16 modelos gratuitos de listas de materiais para fabricação e gerenciamento de estoque

Você tem os pedidos de compra em uma planilha.

Os rastreadores de faturas? Eles estão na caixa de entrada de alguém, e não há como saber o que foi pedido, entregue ou pago sem uma dúzia de acompanhamentos.

Sim, é um caos. E quando esse caos retarda as operações, afeta o fluxo de caixa ou prejudica as relações com os fornecedores, torna-se dispendioso.

Para evitar esse estresse de uma vez por todas, você precisa de modelos prontos para usar.

Em vez de começar do zero sempre que precisar processar um pedido ou avaliar um fornecedor, esses modelos pré-construídos ajudam você a criar uma estrutura, acompanhar o progresso e colaborar em tempo real.

Neste blog, apresentaremos uma lista selecionada dos modelos mais práticos para gestão de compras e estoque, além de explicar exatamente como cada um deles ajuda você a realizar operações mais tranquilas e com menos dores de cabeça.

Vamos lá! 🏃

O que são modelos de listas de materiais?

Um modelo de lista de materiais é um documento ou planilha padronizada que lista todos os componentes, matérias-primas, peças e subconjuntos necessários para construir ou fabricar um produto.

É um ponto de referência fundamental no processo de planejamento da produção e aquisição, ajudando as equipes a entender o que precisa ser adquirido, em que quantidades e de quais fornecedores.

Um modelo típico de lista de materiais inclui os seguintes campos 👇

Campo Descrição Número da peça ID exclusivo para cada componente Nome da peça Nome descritivo da peça ou material Quantidade Número de unidades necessárias para o produto final Unidade de medida Por exemplo, peças, metros, quilogramas Descrição Mais detalhes sobre o componente Fornecedor Fornecedor ou fabricante da peça Custo unitário Para orçamento e aquisição Custo total Quantidade × Custo por unidade Designador de referência (Em eletrônica) indica onde a peça é usada no esquema Nível Mostra a hierarquia se for uma lista de materiais com vários níveis Observações Quaisquer informações adicionais

Os melhores modelos de listas de materiais em resumo

O que torna um modelo de lista de materiais bom?

Então, o que diferencia uma lista de materiais medíocre de uma excelente? Aqui estão os elementos-chave que tornam um modelo de lista de materiais eficaz em todas as equipes:

Estrutura e hierarquia claras : um bom modelo de lista de materiais organiza os dados de forma lógica e legível. Ele deve suportar listas de materiais multiníveis e mostrar claramente a relação entre conjuntos e subconjuntos

Campos prontos para aquisição : incluem nomes de fornecedores, números de peças, prazos de entrega e custo por unidade. Isso garante que a equipe de aquisição tenha todas as informações necessárias para adquirir materiais sem precisar buscar detalhes adicionais

Controle de versão e rastreabilidade : todas as alterações na lista de materiais devem ser rastreáveis por meio de números de versão, datas e informações do editor. Isso evita erros dispendiosos durante alterações no projeto ou na produção

Compatibilidade da ferramenta : uma lista de materiais sólida pode ser conectada a : uma lista de materiais sólida pode ser conectada a sistemas ERP, PLM ou de estoque com o mínimo de retrabalho. Deve ser fácil exportá-la como CSV ou XML para integração em fluxos de trabalho mais complexos

Usabilidade entre equipes: diferentes equipes usam a lista de materiais de maneiras diferentes — engenharia, fabricação, compras e até mesmo finanças. Um bom modelo de lista de materiais equilibra detalhes e clareza para que todos obtenham o que precisam

Os campos de aquisição com tecnologia de IA podem fazer toda a diferença em um bom modelo de lista de materiais:

💡 Dica profissional: desenvolva um sistema de anotações colaborativo em sua lista de materiais, onde os membros da equipe podem adicionar notas contextuais, motivos de alterações históricas e justificativas de projeto diretamente no documento.

16 modelos de listas de materiais

Se você trabalha com fabricação, engenharia, design de produtos ou compras, sabe como as coisas podem desandar rapidamente sem um sistema claro.

Um pedido perdido, uma cotação desatualizada ou um erro de rastreamento podem comprometer todo o cronograma de produção.

Além disso, se sua equipe deseja reduzir o rastreamento manual e aumentar a visibilidade de suas operações, esses modelos foram criados para ajudá-lo a fazer exatamente isso.

Vamos dar uma olhada 👇

1. Modelo de aquisição do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize todas as solicitações de compras, fornecedores e contratos em um painel organizado com o modelo de compras do ClickUp

O modelo de aquisição ClickUp, fácil de usar para iniciantes, é um espaço de trabalho pronto a utilizar para otimizar todas as etapas do seu processo de aquisição. Inclui vistas predefinidas para procedimentos operacionais padrão (SOP), diretórios de fornecedores e gestão de riscos.

Você encontrará tabelas intuitivas que categorizam os fornecedores por nível e grau de risco, ajudando você a identificar rapidamente os parceiros essenciais ou possíveis vulnerabilidades.

Além disso, listas dedicadas como Solicitações de entrada e Negociações de contratos ajudam a rastrear solicitações, respostas a solicitações de cotação e termos contratuais, tudo em um só lugar. Na verdade, as regras automatizadas de encaminhamento e enfileiramento economizam tempo e reduzem o acompanhamento manual, enquanto as visões gerais mantêm sua equipe de operações a par de todos os pontos de contato de compras.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Centralize as solicitações de compras, os dados dos fornecedores e os contratos em um painel fácil de navegar

Automatiza o encaminhamento e o acompanhamento, economizando tempo e reduzindo erros manuais

Oferece visibilidade clara dos níveis de fornecedores e riscos para uma tomada de decisão mais inteligente

✅ Ideal para: Gerentes de compras, equipes de operações ou startups que estão criando seu primeiro processo formal de fornecedores

📚 Leitura obrigatória: Modelos de cronograma de produção para planejamento de produção

2. Modelo de plano de projeto de fabricação do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o progresso seção por seção do seu plano de fabricação no modelo de plano de projeto de fabricação do ClickUp

O modelo de plano de projeto de fabricação do ClickUp é o seu modelo ideal para gerenciar projetos grandes e complexos sem caos.

Comece com uma visualização simples em forma de lista, onde você pode mapear todo o seu plano de projeto, dividido por seção, departamento e prioridade. Cada tarefa vem com campos personalizados para o nível de esforço, nível de impacto e equipe responsável.

Precisa anexar um recurso ou documento de referência? Basta colocá-lo no campo Arquivos para que tudo fique em um só lugar.

Essa configuração é especialmente útil quando várias equipes contribuem para um único produto acabado, dando a todos visibilidade sobre dependências, responsabilidades e cronogramas.

A partir daí, você pode alternar para a visualização do quadro Progresso do planejamento, onde cada atividade se torna um cartão em um quadro Kanban do tipo arrastar e soltar. Melhor ainda, o modelo não é rígido. Você pode editar a estrutura da seção, ajustar as classificações de esforço ou alterar as atribuições do departamento com um clique.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Divide projetos de fabricação complexos em seções e prioridades gerenciáveis

Campos personalizáveis e visualizações Kanban mantêm as equipes alinhadas e os fluxos de trabalho flexíveis

Facilita o acompanhamento de dependências, responsabilidades e cronogramas entre departamentos

✅ Ideal para: Equipes de produção, gerentes de operações ou qualquer pessoa que coordene projetos em várias etapas entre departamentos

🌼 Você sabia? No início da década de 1950, os fabricantes gerenciavam as listas de materiais usando cartões perfurados ou métodos em papel, que eram tediosos e propensos a erros. No final da década de 1950 e início da década de 1960, o BOMP (Bill of Materials Processor) da IBM — que mais tarde evoluiu para o DBOMP (Database Bill of Materials Processor) em 1965 — permitiu um armazenamento de dados mais avançado, baseado em disco e hierárquico das listas de materiais, dando início a uma nova era de automação.

3. Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize e acompanhe o inventário por status usando o modelo de gerenciamento de inventário do ClickUp

Com um fluxo de trabalho simples e estruturado, o modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp ajuda a monitorar os níveis de estoque, rastrear as necessidades de reabastecimento e reduzir as ineficiências relacionadas ao estoque. Quer você gerencie bens físicos, componentes de hardware ou materiais de escritório, este modelo oferece visibilidade total sobre o que está disponível, o que precisa ser reabastecido e o que foi retirado de circulação.

Nele, você pode acessar a Visualização do Quadro, organizada por Em estoque, Fora de estoque e Não mais utilizado, para ver imediatamente a condição de cada item. Cada tarefa representa um item de estoque individual, permitindo que você atribua responsabilidades, anexe arquivos relevantes e inclua informações importantes sobre o produto, como quantidade, fornecedor ou prazo para reabastecimento.

Com visualizações adicionais, como Tabela, Linha do tempo, Lista e Atualizações de pedidos, você pode alternar entre visões gerais operacionais e layouts de planejamento mais detalhados, com base nas necessidades da sua equipe.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Veja instantaneamente o status do estoque com visualizações em painéis para itens em estoque, fora de estoque e descontinuados

Atribua responsabilidades e anexe arquivos diretamente a cada item de estoque para um rastreamento contínuo

Várias visualizações (tabela, linha do tempo, lista) permitem alternar entre o planejamento geral e o detalhado

✅ Ideal para: Gerentes de operações, equipes de atendimento ou líderes da cadeia de suprimentos que precisam de um local central para acompanhar o estoque em tempo real

4. Modelo de inventário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os itens de estoque, detalhes de fornecedores e status de pagamentos usando o modelo de estoque do ClickUp

O modelo de estoque do ClickUp pode ajudar a gerenciar seu estoque de materiais, otimizar as compras e facilitar o gerenciamento de projetos de ponta a ponta. Seja trabalhando com vários fornecedores externos ou lidando com estoques entre equipes, este modelo esclarece os dados de estoque e ajuda a evitar desafios de compras.

Comece com a Visualização da lista de estoque, que mostra todos os seus itens em estoque e detalhes essenciais, como quantidade, pontos de reabastecimento, custo por unidade e informações do fornecedor. Você pode até mesmo configurar fórmulas para manter seus números atualizados automaticamente.

Para entender seus dados sob diferentes ângulos, alterne para visualizações como Por status de pagamento ou Por fornecedor. A melhor parte? Neste modelo de estoque, você pode acessar a Visualização do mapa de localização do fornecedor para visualizar a geografia dos fornecedores, ajudando a supervisionar todo o fluxo de trabalho de gerenciamento de relacionamento com fornecedores.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Organiza todos os detalhes do inventário, informações dos fornecedores e status de pagamento em um só lugar

Fórmulas integradas e visualizações em mapa ajudam você a visualizar a localização dos fornecedores e automatizar cálculos

Filtre e analise facilmente o estoque por status de pagamento, fornecedor ou outros campos importantes

✅ Ideal para: Equipes de compras, gerentes de estoque ou qualquer pessoa que gerencie estoques de fornecedores externos

5. Modelo de registro de estoque empresarial do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de registro de estoque do ClickUp Business para registrar detalhes de itens, monitorar níveis de estoque e acompanhar necessidades de reabastecimento usando visualizações de formulário, lista e resumo

O modelo de registro de estoque comercial do ClickUp oferece às pequenas empresas e equipes em crescimento uma maneira simples e confiável de acompanhar os níveis de estoque, evitar faltas e estar sempre pronto para fazer novos pedidos.

Comece com um Formulário de Item de Estoque que ajuda sua equipe a registrar novos itens de estoque de maneira padronizada. Campos como nome do item, SKU, fornecedor, MOQ e prazo de entrega garantem que você capture os dados corretos antecipadamente. E mais? Basta compartilhar o formulário usando o botão Copiar link e permitir que os membros da equipe enviem atualizações diretamente.

Depois de enviados, os itens aparecem na visualização Lista de estoque, agrupados por categoria para facilitar a navegação. Você pode editar campos diretamente, atualizar quantidades ou adicionar tags para referência rápida. Isso facilita o gerenciamento de uma lista crescente de produtos sem precisar alternar entre ferramentas.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Formulários simples facilitam para qualquer pessoa registrar novos estoques e atualizar os níveis de estoque

As visualizações de listas agrupadas e os campos editáveis simplificam a gestão de produtos à medida que a sua empresa cresce

Leve, mas poderoso — perfeito para equipes pequenas que precisam de eficiência sem complexidade

✅ Ideal para: Pequenas empresas, varejistas ou qualquer equipe que procure uma maneira simples, mas eficaz, de gerenciar o estoque

Carregue qualquer arquivo de dados no ClickUp Brain e peça para ele detalhar o conteúdo para você!

6. Modelo de ordem de compra e inventário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de ordem de compra e estoque do ClickUp para acompanhar os pedidos por meio de status personalizáveis

O modelo de ordem de compra e inventário do ClickUp é um espaço de trabalho com várias visualizações, criado para otimizar ordens de compra, acompanhar os níveis de inventário e manter sua equipe alinhada sobre o que está chegando e o que já está em estoque.

Ele usa uma visualização em quadro agrupada por status, facilitando a visualização da jornada de cada item — de A encomendar a Pendente, Pronto para revisão, e além. Você pode criar tarefas para cada ordem de compra, atribuí-las aos membros da equipe, anexar arquivos e movê-las por 14 status personalizáveis que refletem seu fluxo de trabalho.

O que destaca este modelo é o equilíbrio entre estrutura e flexibilidade. Você pode monitorar o movimento do estoque, registrar as interações com fornecedores e garantir que cada item seja revisado, enviado e entregue sem suposições.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Visualize o percurso de cada pedido de compra com painéis de status personalizáveis

Acompanha o movimento do estoque e as interações com fornecedores para total transparência do processo

Equilibra estrutura e flexibilidade, adaptando-se ao seu fluxo de trabalho de compras exclusivo

✅ Ideal para: Líderes de compras, equipes de armazém e gerentes de operações que precisam de um processo claro e colaborativo para lidar com pedidos de compra e atualizações de estoque

📮 ClickUp Insight: Cerca de 43% dos trabalhadores enviam de 0 a 10 mensagens por dia. Embora isso sugira conversas mais focadas ou deliberadas, também pode indicar uma falta de colaboração integrada, com discussões importantes ocorrendo em outros lugares (como e-mails). Para evitar mudanças desnecessárias de plataforma e de contexto, você precisa de um aplicativo completo para o trabalho, como o ClickUp, que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar com mais eficiência.

7. Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de formulário de pedido de produto do ClickUp para coletar pedidos de clientes, acompanhar o atendimento e lidar com problemas de entrega com atualizações automatizadas e um painel de pedidos em tempo real

O modelo de formulário de pedido de produto do ClickUp é um formulário voltado para o cliente e um sistema de back-office em um só. Ele ajuda as empresas a coletar pedidos, gerenciar o atendimento e rastrear problemas com pedidos sem precisar lidar com e-mails, planilhas ou ferramentas desconectadas.

Comece compartilhando o Formulário de Pedido de Produto diretamente com seus clientes por meio do site, loja online ou um link simples.

Depois de enviados, os novos pedidos aparecem instantaneamente na visualização Lista de novos pedidos. Essa visualização isola apenas as entradas recentes. Você também pode adicionar fórmulas sugeridas, como Preço total (preço unitário × quantidade) e Dias desde o pedido, para obter visibilidade instantânea do valor e do prazo do pedido — perfeito para priorização ou acompanhamento.

Para tornar tudo ainda mais fácil, as automações integradas do ClickUp tratam das atualizações por você. Por exemplo, quando o número de rastreamento é adicionado, o status é atualizado para Em trânsito.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Colete pedidos de clientes com um formulário compartilhável e acompanhe o atendimento em tempo real

Automatiza atualizações de status e rastreamento de pedidos, reduzindo o trabalho manual

Painéis em tempo real e fórmulas sugeridas fornecem informações instantâneas sobre o valor e o prazo dos pedidos

✅ Ideal para: Lojas online, empresas baseadas em produtos ou equipes de atendimento que desejam uma maneira confiável e escalável de gerenciar pedidos recebidos e acompanhá-los em todas as etapas do processo

8. Modelo de fatura do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie faturas profissionais com o modelo de fatura do ClickUp

O modelo de fatura do ClickUp tem um layout simples e profissional, projetado para ajudar as empresas a controlar os serviços faturáveis, gerenciar as condições de pagamento e apresentar os custos do projeto de forma clara.

Este modelo no estilo Doc começa com seções claras de informações sobre a empresa e o cliente, datas de faturamento e vencimento, e uma tabela bem organizada para detalhar os custos. Você pode agrupar os custos por projeto, mostrar subtotais para cada seção e adicionar taxas ou descontos. Ele ainda acomoda ordens de alteração, tornando-o perfeito para trabalhos contínuos ou em várias fases.

O que torna este modelo especialmente útil é a sua flexibilidade. Cada seção é dividida em detalhes ao nível das tarefas, e você pode faturar por quantidade, horas ou tarifa, dependendo do serviço. O subtotal acumulado e o Saldo Total Devido oferecem aos clientes uma visão transparente do que devem.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Layout profissional e organizado para apresentar faturas detalhadas aos clientes

Opções de faturamento flexíveis — por quantidade, horas ou taxa — adequadas a qualquer serviço ou projeto

Seções integradas para ordens de alteração e subtotais mantêm tudo transparente

✅ Ideal para: Freelancers, agências e equipes de serviços que desejam apresentar faturas profissionais com detalhamento dos itens do projeto

9. Modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as faturas por status e data de vencimento com o modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp

O modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp oferece às empresas uma maneira simples, mas poderosa, de monitorar os pagamentos recebidos. Seja para gerenciar o faturamento de clientes, projetos freelance ou faturas em toda a sua cadeia de suprimentos, este modelo em forma de lista ajuda você a organizar tudo, desde datas de vencimento até informações de preços, em um painel de controle organizado.

Cada tarefa captura detalhes importantes, como nome do cliente, detalhes de contato, tipo de pagamento e taxa, usando campos personalizados. Em vez de lidar com planilhas ou cadeias de e-mails, você pode gerenciar todas as suas faturas com campos estruturados que são fáceis de filtrar, classificar e atualizar.

Use a Visualização em lista para acompanhar todas as faturas em um só lugar, incluindo uma visualização focada em Receitas pagas. Se você preferir um fluxo de trabalho visual, mude para a Visualização em quadro, onde você pode arrastar e soltar faturas entre status como Não pago, Vencido e Pago. É uma maneira rápida de saber como estão os pagamentos.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Organiza todas as faturas por status, data de vencimento e cliente em um único painel

Os campos personalizados capturam todos os detalhes, facilitando a classificação e a filtragem

A visualização em quadro permite arrastar e soltar faturas entre status para atualizações rápidas

✅ Ideal para: Freelancers, equipes financeiras e empresas que lidam diretamente com clientes e precisam gerenciar faturas entre vários contatos, projetos ou departamentos

10. Modelo de atendimento de pedidos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe pedidos de compra e matérias-primas com o modelo de atendimento de pedidos do ClickUp, com painéis em tempo real e acompanhamento do progresso

O modelo de atendimento de pedidos do ClickUp é um espaço de trabalho pronto para uso que ajuda você a gerenciar todo o ciclo de pedidos, desde o rastreamento de matérias-primas e ordens de compra até o monitoramento do progresso e dos prazos.

O modelo é construído em torno de duas listas principais: Ordens de compra e Matérias-primas. Cada tarefa dentro dessas listas representa um pedido ou item de material e vem com campos personalizáveis, como tipo de pagamento, nome do cliente, taxa e data de vencimento. Você também pode criar tarefas recorrentes para compras repetidas, para que nunca precise começar do zero a cada mês.

O painel de visão geral reúne tudo isso. Ele oferece uma visão instantânea do seu pipeline de atendimento, com barras de progresso, tags de prioridade e datas de início/término em todas as listas. Você também encontrará seções para documentos marcados, atividades recentes e responsabilidade pelas tarefas.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Gerencie todo o ciclo de pedidos, desde as matérias-primas até as ordens de compra, em um único espaço de trabalho

Campos personalizáveis e tarefas recorrentes simplificam compras repetidas e acompanhamento

Os painéis de controle com visão geral em tempo real oferecem visibilidade instantânea do andamento do atendimento e dos gargalos

✅ Ideal para: Equipes de cadeia de suprimentos, gerentes de armazém ou líderes de operações que buscam melhorar a visibilidade dos pedidos, reduzir gargalos e acompanhar o desempenho do atendimento

11. Modelo de lista de verificação para gerenciamento de fornecedores do ClickUp

O modelo de lista de verificação de gerenciamento de fornecedores do ClickUp ajuda a avaliar, organizar e melhorar o relacionamento com os fornecedores.

Comece com o Formulário de Avaliação de Fornecedores integrado. O formulário coleta detalhes essenciais sobre os fornecedores, como estrutura da empresa, informações de contato e qualidade operacional. Os avaliadores utilizam um sistema de pontuação padronizado (de Abaixo do padrão a Superior às expectativas) em vários critérios, garantindo um processo de revisão consistente e baseado em dados.

Depois que um formulário é enviado, o fornecedor é adicionado como uma tarefa na lista Avaliações de fornecedores, com o status PARA REVISÃO. A partir daí, você pode mudar a tarefa para EM REVISÃO e, em seguida, calcular a pontuação total do fornecedor usando um campo de fórmula pré-criado.

Para empresas que utilizam ferramentas de planejamento de recursos empresariais (ERP), este modelo faz a ponte entre a avaliação de fornecedores e os fluxos de trabalho de compras sistematizados.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Padronize a avaliação de fornecedores com formulários e sistemas de pontuação integrados

Acompanha o status e o desempenho dos fornecedores para melhores decisões de aquisição

Preenche a lacuna entre a avaliação de fornecedores e os fluxos de trabalho de planejamento de recursos empresariais

✅ Ideal para: Equipes de compras, gerentes de fornecedores e líderes de operações que desejam melhorar a seleção de fornecedores, reduzir os riscos da cadeia de suprimentos e manter os padrões de qualidade

12. Modelo de solicitação de orçamento do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de solicitação de cotação do ClickUp para enviar solicitações de cotação detalhadas com preços, condições de envio e pagamento

O modelo de solicitação de orçamento do ClickUp ajuda a padronizar e otimizar o processo de solicitação de preços aos fornecedores (para que você possa comparar produtos semelhantes rapidamente). Quer você esteja adquirindo materiais, equipamentos ou serviços, este modelo de solicitação de orçamento mantém os detalhes consistentes, organizados e profissionais.

Projetado em um formato claro, semelhante a um documento, este modelo inclui todos os elementos essenciais de uma solicitação de cotação bem estruturada: detalhes da empresa, período de validade da cotação, número do pedido de compra, método de envio e condições de pagamento.

Deslizando para a parte inferior, você encontrará uma tabela simples para registrar a quantidade de itens, descrições, preço unitário e custos totais. Isso facilita a geração de cotações para os clientes em poucos minutos.

Para tornar o negócio ainda mais atraente, você pode adaptá-lo para compras únicas ou relacionamentos contínuos com fornecedores, incluir cálculos de impostos ou taxas e até mesmo incorporá-lo ao seu fluxo de trabalho mais amplo de compras ou gestão de fornecedores no ClickUp.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Simplifica a criação de solicitações de cotação com um formato claro e profissional para todos os detalhes importantes

Facilita a comparação entre cotações de fornecedores para decisões mais rápidas

Adaptável para compras únicas ou contínuas, com tabelas integradas para detalhamento de custos

✅ Ideal para: Equipes de compras, gerentes de cadeia de suprimentos e departamentos financeiros que frequentemente solicitam cotações de fornecedores externos

13. Modelos de lista de materiais em Excel por gerente de projeto

via Gerenciador de Projetos

O Modelo de Lista de Materiais do Excel por Gerente de Projeto pode ajudá-lo a gerenciar as peças, componentes e materiais envolvidos no seu processo de produção. Ele foi criado para refletir os fluxos de trabalho de fabricação do mundo real, usando campos além da quantidade e do custo.

Cada parte da lista de materiais inclui detalhes como nome da peça, número da peça, descrição, custo unitário e custo total. Há também um campo nível da lista de materiais, que ajuda você a rastrear onde cada item se encaixa na hierarquia.

Como o modelo inclui matérias-primas, informações de montagem e detalhamento de custos, ele também funciona bem para equipes de gerenciamento de estoque e recursos. Você pode acompanhar as quantidades e os custos totais por item, o que facilita o planejamento das produções sem excesso de estoque ou gastos excessivos.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Acompanha todas as peças, componentes e materiais com campos detalhados para fluxos de trabalho reais

Inclui níveis de lista de materiais e detalhamento de custos para um planejamento preciso da produção

Funciona bem tanto para gerenciamento de estoque quanto para alocação de recursos no Excel

✅ Ideal para: Engenheiros, planejadores de projetos de fabricação e usuários de ERP que gerenciam montagens, componentes ou matérias-primas no Excel

📌 Dica rápida: otimize o planejamento de recursos da sua empresa usando o mesmo modelo para rastrear todas as peças físicas, esteja você gerenciando uma estrutura modular de lista de materiais ou aprendendo por meio de fluxos de trabalho no estilo da Excel University.

14. Modelo de lista de materiais em Excel da Katana

via Katana

O Modelo de Lista de Materiais do Excel da Katana pode ser útil para fabricantes que desejam organizar peças de produção, subconjuntos, custos e todo o processo de fabricação em um único lugar.

Se você trabalha com várias variantes de produtos ou apenas deseja uma maneira mais clara de mapear seus componentes, este modelo de Excel para materiais oferece uma abordagem simples, mas estruturada.

Se você está procurando modelos do Excel para fabricação, este é simples e pronto para usar. Quer você esteja configurando uma lista completa de materiais ou apenas começando a rastrear materiais no Excel, este modelo oferece uma base sólida.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Organize peças de produção, subconjuntos e custos em uma planilha organizada e pronta para uso

Suporta múltiplas variantes de produtos e mapeamento estruturado de listas de materiais

Simples o suficiente para iniciantes, mas robusto para necessidades complexas de fabricação

✅ Ideal para: Equipes de produção, engenheiros e designers de produtos que gerenciam várias montagens e custos de materiais no Excel

15. Modelo de lista de materiais em Excel/Google Sheets da Vertex42

via Vertex42

O Modelo de Lista de Materiais da Vertex42 é uma planilha flexível criada para facilitar o rastreamento de peças, referências visuais e controle de versões.

O modelo inclui uma lista de peças personalizável para adicionar nomes, IDs, preços e até imagens das peças. Depois de selecionar um ID de peça na planilha principal da lista de materiais, o restante das informações é preenchido automaticamente usando fórmulas VLOOKUP.

Na versão do Google Sheets, você pode incorporar imagens diretamente nas células usando o recurso Imagem na célula.

Uma planilha separada com o histórico de revisões ajuda a acompanhar as alterações nas versões do seu produto. Embora não seja uma solução MRP completa, o acompanhamento das revisões é um recurso útil para equipes pequenas que tentam gerenciar atualizações sem confusão de versões.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Lista de peças personalizável com preenchimento automático e suporte a imagens para facilitar o rastreamento de peças

O histórico de revisões integrado ajuda a gerenciar as atualizações dos produtos e o controle de versões

Flexível para Excel e Google Sheets, perfeito para equipes pequenas

✅ Ideal para: Designers de produtos, engenheiros ou pequenos fabricantes que criam listas de materiais leves no Excel ou no Google Sheets

🧠 Curiosidade: A partir do final do século XVII, a Marinha Real Britânica começou a formalizar padrões de construção naval por meio do que era conhecido como Estabelecimento de Dimensões. Essas normas estabeleciam parâmetros obrigatórios para os navios, como comprimento do convés de artilharia, quilha, largura e até espessura das tábuas, e foram atualizadas ao longo do tempo (notadamente em 1706, 1719, 1733, 1741 e 1745).

16. Modelo de lista de materiais em Excel da TemplateLAB

via TemplateLAB

O Modelo de Lista de Materiais do Excel da TemplateLAB foi projetado para equipes que trabalham com montagens detalhadas de eletrônicos ou hardware. Ele oferece uma análise abrangente de cada componente usado em um projeto, incluindo quantidade, espaço ocupado, número da peça e informações do fornecedor.

Cada item é listado por seu designador, seguido por uma descrição detalhada, número da peça e informações de fornecimento de vários fornecedores. Há até uma coluna para marcar se a peça já está preenchida na placa, o que ajuda durante a montagem e a inspeção.

A característica que se destaca é o foco no abastecimento de vários fornecedores. Cada linha inclui até três fornecedores com links ativos para peças, ajudando você a comparar disponibilidade e preços.

Este modelo também inclui um status “Preencher” e uma seção de notas “Colocação”, facilitando a coordenação entre as equipes de design, fornecimento e montagem.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Discriminação abrangente de componentes, fornecedores e informações de sourcing para a fabricação de produtos eletrônicos

Colunas com vários fornecedores e links ativos para peças facilitam a comparação de preços e disponibilidade

Inclui notas de status e posicionamento para facilitar a montagem e a inspeção

✅ Ideal para: Engenheiros eletrônicos, projetistas de PCB e equipes de produção que trabalham com fornecimento de componentes, construção de protótipos e montagem de placas

Traga clareza ao seu fluxo de trabalho com o ClickUp

Gerenciar compras, produção e estoque já é bastante complexo.

Mas os modelos certos podem aliviar grande parte dessa carga, proporcionando estrutura, visibilidade e menos falhas.

Se você está cansado de lidar com planilhas desconexas e atualizações entre equipes, o ClickUp reúne tudo em um só lugar. De listas de materiais e controle de estoque a rastreamento de pedidos e fluxos de trabalho de atendimento, os modelos personalizáveis do ClickUp são projetados para funcionar da mesma forma que sua equipe.

Combine-os com o Brain, o Chat e a Automação para trazer a máxima clareza a todos os seus fluxos de trabalho.

✅ Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!