os 10 melhores modelos de notas de reunião do Notion para equipes produtivas

As reuniões têm o potencial de acelerar o andamento do trabalho. Mas quando as notas estão espalhadas, vagas ou faltam completamente, esse impulso é interrompido. É um desafio comum que até mesmo as melhores equipes enfrentam. Mas, felizmente, é fácil de resolver.

Com o modelo certo de notas de reunião, um aplicativo como o Notion ajuda você a transformar todas as discussões da reunião em algo claro, prático e que vale a pena revisitar.

Neste artigo, apresentaremos os melhores modelos de reunião do Notion. E se você está procurando um lugar para gerenciar suas reuniões — com um calendário integrado, um anotador de IA e, sim, modelos confiáveis —, temos uma alternativa mais poderosa para sugerir. Sim, é o ClickUp! 😎

🔎 Você sabia? Globalmente, são realizadas aproximadamente 55 milhões de reuniões por dia. No entanto, pelo menos metade delas é considerada improdutiva, levando a um desperdício significativo de tempo e recursos.

O que torna um modelo de notas de reunião do Notion bom?

Aqui estão os itens que você deve procurar em um bom modelo do Notion para registrar notas de reuniões:

Oferece uma estrutura clara e consistente: um modelo de notas de reunião do Notion deve incluir seções específicas para agendas, pontos-chave e itens de ação

Incentiva a colaboração e a responsabilidade: os recursos integrados de compartilhamento e comentários facilitam a contribuição, o acompanhamento e a responsabilização dos membros da equipe pelas próximas etapas

Economize tempo com fácil reutilização: um bom modelo deve ser facilmente duplicado e rapidamente personalizado para qualquer tipo de um bom modelo deve ser facilmente duplicado e rapidamente personalizado para qualquer tipo de anotação de reunião , mantendo a documentação consistente em toda a empresa

Conecta-se perfeitamente ao seu fluxo de trabalho: vincular dados e notas de reuniões a tarefas, calendários, vincular dados e notas de reuniões a tarefas, calendários, atas de reuniões ou projetos garante que decisões importantes não se percam e que os acompanhamentos permaneçam em dia

Facilita a localização e referência de notas anteriores: um layout pesquisável ajuda você a acessar rapidamente reuniões anteriores, revisitar discussões e acompanhar o progresso ao longo do tempo

Nossos dados de pesquisa sobre a eficácia das reuniões mostram que 25% das reuniões envolvem oito ou mais participantes. Embora as reuniões grandes possam ser valiosas para o alinhamento e a tomada de decisões, elas muitas vezes criam desafios. Na verdade, outra pesquisa da ClickUp revelou que 64% das pessoas têm dificuldade em definir os próximos passos em quase metade das suas reuniões.

10 modelos de notas de reunião do Notion

Sejamos honestos: a maioria das anotações de reuniões acaba se transformando em rabiscos espalhados, documentos esquecidos ou aquele post-it que você jurou nunca perder. Se o seu sistema atual é mais caótico do que claro, é hora de fazer uma atualização.

Esses modelos de notas de reunião do Notion estão aqui para salvar seu cérebro (e sua equipe) da confusão pós-reunião do tipo “o que decidimos agora?”.

1. Modelo de notas de reunião da Notion

via Notion

O modelo de notas de reunião do Notion oferece um espaço centralizado para registrar notas de todas as reuniões, facilitando a organização e o alinhamento. Use-o quando quiser marcar notas por tipo de reunião, acompanhar datas de discussões e ver os participantes da reunião rapidamente. Além disso, com a capacidade de criar listas de verificação, suas ações ficam claras e sua equipe fica responsável por elas.

Por que você vai gostar:

Marque as notas por tipo de reunião para facilitar a organização

Acompanhe as datas das reuniões e os participantes num relance

Mantenha um repositório centralizado para todas as notas de reuniões

🔑 Ideal para: Equipes de startups que buscam uma maneira mais eficiente de documentar reuniões

2. Modelo de agenda de reunião da Notion

via Notion

Quer ter reuniões mais curtas? Comece a investir algum tempo na criação de agendas específicas antes da reunião para manter as discussões no caminho certo.

O modelo de agenda de reunião do Notion é uma ferramenta sólida para começar, como um assistente pessoal que nunca se esquece de nada. Ele mantém suas reuniões no caminho certo, sua agenda organizada e sua equipe longe de se distrair com “só mais uma coisinha”.

Este modelo mantém as reuniões focadas e produtivas, delineando tópicos e dedicando intervalos de tempo fixos a eles, para que você e sua equipe não se desviem para assuntos não relacionados. Ele funciona para todos os tipos de reuniões, seja para sincronização de equipe, chamadas com clientes ou início de projetos.

Por que você vai gostar:

Esboce os tópicos da reunião com alocações de tempo designadas para discussões

Atribua pontos de discussão a membros específicos da equipe

Mantenha uma estrutura consistente nas reuniões entre as sessões

🔑 Ideal para: Equipes que desejam planejar, conduzir e acompanhar reuniões com eficiência

37% dos trabalhadores enviam notas de acompanhamento ou atas de reuniões para acompanhar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para registrar decisões, as informações importantes de que você precisa podem ficar perdidas em chats, e-mails ou planilhas.

3. Modelo de notas de reunião e acompanhamento de ações da Notion

via Notion

O Meeting Notes & Action Item Tracker do Notion transforma conversas confusas em reuniões organizadas e responsabilidades claras. O layout é simples, mas inteligente: acompanhe quem disse o quê, o que precisa ser feito e quando deve ser feito. É uma ferramenta prática para equipes que gostam de agir rapidamente e se manter organizadas sem complicar as coisas.

Por que você vai gostar:

Registre as decisões e os próximos passos à medida que eles acontecem

Acompanhe facilmente os responsáveis pelas tarefas e os prazos de entrega

Use a seção Bloco de notas rápido para anotar pensamentos e ideias de última hora

🔑 Ideal para: Indivíduos e equipes específicos que buscam um método confiável para documentar reuniões, atribuir tarefas e acompanhar o progresso

4. Modelo de notas de reuniões de marketing da Notion

via Notion

As reuniões de marketing costumam ser uma profusão de atualizações, ideias, experiências e decisões. O modelo de notas de reuniões de marketing do Notion facilita o registro de tudo, desde decisões até itens de ação.

Ao consolidar todas as informações relevantes em um só lugar, eles melhoram o alinhamento da equipe e garantem que nada seja esquecido. Marcar as notas por tipo de reunião ajuda ainda mais a encontrar rapidamente o que você está procurando.

Por que você vai gostar:

Abra o modelo na visualização Lista e Quadro para classificar as reuniões por data e tipo

Adicione participantes, horário da reunião e anexos separadamente para cada reunião em páginas dedicadas

Melhore a colaboração da equipe com acesso compartilhado aos registros das reuniões

🔑 Ideal para: Equipes de marketing que desejam documentar reuniões e manter o alinhamento entre várias campanhas

5. Modelo de reunião 1×1 da Notion

via Notion

O modelo de reunião 1×1 da Notion ajuda gerentes e membros da equipe a aproveitar ao máximo suas discussões em conjunto. Em vez de um documento em formato livre, que pode tornar difícil registrar os principais pontos, você tem seções organizadas para se preparar com antecedência, definir metas, anotar atualizações e refletir sobre os resultados.

Sua tabela recorrente acompanha as reuniões semanais com prompts para vitórias, obstáculos e feedback — uma maneira simples, mas poderosa, de manter cada check-in intencional.

Por que você vai gostar:

Mantenha o feedback contínuo e as metas visíveis em uma linha do tempo

Relembre reuniões anteriores sem precisar vasculhar documentos ou e-mails

Anote conquistas pessoais, obstáculos e áreas de crescimento à medida que evoluem

🔑 Ideal para: Gerentes e membros de equipe que desejam que as reuniões individuais sejam mais intencionais e menos como compromissos apressados para preencher a agenda

6. Modelo de reuniões e notas + resumos com IA da Notion

via Notion

Está se afogando em notas de reuniões cheias de “hum” e “ah”, com informações valiosas enterradas sob o jargão corporativo? O modelo Notas de Reunião + Resumos com IA do Notion combina documentos claros com resumos gerados por IA, para que você não apenas anote o que foi dito, mas também compreenda o essencial instantaneamente.

Cada entrada da reunião permite registrar os participantes, definir metas, fazer anotações estruturadas e acompanhar os resultados, enquanto a IA ajuda a resumir automaticamente as anotações para revisões rápidas posteriormente.

Veja por que você vai gostar:

Anote notas completas das reuniões em um formato organizado

Gere automaticamente resumos concisos usando IA

Economize tempo revisando rapidamente resumos gerados por IA em vez de ler longos blocos de texto

🔑 Ideal para: Equipes e indivíduos que buscam uma maneira eficiente de documentar reuniões e gerar resumos rápidos

7. Modelo de notas de reunião da Notion

via Notion

As equipes de design prosperam com colaboração, criatividade e clareza. É por isso que o modelo de notas de reunião de design do Notion oferece estrutura com flexibilidade para manter todas as reuniões inspiradas e produtivas.

Com seções para registrar discussões de brainstorming, feedback e próximos passos, todas as ideias são registradas e transformadas em ação. Além disso, o layout simples torna o uso super fácil.

Veja por que você vai gostar:

Garanta que suas reuniões promovam a criatividade e priorizem a eficiência

Abra em várias visualizações, incluindo visualizações em lista e quadro, para gerenciar melhor as reuniões

Capture e acompanhe facilmente comentários e revisões sobre projetos

🔑 Ideal para: Equipes de design e profissionais que buscam uma maneira eficiente de acompanhar as decisões em todos os projetos

8. Modelo de reunião rápida da Notion

via Notion

Reuniões diárias mantêm equipes ágeis em movimento, e o modelo de reunião stand-up do Notion torna-as rápidas e focadas. Ele ajuda você a acompanhar tarefas, identificar obstáculos e planejar os próximos passos, sem interromper seu fluxo de trabalho.

Com todas as atualizações em um só lugar, sua equipe fica sincronizada e os problemas são detectados rapidamente. A melhor parte? É flexível o suficiente para configurações remotas, híbridas ou de escritório, tornando as reuniões diárias mais fáceis.

Por que você vai gostar:

Transcreva suas reuniões usando IA

Use o botão “Nova reunião” para gerar uma nova reunião automaticamente

Identifique padrões e obstáculos ao longo do tempo

🔑 Ideal para: Equipes que desejam tornar as reuniões diárias mais rápidas, claras e eficazes, sem complicações adicionais

9. Modelo de resumos de reuniões com IA da Notion

via Notion

O modelo de resumos de reuniões com IA do Notion facilita as reuniões, adicionando resumos inteligentes e integrados às suas notas. Ele captura as principais decisões e ações em um só lugar, para que todos estejam alinhados.

Quando quiser, pule os longos resumos, basta dar uma olhada nos destaques e voltar ao trabalho mais rápido com este modelo do Notion.

Por que você vai gostar:

Analise os destaques da reunião para se atualizar mais rapidamente

Mantenha um formato consistente para toda a documentação das reuniões

Revise rapidamente discussões anteriores para se preparar para reuniões futuras, com o conhecimento das principais decisões e ações a serem tomadas ao seu alcance

🔑 Ideal para: Equipes que buscam gerar resumos de reuniões rápidos, precisos e eficazes

O efeito ressaca pós-reunião é real! De acordo com a Harvard Business Review, mais de 90% dos funcionários sentem que a confusão mental pós-reunião — como uma queda na produtividade que surge após uma reunião longa e improdutiva — ocorre pelo menos ocasionalmente. É basicamente o equivalente a uma ressaca no dia de trabalho, mas, felizmente, anotações melhores e reuniões mais inteligentes podem ajudar a lidar com isso!

10. Modelo de projetos e reuniões da Notion

via Notion

Está lidando com tarefas, bate-papos e reuniões em diferentes lugares? O modelo Projetos e Reuniões do Notion reúne tudo em um só lugar. Ele permite planejar projetos, atribuir tarefas e manter notas de reuniões relacionadas lado a lado.

Com visualizações de linha do tempo e calendário, além de um banco de dados para monitorar entregas, tudo fica em dia.

Veja por que você vai gostar:

Pesquise todas as notas de reuniões ou notas por tipo de reunião usando diferentes visualizações

Adicione rótulos de prioridade e status a cada reunião e garanta que todos estejam em sintonia

Vincule reuniões diretamente a projetos relevantes

🔑 Ideal para: Equipes que trabalham em vários projetos e desejam alinhar as discussões das reuniões

Limitações do Notion

Embora o Notion tenha seus pontos fortes como ferramenta para anotações, ele não é isento de peculiaridades. De problemas de desempenho a acesso offline limitado, alguns obstáculos podem atrapalhar seu fluxo de trabalho perfeito. Aqui está uma rápida visão geral das deficiências do Notion.

Atrasos no desempenho com grandes bancos de dados: Os usuários que gerenciam conjuntos de dados extensos ou projetos complexos podem enfrentar tempos de carregamento lentos e atrasos, afetando sua eficiência

Recursos limitados: Embora o Notion ofereça gerenciamento básico de tarefas, ele não possui recursos avançados Embora o Notion ofereça gerenciamento básico de tarefas, ele não possui recursos avançados de gerenciamento de projetos , como controle de tempo e gráficos de Gantt, necessários para gerenciar projetos de grande escala

Ausência de ferramentas de relatórios integradas: O Notion não oferece funcionalidades nativas de relatórios. Portanto, é difícil para os usuários gerar relatórios e analisar dados de suas reuniões ou tarefas

Recursos de comunicação limitados: A plataforma não possui ferramentas de comunicação integradas. Os usuários precisam usar aplicativos adicionais para comunicação em tempo real

Modelos alternativos de notas de reunião do Notion

Se você está procurando algo mais confiável, adequado para projetos grandes e pequenos e fácil de navegar, mesmo para iniciantes, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é a alternativa perfeita ao Notion!

O ClickUp Meetings transforma a forma como as equipes colaboram com agendas dinâmicas, enquanto o AI Notetaker do ClickUp captura todas as informações valiosas, eliminando confusões no acompanhamento e mantendo todos alinhados!

As equipes que utilizam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% nas conversas e reuniões desnecessárias! 🤩

E esses modelos de notas de reunião no ClickUp têm um papel importante a desempenhar. A melhor parte? Eles são adequados para todas as equipes e finalidades:

1. Modelo de ata de reunião do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Registre atas de reuniões com contexto completo — participantes, agendas, itens de ação e links — usando o modelo de atas de reuniões do ClickUp

O modelo de ata de reunião do ClickUp é ideal para anotar participantes, agendas, itens de ação e pontos principais, tudo em um só lugar. Ele facilita o acompanhamento do que foi dito, o que precisa ser feito e quem está fazendo.

Projetado para colaboração, este modelo garante que todos estejam em sintonia e conheçam suas responsabilidades. Além disso, com páginas pré-criadas, você pode configurá-lo rapidamente para todos os tipos de reuniões e começar a documentar o que é importante.

Veja por que você vai gostar:

Organize a agenda da reunião , os participantes e as ações a serem realizadas de maneira eficiente com seções estruturadas

Atribua tarefas aos membros da equipe diretamente no documento

Acesse e atualize notas de qualquer lugar com a integração na nuvem

🔑 Ideal para: Equipes que buscam uma maneira simples de documentar reuniões e garantir o acompanhamento das ações a serem realizadas

De acordo com nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões, quase 40% dos entrevistados participam de 4 a 8 ou mais reuniões por semana, com cada reunião durando até uma hora. Isso se traduz em uma quantidade impressionante de tempo coletivo dedicado a reuniões em toda a sua organização.

2. Modelo de notas de reuniões recorrentes do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe reuniões e agendas recorrentes com o modelo de notas de reuniões recorrentes do ClickUp

Cansado de repetir a mesma rotina de anotações todas as semanas com um novo documento criado do zero? O modelo de notas de reuniões recorrentes do ClickUp elimina esse incômodo.

Use-os para capturar detalhes essenciais e otimizar suas reuniões recorrentes, como reuniões diárias, check-ins semanais da equipe e muito mais. Com a vinculação de tarefas integrada e os status personalizados, as ações a serem realizadas são facilmente rastreadas e atribuídas diretamente das suas notas.

Você obtém um layout familiar para cada sessão, para se concentrar mais na conversa e menos na formatação do documento de notas. Além disso, o formato consistente cria um registro confiável das reuniões anteriores para referência rápida e responsabilidade.

Veja por que você vai gostar:

Economize tempo e melhore a consistência reutilizando o mesmo formato para cada reunião

Adicione atualizações periódicas sem criar (e lembrar onde armazenou) documentos separados

Compartilhe atas de reuniões usando links públicos somente para leitura ou editáveis com os membros da equipe

🔑 Ideal para: Equipes que se reúnem regularmente e desejam um registro fácil de acompanhar das atualizações, ações a serem realizadas e decisões tomadas

Aumente a produtividade com o Calendário IA do ClickUp. Otimize o seu dia com sugestões de agendamento inteligentes e bloqueio automático de tempo para as suas prioridades.

3. Modelo ClickUp para reuniões individuais entre funcionários e gerentes

Obtenha o modelo gratuito Realize reuniões individuais produtivas e regulares com o modelo 1-on-1 para funcionários e gerentes do ClickUp

Reuniões individuais regulares entre funcionários e gerentes são essenciais para uma comunicação aberta e um crescimento contínuo. O modelo ClickUp Employee & Manager 1-on-1 é perfeito para gerenciar essas discussões, acompanhar o progresso e definir metas viáveis.

Eles garantem que ambas as partes estejam alinhadas em relação aos objetivos, responsabilidades e expectativas. Com campos e visualizações personalizáveis, você pode adaptar cada reunião para abordar tópicos específicos, como desenvolvimento de carreira, atualizações de projetos ou sessões de feedback.

Veja por que você vai gostar:

Otimize suas reuniões individuais com um formato pronto para usar

Personalize os itens da agenda para se concentrar nas necessidades e metas individuais dos funcionários

Melhore a comunicação e o acompanhamento do progresso, definindo expectativas e etapas claras para atingir os objetivos

🔑 Ideal para: Gerentes e funcionários que desejam melhorar a qualidade e a produtividade de suas reuniões individuais

Por que adicionar uma extensão separada para resumir suas atas de reunião? Deixe o ClickUp Brain fazer o trabalho pesado — resumir notas de reunião, destacar decisões e extrair itens de ação usando comandos de linguagem natural — para que você economize tempo e nunca perca nada.

4. Modelo de notas de reuniões com clientes do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Registre com precisão todas as interações com os clientes com o modelo de notas de reuniões com clientes do ClickUp

O modelo de notas de reuniões com clientes do ClickUp ajuda você a organizar todos os detalhes das interações com os clientes, desde objetivos compartilhados até as etapas para sua implementação. Ele facilita a preparação para reuniões eficazes, lista pontos importantes e transforma essas notas em resultados reais.

Você poderá ver o que foi discutido, o que ainda está pendente e quem é responsável por cada tarefa. Além disso, com várias visualizações, você pode acompanhar as reuniões no formato que mais se adapta ao seu estilo, seja um calendário, um quadro ou uma lista.

Veja por que você vai gostar:

Registre os principais pontos da discussão e as decisões em tempo real

Use campos personalizados, como detalhes de contato, requisitos do projeto, agenda da reunião, itens de ação e itens de acompanhamento, para atualizar facilmente as informações relevantes durante a reunião

Agende e acompanhe as próximas reuniões e eventos com a Visualização do Calendário

🔑 Ideal para: Profissionais que buscam uma maneira organizada e eficiente de documentar reuniões com clientes

5. Modelo de ata de reunião do conselho de uma organização sem fins lucrativos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta transparência, documentação precisa e fácil acompanhamento de decisões estratégicas e responsabilidade do conselho com o modelo de ata de reunião do conselho sem fins lucrativos do ClickUp

O modelo de ata de reunião do conselho de organizações sem fins lucrativos da ClickUp oferece uma configuração inteligente e sem código para documentos, criada para registrar as principais discussões, decisões, votações e itens de ação — desde a presença até os resultados — em um único local centralizado.

A edição colaborativa em tempo real, a atribuição de tarefas e as automações simplificam o acompanhamento, garantindo que nada seja esquecido após a reunião.

Veja por que você vai gostar:

Visualize fluxos de trabalho de governança

Atribua acompanhamentos imediatamente com comentários atribuídos, para que nenhum compromisso seja perdido

Mantenha as conversas e decisões do quadro claras e acessíveis

🔑 Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que buscam uma maneira organizada de documentar reuniões, garantindo clareza e acompanhamento das ações a serem realizadas

Quer simplificar a colaboração em equipe para poder colocar as reuniões em prática sem esforço? Assista a este vídeo para saber como o ClickUp pode ajudar:

6. Modelo de estilo de notas de reunião ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Traga consistência às suas notas de reunião com o modelo de estilo de notas de reunião do ClickUp

Precisa de uma maneira confiável de organizar chamadas com clientes ou revisões internas? Este modelo de estilo de notas de reunião da ClickUp oferece um layout consistente para registrar agendas, participantes, pontos de discussão e resultados, tudo em um só lugar.

Ele foi criado para equipes que lidam com várias reuniões e desejam registros pesquisáveis e compartilháveis sem a necessidade de formatação manual. Você pode criar itens de ação diretamente a partir de suas notas, atribuí-los e acompanhar os follow-ups sem esforço. Perfeito para reuniões recorrentes ou pontuais, ele garante que nenhum follow-up seja esquecido.

Veja por que você vai gostar:

Organize as decisões e tarefas de todas as reuniões em um repositório pesquisável

Adicione links de gravações da reunião ao documento para manter tudo em um só lugar

Colabore e compartilhe notas com as partes interessadas através da Detecção de Colaboração ao Vivo do ClickUp

🔑 Ideal para: Equipes que desejam reuniões mais organizadas e claras, além de uma maneira simples de manter todos alinhados após o término das reuniões

Simplifique o fluxo de trabalho das suas reuniões com as automações do ClickUp. Atribua tarefas automaticamente à pessoa certa, envie lembretes e atualize o status das tarefas com base em condições definidas, para que as notas da sua reunião sejam transformadas em ação instantaneamente, sem precisar levantar um dedo.

7. Modelo de notas de aula do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Armazene suas anotações de aula para facilitar a consulta com o modelo de anotações de aula do ClickUp

Já se pegou folheando cadernos tentando lembrar o que seu professor disse há duas semanas? O modelo Class Notes da ClickUp oferece uma maneira mais inteligente e organizada de acompanhar suas aulas, leituras e tarefas.

A melhor parte? Este modelo possui um índice pré-criado para facilitar a navegação, opções de formatação personalizáveis e a capacidade de adicionar comentários a seções específicas.

Veja por que você vai gostar:

Crie uma lista dedicada para cada curso para manter notas, tarefas e prazos agrupados

Crie uma lista principal com todas as tarefas a serem realizadas a cada semestre, para que nada seja esquecido

Use a visualização Doc para cada curso e adicione novas páginas para cada aula ou tópico

🔑 Ideal para: Estudantes que procuram uma maneira eficiente e personalizável de gerenciar suas anotações de aula e materiais acadêmicos

Alunos que fazem anotações ativamente tendem a ter um melhor desempenho acadêmico. Isso ocorre porque a maneira como eles escrevem e organizam as informações desempenha um papel importante na compreensão e retenção do conteúdo.

8. Modelo de relatório de reunião ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Feche o ciclo com clientes e membros da equipe usando o modelo de relatório de reunião do ClickUp

O modelo de relatório de reunião do ClickUp captura agendas, decisões e tarefas para suas reuniões em um só lugar. Após uma ligação com um cliente ou uma reunião com a liderança, você preenche o modelo para comunicar claramente os resultados aos clientes, colegas de equipe e liderança. Ao fazer isso, você fecha o ciclo e garante que nenhum detalhe seja esquecido ao converter discussões em ação.

Ele usa sete campos personalizados (como tipo de reunião, cronometrista, local e número de participantes) para padronizar relatórios e facilitar a filtragem, classificação e análise. É perfeito para gerentes de contas, líderes de projetos ou executivos que precisam de uma maneira repetível e profissional de resumir reuniões e garantir que todos permaneçam alinhados.

Veja por que você vai gostar:

Aumente a transparência compartilhando relatórios com as partes interessadas com facilidade

Melhore a comunicação entre as equipes mantendo um formato de relatório consistente

Crie listas de verificação para garantir que você não perca nenhuma tarefa pré e pós-reunião

🔑 Ideal para: Gerentes e equipes que desejam aumentar a produtividade das reuniões com clientes

9. Modelo ClickUp 1-on-1s

Obtenha o modelo gratuito Organize reuniões individuais relevantes com o modelo 1-on-1s do ClickUp

O modelo 1-on-1s do ClickUp oferece um espaço central para planejar, executar e refletir sobre cada reunião individual, com uma página separada para cada membro da equipe.

Com este modelo, você pode anotar metas, revisitar os pontos discutidos na última reunião, atribuir tarefas e tornar o progresso visível ao longo do tempo. Além disso, ele permite que você mantenha cada check-in significativo e garanta que nada seja esquecido.

Veja por que você vai gostar:

Crie uma página dedicada para cada membro com funções e expectativas claramente definidas

Adicione itens da agenda, pontos de discussão e perguntas com antecedência

Mantenha tudo em um só lugar para facilitar as avaliações de desempenho

🔑 Ideal para: Gerentes e líderes de equipe que desejam uma maneira confiável e organizada de conduzir reuniões individuais que realmente impulsionem o progresso

10. Modelo ClickUp Meetings

Obtenha o modelo gratuito Simplifique o agendamento, a documentação e o acompanhamento das reuniões da equipe com o modelo ClickUp Meetings

Todas as equipes realizam muitos tipos diferentes de reuniões, desde sincronizações rápidas e análises aprofundadas até reuniões individuais. E com tantas reuniões, é fácil perder detalhes. O modelo de reuniões do ClickUp ajuda você a ficar por dentro de tudo com visualizações dedicadas para cada etapa.

Suas seções são totalmente personalizáveis: adicione ou reordene itens da agenda, anexe documentos ou recursos visuais e prepare a equipe compartilhando tudo antes mesmo de começar. Durante a reunião, registre os pontos discutidos e atribua tarefas aos colegas instantaneamente, sem precisar alternar entre abas. Depois, acompanhe tudo facilmente com suas anotações, tarefas e prazos em um só lugar.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe todas as reuniões em uma lista, classificadas por prioridade, tipo e programação

Apresente diretamente no modelo usando a integração com o Google Slides

Obtenha um espaço dedicado para discussões, para que os membros relevantes da equipe possam conversar, compartilhar feedback e permanecer alinhados em tempo real

Organize reuniões individuais, sessões futuras e reuniões não agendadas com clareza

🔑 Ideal para: Equipes que desejam simplificar o gerenciamento de reuniões com um espaço completo para planejar, apresentar e manter todos conectados

Transforme suas anotações em resultados reais com o ClickUp

Os modelos de notas de reunião são ferramentas essenciais que ajudam as equipes a registrar discussões com clareza, acompanhar decisões e dar seguimento a itens de ação. Os modelos do Notion são uma ótima maneira de trazer consistência à sua documentação.

Eles ajudam você a organizar agendas, anotar pontos importantes e manter os acompanhamentos visíveis. Mas, embora o Notion ajude você a registrar o que está acontecendo, ele não ajuda você a agir com base nisso.

É aí que o ClickUp se destaca! Seus modelos são criados para conectar insights de reuniões com ações, ajudando você a gerenciar tarefas, cronogramas e responsabilidades da equipe, tudo em um só lugar. Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo!