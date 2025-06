os 15 melhores modelos de relatórios de redes sociais para acompanhamento do desempenho (2025)

Quando foi a última vez que você analisou detalhadamente suas publicações nas redes sociais? Se já faz algum tempo, isso é compreensível — acompanhar e analisar cada conteúdo em várias plataformas de redes sociais muitas vezes parece uma tarefa hercúlea.

No entanto, isso ainda é a base da sua estratégia de marketing nas redes sociais. Mesmo que você não analise tudo, revisar suas publicações com melhor desempenho ajuda a descobrir insights valiosos sobre as tendências do setor. Ao avaliar seus planos em relação ao desempenho real, a análise de redes sociais pode ajudar você a ajustar seus esforços.

🧠 Curiosidade: Um usuário médio da Internet passa cerca de 143 minutos por dia nas redes sociais!

Mas fazer isso sem a ferramenta certa torna o processo mais complicado do que precisa ser. Nesta postagem do blog, reunimos os melhores modelos de relatórios de redes sociais para ajudá-lo a otimizar sua análise e torná-la mais eficaz. 📊

O que são modelos de relatórios de redes sociais?

Um modelo de relatório de redes sociais é um documento abrangente e pré-concebido que acompanha, analisa e compila dados essenciais sobre o desempenho nas redes sociais, tais como o crescimento do número de seguidores, a taxa de envolvimento, o alcance e as impressões.

Isso permite que gerentes de redes sociais, profissionais de marketing digital e equipes de marketing tenham acesso a insights cruciais, ajudando-os a medir o sucesso, visualizar tendências e, o mais importante, otimizar seus canais de redes sociais para obter melhores resultados em campanhas futuras.

🔍 Você sabia? A análise de redes sociais com inteligência artificial é usada para prever movimentos no mercado de ações. Pesquisadores descobriram que o sentimento no Twitter pode indicar flutuações futuras nas ações. Até mesmo fundos de hedge agora usam ferramentas de inteligência artificial para acompanhar discussões online e obter insights financeiros. Assista a este vídeo para entender mais sobre as aplicações da IA no marketing:

O que torna um modelo de relatório de redes sociais bom?

Um modelo eficaz de relatório de redes sociais é uma ferramenta poderosa para ajudá-lo a compreender os obstáculos, superá-los e alcançar os resultados desejados nas suas campanhas nas redes sociais. As características que lhe permitem fazer isso incluem:

Design abrangente: procure um modelo com design holístico que relate todos os KPIs relevantes para a sua marca. Algumas métricas importantes incluem curtidas, compartilhamentos, comentários, alcance, impressões e cliques no site

Representação visual: opte por um modelo que resuma e apresente dados complexos relacionados ao desempenho em um formato visual fácil de entender. Elementos como gráficos, tabelas e quadros são essenciais

Informações úteis: escolha um modelo de mídia social que vá além da apresentação de números e ofereça informações úteis, como melhor horário para postar, conteúdo com melhor desempenho, desempenho de hashtags, etc. Isso ajuda a refinar futuras postagens nas mídias sociais

Personalização: escolha um modelo flexível que se adapta facilmente às suas necessidades específicas. Por exemplo, você deve poder definir seus objetivos nas redes sociais, escolher suas métricas ideais, etc.

Recursos de automação: obtenha um modelo que se integra às ferramentas essenciais do seu fluxo de trabalho, como ferramentas de gerenciamento e programação de mídias sociais, software de gerenciamento de projetos, software de análise, plataformas de colaboração etc. Isso garante que tarefas repetitivas sejam realizadas automaticamente, que os dados fluam perfeitamente entre os aplicativos e que sua equipe gaste menos tempo alternando entre contextos e mais tempo executando

15 modelos de relatórios de redes sociais

Aqui estão os melhores modelos gratuitos que você pode usar para criar relatórios de redes sociais e analisar seu desempenho em diferentes plataformas de redes sociais:

1. Modelo de análise de redes sociais ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe todos os KPIs das redes sociais e tome decisões informadas com o modelo de análise de redes sociais da ClickUp

Focar nas métricas e KPIs certos é fundamental para melhorar seu desempenho nas redes sociais. No entanto, poucas ferramentas oferecem insights abrangentes sobre essas métricas. É aí que entra o modelo de análise de redes sociais do ClickUp.

De curtidas a interações, este modelo rastreia todas as métricas essenciais das redes sociais e as categoriza com base em sua eficácia. Use oito campos personalizados, como Desempenho, Arquivo de dados, Plano de ação, Referência e Resultado alvo, para analisar dados facilmente e tomar decisões informadas para impulsionar o desempenho da sua campanha.

Além disso, o modelo fornece acesso a análises de períodos anteriores, ajudando você a identificar tendências e entender melhor o que está funcionando e o que não está.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe as principais métricas de desempenho em várias plataformas com a visualização de tabela de desempenho integrada

Automatize a visualização de dados para facilitar a análise de tendências com a Visualização analítica

Identifique o conteúdo com melhor desempenho para ajustes estratégicos usando o Painel de Resumo

Centralize os relatórios para otimizar a colaboração da equipe

✅ Ideal para: Gerentes de mídias sociais que precisam de um hub centralizado para acompanhar o desempenho em toda a plataforma

2. Modelo de métricas de redes sociais ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Elimine o trabalho de gerenciar vários rastreadores — monitore todos os seus KPIs de redes sociais em um só lugar com o modelo de métricas de redes sociais do ClickUp

O modelo de métricas de redes sociais do ClickUp é outro recurso útil para quem deseja explorar os aspectos técnicos do desempenho de campanhas. Este modelo é fácil de usar, intuitivo e abrangente.

Ele rastreia várias métricas relevantes, como interação, alcance e cliques em diferentes plataformas, como Facebook, X e Instagram, em um só lugar. A visualização e a análise poderosas garantem que você também identifique oportunidades e receba insights detalhados sobre todas as tendências de longo prazo previstas para o futuro.

Veja por que você vai adorar:

Meça o engajamento, o alcance e as taxas de conversão essenciais

Acesse dados em tempo real para tomar decisões informadas

Personalize relatórios para atender às necessidades exclusivas da sua empresa

Simplifique o acompanhamento do desempenho com um layout estruturado

✅ Ideal para: Equipes de marketing que precisam monitorar em tempo real as principais métricas de engajamento e conversão

3. Modelo de acompanhamento e análise de campanhas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acesse todos os dados da sua campanha em um só lugar com o modelo de acompanhamento e análise de campanhas do ClickUp

Desde os gastos com campanhas até os resultados, o modelo de acompanhamento e análise de campanhas do ClickUp aborda de forma holística todos os aspectos das suas campanhas nas redes sociais.

Acompanhe métricas de engajamento, identifique os principais pontos e determine o escopo para otimização da campanha. Este modelo de relatório de mídia social também funciona bem para organizar e centralizar dados essenciais relacionados à campanha.

Veja por que você vai adorar:

Monitore o progresso e o sucesso da campanha em tempo real

Organize KPIs específicos da campanha, como orçamento, cliques, CPA, CPC, CPM e muito mais, para facilitar a comparação

Alinhe as metas de marketing com insights de desempenho

Aumente a eficiência dos relatórios com atualizações automáticas

✅ Ideal para: Profissionais de marketing digital que gerenciam campanhas em várias plataformas e otimizam o desempenho

🧠 Curiosidade: Quando o Reddit foi lançado, quase não tinha usuários reais, então os fundadores criaram contas falsas e postaram discussões para fazer o site parecer ativo. O truque funcionou, e o Reddit acabou se tornando um dos maiores fóruns da internet! 😎

4. Modelo de relatório de marketing digital ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Consolide e acompanhe todas as suas métricas e KPIs de marketing digital com o modelo de relatório de marketing digital da ClickUp

Embora todos os modelos da lista até agora abordem especificamente o marketing nas redes sociais, o Modelo de Relatório de Marketing Digital da ClickUp visa simplificar coletivamente todos os seus esforços de marketing digital.

Com um banco de dados sem código, este modelo facilita muito o acompanhamento e a geração de relatórios de campanhas de marketing digital, incluindo aquelas realizadas em canais de mídia social e no seu site. Além disso, ele também fornece atualizações em tempo real sobre seus KPIs de meta e detalha a eficácia da campanha por canal por meio dos painéis do ClickUp.

Esses relatórios sociais abrangentes ajudam você a gerenciar todas as suas campanhas de marketing digital sem complicações.

💡 Dica profissional: Quer resumir os KPIs de marketing digital em uma análise perspicaz? Experimente os AI Cards nos painéis do ClickUp, que atualizam você sobre conquistas, obstáculos e o caminho a seguir com base nas métricas do painel, usando prompts em linguagem natural. Obtenha insights de desempenho mais rapidamente com os cartões de IA no ClickUp

Veja por que você vai adorar:

Consolida dados de SEO, e-mail e esforços nas redes sociais

Gere relatórios mensais detalhados que destacam elementos cruciais, como despesas totais da campanha, orçamento, público-alvo, impressões e cliques

Destaca tendências para otimizar estratégias de marketing digital

Aproveite um formato de redação de relatórios claro e estruturado para simplificar a comunicação com as partes interessadas

✅ Ideal para: CMOs e analistas de marketing que desejam consolidar insights de marketing digital em relatórios estruturados

📮ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, bate-papos, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho. Crie rapidamente textos envolventes para redes sociais com o ClickUp Brain, a IA nativa do ClickUp

5. Modelo de KPI do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe e gerencie todos os KPIs da sua empresa com facilidade usando o modelo de KPI do ClickUp

Todas as empresas têm métricas específicas para indicar a eficiência do seu desempenho. O modelo de KPI do ClickUp é uma ferramenta simples, mas poderosa, para acompanhar essas métricas.

Além de ser altamente personalizável, este modelo foi projetado para levar em consideração todos os KPIs relevantes para uma empresa, desde métricas gerais, como crescimento da receita e margem de lucro líquido, até métricas de marketing especializadas, como taxa de engajamento da campanha, menções à marca, etc.

Veja por que você vai adorar:

Defina e acompanhe KPIs personalizados, adaptados aos objetivos das redes sociais e às metas comerciais em várias plataformas

Compare o desempenho real com as metas planejadas para implementar melhorias

Entenda as tendências de engajamento em todas as plataformas com relatórios organizados

Visualize insights de desempenho usando os painéis do ClickUp para tomar decisões baseadas em dados

Automatize atualizações de progresso e notificações para análises de desempenho contínuas através do ClickUp Automations

✅ Ideal para: Equipes orientadas para o desempenho que acompanham e alinham os KPIs de marketing com os objetivos de negócios

6. Modelo de relatório analítico ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Tome decisões baseadas em dados sem se envolver em análises complexas com o modelo de relatório analítico do ClickUp

Os dados podem ser uma das vantagens competitivas mais poderosas para uma empresa, mas somente se você os compreender e usar bem. É exatamente nisso que o modelo de relatório analítico do ClickUp pode ajudá-lo.

Ele sintetiza dados complexos em gráficos e tabelas fáceis de entender para uma análise mais simples.

Este modelo pode ser usado para identificar tendências, correlações e padrões em várias atividades comerciais, incluindo estratégias de redes sociais. Com os insights obtidos a partir da sua análise, você pode compreender melhor o comportamento do público, acompanhar o desempenho do conteúdo e refinar as campanhas nas redes sociais.

Veja por que você vai adorar:

Compare o desempenho das plataformas com análises métricas lado a lado

Gere relatórios automatizados para a tomada de decisões baseadas em dados

Agregue análises de mídias sociais, web e campanhas em um só lugar

Detecte padrões de engajamento para melhorar o planejamento de conteúdo

✅ Ideal para: Equipes de marketing, analistas de negócios e estrategistas de conteúdo que buscam uma solução completa para acompanhar análises da web, redes sociais e campanhas

7. Modelo de fluxo de trabalho para estratégia de redes sociais ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um plano de ação passo a passo para suas estratégias de mídia social usando o modelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social do ClickUp

O modelo de fluxo de trabalho de estratégia de redes sociais da ClickUp divide as táticas de redes sociais mais complexas em tarefas e etapas estruturadas, mantendo as campanhas organizadas desde a concepção até a execução.

Com este modelo, você pode criar um guia passo a passo para criar uma estratégia de conteúdo ou uma campanha completa.

💡 Dica profissional: crie facilmente campos personalizados no ClickUp para acompanhar o tipo de conteúdo, plataformas e públicos-alvo para cada recurso ou publicação da campanha. Crie e atribua tarefas no ClickUp para apoiar seus esforços de elaboração de estratégias, como pesquisar seu público-alvo, criar personas de compradores, definir diretrizes de marca, etc.

O modelo permite ainda analisar métricas de desempenho, como tráfego do site, taxa de conversão e engajamento das suas campanhas, garantindo que você esteja sempre organizado, programado e orientado para os resultados.

Veja por que você vai adorar:

Estruture o planejamento, a execução e a geração de relatórios de conteúdo em um único fluxo de trabalho

Atribua funções claras para garantir uma colaboração harmoniosa entre as equipes

Monitore o progresso da campanha com atualizações de status automatizadas

Otimize a execução da estratégia com base no acompanhamento do desempenho

✅ Ideal para: Estrategistas de redes sociais, profissionais de marketing de conteúdo e equipes de marketing digital que precisam de um fluxo de trabalho estruturado para planejar e executar iniciativas nas redes sociais

8. Modelo de análise competitiva do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Fique de olho nos movimentos dos seus concorrentes para se manter à frente no mercado com o modelo de análise competitiva do ClickUp

🔎 Você sabia? 90% das empresas da Fortune 500 realizam análises competitivas para se manterem à frente da concorrência.

Uma maneira simples, mas igualmente eficaz, de fazer isso é usar o modelo de análise competitiva do ClickUp. Esse modelo ajuda você a listar os pontos fortes e fracos dos seus concorrentes para entender melhor o seu cenário competitivo.

E isso não é tudo: também há espaço para destacar as estratégias específicas dos seus concorrentes e os dados demográficos do público-alvo, garantindo que você tenha todos os detalhes necessários para criar uma estratégia mais forte. Visualmente atraente e fácil de usar, seu design em quadro branco é um dos principais diferenciais.

Veja por que você vai adorar:

Compare o desempenho das suas redes sociais com o dos concorrentes

Acompanhe a atividade dos concorrentes em várias plataformas de redes sociais

Reconheça tendências emergentes comparando referências do setor

Desenvolva estratégias mais sólidas com base em insights competitivos acionáveis

✅ Ideal para: Pesquisadores de mercado que comparam as estratégias de mídia social dos concorrentes e as tendências do setor

Usamos o ClickUp para gerenciar e acompanhar nosso pipeline de criação de conteúdo para mídias sociais e digitais. Isso nos permite ver o status de cada conteúdo (em andamento, precisa de edições, agendado etc.) junto com quem é o designer responsável. Também elimina toda a comunicação por e-mail, pois a seção de comentários de cada tarefa pode ser usada para deliberar e delegar tarefas/próximas etapas (atendendo à necessidade de acompanhar e dar continuidade ao nosso ciclo de criação de conteúdo).

Usamos o ClickUp para gerenciar e acompanhar nosso pipeline de criação de conteúdo para mídias sociais e digitais. Isso nos permite ver o status de cada conteúdo (em andamento, precisa de edições, agendado etc.) junto com quem é o designer responsável. Também elimina toda a comunicação por e-mail, já que a seção de comentários de cada tarefa pode ser usada para deliberar e delegar tarefas/próximas etapas (atendendo à necessidade de acompanhar e dar continuidade ao nosso ciclo de criação de conteúdo).

9. Modelo de programação de anúncios ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize, planeje e execute suas campanhas publicitárias nas redes sociais com o modelo de programação de anúncios do ClickUp

Executar várias campanhas publicitárias em diferentes plataformas requer um planejamento meticuloso. O modelo de programação de anúncios do ClickUp garante que as equipes planejem, lancem e monitorem com eficiência as campanhas pagas nas redes sociais.

Ele permite planejar e visualizar toda a sua campanha, desde o público-alvo até a estratégia de conteúdo, e organizá-la em etapas para uma execução rápida.

Ao estruturar cronogramas de anúncios e acompanhar métricas de desempenho, as empresas minimizam os gastos com publicidade, melhoram a precisão da segmentação e garantem que as campanhas sejam veiculadas nos momentos ideais.

Veja por que você vai adorar:

Planeje a veiculação de anúncios de maneira eficaz para otimizar o alcance da campanha

Monitore métricas de desempenho para ajustar estratégias em tempo real

Garanta a eficiência do orçamento analisando os gastos com publicidade em relação ao ROI

Garanta mensagens consistentes com um cronograma de publicação estruturado

✅ Ideal para: Anunciantes digitais, especialistas em PPC e gerentes de marketing que planejam, supervisionam e acompanham campanhas publicitárias em vários canais

10. Modelo avançado para redes sociais da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie as atividades nas redes sociais em todas as plataformas com o único e exclusivo modelo avançado para redes sociais do ClickUp

Ampliar os esforços nas redes sociais exige um sistema abrangente que integre planejamento, execução e acompanhamento do desempenho. O modelo avançado para redes sociais do ClickUp oferece uma solução completa para gerenciar calendários de conteúdo, acompanhar o engajamento e otimizar estratégias de crescimento.

Projetado para equipes que lidam com várias contas, este modelo permite que as empresas otimizem a colaboração, automatizem tarefas repetitivas e mantenham a consistência da marca em todas as plataformas. Seja para gerenciar com eficiência várias peças de conteúdo ou criar planos para cada plataforma de mídia social, este modelo tem a solução.

Ele também permite visualizar e priorizar suas publicações, ver insights, extrair aprendizados importantes e agendar publicações para o futuro.

Veja por que você vai adorar:

Gerencie fluxos de trabalho de conteúdo de maneira integrada com o acompanhamento estruturado de tarefas

Automatize o agendamento de publicações para manter um envolvimento consistente

Aperfeiçoe as estratégias de redes sociais com base em análises de desempenho

Acesse insights detalhados sobre o comportamento e as interações do público por meio de opções avançadas de filtragem

✅ Ideal para: Gerentes de mídias sociais, estrategistas de conteúdo, agências de marketing digital e equipes de liderança que buscam relatórios detalhados e ricos em dados sobre o desempenho nas mídias sociais

11. Modelo de análise de engajamento de conteúdo da Canva

via Canva

O modelo de análise de engajamento de conteúdo da Canva é útil para realizar análises abrangentes das suas publicações com melhor desempenho. Ele aborda elementos como engajamento, insights e número de novos seguidores, detalhando o desempenho do seu conteúdo.

O modelo também é altamente personalizável, para que você possa alterar a fonte, a paleta de cores e outros elementos da marca de acordo com suas necessidades. Você também pode exportar e imprimir o modelo em vários formatos versáteis, como PDF, JPG, PNG, etc.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe curtidas, compartilhamentos e comentários em publicações para medir a interação do público

Identifique conteúdos de alto desempenho para o planejamento de estratégias futuras

Visualize as tendências de engajamento com gráficos fáceis de ler

Modifique e melhore sua estratégia de conteúdo com base na resposta do público

✅ Ideal para: Criadores de conteúdo e equipes de marketing que analisam as interações do público para refinar estratégias de engajamento

12. Modelo de crescimento do tráfego nas redes sociais da Canva

via Canva

Se você deseja um modelo que ofereça insights detalhados sobre as interações dos usuários e o crescimento do público, o Modelo de crescimento do tráfego nas redes sociais da Canva é a escolha certa. Fácil de usar, editar e visualmente rico, este modelo resume todos os principais fatos e estatísticas sobre o crescimento do seu número de seguidores.

Classifique métricas com base em canais, plataformas de redes sociais, desempenho de conteúdo, etc. Quando terminar, você também pode compartilhar o relatório diretamente com as principais partes interessadas na própria plataforma.

Veja por que você vai adorar:

Analise as fontes de tráfego para identificar os canais com melhor desempenho

Monitore o crescimento ao longo do tempo para medir o impacto das mídias sociais

Destaque as tendências de tráfego de referência para melhorar a segmentação

Utilize um layout visual claro para facilitar a interpretação

✅ Ideal para: especialistas em SEO, profissionais de marketing digital e analistas de tráfego de sites que medem as fontes de tráfego e as visitas ao site provenientes das redes sociais

13. Modelo de planilha de análise de redes sociais da Sprout Social

via Sprout Social

Outro recurso gratuito, o modelo de planilha de análise de mídias sociais da Sprout Social, ajuda a reunir dados de desempenho de campanhas e acompanhar métricas importantes.

Use ferramentas como o Google Analytics com este modelo de relatório de redes sociais para comparar e analisar facilmente o desempenho pago e orgânico de cada postagem na maioria das plataformas de redes sociais, como TikTok, Instagram e X. Ele ainda gera uma visão geral rápida, garantindo que você não precise percorrer volumes de dados complexos para descobrir o que está funcionando e o que não está.

Veja por que você vai adorar:

Organize dados de engajamento, alcance e conversão em uma única planilha

Habilite o acompanhamento de métricas personalizadas com base nas metas de negócios

Utilize um formato estruturado para monitorar o desempenho a longo prazo

Simplifique a comparação de dados com cálculos automatizados

Importe e salve o modelo em vários formatos, incluindo Google Docs e Google Slides.

✅ Ideal para: Analistas de redes sociais, gerentes de marca e equipes de marketing de conteúdo que preferem o acompanhamento de desempenho personalizável em planilhas

14. Formato de relatório de auditoria de marketing em redes sociais por Template.net

Uma auditoria de mídias sociais bem estruturada fornece insights sobre o que está funcionando e o que precisa ser melhorado. O formato de relatório de auditoria de mídias sociais de marketing da Template.net ajuda as empresas a avaliar sua presença nas mídias sociais, criando relatórios detalhados e personalizados sobre campanhas sociais.

Este modelo permite que os profissionais de marketing documentem os principais indicadores de desempenho, analisem o comportamento do público e comparem o desempenho da plataforma ao longo do tempo. Ao identificar pontos fortes e fracos, as empresas podem otimizar sua estratégia de conteúdo e melhorar o ROI das campanhas nas redes sociais.

Veja por que você vai adorar:

Defina o período do relatório para criar relatórios mensais, anuais ou trimestrais

Baixe o modelo em formato PDF, salve-o e compartilhe-o no Google Docs e no Google Slides

Destaque áreas que precisam ser melhoradas em diferentes plataformas

Alinhe os esforços de marketing com objetivos comerciais mais amplos

✅ Ideal para: Equipes de marketing, gerentes de marca e estrategistas de mídias sociais que realizam auditorias de mídias sociais para marcas e clientes

15. Modelo de relatório diário de redes sociais da Template.net

Por último, mas não menos importante, o modelo de relatório diário de redes sociais da Template.net é semelhante ao modelo acima, mas mais compacto. Ele oferece um formato estruturado para documentar o engajamento, o alcance e as informações sobre o público diariamente.

O modelo de relatório de redes sociais ajuda você a criar facilmente relatórios sociais que detalham seus números de desempenho diário nas plataformas sociais. Além disso, você pode personalizar o período do relatório e usar o modelo para criar relatórios semanais ou mensais.

Veja por que você vai adorar:

Registre dados de desempenho diários para uma análise precisa das tendências

Compare o alcance e as interações diárias para otimizar o agendamento

Faça ajustes rápidos para melhorar o desempenho contínuo do conteúdo

Identifique tendências de conteúdo, monitore interações em tempo real e ajuste estratégias de publicação para maximizar o engajamento

✅ Ideal para: Gerentes de redes sociais, planejadores de conteúdo e analistas de marketing que acompanham o engajamento diário, o crescimento e o desempenho das publicações

💡 Dica profissional: Sempre termine os relatórios com um momento “Por que então?”. Se o engajamento aumentou, explique o motivo. Se as impressões caíram, sugira uma solução. Fornecer os próximos passos de forma clara torna os relatórios valiosos, em vez de apenas informativos. 🤓

Acompanhe e otimize o desempenho das suas redes sociais com o ClickUp

Os relatórios de redes sociais não são apenas uma tarefa rotineira a adicionar à sua agenda lotada — são essenciais para obter aprendizados importantes, melhorar o crescimento do número de seguidores e refinar as campanhas nas redes sociais. No entanto, sem as ferramentas certas, a elaboração de relatórios pode ser demorada e complexa. Pior ainda, se feita de forma ineficaz, pode levar a interpretações erradas que comprometem os seus benefícios.

É aí que entra o ClickUp. Com sua ampla variedade de modelos gratuitos, você pode otimizar relatórios de redes sociais, acompanhar diferentes métricas com facilidade e tomar decisões baseadas em dados, tudo com o mínimo de esforço.

