os 10 melhores softwares RevOps para aumentar a receita

Se você já lidou com vendas prometendo descontos que o financeiro nunca aprovou ou com o marketing gerando leads que o time de vendas não aborda, você sabe exatamente por que o RevOps existe.

Trata-se de reunir marketing, vendas e sucesso do cliente sob a Revenue Operations (RevOps). Com o software RevOps certo, você pode criar um fluxo contínuo de informações e colaboração que aprimora toda a sua estratégia de receita.

Essas ferramentas poderosas, incluindo um software eficaz de gerenciamento de dados RevOps, ajudam a simplificar processos, impulsionar o engajamento de vendas e garantir que o valor da vida útil do cliente (CLTV) seja o mais saudável possível.

Esta publicação do blog explorará as melhores plataformas RevOps que capacitam líderes empresariais e gerentes de operações a elevar as operações de receita e alcançar o sucesso duradouro dos clientes.

O que você deve procurar em um software de RevOps?

Aqui estão os principais fatores a serem considerados ao avaliar um software de operações de receita:

Gerenciamento centralizado de dados: unifique dados de clientes, vendas e finanças para eliminar silos e garantir uma tomada de decisão informada

Automação e otimização do fluxo de trabalho: automatize o encaminhamento de leads, atualizações do pipeline e previsões para reduzir o trabalho manual e melhorar a eficiência

Análise avançada: obtenha insights em tempo real sobre previsões de receita, saúde do pipeline e desempenho da equipe, com recomendações baseadas em IA como um diferencial

Escalabilidade e flexibilidade: escolha uma solução que cresça com sua empresa e se adapte às necessidades em constante evolução do RevOps

Integrações de terceiros: Garanta a compatibilidade com ferramentas de CRM, marketing, finanças e suporte, como Salesforce, HubSpot, Stripe e QuickBooks

Preços e ROI: avalie os preços de assinatura, uso ou por usuário, concentrando-se em ganhos de eficiência, crescimento da receita e economia de custos

👀 Você sabia? As empresas que se destacam na gestão do crescimento da receita podem alcançar um aumento de 4 a 7% nas margens brutas anualizadas.

Os 10 melhores softwares de RevOps

Está considerando um software de operações de receita que rompa os silos de marketing e vendas para ajudá-lo a atingir (e superar) suas metas de receita mais rapidamente? Aqui estão as melhores opções:

1. ClickUp (Melhor para gerenciamento unificado de RevOps)

Experimente o ClickUp CRM para RevOps unificado Defina metas de receita, crie um pipeline personalizado, acompanhe o status dos leads e as etapas das negociações e gere relatórios sobre o progresso em uma única ferramenta RevOps: ClickUp

As operações de receita (RevOps) têm como objetivo quebrar barreiras entre as equipes de vendas, marketing e sucesso do cliente para impulsionar o crescimento da receita. Mas isso é mais fácil dizer do que fazer quando suas equipes estão espalhadas por ferramentas desconectadas, processos complicados e planilhas desatualizadas.

O ClickUp muda isso. Este aplicativo completo para o trabalho reúne todo o seu mecanismo de receita.

Alinhe a estratégia com painéis personalizados e metas

No ClickUp, os líderes de receita podem definir OKRs ou metas trimestrais usando o ClickUp Goals, vinculá-las a métricas em tempo real de tarefas, negócios ou campanhas e acompanhar o progresso rapidamente.

Preveja métricas de receita, identifique as causas da perda de clientes e tome medidas para maximizar o CLTV usando os painéis do ClickUp

Quer ver a contribuição do marketing para as tendências do pipeline ou CSAT pós-venda? Crie um painel ClickUp personalizado, reunindo dados de receita de todas as equipes em um só lugar, sem necessidade de atualizações manuais em planilhas.

Você obtém uma única fonte de verdade para o desempenho da receita. Todos sabem o que estão buscando.

Simplifique as campanhas e a transferência de leads com fluxos de trabalho personalizados

Depois de alinhar o panorama geral, o marketing pode criar e lançar campanhas no ClickUp com status de tarefas personalizados, dependências de tarefas e automações, adaptados à sua estratégia de entrada no mercado.

Execute campanhas mais inteligentes e acompanhe os resultados facilmente para cada uma delas usando os status personalizados do ClickUp

Quando uma campanha gera leads, as transferências automatizadas entram em ação. Graças ao CRM próprio do ClickUp e suas integrações com CRMs externos, como HubSpot ou Salesforce, os leads são atribuídos ao representante de vendas certo instantaneamente, sem lacunas ou suposições.

Você pode até usar os formulários do ClickUp para capturar detalhes de leads e encaminhá-los para a equipe certa com base em regras predefinidas.

Feche negócios mais rapidamente com a execução colaborativa de vendas

As equipes de vendas trabalham seus negócios no ClickUp como fariam em um CRM, mas com o poder adicional de documentos colaborativos, gerenciamento de tarefas e chat em equipe, tudo em uma única visualização.

Os representantes podem acompanhar cada oportunidade por meio de pipelines personalizáveis, marcar engenheiros de soluções para obter informações diretamente nas tarefas e manter todas as notas relacionadas aos negócios em um só lugar com o ClickUp Docs.

Além disso, com o ClickUp Automations, os representantes são incentivados a acompanhar negócios antigos ou atualizar campos após uma chamada, para que nada fique parado no pipeline.

Mantenha os leads em movimento automaticamente pelo pipeline por meio das automações ClickUp sem código

Cada lead se torna uma tarefa rastreável no ClickUp, com seus próprios campos personalizados que registram o nome da conta, o tamanho da oportunidade, detalhes de contato, status da negociação e muito mais para um contexto completo. Assim que a negociação é fechada, o sucesso do cliente é notificado automaticamente com todas as informações necessárias: notas de transferência, contratos, cronogramas, na atividade da tarefa.

💡 Dica profissional: crie uma lista de verificação de integração repetível usando os modelos gratuitos do ClickUp e atribua tarefas ao suporte, ao produto e ao atendimento ao cliente. Você pode definir marcos para acompanhar momentos importantes, como chamadas iniciais ou entrega do primeiro valor. E com o controle de tempo integrado e a visualização da carga de trabalho do ClickUp, os líderes de CS podem garantir que a capacidade da equipe esteja equilibrada e que nada seja esquecido.

Monitore os resultados e otimize em tempo real

Com todas as tarefas, campanhas e clientes rastreados no ClickUp, as equipes de RevOps podem analisar os dados para identificar gargalos, revelar riscos ou comprovar o impacto.

Use painéis para acompanhar tempos de ciclo, taxas de conversão e tendências de retenção, sem precisar trocar de ferramenta. Em seguida, crie relatórios automatizados com os cartões de IA ou resumos de IA do ClickUp Brain para compartilhar o desempenho com a liderança ou equipes individuais em uma cadência regular.

Use os cartões de IA nos painéis do ClickUp para identificar e resumir conquistas, próximas etapas e riscos para cada uma de suas contas importantes

O ClickUp oferece às equipes de RevOps a visibilidade, o controle e o alinhamento necessários para aumentar a receita, sem precisar unir cinco ferramentas e torcer para que elas se comuniquem entre si.

Chega de silos. Chega de gargalos. Apenas uma plataforma poderosa que conecta todas as partes do seu mecanismo de receita, desde leads frios até renovações.

O ClickUp é o MELHOR sistema de gerenciamento de projetos, painel de controle, CRM + escalabilidade que já encontrei! Ele me ajudou a economizar centenas a milhares de horas, priorizar + focar no desenvolvimento dos negócios em processo de US$ 500 mil a milhões por dia. Agora estamos mudando para acompanhar as conversões + resultados! ADORO o ClickUp!

📮ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

Principais recursos do ClickUp

Organize contas, negócios e renovações em uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente estruturada e personalizável

Use os formulários ClickUp e integrações de CRM (por exemplo, Salesforce, HubSpot) para encaminhar automaticamente os leads para os representantes certos. Elimine transferências manuais e evite a perda de leads

Reúna materiais de vendas e marketing no ClickUp Docs

Colabore com equipes internas e clientes usando o ClickUp Chat integrado, que mantém suas tarefas e discussões conectadas

Elimine silos de dados e comunicações, aumente a visibilidade e expanda as operações de receita com eficiência, unificando vendas, marketing e CS em um único espaço de trabalho

Limitações do ClickUp

Os recursos extensos podem ser um pouco complicados para novos usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um avaliador do G2 compartilha:

Antes do ClickUp, o CEO perguntava coisas como “quanto dinheiro está a caminho” ou “qual é o status deste projeto?”, e a resposta ficava na caixa de entrada de alguém ou precisava ser calculada. Agora, nosso painel nos mostra tudo isso e muito mais.

👀 Você sabia? Empresas com uma equipe RevOps centralizada atingem suas metas de receita 10% mais rápido do que aquelas com operações isoladas.

2. Clari (Melhor para previsão de receita e visibilidade do pipeline)

via Clari

O Clari é um software de inteligência de receita desenvolvido para eliminar suposições das previsões e fornecer às equipes de receita insights em tempo real sobre a saúde do pipeline, os riscos dos negócios e as projeções de receita.

Então, o que torna a Clari diferente? O CRM SaaS da Clari oferece a visibilidade necessária para organizações que enfrentam dificuldades com previsões imprecisas ou perdas de receita. Ele reúne tudo — atualizações do pipeline, andamento das negociações, renovações — em um só lugar para que sua equipe nunca fique na dúvida sobre o que está acontecendo.

Principais recursos do Clari

Identifique negócios paralisados e receitas em risco com ferramentas de inspeção de pipeline

Avalie o desempenho dos representantes com base no acompanhamento das atividades de vendas

Sinalize oportunidades potenciais perdidas antes que elas afetem a receita

Limitações do Clari

Alguns modelos de relatórios de vendas podem exigir ferramentas externas de BI para obter insights mais detalhados

Mais adequado para equipes de médio a grande porte

Preços da Clari

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Clari

G2: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Clari?

Um usuário do G2 diz:

Gosto da simplicidade e facilidade de uso do Clari quando atualizo as próximas etapas de preços, estágios e registros de tempo ao analisar meus negócios importantes. Também é fácil prever meus números mensais, trimestrais e anuais com meu diretor quando analisamos relatórios e o pipeline.

🧠 Curiosidade: as empresas que utilizam previsões de receita baseadas em IA observam um aumento de 5% na receita em menos de nove meses.

3. 6sense (Ideal para marketing baseado em contas impulsionado por IA e insights de RevOps)

via 6sense

Um dos maiores desafios do RevOps é alinhar os esforços de vendas e marketing para analisar dados e direcionar contas de alto valor. Conheça o 6sense, uma plataforma de inteligência de contas e análise preditiva baseada em IA que ajuda as equipes de receita a identificar e envolver os compradores certos.

As equipes de RevOps usam-no para priorizar contas com alta intenção, otimizar estratégias de divulgação e melhorar a eficiência do pipeline.

principais recursos do 6sense

Identifique as contas com maior probabilidade de conversão com o rastreamento da intenção do comprador com tecnologia de IA

Ajude as equipes de vendas e marketing a se concentrarem em oportunidades de alto valor com análises preditivas

Acompanhe a jornada dos clientes por e-mail, web e anúncios com insights de engajamento multicanal

Acompanhe os sinais de intenção do comprador em todos os canais digitais

limitações do 6sense

Requer dados de CRM limpos para obter os melhores resultados

Sem preços públicos, o que dificulta a comparação de custos

preços do 6sense

Preços personalizados

avaliações e comentários sobre o 6sense

G2: 4,3/5 (mais de 1000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o 6Sense?

Aqui está uma avaliação da G2 sobre a ferramenta:

o 6sense nos ajuda a identificar contas com alta intenção de compra, facilitando a segmentação dos clientes potenciais certos e melhorando nossos esforços de marketing. As informações que ele fornece nos ajudam a interagir com clientes potenciais de maneira mais eficaz.

4. Gong (Melhor para inteligência de receita e otimização do desempenho de vendas)

via Gong

Os líderes de RevOps precisam de mais do que dados — eles precisam de insights que melhorem os resultados de receita. Ao contrário das ferramentas tradicionais de rastreamento de vendas, o Gong grava, transcreve e analisa chamadas, e-mails e reuniões, destacando o que funciona e o que não funciona.

Principais recursos do Gong

Analise conversas de vendas para detectar riscos e oportunidades com insights sobre negócios baseados em IA

Identifique os comportamentos de melhor desempenho e as oportunidades de coaching

Acompanhe o andamento das negociações com base em dados reais de engajamento

Sincronize com Salesforce, HubSpot e Microsoft Dynamics

Limitações do Gong

Deve ser gerenciado com cuidado em setores regulamentados

Recursos premium podem ser caros para equipes pequenas

Preços do Gong

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Gong

G2: 4,8/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 540 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gong?

Um usuário do G2 considera a ferramenta excelente:

Ferramenta incrível de IA para fazer anotações, ouvir conversas e fornecer resumos e feedback. Ajuda você a se concentrar na apresentação, enquanto o Gong faz anotações no seu lugar.

🧠 Curiosidade: O conceito de preços dinâmicos foi desenvolvido pela primeira vez para o setor elétrico pelo economista francês Marcel Boiteux há quase 70 anos e, desde então, tem sido adotado em vários setores, incluindo companhias aéreas, hotéis e comércio eletrônico.

5. Revenue. io (Ideal para engajamento e coaching de vendas orientados por IA)

As equipes de RevOps dedicam muito tempo otimizando a forma como os representantes de vendas interagem com os clientes potenciais, mas e se esse processo pudesse ser automatizado e aprimorado em tempo real?

A Revenue.io usa plataformas de conversação e inteligência de receita com tecnologia de IA para ajudar os representantes a seguir as melhores práticas, melhorar as conversas e fechar negócios mais rapidamente.

Principais recursos do Revenue.io

Receba recomendações em tempo real durante as chamadas de vendas

Analise conversas e resultados de chamadas usando inteligência de conversação

Integre com o Salesforce e outras ferramentas líderes

Limitações do Revenue.io

Algumas funcionalidades requerem fluxos de trabalho predefinidos

Pode não ser tão benéfico para equipes de vendas orientadas para o inbound

Preços do Revenue.io

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Revenue.io

G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Revenue.io?

As avaliações positivas do G2 refletem esse sentimento:

Nossa gerente de vendas elogiou os recursos da caixa de entrada, sua capacidade de revisar facilmente as conversas com a IA de conversação e como ela usa chamadas sinalizadas para momentos de treinamento ou para melhorar os roteiros de chamadas com base nas pontuações das chamadas.

6. HubSpot Operations Hub (ideal para automação de RevOps e sincronização de dados)

via HubSpot Operations Hub

Um dos maiores desafios do RevOps é a fragmentação de dados — marketing, vendas e sucesso do cliente operam em sistemas diferentes, levando a inconsistências que atrapalham as previsões e a tomada de decisões. O HubSpot Operations Hub resolve isso sincronizando, limpando e automatizando os dados em todas as equipes.

Principais recursos do HubSpot Operations Hub

Garanta atualizações bidirecionais em tempo real em todas as ferramentas integradas

Melhore os processos de RevOps, como qualificação de leads e pontuação de negócios

Duplique e limpe componentes do CRM para evitar perda de receita

Limitações do HubSpot Operations Hub

Automações avançadas exigem um plano pago

As integrações fora do HubSpot não são tão perfeitas

Preços do HubSpot Operations Hub

Gratuito

Starter: US$ 20/mês por usuário

Profissional: US$ 890/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o HubSpot Operations Hub

G2: 4,5/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 250 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot Operations Hub?

Veja o que um usuário da Capterra compartilha:

A plataforma é intuitiva e possui um design UX/UI simples. O gerenciamento de dados e contatos no CRM é um dos melhores do setor.

7. Salesloft (Melhor para engajamento de receita e aceleração de negócios)

via Salesloft

No RevOps, a visibilidade de como os representantes interagem com os clientes potenciais é tão importante quanto acompanhar o movimento do pipeline. O Salesloft não é apenas mais uma ferramenta de automação de vendas — é uma plataforma de engajamento e inteligência de vendas que ajuda as equipes de RevOps a otimizar a velocidade das negociações.

Principais recursos do Salesloft

Entenda quais métodos de divulgação geram receita

Acompanhe o envolvimento real dos compradores, mostrando quais pontos de contato impulsionam os negócios

Ofereça coaching baseado em IA para garantir que as equipes de vendas se concentrem nas estratégias de divulgação mais eficazes

Limitações do Salesloft

Alguns recursos avançados exigem integração

Não é tão personalizável quanto alguns concorrentes

Preços do Salesloft

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Salesloft

G2: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Salesloft?

Um usuário da Capterra descobriu que a ferramenta economiza tempo:

O Salesloft permitiu que os novos membros da equipe soubessem exatamente o que era esperado deles em termos de abordagem de determinados clientes potenciais. Isso também significa que agora você tem acesso a uma quantidade realmente rica de dados para entender que tipos de abordagem = sucesso

8. QuotaPath (Ideal para acompanhamento de comissões e gestão de remuneração de vendas)

via QuotaPath

Rastrear manualmente as comissões em planilhas é um pesadelo para as equipes de RevOps, muitas vezes levando a erros, disputas e perda de tempo com recálculos. O QuotaPath automatiza o rastreamento de comissões e a previsão de vendas, garantindo que as equipes de vendas saibam seus ganhos exatos. Ele permite que os líderes de RevOps modelem diferentes estruturas de remuneração para alinhar os incentivos com as metas de receita.

Principais recursos do QuotaPath

Elimine disputas e erros nos pagamentos com o rastreamento automatizado de comissões

Teste diferentes estruturas para alinhar a receita

Trabalhe com softwares de CRM baseados em nuvem, como Salesforce, HubSpot e QuickBooks

Limitações do QuotaPath

Algumas estruturas de comissão podem exigir soluções alternativas

Pode não ter recursos empresariais avançados

Preços do QuotaPath

Essencial: US$ 25/mês por usuário

Crescimento: US$ 35/mês por usuário

Premium: US$ 50/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o QuotaPath

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o QuotaPath?

Veja a opinião de um usuário da Capterra:

Gosto do fato de poder conectar o Quotapath diretamente ao meu CRM e ter os negócios fluindo para gerar automaticamente comissões e pagamentos.

9. Xactly (Melhor para gestão de remuneração por incentivos empresariais)

via Xactly

O Xactly pode ser a solução ideal para grandes empresas com equipes de vendas complexas e planos de remuneração intricados. Ao contrário das ferramentas básicas de acompanhamento de comissões, o Xactly utiliza análises baseadas em IA para otimizar as estruturas de incentivos, garantindo que os representantes estejam motivados para fechar negócios de alto valor.

Melhores recursos do Xactly

Crie planos de remuneração que impulsionam a receita com otimização de incentivos baseada em IA

Forneça insights sobre o cumprimento de cotas e o sucesso das negociações

Evite erros e disputas de pagamentos com o processamento automatizado de comissões

Garanta que os planos de incentivos sigam as regulamentações financeiras

Limitações do Xactly

Requer integração dedicada para uso empresarial

Preços da Xactly

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Xactly

G2: 4,3/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 250 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Xactly?

Um usuário do G2 considera a ferramenta ágil e personalizável:

Com a implementação correta e o uso das melhores práticas, o Xactly Incent é uma ferramenta fácil de usar que pode automatizar qualquer processo de plano de remuneração.

10. Asana (ideal para fluxo de trabalho e gerenciamento de projetos RevOps)

via Asana

O RevOps não gerencia apenas a receita, mas também a forma como as equipes de receita trabalham juntas. Embora não seja uma ferramenta dedicada ao RevOps, o Asana alinha equipes de receita multifuncionais, garantindo que as equipes de marketing, vendas e finanças colaborem de maneira integrada.

Principais recursos do Asana

Simplifique os processos de operações de receita com a automação do fluxo de trabalho

Acompanhe projetos que afetam a receita, automatize fluxos de trabalho de aprovação e garanta a responsabilidade

Conecte as equipes de vendas, marketing e finanças em um só lugar

Limitações do Asana

Não possui previsão de receita e análise integradas

Relatórios avançados exigem um plano pago

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito

Starter: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Uma avaliação da Capterra diz:

O que mais aprecio na Asana é a forma como reúne tudo o que a nossa equipa precisa para realizar o trabalho, desde a configuração do projeto, a atribuição e organização de tarefas até à colaboração.

ClickUp como o melhor software de RevOps

Seja para otimizar processos de vendas, simplificar transferências ou acompanhar KPIs, o ClickUp se adapta à sua estratégia de RevOps, e não o contrário. Se você deseja aumentar a receita de forma eficiente e manter todos os departamentos sincronizados, o ClickUp é a plataforma que você precisa.

Diferente das ferramentas tradicionais de operações de receita, que se concentram exclusivamente nos dados de sucesso do cliente e na automação, o ClickUp reúne tudo em um só lugar: acompanhamento do funil de vendas, automação do fluxo de trabalho, colaboração e análises em tempo real.

Seus painéis personalizáveis oferecem visibilidade total das suas operações de receita, enquanto as integrações com CRMs, plataformas de marketing, salas de vendas digitais e ferramentas financeiras garantem um fluxo contínuo de informações entre as equipes.

Pronto para assumir o controle das suas operações de receita? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo.