Modelos gratuitos de planos de marketing integrado

Quando suas mensagens estão alinhadas em todos os pontos de contato, os clientes tendem a reconhecer sua marca, confiar nela e tomar medidas significativas.

Imagine lançar uma campanha de marketing em que todos os canais — redes sociais, e-mail, anúncios pagos e conteúdo — funcionam em perfeita harmonia para proporcionar uma experiência de marca unificada e memorável.

Isso é marketing integrado em ação.

As campanhas integradas são 31% mais eficazes na construção de marcas, pois criam uma experiência perfeita para o cliente.

O modelo de plano de marketing integrado certo ajuda você a otimizar sua estratégia, manter a consistência das mensagens e obter melhores resultados.

Neste blog, exploraremos os melhores modelos gratuitos de planos de marketing para ajudá-lo a criar campanhas mais inteligentes e coesas. Vamos começar!

O que são modelos de planos de marketing integrado?

Um modelo de plano de marketing integrado é uma estrutura que ajuda as empresas a criar uma estratégia de marketing coesa e eficaz em vários canais.

Em vez de realizar campanhas separadas em silos, onde mídias sociais, e-mails, anúncios e marketing de conteúdo operam de forma independente, um plano integrado alinha tudo para transmitir uma mensagem unificada.

Pense nisso como seu guia de referência para manter todas as suas comunicações de marketing alinhadas. Ele apresenta:

✅ Seus objetivos: O que você está tentando alcançar?

✅ Seu público-alvo: Com quem você está falando?

✅ Sua mensagem: Qual é a história que você está contando?

✅ Seus canais: Onde você está compartilhando sua mensagem?

✅ Seu cronograma: Quando tudo vai acontecer?

✅ Suas métricas de sucesso: como você acompanhará os resultados?

O modelo certo alinha tudo para que os clientes tenham a mesma experiência forte e memorável, independentemente de onde interajam com a sua marca.

O que torna um modelo de plano de marketing integrado bom?

Um bom modelo de plano de marketing integrado combina todos os elementos em uma estratégia clara e consistente que conecta seu público-alvo em vários canais de marketing.

Isso garante que sua equipe de marketing esteja alinhada, sua mensagem seja forte e cada parte da sua campanha apoie os objetivos maiores da sua marca.

Veja o que diferencia um ótimo modelo:

Estratégia de marketing clara: um modelo de plano de comunicação de marketing integrado e bem estruturado descreve seus objetivos, mensagens principais e propostas de venda exclusivas, garantindo que a voz da sua marca permaneça consistente

Abordagem multicanal: seja marketing digital, relações públicas, mídias sociais ou e-mail, um modelo robusto ajuda a mapear como as diferentes atividades de marketing funcionam juntas

Mensagens consistentes: os clientes devem ter a mesma experiência ao ver um anúncio, abrir um e-mail ou ler uma publicação no blog. Um modelo de plano de campanha de marketing integrado sólido mantém suas comunicações de marketing alinhadas em todos os pontos de contato

Definição de funções e responsabilidades: um bom modelo ajuda sua equipe de marketing a manter o foco, definindo quem é responsável por cada tarefa, desde o conteúdo das redes sociais até a divulgação de relações públicas

Metas mensuráveis: os melhores planos de comunicação de marketing integrado incluem indicadores-chave de desempenho (KPIs) para acompanhar o sucesso, ajudando você a refinar sua abordagem e melhorar campanhas futuras

Os melhores modelos de plano de marketing integrado para explorar

Ao elaborar uma estratégia de marketing vencedora, é essencial ter um plano estruturado. O modelo certo ajuda você a alinhar suas mensagens, coordenar campanhas em todos os canais e acompanhar o desempenho de forma eficaz.

O ClickUp oferece um conjunto de modelos de planos de marketing poderosos, projetados para otimizar o planejamento, a execução e a colaboração. Como um aplicativo completo para o trabalho, ele organiza suas iniciativas de marketing e aumenta a produtividade da equipe com automação do fluxo de trabalho, colaboração em tempo real e insights baseados em dados.

Aqui estão os principais modelos de planos de marketing integrado para explorar e elevar sua estratégia de marketing:

1. Modelo de campanhas integradas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reúna todos os seus esforços de marketing em uma única plataforma usando o modelo de campanhas integradas do ClickUp

Está realizando uma campanha de marketing sem um plano sólido? É como zarpar sem um mapa. O modelo de campanhas integradas do ClickUp mantém tudo em um só lugar, incluindo sua estratégia, tarefas, cronogramas e colaboração, para que seu departamento de marketing permaneça alinhado e eficiente.

Isso otimiza seus esforços de marketing em vários canais, garantindo que todas as mensagens cheguem ao público certo no momento perfeito.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Organize tarefas e campanhas em um único painel

Abra o modelo em quatro visualizações, incluindo lista, conversa, calendário e quadro branco

Acompanhe o progresso com fluxos de trabalho visuais e cronogramas

Use mapas mentais para desenvolver seu roteiro de marketing e colaborar com os membros da equipe

🔑 Ideal para: Equipes de marketing que gerenciam campanhas multicanais e precisam de um espaço de trabalho completo para se manterem organizadas e eficientes.

2. Modelo de plano de marketing ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Forneça um roteiro claro para atingir seus objetivos com o modelo de plano de marketing da ClickUp

Um ótimo plano de marketing mantém sua equipe focada, sua estratégia clara e suas campanhas funcionando perfeitamente. O modelo de plano de marketing do ClickUp ajuda a mapear tudo, desde a definição do seu público-alvo até o alinhamento das atividades de marketing em diferentes canais.

O acompanhamento de tarefas integrado, as ferramentas de colaboração e os fluxos de trabalho personalizáveis simplificam o planejamento, mantendo todos em sintonia.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Abra em 5 visualizações, como Resultados principais, Cronograma, Objetivos e Quadro de progresso

Use 6 atributos personalizados, incluindo trimestre, tipo de tarefa, impacto, progresso e porcentagem de conclusão, para salvar informações essenciais

Defina metas claras, KPIs e métricas de sucesso na Visualização da lista de objetivos

Acompanhe metas mensuráveis com a Visualização de resultados principais

Defina um cronograma claro para concluir várias tarefas com a Visualização de cronograma

🔑 Ideal para: Equipes de marketing e gerentes de projeto que procuram uma solução completa para organizar, executar e acompanhar seu plano de marketing.

💡 Dica profissional: Alcançar qualquer objetivo requer várias tarefas. Organize-as de forma eficaz adicionando essas atividades como subtarefas em cada objetivo e marque-as como Resultados-chave no campo personalizado Tipo de tarefa. Use a Visualização da lista de resultados-chave para acompanhar o progresso e atualizar os status regularmente, garantindo uma visibilidade clara de suas conquistas!

3. Modelo de plano de ação de marketing da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas SMART para suas estratégias de marketing com o modelo de plano de ação de marketing da ClickUp

Toda campanha de sucesso começa com um plano de marketing sólido. E o modelo de plano de ação de marketing do ClickUp ajuda você a criar esse plano de ação! Defina objetivos claros, identifique seu público-alvo e trace uma abordagem estruturada para alcançá-los.

Este modelo também permite criar uma lista de verificação de campanhas de marketing de fácil acesso para listar suas estratégias, eventos e tarefas de marketing. Use o recurso integrado de acompanhamento e prazos para acompanhar o progresso.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Defina metas claras e métricas-chave de sucesso

Descreva sua estratégia de promoção em um formato fácil de seguir

Organize conteúdo, anúncios e esforços de relações públicas em um só lugar

Atribua tarefas usando comentários e acompanhe o progresso com atualizações em tempo real

🔑 Ideal para: Equipes de marketing e líderes empresariais que precisam de um plano estruturado e de alto nível para orientar suas campanhas.

💟 Dica bônus: Quer otimizar seu fluxo de trabalho de marketing? As soluções de marketing da ClickUp ajudam você a planejar campanhas, colaborar em tempo real e acompanhar o desempenho, tudo em um só lugar. Veja como isso pode ajudar: 📅 Organize campanhas, defina prazos e acompanhe o progresso sem esforço 🤝 Mantenha as equipes alinhadas com atualizações em tempo real e espaços de trabalho compartilhados 📊 Monitore métricas importantes e otimize campanhas com insights baseados em dados ⚡ Economize tempo com a automação de tarefas e processos de aprovação 📂 Armazene e gerencie todos os materiais de marketing em um hub seguro

4. Modelo de plano de marketing estratégico da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie planos acionáveis com o modelo de plano de marketing estratégico da ClickUp

Uma estratégia de marketing forte não se resume a lançar campanhas; trata-se de jogar a longo prazo. O modelo de plano de marketing estratégico da ClickUp ajuda as empresas a traçar sua visão geral.

Use este modelo de plano de marketing para alinhar todas as campanhas, atividades e comunicações com seu crescimento a longo prazo. Defina metas claras, refine suas mensagens e selecione os canais certos para envolver seu público-alvo de maneira eficaz.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Identifique e refine suas propostas de venda exclusivas

Acompanhe o progresso em relação aos KPIs com OKRs Visualize e ajuste a estratégia de acordo com o necessário

Compartilhe o modelo com as partes interessadas e os membros da equipe para garantir que todos estejam em sintonia

🔑 Ideal para: Empresas e líderes de marketing focados no crescimento, posicionamento e planejamento estratégico da marca a longo prazo.

5. Modelo de plano de marketing de conteúdo da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta que seu conteúdo seja envolvente e relevante com o modelo de plano de marketing de conteúdo da ClickUp

O modelo de plano de marketing de conteúdo da ClickUp ajuda você a organizar ideias, mapear conteúdo em diferentes canais de marketing e manter sua equipe de marketing alinhada.

De publicações em blogs e campanhas por e-mail a relações públicas e uma estratégia de comunicação de marketing coesa, este modelo garante que todo o conteúdo esteja alinhado com seus objetivos de marketing mais amplos.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Defina metas de conteúdo e mensagens-chave para orientar a criação de conteúdo

Planeje e programe publicações em todos os canais de marketing

Abra em 7 visualizações, incluindo Status, Datas de publicação, Cronograma do departamento e Visualização do conteúdo

Ajuste seu plano de conteúdo regularmente com base em métricas de desempenho

🔑 Ideal para: Profissionais de marketing de conteúdo, gerentes de mídias sociais e empresas que buscam uma abordagem estruturada para o planejamento de conteúdo.

🔎 Você sabia? Empresas com blogs ativos geram 67% mais leads mensais do que aquelas sem!

6. Modelo de plano de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize e priorize a criação de conteúdo com o modelo de plano de conteúdo do ClickUp

O modelo de plano de conteúdo da ClickUp oferece à sua equipe de marketing uma maneira estruturada de planejar, criar e acompanhar o conteúdo em vários canais de marketing. Chega de correria de última hora — este modelo ajuda você a se manter à frente com um cronograma claro, tarefas atribuídas e foco no seu público-alvo.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Organize tarefas, acompanhe o progresso e fique por dentro dos prazos com este modelo de calendário de conteúdo

Use campos personalizados, como Autor, Recursos necessários, Palavras-chave, Objetivo e Tipo de conteúdo, para organizar melhor o conteúdo

Resuma seu conteúdo com base na prioridade com a Visualização do plano de conteúdo

Monitore o progresso de cada conteúdo com a Visualização do Painel de Aprovação

Use a visualização do calendário de conteúdo para obter uma visão geral de todas as suas tarefas

🔑 Ideal para: Criadores de conteúdo, equipes de marketing e empresas que buscam uma maneira simplificada de gerenciar sua estratégia de conteúdo.

7. Modelo de campanha de marketing por e-mail da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme e-mails em poderosas ferramentas de marketing com o modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp

Os e-mails são uma das ferramentas mais poderosas para impulsionar sua estratégia de marketing. O modelo de campanha de marketing por e-mail da ClickUp ajuda você a aproveitar essas ferramentas e criar e-mails direcionados e oportunos que envolvem seu público-alvo e geram conversões.

Este modelo permite organizar listas de clientes potenciais, criar fluxos de trabalho definidos e automatizados, acompanhar taxas de conversão e muito mais, com mais facilidade.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Economize tempo mapeando antecipadamente os assuntos e as mensagens

Acompanhe e analise métricas importantes, como taxas de abertura, taxas de cliques e taxas de conversão

Agende e-mails e automatize acompanhamentos para aumentar a eficiência

🔑 Ideal para: profissionais de marketing por e-mail, equipes de vendas e empresas que planejam campanhas de e-mail de alto impacto.

8. Modelo de programação de anúncios do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta o sucesso das suas campanhas publicitárias com o modelo de programação de anúncios do ClickUp

Está planejando uma campanha publicitária? Não procure mais, o modelo de programação de anúncios do ClickUp é a solução! Use-o para visualizar os cronogramas da campanha, acompanhar as principais métricas e medir o sucesso de cada campanha com facilidade.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Planeje a veiculação de anúncios nas redes sociais, em mecanismos de pesquisa e em redes de display para obter o alcance ideal

Mantenha os orçamentos e prazos sob controle com uma supervisão clara

Acompanhe o progresso de cada campanha com status como Aberto, Aprovado, Bloqueado, Concluído e Entregue

🔑 Ideal para: Profissionais de marketing digital, planejadores de mídia e empresas que planejam campanhas publicitárias.

9. Modelo de plano de marketing de eventos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Monitore e execute eventos de marketing sem complicações com o modelo de plano de marketing de eventos do ClickUp

Eventos de sucesso não acontecem por acaso; eles são construídos com base em um planejamento e execução sólidos. O modelo de plano de marketing de eventos da ClickUp ajuda você a coordenar promoções, gerenciar cronogramas e alinhar as comunicações de marketing para maximizar a participação e o engajamento.

Seja para o lançamento de um produto, uma conferência ou um webinar, este modelo garante que sua estratégia de marketing permaneça no caminho certo.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe as confirmações de presença, o engajamento e o desempenho pós-evento

Defina todas as suas tarefas de marketing e atualize seu status usando a Visualização de tarefas de marketing

Tenha uma visão geral do seu orçamento e do dinheiro gasto em cada fase

Planeje suas tarefas em um calendário para acompanhar facilmente os prazos

🔑 Ideal para: Planejadores de eventos, profissionais de marketing e empresas que procuram uma ferramenta para monitorar eventos de marketing de forma eficaz.

10. Modelo de branding da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta uma marca consistente em todas as plataformas com o modelo de branding da ClickUp

Uma marca forte é a base da forma como o seu público o vê. O modelo de branding da ClickUp define a sua mensagem principal, estabelece propostas de venda exclusivas e mantém a consistência em todas as comunicações de marketing.

O modelo irá ajudá-lo a criar uma biblioteca de recursos da marca, definir o estilo da sua marca e estabelecer-se como uma marca confiável e profissional.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Faça um brainstorming colaborativo sobre sua identidade usando o Docs

Organize logotipos, fontes e recursos de design em um só lugar

Abra em 8 visualizações, como Tarefas do projeto de branding, Calendário, Para aprovação do cliente, Para aprovação interna e Quadro de branding

🔑 Ideal para: Empresas que desejam construir e manter uma identidade de marca forte e coesa.

11. Modelo de plano de vendas e marketing da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Melhore a colaboração entre vendas e marketing com o modelo de plano de vendas e marketing da ClickUp

As vendas e o marketing funcionam melhor quando estão sincronizados. O modelo de plano de vendas e marketing da ClickUp preenche a lacuna entre as equipes, garantindo que sua estratégia de marketing apoie suas metas de vendas.

Da geração de leads ao fechamento de negócios, este modelo oferece visibilidade em todo o pipeline para que nada seja esquecido. Ele permite definir metas, tomar decisões baseadas em dados e identificar áreas que precisam ser melhoradas nos seus fluxos de trabalho colaborativos.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Alinhe as equipes de vendas e marketing para campanhas bem-sucedidas

Defina metas claras e compartilhe-as de maneira integrada para garantir que todos estejam em sintonia

Avalie o desempenho real em relação às metas definidas com a Visualização da tabela de metas

🔑 Ideal para: Equipes de vendas e marketing que precisam de uma abordagem unificada para gerar e converter leads.

12. Modelo de acompanhamento e análise de campanhas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe todos os aspectos das campanhas com o modelo de acompanhamento e análise de campanhas do ClickUp

O modelo de acompanhamento e análise de campanhas da ClickUp é perfeito para medir o seu desempenho em vários canais de marketing. Permite-lhe monitorizar métricas importantes, otimizar atividades de marketing e refinar a sua estratégia de marketing para obter o máximo impacto.

Seja para acompanhar o desempenho dos anúncios, medir o engajamento ou analisar as taxas de conversão, este modelo mantém todos os seus dados em um só lugar para uma tomada de decisão mais inteligente.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe o desempenho das campanhas em iniciativas digitais, sociais e de relações públicas

Monitore KPIs como engajamento, conversões e ROI em um só lugar

Obtenha uma visão geral de todos os aspectos das campanhas, incluindo data de início, orçamento, taxa, KPIs e links

🔑 Ideal para: profissionais de marketing orientados por dados e gerentes de campanha focados em otimizar o desempenho de marketing por meio de análises.

13. Modelo de plano de marketing de mídia social da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize seu conteúdo de mídia social com o modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp

Manter-se atualizado com o conteúdo das redes sociais pode parecer uma tarefa difícil, mas um plano sólido faz toda a diferença. Use o modelo de plano de conteúdo para redes sociais do ClickUp para organizar, programar e acompanhar o conteúdo em todos os diferentes canais sociais.

Use-os para criar conteúdo consistente e de alta qualidade, agendar publicações automaticamente e fornecer uma estrutura clara para acompanhar o conteúdo das redes sociais.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Planeje e programe publicações consistentes em todas as plataformas de mídia social

Organize o conteúdo por temas, campanhas ou atividades de marketing

Colabore com equipes para criar, revisar e publicar conteúdo de maneira integrada

🔑 Ideal para: Gerentes de redes sociais que buscam uma abordagem organizada para publicar e acompanhar o desempenho.

14. Modelo de calendário de marketing ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe todas as suas atividades de marketing com o modelo de calendário de marketing do ClickUp

Está com dificuldades para acompanhar campanhas, prazos e lançamentos? O modelo de calendário de marketing da ClickUp tem tudo o que você precisa! Planeje, programe e gerencie todas as suas atividades de marketing usando uma visualização unificada do calendário, enquanto acompanha campanhas, automatiza tarefas e define lembretes para um fluxo de trabalho contínuo.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Centralize suas atividades de marketing para garantir que todos estejam atualizados

Use lembretes e automações para nunca se esquecer de uma tarefa

Abra em 6 visualizações, incluindo a visualização da lista de processos de marketing, a visualização da lista de projetos de marketing e a visualização da tabela de orçamento

Acompanhe o orçamento e aloque recursos com a Visualização da tabela de orçamento

Crie um cronograma tranquilo para cada atividade com a Visualização de calendário

🔑 Ideal para: Gerentes de marketing que precisam de uma maneira estruturada, mas flexível, de organizar campanhas.

Crie planos de marketing mais inteligentes com o ClickUp

Uma estratégia de marketing bem-sucedida requer objetivos claros, colaboração perfeita e tomada de decisões baseada em dados. Desde o alinhamento das equipes até o gerenciamento de campanhas em vários canais, ter as ferramentas certas pode fazer toda a diferença na execução e no impacto.

Com os poderosos modelos do ClickUp, o planejamento fica mais fácil e a execução mais tranquila, e os resultados falam por si. Como o aplicativo completo para o trabalho, ele vai além do gerenciamento de tarefas para ajudar você a otimizar os fluxos de trabalho de marketing, automatizar tarefas repetitivas e otimizar o desempenho das campanhas, tudo em um só lugar.

Cadastre-se hoje mesmo no ClickUp e comece a criar planos de marketing mais inteligentes e eficazes! 🚀