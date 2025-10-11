Modelos n8n gratuitos para automatizar seus fluxos de trabalho mais rapidamente

Construir do zero no n8n pode ser complicado, especialmente para usuários sem conhecimentos de programação, desenvolvedores e equipes dinâmicas que não têm tempo para resolver problemas em cada etapa. É aí que os modelos pré-construídos se tornam úteis. Eles ajudam você a automatizar mais rapidamente, evitar erros de configuração manual e conectar suas ferramentas com menos contratempos.

Neste blog, reunimos alguns dos melhores modelos n8n gratuitos para dar início à sua automação, seja para sincronizar dados, enviar alertas ou criar fluxos de trabalho com várias etapas.

📌 Bônus: Confira os modelos gratuitos do ClickUp, criados para fluxos de trabalho automatizados de ponta a ponta em marketing, vendas, operações e muito mais. Transferências mais claras, melhor colaboração.

👀 Você sabia? 30% das empresas pretendem automatizar mais da metade de suas atividades de rede, contra menos de 10% em meados de 2023.

O que são modelos n8n?

Um modelo n8n é um fluxo de trabalho pré-construído que ajuda você a configurar automações personalizando etapas prontas, em vez de começar do zero.

Esses modelos estão na biblioteca de fluxos de trabalho n8n e vêm pré-configurados com gatilhos, ações, lógica e até mesmo nós de IA para automação avançada. Em vez de começar do zero, você obtém uma automação funcional que precisa apenas das conexões do seu aplicativo e alguns ajustes.

Os modelos também facilitam a aplicação da automação de fluxos de trabalho com IA em casos de uso reais, fornecendo insights valiosos que ajudam as equipes técnicas a economizar tempo e manter a consistência à medida que crescem.

🧠 Curiosidade: Em 1785, Oliver Evans construiu um moinho de farinha que funcionava sozinho, sem a necessidade de intervenção humana. Esse é um dos primeiros exemplos de um fluxo de trabalho totalmente automatizado, séculos antes de termos aplicativos e gatilhos.

O que torna um modelo n8n bom?

Com tantos modelos disponíveis, como saber qual é o melhor? Alguns parecem bons inicialmente, mas podem não acompanhar o seu crescimento, resolver problemas ou facilitar transferências.

Os melhores modelos n8n são projetados para fluxos de trabalho da vida real. Eles são simples de entender, fáceis de editar e flexíveis o suficiente para suportar mudanças à medida que seu processo cresce. Pense em menos caos e mais clareza.

Aqui está o que diferencia um modelo útil dos demais:

Gatilhos e ações claros que podem ser editados rapidamente

Nomes e layout claros e fáceis de seguir

Lógica integrada para fallbacks, novas tentativas ou caminhos alternativos

Casos de uso reais, como captura de leads, alertas e aprovações

Ótimo para exemplos de automação de fluxos de trabalho em marketing, operações e TI

Pode ser mapeado visualmente com modelos de mapa de processos para uma integração mais rápida

Um bom modelo ajuda você a agir rapidamente e corrigir menos, permitindo que você se concentre imediatamente nos resultados, em vez de reestruturar o fluxo de trabalho sempre que algo muda.

👀 Você sabia? Quase 94% das equipes empresariais preferem usar uma plataforma que conecte suas ferramentas e lide com a automação do fluxo de trabalho do que alternar entre vários sistemas separados.

Os melhores modelos n8n e ClickUp para automatizar seus fluxos de trabalho mais rapidamente

8 modelos gratuitos de automação de fluxo de trabalho n8n

Configurar um fluxo de trabalho do zero leva tempo, sem mencionar as tentativas e erros envolvidos. Esses modelos de fluxo de trabalho n8n prontos para uso oferecem um ponto de partida para automatizar o trabalho repetitivo e manter as coisas funcionando sem perder o ritmo.

1. Crie conteúdo a partir de entradas de formulários e salve-o no Google Drive usando IA

via n8n

Este fluxo de trabalho impulsionado por IA elimina a criação de conteúdo da sua lista de tarefas. Ele puxa entradas de formulários, usa o OpenAI para gerar artigos completos, salva-os automaticamente no Google Drive e registra links no Google Sheets — tudo tratado em um fluxo contínuo. Perfeito se você está pronto para parar de usar várias ferramentas apenas para publicar um único blog.

📌 Ideal para: Profissionais de marketing de conteúdo, blogueiros independentes e equipes de startups que gerenciam fluxos de trabalho de conteúdo de alto volume.

2. Reúna leads no Google Sheets e no Mailchimp

via n8n

O fluxo de trabalho Gather Leads in Google Sheets and Mailchimp (Reúna leads no Google Sheets e Mailchimp) pega os dados dos leads do Google Sheets e os envia diretamente para o Mailchimp como novos assinantes. É uma maneira simples, mas eficaz, de sincronizar inscrições de formulários ou eventos com sua lista de e-mails sem copiar nada manualmente.

Ótimo para quem deseja automatizar a captura de leads em estágio inicial e iniciar campanhas de e-mail mais rapidamente.

📌 Ideal para: Equipes de marketing, coordenadores de eventos e pequenas empresas que gerenciam listas de contatos em crescimento.

📮 ClickUp Insight: Apenas 12% dos participantes da nossa pesquisa utilizam recursos de IA incorporados em pacotes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem carecer da integração contextual perfeita que levaria os usuários a migrar de suas plataformas de conversação independentes preferidas. Por exemplo, a IA pode executar um fluxo de trabalho de automação com base em um prompt de texto simples do usuário? O ClickUp Brain pode! A IA está profundamente integrada em todos os aspectos do ClickUp, incluindo, entre outros, resumir threads de bate-papo, redigir ou aperfeiçoar textos, extrair informações do espaço de trabalho, gerar imagens e muito mais! Junte-se aos 40% dos clientes do ClickUp que substituíram mais de três aplicativos pelo nosso aplicativo completo para o trabalho!

3. Análise de sentimento do feedback do cliente por IA

via n8n

O modelo de análise de sentimento do feedback do cliente com IA coleta o feedback do cliente, processa-o através do OpenAI para detectar o sentimento e registra o resultado no Google Sheets.

É uma maneira rápida de classificar as respostas em categorias positivas, neutras ou negativas sem precisar ler cada uma manualmente. É ótimo para identificar tendências, acompanhar a satisfação ou sinalizar problemas antecipadamente.

📌 Ideal para: Equipes de suporte, analistas de CX e líderes de produto que analisam as opiniões dos clientes em grande escala.

4. Crie uma fatura com base no envio do Typeform

via n8n

Cansado de preencher os mesmos campos de fatura repetidamente? O modelo Criar e faturar com base no envio do Typeform pode ajudar. O fluxo de trabalho conecta o Typeform ao APITemplate.io para criar faturas automaticamente com base nos envios do formulário.

Ele captura informações do cliente, como nome, serviço e detalhes de pagamento, e então cria e formata uma fatura elegante, pronta para enviar ou salvar — uma ótima maneira de eliminar o trabalho administrativo repetitivo e acelerar o faturamento.

📌 Ideal para: Freelancers, empresas de serviços e equipes financeiras que coletam informações de clientes por meio de formulários.

5. Rastreador de despesas simples com n8n Chat, AI Agent e Google Sheets

via n8n

O fluxo de trabalho Simple Expense Tracker transforma suas mensagens de chat em registros de despesas estruturados — sem formulários, planilhas ou complicações. Basta enviar uma mensagem como “lavagem de carro; 59,3 USD; 25 de janeiro de 2024”, e ele usa IA para analisar os detalhes e registrar a entrada no Google Sheets.

O resultado? Uma maneira fácil de acompanhar despesas pessoais ou comerciais em tempo real usando apenas linguagem natural.

📌 Ideal para: Fundadores individuais, controladores de orçamento e equipes que registram despesas em tempo real por meio de chat.

6. Resposta automática com IA do Gmail: crie respostas preliminares para e-mails recebidos

via n8n

Escrever respostas por e-mail pode parecer um trabalho em tempo integral. O fluxo de trabalho n8n do Gmail AI Auto-Responder usa o GPT-4o para redigir respostas inteligentes para seus e-mails recebidos no Gmail, sem precisar clicar em “Enviar”. Você tem controle total enquanto a IA faz o trabalho pesado.

📌 Ideal para fundadores, executivos ou equipes de suporte que gerenciam um grande volume de e-mails e desejam ter uma vantagem inicial nas respostas sem perder o toque humano.

7. Pesquisador da Web com IA para vendas

via n8n

Pesquisar detalhes antes de enviar um e-mail frio não precisa levar horas. O modelo de fluxo de trabalho AI Web Researcher for Sales usa IA para realizar pesquisas na web e coletar insights importantes para que as equipes de vendas possam personalizar seu alcance mais rapidamente.

Ele usa o SerpAPI para pesquisar no Google por nome da empresa ou domínio, visita sites para extrair informações importantes, como preços, disponibilidade de API e tipo de mercado, e entrega os resultados em um formato estruturado usando o módulo Structured Output Parser.

📌 Ideal para: Representantes de vendas e SDRs que desejam se preparar para a divulgação sem alternar entre 10 guias ou perder horas em pesquisas.

Nem todos os leads são iguais, e o fluxo de trabalho Score Contact Form Leads n8n ajuda você a pontuar aqueles que você recebe. Ele captura os envios de formulários de contato, usa o GPT-4 para pontuar cada lead como Quente, Morno ou Frio e notifica instantaneamente sua equipe de vendas no Slack.

Ele captura leads de qualquer formulário de contato por meio de um webhook, usa o GPT-4 para analisar a mensagem e atribuir uma pontuação ao lead, extrai detalhes importantes como nome, e-mail e mensagem e envia um alerta formatado no Slack com o status da triagem.

📌 Ideal para: Equipes de vendas e marketing que desejam priorizar leads sem precisar analisar manualmente cada envio.

limitações do n8n

o n8n é flexível, mas nem sempre é fácil para iniciantes. Ele não oferece muitas orientações integradas, então configurar fluxos de trabalho pode parecer complexo, especialmente se você não tiver conhecimentos técnicos. Sem o suporte adequado, as equipes podem gastar mais tempo corrigindo problemas do que automatizando o trabalho.

Onde o n8n pode atrasá-lo:

Você precisa estar familiarizado com API para criar qualquer coisa avançada. A maioria dos modelos ainda exige que você ajuste solicitações HTTP ou lide com JSON

Não há suporte para integração. Você é colocado em uma tela em branco, com poucas orientações para a construção de lógica ou melhores práticas

A interface do usuário é funcional, mas não amigável. Navegar por fluxos de trabalho grandes pode ser complicado e difícil de solucionar

A depuração é uma tarefa de adivinhação. Os fluxos podem falhar silenciosamente, e descobrir o que deu errado (e por quê) muitas vezes significa rastrear manualmente nó por nó

A hospedagem própria traz algumas complicações. Você fica responsável pela manutenção, atualizações e tempo de atividade do servidor, a menos que esteja usando o n8n Cloud

Alternativa aos modelos n8n

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, facilita a automação do fluxo de trabalho por padrão. Em vez de juntar subfluxos de trabalho ou depurar blocos lógicos, você pode começar com modelos criados para ação — organizados, visuais e totalmente personalizáveis.

Esses modelos são um ótimo ponto de partida, mas criar sua própria automação ClickUp é igualmente simples. Veja como você pode configurar uma automação no ClickUp, passo a passo:

⭐️ Como criar uma automação no ClickUp Vá para a lista ou pasta onde deseja adicionar a automação

Encontre e clique no botão Automatizar (geralmente no canto superior direito da sua visualização de lista)

Navegue pelos modelos de automação pré-construídos (como “quando o status mudar, atribuir a…”). Ou clique em Criar automação para criar o seu próprio

Selecione o evento (gatilho) que iniciará a automação (por exemplo, “quando o status mudar para Em andamento”)

Escolha o que deve acontecer (ação) quando o gatilho ocorrer (por exemplo, “atribuir a Sam Cole”).

Revise suas configurações e clique em Criar ou Salvar

Execute a ação de acionamento em sua lista para ver a automação em ação 📌 Exemplo: atribua tarefas automaticamente quando o status mudar Gatilho: Quando o status mudar para “Em revisão”

Ação: Atribuir a tarefa a Sam Cole

Agora, vamos dar uma olhada em alguns modelos para você começar.

1. Modelo de fluxo de trabalho simples de mapa mental do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie suas ideias de projeto visualmente com o modelo de fluxo de trabalho ClickUp Simple Mind Map

O modelo de fluxo de trabalho ClickUp Simple Mind Map ajuda você a visualizar e estruturar suas ideias sem se perder em configurações técnicas. Seja para debater um novo projeto ou mapear fluxos de trabalho em equipe, o layout simples e os controles de arrastar e soltar facilitam o esboço e a reorganização de ideias.

Este modelo permite que você:

Use o Modo Tarefa para transformar cada nó em uma tarefa totalmente editável com comentários, responsáveis e listas de verificação

Alterne para o modo em branco quando quiser um espaço livre de distrações para mapear ideias ou processos

Recolha e expanda camadas para se concentrar em ramificações específicas sem confusão

Personalize os conectores de nós com cores para agrupar ideias relacionadas ou destacar dependências

Amplie, arraste e edite em qualquer lugar — ótimo para ideias em tempo real com equipes remotas

📌 Ideal para: Fundadores de startups, gerentes de projeto ou desenvolvedores sem código que precisam de um espaço visual flexível para pensar, planejar e compartilhar fluxos de trabalho, especialmente ao trabalhar com várias ferramentas ou ferramentas de automação de IA.

As integrações com muitas outras ferramentas e sistemas diferentes nos permitem automatizar a criação de tarefas ou informar outros sistemas quando algo muda.

As integrações com muitas outras ferramentas e sistemas diferentes nos permitem automatizar a criação de tarefas ou informar outros sistemas quando algo muda.

Assista a este vídeo para saber como você pode usar a IA no ClickUp para automatizar uma grande quantidade de trabalho 👇

2. Modelo de fluxo de trabalho de design gráfico do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe todas as solicitações de design, desde o rascunho até a revisão final, com o modelo de fluxo de trabalho de design gráfico do ClickUp

Os projetos de design podem rapidamente sair dos trilhos quando o feedback é disperso ou os prazos são descumpridos. O modelo de fluxo de trabalho de design gráfico do ClickUp oferece às equipes de design uma maneira visual de gerenciar o trabalho criativo, desde o início até a entrega final.

Ele foi criado para facilitar a troca rápida de informações entre redatores, designers e revisores, para que você não fique preso à espera de aprovações ou juntando edições de cinco ferramentas diferentes.

Com este modelo, você pode:

Acompanhe as tarefas de design em todas as etapas, como briefing, revisão e aprovação final

Use status personalizados para sinalizar solicitações urgentes, feedback bloqueado ou edições em andamento

Centralize briefings criativos, arquivos de referência e maquetes em uma única tarefa

Atribua tarefas aos colegas de equipe com prazos e controle de tempo integrados

Adicione dependências para que nada avance até que o feedback esteja completo

📌 Ideal para: Equipes criativas, agências ou profissionais de marketing que gerenciam várias campanhas e desejam uma maneira mais rápida de delegar tarefas, reduzir atrasos e aplicar software de automação de tarefas a processos criativos rotineiros.

💡 Dica profissional: crie um status no ClickUp chamado “Aguardando revisão” e use-o para filtrar tarefas e salve-o como uma visualização. Isso garantirá que os aprovadores vejam apenas as tarefas que estão aguardando por eles — nada mais, nada menos.

3. Modelo de fluxo de trabalho Getting Things Done do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize tarefas por contexto, prioridade e esforço com o modelo de fluxo de trabalho Getting Things Done do ClickUp

Quando sua lista de tarefas se torna um buraco negro de tarefas pela metade, é hora de se organizar. Inspirado no método GTD de David Allen, o modelo de fluxo de trabalho Getting Things Done do ClickUp oferece um processo simples para capturar, classificar e agir em tudo que precisa da sua atenção. Não é apenas uma lista, é uma estrutura que ajuda você a tomar decisões mais inteligentes com menos confusão mental.

Use este modelo para:

Organize tarefas com sete listas baseadas em GTD, desde Próximas Ações até Arquivo de Lembretes

Priorize por contexto e esforço usando campos personalizados pré-construídos e personalizáveis

Programe e gerencie o trabalho nas visualizações Calendário, Quadro ou Lista

Armazene SOPs, notas e planos compartilhados na visualização Docs

Adapte a configuração ao seu estilo, seja seguindo o GTD ou contando com agentes de IA para tarefas recorrentes

📌 Ideal para: Indivíduos e equipes que desejam estruturar seu dia e obter progresso consistente, sem precisar reorganizar constantemente as prioridades.

Assista a este vídeo para descobrir rapidamente como você pode automatizar mais do seu trabalho com o AI Assign. 👇

4. Modelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe cada etapa da sua estratégia social com funções, status e prazos claros no modelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social do ClickUp

Gerenciar mídias sociais sem uma estratégia clara é como gritar no vazio. Mas por onde começar? Experimente o modelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social do ClickUp para ajudá-lo a conectar ideias de conteúdo a objetivos de marketing maiores. Ele pode fazer tudo, desde criar seu calendário até acompanhar o que funciona.

Em vez de gerenciar publicações com dez ferramentas diferentes, você tem um único lugar para planejar campanhas, armazenar criativos e medir o que está agradando ao seu público.

Este modelo permite que você:

Gerencie tudo, desde diretrizes de marca até a criação e acompanhamento de publicações, com cinco visualizações flexíveis

Use status personalizados, como Aprovado, Em andamento ou Precisa de aprovação, para manter o fluxo de conteúdo

Esclareça a propriedade e a intenção com campos como Estágio da estratégia ou Função

Planeje conteúdo específico para a plataforma com painéis de inspiração, etapas estratégicas e tarefas programadas

Aumente a responsabilidade com controle de tempo, tags e dependências de tarefas

📌 Ideal para: Gerentes de mídias sociais e líderes criativos. Especialmente aqueles que estão criando fluxos de trabalho de conteúdo multicanal e desejam otimizar o gerenciamento de projetos com automação, mantendo o tom e o timing da marca consistentes.

5. Modelo de fluxo de trabalho de marketing por e-mail do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as campanhas de e-mail por status, público e canal com o modelo de fluxo de trabalho de marketing por e-mail do ClickUp

Gerenciando campanhas de e-mail em planilhas, documentos e cinco plataformas diferentes? É assim que os detalhes escapam e os lançamentos ficam paralisados. O modelo de fluxo de trabalho de marketing por e-mail do ClickUp mapeia metas, rastreia cada envio e mantém o desempenho da sua campanha onde você pode vê-lo.

Tudo fica em um só lugar, desde a criação de listas até o registro das taxas de cliques, para que sua equipe não perca o tempo, as métricas ou o alinhamento das mensagens.

Com este modelo, você pode:

Use 12 campos personalizados para rastrear pontos de dados importantes, como e-mails enviados, total de cliques e tipo de segmento

Crie e monitore fluxos de trabalho de campanhas em visualizações como Rastreamento de resultados de e-mail e Calendário de conteúdo

Atribua tarefas por carga de trabalho, defina prazos e acompanhe o progresso usando o Painel de Status

Elabore e finalize o texto de forma colaborativa no ClickUp Docs

Defina tarefas de revisão recorrentes e otimize campanhas repetidas com o gerador de fluxo de trabalho de IA

📌 Ideal para: Gerentes de marketing e especialistas em e-mail que lidam com várias campanhas. Perfeito para quem precisa de um sistema repetível e baseado em dados para desempenho, programação e coordenação entre equipes.

6. Modelo de fluxo de trabalho de desenvolvimento de software Kanban do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize todo o seu fluxo de trabalho de desenvolvimento com o modelo de desenvolvimento de software Kanban do ClickUp

Quando sua lista de tarefas está cheia e os bugs continuam aparecendo, você precisa de mais do que uma lista de tarefas. O modelo de fluxo de trabalho de desenvolvimento de software Kanban do ClickUp oferece à sua equipe uma visão em tempo real do que está em andamento, do que está bloqueado e do que foi concluído, sem precisar alternar entre guias ou procurar atualizações.

Ele foi desenvolvido para oferecer suporte a sprints ágeis, desde solicitações de novos recursos até a implantação final.

Com este modelo, você pode:

Acompanhe o progresso do sprint visualmente com colunas Kanban de arrastar e soltar

Personalize os detalhes da tarefa usando campos como Solicitante, Recurso do produto ou Status de desenvolvimento

Defina limites de WIP para manter a equipe focada e reduzir gargalos em fluxos de trabalho de alto volume

Crie status personalizados para gerenciar bugs, revisões e lançamentos

Atribua tarefas, adicione dependências e use IA para automatizar tarefas que se repetem a cada sprint

📌 Ideal para: Equipes de engenharia, proprietários de produtos e startups que gerenciam pipelines de desenvolvimento complexos com tempo limitado e uma lista crescente de solicitações de recursos.

⭐ Bônus: acelerando a automação do fluxo de trabalho com agentes de IA Equipes de todas as funções frequentemente enfrentam gargalos devido a processos manuais, comunicação fragmentada e tarefas repetitivas. Os agentes de IA resolvem esses desafios simplificando os fluxos de trabalho e permitindo operações mais rápidas e eficientes. Automatize tarefas rotineiras: os agentes de IA lidam com ações repetitivas, como entrada de dados, atualizações de status e acompanhamentos, liberando sua equipe para se concentrar em trabalhos de maior valor

Transcreva e resuma reuniões instantaneamente: garanta que todas as decisões e detalhes sejam registrados e compartilhados, reduzindo o risco de perda de informações e acelerando o acompanhamento

Gere itens de ação automaticamente e atribua tarefas: com base nas discussões das reuniões ou nas atualizações do projeto, os agentes de IA podem criar e atribuir tarefas automaticamente em suas ferramentas de gerenciamento de projetos, minimizando transferências manuais e atrasos

Gerenciamento de documentos em tempo real: mantenha todos em sintonia com o rastreamento de versões alimentado por IA e resumos instantâneos das alterações, para que as equipes possam avançar sem confusão ou retrocessos

Respostas e recursos sob demanda: os assistentes de chat com IA podem recuperar documentos rapidamente, responder a perguntas relacionadas ao fluxo de trabalho e exibir informações relevantes, eliminando a necessidade de pesquisar em e-mails ou arquivos

Habilite a produtividade assíncrona: os agentes de IA podem transformar reuniões longas ou atualizações de projetos em destaques concisos e próximas etapas acionáveis, facilitando para que os membros da equipe em diferentes fusos horários permaneçam alinhados e mantenham o trabalho em andamento Os Agentes Autopilot no ClickUp mantêm o fluxo de informações em todo o espaço de trabalho, com intervenção manual mínima

7. Modelo de fluxograma de processos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Descreva processos multifuncionais, como contratação, com facilidade usando o modelo de fluxograma de processos do ClickUp

O modelo de fluxograma de processos do ClickUp permite que você descreva cada etapa de uma tarefa ou sistema, conecte os pontos e atribua responsabilidades claras. É útil quando sua equipe precisa de uma referência compartilhada para reduzir atrasos na transferência de tarefas, eliminar confusões e tomar decisões mais rapidamente. De fluxos de contratação a SOPs internos, tudo fica fácil de acompanhar e atualizar.

Este modelo permite que você:

Crie mapas de processos visuais diretamente nos quadros brancos do ClickUp

Use campos personalizados para organizar tipos de tarefas, cronogramas e funções

Alterne entre as visualizações em fluxograma e lista de verificação com layouts pré-construídos, como o Fluxograma de Contratação

Atribua vários colaboradores, adicione marcos e acompanhe cada etapa, desde a abertura até a conclusão

Transforme procedimentos complexos em diagramas de fluxo de trabalho que sua equipe pode realmente usar

📌 Ideal para: Líderes de operações, coordenadores de projetos ou qualquer pessoa que transforme fluxos de trabalho complexos e multifuncionais em processos claros e rastreáveis

8. Modelo de mapeamento de processos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe todos os detalhes do processo — da agenda às responsabilidades — em uma única visualização com o modelo de mapeamento de processos do ClickUp

Em vez de criar fluxogramas isoladamente, use o modelo de mapeamento de processos do ClickUp para conectar cada etapa a uma tarefa real, responsável e prazo. Você pode documentar seu processo atual, sinalizar ineficiências e atribuir responsabilidades, tudo em um único espaço de trabalho.

Ele é flexível o suficiente para cobrir tudo, desde sequências de integração até procedimentos técnicos, com atualizações em tempo real e responsabilidade integrada para manter as coisas em andamento.

Use este modelo para:

Divida os processos em etapas usando visualizações baseadas em tarefas, como Lista, Calendário e Gantt

Adicione contexto com campos como Taxa de Conclusão, Agenda do Processo e Responsável

Atribua vários proprietários, defina prioridades e deixe feedback usando comentários e reações

Automatize o acompanhamento do progresso definindo gatilhos vinculados à conclusão ou alterações de tarefas

Aplique o mapeamento de processos de IA para identificar padrões e refinar os fluxos de trabalho ao longo do tempo

📌 Ideal para: Analistas, líderes de operações e gerentes de equipe, além de membros-chave responsáveis por documentar, executar e iterar processos de negócios sem precisar começar do zero todas as vezes.

9. Modelo de quadro branco do mapa de processos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Divida cada etapa do processo em metas, tarefas e próximas etapas claras com o modelo de quadro branco do mapa de processos do ClickUp

Quando você precisa mostrar como seus fluxos de trabalho funcionam, um mapa de processos alinha rapidamente todos os envolvidos. O modelo de quadro branco do mapa de processos do ClickUp permite criar mapas interativos e dinâmicos que mostram como as etapas se conectam entre equipes, sistemas ou fases.

Em vez de ficar olhando para gráficos estáticos, você pode mover tarefas, inserir arquivos, atribuir responsáveis e fazer ajustes à medida que seu processo evolui. E como ele é baseado no ClickUp Whiteboards, você obtém clareza visual sem perder os detalhes das tarefas.

Com este modelo, você pode:

Crie mapas de processos visuais com nós de arrastar e soltar usando os quadros brancos do ClickUp

Atribua responsáveis, prioridades e dependências a cada etapa para uma responsabilização clara

Organize documentos, links e comentários relacionados dentro dos nós

Alterne entre as visualizações Quadro branco, Lista e Guia para gerenciar tanto o fluxo de alto nível quanto as tarefas granulares

Melhore a colaboração mantendo todos em sintonia, no mesmo lugar

📌 Ideal para: Analistas, gerentes de projeto e equipes que usam regularmente quadros brancos digitais para mapear fluxos de trabalho, debater melhorias ou simplificar sistemas complexos.

10. Modelo de fluxograma de raias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe fluxos de trabalho multifuncionais passo a passo usando o modelo de fluxograma Swimlane do ClickUp

Você já se pegou perguntando: “Quem estava cuidando disso?” Isso é um sinal de que seu processo não é simples. O modelo de fluxograma Swimlane do ClickUp resolve isso rapidamente. Ele mapeia quem é responsável, o que precisa ser feito e quando, em um único quadro. Você pode atribuir tarefas, acompanhar o progresso e atualizar os fluxos de trabalho em tempo real.

Este modelo permite que você:

Mapeie fluxos de trabalho com várias etapas entre equipes ou funções

Atribua responsabilidades por faixa para que todos saibam qual é o seu papel

Identifique rapidamente ineficiências e sobreposições com um layout visual

Vincule cada etapa a tarefas e status reais dentro do seu espaço de trabalho

Colabore com sua equipe para atualizar, testar e refinar em tempo real

📌 Ideal para: Equipes multifuncionais, chefes de departamento ou gerentes de projeto que procuram modelos de fluxogramas dinâmicos que combinem o planejamento de tarefas com a visibilidade do processo.

11. Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Comece a organizar todo o seu pipeline de conteúdo com o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

A maioria das equipes de conteúdo não tem dificuldade com criatividade, mas sim com coordenação. Sem um fluxo de trabalho transparente, as ideias ficam em rascunhos, o feedback se perde e os prazos são descumpridos.

O modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp oferece à sua equipe um sistema limpo e repetível para gerenciar o conteúdo, desde a concepção até a conclusão. Ele transforma ideias dispersas em cronogramas estruturados e mantém todos alinhados — redatores, designers, editores e aprovadores.

Com este modelo, você pode:

Planeje e acompanhe vários tipos de conteúdo em diferentes formatos e canais

Defina status como “Conceito”, “Em revisão” ou “Pronto para publicar” para se manter organizado

Use campos codificados por cores para gerenciar orçamentos, prazos, canais e maquetes

Adicione colaboradores, defina prioridades e deixe que as automações façam o trabalho pesado

Relacione os dados de desempenho para refinar o que funciona e descartar o que não funciona

📌 Ideal para: Equipes de marketing, líderes editoriais e agências que gerenciam calendários multiformato e exploram sistemas simples de gerenciamento de conteúdo para crescer mais rapidamente sem perder o controle.

💡 Dica profissional: O ClickUp Brain pode ajudá-lo rapidamente a passar de uma página em branco para um texto polido. Use-o para debater títulos de blogs, resumir notas de reuniões, gerar rascunhos de e-mails ou reescrever conteúdo com um tom melhor — diretamente em qualquer tarefa ou documento. Use o ClickUp Brain para simplificar seus documentos longos

12. Modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o status, a fase e as métricas de sucesso dos projetos de cada departamento com o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

A maioria dos projetos fracassa não por serem malsucedidos, mas por causa da má coordenação. O modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece um espaço de trabalho dinâmico para estruturar claramente todas as fases: ideação, planejamento, execução e revisão.

Tudo é mapeado em listas e quadros pré-construídos, para que sua equipe não perca tempo reinventando fluxos de trabalho ou lutando por atualizações.

Com este modelo, você pode:

Divida grandes iniciativas em fases usando listas pré-construídas e fluxos de trabalho de status

Visualize a saúde do projeto com o acompanhamento dinâmico do tempo, prioridades e campos personalizados

Mantenha as partes interessadas em sincronia com e-mails, comentários e discussões baseadas em tarefas

Defina limites de WIP e destaque bloqueadores usando a visualização do quadro e avisos de dependência

Acompanhe o progresso real com indicadores visuais nas visualizações Calendário, Linha do tempo e Carga de trabalho

📌 Ideal para: Equipes multifuncionais que gerenciam entregas de longo prazo no software de gerenciamento de projetos ClickUp, especialmente quando responsabilidade, visibilidade e ritmo são importantes.

13. Modelo de solicitação e aprovação de projeto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as solicitações de projetos por fase, prioridade, orçamento e status com o modelo de solicitação e aprovação de projetos do ClickUp

A maioria dos atrasos em novos projetos começa com solicitações pouco claras, falta de contexto e aprovações lentas. O modelo de solicitação e aprovação de projetos do ClickUp garante uma maneira estruturada de registrar solicitações, capturar detalhes importantes e encaminhar as equipes aos tomadores de decisão certos, sem longas cadeias de e-mails ou gargalos.

Use este modelo para:

Colete informações essenciais do projeto usando campos personalizados para escopo, custo, risco e impacto

Acompanhe o status das solicitações por meio de etapas como Em análise, Aprovado e Em andamento

Configure as automações do ClickUp para notificar as partes interessadas ou designar aprovadores instantaneamente

Revise, comente e aprove solicitações sem sair do seu espaço de trabalho do ClickUp

Vincule projetos aprovados diretamente aos fluxos de trabalho para transferências tranquilas

📌 Ideal para: Equipes que gerenciam grandes volumes de solicitações de projetos e precisam de uma maneira simples de avaliar, atribuir e priorizar projetos com base no custo, risco e valor estratégico.

14. Modelo de automação de e-mail do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Automatize fluxos de trabalho de e-mail passo a passo usando o modelo de automação de e-mail do ClickUp

Os e-mails manuais prejudicam a produtividade e representam um risco significativo para a consistência. O modelo de automação de e-mail do ClickUp transforma suas campanhas em um sistema repetível.

Você terá todas as etapas mapeadas, desde o planejamento das sequências até o agendamento e a medição dos resultados. Não haverá acompanhamentos perdidos, rascunhos espalhados, apenas uma execução limpa e coordenada, impulsionada pela automação.

Use este modelo para:

Planeje fluxos de trabalho de campanha e automatize com base em gatilhos, como ações do usuário ou cronogramas

Atribua tarefas, revise e-mails e monitore o status de entrega a partir de um painel central

Crie dependências para sequenciar as etapas da campanha sem microgerenciamento

Acompanhe as etapas de rascunho, revisão e programação com status personalizados.

Colabore com equipes na redação de e-mails usando o Docs e comentários integrados

📌 Ideal para: Equipes de marketing e ciclo de vida que gerenciam fluxos de trabalho de e-mail e desejam simplificar campanhas usando IA para automação de marketing, tudo dentro de sua plataforma de gerenciamento de projetos.

15. Modelo Kanban do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize o progresso das tarefas rapidamente com o modelo Kanban do ClickUp

Às vezes, basta uma imagem clara para identificar o que está atrasando sua equipe. É aí que o modelo Kanban certo pode fazer toda a diferença. O modelo Kanban do ClickUp transforma cada tarefa em um cartão rastreável que você pode arrastar, soltar e gerenciar em tempo real.

Seja para lançar um produto ou lidar com tickets de suporte, ele oferece estrutura sem limitar a flexibilidade.

Com este modelo, você pode:

Visualize tarefas em um quadro Kanban claro e personalizável

Acompanhe o progresso em cinco status: Aberto, Em andamento, Revisão, Bloqueado e Fechado

Divida trabalhos complexos em subtarefas, dependências e tags

Defina regras de automação para acionar atualizações e reduzir transferências manuais

Colabore entre departamentos, mantendo os fluxos de trabalho transparentes

📌 Ideal para: Equipes que desejam reduzir as reuniões de atualização e tornar o progresso visível com um software de quadro Kanban que realmente funciona com seu processo, e não contra ele.

16. Modelo de fluxo de trabalho de gerenciamento do blog ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o status do blog, cronogramas e funções da equipe com o modelo de fluxo de trabalho de gerenciamento de blog do ClickUp

É difícil manter um cronograma de publicação quando suas ideias, esboços, imagens e aprovações estão espalhados por diferentes lugares. O modelo de fluxo de trabalho de gerenciamento de blog do ClickUp reúne tudo em um espaço de trabalho estruturado para que sua equipe possa se concentrar na criação, e não em correr atrás de prazos. Todas as etapas, desde os primeiros rascunhos até as publicações, são claras, visíveis e totalmente rastreáveis.

Com este modelo, você pode:

Gerencie tarefas de conteúdo em várias visualizações, como Lista, Quadro, Calendário e Gantt

Organize solicitações de blog usando a Visualização de Formulário, que converte envios em tarefas

Acompanhe o status das cópias, revise notas e publique prazos com campos personalizados predefinidos

Use as visualizações Linha do tempo e Caixa para equilibrar a carga de trabalho entre redatores e editores

Armazene resumos, esboços e arquivos de referência diretamente dentro de cada tarefa

📌 Ideal para: Equipes de conteúdo que gerenciam pipelines de blogs em vários formatos e prazos, especialmente aquelas que estão construindo sua pilha com ferramentas de blog mais inteligentes.

Transforme fluxos de trabalho repetitivos em sistemas prontos para uso com o ClickUp

Modelos pré-construídos podem acelerar a automação, mas somente se forem realmente utilizáveis assim que instalados. É nesse ponto que muitas ferramentas deixam a desejar. Com o n8n, muitas vezes você precisa construir do zero, entender APIs e solucionar erros invisíveis.

O ClickUp adota uma abordagem diferente. Seus modelos plug-and-play gratuitos estão prontos para uso em marketing, operações e fluxos de trabalho internos. Cada um inclui visualizações integradas, etapas de tarefas e lógica de automação, para que você possa pular a configuração e ir direto para a execução.

Precisa notificar um lead, atribuir um acompanhamento ou mover uma tarefa com base em um status? O ClickUp Automations cuida disso. Quer resumir uma conversa por e-mail ou reescrever uma resposta? O ClickUp Brain também faz isso, sem precisar trocar de ferramenta.

Inscreva-se no ClickUp para executar fluxos de trabalho mais rápidos e organizados, sem a complicação do back-end.