Modelos gratuitos de contratos com clientes para acordos claros e juridicamente válidos

Acha que assinar um contrato é apenas uma formalidade? Pense novamente.

É o momento em que o relacionamento com o cliente realmente começa. Um contrato bem elaborado prepara o terreno para uma colaboração tranquila, garantindo que ambas as partes estejam em sintonia, protegidas e prontas para começar a trabalhar.

Mas se você é proprietário de uma pequena empresa, lidar com o jargão jurídico (e os honorários exorbitantes dos advogados) pode ser algo assustador.

Você pode ficar tentado a redigir o contrato por conta própria.

Sim, à primeira vista parece viável. Mas tenha cuidado: redigir contratos formais por conta própria pode acarretar várias consequências, como termos mal interpretados, cláusulas inexequíveis ou, pior ainda, disputas legais.

Portanto, se você é um empreendedor individual, freelancer, agência ou proprietário de uma pequena empresa, confira esta lista de 19 modelos de contratos com clientes pré-elaborados. Use-os e economize tempo!

O que são modelos de contratos com clientes?

Os modelos de contrato com o cliente são documentos jurídicos prontos a utilizar que permitem às empresas e aos prestadores de serviços definir expectativas claras e formalizar os seus termos de trabalho. Normalmente incluem secções como o âmbito do trabalho, prazos do projeto, condições de pagamento, cláusulas de confidencialidade, etc.

Esses modelos de contrato ajudam a promover a consistência, evitar riscos legais e garantir que ambas as partes concordem com os termos e condições do projeto.

Os melhores modelos de contratos com clientes em resumo

O que torna um modelo de contrato com o cliente bom?

É fácil encontrar um modelo de contrato com o cliente que seja válido. Mas se você deseja garantir que seu contrato facilite o processo de integração para ambas as partes envolvidas, aqui estão alguns elementos essenciais que você deve procurar no modelo:

✨ Facilidade de uso: procure um modelo com um layout simples. Verifique a formatação, a estrutura e o design para garantir que seja fácil de usar e navegar para ambas as partes

✨ Solidez jurídica: opte por um modelo que permita criar documentos juridicamente vinculativos. Ele deve conter as cláusulas relevantes e estar em conformidade com todas as leis e regulamentos necessários. Isso torna o contrato de serviço juridicamente executável

✨ Personalização: escolha um modelo que permita editar as seções de acordo com suas necessidades. Por exemplo, você deve poder adicionar/remover elementos como cláusulas, disposições sobre multas por atraso, etc.

✨ Abrangência: escolha um modelo que abranja todos os aspectos importantes de um contrato de colaboração. Ele deve conter entregas, prazos, condições de pagamento, confidencialidade e cláusulas legais para garantir clareza e proteção para você e seu cliente

✨ Clareza: Um bom modelo de contrato com o cliente deve usar uma linguagem clara e simples para reduzir o risco de erros ou mal-entendidos

✨ Apelo profissional: opte por um modelo com um apelo forte e profissional — layout, design, estilo padrão, etc. Isso ajudará você a causar uma primeira impressão sólida, ao mesmo tempo em que aumenta a retenção de clientes e a credibilidade

Modelos de contratos com clientes

Está com dificuldades para criar contratos que sejam profissionais e fáceis de personalizar?

Confira estes 19 modelos de contratos com clientes da ClickUp — o aplicativo completo para o trabalho — projetados para ajudar freelancers, agências e proprietários de pequenas empresas a otimizar a integração de clientes com contratos claros e confiáveis que economizam tempo e geram confiança.

1. Modelo de contrato de prestador de serviços ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie contratos com prestadores de serviços sem precisar de especialistas jurídicos com o modelo de contrato para prestadores de serviços da ClickUp

Se você está procurando um modelo básico de contrato, opte pelo Modelo de Contrato de Prestador de Serviços da ClickUp. É um layout padrão que descreve elementos cruciais, como o escopo do trabalho, prazos e cotações.

Este modelo também permite especificar cláusulas adicionais, como informações confidenciais, indenização, etc. Isso o torna adequado para criar uma variedade de contratos, como contratos de compra, contratos de prestadores de serviços independentes, contratos de confidencialidade e assim por diante.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Defina resultados claros e detalhes de pagamento

Personalize cláusulas para contratos de serviço ou venda de produtos

Inclua seções para marcos, prazos e penalidades

🔑 Ideal para: Freelancers, agências e empresas que formalizam contratos de prestação de serviços com clientes novos ou recorrentes.

➡️ Leia mais: O melhor software de gerenciamento de cotações para fechar negócios

2. Modelo de contrato comercial da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de contrato comercial da ClickUp para criar facilmente contratos comerciais juridicamente vinculativos

O modelo de contrato comercial da ClickUp é um acordo fácil de usar, projetado para empreendedores e proprietários de pequenas empresas. Ele permite criar e organizar contratos de forma abrangente em um só lugar.

O modelo também inclui um rastreador de progresso integrado para mantê-lo atualizado sobre o estágio de conclusão do contrato. No entanto, a melhor parte é a linguagem simples, que facilita muito a compreensão das cláusulas mencionadas no contrato.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Inclua cláusulas de confidencialidade e acordos de não concorrência

Adicione disposições para resolução de disputas e mediação

Acompanhe as revisões e atualizações dos contratos em tempo real

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas, startups e empreendedores que desejam definir termos de serviço, vendas de produtos ou parcerias.

💡Dica profissional: use o recurso Ask AI no ClickUp Docs para gerar contratos e propostas instantaneamente!

3. Adendo ao modelo de contrato ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Simplifique as edições em um contrato com o modelo de adendo ao contrato da ClickUp

Deseja renovar um contrato antigo ou fazer alterações em um contrato recentemente elaborado? Simplifique o processo com o modelo de adendo ao contrato da ClickUp.

Com este modelo, você ou a outra parte podem editar facilmente um contrato sem precisar refazer todo o acordo. Ele também garante transparência durante todo o processo. Assim, se uma das partes fizer alguma alteração, a outra será informada.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Permita que os membros da equipe adicionem comentários ou sugestões para alterações

Automatize o acompanhamento de datas para alterações contratuais

Garanta a conformidade com as leis e regulamentos locais

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, escritórios de advocacia e consultores que desejam atualizar contratos existentes sem reescrevê-los.

➡️ Leia mais: Ferramentas de software para retenção de clientes

4. Modelo de revisão de contrato ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Revise os contratos para verificar se estão corretos antes de assiná-los com o modelo de revisão de contratos do ClickUp

O modelo de revisão de contratos da ClickUp é ideal para quem procura aconselhamento jurídico sobre um contrato antes de se comprometer com ele.

Ele fornece uma visão clara e organizada de todos os termos, condições e cláusulas mencionados em um contrato. Isso ajuda a revisar rapidamente os documentos antes de assiná-los. Ele também oferece um local digital centralizado para armazenar contratos e acompanhar seus status.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Destaque os termos contratuais essenciais para revisão e aprovação

Integre fluxos de trabalho de aprovação para acelerar os processos de revisão

Acompanhe o progresso da revisão para garantir um feedback oportuno

🔑 Ideal para: Consultores jurídicos, equipes de compras e proprietários de empresas, garantindo que os contratos atendam aos padrões antes da assinatura.

5. Modelo de contrato de trabalho ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie contratos de trabalho profissionais em pouco tempo com o modelo de contrato de trabalho da ClickUp

Criar um contrato de trabalho abrangente requer muita precisão, mas não com o modelo de contrato de trabalho da ClickUp.

Da descrição do trabalho aos termos e condições, já inclui todos os elementos que devem estar presentes em um contrato de trabalho legalmente válido. Isso garante que as partes envolvidas estejam alinhadas quanto às expectativas e tenham seus interesses protegidos. A melhor parte? O modelo é fácil de personalizar e possui um layout profissional.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Personalize os termos para trabalhadores a tempo inteiro, a tempo parcial ou freelancers

Inclua cláusulas sobre propriedade intelectual

Acompanhe as etapas e o progresso da conclusão do trabalho

🔑 Ideal para: gerentes de RH, coordenadores de projetos e contratados que definem expectativas para entregas e termos de trabalho.

🚨 ClickUp Insight: 32% dos trabalhadores ocasionalmente trabalham além do horário previsto, enquanto 24% fazem horas extras na maioria dos dias. O problema? Sem limites, as horas extras se tornam a regra, em vez da exceção. Às vezes, você precisa de uma ajudinha para definir esses limites. Peça ao ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, para intervir e criar um cronograma otimizado para você. Integrado diretamente ao seu espaço de trabalho, ele mostra quais tarefas são realmente urgentes e quais não são! 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations — o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

6. Modelo de contrato de design de interiores ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de contrato de design de interiores da ClickUp para criar acordos formais para seus projetos de design de interiores

Se você é um designer de interiores e procura um modelo de contrato que atenda aos requisitos legais do seu setor, obtenha o modelo de contrato de design de interiores da ClickUp.

São baseados em cláusulas geralmente consideradas necessárias para um contrato de design de interiores em conformidade. Por exemplo, o escopo dos serviços, cronograma, entregas, produto final, etc. O modelo também é muito fácil de usar, com linguagem fácil de entender e um design simples.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Inclua cláusulas para a seleção de materiais e móveis

Personalize os detalhes de pagamento com base nas etapas do projeto

Acompanhe os marcos do projeto de design e os ajustes orçamentários

🔑 Ideal para: Designers de interiores, empresas de design e consultores de renovação que gerenciam as expectativas dos clientes para projetos residenciais ou comerciais.

💡Dica profissional: Precisa do modelo de contrato perfeito? Com o Brain MAX, seu companheiro de desktop com IA, você obtém o melhor de vários modelos LLM — Claude para uma linguagem impecável, ChatGPT 5 para raciocínio profundo e muito mais. Esteja você redigindo cláusulas claras e profissionais ou lidando com lógica jurídica complexa, o Brain MAX reúne os melhores modelos de IA para que você possa criar modelos de contratos à prova de falhas com confiança e facilidade, tudo em um só lugar.

7. Modelo de contrato de catering ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie contratos de catering detalhados para cada evento com o modelo de contrato de catering da ClickUp

O modelo de contrato de catering da ClickUp simplifica a criação de contratos complexos de catering.

Seja você um profissional experiente ou apenas um iniciante, a navegação e a linguagem diretas do documento facilitam a criação de contratos detalhados para cada projeto. Você pode incluir seções personalizadas, como a variedade de itens, taxa fixa e assim por diante. Além disso, você também pode usá-lo para armazenar todos os seus contratos de catering em um local central para fácil acesso.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Acompanhe as aprovações dos clientes em itens do menu e solicitações especiais

Defina as condições de pagamento e possíveis cobranças por horas extras

Crie uma seção para preferências e restrições alimentares

🔑 Ideal para: Empresas de catering, organizadores de eventos e gerentes de locais que desejam garantir contratos para casamentos, festas e eventos corporativos.

8. Modelo de contrato de fotografia ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie contratos legalmente válidos para seus trabalhos fotográficos com o modelo de contrato fotográfico da ClickUp

Você é um fotógrafo que nunca criou um contrato formal antes? Experimente o modelo de contrato de fotografia da ClickUp. Este contrato específico destaca todos os aspectos que um contrato de fotografia profissional deve ter para proteger os direitos do fotógrafo.

Mais importante ainda, define a propriedade intelectual para que você possa estabelecer sua autoridade sobre o produto final caso a outra parte viole o contrato. Além disso, também especifica o escopo do trabalho, custos, termos e condições, etc.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Inclua cláusulas sobre direitos de imagem, uso e propriedade intelectual

Defina os preços com base no número de horas ou sessões

Crie uma seção para termos de pós-produção e edição

🔑 Ideal para: Fotógrafos profissionais, estúdios e criativos freelancers que organizam contratos de sessões fotográficas para eventos ou projetos de branding.

🧠 Curiosidade: O conceito de assinaturas eletrônicas foi oficialmente reconhecido nos EUA em 2000 com a Lei ESIGN, tornando os contratos digitais legalmente válidos.

9. Modelo de contrato de limpeza ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use contratos de limpeza simples, mas específicos, com o modelo de contrato de limpeza da ClickUp

Criar um contrato para um trabalho de limpeza pode parecer desnecessário até que surja um conflito entre você e seu cliente. Evite isso usando o modelo de contrato de limpeza da ClickUp.

Com um design abrangente, permite-lhe delinear aspetos essenciais do projeto, como o calendário de limpeza, a frequência, o valor do pagamento, os custos com equipamento próprio, etc., para que as expectativas fiquem claras. O modelo também é altamente personalizável. Pode adicionar/remover elementos para se adequar às necessidades do projeto sem complicações.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Personalize os termos para serviços de limpeza regulares ou pontuais

Defina a frequência das visitas e as tarefas específicas a serem realizadas

Faça ajustes para propriedades de grande escala ou limpeza especializada

🔑 Ideal para: Prestadores de serviços de limpeza, empresas de zeladoria e gerentes de propriedades que coordenam trabalhos de limpeza contínuos ou pontuais.

10. Modelo de contrato para DJ da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie contratos completos para DJs e proteja seus direitos com o modelo de contrato para DJs da ClickUp

Está planejando uma festa? O modelo de contrato para DJ da ClickUp é um layout fácil de usar que ajuda a criar contratos personalizados para DJs. Ele é legalmente válido e inclui cláusulas importantes, como data, horário, local do evento, horário de atendimento, pagamento etc.

É particularmente adequado para uso em eventos de grande escala, nos quais você precisa de um contrato formal para definir o escopo do seu serviço e proteger seus interesses.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Defina responsabilidades relativas a equipamentos, viagens e configuração

Acompanhe pagamentos, gorjetas e cobranças adicionais por horas extras

Crie uma seção para termos de cancelamento ou remarcação

🔑 Ideal para: DJs, agências de entretenimento e coordenadores de eventos que garantem serviços de música para eventos privados e corporativos.

➡️ Leia mais: Como melhorar as relações entre agências e clientes para crescer

11. Modelo de gerenciamento de contratos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie seus contratos sem precisar fazer isso manualmente com o modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp

Gerenciar vários contratos é uma tarefa em si, especialmente se você não tem uma equipe dedicada para isso (spoiler: ninguém tem). Felizmente, é aí que entra o modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp.

Isso permite que você crie uma biblioteca de contratos para sua empresa, com seções para cada tipo de contrato — vendas, compras, emprego, serviços, acordos de confidencialidade e assim por diante. Você também pode acompanhar cada contrato, definir prazos e recuperá-lo para obter aconselhamento jurídico sempre que necessário.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Colabore com membros da equipe e clientes em um só lugar

Acompanhe os marcos, pagamentos e prazos dos contratos

Gere relatórios em tempo real sobre o status e o desempenho dos contratos

🔑 Ideal para: Departamentos jurídicos, gerentes de projeto e equipes de operações que acompanham, armazenam e gerenciam vários contratos.

💡 Dica profissional: Armazene seus contratos assinados com segurança — usando armazenamento em nuvem, uma ferramenta de gerenciamento de contratos ou até mesmo um sistema de pastas dedicado. O fácil acesso ajuda caso você precise consultar detalhes posteriormente. 🗃️

12. Modelo de contrato para freelancers da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Elimine o trabalho de criar contratos profissionais para freelancers do zero com o modelo de contrato para freelancers da ClickUp

Se você é freelancer, provavelmente já conhece o valor de um contrato legalmente vinculativo. Mas com o modelo de contrato para freelancers da ClickUp, você também pode criar um em pouco tempo.

Este modelo abrange todas as partes essenciais de um contrato freelance — escopo, cronograma, pagamento e muito mais. Você pode personalizá-lo facilmente com cláusulas como limites de revisão ou termos de pagamento atrasado para proteger seus direitos.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Destaque cláusulas para termos de pagamento por hora ou por projeto

Acompanhe o tempo, os resultados e as revisões

Defina os direitos de propriedade intelectual e de uso

🔑 Ideal para: Freelancers, prestadores de serviços independentes e empreendedores individuais que trabalham com vários clientes em diferentes setores.

13. Modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos da ClickUp para otimizar seus serviços de gerenciamento de projetos

Se sua empresa fornece serviços de terceirização de gerenciamento de projetos, o modelo de contrato de serviços de gerenciamento de projetos da ClickUp é o melhor recurso para você. Ele ajuda você a gerenciar sua equipe e o cliente, tudo ao mesmo tempo.

Com este modelo, você pode definir o escopo dos serviços, o pagamento, o cronograma etc. para o seu cliente, além de definir as funções e responsabilidades da sua equipe interna. Isso ajuda a otimizar o processo, mantendo tudo transparente e alinhado, tanto internamente quanto externamente.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Defina resultados e prazos específicos para o gerenciamento de projetos

Defina as responsabilidades de ambas as partes envolvidas no projeto

Personalize os cronogramas de pagamento com base nas fases do projeto

🔑 Ideal para: Consultores de gerenciamento de projetos e empresas de serviços que lidam com a entrega completa de projetos para clientes.

14. Modelo de contrato de compra da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie contratos de compra profissionais sem um consultor jurídico com o modelo de contrato de compra da ClickUp

Você está procurando um modelo de contrato específico para criar contratos de compra profissionais? Escolha o Modelo de Contrato de Compra da ClickUp. Formal, intuitivo e fácil de personalizar, ele simplifica a criação e o gerenciamento de contratos de compra.

Usando este modelo, você pode especificar elementos como informações do vendedor e do comprador, data do contrato, pagamento, etc., para acelerar o processo de negociação e integração do cliente. Também é fácil de revisar, para que você sempre possa buscar aconselhamento jurídico sobre um contrato antes de assiná-lo.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Inclua condições de pagamento, métodos de entrega e prazos

Acompanhe as aprovações de pedidos de compra e os cronogramas de envio

Gerencie condições de pagamento e faturamento em um só lugar

🔑 Ideal para: Varejistas, atacadistas e equipes de vendas que formalizam a venda e entrega de bens ou serviços.

15. Modelo de contrato de consultoria ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de contrato de consultoria da ClickUp para criar contratos de consultoria sofisticados em um piscar de olhos

O Modelo de Contrato de Consultoria ClickUp é outro recurso gratuito incrível da lista. Ele é feito sob medida para empresas que prestam serviços de consultoria aos seus clientes. Com este modelo, você pode definir seus serviços, seu escopo, custo, prazo, etc., de maneira compreensível.

Ao contrário de outros modelos, este layout também permite especificar quais informações confidenciais dos negócios do seu cliente você utilizará para prestar o melhor serviço. Isso ajuda a proteger informações confidenciais e reforça a sua credibilidade.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Defina tarifas por hora, taxas de projeto e cronogramas de pagamento

Especifique cláusulas de confidencialidade e direitos de propriedade intelectual

Acompanhe entregas baseadas em marcos e aprovações do cliente

🔑 Ideal para: Consultores de negócios, consultores estratégicos e prestadores de serviços especializados que definem termos de consultoria baseados em projetos ou contratos de prestação de serviços.

➡️ Leia mais: Estratégias de fluxo de trabalho de gerenciamento de clientes para profissionais de negócios

16. Modelo de acordo de trabalho da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Elimine lacunas e confusões do processo de execução do seu projeto com o modelo de acordo de trabalho da ClickUp

Quer um modelo para otimizar o processo de execução de projetos da sua equipe? Obtenha o modelo de acordo de trabalho da ClickUp. É fácil de usar, personalizável e intuitivo. Com um formato de quadro branco, ele permite que você crie um caminho para sua equipe que destaca aspectos essenciais como funções, responsabilidades, tarefas, dependências, expectativas, etc.

Você também pode usá-lo externamente. Pense nisso como uma ferramenta que permite propor sua ideia de projeto, definir termos de emprego e decidir sobre os termos e condições que você e o cliente concordam.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Defina responsabilidades, horário de trabalho e remuneração

Insira diretrizes para comunicação, prazos e desempenho

Personalize para trabalhadores em tempo integral, meio período ou freelancers

🔑 Ideal para: Líderes de equipe, equipes de projeto e grupos multifuncionais que criam regras básicas para a colaboração com clientes e o desempenho da equipe.

17. Modelo de contrato de locação do ClickUp para o Texas

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de contrato de locação do ClickUp para o Texas para criar contratos de locação formais e juridicamente válidos

Se você não tem experiência prévia na criação de contratos de locação, espere ter dificuldades para lidar com suas complexidades. Mas, felizmente, é aí que entra o modelo de contrato de locação do ClickUp para o Texas.

Com foco específico no mercado de aluguéis do Texas, ele permite definir elementos importantes do contrato, como tipo de locação, prazo e direitos de propriedade, para que seus interesses sejam protegidos. Você também pode renovar o contrato de locação periodicamente para se manter atualizado e evitar disputas legais.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Acompanhe as datas de início e término do contrato de locação com alertas automáticos de renovação

Defina termos para alterações na propriedade ou sublocação

Descreva cláusulas de resolução de disputas e rescisão antecipada

🔑 Ideal para: Gerentes de propriedades, corretores imobiliários e locatários comerciais que desejam garantir o aluguel de escritórios comerciais ou espaços de varejo no Texas.

🔍 Você sabia? No Japão, os inquilinos geralmente precisam pagar uma “taxa de chave”, um presente não reembolsável ao locador, apenas para garantir o contrato de locação. 💸

18. Modelo de contrato de serviços ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie contratos de serviço simples com personalizações detalhadas usando o modelo de contrato de serviço da ClickUp

Procurando um contrato de serviços gerais? Não procure mais — o modelo de contrato de serviços da ClickUp é tudo isso e muito mais.

Permitem-lhe definir os seus serviços e os seus detalhes essenciais para garantir que não existem lacunas no contrato de prestação de serviços entre si e o seu cliente. Isto inclui o âmbito, o prazo, os resultados esperados, o pagamento e outras cláusulas. Também pode especificar quaisquer requisitos legais e adicionar assinaturas para garantir a máxima abrangência.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Inclua cláusulas específicas do serviço, como padrões de desempenho

Acompanhe os marcos da prestação de serviços e o feedback dos clientes

Inclua uma seção para lidar com disputas e alterações

🔑 Ideal para: Empresas de serviços, agências de marketing e provedores de TI que definem escopos e níveis de serviço detalhados para os clientes.

19. Modelo de carta de rescisão de contrato da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Rescinda contratos sem enfrentar disputas legais com o modelo de carta de rescisão de contrato da ClickUp

O modelo de carta de rescisão de contrato da ClickUp foi criado para simplificar o processo de desligamento do cliente. Ele permite definir a data de rescisão, os termos e condições, os motivos etc., para garantir proteção legal quando um contrato chega ao fim.

Além disso, você pode especificar detalhes sobre pagamentos residuais ou contas a receber para garantir que você seja pago mais rapidamente e com a taxa de juros devida após o término legal do contrato.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Defina quaisquer prazos de aviso prévio e pagamentos finais necessários

Acompanhe as datas de rescisão e as atividades de encerramento do contrato

Inclua uma seção para reconhecimentos finais e assinaturas

🔑 Ideal para: Profissionais de RH, equipes jurídicas e gerentes que encerram formalmente contratos de prestação de serviços, fornecimento ou trabalho.

➡️ Leia mais: Como solicitar o pagamento de um cliente de maneira profissional

Crie seu próprio contrato com o ClickUp

Um contrato com o cliente bem elaborado é mais do que apenas papelada — é o primeiro passo para uma experiência de integração do cliente tranquila e profissional. Desde definir expectativas claras até proteger legalmente sua empresa, os contratos desempenham um papel fundamental na construção da confiança e na redução da confusão desde o primeiro dia.

Quer você esteja lidando com trabalhos freelance, gerenciando serviços ou lançando projetos de longo prazo, ter os modelos certos garante que seu processo de integração seja consistente, eficiente e sem estresse.

Com os modelos de contrato gratuitos e personalizáveis do ClickUp, você pode gerenciar todas as etapas — elaboração, revisão, assinatura e acompanhamento — em uma única plataforma colaborativa.

