partes interessadas e, idealmente, alguns usuários finais

Defina a agenda e o tempo para cada fase: Alocar tempo para cada fase do design thinking: empatia, definição, ideação, protótipo e teste

Empatize: Compartilhe pesquisas com usuários, realize entrevistas ou crie mapas de empatia para entender as necessidades dos usuários

Defina o problema: Sintetize insights em uma declaração clara do problema ou ponto de vista (POV)

Ideias: Facilite o brainstorming (por exemplo, perguntas do tipo “Como poderíamos...”) e incentive a quantidade em vez da qualidade

Priorize ideias: use votação, matriz de impacto-esforço ou outras técnicas para selecionar as melhores ideias

Protótipo: Crie maquetes ou modelos de baixa fidelidade para dar vida às ideias rapidamente

Teste e colete feedback: Compartilhe protótipos com usuários ou partes interessadas, observe as reações e colete feedback

Conclusão e próximos passos: Reflita sobre o que aprendeu, atribua tarefas de acompanhamento e decida quais ideias devem ser levadas adiante

O que torna um modelo de workshop de design thinking bom?

Um modelo de workshop de design thinking apoia seus objetivos e é fácil de seguir para os participantes.

Aqui está o que você deve procurar ao escolher um modelo de workshop de design thinking:

Alinhamento com os objetivos : procure um modelo que se adapte ao objetivo do seu workshop, como pesquisa de usuários, ideação ou prototipagem

Clareza das etapas : escolha modelos que representem claramente cada fase do design thinking — empatia, definição, ideação, prototipagem e teste — para um fluxo contínuo. Espaços dedicados para diferentes seções evitam confusão

Sugestões integradas : opte por modelos com dicas, instruções ou exemplos para orientar sua equipe na direção certa

Fácil colaboração : use modelos que permitem contribuições em tempo real e trabalho em equipe. Isso mantém as equipes alinhadas e garante uma colaboração eficaz

Fácil personalização : garanta que o modelo possa ser adaptado ao tamanho da sua equipe, setor ou prazo. Um modelo personalizável facilita a apresentação de informações

Automações : considere modelos com automação para cálculos, lembretes e transferência de tarefas para as próximas etapas. Isso reduz o trabalho manual e mantém o fluxo de trabalho suave e preciso

Ferramentas criativas: escolha layouts que incentivem o pensamento aberto, use notas adesivas, permita esboços e facilite o compartilhamento de feedback. Isso estimula o pensamento criativo e garante uma colaboração perfeita

Torne as sessões de brainstorming mais produtivas com o ClickUp

Os modelos de workshops de design thinking oferecem uma maneira eficiente de debater ideias criativas, analisar as necessidades dos clientes, descobrir soluções, testá-las e refiná-las.

Quer você esteja lançando um novo produto e queira avaliar a experiência do cliente ou quer ideias inovadoras para atender melhor às necessidades dos usuários, esses modelos simplificam o processo de pensamento criativo.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, facilita o planejamento e a organização de workshops de design thinking. Com ferramentas colaborativas e modelos personalizáveis, o ClickUp traz clareza sem limitar a criatividade, ajudando as equipes a colaborar, permanecer alinhadas e tomar decisões mais rápidas e inteligentes com base em insights reais dos usuários.

