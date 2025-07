As 11 melhores alternativas ao Supernormal para notas de reuniões mais inteligentes com IA

Tomar notas manualmente em reuniões é coisa do passado. 🤷🏽‍♀️

As equipes de hoje precisam de maneiras mais rápidas e inteligentes de capturar detalhes de reuniões, destacar pontos importantes e planejar reuniões futuras sem o risco de perder nada importante. Ferramentas criadas com IA para anotações de reuniões estão tornando isso mais fácil do que nunca.

Ferramentas como o Supernormal ajudam com transcrição em tempo real e resumos gerados por IA, facilitando a documentação das reuniões.

Mas, para muitos usuários, o Supernormal deixa a desejar, desde a qualidade variável da transcrição e opções limitadas de edição até questões de privacidade e armazenamento restrito. Quando suas transcrições não são 100% precisas, quando você não pode editar notas livremente ou quando a privacidade parece comprometida, é hora de procurar outra opção.

É por isso que reunimos as 11 melhores alternativas ao Supernormal. Estas ferramentas oferecem transcrições mais precisas, personalização mais fácil das notas, maior segurança e fluxos de trabalho contínuos em todas as plataformas de reuniões.

Agora, vamos dar uma olhada nas principais alternativas ao Supernormal que atendem às suas necessidades. 🔍

Por que escolher alternativas ao Supernormal?

Os geradores de atas de reuniões com IA tornam mais fácil do que nunca criar notas estruturadas sem esforço manual. O Supernormal ganhou fama com a transcrição em tempo real e os resumos de reuniões gerados por IA, mas não é isento de desvantagens.

Precisão de transcrição inconsistente: A transcrição em tempo real do Supernormal pode ter dificuldades com áudio de baixa qualidade, sotaques fortes ou discussões técnicas

Sem edição manual: se a IA entender algo errado, você não poderá editar a transcrição, o que pode levar a erros na documentação da sua reunião

Preocupações com a privacidade: Os usuários relataram que o bot do Supernormal entrava nas reuniões sem permissão, levantando sérias questões de segurança e privacidade

Armazenamento gratuito limitado: O plano Starter limita o armazenamento vitalício a 1.000 minutos por usuário — depois disso, você precisará fazer upgrade para acessar suas próprias notas de reunião

Restrições de personalização: a edição e personalização de notas de reuniões dentro da plataforma são extremamente limitadas em comparação com outras ferramentas

Custo mais alto para recursos essenciais: Recursos importantes, como modelos, gravação de vídeo e integrações, estão bloqueados nos planos pagos

📮ClickUp Insight: De acordo com nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões, 12% dos entrevistados consideram as reuniões superlotadas, 17% dizem que elas são muito longas e 10% acreditam que elas são, em sua maioria, desnecessárias. Em outra pesquisa da ClickUp, 70% dos entrevistados confessaram que ficariam felizes em enviar um substituto ou um representante para as reuniões, se pudessem. O Notetaker com IA integrado do ClickUp pode ser o seu substituto perfeito nas reuniões! Deixe a IA capturar todos os pontos-chave, decisões e itens de ação enquanto você se concentra em trabalhos de maior valor. Com resumos automáticos de reuniões e criação de tarefas assistida pelo ClickUp Brain, você nunca perderá informações críticas, mesmo quando não puder participar de uma reunião. 💫 Resultados reais: As equipes que utilizam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% nas conversas e reuniões desnecessárias!

Alternativas ao Supernormal em resumo

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp – AI Notetaker para transcrição de reuniões – Gerenciamento automatizado de tarefas – Integração com Zoom, Slack, Microsoft Teams Equipes que precisam de notas de reunião, gerenciamento de tarefas e colaboração em tempo real com IA Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Fireflies. ai – Transcrição automatizada de reuniões – Resumos inteligentes com IA – Integrações com CRM Equipes que precisam de transcrição em tempo real, notas pesquisáveis e integrações com CRM Gratuito; Plano Pro: US$ 10/usuário/mês; Plano Business: US$ 19/usuário/mês; Plano Enterprise: US$ 39/usuário/mês Otter. ai – Transcrição ao vivo – Resumos de reuniões – Identificação de oradores – Integração com o Zoom e o Google Meet Equipes que precisam de transcrição em tempo real e colaboração ao vivo Gratuito: 300 minutos/mês; Plano Pro: US$ 16,99/mês; Plano Empresarial: US$ 30/mês; Plano Corporativo: preço personalizado Sembly – Resumos inteligentes – Detecção de itens de ação – Chat para várias reuniões – Análise de sentimentos Equipes que precisam de detecção de itens de ação, análise de sentimentos e integração multiplataforma Gratuito (até 4 horas/mês); Plano Profissional: US$ 10/usuário/mês; Plano para Equipes: US$ 20/usuário/mês Fathom – Resumos instantâneos de reuniões – Destaque em tempo real – Integrações com CRM – Compartilhamento de videoclipes Equipes que precisam de resumos automáticos de chamadas do Zoom e gerenciamento de tarefas Gratuito para usuários individuais; Premium: US$ 19/usuário/mês; Plano para equipes: US$ 29/usuário/mês; Plano Team Pro: US$ 39/usuário/mês Avoma – Inteligência de conversação – Resumos inteligentes – Integrações com CRM – Coaching com IA Equipes de vendas que precisam de inteligência de conversação e sincronização com CRM Teste gratuito; Plano AI Meeting Assistant: US$ 29/usuário/mês; Plano Conversation Intelligence: US$ 69/usuário/mês; Plano Revenue Intelligence: US$ 99/usuário/mês Krisp – Cancelamento de ruído por IA – Cancelamento de voz – Remoção de eco – Gravação de chamadas Equipes que precisam de áudio claro e sem ruídos durante as chamadas Gratuito: 60 minutos/dia; Plano Pro: US$ 8/usuário/mês; Plano Empresarial: US$ 10/usuário/mês; Plano Corporativo: preço personalizado Tactiq – Legendas em tempo real para reuniões – Destaque instantâneo – Exportação para Google Docs, Notion, Slack – Resumos com IA com um clique Equipes remotas que precisam de documentação rápida e segura das reuniões Plano gratuito (destaques e exportações limitados); Plano Pro: US$ 12/usuário/mês; Equipe: US$ 20/usuário/mês

🎉 Curiosidade: a expressão “ata de reunião” não tem nada a ver com tempo. Ela vem do latim minuta scriptura, que significa pequenas notas.

A melhor alternativa ao Supernormal para usar

Aqui está a principal ferramenta que recomendamos se você estiver procurando uma alternativa mais inteligente e confiável ao Supernormal, projetada para atender às reais necessidades de colaboração da sua equipe.

1. ClickUp (ideal para acompanhamento de metas e colaboração em equipe tudo em um)

Se você está procurando uma ferramenta que não apenas capture notas de reuniões, mas também as vincule diretamente ao fluxo de trabalho da sua equipe, o ClickUp deve estar no topo da sua lista.

Criado como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp combina transcrição de reuniões em tempo real, resumos gerados por IA, gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe, ajudando as equipes a passar da conversa para a ação sem precisar alternar entre vários aplicativos.

🤖 Automatize a tomada de notas e os acompanhamentos com o AI Notetaker

Com o ClickUp AI Notetaker, você pode capturar automaticamente os detalhes da reunião, destacar pontos importantes e criar tarefas práticas durante as reuniões sem levantar um dedo.

ClickUp AI Notetaker

📄 Padronize a documentação das reuniões com modelos

Cansado de reuniões desorganizadas e improdutivas? O modelo de ata de reunião do ClickUp facilita a estruturação de agendas de reunião, o registro de decisões e o acompanhamento de resultados em reuniões rápidas, chamadas com clientes e atualizações de projetos.

Modelo de ata de reunião para registrar agendas, decisões e itens de ação em um só lugar

O que este modelo pode fazer:

O que este modelo pode fazer:

📝 Registre agendas de reuniões, itens de ação e pontos de discussão

✅ Atribua tarefas diretamente aos membros da equipe com prazos de entrega

📅 Mantenha todas as notas das reuniões organizadas e acessíveis em um só lugar

🔄 Padronize a documentação das reuniões em toda a sua equipe ou organização

🔍 Revise rapidamente reuniões anteriores para acompanhar o progresso e a responsabilidade

🧠 Obtenha insights mais profundos com o ClickUp Brain

Se você quiser ir ainda mais longe, o ClickUp Brain funciona como seu assistente inteligente para reuniões. Ele analisa discussões, sugere os próximos passos e conecta os resultados a tarefas, projetos e metas automaticamente.

ClickUp AI para insights contínuos das reuniões

🔗 Conecte todo o fluxo de trabalho das suas reuniões com integrações

E como o ClickUp se integra a plataformas como Microsoft Teams, Zoom e Slack, você pode gerenciar tudo, desde reuniões até atualizações de projetos, em um único espaço de trabalho.

Para equipes que desejam uma maneira mais inteligente de gerenciar a documentação de reuniões, o acompanhamento de tarefas e a colaboração em equipe, o ClickUp oferece flexibilidade sem o caos de ter que lidar com várias ferramentas. Ele também é reconhecido como uma das plataformas de software de gerenciamento de reuniões mais versáteis para equipes de todos os tamanhos.

Melhores recursos do ClickUp

AI Notetaker : grave, transcreva e resuma reuniões automaticamente

Reuniões ClickUp : gerencie todo o ciclo de vida da sua reunião, desde o planejamento da agenda até a tomada de notas e o acompanhamento pós-reunião com : gerencie todo o ciclo de vida da sua reunião, desde o planejamento da agenda até a tomada de notas e o acompanhamento pós-reunião com as reuniões ClickUp

Modelo de ata de reunião : modelos prontos para usar para organizar agendas, documentar decisões e compartilhar resumos estruturados de reuniões. Confira outros : modelos prontos para usar para organizar agendas, documentar decisões e compartilhar resumos estruturados de reuniões. Confira outros modelos de notas de reunião

ClickUp Brain : atua como seu assistente de reuniões com IA, analisando conversas, sugerindo ações e vinculando resultados diretamente a tarefas e projetos para uma execução mais rápida

Integrações: conecte-se facilmente com o Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack e muito mais para centralizar suas reuniões e itens de ação sem precisar trocar de ferramenta

Limitações do ClickUp

A variedade de recursos pode parecer excessiva para equipes menores durante a configuração inicial

A curva de aprendizado pode parecer íngreme ao configurar fluxos de trabalho personalizados

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um avaliador do G2 compartilhou como o ClickUp se tornou uma solução de trabalho completa para sua equipe:

Uma solução flexível e completa para gerenciar projetos e equipes. Um dos recursos mais recentes é a anotação com IA. Isso realmente me ajuda a acompanhar minhas reuniões e o que foi dito.

Uma solução flexível e completa para gerenciar projetos e equipes. Um dos recursos mais recentes é a anotação com IA. Isso realmente me ajuda a acompanhar minhas reuniões e o que foi dito.

💡 Dica profissional: as transcrições são um começo, mas o que realmente faz o trabalho avançar são as decisões e as ações a serem tomadas. Ferramentas como o ClickUp vão além, capturando automaticamente os pontos importantes. 🗂️ Use estes modelos do ClickUp para pular a preparação e ir direto ao trabalho: Modelo de notas de reuniões recorrentes para manter a sincronização contínua da equipe focada e produtiva Modelo de reuniões individuais entre funcionários e gerentes para otimizar check-ins e acompanhar o crescimento ao longo do tempo

2. Fireflies. ai (Ideal para transcrição e análise automatizadas de reuniões)

via Fonte

O Fireflies.ai torna a transcrição de reuniões tão simples quanto clicar em “gravar”

Ele foi projetado para equipes ocupadas, para gravar, transcrever e organizar chamadas automaticamente, sem interromper seu fluxo de trabalho. Ele é compatível com as principais plataformas, como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Webex.

O Fireflies.ai oferece transcrições em tempo real, nas quais você pode pesquisar, comentar e transformar em itens de ação diretamente do painel. Com resumos inteligentes de IA e integrações de CRM, é fácil tomar decisões rápidas.

Principais recursos do Fireflies.ai

Transcrição automatizada de reuniões : grava e transcreve reuniões em tempo real em todas as principais plataformas de videoconferência

Transcrições pesquisáveis : encontre rapidamente momentos importantes, oradores e itens de ação em transcrições longas de reuniões

Ferramentas de colaboração : adicione comentários, reações e atribua tarefas diretamente em partes específicas da transcrição

Resumos inteligentes : resumos gerados por IA destacam automaticamente os insights, as decisões e as tarefas de acompanhamento das reuniões

Integrações com CRM e aplicativos: sincroniza com ferramentas como Salesforce, Slack, Zapier e Asana para otimizar fluxos de trabalho

Limitações do Fireflies.ai

Alguns usuários relatam imprecisões ocasionais na transcrição, especialmente com sotaques fortes ou baixa qualidade de áudio

Os planos gratuitos e de nível inferior vêm com armazenamento limitado e acesso a recursos restritos

Análises avançadas e insights mais profundos estão disponíveis apenas em planos com preços mais elevados

Preços do Fireflies.ai

Gratuito

Plano Pro: US$ 10/usuário por mês

Plano empresarial: US$ 19/usuário por mês

Plano Empresarial: US$ 39/usuário por mês

Avaliações e comentários sobre Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 250 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies.ai?

Um avaliador do G2 compartilhou sua experiência com o Fireflies.ai da seguinte forma:

Funciona muito bem com qualquer idioma, é fácil extrair áudio e baixar transcrições. Os trechos de áudio também são ótimos. Não há opção de análise profissional e os pacotes de aplicativos de IA podem ficar caros rapidamente.

Funciona muito bem com qualquer idioma, é fácil extrair áudio e baixar transcrições. Os trechos de áudio também são ótimos. Não há opção de análise profissional e os pacotes de aplicativos de IA podem ficar caros rapidamente.

💡 Dica profissional: Integrar ou duplicar? Ferramentas que se conectam ao seu fluxo de trabalho (como ClickUp, Slack ou seu CRM) sempre serão melhores do que aplicativos de anotações independentes.

3. Otter. ai (Ideal para transcrição em tempo real e colaboração ao vivo)

via Fonte

O Otter.ai é uma das ferramentas mais populares atualmente para transcrição em tempo real e colaboração em reuniões. Ele não apenas grava reuniões, mas também transcreve as conversas à medida que elas acontecem, permitindo que os participantes leiam, acompanhem e até interajam com a transcrição durante a chamada.

Com o Otter Assistant, você pode capturar automaticamente as atas das reuniões sem configuração manual. Ele participa automaticamente de reuniões no Zoom, Microsoft Teams e Google Meet para gravar, transcrever e resumir as discussões.

Os resumos gerados pela IA do Otter condensam longas discussões em atualizações fáceis de assimilar, facilitando para as equipes revisarem, compartilharem e agirem rapidamente com base nas conversas. Esteja você gerenciando webinars, chamadas com clientes ou reuniões internas, o Otter garante que nenhum detalhe importante seja perdido e que nenhuma ação necessária seja esquecida.

Se você está explorando mais opções de transcrição, aqui está uma lista detalhada de algumas das melhores ferramentas de transcrição com IA para ajudá-lo a capturar reuniões com mais eficiência.

Principais recursos do Otter.ai

Transcrição ao vivo : acompanhe conversas em tempo real enquanto o Otter transcreve cada palavra instantaneamente

Resumos de reuniões : analise rapidamente os principais pontos, itens de ação e destaques após cada reunião

Edição colaborativa : os membros da equipe podem destacar, comentar e adicionar notas diretamente na transcrição

Otter Assistant : participa automaticamente de reuniões agendadas para gravar e fazer anotações sem configuração manual. Confira estes : participa automaticamente de reuniões agendadas para gravar e fazer anotações sem configuração manual. Confira estes melhores aplicativos de agendamento que podem ajudá-lo a gerenciar compromissos e reuniões com mais eficiência.

Sincronização entre plataformas: acesse as transcrições das suas reuniões em computadores, aplicativos móveis e extensões de navegador

Limitações do Otter.ai

Incoerências ocasionais na transcrição devido a jargões técnicos ou sotaques fortes

Personalização limitada dos modelos em comparação com algumas ferramentas de IA mais recentes

Preços do Otter.ai

Plano básico: gratuito

Plano Pro: US$ 16,99/mês por usuário

Plano empresarial: US$ 30/mês por usuário

Plano Empresarial: Preço personalizado (entre em contato com o departamento de vendas)

Avaliações e comentários sobre Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Otter.ai:

A ferramenta de transcrição mais integrada. Com o Otter, você pode exportar as transcrições em vários formatos, de acordo com suas necessidades. A interface do usuário é muito simples e fácil de usar. No entanto, a precisão das transcrições pode variar dependendo do sotaque do locutor.

A ferramenta de transcrição mais integrada. Com o Otter, você pode exportar as transcrições em vários formatos, de acordo com suas necessidades. A interface do usuário é muito simples e fácil de usar. No entanto, a precisão das transcrições pode variar dependendo do sotaque do locutor.

🧐 Você sabia? Algumas ferramentas agora transcrevem e resumem reuniões em mais de 40 idiomas. Equipes multilíngues, comemorem — ferramentas como o Sembly têm tudo o que vocês precisam!

4. Sembly (ideal para resumos e insights de reuniões com IA)

via Fonte

O Sembly é um assistente de reuniões com IA que captura discussões, destaca itens de ação e gera resumos inteligentes e perspicazes.

Compatível com Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e Webex, o Sembly transcreve reuniões, detecta os próximos passos e até analisa o sentimento para ajudar as equipes a tomar decisões mais rápidas. Com recursos como chat com IA para várias reuniões, detecção de itens de ação e artefatos de projeto gerados por IA, o Sembly transforma conversas em resultados pesquisáveis e estruturados.

Para aumentar ainda mais a produtividade das suas reuniões, confira estes modelos de reuniões individuais para ajudar a estruturar suas discussões e garantir resultados práticos.

Principais recursos do Sembly

Resumos inteligentes : resumos gerados por IA destacando tarefas, decisões e riscos

Detecção de itens de ação : transforme discussões em reuniões em tarefas acionáveis automaticamente

Insights de sentimentos e IA : analise o tom e as tendências nas reuniões para descobrir a dinâmica da equipe

Identificação do locutor : identifique com precisão quem disse o quê para facilitar a revisão

Chat com IA para várias reuniões : converse com o Sembly para obter insights de uma ou várias reuniões

Artefatos de IA : crie automaticamente documentos como planos de projeto e propostas a partir de reuniões

Integração entre plataformas : sincronize com Zoom, Teams, Webex, Slack, CRMs e muito mais

Suporte multilíngue: transcreva e resuma reuniões em 48 idiomas

Limitações do Sembly

A análise de sentimentos pode parecer generalizada em reuniões muito curtas

As opções de edição manual de resumos são limitadas em comparação com ferramentas mais personalizáveis.

O plano gratuito limita as horas de transcrição e o acesso a alguns recursos de IA

Preços do Sembly

Plano pessoal: gratuito

Plano profissional: US$ 10/usuário/mês

Plano para equipes: US$ 20/usuário/mês

Plano Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Sembly

G2: 4,56/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sembly?

Veja o que um avaliador do G2 diz sobre o Sembly:

Ótima ferramenta que captura notas e tarefas de reuniões e as apresenta em um formato adaptável.

Ótima ferramenta que captura notas e tarefas de reuniões e as apresenta em um formato adaptável.

🔍 Dica profissional: perdeu uma reunião? Use ferramentas de IA que podem participar por você, gravar a discussão e resumir os pontos principais — sem medo de perder nada.

5. Fathom (ideal para resumos fáceis de reuniões no Zoom)

via Fonte

O Fathom foi desenvolvido para equipes que passam horas revendo gravações do Zoom apenas para extrair pontos-chave.

Em vez de revisar transcrições inteiras, o Fathom destaca automaticamente momentos importantes, detecta itens de ação e cria resumos concisos, permitindo que você vá direto ao que importa. Se você está explorando outras soluções baseadas em IA para aumentar a produtividade das suas reuniões, confira esta lista abrangente de ferramentas de IA para reuniões que podem otimizar seus fluxos de trabalho.

A transcrição em tempo real e os destaques com um clique eliminam a necessidade de anotações manuais, para que você possa se manter totalmente envolvido em chamadas com clientes, reuniões de equipe e webinars sem perder nenhum acompanhamento. Recursos como esses são essenciais quando você deseja ter reuniões mais produtivas sem gastar horas com anotações manuais ou organização pós-chamada.

Descubra os melhores recursos

Resumos instantâneos de reuniões : obtenha resumos práticos e as próximas etapas segundos após o término das reuniões

Destaque em tempo real : marque momentos importantes durante chamadas ao vivo

Integrações com CRM : envie notas diretamente para o Salesforce, HubSpot, Close CRM e muito mais Compartilhe clipes de reuniões : compartilhe momentos importantes em vídeo em vez de transcrições completas

Pergunte ao Fathom (assistente de IA) : converse com suas gravações para gerar insights, e-mails de acompanhamento e itens de ação

Suporte multiplataforma : funciona com Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

Suporte a idiomas: transcreva reuniões em mais de 28 idiomas e traduza resumos

Compreenda as limitações

A experiência nativa é mais forte no Zoom; o suporte ao Teams e ao Meet é mais recente e ainda está em desenvolvimento

Alguns recursos avançados de CRM estão disponíveis apenas em planos pagos

Preços da Fathom

Plano gratuito: US$ 0 (acesso total para usuários individuais)

Plano premium: US$ 19/usuário por mês

Plano para equipes: US$ 29/usuário por mês

Plano profissional para equipes: US$ 39/usuário por mês

Avaliações e comentários da Fathom

G2: 5/5 (mais de 5000 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fathom?

Um avaliador do G2 fala sobre sua experiência com o Fathom da seguinte forma:

Resumo brilhante das reuniões, completo com ações a serem tomadas. É melhor do que anotações feitas por humanos. Economiza meu tempo e esforço.

Resumo brilhante das reuniões, completo com ações a serem tomadas. É melhor do que anotações feitas por humanos. Economiza meu tempo e esforço.

🎉 Curiosidade: Algumas das maiores ideias do mundo surgiram em reuniões, como a apresentação do Toy Story da Pixar. Aposto que tinha alguém tomando notas.

6. Avoma (ideal para inteligência em vendas e reuniões com clientes)

via Fonte

O Avoma ajuda as equipes de vendas e sucesso do cliente a transformar conversas em oportunidades de conversão. Ele captura automaticamente momentos importantes, como pontos fracos, objeções, menções à concorrência e próximos passos, fornecendo às equipes insights valiosos e acionáveis sem a necessidade de passar horas revisando notas manualmente.

Ao sincronizar resumos de reuniões com IA e atualizações de CRM diretamente com o Salesforce, HubSpot e Pipedrive, o Avoma garante que todas as conversas avancem seu pipeline.

Principais recursos do Avoma

Inteligência de conversação : identifica automaticamente partes críticas de chamadas de vendas e atendimento ao cliente, como objeções, necessidades dos clientes e sinais de compra

Resumos inteligentes : organiza as notas das reuniões em seções pesquisáveis para uma análise mais rápida dos negócios

Marcadores ao vivo : marque pontos importantes durante chamadas ao vivo para destacar mais tarde

Integrações com CRM : sincronize resumos, campos e itens de ação no Salesforce, HubSpot, Pipedrive e muito mais

Insights de coaching : identifique tendências de conversas e momentos de coaching para melhorar a eficácia da equipe

Pergunte ao Avoma (AI Copilot): converse com seus participantes para obter respostas ou gerar acompanhamentos instantaneamente

Limitações do Avoma

Focado principalmente em reuniões externas. Menos adequado para reuniões internas

Os recursos completos de coaching e análise com IA exigem planos de nível superior

Uma curva de aprendizado ao personalizar modelos e manuais

Preços do Avoma

Teste gratuito disponível

Plano de assistente de reuniões com IA: US$ 29/usuário por mês

Plano de inteligência de conversação: US$ 69/usuário por mês

Plano Revenue Intelligence: US$ 99/usuário por mês

O Avoma tem uma estrutura de preços flexível. Você também pode combinar planos sem precisar atualizar todos os usuários para um plano premium.

Avaliações e comentários da Avoma

G2: 4,6/5 (mais de 1200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Avoma?

Um avaliador do G2 compartilha sua experiência com o Avoma da seguinte forma:

A maneira mais fácil de analisar horas de chamadas gravadas. Tradução e sua conexão com o CRM para sincronizar com um negócio específico e muitos outros recursos, e nós o usamos com mais frequência.

A maneira mais fácil de analisar horas de chamadas gravadas. Tradução e sua conexão com o CRM para sincronizar com um negócio específico e muitos outros recursos, e nós o usamos com mais frequência.

🧐 Você sabia? Reuniões silenciosas (em que todos escrevem antes de falar) são um truque de produtividade na Amazon — e começam com um memorando de 6 páginas.

7. Krisp (Melhor para cancelamento de ruído por IA em chamadas)

via Fonte

Quando a má qualidade do áudio atrapalha conversas importantes, o Krisp entra em ação. Ele usa IA para remover ruídos de fundo, vozes que distraem e ecos em tempo real, para que suas reuniões, chamadas com clientes e entrevistas tenham um som cristalino, mesmo em uma casa ou escritório movimentado.

Diferente das ferramentas típicas de anotações, o Krisp funciona como um filtro de áudio inteligente, permitindo que você soe profissional sem precisar comprar microfones caros ou montar salas à prova de som.

Um bom áudio é apenas uma parte da criação de uma ótima experiência online. Seguir as regras de etiqueta adequadas para reuniões virtuais garante que sua comunicação permaneça clara, respeitosa e profissional durante todas as chamadas.

Principais recursos do Krisp

Cancelamento de ruído por IA : elimine ruídos de fundo, vozes e eco do áudio seu e dos outros participantes

Cancelamento de voz : silencie conversas humanas que distraem e acontecem nas proximidades

Remoção de eco : limpe o feedback do microfone e os ecos dos alto-falantes

Gravação de chamadas : grave reuniões com qualidade de áudio cristalina

Conversão de sotaque : ajuste e esclareça sotaques durante reuniões ao vivo

Compatibilidade universal: use com Zoom, Teams, Meet, Slack, Discord e muito mais

Limitações do Krisp

Foca na qualidade do áudio. Não foi projetado para documentação detalhada de reuniões ou colaboração avançada

O plano gratuito limita o uso a 60 minutos/dia de cancelamento de ruído

O desempenho pode variar ligeiramente dependendo dos recursos da CPU do dispositivo

Preços do Krisp

Plano gratuito

Plano Pro: US$ 8/usuário por mês

Plano empresarial: US$ 10/usuário por mês

Plano empresarial: preços personalizados (entre em contato com o departamento de vendas)

Avaliações e comentários do Krisp

G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Krisp?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Krisp:

Não é apenas um assistente de reuniões, mas um incrível software de redução de ruído, essencial para o trabalho remoto.

Não é apenas um assistente de reuniões, mas um incrível software de redução de ruído, essencial para o trabalho remoto.

Lembre-se: Algumas pessoas escrevem notas para lembrar. Outras escrevem notas para não precisar lembrar. Ambas as opções são válidas.

8. Tactiq (ideal para notas instantâneas de reuniões através da extensão do Chrome)

via Fonte

Se você está cansado de procurar notas durante reuniões consecutivas, o Tactiq oferece uma solução simples e inovadora. Instalado como uma extensão leve do Chrome, ele captura legendas ao vivo do Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. Você pode destacar pontos importantes e exportar transcrições sem interromper o fluxo.

Sem bots, sem gravações intrusivas — apenas documentação instantânea e segura das reuniões diretamente do seu navegador. O Tactiq é perfeito para equipes remotas, gerentes de projeto e educadores que desejam notas de reunião rápidas e precisas sem configurações complicadas.

Melhores recursos do Tactiq

Legendas em tempo real para reuniões : obtenha transcrições em tempo real específicas para cada orador durante as reuniões

Destaque instantâneo : marque itens de ação e momentos importantes sem perder a conversa

Exportação de transcrições : salve transcrições no Google Docs, Notion, Slack e muito mais

Resumos com IA em um clique : resuma reuniões, redija e-mails de acompanhamento ou gere tickets do Jira instantaneamente

Transcrição com prioridade na privacidade: sem bots gravando suas reuniões — tudo acontece com segurança no seu navegador

Limitações do Tactiq

Disponível apenas como extensão do Chrome (ou navegador baseado no Chromium)

Resumos e ações de IA estão disponíveis apenas em planos pagos

Ainda não há aplicativo móvel nativo ou desktop independente

Preços da Tactiq

Plano gratuito

Plano Pro: US$ 12/usuário por mês

Plano para equipes: US$ 20/usuário por mês

Plano empresarial: preços personalizados

Avaliações e comentários da Tactiq

G2: 4,5/5 (mais de 10 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tactiq?

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Tactiq:

Documentação ilimitada de reuniões. O Tactiq tem uma função incrível, mas simples, que armazena e usa IA para resumir reuniões de várias plataformas de reuniões online, como Google, Microsoft e Zoom.

Documentação ilimitada de reuniões. O Tactiq tem uma função incrível, mas simples, que armazena e usa IA para resumir reuniões de muitas plataformas de reuniões online diferentes, como Google, Microsoft e Zoom.

💡 Dica profissional: Não se esqueça de marcar as tarefas. Se suas notas de IA se integram a um gerenciador de tarefas, marcar os colegas de equipe durante ou após as reuniões mantém as ações em andamento.

9. Spinach AI (ideal para automação ágil de reuniões de equipes)

via Fonte

Reuniões ágeis devem ser rápidas e focadas, mas mantê-las organizadas pode ser uma tarefa difícil sem o suporte certo.

O Spinach AI da Hypercontext funciona como um membro extra ágil da equipe, participando automaticamente de suas reuniões, revisões rápidas e retrospectivas para capturar obstáculos, decisões e próximos passos. Ele cria tickets no Jira, resume discussões e envia atualizações diretamente para o Slack ou seu e-mail, ajudando sua equipe a permanecer alinhada sem o incômodo de anotações manuais.

Com o Spinach AI, equipes ágeis podem trabalhar com mais rapidez e documentar melhor, tudo sem adicionar ferramentas extras ao seu fluxo de trabalho. Se sua equipe está enfrentando dificuldades com muitas reuniões consecutivas, aqui está um guia sobre como evitar a sobrecarga de reuniões e manter a produtividade.

Principais recursos do Spinach AI

Resumos automatizados de reuniões : destaque obstáculos, decisões e próximos passos após cada reunião

Notas retrospectivas do Sprint : registre feedbacks e lições aprendidas para facilitar o planejamento do Sprint

Criação de tickets : crie tickets Jira instantaneamente com base nos pontos de ação discutidos

Sincronização com o Slack e e-mail : compartilhe os resultados das reuniões com a equipe sem precisar trocar de ferramenta

Configuração mínima: basta adicionar o Spinach ao seu convite de calendário — sem necessidade de configurações complexas

Limitações do Spinach AI

Focado principalmente em processos ágeis. Pode não ser adequado para equipes não técnicas ou equipes de negócios mais amplas

Funciona melhor quando integrado com o Slack, Jira ou outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Funcionalidade limitada fora das principais reuniões, planejamento de sprints e retrospetivas

Preços do Spinach AI

Plano inicial

Plano Pro: US$ 2,90/hora de reunião

Plano empresarial: US$ 29/usuário por mês

Plano empresarial: preços personalizados

Avaliações e comentários da Spinach AI

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Spinach AI?

Leia o comentário deste avaliador do G2 sobre o Spinach AI:

O Spinach AI é muito fácil de usar e envolvente para ambos os lados da interação 1:1. Eu uso para todas as minhas reuniões 1:1. O aplicativo móvel é baseado na web e às vezes apresenta falhas.

O Spinach AI é muito fácil de usar e envolvente para ambos os lados da interação 1:1. Eu uso para todas as minhas reuniões 1:1. O aplicativo móvel é baseado na web e às vezes apresenta falhas.

🧐 Você sabia? 🎉 A reunião mais longa já registrada durou mais de 120 horas. Foi parte de uma tentativa de quebrar o Recorde Mundial do Guinness — não uma sessão de estratégia real (felizmente). Mesmo a melhor ferramenta de resumo teria dificuldade com essa.

10. Rewatch (ideal para arquivos de videoconferências pesquisáveis)

via Fonte

Todas as conversas importantes contêm informações valiosas, mas encontrá-las posteriormente costuma ser um desafio.

O Rewatch resolve isso transformando suas reuniões gravadas em uma biblioteca de vídeos privada e pesquisável, onde o conhecimento é preservado, organizado e fácil de acessar.

Em vez de perder decisões e discussões importantes em pastas dispersas na nuvem ou links esquecidos na caixa de entrada, as equipes podem pesquisar transcrições, adicionar comentários e colaborar diretamente no conteúdo de vídeo.

O Rewatch ajuda equipes em crescimento a capturar a memória coletiva, acelerar a integração e reduzir conversas repetitivas entre projetos. Em um mundo onde o trabalho assíncrono está remodelando a colaboração, ferramentas como o Rewatch tornam mais fácil para as equipes se manterem alinhadas sem ficarem presas a reuniões ao vivo.

Assista novamente aos melhores recursos

Hub de vídeo centralizado : armazene, organize e gerencie todas as gravações de reuniões em um único local seguro

Transcrições pesquisáveis : encontre facilmente discussões, decisões e palavras-chave em todo o seu arquivo de vídeos

Colaboração em equipe : adicione comentários, reações e destaques em linhas do tempo de vídeo para manter a colaboração fluindo de forma assíncrona. Depois que suas notas forem capturadas, saber : adicione comentários, reações e destaques em linhas do tempo de vídeo para manter a colaboração fluindo de forma assíncrona. Depois que suas notas forem capturadas, saber como compartilhá-las de forma eficaz garante que sua equipe permaneça alinhada nas próximas etapas.

Canais privados e controle de acesso: defina permissões de visualização e colaboração para manter o conteúdo confidencial seguro

Limitações de revisão

Focado principalmente em reuniões gravadas — não oferece transcrição em tempo real nem recursos de anotações ao vivo

Requer gerenciamento ativo do armazenamento de vídeos para evitar desorganização

Preços de revisão

Gratuito

Plano para equipes: US$ 19/usuário por mês

Preços personalizados (entre em contato com o departamento de vendas)

Veja novamente as avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rewatch?

Veja o que este avaliador do G2 disse sobre o Rewatch:

É uma excelente ferramenta para exibir informações aos nossos funcionários. Gosto do fato de oferecer ferramentas para comunicação interna. Os modelos oferecem uma ampla gama de possibilidades, permitindo-nos comunicar com eficiência.

É uma excelente ferramenta para exibir informações aos nossos funcionários. Gosto do fato de oferecer ferramentas para comunicação interna. Os modelos oferecem uma ampla gama de possibilidades, permitindo-nos comunicar com eficiência.

🎉 Curiosidade: Shonda Rhimes já criou o storyboard de uma temporada inteira de Grey’s Anatomy em várias reuniões com roteiristas, usando post-its e canetas hidrográficas. Imagine se ela tivesse resumos em tempo real.

11. MeetGeek (ideal para gravação automatizada de reuniões e insights acionáveis)

via Fonte

Quando o conhecimento da sua equipe fica preso em horas de reuniões, fica difícil agir. O MeetGeek ajuda gravando, transcrevendo e resumindo automaticamente todas as reuniões, ao mesmo tempo em que gera itens de ação e insights inteligentes.

Para equipes que preferem um processo de acompanhamento mais estruturado, os modelos de recapitulação de reuniões podem ser um ótimo complemento para os resumos gerados por IA do MeetGeek. O MeetGeek vai além das anotações básicas, oferecendo análises do tempo de conversação, detecção de sentimentos e até integrações com CRM para transformar conversas em resultados reais.

Quer você use o Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ou Webex, o MeetGeek se integra perfeitamente à sua configuração, ajudando as equipes a se manterem organizadas e produtivas sem esforço manual extra.

Principais recursos do MeetGeek

Gravação e transcrição automáticas : as reuniões são gravadas e transcritas automaticamente, para que você nunca perca pontos importantes

Resumos e insights inteligentes : resume decisões, itens de ação e detecta tópicos de discussão para facilitar o acompanhamento

Análise acionável : fornece análise do tempo de conversação, tendências de sentimentos e pontuações de engajamento para melhorar reuniões futuras

Integração com gerenciamento de tarefas: envie tarefas de acompanhamento para plataformas como HubSpot, Salesforce, Notion e ClickUp. Você também pode explorar esta lista de Suporte multiplataforma: funciona com Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e Webex sem configuração manual : envie tarefas de acompanhamento para plataformas como HubSpot, Salesforce, Notion e ClickUp. Você também pode explorar esta lista de softwares de gerenciamento de tarefas para lidar melhor com suas tarefas.: funciona com Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e Webex sem configuração manual

Limitações do MeetGeek

Alguns usuários mencionam a necessidade de uma personalização mais profunda dos resumos gerados por IA

A melhor experiência é obtida ao conectar o MeetGeek a CRMs externos ou ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do MeetGeeki

Plano inicial: gratuito

Plano Pro: US$ 19/usuário por mês

Plano empresarial: US$ 39/usuário por mês

Plano empresarial: US$ 59/usuário por mês

Avaliações e comentários do MeetGeek

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 5 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MeetGeek?

Veja o que este avaliador do G2 tem a dizer:

Você não perderá nada nas suas reuniões com o MeetGeek! Adoro não precisar fazer anotações nem tomar notas. É muito bom! Mantém você organizado e sempre à frente!

Você não perderá nada nas suas reuniões com o MeetGeek! Adoro não precisar fazer anotações nem tomar notas. É muito bom! Mantém você organizado e sempre à frente!

💡 Dica profissional: mantenha seu assistente de reuniões com IA sempre informado. Convide-o para todas as chamadas, mesmo as informais. Aquele comentário casual pode se tornar sua próxima grande ideia.

Encontre a alternativa certa ao Supernormal para sua equipe

Escolher a ferramenta de assistente de reuniões certa depende do que sua equipe mais precisa. 🤝

Se sua prioridade é colaboração em projetos tudo-em-um, uma ferramenta como ClickUp pode ser a melhor opção para você. Se você precisa de transcrições instantâneas e anotações leves, ferramentas como Tactiq ou Otter.ai podem simplificar seu fluxo de trabalho. E se você deseja insights mais profundos sobre reuniões e acompanhamento automático de tarefas, opções como MeetGeek ou Avoma se destacam.

Cada alternativa ao Supernormal oferece um benefício diferente, seja documentação de reuniões mais inteligente, colaboração em tempo real, maior segurança ou integrações mais estreitas com ferramentas como Microsoft Teams e Zoom.

Reserve um momento para combinar o fluxo de trabalho da sua equipe com os recursos mais importantes e você encontrará uma solução que não apenas captura suas reuniões, mas também ajuda a avançar o trabalho com mais rapidez.

