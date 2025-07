Modelos gratuitos de inventário de obras de arte para catalogar e gerenciar sua coleção

A sua arte é valiosa, tanto criativa quanto financeiramente — nós entendemos isso perfeitamente.

Sem o sistema de otimização de inventário adequado, você pode perder o controle do que vende, onde uma peça está exposta ou quantas obras estão armazenadas.

Se está cansado de vasculhar cadernos, e-mails ou planilhas desorganizadas, está no lugar certo. Neste guia, reunimos os melhores modelos de inventário de obras de arte.

Seja você um artista, proprietário de galeria ou curador, essas ferramentas ajudarão você a catalogar, rastrear e gerenciar suas obras de arte com tudo em um só lugar.

O que são modelos de inventário de obras de arte?

Os modelos de inventário de obras de arte são ferramentas prontas a usar que o ajudam a documentar e gerir detalhes sobre as suas obras de arte, incluindo relatórios de estado. Oferecem uma forma consistente de acompanhar e organizar a sua coleção sem ter de criar um sistema de planeamento de inventário do zero.

A maioria dos modelos inclui campos como:

Título e descrição da obra de arte 🎨

Data de criação e técnica (por exemplo, óleo, aquarela, técnica mista) 🗓️

Dimensões e peso 📏

Número de inventário para fácil rastreamento 🆔

Proveniência (histórico de propriedade e exposições) 🧾

Preços e histórico de vendas 💲

Localização ou status atual (por exemplo, em armazenamento, em exposição, vendida) 🖼️

Esses modelos podem ser planilhas, formulários digitais ou integrados a ferramentas de gerenciamento de projetos.

🧠 Curiosidade: Um registro de inventário extraviado levou à descoberta de uma pintura de Van Gogh há muito perdida em um sótão norueguês. A organização é importante!

O que torna um modelo de inventário de arte bom?

Um bom sistema de gerenciamento de inventário de arte tornará o manuseio da sua coleção específica mais fácil, rápido e confiável.

Veja o que procurar em um bom modelo de inventário de obras de arte:

Intuitivo e simples: Não é necessário manual — apenas um layout simples que mantém o foco nas suas obras de arte, e não na formatação

Fácil de personalizar: adicione ou remova campos como preço, localização ou número de inventário para se adequar ao seu fluxo de trabalho, seja para rastrear alguns esboços ou uma galeria inteira

Escalável: Mantenha-se organizado à medida que sua coleção cresce, desde um pequeno conjunto de peças até um extenso portfólio

Compatível com ferramentas: Funciona perfeitamente com plataformas que você já usa, como Microsoft Excel ou Google Sheets

Organização visual: seções bem espaçadas e formatação clara ajudam você a identificar rapidamente lacunas, duplicatas ou atualizações necessárias

Pronto para colaboração: compartilhe e atualize facilmente com curadores, assistentes ou galerias

O modelo certo irá ajudá-lo a gerenciar seu negócio de arte. Você deve se sentir no controle, sem se perder nos aspectos administrativos das operações.

14 modelos de inventário de obras de arte

Organizar obras de arte não deve ser como preencher a declaração de impostos em aquarela. O que você precisa é de um organizador digital para sua galeria de arte.

Seja você um artista solo catalogando esboços ou uma galeria gerenciando centenas de peças, esses modelos oferecem campos personalizados, colaboração em tempo real, painéis visuais e até mesmo automação que lembra quando é hora de reabastecer telas ou se preparar para uma exposição.

1. Modelo de inventário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize, acompanhe e exiba suas obras de arte sem esforço com o modelo de inventário gratuito do ClickUp

O modelo de inventário do ClickUp é o seu ponto de partida para organizar obras de arte sem o stress das planilhas. Este modelo de inventário flexível e pronto a usar não requer nenhuma configuração específica ou adicional.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Visualize seu inventário nos formatos Lista, Quadro ou Tabela, conforme o que melhor se adequar ao seu fluxo de trabalho

Adicione campos personalizados para título, meio, dimensões, número de inventário e preço da obra de arte; anexe imagens em alta resolução ou certificados para cada peça

Colabore facilmente com galerias, assistentes ou curadores usando ferramentas de compartilhamento integradas

Configure a automação para receber lembretes sobre reabastecimentos, exposições futuras ou acompanhamento de compradores

📌 Ideal para: Artistas, colecionadores ou pequenas galerias que precisam de um sistema simples, mas escalável, para documentar e supervisionar digitalmente seu inventário.

💡 Dica profissional: Identifique cada peça usando o recurso “Status personalizados ”. Assim, você pode ver instantaneamente onde tudo está: Disponível, Em exibição, Vendido ou Arquivado.

👀 Você sabia? O Museu do Louvre, em Paris , gerencia mais de 500.000 obras de arte. Essa extensa coleção é meticulosamente catalogada em seu banco de dados digital, tornando-o um dos inventários de arte mais completos do mundo.

2. Modelo de gerenciamento de inventário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Monitore e analise itens para garantir a máxima produtividade com o modelo de gerenciamento de inventário do ClickUp

Você está procurando mais estrutura para lidar com o inventário em diferentes locais, mídias ou unidades de negócios? O modelo de gerenciamento de inventário do ClickUp pode ser a solução perfeita para você!

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Use fluxos de trabalho predefinidos para acompanhar o status dos itens, desde a aquisição até a venda, em todas as etapas do inventário

Divida o inventário por categoria, artista ou exposição com campos e tags personalizáveis

Atribua a propriedade ou as próximas etapas aos membros da equipe para gerenciar transferências de galerias e acompanhamento de vendas

Visualize os níveis de estoque e o valor do inventário por meio de painéis integrados, sem precisar vasculhar linhas de dados

Vincule documentos relacionados, como documentos de proveniência ou faturas, para manter seus registros organizados e prontos para auditoria

📌 Ideal para: Galerias, consultores de arte ou coletivos de artistas que controlam o inventário em vários projetos ou clientes.

💡 Dica profissional: Defina metas no ClickUp para acompanhar suas metas de vendas mensais ou trimestrais, conectando tarefas a métricas de receita. É uma maneira inteligente de se manter alinhado com suas metas financeiras.

3. Modelo de relatório de inventário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Liste os dados do seu inventário em um local centralizado com o modelo de relatório de inventário do ClickUp

O modelo de relatório de inventário do ClickUp é perfeito para transformar seus dados de inventário dispersos em relatórios claros e profissionais sem horas de formatação.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Gere relatórios detalhados em tempo real para exposições, auditorias ou necessidades de seguro

Use painéis visuais e widgets para acompanhar métricas importantes do inventário , como valor total, obras vendidas e não vendidas e vendas por período

Filtre e exporte relatórios sem esforço para compartilhar com partes interessadas, clientes ou parceiros de galerias

Mantenha tudo dinâmico — seus relatórios são atualizados automaticamente conforme sua galeria ou estoque muda

💡 Dica profissional: use o ClickUp Docs junto com este modelo para criar um resumo do relatório com notas, comentários ou destaques visuais para reuniões ou apresentações.

📌 Ideal para: Artistas, gerentes de galerias ou consultores de arte que precisam de relatórios rápidos e confiáveis sobre seu inventário e desempenho de vendas.

Como diz Jodi Salice, diretora criativa da United Way Suncoast:

Não tenho palavras para descrever o quanto gosto deste serviço. Entre a automatização, os modelos e todos os diferentes tipos de acompanhamento e visualizações, é impossível não gostar do ClickUp.

4. Modelo de ordem de compra e inventário da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie pedidos de compra de materiais de arte ou novas aquisições — tudo dentro do modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp

O modelo de ordem de compra e inventário do ClickUp combina dois fluxos de trabalho cruciais (pedidos e rastreamento) em um sistema de inventário fácil de usar.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Acompanhe pedidos, recibos e seus níveis de inventário

Automatize a movimentação de itens de “Pedido feito” para “Recebido” e “Adicionado ao inventário”

Anexe recibos, listas de fornecedores ou termos para referência rápida e fácil

Configure tarefas recorrentes para pedidos frequentes (como telas ou molduras mensais)

📌 Ideal para: Artistas ou estúdios que compram regularmente materiais e precisam de controlar os materiais recebidos e o inventário existente num único local.

🧠 Curiosidade: Alguns artistas assinam secretamente suas obras com tinta invisível ou microtexto — os sistemas de inventário de arte geralmente incluem essa informação para autenticação!

5. Modelo de inventário de material de escritório ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de inventário de materiais de escritório do ClickUp para organizar, automatizar e controlar seu espaço de arte compartilhado

Acompanhe tudo, desde cadernos de esboços e papel até cavaletes, marcadores e ferramentas administrativas com o modelo de inventário de materiais de escritório do ClickUp. Esse modelo é especialmente útil se você tem um estúdio, um espaço compartilhado ou uma sala de aula de arte onde os materiais são usados constantemente.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Configure categorias personalizadas, como “Materiais de estúdio”, “Equipamentos técnicos” ou “Materiais de embalagem”, para uma organização simplificada

Automatize alertas de reabastecimento com base nos níveis de uso ou cronogramas

Atribua a responsabilidade pelos materiais ou pelas tarefas de reabastecimento a assistentes ou membros da equipe

Acompanhe quantidades, fornecedores, frequência de novos pedidos e histórico de compras, tudo em uma única visualização

📌 Ideal para: Estúdios de arte, salas de aula ou galerias que compartilham materiais e precisam de uma maneira simples de evitar a falta de suprimentos de última hora.

💡 Dica profissional: crie uma visualização filtrada por “estoque baixo” para ver instantaneamente quais itens estão acabando (perfeito para planejar compras ou pedidos online!)

6. Modelo simples de registro de inventário comercial da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize-se com este modelo simples de registro de inventário comercial da ClickUp

O modelo de registro de inventário simples para empresas da ClickUp é uma solução descomplicada para gerenciar o inventário em diferentes categorias de produtos, incluindo obras de arte, mercadorias, impressões e embalagens.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Registre novos itens, atualize quantidades e monitore status como em estoque, vendido, reservado ou arquivado

Personalize menus suspensos para “Tipo de inventário” (por exemplo, “Arte original”, “Impressões limitadas”, “Embalagem”, “Itens promocionais”) para manter tudo classificado automaticamente

Visualize totais, categorias e movimentações instantaneamente com um painel central

Use visualizações de tarefas para atribuir responsabilidades como reabastecimento ou embalagem de pedidos sem esforço

Exporte seu registro como um relatório ou verifique-o durante auditorias físicas

📌 Ideal para: Artistas individuais ou pequenas empresas que vendem produtos físicos juntamente com obras de arte e desejam um sistema de rastreamento de inventário leve, mas confiável.

7. Modelo de formulário de pedido de suprimentos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Melhore o processo de compra da sua empresa com o modelo de formulário de pedido de suprimentos do ClickUp

O modelo de formulário de pedido de suprimentos do ClickUp facilita o gerenciamento de solicitações internas de suprimentos sem e-mails confusos ou notas adesivas.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Transforme cada envio em uma tarefa rastreável — fique por dentro do que foi solicitado, aprovado ou concluído

Personalize os campos do formulário para tipo de fornecimento, urgência, quantidade e links de fornecedores preferenciais

Combine-o com o seu rastreador de inventário central para um fluxo de trabalho de reabastecimento perfeito

Configure uma notificação quando as solicitações forem aprovadas ou atendidas para manter todos informados e evitar compras duplicadas

📌 Ideal para: Estúdios, escolas ou equipes de galerias que precisam de uma maneira simples e rastreável de lidar com solicitações internas de suprimentos.

8. Modelo de inventário de obras de arte da Coefficient

via Coefficient

O modelo de inventário de arte da Coefficent funciona no Google Sheets, facilitando o compartilhamento, a colaboração e a atualização em tempo real. Ele foi criado para quem deseja ter mais controle ao analisar sua coleção.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Classifique e filtre o inventário por categorias de artista, coleção ou localização

Use fórmulas integradas para calcular o valor total do inventário e acompanhar as vendas ao longo do tempo

Compartilhe, colabore e atualize em tempo real com o poder do Google Sheets

Use formatação condicional para destacar itens vendidos, obras emolduradas que serão entregues em breve ou prazos para preparação de exposições

📌 Ideal para: Artistas e colecionadores experientes em planilhas que desejam controlar seu inventário com a flexibilidade do Google Sheets.

9. Modelo de inventário de obras de arte da Template. Net

via Template. Net

O modelo de inventário de arte da Template. Net é adequado para artistas que preferem um sistema baseado em papel ou documentos.

Este modelo é uma maneira simples de registrar e gerenciar rapidamente seu inventário de obras de arte, especialmente se você não tem experiência com planilhas.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Baixe e edite o modelo no Word, Excel, Google Docs ou Sheets

Insira suas informações e salve ou imprima conforme necessário

Duplique o arquivo para diferentes categorias — obras pessoais, estoque da galeria ou registros de vendas

Use-o como um sistema de inventário em papel ou baseado em documentos, feito sob medida para artistas

📌 Ideal para: Artistas independentes e amadores que desejam uma maneira fácil de catalogar seus trabalhos e manter registros em formato de documento.

💡 Dica profissional: Se você estiver exibindo trabalhos em vários locais, crie uma versão deste modelo para cada galeria ou exposição para facilitar o acompanhamento e a coordenação.

10. Modelo de inventário de obras de arte da Template. Net

via Template. Net

A facilidade de uso torna este modelo de inventário de obras de arte da Template.net uma escolha popular.

Possui um formulário simples e editável, criado para ajudá-lo a acompanhar os detalhes das obras de arte para uso pessoal, envio a galerias ou registros de seguros.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Preencha as seções com o nome da obra de arte, meio, tamanho, data de criação, preço e notas

Edite o formulário no formato de sua preferência: Google Docs, Word, Excel ou Sheets

Concentre-se na clareza e na usabilidade com um design minimalista e sem distrações

📌 Ideal para: Artistas ou pequenas galerias que frequentemente enviam detalhes de obras de arte para parceiros externos ou organizadores de exposições.

💡 Dica profissional: Use este modelo como uma “versão para exposição” da sua lista de inventário principal. É fácil enviar ou imprimir quando curadores ou galerias solicitarem seu catálogo.

11. Modelo de lista de inventário de materiais de arte da Template. Net

via Template. Net

Mantenha-se a par do seu inventário com este modelo de lista de inventário de materiais de arte da Template. Net.

Este modelo é perfeito para acompanhar todos os materiais que apoiam o seu processo criativo, tais como tintas, pincéis, telas e ferramentas de emolduramento.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Insira o nome do item, a quantidade, o custo unitário, as informações do fornecedor e as datas de reposição em seções específicas

Planeje e faça um orçamento eficaz, especialmente para peças encomendadas ou projetos em grande quantidade

Mantenha o layout sem esforço, mesmo sem ter experiência com planilhas

Defina lembretes no seu calendário com base no uso anterior para evitar corridas de última hora para reabastecer

📌 Ideal para: Artistas, educadores ou gerentes de estúdios que desejam uma maneira simples de controlar suas ferramentas e materiais.

12. Modelo de formulário de inventário de galeria de arte da Template. Net

via Template. Net

Este modelo de formulário de inventário de galeria de arte da Template. Net mantém as coisas simples. Facilita o gerenciamento de várias obras de arte de diferentes artistas, exposições e canais de vendas.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Preencha campos estruturados para título da obra de arte, nome do artista, meio, preço e notas da galeria

Acompanhe obras de arte físicas e digitais, juntamente com o status da exposição ou detalhes da remessa

Compartilhe facilmente com artistas, clientes ou avaliadores usando o layout profissional

📌 Ideal para: Proprietários, gerentes ou curadores de galerias que precisam de uma maneira confiável e organizada de registrar obras de arte e detalhes de exposições.

13. Modelo de inventário de arte em planilha da Superjoin

via Superjoin

Se você está procurando uma interface moderna e fácil de usar, experimente o modelo de inventário de arte em planilha da Superjoin.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Colabore em tempo real e acesse registros de qualquer lugar com o Google Sheets e o armazenamento em nuvem

Use menus suspensos para filtrar, classificar, encontrar rapidamente e organizar dados

Personalize o layout simples e minimalista para se adequar ao seu estilo de manutenção de registros

📌 Ideal para: Gerentes de galerias ou representantes de artistas que acompanham obras de arte.

💡 Dica profissional: use linhas codificadas por cores para acompanhar o status das suas peças, como “No estúdio”, “Em empréstimo”, “Vendido” ou “Precisa de moldura”, para obter clareza visual rápida.

14. Modelo de inventário de obras de arte da Scribd

via Scribd

Este modelo de inventário de arte em formato de formulário para download da Scribd ajuda você a manter os detalhes do inventário de obras de arte em um formato estruturado e imprimível.

🌼 Por que você vai adorar este modelo

Registre detalhes em campos simples, como título da obra de arte, artista, tamanho, meio, preço e notas

Use o modelo claro e fácil de digitalizar para consultar, imprimir ou apresentar rapidamente durante vendas, exposições ou avaliações

Organize coleções físicas e digitais e crie uma cópia de segurança em papel fiável quando necessário

📌 Ideal para: Artistas, galerias ou avaliadores que desejam uma solução simples e imprimível para rastrear obras de arte.

Organize seu inventário de arte de maneira fácil

Manter o controle de suas obras de arte não precisa ser uma mistura caótica de planilhas, cadernos e e-mails de última hora. Tudo o que você precisa é do modelo de inventário de obras de arte certo.

O ClickUp também tem o aplicativo de inventário móvel perfeito para rastrear obras de arte em qualquer lugar!

Imagine ter um processo de catalogação simples que ajuda você a se manter organizado em projetos e exposições. O que você ganha é mais tempo para se concentrar no trabalho criativo.

Você pode estar gerenciando uma coleção em crescimento, preparando-se para uma exposição ou simplesmente tentando organizar seus materiais de arte — há modelos que atendem a todas as necessidades.

Recomendamos que você comece aos poucos. Escolha um modelo que corresponda ao seu fluxo de trabalho atual e comece a partir daí.

O segredo é encontrar um sistema que funcione para você e mantê-lo. Seu futuro (e seus contatos na galeria) vão agradecer. Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!