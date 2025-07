Como criar estratégias de marketing escaláveis para empresas de tecnologia

Mais de 70% dos compradores B2B definem completamente suas necessidades antes mesmo de entrar em contato com um fornecedor. E quase metade já tem uma lista de candidatos em mente.

Em um mundo onde as primeiras impressões acontecem muito antes de uma conversa de vendas, sua estratégia de marketing não pode ser apenas boa — ela precisa ser mais inteligente, mais rápida e mais focada na experiência do cliente do que nunca.

Para empresas de tecnologia digital que navegam em mercados em rápida evolução e jornadas complexas de compra, as táticas tradicionais já não são suficientes.

Neste blog, exploraremos as estratégias de marketing modernas mais eficazes que ajudam as marcas de tecnologia não apenas a serem notadas, mas também a permanecerem relevantes e crescerem de forma sustentável na economia atual, que prioriza o digital.

Então, como você cria um plano de marketing que pode ser escalonado entre equipes, mercados e plataformas? Vamos lá.

Por que as empresas de tecnologia precisam de estratégias de marketing especializadas?

O marketing de uma empresa de tecnologia não se resume a aparecer online — trata-se de conectar produtos complexos a problemas do mundo real, em uma linguagem que seu público realmente entenda.

Uma abordagem única não funciona. As marcas de tecnologia precisam de estratégias de marketing personalizadas que atendam à sua combinação única de inovação, escala e iteração constante. Veja por quê:

Seu público não é todo mundo: Os compradores de tecnologia geralmente são especialistas no assunto. Você precisa de uma narrativa precisa que ressoe com os tomadores de decisão, desenvolvedores e todos os demais envolvidos

O produto muda com muita frequência: Com atualizações regulares, lançamentos de recursos e mudanças, sua Com atualizações regulares, lançamentos de recursos e mudanças, sua estratégia de marketing de produto deve ser ágil. Campanhas estáticas não são suficientes — você precisa de sistemas que evoluam em tempo real

Vários stakeholders, vários pontos fracos: A compra de tecnologia B2B não é um esporte individual. Você está falando com engenheiros, diretores de tecnologia e diretores financeiros, cada um com prioridades diferentes. Uma única mensagem não satisfará a todos

A confiança leva tempo para ser construída: As pessoas não investem em tecnologias não comprovadas. A credibilidade vem da consistência, clareza e educação de longo prazo, não de campanhas sensacionalistas

Os canais se comportam de maneira diferente na área de tecnologia: O que funciona para o comércio eletrônico não funciona aqui. Muitas vezes, você faz marketing em fóruns de nicho, ecossistemas de parceiros, demonstrações restritas e caminhos de conteúdo altamente direcionados

Quais são as estratégias de marketing mais eficazes para empresas de tecnologia?

O marketing para empresas de tecnologia e software requer uma abordagem diferenciada, que equilibra o conhecimento técnico com uma narrativa envolvente.

Aqui estão dez estratégias de marketing essenciais, feitas sob medida para empresas de tecnologia B2C e B2B:

1. Marketing de conteúdo que educa, não apenas vende

Em vez de empurrar produtos, eduque os usuários. Os profissionais de marketing de tecnologia devem construir liderança inovadora por meio de blogs, white papers, vídeos e estudos de caso que detalham tópicos complexos.

Crie centros de conteúdo com base nas etapas da jornada do comprador, alinhados com os principais KPIs de marketing, como tempo no site e taxa de conversão.

📌 Exemplo A Ahrefs é um dos melhores exemplos de marketing de conteúdo para produtos tecnológicos. As suas publicações informativas no blogue e os tutoriais no YouTube ajudam os utilizadores a compreender o SEO antes de explorarem a sua ferramenta. Esses esforços melhoram o tráfego orgânico e a geração de leads, ao mesmo tempo que ajudam as empresas a construir confiança.

2. Marketing de influência com especialistas no assunto

O marketing de influência para empresas de tecnologia não tem a ver com a influência de celebridades, mas sim com confiança e experiência. Os compradores de tecnologia são exigentes, especialmente no setor B2B.

É por isso que empresas de tecnologia e software de sucesso colaboram com educadores do setor, consultores de SaaS e criadores técnicos que falam a mesma língua que seu público-alvo.

Isso ajuda a impulsionar a adoção do produto, gerar leads e estabelecer uma autoridade sólida para a marca. O conteúdo de especialistas não parece um anúncio, mas sim uma recomendação de um colega.

📌 Exemplo Veja o exemplo da HubSpot. Em vez de promover campanhas chamativas com influenciadores, eles fazem parcerias com profissionais de vendas e marketing no YouTube e no LinkedIn. Esses criadores publicam tutoriais sobre CRM, orientações sobre estratégias de inbound e análises de tecnologias de marketing direcionadas diretamente aos usuários ideais da HubSpot.

3. SEO e tráfego orgânico como motores de crescimento a longo prazo

SEO não é opcional, é fundamental. Conteúdo de alta qualidade, otimização técnica e link building geram tráfego orgânico, reduzem os custos de aquisição e melhoram os KPIs de marketing.

Ferramentas como o Surfer SEO ajudam os profissionais de marketing de tecnologia a fazer engenharia reversa do conteúdo dos concorrentes e obter classificações rápidas. Elas combinam IA com ciência de dados para ajudar os profissionais de marketing de tecnologia a criar conteúdo que seja bem classificado.

📌 Exemplo A Hostinger utilizou o Surfer SEO para escalar a produção de conteúdo SEO de forma eficiente, aumentando o tráfego orgânico em mais de 200 mil visitantes mensais. Aproveitando o Editor de Conteúdo e a Ferramenta de Auditoria do Surfer, a equipe otimizou o conteúdo em escala, alinhado com as melhores práticas de SEO na página, e melhorou a segmentação de palavras-chave, ajudando-os a dominar os SERPs competitivos no espaço de hospedagem na web.

4. Marketing por e-mail com segmentação e personalização

Segmentar os usuários por comportamento ou estágio do ciclo de vida é essencial para um marketing por e-mail eficaz em empresas de tecnologia e software.

Permite que os profissionais de marketing de tecnologia enviem mensagens altamente personalizadas e oportunas que orientam os usuários para a adoção do produto.

via Really Good Emails

📌 Exemplo A Canva se destaca nisso — seus fluxos de e-mail são personalizados de acordo com o estágio em que os usuários se encontram em sua jornada. Novos usuários cadastrados recebem sequências de integração selecionadas para melhorar as taxas de ativação, enquanto usuários engajados recebem atualizações sobre modelos ou recursos recém-lançados que correspondem aos seus padrões de uso. Essas automações baseadas em comportamento melhoram significativamente os KPIs, como engajamento, retenção e satisfação do cliente.

📮 ClickUp Insight: Apenas 10% dos participantes da nossa pesquisa utilizam regularmente ferramentas de automação e buscam ativamente novas oportunidades de automação. Isso destaca uma importante alavanca inexplorada para a produtividade — a maioria das equipes ainda depende de trabalho manual que poderia ser simplificado ou eliminado. Os agentes de IA da ClickUp facilitam a criação de fluxos de trabalho automatizados, mesmo que você nunca tenha usado automação antes. Com modelos plug-and-play e comandos baseados em linguagem natural, a automação de tarefas se torna acessível a todos na equipe! 💫 Resultados reais: A QubicaAMF reduziu o tempo de geração de relatórios em 40% usando os painéis dinâmicos e gráficos automatizados do ClickUp, transformando horas de trabalho manual em insights em tempo real.

5. Crescimento orientado pelo produto (PLG) com viralidade integrada

O PLG inverte o funil, permitindo que o próprio produto impulsione os esforços de marketing. Seu produto se torna o principal profissional de marketing, desempenhando um papel de liderança na aquisição, retenção e satisfação dos clientes.

O mecanismo de compartilhamento integrado na abordagem PLG transforma os usuários em canais de distribuição, reduzindo significativamente o CAC (custo de aquisição de clientes) e melhorando a retenção.

📌 Exemplo A Figma usa PLG, oferecendo um plano gratuito que incentiva o compartilhamento e a colaboração, gerando tráfego orgânico exponencial. Eles tornaram fácil para os usuários convidarem colegas de equipe, clientes ou partes interessadas diretamente para o processo de design. Esse ciclo viral, em que cada novo projeto atrai naturalmente mais usuários, criou um tráfego orgânico massivo e acelerou a adoção do produto sem os gastos tradicionais com marketing.

6. Campanhas pagas direcionadas com testes iterativos

O marketing pago oferece visibilidade instantânea, mas os profissionais de marketing de tecnologia devem testar constantemente as mensagens, o público-alvo e os criativos dos anúncios.

Use ferramentas como Meta Ads, LinkedIn Campaign Manager e Google Ads para marketing baseado em contas ou geração de leads

Continue testando suas legendas, criativos e CTAs para refinar consistentemente a mensagem

Aplique modelos de campanhas de marketing para acelerar as iterações

Concentre-se em métricas importantes, como custo por lead (CPL), retorno sobre o investimento em publicidade (ROAS) e agendamentos de demonstrações

🧠 Curiosidade: Em 1477, William Caxton, o primeiro impressor da Inglaterra, criou o que é considerado o primeiro anúncio impresso em inglês que sobreviveu até hoje. Este pequeno panfleto promovia a sua edição do Sarum Ordinal, um manual para padres. Exibido do lado de fora de sua loja, perto da Abadia de Westminster, o anúncio convidava os leitores a comprar o livro por um “bom preço”. Essa peça de marketing inteligente não apenas divulgava o livro, mas também a tecnologia de impressão pioneira de Caxton.

7. Webinars e eventos virtuais para construir autoridade

Os eventos ao vivo permitem que as empresas de tecnologia interajam diretamente com seu público-alvo.

Essas sessões funcionam como ferramentas educacionais e de geração de leads, especialmente quando reutilizadas em blogs, clipes sociais ou séries de e-mails. Avalie a participação, o engajamento e as conversões pós-evento.

📌 Exemplo Muitas marcas de SaaS, incluindo a ClickUp, realizam webinars regulares com clientes e especialistas em produtos para mostrar aplicações na vida real. Explore os webinars da ClickUp.

8. Construção de uma comunidade para fidelização a longo prazo

Uma comunidade de usuários forte faz muito mais do que responder a perguntas de suporte. Ela se torna uma estratégia de marketing poderosa para empresas de tecnologia que buscam aumentar a confiança, a visibilidade e o engajamento.

Eventualmente, alguns membros da comunidade evoluem para embaixadores da marca. Eles ensinam e apoiam outros, ajudam a aumentar a adoção do produto, reduzem a rotatividade e promovem a fidelidade. Isso afeta diretamente as principais métricas de produtividade de marketing, como retenção e uso ativo.

📌 Exemplo Plataformas como a Amazon Web Services criaram programas de embaixadores de sucesso, nos quais usuários entusiastas escrevem blogs sobre tecnologia, organizam workshops, compartilham tutoriais e promovem o produto de forma orgânica nas redes sociais.

9. O sucesso do cliente como canal de marketing

Clientes satisfeitos não são apenas a prova de que seu produto funciona, eles são um dos seus canais de marketing mais valiosos.

Compartilhar suas conquistas por meio de estudos de caso detalhados, citações e histórias de sucesso reais ajuda a construir confiança com futuros compradores.

📌 Exemplo A Gong faz isso de forma brilhante. As histórias de seus clientes destacam como as equipes de vendas alcançaram números recordes usando a plataforma. Cada história parece um mini manual, com resultados concretos, insights da equipe e citações diretas dos usuários. Não se trata de depoimentos genéricos; eles mostram exatamente como a Gong ajudou a resolver problemas reais e melhorar o desempenho.

via Gong

10. Marketing nas redes sociais com foco em tecnologia

Plataformas como TikTok, LinkedIn e Instagram valorizam conteúdos criativos e acessíveis, que parecem humanos e não corporativos.

As marcas podem usar áudios populares, memes e colaborações com criadores para estimular o engajamento e alcançar públicos não tradicionais que podem não estar procurando ativamente por soluções tecnológicas, mas descobrem seu produto naturalmente através do feed deles.

📌 Exemplo A Canva é um exemplo notável de como uma empresa de tecnologia pode transformar as redes sociais num poderoso motor de crescimento. No TikTok, a Canva usa vídeos curtos e dinâmicos que mostram dicas rápidas de design, truques para usuários e abordagens humorísticas sobre os desafios criativos do dia a dia. Esses clipes não têm como objetivo vender, mas sim ajudar, entreter e manter a relevância.

Aqui estão alguns conselhos de marketing nas redes sociais da própria equipe de marketing da ClickUp!

Como o ClickUp apoia as equipes de marketing de empresas de tecnologia

O marketing de um produto tecnológico envolve muitos elementos, desde o planejamento da campanha e a criação de conteúdo até o aprimoramento das mensagens e o gerenciamento do cronograma de marketing. Com a concorrência cada vez mais acirrada, ter as ferramentas certas não é apenas útil, é essencial.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Como afirma Chelsea Bennett, gerente de engajamento da marca na Lulu Press:

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

O ClickUp para equipes de marketing reúne tudo em um só lugar — tarefas, ativos, calendários, aprovações e dados — para que ninguém precise vasculhar e-mails ou lidar com várias plataformas.

Veja como as equipes de marketing de tecnologia podem usar o ClickUp para construir uma marca forte e atingir seus objetivos.

Planejamento estratégico de marketing com modelos personalizáveis

As empresas de tecnologia que operam em ambientes dinâmicos precisam de estrutura para expandir seu processo de marketing sem sacrificar a agilidade.

Obtenha um modelo gratuito Alinhe sua equipe com um roteiro claro — defina metas, atribua tarefas e impulsione resultados com o modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp

O modelo de plano de marketing estratégico da ClickUp oferece aos líderes de marketing uma estrutura para alinhar a estratégia com a execução.

Crie clareza definindo os objetivos da campanha e mapeando-os para os KPIs de marketing

Divida as tarefas em iniciativas específicas em todos os canais

Dê contexto às equipes com campos personalizados , como persona, estágio do funil ou prioridade

Monitore visualmente o progresso, desde o planejamento até a análise pós-campanha

Depois de definir sua estratégia, a execução da campanha precisa de clareza e controle.

Obtenha um modelo gratuito Otimize o fluxo de trabalho da sua campanha — acompanhe cronogramas, gerencie orçamentos e monitore o desempenho, tudo em um só lugar com o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp

O modelo de gerenciamento de campanhas de marketing da ClickUp foi projetado para equipes de marketing de tecnologia que gerenciam vários lançamentos ou campanhas sazonais.

Facilite o acompanhamento das campanhas com cronogramas visuais e subtarefas aninhadas

Crie visibilidade em tempo real dos orçamentos e das principais métricas de desempenho, como retorno sobre o investimento (ROI) e taxas de cliques (CTR)

Economize tempo usando a automação de marketing integrada para tarefas repetitivas

Mantenha os esforços de marketing alinhados e eficientes usando filtros para o público-alvo, plataforma ou objetivo

Criação colaborativa de conteúdo

Crie documentos ClickUp e vincule-os às suas tarefas para adicionar contexto ao seu trabalho

O ClickUp Docs é onde reside o seu cérebro de marketing tecnológico. Desde mensagens sobre produtos a calendários de lançamento, foi concebido para equipas que lidam com SEO, fluxos de trabalho de e-mail, estratégias de crescimento e muito mais.

Melhore a colaboração da equipe trabalhando em conjunto em briefings, blogs e planos de GTM em tempo real

Transforme notas em ações concretas, atribuindo itens de ação diretamente no documento

Forneça todo o contexto às equipes com links de produtos, painéis e mídia incorporados

Mantenha tudo controlado por versão e fácil de compartilhar entre equipes

Crie imagens inovadoras para suas campanhas de marketing com o ClickUp Brain em quadros brancos

O ClickUp Whiteboards é a sua área de testes criativa, perfeita para idealizar ciclos de crescimento, funis de campanha e jornadas do usuário sem limites.

Mapeie ideias de campanhas, personas e fluxos de conteúdo visualmente, vinculando-os a documentos, tarefas e fluxos de trabalho

Realize sessões de brainstorming ao vivo com equipes de design, desenvolvimento e marketing

Converta notas adesivas em tarefas com um clique

Gere imagens usando o assistente de IA integrado

Juntos, documentos e quadros brancos ajudam os profissionais de marketing de tecnologia a pensar grande e construir rapidamente.

Marketing por e-mail com assistência de IA

O assistente de redação com IA do ClickUp Brain ajuda os profissionais de marketing de tecnologia a transformar pensamentos dispersos e ideias incompletas em conteúdo de e-mail bem estruturado e alinhado à marca, sem precisar alternar entre ferramentas ou guias.

Acesse o ClickUp Brain e receba instantaneamente e-mails personalizados e textos para redes sociais

Redija e-mails em poucos minutos, preservando o tom de voz da sua marca

Melhore o engajamento personalizando mensagens para segmentos específicos de clientes

Experimente diferentes tons, ângulos e estruturas para ver o que realmente funciona

Expanda sem sacrificar a consistência ou a qualidade

Relatórios e visualização com painéis personalizados

Use o Painel de Marketing do ClickUp para verificar métricas de desempenho em tempo real e analisar o sucesso das suas campanhas

Os painéis do ClickUp ajudam você a monitorar tudo, desde a curva de adoção do seu produto até o desempenho da campanha.

Por exemplo, se você estiver realizando campanhas nas redes sociais, pode configurar um painel que mostre:

Taxas de engajamento por plataforma

Taxas de cliques em anúncios

Números de conversão de leads

Custo por aquisição

A melhor parte? Esses números são atualizados automaticamente à medida que novos dados são inseridos. Chega de inserir dados manualmente ou usar planilhas desatualizadas, com mais de 200 integrações nativas com HubSpot, Miro, Notion, GSuite e muito mais.

👀 Os principais KPIs de marketing para empresas de tecnologia KPIs de marketing ao nível da empresa: Taxas de conversão, CAC (custo de aquisição de clientes), ROI de marketing, valor da vida útil do cliente, etc.

KPIs de marketing de produto: taxas de adoção e rotatividade, taxa de ativação de usuários, etc.

KPIs de marketing de conteúdo: impressões de conteúdo, tempo médio na página, pipeline influenciado pelo conteúdo, etc.

KPIs de SEO: classificações de palavras-chave, tráfego orgânico, autoridade de domínio, etc.

KPIs de marketing pago: Taxa de conversão de anúncios, CTR (taxa de cliques), CPL (custo por lead), etc.

KPIs de marketing por e-mail: Taxa de conversão de e-mails, CTOR (taxa de cliques para abrir), taxa de cancelamento de inscrição

KPIs de redes sociais: participação nas conversas, taxa de engajamento, taxa de crescimento de seguidores, etc.

Acompanhamento visual de tarefas com quadros Kanban

Acesse todas as suas tarefas e metas em um só lugar com a visualização Kanban do ClickUp

Imagine o seguinte: você está realizando três lançamentos paralelos — um para um novo recurso de produto, outro para um parceiro de integração e outro para um webinar de liderança inovadora.

A visualização Kanban do ClickUp oferece uma visão clara e intuitiva de onde cada tarefa está localizada. Configure colunas como:

Planejamento de campanhas

Criação de conteúdo

Aprovação do design

Preparação para o lançamento

Monitoramento pós-lançamento

Agora você pode identificar áreas problemáticas sem precisar fazer uma chamada para verificar o status. Se você perceber que as tarefas de design estão se acumulando em uma coluna, isso é um sinal. Talvez um designer esteja sobrecarregado. Talvez o briefing não tenha sido claro. De qualquer forma, você sabe onde intervir.

💡 Dica profissional: Veja como a equipe de marketing da ClickUp usa o ClickUp!

Desafios comuns de marketing enfrentados por empresas de tecnologia

As empresas de tecnologia estão frequentemente na vanguarda da inovação, mas e o marketing dessa inovação? Isso é outra história. Ciclos de produtos rápidos, propostas de valor complexas e necessidades dos clientes em constante mudança criam um campo minado de erros de comunicação e oportunidades perdidas.

Abaixo estão os desafios mais comuns que os profissionais de marketing de tecnologia enfrentam e como enfrentá-los de frente.

1. Muita tecnologia, pouca clareza

Os produtos tecnológicos estão frequentemente repletos de funcionalidades que não são comunicadas de forma suficientemente clara para resolver os problemas com que as pessoas se deparam no dia a dia.

🎯 O que ajuda:

Transforme recursos em benefícios diários

Use histórias, analogias e casos de uso reais

Junte seus profissionais de marketing com engenheiros para obter um melhor alinhamento e mensagens mais claras

2. Misturando-se à multidão

Quando todas as empresas estão gritando inovação, é difícil acertar na curva de adoção da produção.

🎯 O que ajuda:

Encontre o seu nicho

Não se dirija a todos; fale com aqueles que precisam do seu produto

Conquiste autoridade nessas microcomunidades por meio de blogs bem elaborados, boletins informativos ou até mesmo um podcast apresentado pelo fundador

3. Os leads demoram uma eternidade para serem convertidos

Ciclos de compra longos e múltiplos tomadores de decisão atrasam tudo.

🎯 O que ajuda:

Apoie todas as etapas da jornada do cliente potencial com o conteúdo certo

Use gráficos comparativos, estudos de caso, vídeos explicativos e ferramentas de ROI para ajudar os compradores a se sentirem confiantes em cada etapa

4. As equipes de vendas e marketing não se comunicam o suficiente

Quando essas equipes não estão alinhadas, as mensagens se perdem e os leads esfriam.

🎯 O que ajuda:

Defina metas compartilhadas e reúna todos em uma única plataforma

Realize análises conjuntas, nas quais ambas as equipes podem avaliar o desempenho do conteúdo e a qualidade dos leads em conjunto

5. Tudo está em constante mudança

Hoje é IA, amanhã é marketing comunitário. Manter-se atualizado é exaustivo.

🎯 O que ajuda:

Mantenha-se fiel ao seu núcleo. Construa sua estratégia em torno dos problemas reais que você resolve

Use as tendências como inspiração, não como estratégia em si

Domine as estratégias de marketing tecnológico com o ClickUp

A criação de estratégias de marketing digital escaláveis para empresas de tecnologia requer uma base sólida. Um local central onde sua equipe possa planejar, criar, acompanhar e melhorar as campanhas. É aí que um hub de marketing se torna útil.

O ClickUp é um centro de marketing completo que oferece uma vantagem real aos profissionais de marketing de tecnologia. Seus recursos intuitivos de colaboração ajudam as equipes a mapear as prioridades dos projetos, criar propostas detalhadas para os clientes e se alinhar em torno de objetivos comuns.

Quer medir o sucesso? Os painéis personalizáveis do ClickUp mostram o desempenho das campanhas em tempo real com mais de 40 opções de visualização diferentes. Além disso, você pode visualizar seu trabalho no estilo que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho.

Com IA integrada e Agentes Autopilot à sua disposição, além de centenas de modelos para economizar tempo e esforço, você pode se concentrar em ser um profissional de marketing criativo e estratégico!

