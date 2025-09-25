O que são os princípios da Gestalt no design? (+Exemplos)

Você já se perguntou por que reconhecemos instantaneamente o logotipo do panda da WWF, mesmo que ele seja composto apenas por algumas formas pretas sobre um fundo branco?

A resposta está nos princípios da Gestalt, um conjunto de regras psicológicas que explicam como percebemos naturalmente os elementos visuais como um todo unificado, e não apenas como partes dispersas.

Compreender a teoria da Gestalt é como desvendar o segredo por trás de um design intuitivo e poderoso.

Esses princípios orientam tudo, desde a forma como os usuários analisam o design da web até como eles se conectam emocionalmente com o logotipo de uma marca.

Vamos analisar cada princípio da Gestalt com exemplos práticos e visuais para que você possa parar de adivinhar e começar a projetar com intenção.

O que são os princípios da Gestalt no design?

Os princípios da Gestalt foram introduzidos na década de 1920 pelos psicólogos alemães Max Wertheimer, Kurt Koffka e Wolfgang Köhler. A palavra “Gestalt” vem do alemão e significa “forma” ou “todo”

Esses princípios descrevem como o cérebro humano percebe naturalmente os elementos visuais. A psicologia da Gestalt sugere que, em vez de ver partes separadas, tendemos a ver imagens complexas como padrões organizados ou conjuntos unificados.

Esses princípios são especialmente úteis em design gráfico, UI/UX, web design, interfaces de produtos e branding. Eles ajudam os usuários a entender instintivamente seu design sem precisar pensar muito.

🌟Modelo em destaque O modelo ClickUp Design Brief Whiteboard é uma ferramenta altamente interativa projetada para ajudar as equipes de design a planejar, organizar, colaborar e manter as partes interessadas alinhadas nos projetos de forma visual. Obtenha um modelo gratuito Descreva os objetivos, a direção, o escopo e o cronograma de seus projetos de design com o modelo de quadro branco ClickUp Design Brief Neste quadro branco digital, você pode: Configure zonas ou quadros rotulados para princípios relevantes da Gestalt, diretrizes da marca, objetivos principais e mercado-alvo

Use notas adesivas, caixas e setas para esboçar wireframes ou maquetes

Convide os membros da equipe a deixar comentários, reações com emojis ou sugestões sobre o quão bem um protótipo aplica um princípio ou onde ele fica aquém

📚 Leia mais: Melhores ferramentas de software de design UX

Princípios básicos da Gestalt com exemplos do mundo real

Vejamos os princípios fundamentais da Gestalt:

1. Proximidade: agrupando elementos relacionados

Quando as coisas estão próximas umas das outras, percebemos os objetos como relacionados ou parte do mesmo grupo. Isso ajuda os designers a organizar as informações de uma forma que pareça natural e fácil de entender.

Onde usar: menus de navegação em sites, tabelas de preços, campos de entrada em formulários, widgets de painéis, etc.

Exemplo: O ClickUp exibe seus planos de preços em colunas, com os recursos de cada plano agrupados sob seu título. O espaçamento entre os planos é maior do que o espaçamento entre os recursos de um plano. 👇🏼

Por que funciona: os usuários podem distinguir facilmente os planos individuais e seus detalhes, e decidir qual deles melhor atende às suas necessidades.

📚 Leia mais: Tendências de design gráfico para se destacar

2. Semelhança: criando consistência no design

O princípio da semelhança explica como nosso cérebro agrupa coisas que se parecem. Quando os elementos compartilham cores, formas, tamanhos ou estilos semelhantes, naturalmente os vemos como conectados ou parte da mesma “família”

Os designers usam esse truque para criar ordem e reforçar a hierarquia visual. Eles orientam sua atenção sem que você perceba!

Onde usar: Barras de navegação superiores e laterais, cabeçalhos de seção, legendas/rótulos, etapas de tutoriais, botões CTA, etc.

Exemplo: O LinkedIn aplica amplamente o princípio da Gestalt de Similaridade para agrupar itens relacionados na barra de menu superior, cartões de feed, cartões de conexão, quadros de empregos e assim por diante, criando consistência visual na estrutura e na função.

Por que funciona: o agrupamento visual e os padrões consistentes reduzem a carga cognitiva, melhoram a compreensão do conteúdo e incentivam o envolvimento do usuário por meio da familiaridade.

via freepik

📮 ClickUp Insight: 24% dos trabalhadores afirmam que tarefas repetitivas os impedem de realizar trabalhos mais significativos, e outros 24% sentem que suas habilidades são subutilizadas. Isso significa que quase metade da força de trabalho se sente bloqueada criativamente e subvalorizada. 💔 O ClickUp ajuda a voltar o foco para o trabalho de alto impacto com agentes de IA fáceis de configurar, automatizando tarefas recorrentes com base em gatilhos. Por exemplo, quando uma tarefa é marcada como concluída, o agente de IA do ClickUp pode atribuir automaticamente a próxima etapa, enviar lembretes ou atualizar o status do projeto, liberando você de acompanhamentos manuais. 💫 Resultados reais: A STANLEY Security reduziu o tempo gasto na elaboração de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.

3. Continuidade: guiando o olhar do espectador naturalmente

O princípio da continuidade explica como a percepção visual leva nosso cérebro a seguir caminhos suaves e ininterruptos.

Quando os elementos de design se alinham ao longo de uma curva ou linha reta, nós os vemos como conectados, mesmo que se sobreponham ou sejam interrompidos. Seus olhos naturalmente deslizam pela rota mais fácil.

Onde usar: Carrosséis de imagens/conteúdo, listagens de imóveis, processos de checkout, layouts de portfólio, listagens de produtos de comércio eletrônico, tours de produtos, etc.

Exemplo: O módulo de recomendação de produtos do site da Amazon mostra produtos alternativos intimamente relacionados ao que você está visualizando no momento. Os produtos são exibidos com layouts uniformes (imagem, preço, classificação por estrelas) e são agrupados visualmente para indicar que são comparáveis.

Por que funciona: mesmo que os itens individuais fiquem em suas caixas, o alinhamento horizontal atrai seus olhos para os lados, como se você estivesse seguindo uma trilha. As pequenas setas nas laterais sugerem que há mais para explorar. Esse design usa a continuidade para tornar a rolagem fácil e natural.

via Amazon

🎯 Dica rápida: Quer guiar o olhar do usuário? Use o princípio do ponto focal para destacar um elemento usando contraste, tamanho ou cor. Isso chama a atenção rapidamente e leva à ação (como clicar no CTA!).

Procurando uma ferramenta para facilitar a colaboração entre equipes criativas? Veja o que o ClickUp Whiteboards tem a oferecer!

4. Conclusão: incentivando o cérebro a preencher lacunas

O princípio do fechamento se refere à tendência da nossa mente de preencher partes ausentes de imagens ambíguas ou complexas para perceber um objeto completo e inteiro. Ele permite que os designers sugiram formas em vez de ilustrá-las totalmente, contando com a percepção do observador para “fechar mentalmente a forma”

Onde usar: logotipos de marcas, ícones, símbolos, indicadores de progresso, teasers de produtos, etc.

Exemplo: O logotipo da IBM usa listras horizontais para sugerir as letras I, B e M, aproveitando o fechamento para criar interesse visual.

Por que funciona: o fechamento permite que os designers façam mais com menos. O uso inteligente do espaço negativo utiliza detalhes mínimos, economiza esforço visual e fica gravado na memória.

via IBM

Quer ver mais exemplos icônicos de “Closure” em marcas corporativas? Os logotipos da FedEx, NBC, Adobe, Unilever e Major League Baseball são os melhores exemplos.

5: Figura/Fundo: diferenciando o objeto do fundo

Figura/Fundo tem tudo a ver com a criação de contrastes sutis. Nosso cérebro tenta naturalmente separar o que é importante (a “figura”) de tudo o resto (o “fundo”), e é assim que sabemos instantaneamente para onde olhar primeiro em um design. Esse princípio garante que os elementos importantes se destaquem, mesmo em designs complexos ou cheios de detalhes.

Onde usar: seções principais em sites, botões de call to action, formulários, campos de entrada, painéis, caixas de pesquisa, etc.

Exemplo: Na página inicial do Google Search, a barra de pesquisa branca é o elemento central em um fundo minimalista. Esse contraste extremo chama a atenção imediatamente para o campo de entrada.

Por que funciona: não há confusão visual e seus olhos são instantaneamente atraídos para onde a ação é esperada. Quando a figura se destaca claramente, não há confusão sobre onde focar, e isso é fundamental para experiências de usuário tranquilas.

via Google

6. Simetria e ordem: promovendo equilíbrio e harmonia

Nosso cérebro adora coisas que parecem limpas e organizadas. A simetria e a ordem nos dão aquela sensação de equilíbrio quando as coisas estão dispostas de maneira uniforme ou seguem uma estrutura clara.

Onde usar: grades e layouts de produtos, formulários, boletins informativos, etapas de integração, widgets de painel, visualizações em painel duplo, etc.

Exemplo: A página de listagem de produtos da Nike exibe sapatos dispostos em fileiras organizadas, voltados para a mesma direção. Cada sapato é mostrado em uma caixa do mesmo tamanho contra um espaço negativo consistente. Esse layout simétrico ajuda você a examinar as opções sem se sentir sobrecarregado.

Por que funciona: designs simétricos são mais fáceis de processar pelo cérebro, o que leva a uma interação mais rápida. Um layout equilibrado reduz a ansiedade visual, ajudando os usuários a se sentirem mais à vontade ao explorar opções ou concluir uma compra.

via Nike

7. Destino comum: indicando movimento e direção

O princípio do destino comum entra em ação quando as coisas se movem ou mudam juntas, e nós instantaneamente as agrupamos como estando conectadas. É uma maneira inteligente de mostrar relações ou orientar alguém durante um processo.

Onde usar: quadros Kanban, efeitos de foco em ícones, animação em itens de menus suspensos, imagens ou blocos de conteúdo deslizantes, indicadores de carregamento, barras de progresso com várias etapas, etc.

Exemplo: Na visualização do quadro do ClickUp, quando você move um cartão de tarefa de uma coluna para outra, o cartão, juntamente com todos os seus elementos anexados, como rótulos, datas de vencimento e listas de verificação, move-se como uma única unidade.

Por que funciona: o movimento da esquerda para a direita ou de cima para baixo cria uma narrativa direcional clara que reflete o andamento da tarefa. Esse design minimiza a confusão ao agrupar itens relacionados por meio do movimento, permitindo que os usuários acompanhem facilmente o que está sendo movido ou acionado.

Divida projetos de desenvolvimento complexos visualmente em colunas, defina prioridades e dependências e monitore o progresso com a Visualização do Quadro no ClickUp

🧠 Você sabia? Os elementos visuais são processados 60.000 vezes mais rápido do que as palavras. Os princípios da Gestalt ajudam a estruturar esses elementos visuais para que seu cérebro possa compreendê-los em milissegundos.

⚡ Arquivo de modelos: os melhores modelos de design gráfico gratuitos para equipes criativas

Como os princípios da Gestalt melhoram o design de UI/UX

Os princípios da Gestalt são regras psicológicas sobre como as pessoas percebem e agrupam naturalmente os elementos visuais. Os designs que seguem as diretrizes da Gestalt promovem clareza e consistência, orientam a atenção, reduzem a carga cognitiva e melhoram a usabilidade.

Veja como os designers de UX os utilizam de maneiras práticas e significativas:

Torna as interfaces mais intuitivas

Os princípios da Gestalt exploram a forma como o nosso cérebro está programado para dar sentido aos elementos visuais. Quando os utiliza bem, o seu design simplesmente faz sentido. Os utilizadores conseguem rapidamente perceber o que se encaixa e para onde devem ir a seguir, mesmo sem ler todas as etiquetas.

📌 Exemplo: Na página de checkout da Amazon, tudo é dividido em etapas claras: Grupo, Informações comerciais, Endereço de entrega, Método de pagamento, etc. Você não precisa se perguntar o que vem a seguir ou em que etapa do processo você está. O layout pensa por você.

via Amazon

📚 Leia também: Melhores softwares e ferramentas de colaboração em design gráfico

Alivia a pressão sobre o cérebro do usuário

Um bom design deve parecer natural. Os princípios da Gestalt ajudam a organizar as informações de uma forma fácil de analisar e que faz sentido instantaneamente, permitindo que os usuários se concentrem no que vieram buscar, em vez de como usar a interface.

Exemplo: Acesse a página inicial da PUMA e você verá duas opções claras e destacadas: Para ele e Para ela. Sem precisar procurar, sem precisar rolar a tela. Apenas opções rápidas e claras que ajudam você a chegar onde deseja, rapidamente.

via Puma

Ajuda a orientar a atenção do usuário

Com agrupamento, espaçamento, contraste e alinhamento inteligentes, você pode guiar suavemente os usuários desde as informações mais importantes (como um título) até a próxima ação (como um botão), sem que eles percebam que estão sendo conduzidos.

📌 Exemplo: Dê uma olhada na página inicial da Forrester. Os CTAs amarelos se destacam em alto contraste contra um fundo suave. Seus olhos fluem naturalmente ao longo do caminho visual contínuo, desde o que é e por que é importante até como agir.

via Forrester

Traz consistência e torna as coisas mais claras

Ao aplicar as mesmas regras de layout a elementos semelhantes, como ícones, texto ou imagens, o design parece organizado e arrumado. Seus olhos sabem para onde ir, mesmo que haja muita coisa acontecendo na tela.

A consistência orienta os usuários de maneira suave pela experiência, tornando a navegação natural e sem estresse.

📌 Exemplo: Na lista das músicas mais populares do Spotify, cada entrada segue exatamente o mesmo formato: número da música à esquerda, título da música e nome do artista exibidos e duração da música à direita. O layout consistente ajuda você a encontrar rapidamente suas faixas favoritas ou descobrir novos sucessos sem nenhuma confusão.

via Spotify

🎯 Dica rápida: use o princípio da mesma região fechada para agrupar elementos. Basta colocá-los dentro de uma caixa, círculo ou área sombreada. Seus usuários os verão instantaneamente como relacionados, mesmo que pareçam diferentes!

Aplicando os princípios da Gestalt em seu fluxo de trabalho de design

Ao aplicar todos os princípios em uma ordem cuidadosa, você pode criar designs que parecem claros, conectados, visualmente atraentes e fáceis de usar.

Veja como aplicá-los passo a passo, de forma que se desenvolvam naturalmente de um para o outro:

Comece com o agrupamento: use o princípio da similaridade para agrupar elementos relacionados por cor, forma ou tamanho

Guie o olhar com proximidade e continuidade: organize os elementos próximos uns dos outros para indicar relações e use o alinhamento para criar caminhos visuais suaves

Crie hierarquia por meio do contraste e da relação figura-fundo: use contraste de cor, tamanho ou espaçamento para destacar informações importantes e fazer com que o conteúdo principal se destaque

Use o fechamento para incentivar o envolvimento: crie logotipos ou ícones que usem o espaço negativo de maneira inteligente para despertar a curiosidade e melhorar a lembrança da marca

Teste e itere com usuários reais: teste como as pessoas percebem seu design, ajudando você a ajustar agrupamentos, alinhamentos e contrastes para obter o máximo de clareza e impacto

Mas como colocar esses princípios de design em prática? Vamos analisar isso:

1. Analise seus designs atuais usando a Gestalt

Antes de iniciar um redesenho, pare um momento para avaliar o que você já construiu. Use os princípios da Gestalt como uma lente para identificar o que está funcionando e o que não está.

Pergunte a si mesmo:

Proximidade: Os elementos relacionados estão posicionados próximos uns dos outros para que pareçam conectados?

Semelhança: itens semelhantes compartilham uma aparência, cor, forma ou tamanho consistentes?

Figura/Fundo: Existe um ponto focal claro ou os elementos competem pela atenção?

Continuidade: O layout guia o olhar naturalmente ou parece disperso?

Closure: As formas incompletas ainda formam uma imagem completa na mente do observador?

Cada uma dessas questões está relacionada à forma como a percepção humana processa a estrutura e a ordem.

💡 Dica profissional: analise uma tela por vez para avaliar a funcionalidade de cada elemento. Ainda está com dificuldades? Visualize em tons de cinza para se concentrar na estrutura, e não na cor.

As decisões estéticas são importantes, mas só funcionam quando baseadas em estrutura e intenção.

Aplicar os princípios da Gestalt em um projeto requer mais do que recursos estáticos ou ferramentas dispersas. É necessário um sistema que capture ideias, estruture o trabalho e evolua com o feedback.

Veja o que você deve procurar em uma ferramenta:

Recursos de layout inteligente : escolha uma ferramenta com recursos de layout automático ou espaçamento inteligente para agrupar elementos relacionados e manter um alinhamento limpo e consistente

Componentes e estilos reutilizáveis : opte por uma ferramenta que permita reutilizar componentes (por exemplo, botões, cartões, campos de entrada) para ajudar os usuários a reconhecer padrões mais rapidamente

Prototipagem e animação : escolha ferramentas que permitam animar transições entre telas e simular jornadas do usuário por meio de narrativas visuais

Colaboração e documentação de design: opte por uma ferramenta que ofereça suporte ao compartilhamento de ideias, comentários, feedback, documentos compartilhados, controle de versão e colaboração em tempo real

O software de gerenciamento de projetos de design ClickUp é excelente para estruturar seu processo de design de uma forma que reflita os princípios da Gestalt, especialmente ao colaborar com equipes ou gerenciar fluxos de trabalho de UI/UX. Ele conecta brainstorming, execução, feedback e documentação em um só lugar, para que os designers possam permanecer criativos enquanto mantêm a estrutura e o ritmo.

Veja como você pode usar isso para gerenciar projetos de design:

Organização e planejamento de elementos visuais

O ClickUp Whiteboards é um ótimo ponto de partida para organizar ideias visualmente e planejar sua interface antes de passar para o design detalhado.

Formas codificadas por cores, notas adesivas, etiquetas ou notas podem indicar componentes ou categorias semelhantes, como todos os itens de navegação em azul e todos os CTAs em verde. Setas e conectores ajudam a mapear o fluxo e planejar como os usuários se moverão pela sua interface de maneira lógica e contínua.

Faça brainstorming, planeje e execute de forma colaborativa em tempo real com os quadros brancos do ClickUp

🧩 Dica de design: Tem elementos díspares em uma página? Use informações visuais como espaçamento, bordas ou formas de fundo para criar ordem. Por exemplo, coloque conteúdos relacionados dentro de um fundo ou borda compartilhada (como um cartão ou contêiner). Mesmo que pareçam diferentes, os usuários os perceberão como um grupo, melhorando instantaneamente a clareza e o fluxo.

Procurando uma estrutura pronta para uso para acelerar o processo de ideação à implementação?

Use o ClickUp Docs para obter um contexto que evolui com o projeto. Adicione resumos de design, pesquisas de usuários, análises da concorrência ou justificativas de design, organizados e vinculados às tarefas que eles apoiam. Isso garante que todos, desde designers até partes interessadas, vejam o que precisa ser feito e por quê.

Colabore em tempo real em documentos compartilhados com o ClickUp Docs

Brainstorming e visualização de layouts

As equipes de design podem passar por crises criativas, e isso acontece. Quando isso ocorre, o ClickUp Brain ajuda a manter o ritmo, sugerindo recursos visuais para layouts de página inicial, amostras de interface do usuário, paletas de cores, inspirações de estilo, ícones, miniaturas etc.

Veja como o Brain gerou a maquete de uma página inicial

Precisa de sugestões de IA para o seu design? Carregue um arquivo de design existente e peça ao Brain para fornecer feedback, sugerir melhorias, revisar suas ideias de layout ou redesenhar seções específicas para corresponder ao tema geral descrito no briefing criativo.

Assista a este vídeo para saber mais sobre como gerar imagens com o ClickUp Brain:

Colaborando com feedback e iterações de design

Uma vez que os designs estão em movimento, o feedback pode impulsionar ou prejudicar o momento. As tarefas do ClickUp são hubs dedicados para cada ativo, como a imagem principal da página inicial, menus de navegação, carrossel de produtos, campos de entrada em formulários, etc. Anexe arquivos de design, designe revisores e mantenha o feedback encadeado exatamente onde é necessário.

Os revisores podem deixar comentários contextuais sobre os designs ou marcar colegas de equipe para correções rápidas com Comentários atribuídos e @menções.

Atribua, organize e acompanhe itens de ação em todos os projetos em um só lugar com o ClickUp Tasks

Documentando diretrizes de design e guias de estilo

À medida que seu design evolui, manter a consistência se torna fundamental. Use o ClickUp Docs para criar diretrizes de marca centralizadas, abrangendo tipografia e sistemas de cores, bibliotecas de componentes e o que fazer e não fazer.

Designers que trabalham em recursos separados podem consultar o mesmo documento compartilhado, seja para escolher conjuntos de ícones ou alinhar o tom do microcopy. Como os documentos se conectam diretamente ao seu fluxo de trabalho, uma tarefa como “Atualizar rodapé da página Sobre” pode ser vinculada instantaneamente aos modelos de guia de estilo, especificações tipográficas ou paleta de cores relevantes.

Incorpore o ClickUp Docs em quadros brancos para acessar instantaneamente o contexto principal do projeto diretamente no seu quadro

Acompanhamento de revisões e etapas de design

Dê visibilidade a todas as etapas do ciclo de design com os quadros Kanban do ClickUp. Crie fluxos de trabalho personalizados com colunas como “Ideação”, “Design”, “Revisão interna”, “Revisão do cliente” e “Final”

Se você administra uma agência de design que gerencia vários projetos de branding, os quadros podem ser agrupados por cliente ou designer, facilitando o equilíbrio das cargas de trabalho e a priorização de prazos críticos.

📚 Leia também: Melhor software de design de fluxo de trabalho

Potencialize seu processo criativo com o ClickUp

Os princípios da Gestalt mantêm seu design coeso de uma forma que parece certa. Quando algo parece intuitivo, os usuários não apenas percebem, mas também se lembram.

No entanto, aplicar esses princípios de forma consistente em todos os projetos requer mais do que apenas teoria. Você precisa das ferramentas certas para criar fluxos de trabalho de design reais e funcionais.

Com os quadros brancos do ClickUp, você pode mapear visualmente ideias de design, como proximidade, alinhamento e continuidade. Os documentos ajudam a documentar decisões de design, explicar o “porquê” por trás de suas escolhas e criar guias de design internos para sua equipe. E com o ClickUp Brain, você pode gerar ideias criativas e resumir feedbacks de design.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para aplicar os princípios da Gestalt aos seus fluxos de trabalho.