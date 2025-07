Modelos gratuitos de planos de negócios para startups para um crescimento escalável

Toda startup começa com uma ideia. Mas transformar essa ideia em um novo negócio sustentável e escalável é onde quase 90% dos fundadores encontram dificuldades.

Entre apresentações para captação de recursos e planos de contratação, os estágios iniciais da construção de uma empresa são confusos. O que muitas vezes falta não é paixão ou visão, mas estrutura. É aí que um plano de negócios sólido pode ajudar você.

Mas começar do zero? Não é assim que funciona a vida de um fundador! É por isso que reunimos um conjunto de modelos gratuitos de planos de negócios para startups do ClickUp — o aplicativo completo para o trabalho — projetados não apenas para você começar, mas para ajudá-lo a expandir com clareza.

📊 Pesquisas mostram: empresas com um plano de negócios crescem 30% mais rápido do que aquelas sem objetivos ou direções claras.

O que são modelos de plano de negócios para startups?

Os modelos de plano de negócios para startups são esboços prontos que ajudam você a organizar e explicar como sua empresa funcionará. Em vez de começar com uma página em branco, você preenche os detalhes principais em espaços reservados, como seu produto, para quem ele é destinado, como você vai ganhar dinheiro e quais etapas você seguirá para crescer.

Esses modelos ajudam a colocar suas ideias no papel, definir metas e manter sua equipe alinhada. Eles também são úteis quando você precisa mostrar seu plano de metas para investidores, parceiros ou credores.

💡 Dica profissional: escolha um modelo de plano de negócios para startups que pense como um investidor. Isso significa que ele deve destacar a tração, o insight do mercado e um caminho claro para a lucratividade, não apenas metas ambiciosas. Os modelos que orientam você a respaldar todas as afirmações com dados são os que realmente se destacam.

16 melhores modelos de plano de negócios para startups

Não importa se você está começando do zero ou gerenciando uma equipe em rápido crescimento, o ClickUp tem um modelo para cada fase da sua jornada. Mas a maioria dos modelos parece lição de casa — esses não.

Eles são inteligentes, precisos e feitos para impulsionar seus negócios.

Jodi Salice, diretora criativa da United Way Suncoast, resume isso perfeitamente

Não tenho palavras para descrever o quanto gosto. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de acompanhamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp.

Você também pode obter resultados semelhantes. Aqui está uma lista dos melhores modelos do ClickUp para estratégia de negócios, planos, lançamentos e muito mais:

1. Modelo de plano de negócios ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie clareza e direção com o modelo de plano de negócios do ClickUp

Escrever um plano de negócios completo não precisa ser uma tarefa difícil. O modelo de documento de plano de negócios do ClickUp oferece um layout claro e profissional para ajudá-lo a criar seu plano de negócios do início ao fim.

Inclui todas as seções essenciais, como resumo executivo, pesquisa de mercado, metas e planos financeiros, para que você não precise se perguntar o que incluir.

Cada seção está organizada em um único lugar, e você pode facilmente transformar suas ideias em tarefas diretamente no ClickUp. Se você estiver trabalhando com parceiros, também fica fácil para todos colaborarem em tempo real. Não é apenas um documento, é um plano de trabalho que você pode construir e ajustar à medida que cresce.

O que você pode fazer com ele:

Organize tarefas por área de negócios na Visualização de Tópicos, ideal para produtos, elaboração de planos de marketing , financiamento e muito mais

Acompanhe o status em tempo real com a Visualização de status para manter todos alinhados

Crie cronogramas para iniciativas na Visualização de cronograma para evitar atrasos e visualizar dependências

Armazene e atualize documentos de planejamento na Visualização do Plano de Negócios para ter uma única fonte de informações confiáveis

Defina notificações personalizadas para se manter informado sobre alterações e progressos

Avalie o desempenho das tarefas para manter a produtividade e impulsionar o progresso

🔑 Ideal para: Equipes de startups que buscam alinhar visão, estratégia de marketing e execução em um plano de negócios em tempo real

🧠 Fato concreto: Cerca de 70% dos investidores de capital de risco se recusam a investir em empresas sem um plano sólido.

2. Modelo de documento de plano de negócios do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Elabore planos prontos para investidores usando o modelo de documento de plano de negócios do ClickUp

Toda startup precisa de mais do que apenas uma apresentação — um plano de negócios bem estruturado é o que transforma sua grande ideia em realidade. O modelo de documento de plano de negócios do ClickUp é um espaço de trabalho abrangente para desenvolver e refinar seu modelo de negócios, mercado-alvo, posicionamento competitivo, estratégia de receita e previsões financeiras.

Você pode colaborar com cofundadores, atualizar seções importantes em tempo real e até mesmo vincular tarefas a prioridades estratégicas, tudo isso enquanto cria um plano de desenvolvimento de equipe que evolui junto com sua empresa.

Isso permite que você:

Decida o que você deseja alcançar com seu plano de negócios

Analise seu setor e seus concorrentes para entender o mercado

Escreva sua missão, visão e valores para explicar o que sua empresa representa

Descreva o que você está oferecendo e quem são seus clientes

Crie uma proposta de orçamento e estime suas receitas e despesas futuras

Planeje a estrutura da sua equipe e quem você precisa contratar

Identifique possíveis riscos e como você irá lidar com eles

Revise seu plano e faça atualizações para mantê-lo preciso

🔑 Ideal para: Fundadores que estão elaborando seu primeiro plano de negócios ou se preparando para conversas sobre captação de recursos.

3. Modelo de plano de negócios enxuto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique sua estratégia com o modelo de plano de negócios enxuto do ClickUp

Se você precisa de um plano de negócios, mas não quer escrever um relatório extenso, o modelo de plano de negócios enxuto do ClickUp é uma escolha inteligente.

Diferente de um plano de negócios tradicional, ele ajuda você a se concentrar nos aspectos principais do seu negócio, como segmentos de clientes, proposta de valor, fluxos de receita e estrutura de custos, sem precisar passar horas escrevendo páginas detalhadas.

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e acompanhar decisões, insights críticos para os negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de chats, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

O layout é rápido e fácil de preencher, o que é ótimo se você ainda estiver testando ideias ou se preparando para as primeiras reuniões com investidores.

Com este modelo, você pode:

Resuma os pontos principais do seu plano na Visualização do resumo do plano

Visualize seu modelo de negócios geral na Visualização do Modelo de Negócios

Classifique e acompanhe tarefas por importância usando a visualização Por prioridade

Organize tarefas usando os status “Aberto” e “Concluído” para acompanhar o progresso

🔑 Ideal para: Fundadores que desejam uma maneira rápida e direta de mapear sua ideia de negócio e testar sua viabilidade.

👀 Você sabia? Equipes de serviços profissionais, como a RevPartners, prestam serviços 64% mais rápido usando manuais de entrega ao cliente criados com os modelos do ClickUp, o que reduz o tempo gasto na organização e operacionalização do trabalho.

4. Modelo de quadro branco ClickUp Startup Canvas

Obtenha um modelo gratuito Visualize seu modelo de startup no modelo de quadro branco ClickUp Startup Canvas

O modelo de quadro branco ClickUp Startup Canvas é perfeito se você gosta de mapear as coisas visualmente.

Ele ajuda você a esboçar o caso de negócios da sua ideia de startup, como o problema que você está resolvendo, seu produto, para quem ele é destinado e como você vai alcançá-los. Isso oferece um espaço flexível e colaborativo para moldar a visão da sua startup.

Use-o para:

Mapeie visualmente sua proposta de valor, segmentos de clientes e atividades principais

Arraste e solte notas adesivas para debater ideias e conectar componentes

Colabore com sua equipe em tempo real para alinhar a estratégia e a direção

Mantenha todo o seu planejamento básico em um espaço compartilhável e editável

Assista a este vídeo para saber como você pode usar o ClickUp para impressionar seus clientes sempre👇

🔑 Ideal para: Equipes em estágio inicial que estão discutindo visualmente propostas de valor, segmentos de clientes e atividades principais.

5. Modelo de lista de verificação para início de negócios do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe todos os detalhes do lançamento com o modelo de lista de verificação para startups da ClickUp

A ideia para o seu negócio resolve muitos problemas, mas você não sabe por onde começar. Essa é a história de muitos empreendedores. O modelo de lista de verificação para início de negócios do ClickUp apresenta tudo passo a passo, para que você não perca nada importante e obtenha uma vantagem competitiva.

Ele abrange a configuração jurídica, branding, criação de sites, desenvolvimento de produtos, marketing, contratação e muito mais. Todos os itens são organizados em categorias, e você pode atribuir tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso em um só lugar.

Este modelo permite que você:

Crie tarefas com status personalizados para acompanhar cada etapa do processo de inicialização

Use campos personalizados para organizar tarefas por nome da empresa, proprietário, membros da equipe e muito mais

Adicione indicadores de progresso e referências diretamente a cada tarefa para maior clareza

Mantenha tudo categorizado para que você possa gerenciar facilmente quem está fazendo o quê e em que estágio as coisas estão

🔑 Ideal para: Novos empreendedores que procuram um guia passo a passo para lidar com tarefas de configuração, legais e de lançamento.

🧠 Curiosidade: um empreendedor de 60 anos tem três vezes mais chances de criar uma startup de sucesso do que um de 30 anos. Afinal, a idade não é uma barreira — muitas vezes, é uma vantagem no cenário competitivo.

6. Modelo de lançamento de negócios do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Coordene toda a sua implementação usando o modelo de lançamento de negócios do ClickUp

Lançar seu negócio é uma das partes mais emocionantes e estressantes do processo. Com o modelo de lançamento de negócios do ClickUp, você pode manter o controle dividindo seu lançamento em tarefas e cronogramas claros.

Inclui tudo, desde conteúdo de mídia social e comunicados à imprensa até listas de verificação internas e planos para o dia do lançamento. Você pode ver o que precisa ser feito, quando precisa ser feito e quem é responsável por isso.

Este modelo permite que você:

Divida as tarefas de lançamento em etapas gerenciáveis com prazos claros

Atribua responsabilidades aos membros da equipe e mantenha todos alinhados

Acompanhe o progresso em diferentes áreas, desde marketing até operações

Organize listas de verificação internas para garantir que nada seja esquecido

Coordene comunicados à imprensa e conteúdo de mídia social para mensagens consistentes

Monitore os planos para o dia do lançamento para garantir que tudo corra bem

🔑 Ideal para: Equipes de startups que estão se preparando para o lançamento com cronogramas detalhados, funções e atividades pré-lançamento.

7. Modelo de proposta comercial do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Apresente ideias com precisão através do modelo de proposta comercial do ClickUp

O sucesso de uma apresentação depende muitas vezes da forma como é apresentada. O modelo de proposta comercial da ClickUp oferece às startups uma estrutura sofisticada para apresentar as suas ideias com impacto.

Desde a definição clara das metas e resultados do projeto até a apresentação de preços, cronogramas e responsabilidades da equipe, cada seção deste modelo de proposta de negócios foi projetada para ajudá-lo a ganhar confiança rapidamente.

Este modelo permite que você:

Use status como Bloqueado, Concluído, Em andamento, Em revisão e A fazer para acompanhar o andamento das propostas

Acompanhe o progresso com atributos personalizados, como nível de esforço, complexidade da tarefa e taxa de conclusão

Acesse quatro visualizações (Guia de introdução, Etapas da proposta comercial, Modelos de e-mail e Prioridades) para obter informações organizadas

Melhore o acompanhamento com recursos como controle de tempo, tags, avisos de dependência e notificações por e-mail

🔑 Ideal para: Agências, consultores e startups B2B que estão preparando propostas de serviços ou produtos

👀 Você sabia? 77% das startups em estágio inicial são financiadas com recursos próprios. Em vez de capital de risco (VC), a maioria dos fundadores conta com suas economias pessoais para começar. Não é nada espetacular, mas é assim que muitas vezes começa a tração real.

8. Modelo de metas anuais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alinhe os esforços para o ano usando o modelo de metas anuais do ClickUp

Transformar metas anuais em ações focadas pode ser desafiador, mas o modelo de metas anuais do ClickUp mantém sua visão fundamentada e visível ao longo do ano.

Em vez de revisitar resoluções vagas sobre aspectos como desenvolvimento de funcionários, este formato ajuda você a manter o foco nas áreas-chave. Ele mantém sua estratégia geral viva com acompanhamento de status, cronogramas visuais e visualizações de progresso.

Com ele, você pode:

Crie um projeto para cada meta de 1, 5 ou 10 anos para manter o foco e a organização

Atribua tarefas aos membros da equipe e defina prazos para responsabilização

Colabore com as partes interessadas para debater ideias e criar conteúdo

Configure notificações para se manter atualizado sobre o andamento das tarefas

Faça check-ins regulares para revisar atualizações e resolver problemas

Monitore e analise tarefas para uma melhor gestão de recursos

🔑 Ideal para: Equipes de liderança de startups focadas em planejamento de longo prazo e crescimento mensurável.

9. Modelo de plano de ação para pequenas empresas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Aja de acordo com as metas de crescimento com o modelo de plano de ação para pequenas empresas do ClickUp

Quando você administra uma pequena empresa, clareza nas ações é fundamental. O modelo de plano de ação para pequenas empresas do ClickUp ajuda você a passar da definição de metas para a ação, com um layout flexível baseado em tarefas que organiza todas as iniciativas em etapas claras, prazos e responsabilidades.

À medida que você passa do planejamento para a ação, os campos personalizados neste modelo de plano de crescimento facilitam a atribuição de responsabilidades, a avaliação da carga de trabalho e o foco nas prioridades certas.

Este modelo permite que você:

Use o campo Departamento para atribuir tarefas à equipe ou função comercial certa

Acompanhe o grau de dificuldade de cada tarefa com o campo Complexidade da tarefa

Monitore o quanto você está perto de atingir cada objetivo usando o campo Progresso da meta

Categorize o trabalho de forma clara selecionando no campo Tipo de tarefa (como planejamento, execução ou acompanhamento)

🔑 Ideal para: Proprietários de empresas locais e empreendedores individuais que precisam de um plano de execução tático

10. Modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Trace seu caminho com o modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp

Toda startup precisa de uma estrutura orientadora que mantenha os esforços alinhados entre os departamentos. O modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp faz exatamente isso: define suas principais iniciativas em produtos, marketing, vendas e muito mais em um plano visual de alto nível.

Depois de definir suas prioridades estratégicas, essas visualizações e campos ajudam você a organizar o trabalho, monitorar o progresso e manter todos alinhados ao longo do caminho.

Use este modelo para:

Acompanhe o progresso de cada meta com o campo Porcentagem de conclusão

Estime quanto tempo ou esforço cada tarefa levará usando o campo Esforço

Defina o que é sucesso para cada iniciativa estratégica no campo Resultado esperado

Meça o impacto esperado de cada tarefa ou meta com o campo Impacto

Monitore o progresso geral em direção às metas estratégicas no campo Progresso da estratégia

Atribua e esclareça responsabilidades usando o campo Membros da equipe

🔑 Ideal para: Fundadores que estão se preparando para reuniões com investidores ou alinhando a liderança multifuncional.

🧠 Curiosidade: 95% dos empreendedores têm pelo menos um diploma de bacharel. Portanto, apesar da lenda do abandono escolar, a maioria dos fundadores realmente permaneceu na escola!

11. Modelo de roteiro de negócios do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina seus próximos passos usando o modelo de roteiro de negócios do ClickUp

As startups mudam rapidamente, e o modelo de roteiro de negócios do ClickUp oferece espaço para você se adaptar e se manter organizado. Ele oferece um formato flexível para acompanhar iniciativas, atribuir responsabilidades e manter toda a equipe alinhada à medida que as prioridades mudam.

Para dar vida ao seu roteiro, veja como o modelo ajuda você a organizar e executar sua estratégia:

Planeje seu cronograma e defina metas trimestrais usando a visualização Todas as iniciativas por trimestre

Acompanhe o progresso em direção aos principais objetivos na Visualização de Metas Estratégicas

Visualize todo o seu roteiro e as próximas tarefas com a Visualização Gantt do Roteiro

Priorize o trabalho por categoria e melhore a eficiência dos processos na visualização da linha do tempo por categoria de negócios

Organize tarefas usando cinco status: A fazer, Em andamento, Em espera, Concluído e Cancelado

🔑 Ideal para: Startups em fase inicial que gerenciam várias iniciativas em equipes dinâmicas.

12. Modelo de plano de ação para desenvolvimento de negócios do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Impulsione novas iniciativas com o modelo de plano de ação para desenvolvimento de negócios da ClickUp

O desenvolvimento de negócios requer mais do que networking; é necessário um plano direcionado e um acompanhamento consistente. O modelo de plano de ação para desenvolvimento de negócios do ClickUp permite organizar a divulgação, o gerenciamento de leads e as experiências de crescimento em iniciativas estruturadas.

Este modelo pode ajudá-lo a delinear todos os elementos essenciais necessários para planejar, gerenciar e avaliar seu projeto.

Use-o para:

Defina um cronograma claro para quando o projeto deve ser concluído

Defina metas específicas e o que você pretende alcançar

Identifique os principais parceiros e partes interessadas envolvidos

Estime seu orçamento e crie um cronograma realista

Descreva como o sucesso do projeto será medido

Inclua detalhes de contato de alguém que possa receber feedback ou responder a perguntas

🔑 Ideal para: Representantes de desenvolvimento de negócios e fundadores que buscam parcerias estratégicas ou geração de leads.

13. Modelo de gráfico de marcos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie as principais conquistas com o modelo de gráfico de marcos do ClickUp

O progresso se torna real quando é visual. O modelo de gráfico de marcos do ClickUp ajuda as equipes de startups a manterem o foco nas principais realizações, em vez de se perderem nas tarefas diárias.

Desde a criação inicial do produto até atualizações para investidores e cronogramas de lançamento, este modelo ajuda você a dividir projetos complexos em etapas fáceis de entender e acompanhar.

Use este modelo para:

Acompanhe o progresso e alinhe sua equipe em torno das metas do projeto

Compartilhe uma visão geral clara do cronograma do projeto e de como as coisas estão indo

Identifique pontos importantes na programação que precisam de atenção extra

Dê às partes interessadas uma visão clara do plano e do progresso atual

Faça um brainstorming e esboce ideias para o melhor gerenciamento de projetos usando a Visualização Quadro Branco

Organize tarefas com dois status simples: Aberto e Concluído

🔑 Ideal para: Equipes de startups que coordenam grandes lançamentos de produtos, lançamentos ou marcos importantes para investidores.

14. Modelo de OKRs e metas da empresa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina e acompanhe os resultados usando o modelo de OKRs e metas da ClickUp Company

Se sua equipe está ocupada, mas não sabe ao certo o que é necessário para avançar, o modelo de OKRs e metas da ClickUp Company traz estrutura e foco.

Ele transforma os objetivos da empresa em resultados-chave acionáveis, cada um vinculado a metas mensuráveis e responsabilidades atribuídas.

Veja como você pode usá-lo para alinhar o trabalho da sua equipe com a missão maior e dar a todos visibilidade sobre como seus esforços contribuem:

Envie itens OKR diretamente usando a Visualização de envio de OKR

Acompanhe todas as metas, OKRs e objetivos em um só lugar com a Visualização do Quadro

Obtenha uma visão geral completa das tarefas relacionadas com a visualização de todos os itens OKR relacionados

Planeje as datas de início e término de cada item OKR na visualização do calendário OKR

Organize tarefas usando status detalhados, como “A fazer”, “Precisa de atenção”, “Fora do prazo” e muito mais, para acompanhar o progresso

🔑 Ideal para: Equipes em expansão que desejam vincular tarefas diárias às metas da empresa.

15. Modelo de plano de continuidade de negócios do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Prepare-se para interrupções com o modelo de plano de continuidade de negócios do ClickUp

A maioria das startups não pensa em planos de contingência até que seja tarde demais. Evite ser uma delas com o modelo de plano de continuidade de negócios do ClickUp. Ele oferece uma maneira estruturada de se preparar para interrupções sem interromper as operações comerciais.

O modelo inclui áreas para análise de riscos, contatos de emergência, dependências do sistema e planos de recuperação, tudo centralizado em um layout fácil de navegar.

Você pode tornar seus esforços de desenvolvimento de negócios mais focados com essas visualizações e ferramentas importantes.

Este modelo permite que você:

Use a Visualização de Prioridades para se concentrar nas tarefas mais importantes primeiro

Visualize seu plano e acompanhe o progresso na Visualização do Quadro

Organize tarefas em categorias e acompanhe o progresso na Visualização em lista

Gerencie itens de ação usando três status: A fazer, Em andamento e Concluído

🔑 Ideal para: Startups orientadas para a tecnologia e equipes remotas que precisam de planos de resiliência operacional.

16. Modelo de plano de ação para metas SMART do ClickUp

Divida os objetivos com o modelo de plano de ação SMART Goal do ClickUp

A execução mensurável é complexa, mesmo quando você tem todas as ideias prontas. O modelo de plano de ação SMART Goal da ClickUp ajuda startups a definir metas claras e realistas usando a estrutura SMART (específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado).

Cada meta é dividida em tarefas com responsáveis e prazos, tornando o progresso transparente e fácil de acompanhar.

Veja como você pode aproveitar ao máximo o modelo de plano de ação para metas SMART:

Use a visualização da linha do tempo para definir prazos e acompanhar as datas de vencimento

Acompanhe suas metas SMART na Visualização de Metas SMART

Monitore seu progresso e mantenha a produtividade com a Visualização de Saúde das Metas

Organize tarefas usando cinco status: Não iniciado, Planejamento, Execução, Avaliação e Concluído

🔑 Ideal para: Fundadores e líderes de projetos focados em incorporar a responsabilidade na definição de metas.

O que torna um modelo de plano de negócios para startups bom?

Veja o que diferencia um ótimo modelo de plano de negócios para startups:

Estrutura clara: Orienta você por cada seção em uma ordem lógica e fácil de seguir Orienta você por cada seção em uma ordem lógica e fácil de seguir para criar um modelo de negócios

Componentes essenciais incluídos: Abrange áreas importantes, como sua ideia de negócio, mercado, produto, preços, marketing e finanças

Formato personalizável: permite ajustar as seções para se adequar ao seu setor, objetivos e estágio de crescimento

Suporte para definição de metas: ajuda a definir objetivos mensuráveis e descreve como alcançá-los

Sugestões ou exemplos integrados: Inclui dicas úteis ou orientações para Inclui dicas úteis ou orientações para usar IA para escrever um plano de negócios

Fácil de colaborar: Facilita a revisão e a contribuição de membros da equipe ou consultores

Útil em todas as fases: Aplica-se quer esteja apenas a começar ou a rever um plano durante o crescimento

Design pronto para apresentação: Apresenta um layout limpo e profissional para compartilhar com investidores ou partes interessadas

Compatibilidade digital: Funciona perfeitamente em ferramentas de gerenciamento de projetos e Funciona perfeitamente em ferramentas de gerenciamento de projetos e automação de processos de negócios , como ClickUp, Google Docs, Word ou Notion, para facilitar a edição e o compartilhamento

📊 Pesquisas mostram: Empreendedores que elaboram planos de negócios formais têm 16% mais chances de alcançar a viabilidade do negócio.

Planeje com inteligência, cresça rapidamente com o ClickUp

Uma ideia ousada pode dar origem a uma startup, mas escalá-la depende da execução, da adaptabilidade e da manutenção da equipe alinhada à medida que a empresa cresce.

É aí que entram os modelos gratuitos de planos de negócios para startups do ClickUp. Eles ajudam você a esclarecer sua visão, mapear todas as fases do crescimento e manter sua equipe focada no que é mais importante.

De MVPs a expansões de mercado, cada modelo foi projetado para crescer com você, não apenas para ajudá-lo a começar. E como tudo fica no ClickUp, é mais fácil mudar de direção, acompanhar o progresso e colaborar em tempo real, sem se perder em planilhas desorganizadas ou documentos estáticos.

Inscreva-se gratuitamente. Comece com um plano sólido. Escale com estrutura.