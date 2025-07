as 8 melhores alternativas ao Devin AI para codificação com IA em 2025

🤖 A Devin AI estabeleceu uma meta ambiciosa: tornar-se o primeiro engenheiro de software totalmente autônomo do mundo.

É uma visão ousada e, embora promissora, muitos desenvolvedores descobriram que ela ainda não está pronta para fluxos de trabalho complexos do mundo real.

Desde o tratamento limitado do contexto até lacunas na integração e escalabilidade, o Devin às vezes adiciona mais etapas do que remove. E quando você tenta encontrar alternativas, a maioria das listas parece desatualizada, irrelevante, focada no hype, e não na utilidade prática.

É por isso que criamos este guia: para destacar alternativas reais ao Devin AI que realmente oferecem suporte ao desenvolvimento de software baseado em IA e às equipes de desenvolvimento modernas, seja para você precisar de geração de código mais rápida, melhor execução de tarefas ou integração mais estreita com sua pilha.

Por que escolher alternativas ao Devin AI?

O Devin é um desenvolvedor de software de IA autônomo criado pela Cognition AI, uma startup sediada em São Francisco fundada em 2023 pelos campeões de programação competitiva Scott Wu, Steven Hao e Walden Yan. Ao contrário dos assistentes de codificação de IA tradicionais, o Devin foi projetado para planejar, escrever, depurar e implantar código de forma independente, funcionando efetivamente como um engenheiro de software completo.

Se você já utilizou o Devin AI, algumas dessas alternativas podem parecer muito familiares 👇

Não é muito bom em tarefas complexas ou visuais: Lida com codificação básica, mas tem dificuldade em converter designs do Figma, gerenciar aplicativos com vários módulos e lidar com lógica em camadas, muitas vezes exigindo correções manuais

Baixa compreensão do contexto: Não compreende totalmente as necessidades sutis do cliente ou a intenção do projeto, levando a resultados incompletos ou irrelevantes

Falta criatividade na resolução de problemas complexos: Segue bem tarefas de codificação repetitivas, mas não consegue sugerir ideias inovadoras de experiência do usuário ou soluções criativas

Não foi desenvolvido para colaboração em equipe: ignora revisões de PR, loops de feedback e comentários da equipe, tornando-o ineficaz para ambientes de codificação colaborativa

Falha no desenvolvimento completo do aplicativo: gera APIs, mas falha durante a integração do front-end ou a implantação no Heroku, muitas vezes exigindo uma limpeza pesada

Questões de privacidade e segurança: Requer acesso a repositórios e conjuntos de dados completos, o que levanta bandeiras vermelhas para equipes que gerenciam dados confidenciais de usuários devido aos controles de privacidade limitados e ao comportamento de caixa preta da IA

O desempenho diminui com o uso intenso: fica significativamente mais lento após ultrapassar 10–150 unidades de computação (ACUs), afetando a capacidade de resposta geral

Fraco em fluxos de trabalho de aprendizado de máquina: Tem dificuldades com estruturas de ML como TensorFlow e muitas vezes não consegue implantar modelos corretamente

👀 Você sabia? Ferramentas de depuração de nível empresarial usam localização estatística de falhas para detectar bugs mais rapidamente, analisando quais linhas de código estão mais correlacionadas com as falhas. O Devin ainda não implementou isso, então a depuração geralmente leva mais tempo.

As melhores alternativas ao Devin AI num relance

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Quer uma análise rápida? Compare estas alternativas atraentes ao Devin AI e encontre a que melhor se adapta às suas necessidades.

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp – Documentação e especificações com tecnologia de IA – Agentes autopilot para automação de tarefas – Integrações DevOps com ferramentas Git Equipes de produto e gerentes de desenvolvimento que precisam de acompanhamento centralizado de projetos e documentação assistida por IA Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Reparação de código Replit – Correção de bugs em tempo real – Sugestões de otimização de código – Integração perfeita com IDE e GitHub Desenvolvedores independentes e alunos que buscam depuração rápida em um IDE colaborativo na nuvem Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 25/mês Devika AI – Geração autônoma de código – Pesquisa baseada na web para resolução de problemas – Suporte ao desenvolvimento em vários idiomas Desenvolvedores e engenheiros de código aberto que desejam controle total sobre a engenharia de software de IA agênica Planos pagos a partir de US$ 19/mês Agente SWE – Converte problemas do GitHub em correções de código – Ciclo de feedback entre agente e computador – Cria solicitações de pull verificadas Desenvolvedores de back-end que lidam com problemas do GitHub e geração automatizada de PR Gratuito para hospedagem própria; sem preço fixo (aplicam-se custos de API e infraestrutura) Cody – Perguntas e respostas em linguagem natural em toda a base de código – Autocompletar e refatoração com IA – Suporte para vários LLMs Grandes equipes de engenharia que precisam de um profundo conhecimento da base de código e de um assistente de código de IA de nível empresarial Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês MetaGPT – Colaboração com tarefas baseadas em funções – Geração estruturada de artefatos de software – Estrutura multiagente de código aberto Líderes de produto e arquitetos de tecnologia que buscam especificações de software e design de sistemas gerados por IA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês Amazon CodeWhisperer – Sugestões de código sensíveis ao contexto – Gerenciamento inteligente da API AWS – Verificação integrada de segurança e conformidade Desenvolvedores AWS e equipes empresariais que buscam codificação segura e assistida por IA dentro de IDEs Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês Cursor – Autocompletar multilinha – Chat com IA sensível ao contexto no editor – Modo agente e notebooks para geração de código estruturado Desenvolvedores que desejam um programador interativo de IA dentro de um editor no estilo VS Code Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês

Melhores alternativas ao Devin AI para usar

Vamos comparar essas ferramentas em termos de recursos, funcionalidades, preços e muito mais.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de projetos e códigos com inteligência artificial em um só lugar)

Crie uma lista de verificação de implantação para seu aplicativo Node.js usando o ClickUp Brain

Planeje todo o seu ciclo de desenvolvimento com o ClickUp Brain

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, foi projetado para equipes de software gerenciarem tudo em um só lugar. O ClickUp Brain, um assistente de IA projetado para dar suporte a todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, é o coração do kit de ferramentas voltado para desenvolvedores.

Use o ClickUp Brain para gerar um documento detalhado com os requisitos do produto instantaneamente

Desde documentar APIs e resumir longos documentos técnicos até gerar trechos de código e escrever mensagens de commit claras, o ClickUp Brain simplifica partes essenciais do gerenciamento de projetos de software para que você possa trabalhar mais rápido. Ele também transforma especificações de recursos em listas de tarefas acionáveis, refina documentações confusas e ajuda a gerar ideias com prompts relevantes e contextuais.

Automatize fluxos de trabalho de engenharia de rotina com agentes de IA personalizados

Crie seus agentes de IA para automatizar a triagem de bugs, a atribuição de tarefas e os fluxos de trabalho de encaminhamento de problemas. Por exemplo, um agente pode ser configurado para atribuir automaticamente revisões de código com base na carga de trabalho ou escalar bloqueadores para líderes, assim como o fluxo de trabalho autônomo do Devin AI.

Use o agente ClickUp AI para seus projetos de software

No entanto, o que realmente diferencia o ClickUp é sua capacidade de substituir várias ferramentas de desenvolvimento por uma única plataforma. Em vez de alternar entre Jira, Trello, Notion, Confluence e GitHub, o ClickUp para equipes de software reúne tudo em um só lugar: documentos, tarefas, sprints, rastreamento de bugs, roteiros e planejamento de lançamentos.

Acompanhe o progresso do sprint, atribua tarefas e priorize o trabalho de forma integrada com o ClickUp para equipes de software

Na mesma tela, você pode criar documentação detalhada, gerenciar o backlog do produto, atribuir tarefas e acompanhar o progresso.

📮ClickUp Insight: 33% dos nossos entrevistados apontam o desenvolvimento de habilidades como um dos casos de uso de IA que mais lhes interessam. Por exemplo, trabalhadores não técnicos podem querer aprender a criar trechos de código para uma página da web usando uma ferramenta de IA. Nesses casos, quanto mais contexto a IA tiver sobre o seu trabalho, melhores serão as respostas. Como um aplicativo completo para o trabalho, a IA do ClickUp se destaca nisso. Ela sabe em que projeto você está trabalhando e pode recomendar etapas específicas ou até mesmo realizar tarefas como criar trechos de código com facilidade.

Gerencie sprints e cronogramas com Agile Views

Os líderes de engenharia podem monitorar cronogramas usando os gráficos de Gantt do ClickUp, gerenciar fluxos de trabalho com os quadros ágeis do ClickUp e até mesmo acompanhar a capacidade da equipe usando a visualização de carga de trabalho do ClickUp.

Mantenha-se no topo do seu sprint com o quadro Agile do ClickUp, usando insights de tarefas em tempo real

Visualize bloqueios e progresso com painéis personalizados

Monitore o progresso do sprint, o status da implantação e a carga de trabalho da equipe em tempo real. Crie painéis personalizados para visualizar bloqueios, velocidade e pipelines de entrega, fornecendo aos seus fluxos de trabalho com IA os dados necessários para otimizar a entrega.

Painéis ClickUp para sprints

Conecte suas contas GitHub ou GitLab ao ClickUp para obter visibilidade em tempo real dos commits, rastreamento de pull requests e atualizações automatizadas de tarefas. Com a integração do GitHub com o ClickUp, você pode vincular alterações de código diretamente às tarefas, atualizar status quando os PRs são mesclados e acionar automações com base na atividade de commit, mantendo seu fluxo de trabalho de desenvolvimento alinhado e eficiente.

Conecte o GitHub ao seu fluxo de trabalho através do ClickUp e crie problemas, ramificações ou solicitações de pull diretamente da sua Visualização de Tarefas

O ClickUp também oferece suporte a mais de 1.000 integrações, permitindo que seus fluxos de trabalho permaneçam conectados. Do Slack e Zoom ao Figma e Bitbucket, o ecossistema de integração garante que os desenvolvedores não precisem mudar a forma como trabalham; eles podem simplesmente trazer tudo para o ClickUp.

Se você deseja começar com o pé direito, o modelo de desenvolvimento de software ClickUp inclui pastas pré-criadas para planejamento de roteiros, gerenciamento de sprints, rastreamento de bugs e listas de verificação de controle de qualidade. Isso oferece às equipes um espaço de trabalho pronto para uso, para entregar software mais rapidamente.

Melhores recursos do ClickUp

ClickUp Docs: crie documentação rica com histórico de versões, comentários e links diretos para tarefas e painéis

Agentes autopilot personalizados ClickUp: crie seus próprios agentes de IA que automatizam fluxos de trabalho, como classificar tarefas, pontuar bugs ou encaminhar problemas com base na prioridade

ClickUp Automations: use mais de 100 gatilhos pré-criados para atualizar automaticamente o status das tarefas, atribuir usuários e enviar alertas em todos os fluxos de trabalho

ClickUp Whiteboards: planeje visualmente a arquitetura de software, os fluxos de usuários e os sprints com sua equipe em tempo real.

ClickUp Time Tracking: registre o tempo de codificação, revisão e controle de qualidade diretamente nas tarefas para um melhor planejamento de recursos

ClickUp Goals & OKRs: defina e acompanhe metas de engenharia, metas de sprint e marcos de lançamento

ClickUp Forms: colete relatórios de bugs e solicitações de recursos como tarefas de qualquer parte interessada

Aplicativo móvel ClickUp: gerencie revisões de código e incidentes em qualquer lugar

Permissões e segurança do ClickUp: proteja projetos e documentos com controles de acesso granulares e segurança empresarial

r ClickUp AI Meeting Notetake : captura automaticamente notas de reuniões e itens de ação de standups ou revisões

Modelos ClickUp: Comece rapidamente com modelos prontos para desenvolvimento, sprints e controle de qualidade

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos do ClickUp pode sobrecarregar equipes menores durante a configuração inicial

A personalização avançada geralmente requer conhecimento de nível administrativo

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Como disse um avaliador do G2:

O ClickUp foi uma virada de jogo para nossa equipe, transformando fluxos de trabalho desatualizados tanto no rastreamento de bugs quanto no desenvolvimento de novos produtos. Nosso sistema de rastreamento de bugs não tinha visibilidade, mas depois de criar nosso novo sistema no ClickUp, tivemos um lançamento perfeito e continuamos tendo um ótimo fluxo de trabalho, desde a triagem até a resolução. Implementamos automações com facilidade para poupar nossa equipe de trabalhos manuais demorados, o que realmente nos salvou.

O ClickUp foi uma virada de jogo para nossa equipe, transformando fluxos de trabalho desatualizados tanto no rastreamento de bugs quanto no desenvolvimento de novos produtos. Nosso sistema de rastreamento de bugs não tinha visibilidade, mas depois de criar nosso novo sistema no ClickUp, tivemos um lançamento perfeito e continuamos tendo um ótimo fluxo de trabalho, desde a triagem até a resolução. Implementamos automações com facilidade para poupar nossa equipe de trabalhos manuais demorados, o que realmente nos salvou.

📚 Leia também: Desbloqueando o poder do ClickUp AI para equipes de software

2. Replit Code Repair (ideal para depuração e correções de código em tempo real no IDE na nuvem)

via Replit Code Repair

Integrado aos editores de código IDE online da Replit, o Code Repair é um assistente de codificação com inteligência artificial que monitora seu código em busca de erros e sugere correções em tempo real. Ele é especializado em manter seu código existente limpo e livre de erros, usando modelos ajustados com base em toneladas de dados de depuração para gerar soluções.

Os desenvolvedores podem usá-lo junto com o Ghostwriter (assistente de codificação de IA da Replit) para autocompletar em tempo real, traduzir códigos, depurar em modo multijogador em projetos compartilhados e traduzir códigos em mais de 50 idiomas. É um assistente útil para correções diárias em sessões de codificação rápidas ou colaborativas.

Principais recursos do Replit Code Repair

Além de ajudar a corrigir bugs, sugere melhorias lógicas e maneiras mais claras de escrever documentação para o código

Estende o Protocolo do Servidor de Linguagem corrigindo automaticamente 60% dos erros comuns de código, como importações ausentes ou incompatibilidades de tipos

Oferece explicações em tempo real sobre as correções aplicadas para ajudar os desenvolvedores juniores a entender o que está mudando e por quê

Limitações do Replit Code Repair

Os usuários relataram falhas repentinas com códigos de erro variados, dificultando o diagnóstico de problemas

Preços do Replit Code Repair

Gratuito

Replit Core: US$ 25/mês

Equipes: US$ 40/usuário/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Replit Code Repair

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Replit Code Repair?

Como disse um avaliador do G2:

O Replit AI Agent mudou totalmente o jogo para mim. Não tenho formação em programação, mas sempre fui apaixonado por criar meu próprio negócio na área de SAAS. Com o Replit Agent, agora estou desenvolvendo uma ideia de negócio quase todos os dias e consigo validá-la com usuários reais quando o Replit me ajuda a implementá-la em produção.

O Replit AI Agent mudou totalmente o jogo para mim. Não tenho formação em programação, mas sempre fui apaixonado por criar meu próprio negócio na área de SAAS. Com o Replit Agent, agora estou desenvolvendo uma ideia de negócio quase todos os dias e consigo validá-la com usuários reais quando o Replit me ajuda a implementá-la em produção.

🧠 Curiosidade: Na experiência realizada pela Universidade de Stanford em 2023, 25 agentes de IA simularam uma cidade inteira. Eles planejaram festas de aniversário, formaram relacionamentos e criaram rotinas sem supervisão. Essa experiência demonstrou o quão sofisticados alguns tipos de agentes de IA se tornaram, especialmente aqueles capazes de definir metas, perceber o ambiente e ter memória de longo prazo.

⚡ Arquivo de modelos: Precisa padronizar seus documentos de desenvolvimento ou acelerar a integração? Esses modelos de documentação de código ajudam você a criar READMEs estruturados, referências de API e guias internos, para que sua equipe permaneça alinhada desde o início.

3. Devika AI (ideal para codificação de IA de código aberto e auto-hospedada com recursos de pesquisa na web)

via Devika AI

O Devika AI é um projeto de código aberto auto-hospedado, projetado como um agente de codificação de IA construído para funcionar corretamente como um engenheiro de software autônomo. Ele divide as solicitações do usuário em etapas executáveis, pesquisa documentação relevante online e escreve código estruturado em vários arquivos em resposta.

O agente também mapeia dependências entre componentes, oferece suporte à geração de código em várias linguagens e permite a execução de código em vários arquivos em todo o seu projeto.

Possui ferramentas para raciocínio avançado, acompanhamento do progresso e um módulo de interação com o navegador integrado para dar suporte à pesquisa de documentação e código. Os desenvolvedores podem monitorar suas ações em andamento por meio de uma interface visual e visualizar quais partes de um projeto estão concluídas ou em andamento. O Devika se integra a ferramentas comuns como GitHub, pontos de extremidade de API e IDEs, e é adequado para tarefas de codificação individuais ou automação de compilações de recursos maiores.

Principais recursos do Devika AI

Identifica termos-chave a partir de prompts para orientar o planejamento e a pesquisa de acordo com o contexto do código relevante

Mantém a estrutura do projeto e rastreia como cada arquivo se encaixa no sistema mais amplo do módulo de escrita de código

Os desenvolvedores podem descrever tarefas de forma coloquial e obter código ou esclarecimentos em troca com uma interface de chat alimentada por NLP

Limitações da Devika AI

Há relatos de que o processo de iteração está apresentando problemas

Preços do Devika AI

Pro: US$ 19/mês

Pro+: US$ 49/mês

Equipes: US$ 99/mês

Personalizado para empresas: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre a Devika AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Devika AI?

Como disse um revisor do Reddit:

O Devika pode levar algumas tentativas para ser configurado, mas, uma vez em funcionamento, especialmente com o DeepSeekCoder 33B, ele realmente faz o trabalho, mesmo para automação de regex e faturas.

O Devika pode levar algumas tentativas para ser configurado, mas, uma vez em funcionamento, especialmente com o DeepSeekCoder 33B, ele realmente faz o trabalho, mesmo para automação de regex e faturas.

📚 Leia também: Um dia na vida de um desenvolvedor de software

4. SWE Agent (ideal para correção de bugs baseada em IA e resolução de problemas no GitHub (open source)

via SWE Agent

O SWE Agent é um agente de IA totalmente autônomo e de código aberto. Ele recebe uma questão do GitHub como entrada, analisa o projeto e executa um loop de leitura, edição, teste e envio do código, com o objetivo de corrigir o problema de ponta a ponta. Ele usa ferramentas como compiladores, linters e executores de testes — e pode analisar a árvore de sintaxe abstrata (AST) para entender a estrutura do código antes de aplicar as alterações.

O sistema é alimentado por grandes modelos de linguagem, como GPT-4 ou Claude, combinados com uma Interface Agente-Computador (ACI) que permite navegar, modificar e executar código. O SWE Agent também suporta depuração, geração de testes e abertura de pull requests em repositórios reais — alimentado por grandes modelos de linguagem capazes de compreender o contexto do projeto em escala. Isso o torna um assistente prático para filas de bugs de longa data.

Principais recursos do SWE Agent

Facilmente personalizável por meio de arquivos YAML e design modular para experimentação ou fluxos de trabalho personalizados

Tenta várias rodadas de correções com base em resultados de testes reais, em vez de parar em uma única solução

Vem com módulos como o EnIGMA para resolver desafios de segurança cibernética no estilo CTF e depurar vulnerabilidades

Limitações do SWE Agent

O desenvolvimento e a configuração são demorados e complexos

Preços do SWE Agent

Gratuito e de código aberto (os custos de computação e API de modelo variam)

Avaliações e comentários do SWE Agent

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SWE Agent?

Como disse um revisor do Reddit:

Excelente trabalho! Acabei de atualizar o código localmente no meu MacBook para que qualquer LLM compatível com o Groq Cloud também possa ser usado. Em seguida, executei um teste usando o Mixtral 8x7B e a resposta não só foi super rápida (como era de se esperar do Groq), mas também correspondeu ao meu experimento anterior com o GPT-4.

Excelente trabalho! Acabei de atualizar o código localmente no meu MacBook para que qualquer LLM compatível com o Groq Cloud também possa ser usado. Em seguida, executei um teste usando o Mixtral 8x7B e a resposta não só foi super rápida (como era de se esperar do Groq), mas também correspondeu ao meu experimento anterior com o GPT-4.

⚡ Arquivo de modelos: Está enfrentando problemas com produtos ou feedback de controle de qualidade? Esses modelos de relatório de bugs ajudam a capturar erros, registrar etapas para reproduzir e otimizar a comunicação entre desenvolvedores e testadores

Experimente estes modelos de desenvolvimento de software prontos para uso para planejamento de sprints, acompanhamento de roadmaps, listas de verificação de controle de qualidade e lançamentos de recursos, ajudando sua equipe a se manter organizada e entregar mais rapidamente

5. Cody (ideal para compreensão e geração de código orientada por IA em grandes bases de código)

via Cody Sourcegraph

O Cody é um assistente de codificação com IA criado pela Sourcegraph para ajudar os desenvolvedores a entender, navegar e gerar código em repositórios grandes e complexos. Ao contrário das ferramentas de código genéricas, o Cody utiliza o mecanismo de indexação de código da Sourcegraph. Isso permite que ele pesquise em toda a sua base de código, mesmo em vários repositórios, permitindo que os desenvolvedores obtenham sugestões úteis sem interromper seu fluxo de trabalho.

O assistente é executado dentro do seu IDE (como VS Code ou JetBrains) e se integra à pesquisa de código, documentação e ferramentas externas, como Notion ou rastreadores de problemas. Ele se destaca em perguntas e respostas em tempo real, sugestões entre repositórios e explicação de grandes blocos de código.

Principais recursos do Cody

As equipes podem criar prompts reutilizáveis para geração consistente de código entre os colaboradores, além de contar com edição confiável de vários arquivos para instruções humanas de alto nível.

Suporta GPT-4, Claude e os pequenos modelos da Sourcegraph para diferentes casos de uso

Disponível com controles de privacidade e implantações auto-hospedadas para segurança de nível empresarial

Limitações do Cody

A ferramenta não oferece suporte a entradas multimodais, como imagens ou diagramas, o que pode ser uma desvantagem ao lidar com estruturas de dados ou algoritmos complexos

Preços do Cody

Gratuito

Enterprise Starter: US$ 19/usuário/mês para até 50 desenvolvedores

Empresa: US$ 59/usuário/mês para até mais de 25 desenvolvedores

Avaliações e comentários do Cody

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cody?

Como disse um avaliador do G2:

Adorei usar o Cody no VSCode nos últimos meses. Foi uma revolução para nossa equipe. A maneira como ele resume blocos de código e preenche lacunas em declarações de log, mensagens de erro e comentários de código é incrivelmente inteligente.

Adorei usar o Cody no VSCode nos últimos meses. Foi uma revolução para nossa equipe. A maneira como ele resume blocos de código e preenche lacunas em declarações de log, mensagens de erro e comentários de código é incrivelmente inteligente.

📚 Leia também: Tendências de engenharia de software a serem observadas

6. MetaGPT (Ideal para design e planejamento colaborativo de software multiagente)

via MGX MetaGPT

O MetaGPT é uma estrutura de IA multiagente que simula uma equipe completa de desenvolvimento de software. Ele atribui funções de IA, como gerente de produto, arquiteto e controle de qualidade, para gerar resultados de software estruturados. Você pode descrever uma ideia de produto em linguagem simples, e o MetaGPT gera código com base em SOPs predefinidos, produzindo documentos de requisitos, projetos de sistema, módulos de código e planos de teste.

Todo o processo segue Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs) predefinidos, garantindo que cada agente contribua de maneira controlada e previsível. O MetaGPT produz esqueletos completos de projetos com uma estrutura clara, tornando-o adequado para documentação orientada por IA para melhorar a produtividade dos seus desenvolvedores.

Principais recursos do MetaGPT

Os agentes de IA se comunicam por meio de artefatos formatados, como PRDs e diagramas de sistema

Os agentes compartilham atualizações por meio de um sistema de memória compartilhada para evitar conflitos e garantir o alinhamento

Adicione funções, ferramentas ou edite o comportamento do agente com acesso total à lógica de orquestração multiagente para projetos de código aberto orientados pela comunidade

Limitações do MetaGPT

A saída pode precisar de uma revisão humana minuciosa antes da implantação, especialmente para sistemas de nível de produção

Preços do MetaGPT

Preços personalizados

Avaliações e comentários do MetaGPT

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MetaGPT?

Como disse um revisor do Product Hunt:

O MetaGPT X (MGX) é uma ferramenta muito valiosa para desenvolvedores. Ele age como uma equipe completa de agentes de IA que colaboram para criar software, tornando o processo de desenvolvimento mais eficiente. A maneira como ele divide tarefas como codificação, planejamento e análise de dados em agentes separados que trabalham juntos é bastante inteligente.

O MetaGPT X (MGX) é uma ferramenta muito valiosa para desenvolvedores. Ele age como uma equipe completa de agentes de IA que colaboram para criar software, tornando o processo de desenvolvimento mais eficiente. A maneira como ele divide tarefas como codificação, planejamento e análise de dados em agentes separados que trabalham juntos é bastante inteligente.

📚 Leia também: Comunidades de desenvolvedores e codificadores para participar

7. Amazon CodeWhisperer (ideal para sugestões de código de IA com integração AWS e verificações de segurança)

via AWS Amazon CodeWhisperer

O Amazon CodeWhisperer é um assistente de codificação com IA projetado para ajudar os desenvolvedores a escrever, revisar e proteger códigos com mais rapidez. Ele fornece sugestões de código em tempo real enquanto você digita, com base no contexto do arquivo atual e do código anterior. Criado para se integrar perfeitamente a IDEs como VS Code, JetBrains e AWS Cloud9, ele funciona em mais de 15 linguagens, incluindo Python, Java, JavaScript e TypeScript.

O CodeWhisperer detecta padrões inseguros, sinaliza credenciais codificadas e sugere implementações mais seguras. É particularmente útil ao trabalhar com SDKs da AWS, preenchendo automaticamente trechos de código específicos de recursos com base nas práticas recomendadas para serviços como S3, Lambda e DynamoDB.

Principais recursos do Amazon CodeWhisperer

Aprende sua base de código para fornecer sugestões estilisticamente consistentes para o desenvolvimento de software

A verificação de código com correção por IA detecta e sugere correções para vulnerabilidades de segurança, como chaves expostas ou consultas inseguras

Funciona em vários IDEs com suporte integrado para credenciais CLI e contexto AWS

Limitações do Amazon CodeWhisperer

Menos útil fora de projetos complexos focados na AWS ou quando é necessária uma personalização profunda do comportamento do modelo

Preços do Amazon CodeWhisperer

Gratuito

Pro: US$ 19/usuário/mês

Avaliações e comentários do Amazon CodeWhisperer

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Amazon CodeWhisperer?

Como disse um avaliador do G2:

A melhor parte do Amazon CodeWhisperer é sua capacidade de fornecer sugestões em tempo real durante a codificação. Além de fácil de usar e implementar, seu uso regular melhora significativamente as habilidades de codificação. Sua assistência à codificação também desempenhou um papel crucial na melhoria da eficiência do meu código e na construção da lógica.

A melhor parte do Amazon CodeWhisperer é sua capacidade de fornecer sugestões em tempo real durante a codificação. Além de fácil de usar e implementar, seu uso regular melhora significativamente as habilidades de codificação. Sua assistência à codificação também desempenhou um papel crucial na melhoria da eficiência do meu código e na construção da lógica.

📚 Leia também: Os melhores geradores de código de IA

8. Cursor (ideal para programação em pares com IA no seu IDE com um assistente de código completo)

Via Cursor AI

O Cursor AI é um assistente de codificação alimentado por IA integrado diretamente em uma versão bifurcada do VS Code. Ele foi projetado para funcionar como um programador em pares que entende sua base de código, ajuda você a depurar e permite editar arquivos com prompts em linguagem natural. Você pode destacar linhas, fazer perguntas no chat e obter preenchimentos contextuais ou edições de código sem alternar entre várias guias ou diferentes ferramentas de desenvolvimento de software.

Seu profundo processamento de contexto indexa todo o seu repositório, entende dependências e ajuda em edições em grande escala em vários arquivos. Os desenvolvedores podem pedir ao Cursor para explicar o que uma função faz, refatorar código ou até mesmo explorar o histórico do Git com uma interface de usuário conversacional.

Principais recursos do Cursor AI

Permite destacar qualquer código e solicitar alterações ou explicações usando linguagem natural, diretamente no editor

Você pode usar o Cursor junto com o GitHub Copilot para obter o melhor das duas ferramentas de IA

Você pode compartilhar prompts de IA, configurações de codificação e ajustes com sua equipe para garantir consistência e integração mais rápida

Limitações do Cursor AI

O desempenho da IA pode variar; às vezes, ela oferece resultados precisos, mas outras vezes se desvia do caminho sem nenhuma razão aparente

Preços do Cursor AI

Gratuito

Pro: US$ 20/mês

Negócios: US$ 40/usuário/mês

Avaliações e comentários do Cursor

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cursor AI?

Como disse um avaliador do G2:

Ele pode criar um front-end básico a partir de um único prompt, com as opções “Concordo” e “Continuar” que parecem limpas e profissionais. Ele também se conecta perfeitamente ao Supabase para aplicativos full-stack, simplificando o processo e economizando muito tempo

Ele pode criar um front-end básico a partir de um único prompt, com as opções “Concordo” e “Continuar” que parecem limpas e profissionais. Ele também se conecta perfeitamente ao Supabase para aplicativos full-stack, simplificando o processo e economizando muito tempo

📈 Estatística rápida: 62% dos desenvolvedores usam ativamente ferramentas de inteligência artificial em seus fluxos de trabalho de desenvolvimento, em comparação com 44% no ano anterior.

Quer algo além do Devin AI? O ClickUp pode ser a atualização que você precisa

O Devin AI pode ter dado início à onda, mas essas ferramentas estão aproveitando-a com muito mais equilíbrio. Se você está depurando, criando aplicativos full-stack ou apenas quer uma IA que entenda seu código, existe uma alternativa mais inteligente e melhor.

Se você precisa de um espaço de trabalho completo que combine documentação, sprints e automação com IA, o ClickUp foi criado para aumentar a produtividade dos desenvolvedores em grande escala. Com recursos como IA com reconhecimento de código, agentes personalizáveis e integrações com GitHub/GitLab, ele é mais do que um assistente; é o seu espaço de trabalho completo, projetado para aumentar a produtividade dos desenvolvedores.

Experimente e comece a construir com mais foco e menos atrito. Inscreva-se agora no ClickUp!