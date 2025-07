Modelos gratuitos do Microsoft Planner para produtividade e gerenciamento de projetos

Começar um novo projeto sem um plano claro pode ser como tentar construir uma casa sem plantas, o que muitas vezes leva a frustrações e atrasos.

🔎 Você sabia? Um estudo recente indica que 39% dos projetos fracassam devido a um planejamento inadequado, ferramentas desatualizadas ou falta de um gerenciamento claro das tarefas.

Para equipes já profundamente integradas ao ecossistema do Microsoft 365, o Microsoft Planner é uma maneira intuitiva de gerenciar tarefas. Ele vem com modelos pré-criados para oferecer uma base sólida, simplificando a configuração e promovendo fluxos de trabalho consistentes.

Continue lendo para descobrir os melhores modelos do Microsoft Planner para gerenciamento de projetos. No entanto, se você estiver buscando ainda mais poder e flexibilidade, considere explorar modelos alternativos de plataformas como o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho.

O que torna um modelo do Microsoft Planner bom?

Um bom modelo do Microsoft Planner ajuda você a eliminar a desorganização e oferece à sua equipe uma estrutura sistemática para obter progresso real em todas as tarefas e projetos.

Aqui estão as cinco características dos melhores modelos do Microsoft Planner para gerenciamento de tarefas:

Estrutura de tarefas clara: Procure modelos criados para o gerenciamento eficaz de tarefas com cartões de tarefas organizados e listas de verificação

Layout flexível: procure modelos do Microsoft Planner que se adaptam às necessidades exclusivas de diferentes equipes, projetos ou fluxos de trabalho

Responsabilidade integrada: selecione um modelo que facilite a atribuição de tarefas, a definição de prazos e o acompanhamento do progresso

Integração com o Microsoft 365: escolha um modelo que conecte seu projeto do Microsoft ao Microsoft Teams, Outlook e outros aplicativos que você já usa

Configuração rápida: escolha um modelo do Microsoft Planner que reduza o trabalho manual para que você possa agendar tarefas e executar planos com mais rapidez

7 modelos gratuitos do Microsoft Planner para equipes e indivíduos

🔎 Você sabia? A ideia de um layout predefinido para um planejador diário não é nova. Robert Aitken criou um em 1773, estabelecendo as bases para os planejadores modernos que usamos hoje.

Agora, graças aos aplicativos e ferramentas de planejamento digital, gerentes de projeto, estudantes e equipes podem pular a configuração e começar com força total com modelos de planejamento prontos para uso disponíveis gratuitamente.

1. Modelo de programação semanal da Microsoft

via Microsoft

Assuma o controle da sua semana com o simples, mas eficaz Modelo de planejador semanal da Microsoft. Ele combina a estrutura de um calendário com a flexibilidade de uma lista de tarefas, facilitando manter o foco e cumprir os prazos semanais.

Este é um modelo do Microsoft Planner muito simples para iniciantes. Inclui espaço dedicado para objetivos semanais, listas de tarefas e prazos, ajudando você a dividir sua carga de trabalho sem se sentir sobrecarregado.

Organizar sua semana ficou muito mais fácil, seja para gerenciar aulas, tarefas de clientes ou entregas da equipe.

Por que você vai gostar:

Obtenha um layout limpo e sem distrações para se concentrar melhor e planejar mais rapidamente

Ofereça suporte a aprimoramentos criativos com acesso a imagens, gráficos e transições suaves

Compartilhe facilmente sua programação concluída online, entre equipes ou com as partes interessadas, com apenas alguns cliques

Ideal para: Estudantes, freelancers e gerentes de projetos que precisam equilibrar metas semanais e prazos.

2. Modelo de planejador de orçamento para férias da Microsoft

via Microsoft

Tire o estresse das despesas de fim de ano com o Modelo de planejador de orçamento para feriados da Microsoft. Criado no Excel, ele ajuda você a controlar suas finanças sem abrir mão da diversão. Este modelo ajuda a manter seus números sob controle e suas férias nos trilhos enquanto você planeja presentes, eventos e viagens.

Com fórmulas integradas que calculam o orçamento em relação aos gastos reais, você pode se concentrar mais em comemorar e menos em gastar demais. É uma maneira inteligente de gerenciar tarefas e acompanhar compras.

Por que você vai gostar:

Calcule automaticamente a diferença entre os custos projetados e os reais para um melhor gerenciamento de tarefas

Categorize despesas com presentes, viagens e eventos para gerenciar facilmente todos os detalhes

Personalize com recursos visuais e fontes personalizados para se adequar ao seu estilo

Ideal para: Planejadores preocupados com o orçamento que gerenciam projetos de férias no trabalho ou em casa.

3. Modelo de planejador de projetos Gantt da Microsoft

via Microsoft

Procurando modelos do Microsoft Planner para gerenciamento ágil de projetos? Mantenha-se sincronizado do início ao fim com o Modelo de Planejador de Projetos Gantt da Microsoft.

Criado com base no modelo confiável do gráfico de Gantt, este modelo simplifica o gerenciamento de projetos, fornecendo um cronograma visual claro de todas as tarefas e atribuições dos membros da equipe.

Acompanhe datas de início, durações e progresso em tempo real, mantendo seu projeto organizado desde o primeiro dia. Este planejador baseado no Excel se adapta ao tamanho e ao cronograma do seu projeto, esteja você lançando um novo produto ou gerenciando tarefas em andamento.

Por que você vai gostar:

Visualize cronogramas de tarefas usando barras no estilo Gantt

Acompanhe o progresso, o status e os prazos em toda a sua equipe

Atribua tarefas, compartilhe atualizações e mantenha o alinhamento em todas as etapas do projeto com facilidade

Ideal para: Gerentes de projeto que supervisionam cronogramas complexos, responsáveis por tarefas e equipes multifuncionais.

💡 Dica profissional: Um plano de projeto bem elaborado não é apenas papelada; é o guia da sua equipe. Esse documento dinâmico descreve claramente os objetivos, garantindo que todos alinhem seus esforços em direção a uma meta coletiva. Ao definir o escopo do projeto — o que está incluído e o que está excluído —, você evita efetivamente o aumento do escopo e mantém os prazos firmemente em vista.

4. Modelo de acompanhamento de projetos da Microsoft

via Microsoft

Mantenha seus projetos dentro do prazo e do escopo com o Modelo de Rastreador de Projetos da Microsoft. Este modelo de planejamento abrangente baseado no Excel serve como um hub centralizado para monitorar todos os aspectos do seu projeto, desde tarefas individuais e prazos até o progresso geral e possíveis obstáculos.

Ele foi projetado para oferecer uma visão geral clara e em tempo real, ajudando você a tomar decisões informadas e manter sua equipe alinhada do início ao fim.

Por que você vai gostar:

Acompanhe o status do projeto rapidamente com um painel abrangente

Veja informações detalhadas sobre tarefas e atualizações de progresso com campos personalizáveis

Filtre e classifique para facilitar a análise de dados e a geração de relatórios

Ideal para: gerentes de projeto, líderes de equipe e qualquer pessoa que supervisione projetos multifacetados que exijam acompanhamento detalhado.

5. Modelo de lista de tarefas do Project da Microsoft

via Microsoft

O modelo simples Lista de tarefas do projeto da Microsoft divide projetos grandes em itens de ação gerenciáveis, garantindo clareza e responsabilidade para todos os membros da equipe.

É um dos melhores modelos gratuitos do Microsoft Planner para equipes atribuírem tarefas rapidamente, definirem prioridades e acompanharem a conclusão para se manterem focadas e produtivas.

Por que você vai gostar:

Organize as tarefas do projeto em um layout simples e claro

Atribua tarefas e defina prazos com facilidade

Atualize rapidamente o status das tarefas para obter visibilidade em tempo real

Ideal para: Colaboradores de projetos, membros de equipes e qualquer pessoa que precise de uma lista clara e prática das responsabilidades do projeto.

6. Modelo de calendário de compromissos diários da Microsoft

via Microsoft

Mantenha seu dia em dia com o Modelo de calendário de compromissos diários da Microsoft. Este planejador baseado no Excel é perfeito para mapear reuniões, compromissos e tarefas importantes por hora, dando a você controle total sobre sua programação diária.

Ele oferece uma estrutura simples de bloqueio de tempo com colunas para hora de início, hora de término e notas, ajudando você a minimizar agendamentos duplicados e maximizar a produtividade.

Esteja você trabalhando em casa ou em um escritório movimentado, este modelo mantém seu dia organizado e sem estresse.

Por que você vai gostar:

Divida o seu dia em partes gerenciáveis com programação por hora

Adicione detalhes da reunião, lembretes ou prioridades de tarefas na seção de notas

Use-os digitalmente ou imprima-os para manter-se atualizado a qualquer hora e em qualquer lugar

Ideal para: Profissionais ocupados, pessoal administrativo e qualquer pessoa que valorize a estrutura e a pontualidade

7. Modelo de acompanhamento de planejamento de eventos da Microsoft

via Microsoft

Facilite o planejamento de eventos com o Modelo de acompanhamento de planejamento de eventos da Microsoft. Criado no Excel, este acompanhamento completo ajuda você a gerenciar todas as etapas da coordenação de eventos, desde o brainstorming e a contratação de fornecedores até o acompanhamento de convidados e o orçamento.

Este modelo do MS Planner para planejamento de eventos é estruturado com tabelas personalizáveis que permitem atribuir tarefas, monitorar prazos e acompanhar gastos, tudo em um só lugar.

Seja para organizar um seminário corporativo, um casamento ou uma arrecadação de fundos para a comunidade, ele traz clareza ao caos.

Por que você vai gostar:

Acompanhe cronogramas, tarefas e despesas em um único painel para uma supervisão perfeita dos eventos

Atribua responsáveis, atualize status e monitore o andamento do planejamento rapidamente

Personalize facilmente o rastreador para se adequar ao tamanho, tipo e requisitos específicos do seu evento

Ideal para: Planejadores de eventos, administradores de escritório e qualquer pessoa que gerencie eventos com várias etapas e partes móveis

Limitações da Microsoft

Embora os modelos do Microsoft Planner ofereçam estrutura e conveniência, eles apresentam algumas limitações que os usuários devem levar em consideração:

Opções básicas de personalização: Muitos modelos no Microsoft Planner têm formatos fixos, o que dificulta a adaptação a processos específicos ou necessidades exclusivas

Automação limitada: Existem poucas automações integradas para tarefas recorrentes, atualizações de status ou notificações em comparação com ferramentas de gerenciamento de projetos mais avançadas

Não é ideal para fluxos de trabalho complexos: gerenciar projetos multifuncionais ou cronogramas dinâmicos é um desafio sem aplicativos ou integrações de terceiros, especialmente durante o lançamento de um novo produto

Recursos mínimos de colaboração: embora a integração com o Microsoft Teams ajude, as edições e comentários em tempo real ainda são limitados em muitos modelos

Estrutura baseada em arquivos: Os modelos geralmente são baseados no Excel ou no Word, o que significa que o controle de versões e o gerenciamento de acesso tornam-se complicados com vários membros da equipe

Dica profissional: Procurando uma maneira de criar modelos personalizados no Microsoft Planner? Embora o Planner não ofereça esse recurso, aqui está uma solução alternativa. Crie um novo plano

Quando estiver satisfeito, clique nos três pontos no canto superior direito e selecione “Copiar plano”

Dê um novo nome ao plano copiado Como alternativa, opte por modelos verdadeiramente personalizáveis do ClickUp 😎

Alternativas aos modelos do Microsoft Planner da ClickUp

🧠 Curiosidade: 20% do dia de trabalho médio é dedicado a tarefas “cruciais” e “importantes”, enquanto o restante é gasto em atividades que trazem “pouco” ou “nenhum valor”

É surpreendentemente fácil ficar preso ao trabalho rotineiro e perder de vista o que é importante. É por isso que reunimos alguns dos modelos de planejador mais avançados e eficazes para ajudá-lo a manter o foco e aproveitar ao máximo o seu dia.

Embora o novo Microsoft Planner seja ótimo para o básico, o ClickUp oferece uma variedade maior de modelos e uma plataforma mais versátil. Os modelos do ClickUp são altamente personalizáveis, com recursos avançados, como visualizações dinâmicas, automação pré-construída e relatórios em grande escala, tornando-o uma opção incrivelmente flexível para qualquer projeto.

1. Modelo de planejador diário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize sua rotina diária com o modelo de planejador diário ClickUp

O modelo de planejador diário do ClickUp ajuda você a estruturar seu dia com clareza e intenção. Desde reuniões e tarefas com blocos de tempo até a organização de tarefas pessoais, este modelo transforma o caos diário em uma rotina gerenciável.

Seu design flexível inclui campos integrados para prioridade de tarefas, prazos, notas e estimativas de tempo, permitindo um planejamento detalhado sem confusão.

Combinado com automação e lembretes, este planejador se torna uma ferramenta poderosa para quem deseja manter-se em dia com responsabilidades recorrentes e pontuais.

Por que você vai adorar:

Estruture seu dia usando prioridades, estimativas de tempo e campos personalizados

Organize e filtre tarefas com a Exibição em lista para manter o foco

Divida sua programação em categorias específicas, como Trabalho, Pessoal e Metas

Adicione subtarefas, listas de verificação e notas para obter um contexto mais detalhado

Receba lembretes e acompanhe tarefas atrasadas com facilidade

Ideal para: Profissionais, estudantes ou qualquer pessoa que precise lidar com várias tarefas ao longo do dia.

Veja o que Karthik Itharajula, líder de anotações da Carscan. AI, disse sobre o uso do ClickUp:

Com a ajuda do ClickUp, estamos monitorando o progresso diário das tarefas relacionadas à produtividade, e ele também é capaz de lidar com todas as nossas questões relacionadas ao status, como passar de em andamento para concluído e, em seguida, para em revisão, para que a alta administração possa ter uma ideia sobre o status.

Com a ajuda do ClickUp, estamos monitorando o progresso diário das tarefas relacionadas à produtividade, e ele também é capaz de resolver todas as nossas questões relacionadas ao status, como passar de em andamento para concluído e, em seguida, para em revisão, para que a alta administração possa ter uma ideia sobre o status.

2. Modelo de registro diário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se no caminho certo, um dia de cada vez, com o modelo de registro diário do ClickUp

O modelo de registro diário do ClickUp oferece um espaço confiável para registrar tudo, desde atualizações de projetos até reflexões pessoais. Projetado para oferecer consistência e facilidade de uso, inclui campos de entrada com registro de data e hora, tags para categorização e blocos de texto rico para notas detalhadas.

Quer você esteja mantendo um diário de trabalho, acompanhando hábitos ou registrando atividades importantes para avaliações de desempenho, este modelo permite uma retrospectiva organizada com poderosos recursos de filtragem e pesquisa.

Por que você vai adorar:

Registre insights, conquistas ou desafios diários em um registro estruturado

Marque entradas por projeto, tema ou tarefa para facilitar a recuperação

Pesquise e filtre registros para encontrar entradas anteriores rapidamente

Mantenha a consistência nas reflexões diárias

Ideal para: gerentes de projeto, profissionais do conhecimento, líderes de equipe ou pessoas que desejam desenvolver um hábito reflexivo.

3. Cronograma diário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Controle cada hora com o modelo de programação diária do ClickUp

Se você já se perguntou onde foi parar o seu dia, o modelo de programação diária por hora do ClickUp traz estrutura para o seu dia, hora a hora. Ideal para profissionais com agendas lotadas, ele inclui blocos horários predefinidos que você pode personalizar para reuniões, sessões de foco, pausas e tarefas.

Descrições de tarefas, estimativas de tempo e categorias codificadas por cores ajudam você a alocar o tempo com sabedoria. Além disso, o suporte a tarefas recorrentes, a sincronização de calendários e o agendamento por arrastar e soltar otimizam seu fluxo diário, evitando sobreposições ou compromissos perdidos.

Por que você vai adorar:

Planeje todo o seu dia em segmentos detalhados por hora

Ajuste tarefas facilmente com o recurso arrastar e soltar na Exibição de calendário

Planeje tarefas para cada dia e acompanhe o progresso com a Exibição da programação diária

Visualize a distribuição do tempo entre categorias

Defina lembretes e padrões recorrentes para rotinas consistentes

Ideal para: Profissionais que gerenciam dias de trabalho estruturados ou rotinas que mudam com frequência.

📮 ClickUp Insight: 21% das pessoas afirmam que mais de 80% do seu dia de trabalho é dedicado a tarefas repetitivas. E outras 20% afirmam que as tarefas repetitivas consomem pelo menos 40% do seu dia. Isso significa que quase metade da semana de trabalho (41%) é dedicada a tarefas que não exigem muito pensamento estratégico ou criatividade (como e-mails de acompanhamento 👀). Os agentes de IA do ClickUp ajudam a eliminar esse trabalho árduo. Pense na criação de tarefas, lembretes, atualizações, notas de reuniões, rascunhos de e-mails e até mesmo na criação de fluxos de trabalho completos! Tudo isso (e muito mais) pode ser automatizado em um instante com o ClickUp, seu aplicativo completo para o trabalho. 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations, o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

4. Modelo de planejador de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje projetos que serão concluídos com o modelo ClickUp Project Planner

De prazos e orçamentos a funções da equipe e dependências de tarefas, o planejamento de projetos pode se tornar confuso rapidamente sem o sistema certo. O modelo de planejador de projetos ClickUp ajuda você a organizar e gerenciar tudo.

Criado para esclarecer qualquer projeto, este modelo inclui seções prontas para uso para definir objetivos, entregas, listas de tarefas e marcos importantes. Além disso, widgets inteligentes, automação e campos personalizados permitem que você planeje todas as fases, aloque recursos e acompanhe o progresso.

Por que você vai adorar:

Divida projetos em metas, marcos e subtarefas acionáveis

Atribua responsabilidades com prazos, dependências e prioridades

Aproveite os widgets para acompanhar métricas como tempo, custo ou taxa de conclusão

Acompanhe os custos do projeto com a Visualização do Rastreador de Orçamento

Obtenha uma visão geral de todas as tarefas em andamento com a Exibição do painel do projeto

Acompanhe métricas cruciais do projeto, como “Risco”, “Orçamento”, “Andamento do trabalho” etc., usando mais de 10 campos personalizados

Ideal para: Gerentes de projeto, empreendedores e equipes colaborativas que estão lançando iniciativas.

5. Modelo de planejador de férias ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planejar a viagem perfeita ficou ainda mais fácil com o modelo ClickUp Holiday Planner

A logística do planejamento de férias pode se tornar complicada quando você está organizando uma viagem em família ou uma viagem de negócios. Horários de voos, reservas de hotéis, itinerários compartilhados, controle do orçamento... e não podemos esquecer de sincronizar as agendas de todos.

O modelo ClickUp Holiday Planner centraliza tudo o que você precisa para organizar uma viagem ou férias festivas.

Inclui campos para destinos, reservas de viagens, listas de bagagem, ideias para presentes e acompanhamento do orçamento. As vistas de linha do tempo e calendário facilitam a coordenação com amigos ou familiares, enquanto as listas de verificação de tarefas mantêm tudo organizado.

Por que você vai adorar:

Planeje itinerários com campos personalizados para viagens, atividades e reservas

Acompanhe o orçamento das suas férias com campos de estimativa de custos e listas de verificação

Compartilhe e colabore em listas de embalagem e cronogramas com outras pessoas

Anexe recibos de reservas, documentos de viagem, horários ou links para facilitar o acesso em qualquer lugar

Ideal para: Famílias, viajantes individuais ou coordenadores de férias em grupo.

6. Modelo ClickUp para planejamento de casamentos

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo ClickUp Wedding Planner para o grande dia e tudo o que o antecede

Está planejando um casamento? O modelo ClickUp Wedding Planner é um espaço de trabalho completo para gerenciar os detalhes complexos de um casamento. Ele vem pré-carregado com categorias para orçamento, gerenciamento de fornecedores, listas de convidados, painéis de design e cronogramas.

Você pode dividir seu plano em fases, como engajamento, preparação, cerimônia e recepção. Sua estrutura dinâmica de tarefas oferece suporte ao planejamento colaborativo, enquanto os formulários e a automação podem otimizar a coleta de RSVPs, aprovações de fornecedores e acompanhamento de prazos.

Por que você vai adorar:

Acompanhe todas as tarefas usando tags como Local do casamento, Tema e Tamanho do contrato

Acompanhe as respostas dos convidados, planos de lugares e notas sobre o catering

Colabore facilmente com familiares, planejadores ou fornecedores

Use modelos de listas de verificação pré-criados para cada fase do casamento

Ideal para: Casais ou organizadores profissionais de casamentos que gerenciam logística detalhada.

7. Modelo de planejamento de eventos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje qualquer evento sem perder a cabeça com o modelo de planejamento de eventos do ClickUp

O modelo de planejamento de eventos do ClickUp oferece tudo o que você precisa para organizar um seminário corporativo, um passeio em equipe ou qualquer outro evento.

Use listas pré-criadas para atividades, faturamento e instalações, alterne entre as exibições Calendário, Quadro ou Linha do tempo e monitore o progresso com campos de status do orçamento e acompanhamento de pagamentos. Você também pode atribuir funções, automatizar lembretes e monitorar o progresso por meio de painéis.

Por que você vai adorar:

Mapeie todos os detalhes, desde a preparação pré-evento até o acompanhamento pós-evento

Gerencie arquivos, notas e materiais de marketing em um único espaço de trabalho

Acompanhe números de inscrições, confirmações de presença e cronogramas promocionais

Colabore em tempo real com as partes interessadas, sejam membros da equipe, fornecedores ou entes queridos

Ideal para: Gerentes de eventos, planejadores freelancers, coordenadores de casamentos, casais ocupados ou até mesmo pequenas equipes que planejam eventos internos.

Veja o que Alaina Maracotta, diretora de marketing de eventos da Vida Health, tem a dizer sobre o ClickUp:

É fenomenal ver quanto tempo economizamos nas reuniões desde que mudamos para o ClickUp. O que antes levava três horas por semana para planejar eventos e fazer atualizações agora leva pouco mais de uma hora. As equipes envolvidas agora têm mais tempo para se concentrar em prioridades de marketing mais importantes.

É incrível ver quanto tempo economizamos nas reuniões desde que mudamos para o ClickUp. O que antes levava três horas por semana para planejar eventos e fazer atualizações agora leva pouco mais de uma hora. As equipes envolvidas agora têm mais tempo para se concentrar em prioridades de marketing mais importantes.

8. Modelo de planejador semanal ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha o foco e torne cada semana mais produtiva com o modelo de planejador semanal ClickUp

O modelo de planejador semanal ClickUp foi projetado para indivíduos e equipes que precisam de uma visão ampla, mas detalhada, de sua semana. Ele oferece espaços segmentados para objetivos diários, resultados principais e tarefas com blocos de tempo.

Com o recurso de redesenhar a programação arrastando e soltando e a integração com o controle de tempo, é fácil equilibrar as cargas de trabalho entre os dias e evitar compromissos excessivos. O modelo funciona especialmente bem para sprints, rituais de planejamento recorrentes ou avaliações de desempenho semanais.

Por que você vai adorar:

Mantenha-se em dia durante a semana usando o Quadro do Planner

Organize cada dia da semana com etiquetas personalizadas e tipos de tarefas

Visualize compromissos de tempo em vários dias em uma única visualização

Sincronize com calendários e use lembretes para manter-se atualizado

Reflita sobre as conquistas, os obstáculos e o progresso semanal usando notas integradas

Ideal para: Profissionais, equipes ágeis e freelancers que gerenciam entregas semanais ou metas pessoais.

9. Modelo de planejador mensal ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje seu mês do seu jeito com o modelo de planejador mensal ClickUp

Planejar com antecedência não precisa ser complicado, especialmente quando você tem um planejador mensal inteligente para orientar o caminho.

O modelo de planejador mensal do ClickUp oferece uma visão geral em nível macro para gerenciar metas, prazos e prioridades ao longo de um período de 30 dias. Ele fornece um espaço codificado por cores para áreas de foco mensais, acompanhamento de marcos e planejamento de capacidade.

Acompanhe as entregas mensais dos clientes e prepare-se para reuniões recorrentes da equipe para garantir um gerenciamento eficaz dos projetos e um progresso oportuno. Cada semana pode ser dividida em categorias de ação, como trabalho estratégico, tático ou criativo.

Por que você vai adorar:

Adicione etiquetas, datas de vencimento e lembretes para manter tudo funcionando perfeitamente

Divida o mês em metas de curto prazo alcançáveis e destaque suas principais prioridades

Monitore projetos ou campanhas recorrentes usando as exibições Calendário e Linha do tempo

Organize e atribua tarefas entre departamentos e membros da equipe com a Exibição do quadro do departamento

Fique por dentro das cargas de trabalho da equipe com a Visualização da capacidade de carga de trabalho mensal

Personalize seções para refletir KPIs específicos ou barras de progresso

Ideal para: Equipes que realizam campanhas mensais, empreendedores individuais com visão de longo prazo ou gerentes que supervisionam vários fluxos de trabalho.

10. Modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp como seu centro de comando pessoal para uma vida organizada

O planejamento não deve parecer um trabalho em tempo integral. Você precisa de um sistema que não apenas liste as tarefas, mas mostre exatamente quando elas devem ser realizadas.

O modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp fornece uma linha do tempo visual para suas tarefas diárias, permitindo que você planeje com objetivo e mantenha o controle. Ele combina a clareza das tarefas a serem realizadas com o poder do planejamento baseado no tempo.

Mapeie suas tarefas em um calendário, ajuste prazos visualmente e agrupe itens por prioridade ou projeto. Além disso, filtros úteis e exibições personalizadas permitem classificar tarefas por dia, semana ou mês sem perder detalhes importantes.

Por que você vai adorar:

Combine o planejamento baseado em calendário com formatos flexíveis de listas de tarefas

Reorganize tarefas visualmente com agendamento por arrastar e soltar

Defina prioridades, prazos e lembretes com facilidade

Acompanhe as próximas reuniões e tarefas com a Visualização de solicitações de reunião

Sincronize com calendários externos para obter uma programação unificada e sem conflitos

Ideal para: Profissionais ocupados e multitarefas que equilibram tarefas pessoais e profissionais.

11. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp para manter o dia sob controle

Em alguns dias, até mesmo lembrar por onde começar parece uma tarefa em si. É aí que o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp brilha discretamente. Ele estrutura o seu dia, para que você possa ver o que precisa ser feito e seguir em frente sem hesitar.

Com seu layout intuitivo e automação inteligente, você pode organizar, priorizar e programar seu dia com facilidade, sem se sentir sobrecarregado.

Possui cabeçalhos claros para nomes de tarefas, status, datas de vencimento e notas, tudo em uma lista rolável. Filtros e tags inteligentes permitem destacar ações urgentes ou de alta prioridade.

Por que você vai adorar:

Gerencie as prioridades diárias com campos de status, data de vencimento e lista de verificação

Organize tarefas e subtarefas para manter tudo em ordem

Faça brainstorming e defina metas diárias com os quadros brancos do ClickUp

Receba notificações inteligentes e integrações para se manter atualizado em todas as ferramentas

Ideal para: Indivíduos orientados para tarefas, assistentes ou membros de equipes focados na execução diária.

12. Modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se atualizado com suas metas semanais com o modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

Começar uma nova semana pode parecer uma tarefa difícil, especialmente quando você não sabe por onde começar.

O modelo de lista de verificação semanal do ClickUp é ideal para profissionais ou qualquer pessoa que gosta da satisfação de riscar itens da lista. Ele vem pré-configurado com linhas de lista de verificação para cada dia, tornando-o perfeito para rotinas, acompanhamento de hábitos ou processos operacionais.

Este modelo de subcategoria pronto a usar tem um layout simples, mas intuitivo. Use-o para definir metas semanais realistas e manter-se focado nas suas tarefas. Categorize as tarefas por tipo, como pessoais, lazer, trabalho, tarefas domésticas, etc., e atribua datas de início e de conclusão para um melhor controlo do tempo.

Por que você vai adorar:

Crie listas de verificação recorrentes organizadas por dia da semana e acompanhe as taxas de conclusão ou tendências de comportamento ao longo do tempo

Use a Exibição do calendário semanal para planejar as tarefas a serem realizadas todos os dias

Economize tempo com as automações do ClickUp , que atribuem, atualizam ou movem tarefas à medida que você as conclui

Nunca perca um prazo com notificações e lembretes automáticos

Identifique instantaneamente as tarefas que estão aguardando outras com avisos de dependência

Ideal para: Trabalhadores remotos e qualquer pessoa que queira organizar sua semana por categoria ou área de foco para maximizar seu tempo e energia.

13. Modelo de calendário anual ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Veja seu ano em um piscar de olhos com o modelo de calendário anual do ClickUp

O modelo de calendário anual do ClickUp traça o roteiro, fornecendo um sistema mensal para manter um progresso constante. Ele ajuda você a planejar eventos, campanhas, feriados e marcos ao longo de 12 meses com uma estrutura visual que ajuda a antecipar gargalos na carga de trabalho e distribuir metas sazonalmente.

Use códigos de cores para diferenciar os tipos de trabalho: prazos financeiros, iniciativas da equipe, calendários de conteúdo ou rodadas de contratação. As integrações com metas e relatórios permitem acompanhar o progresso em tempo real.

Por que você vai adorar:

Visualize e planeje todo o seu ano por meses e trimestres

Atribua temas, KPIs e marcos a cada mês

Use códigos de cores para segmentar planos pessoais, profissionais ou de toda a equipe

Conecte eventos do calendário a projetos ou metas

Ideal para: Executivos, líderes de equipe ou qualquer pessoa que gerencie planos de longo prazo.

14. Modelo de calendário semanal ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje sua semana com o modelo de calendário semanal do ClickUp

O modelo de calendário semanal do ClickUp permite que os usuários segmentem sua semana de trabalho em intervalos de tempo gerenciáveis. Ao contrário das listas de tarefas tradicionais, esse layout se concentra em agendas de tarefas com blocos de tempo e visualização da disponibilidade.

Você pode incorporar isso ao seu espaço de trabalho e emparelhá-lo com a sincronização em tempo real com calendários pessoais. É ideal para reduzir a fadiga das decisões diárias.

Por que você vai adorar:

Divida cada dia da semana em segmentos para trabalho intenso, chamadas ou tarefas administrativas

Tenha uma visão geral de todas as tarefas do seu projeto com a Exibição de todas as tarefas

Concentre-se nas tarefas que precisam ser realizadas esta semana usando a Exibição desta semana

Personalize as exibições para refletir blocos recorrentes ou tarefas flutuantes

Integre com o controle de tempo para uma alocação precisa das horas

Use a automação para dar continuidade a blocos incompletos

Ideal para: Profissionais do conhecimento, profissionais remotos ou membros de equipes híbridas.

15. Modelo de calendário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje sua agenda como um profissional com o modelo de planejador de calendário ClickUp

O modelo de planejador de calendário ClickUp foi projetado para obter uma perspectiva mais ampla e ter uma visão geral. Esse modelo de planejamento transforma sua desorganização semanal ou mensal em um calendário simplificado para organizar projetos, eventos ou entregas ao longo de dias, semanas ou meses.

Você pode combiná-los com painéis ou formulários para criar filas de solicitações, planejar recursos ou gerenciar calendários editoriais ou de produção. Isso simplifica a atribuição, a transferência e a visualização do trabalho em uma interface de calendário flexível.

Por que você vai adorar:

Programe e acompanhe as principais atividades em um calendário com recurso de arrastar e soltar

Planeje seu mês com antecedência usando a Exibição do planejador mensal

Marque eventos por tema, equipe ou status para se manter organizado

Ajuste cronogramas rapidamente com a Visualização de linha do tempo

Use widgets para avaliar o progresso, os obstáculos ou as restrições de tempo

Ideal para: Equipes multifuncionais, gerentes de conteúdo e equipes de produto.

16. Modelo de planejador do blog ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, crie, publique e acompanhe blogs com o modelo ClickUp Blog Planner

O modelo de planejador do blog ClickUp foi criado para blogueiros sérios e equipes de conteúdo que precisam de um espaço centralizado para gerenciar todas as etapas do processo editorial. Ele apresenta categorias estruturadas para ideias de tópicos, pesquisa de palavras-chave, resumos de conteúdo, prazos e status de publicação.

Com campos de status como Tópico, Data de publicação, Arquivo de mídia, Tipos de blog, Processo de redação do blog e muito mais, todo o ciclo de vida da produção de conteúdo se torna rastreável. Você também pode armazenar metadados, atualizar versões de artigos e deixar comentários usando threads colaborativas.

Por que você vai adorar:

Acompanhe o fluxo de redação através de status e prazos personalizados

Visualize o planejamento editorial por semanas ou meses com a visualização de calendário do ClickUp

Vincule artigos a resumos, documentos com palavras-chave e recursos de campanha

Use o ClickUp Brain para gerar tópicos de blog, esboços e até mesmo rascunhos instantaneamente

Monitore e analise todas as alterações feitas em um blog com a Exibição do Rastreador de Revisões

Ideal para: Equipes de marketing de conteúdo, blogueiros independentes e agências que gerenciam vários blogs de clientes e buscam consistência editorial.

17. Modelo ClickUp Travel Planner

Obtenha um modelo gratuito Planejar férias não precisa ser cansativo com o modelo ClickUp Travel Planner

O modelo ClickUp Travel Planner é o seu centro de comando para organizar a logística da viagem, detalhes do itinerário e documentos de viagem. Cada viagem pode ser mapeada com tarefas dedicadas para acomodação, transporte, orçamento e planejamento de atividades.

Use campos personalizados para classificar por datas de partida, etapas da viagem ou tamanho do grupo. Anexe bilhetes, confirmações ou mapas diretamente nas descrições das tarefas para manter tudo facilmente acessível enquanto estiver em trânsito.

Por que você vai adorar:

Planeje itinerários diários usando as exibições Calendário ou Lista

Armazene bilhetes eletrônicos, IDs e confirmações com segurança nos anexos das tarefas

Atribua viajantes, acompanhe datas, contatos de emergência e crie agendas ao coordenar folgas entre equipes ou membros da família

Mantenha o controle durante viagens com vários destinos ou viagens em grupo usando listas de verificação e exibições de linha do tempo

Registre todas as atividades (voos, acomodações, aluguéis etc.) com cronogramas e campos personalizados

Ideal para: Entusiastas de viagens, viajantes a negócios ou qualquer pessoa que planeje viagens com várias etapas.

💡 Dica profissional: crie uma lista de verificação compartilhada com itens essenciais para a viagem (como renovação do passaporte ou reservas de pet sitter) e reutilize-a em férias futuras. Isso economizará horas e dores de cabeça na próxima vez.

18. Modelo de planejador de site ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, crie e lance com confiança usando o modelo de planejador de sites ClickUp

Criar um site envolve muito mais do que apenas escolher fontes e cores. O modelo de planejamento de sites do ClickUp ajuda você a mapear todas as etapas da criação do seu site, desde a pesquisa inicial até o dia do lançamento.

Planeje seu layout, acompanhe comentários, organize o conteúdo e mantenha seu projeto dentro do prazo com várias visualizações do ClickUp personalizadas para projetos da web.

O modelo oferece suporte ao acompanhamento de feedback de testes de usuários, configuração de SEO e listas de verificação de lançamento. Cronogramas integrados ajudam as equipes a alinhar o desenvolvimento e as atualizações de conteúdo com eficiência.

Por que você vai adorar:

Organize o feedback das rodadas de testes no contexto e acompanhe sua lista de verificação de lançamento para evitar etapas perdidas

Documente os requisitos com a Visualização de especificações do site

Use a Visualização em tabela do ClickUp para pesquisar e comparar inspirações de outros sites

Crie tarefas estruturadas para layout, navegação, conteúdo e planejamento de recursos

Planeje quando iniciar e concluir cada tarefa para o site com a Exibição de linha do tempo

Acompanhe o progresso com cinco status diferentes: Bloqueado, Concluído, Em andamento, Revisão interna e A fazer

Ideal para: Designers freelancers, agências criativas, equipes de produto ou empresários que estão lançando um site do zero ou reformulando um site existente.

19. Modelo de programação horária do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Aproveite ao máximo o seu dia com o modelo de programação horária do ClickUp

Fiel ao seu nome, o modelo de programação horária do ClickUp vai além, ajudando gerentes de projeto, funcionários e freelancers a planejar seu dia, atribuir tarefas e monitorar os horários dos turnos. Ele é estruturado em um formato de linha do tempo vertical que descreve cada hora, da manhã à noite.

Seja para gerenciar reuniões, compromissos ou sessões de trabalho focadas, este modelo promove clareza por meio de segmentos codificados por cores e campos de duração das tarefas. O planejamento de tarefas hora a hora ajuda a identificar lacunas de tempo ou agendas lotadas rapidamente.

Além do agendamento, este modelo também ajuda a controlar o pagamento de salários.

Por que você vai adorar:

Evite conflitos de agendamento visualizando tudo em uma linha do tempo usando a Exibição do calendário semanal

Acompanhe responsabilidades urgentes com status de tarefas como “Presente”, “Ausente”, “A fazer” e “Concluída”

Sincronize divisões por hora com suas ferramentas de calendário pessoal

Personalize e acompanhe todas as novas tarefas com atualizações em tempo real, lembretes e recursos visuais baseados em dados

Acompanhe quanto dinheiro cada tarefa rende com a Visualização de pagamento real

Veja quanto cada pessoa designada ganhou usando a Visualização de pagamento por pessoa designada

Ideal para: Freelancers, trabalhadores remotos ou funcionários em turnos que precisam de uma divisão hora a hora para acompanhar, gerenciar e concluir tarefas diárias com eficiência.

20. Modelo de quadro branco para plano de trabalho ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Traga clareza a todos os projetos com o modelo de quadro branco do plano de trabalho do ClickUp

O modelo de quadro branco do plano de trabalho do ClickUp oferece uma maneira dinâmica e visual de mapear metas, recursos e resultados. Ao contrário dos modelos tradicionais baseados em listas, esta versão utiliza os quadros brancos do ClickUp para organizar visualmente tarefas interconectadas e dependências.

Use formas, linhas e notas adesivas para visualizar projetos ou fluxos de trabalho. É ótimo para brainstorming de fluxos de trabalho ou alinhamento de equipes durante reuniões iniciais e planejamento ágil de sprints.

Por que você vai adorar:

Crie links de tarefas para refletir as dependências reais do projeto

Organize sessões estratégicas com notas adesivas interativas, diagramas e gráficos

Divida os recursos específicos necessários para concluir cada tarefa

Veja atualizações de status e bloqueios à medida que sua equipe avança em cada fase

Ideal para: Gerentes de projeto e equipes multifuncionais que desejam uma abordagem visual e colaborativa para o planejamento do trabalho.

21. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Controle seu tempo com o modelo de gerenciamento de tempo ClickUp

O modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp foi projetado para acompanhar a alocação de tempo entre várias funções e projetos. Ele inclui níveis de prioridade, tempo estimado por tarefa, campos de tempo gasto e um detalhamento diário das atividades.

O layout deste modelo, focado no desempenho, ajuda você a otimizar suas rotinas, acompanhando perdas de tempo recorrentes ou gargalos. Análises semanais e opções de relatórios cumulativos oferecem uma visibilidade mais profunda dos padrões de produtividade.

Por que você vai adorar:

Planeje e avalie como seu tempo é gasto todos os dias

Analise dados de tempo por categoria, cliente ou prioridade

Analise resumos semanais para identificar perdas de tempo

Ajuste as agendas futuras com base em informações sobre a carga de trabalho usando a Exibição de carga de trabalho

Ideal para: Freelancers, consultores e profissionais ocupados que desejam aprimorar seus hábitos de produtividade.

22. Modelo de metas anuais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme seus objetivos anuais em metas mensais com o modelo de metas anuais do ClickUp

Definir metas é apenas metade da batalha; manter o compromisso e o alinhamento é que leva ao verdadeiro sucesso. O modelo de metas anuais do ClickUp ajuda você a definir e acompanhar metas ambiciosas com clareza, para que sua equipe saiba exatamente o que almejar.

Defina categorias de metas, como saúde, finanças ou carreira, e atribua indicadores-chave de desempenho (KPIs) ou métricas de sucesso para cada uma delas. Barras de progresso e o recurso ClickUp Goals ajudam a monitorar o quanto você está perto de atingir suas metas. Você também pode conectar tarefas, subtarefas e ClickUp Docs diretamente a cada entrada de meta.

Por que você vai adorar:

Divida as metas anuais em cronogramas gerenciáveis e itens de ação

Anexe métricas, hábitos e documentos a cada entrada de meta para acompanhar o progresso com indicadores visuais e atualizações

Avalie os resultados e comemore as vitórias com indicadores visuais e porcentagens de conclusão

Crie um calendário compartilhado para manter a equipe alinhada

Ideal para: Organizações, gerentes de projeto e equipes que buscam planejamento de projetos e agendamento contínuo com base em calendário ao longo do ano.

23. Modelo ClickUp Time Box

Obtenha um modelo gratuito Planeje visualmente o seu dia com o modelo ClickUp Time Box

O modelo ClickUp Time Box permite um trabalho focado e sem distrações, pré-alocando intervalos de tempo fixos para tarefas específicas. Inspirado na técnica de timeboxing, este layout permite designar horários de início e término, objetivos de tarefas e limites de tempo.

O modelo incentiva a atenção plena e evita o perfeccionismo, limitando o tempo disponível para cada esforço.

Por que você vai adorar:

Atribua prazos rigorosos às tarefas para uma execução focada

Reduza a alternância de contexto com limites de tempo intencionais

Integre temporizadores e lembretes para um melhor controle das sessões

Analise quais tarefas excedem ou ficam aquém do prazo previsto

Visualize sua linha do tempo e acompanhe o progresso com a Exibição de programação por intervalos de tempo

Ideal para: Criadores, desenvolvedores ou qualquer pessoa que deseja melhorar o foco por meio de blocos de tempo estruturados.

24. Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Comece com o pé direito em sua nova função com o modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

Começar uma nova função é emocionante e um pouco assustador. Nos primeiros 90 dias, as expectativas são altas e a curva de aprendizado pode parecer íngreme. O modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp oferece um espaço dedicado para definir metas para o seu primeiro mês, ganhar impulso no segundo e começar a causar um impacto real no 90º dia.

Use este modelo para acompanhar seu progresso, documentar conquistas e obstáculos e alinhar seu trabalho com as prioridades da equipe e da empresa.

Por que você vai adorar:

Organize e acompanhe todas as tarefas de integração com a Visualização do quadro de integração

Use comentários e listas de verificação para acompanhar o progresso de forma transparente

Registre marcos de aprendizagem e conquistas tangíveis com campos personalizados

Utilize o espaço integrado para anotar observações, conquistas e desafios para ajudá-lo a melhorar em tempo real

Compartilhe seu plano com seu gerente ou equipe para que todos estejam alinhados quanto às expectativas e ao progresso

Ideal para: Novos funcionários, gerentes recém-promovidos, equipes de RH que estão simplificando a integração e líderes de equipe que estão orientando novos membros da equipe.

💡 Dica profissional: Como novo funcionário, não hesite em fazer solicitações claras ao colaborar, seja para obter feedback, recursos ou suporte. A comunicação aberta é fundamental para manter a qualidade e permitir que sua equipe alcance seus objetivos com eficiência.

25. Modelo de planejamento de refeições ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize as refeições sem preocupações com o modelo de planejamento de refeições do ClickUp

Planejar as refeições muitas vezes parece um quebra-cabeça diário: o que cozinhar, o que comprar e como encaixar tudo na sua agenda. O modelo de planejamento de refeições do ClickUp elimina a confusão e oferece um sistema claro para planejar suas refeições, armazenar receitas, controlar ingredientes e se preparar para a semana seguinte.

Este modelo também suporta planejamento recorrente, permitindo que você crie calendários alimentares reutilizáveis, atribua datas de preparação e acompanhe listas de compras com subtarefas e etiquetas.

Por que você vai adorar:

Adicione instruções de preparação, tempos de cozimento e ingredientes por refeição

Vincule tarefas de compras a dias ou cartões de refeições para aumentar a eficiência

Prepare-se com antecedência e evite pedir comida de última hora com o recurso Resumo do plano semanal de refeições

Organize receitas por tipo de refeição através do Quadro de tipos de refeições

Agrupe refeições por tipo (café da manhã, almoço, jantar), objetivos alimentares ou preferências da família

Ideal para: Famílias, pessoas que preparam refeições com antecedência ou qualquer pessoa que gerencia uma rotina alimentar com horários definidos.

Escolha os modelos do ClickUp Planner para um gerenciamento de tarefas mais inteligente

Não importa quais sejam seus objetivos — preparar refeições, planejar um casamento ou lançar um site —, ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Os modelos de planejador do ClickUp vão além de simples listas de verificação; eles ajudam você a gerenciar seu tempo e organizar planos novos e existentes, resultando em resultados mais eficientes e eficazes.

Essas alternativas aos modelos do Microsoft Planner vêm repletas de recursos avançados, incluindo recursos de automação, ferramentas de colaboração, campos personalizados e muito mais.

Assuma o controle de suas tarefas e cronogramas inscrevendo-se hoje mesmo no ClickUp.