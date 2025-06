as 11 melhores alternativas à Coveo para pesquisa com inteligência artificial em 2025

Sua equipe de suporte leva 10 minutos para encontrar uma única resposta. Seus profissionais de marketing não conseguem encontrar os recursos mais recentes. A pesquisa interna está ativa, mas ninguém quer usá-la (porque não é particularmente útil?). 🔎

Então você adotou a Coveo esperando uma pesquisa inteligente, rápida e intuitiva. Mas não é exatamente o que você esperava. É uma plataforma pesada, feita para grandes empresas. Mas também vem com fluxos de trabalho, recursos e custos que sua empresa pode não precisar.

O Coveo foi desenvolvido para ambientes complexos e de grande escala, com personalização avançada e requisitos de nível empresarial. Mas se você precisa apenas de uma pesquisa confiável e fácil de usar em conteúdos, ferramentas ou documentos de suporte, ele pode ser mais trabalhoso do que vale a pena.

É por isso que algumas empresas estão considerando mudar para alternativas mais enxutas e rápidas do Coveo Relevance Cloud. Essas ferramentas oferecem relevância, usabilidade e valor, sem os custos adicionais para a empresa.

Neste guia, detalhamos as 10 melhores alternativas à Coveo para ajudar a sua equipe a gastar menos tempo pesquisando e mais tempo trabalhando. ✅

Por que escolher alternativas ao Coveo?

A Coveo é uma plataforma de pesquisa empresarial baseada em IA para sites, sites de comércio eletrônico, portais de serviços e ferramentas internas. Ela ajuda equipes de negócios a oferecer experiências personalizadas e relevantes por meio do processamento de linguagem natural e análises avançadas.

Mas se sua equipe inclui funcionários, prestadores de serviços e clientes que precisam de acesso rápido ao conteúdo de trabalho, uma ferramenta complexa como a Coveo pode prejudicar mais do que ajudar, especialmente quando você está tentando aumentar as taxas de conversão ou oferecer experiências mais intuitivas e baseadas em resultados. 💡

Veja por que você pode considerar as principais alternativas:

Preocupações com custos: os preços podem parecer altos, especialmente se você não estiver usando o conjunto completo de recursos empresariais

Complexidade da implementação: A configuração pode ser demorada e tecnicamente exigente, muitas vezes requerendo conhecimentos especializados

Controle de relevância limitado: É difícil ajustar os resultados da pesquisa devido à dependência de IA opaca e de caixa preta

Riscos de dependência de fornecedores: Um ecossistema fortemente integrado pode dificultar a troca de plataformas ou a integração com outras ferramentas

Excesso para casos de uso simples: uma plataforma rica em recursos pode adicionar complexidade e custos desnecessários para necessidades básicas

Restrições de integração: a dependência dos conectores da Coveo pode limitar a flexibilidade e retardar os fluxos de trabalho

🧐 Você sabia? Seu cérebro pode armazenar 1 milhão de gigabytes de memória, mas ainda assim não consegue lembrar em qual pasta está o roteiro do quarto trimestre. (Provavelmente você precisaria de uma ferramenta como o ClickUp 👀)

Concorrentes da Coveo em resumo

Vamos dar uma olhada rápida em como as ferramentas se comparam em termos de recursos e preços:

Ferramenta Melhor para Principais recursos Preços* ClickUp Ideal para integrar a pesquisa em fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos Tamanho da equipe: Ideal para equipes que precisam pesquisar em tarefas, documentos e comentários Pesquisa conectada entre tarefas, documentos e comentários; respostas com inteligência artificial; gerenciamento do conhecimento Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Elastic Enterprise Search Ideal para impulsionar pesquisas personalizáveis em comércio eletrônico e aplicativos voltados para o cliente Tamanho da equipe: Ideal para equipes e empresas de médio porte Pesquisa de produtos personalizável, tolerância a erros de digitação, controles de classificação, painéis, segurança empresarial Preços personalizados Algolia Ideal para oferecer experiências de pesquisa no site rápidas, fáceis de usar e tolerantes a erros de digitação Tamanho da equipe: Ideal para equipes e empresas de pequeno a médio porte IU de pesquisa instantânea, tolerância a erros de digitação, recomendações de IA, testes A/B Versão gratuita disponível; planos pagos a partir de pagamento conforme o uso Google Cloud Search Ideal para pesquisar nas ferramentas do Google WorkspaceTamanho da equipe: Ideal para pequenas empresas e equipes de médio porte Integração com o Google Workspace, cartões de assistência proativa, consultas em linguagem natural Teste gratuito; preços personalizados IBM Watson Discovery Ideal para extrair insights de documentos empresariais não estruturados Tamanho da equipe: Ideal para grandes empresas Recuperação de passagens com IA, pesquisa federada, compreensão visual de documentos, implantação flexível Preços a partir de US$ 500/mês Lucidworks Fusion Ideal para criar aplicativos de pesquisa empresarial inteligentes e em grande escala com relevância comportamental Tamanho da equipe: Ideal para equipes e empresas de médio porte Ingestão em tempo real, pesquisa vetorial semântica, processamento de sinais, criador de aplicativos com baixo código Preços personalizados Azure AI Search Ideal para combinar pesquisa tradicional e semântica em ambientes integrados à Microsoft Tamanho da equipe: Ideal para equipes de pequeno a médio porte Pesquisa semântica/vetorial, enriquecimento do Azure Cognitive Services, pesquisa multimodal Versão gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 73,73/mês Sinequa Ideal para descoberta de conhecimento em toda a empresa com NLP avançado e pesquisa especializada Tamanho da equipe: Ideal para empresas Assistentes de pesquisa com IA, conformidade com SOC 2/ISO/HIPAA, descoberta especializada Preços personalizados Yext Ideal para gerenciar e otimizar experiências de pesquisa de marca em canais digitais Tamanho da equipe: Ideal para equipes e empresas de pequeno a médio porte Gráfico de conhecimento, automação de chat com IA, gerenciamento de avaliações, otimização de SEO A partir de US$ 4/semana Luigi's Box Ideal para melhorar a descoberta de produtos e a conversão em plataformas de comércio eletrônico Tamanho da equipe: Ideal para equipes de pequeno e médio porte Pesquisa por voz e visual, análise avançada, suporte multilíngue/multimoeda, recomendações de produtos Preços personalizados Apache Lucene Ideal para desenvolvedores que precisam de controle total para criar funcionalidades de pesquisa personalizadas a partir do zero. Tamanho da equipe: ideal para desenvolvedores e empresas que precisam de controle Indexação de texto completo, recuperação classificada, consultas com curinga/frase/proximidade, consultas com vários índices Gratuito, código aberto

As melhores alternativas ao Coveo para utilizar

Agora, vamos nos aprofundar em cada ferramenta e ver o que as torna mais adequadas do que a Coveo. 🛠️

1. ClickUp (Ideal para integrar a pesquisa em fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos)

Experimente o ClickUp gratuitamente Corrija fluxos de trabalho fragmentados com a Pesquisa Conectada do ClickUp

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina suas tarefas, documentos e conhecimentos em um único sistema, para que a pesquisa não seja apenas rápida. É nativo, estruturado e profundamente contextual. Ao contrário de outros serviços em nuvem, o ClickUp vincula tudo à forma como sua equipe trabalha.

Com a Pesquisa Conectada do ClickUp, você pode pesquisar instantaneamente em todo o seu espaço de trabalho, incluindo tarefas, listas, pastas, espaços e até comentários, tudo a partir de uma poderosa barra de pesquisa. Filtros avançados como responsáveis, datas de vencimento, tags, prioridades ou status ajudam você a restringir rapidamente os resultados da pesquisa e encontrar exatamente o que importa.

🧐 Você sabia? Você pode salvar seus filtros de pesquisa mais usados como Favoritos no ClickUp. Por exemplo: "@me AND overdue AND priority: high" se torna uma ferramenta poderosa de um clique para triagem diária.

Encontre notas, tarefas e documentos relevantes mais rápido do que nunca com a Pesquisa Conectada do ClickUp

🔎 Unifique o conhecimento e a pesquisa de tarefas em um único espaço de trabalho

O que o destaca? Ao contrário das plataformas de pesquisa independentes, o ClickUp vai além do seu espaço de trabalho interno.

Você pode integrar o Google Drive, Slack, Figma, GitHub e muito mais para unificar os resultados de todas as suas ferramentas conectadas. Isso o torna um forte candidato a melhor alternativa ao Coveo para equipes que desejam uma pesquisa integrada aos seus fluxos de trabalho, e não apenas adicionada.

E como os resultados da pesquisa sempre respeitam as permissões do usuário, as informações confidenciais estão sempre seguras. Você pode até mesmo pesquisar dentro de anexos, como PDFs, garantindo que nenhum detalhe importante seja perdido. Esteja você pesquisando em seu computador ou dispositivo móvel, tudo fica sincronizado e acessível.

Além disso, essa IA conectada oferece sugestões automáticas para acelerar suas consultas e melhorar a precisão, para que você gaste menos tempo procurando e mais tempo trabalhando. Além de palavras-chave simples, você pode pesquisar dentro de comentários, arquivos específicos ou documentos inteiros, sem perder tempo ou contexto.

Com essa pesquisa inteligente, você pode encontrar instantaneamente qualquer tarefa, comentário ou arquivo em todo o seu espaço de trabalho.

🧠 Crie, armazene e encontre documentação dinâmica

Quando você deseja criar e organizar as informações de que sua equipe precisa, o ClickUp Docs permite criar documentos detalhados e estruturados diretamente no ClickUp. Isso centraliza todo o seu conhecimento e otimiza seus fluxos de trabalho de gerenciamento de documentos.

Colabore e crie documentos da empresa com o ClickUp Docs

Crie páginas aninhadas, incorpore tarefas ou visualizações e colabore com seus colegas de equipe em tempo real com comentários e menções. Todos os documentos da Wiki da empresa são automaticamente vinculados aos seus projetos. Cada documento funciona como um espaço de trabalho ativo — pesquisável instantaneamente, interligado e sempre atualizado.

Com suporte para backlinks, referências e histórico de versões, o ClickUp torna a documentação dinâmica e fácil de encontrar — ideal para organizar o conteúdo em categorias de conhecimento que sua equipe pode navegar e atualizar facilmente.

💬 Torne todas as ideias, conversas e planos pesquisáveis

Mas não se limita a documentos. Também obtém ClickUp Chat em tempo real, comentários encadeados e quadros brancos visuais ClickUp , todos totalmente pesquisáveis. Quer esteja a planear, a discutir ou a debater ideias, o ClickUp garante que nunca perde o fio à conversa ou às ideias.

Depois que o conhecimento da sua equipe estiver consolidado, o ClickUp Knowledge Management oferece ferramentas poderosas para mantê-lo organizado. Designe proprietários e observadores, defina espaços e pastas claros e gerencie permissões granulares para que os funcionários certos possam acessar as informações certas e seus clientes vejam apenas o que precisam.

💡 Dica profissional: A pesquisa do ClickUp suporta lógica difusa — mesmo correspondências parciais exibirão resultados relevantes. Isso significa que sua equipe não precisa se lembrar dos nomes exatos das tarefas ou dos títulos dos arquivos para encontrar o que precisa.

Precisa de respostas rápidas no seu espaço de trabalho? O ClickUp Brain usa IA para exibir instantaneamente informações específicas de tarefas, documentos e projetos, sem necessidade de pesquisa manual. Você também pode importar o conhecimento existente da sua equipe para o ClickUp, para que nada se perca durante as transições. Além disso, modelos personalizáveis de base de conhecimento facilitam a criação de guias de integração, manuais de processos e documentação de projetos consistentes.

O ClickUp Brain ajuda você a trabalhar de forma ainda mais inteligente depois que seu conhecimento estiver organizado e acessível. Você pode gerar rapidamente rascunhos de relatórios, e-mails ou notas de reuniões diretamente no ClickUp, economizando tempo com tarefas rotineiras de redação.

Os recursos de IA também se estendem ao ClickUp AI Notetaker, que pode participar de suas reuniões, fazer anotações e gerar automaticamente transcrições e itens de ação.

O ClickUp combina inteligência artificial e gerenciamento de conhecimento de maneiras que ferramentas como o Coveo simplesmente não conseguem igualar. Os agentes de IA podem até responder a perguntas sobre o espaço de trabalho ou realizar ações em seu nome, mantendo seus fluxos de trabalho em movimento enquanto você se concentra no que é importante.

💡 Dica profissional: Precisa de uma maneira melhor de gerenciar documentos de clientes e recursos internos? Você pode usar o ClickUp Forms para permitir que visitantes ou membros da equipe solicitem acesso, enviem comentários ou entrem em contato diretamente com sua equipe, mantendo tudo em um único lugar centralizado.

Melhores recursos do ClickUp

Automatize a organização de tarefas: defina regras para marcar, atribuir ou mover tarefas automaticamente com base em gatilhos e mantenha seu espaço de trabalho organizado para que seus resultados de pesquisa permaneçam focados e úteis

Exiba informações importantes instantaneamente: crie crie visualizações personalizadas e painéis ClickUp usando listas, quadros ou tabelas para encontrar informações mais rapidamente e reduzir a necessidade de pesquisas repetidas

Mapeie as relações entre tarefas: vincule tarefas por meio de dependências ou relações para criar uma estrutura de projeto clara e entender o contexto quando a pesquisa exibir itens relacionados

Colaboração visual: use os quadros brancos do ClickUp para brainstorming e planejamento, com todo o conteúdo pesquisável e vinculável a tarefas e documentos

Navegação no estilo wiki: Documento de referência e backlinks e tarefas para uma descoberta de conhecimento perfeita

Permissões granulares: os resultados da pesquisa sempre respeitam as funções e permissões do usuário, mantendo as informações confidenciais seguras

Dispositivos móveis e acessibilidade: Acesse todos os recursos, incluindo IA e pesquisa, em dispositivos móveis com melhorias contínuas de acessibilidade

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos pode tornar o ClickUp complexo para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da Capterra diz:

Gosto muito da versatilidade do ClickUp. Ele tem uma ampla gama de recursos e pode substituir muitas outras soluções de software. Para equipes pequenas e em crescimento, ele oferece uma ótima maneira de organizar e visualizar o trabalho. Por fim, a IA do ClickUp é uma ótima ferramenta para ajudar minha equipe a pesquisar itens.

Gosto muito da versatilidade do ClickUp. Ele tem uma ampla gama de recursos e pode substituir muitas outras soluções de software. Para equipes pequenas e em crescimento, ele oferece uma ótima maneira de organizar e visualizar o trabalho. Por fim, a IA do ClickUp é uma ótima ferramenta para ajudar minha equipe a pesquisar itens.

🎉 Curiosidade: No início dos anos 2000, a pesquisa empresarial era modelada com base na pesquisa na web (pense no Google), mas hoje a tendência é a pesquisa "nativa do espaço de trabalho", em que você não apenas encontra informações, mas age sobre elas instantaneamente (atribui uma tarefa, inicia um documento, responde a um comentário). O ClickUp é um exemplo dessa evolução.

2. Elastic Enterprise Search (ideal para impulsionar pesquisas personalizáveis em comércio eletrônico e aplicativos voltados para o cliente)

via Elastic

O Elastic Enterprise Search oferece duas soluções — App Search e Workplace Search — ambas desenvolvidas com base no poder do Elasticsearch.

O Elastic Enterprise Search ajuda sua loja de comércio eletrônico a oferecer pesquisas rápidas e relevantes de produtos, mantendo os clientes envolvidos e impulsionando as vendas. Você pode criar uma experiência de pesquisa totalmente personalizável com filtros, tolerância a erros de digitação e controles de relevância adaptados ao seu catálogo.

A configuração é feita por meio do Kibana, a interface de usuário de gerenciamento da Elastic, que também oferece suporte a visualizações personalizadas para métricas de desempenho e comportamento do usuário. O controle deslizante intuitivo de ajuste de precisão permite promover os produtos mais vendidos, priorizar itens em estoque ou refinar facilmente os resultados.

Principais recursos do Elastic Enterprise Search

Oferece painéis e relatórios detalhados sobre consultas de pesquisa, comportamento do usuário e tendências para que você possa otimizar continuamente o desempenho da pesquisa

Suporta gerenciamento de sinônimos para melhorar a recuperação e garantir que os usuários encontrem resultados relevantes com terminologia variada

Integra-se a protocolos de segurança empresarial, como SAML, LDAP e OAuth, para garantir acesso seguro e conformidade

Limitações do Elastic Enterprise Search

Reindexar documentos pode ser complicado, especialmente quando o esquema mudou significativamente

Sem suporte para replicação entre clusters

Preços do Elastic Enterprise Search

Preços: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Elastic Enterprise Search

G2 : 4,3/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Elastic Enterprise Search?

Uma avaliação da Capterra diz:

Como desenvolvedor de back-end, sei que posso confiar no Elastic Search sempre que preciso oferecer suporte à pesquisa baseada em strings no banco de dados. Basta enviar um conjunto de documentos para o Elastic Search e você estará pronto para pesquisar qualquer coisa entre os documentos fornecidos.

Como desenvolvedor de back-end, sei que posso confiar no Elastic Search sempre que preciso oferecer suporte à pesquisa baseada em strings no banco de dados. Basta enviar um conjunto de documentos para o Elastic Search e você estará pronto para pesquisar qualquer coisa entre os documentos fornecidos.

📚 Leia também: Melhores alternativas ao Elasticsearch

3. Algolia (ideal para oferecer experiências de pesquisa no site rápidas, fáceis de usar e tolerantes a erros de digitação)

via Algolia

A Pesquisa com IA da Algolia é uma biblioteca front-end que ajuda você a criar interfaces de pesquisa responsivas e flexíveis. Ela inclui recursos como a IU otimista, que atualiza a interface imediatamente após uma ação do usuário, mesmo antes que os dados sejam retornados. Os eventos de insights permitem que você acompanhe as interações do usuário, como cliques e conversões, com uma configuração mínima.

As "Recomendações de IA" integradas ajudam a sugerir conteúdos ou produtos relacionados com base no comportamento do usuário, e os "Widgets dinâmicos" permitem que os filtros sejam ajustados automaticamente com base nos dados recebidos, tornando a interface mais flexível.

Melhores recursos do Algolia

Fornece resultados de pesquisa baseados na localização para ajudar os usuários a ver os itens mais relevantes próximos a eles

Lida com erros ortográficos e de digitação para fornecer resultados de pesquisa precisos

Permite experimentar diferentes configurações de pesquisa (testes A/B) e medir o impacto delas no comportamento do usuário

Limitações do Algolia

O sistema não oferece suporte total à filtragem de matrizes de objetos em vários campos

Controle limitado sobre a hospedagem — é necessário usar a nuvem da Algolia

Preços da Algolia

Construir : Grátis

Crescimento : Gratuito/pagamento conforme o uso

Premium : Preço personalizado

Elevate: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Algolia

G2 : 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Algolia?

Uma avaliação da G2 diz:

Adoro o editor visual do Algolia, é muito fácil de usar. As análises também fornecem informações muito valiosas que podem ser usadas para criar ou editar regras ou sinônimos. Como usuário diário, é uma plataforma muito fácil de navegar e foi possível aprender a usá-la rapidamente.

Adoro o editor visual do Algolia, é muito fácil de usar. As análises também fornecem informações muito valiosas que podem ser usadas para criar ou editar regras ou sinônimos. Como usuário diário, é uma plataforma muito fácil de navegar e foi possível aprender a usá-la rapidamente.

📮 ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, conversas no Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos, para que você possa parar de pesquisar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: ao eliminar processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento, equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — isso significa mais de 250 horas por ano por pessoa. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

via Google Cloud

O Google Cloud Search permite encontrar informações de forma rápida e segura no Gmail, Drive, Agenda e outros serviços do Google Workspace. Ele recupera dados com base nas suas consultas e oferece recomendações proativas por meio de cartões de assistência.

Esses cartões exibem informações relevantes, como reuniões futuras, documentos recentes e atualizações de projetos, ajudando você a se manter organizado e produtivo sem precisar fazer pesquisas manuais. O sistema entende linguagem natural, então você pode fazer perguntas como "Quais arquivos o John compartilhou comigo na semana passada?" e obter respostas precisas e contextualizadas.

Principais recursos do Google Cloud Search

Integre fontes de dados externas usando as APIs e SDKs do Cloud Search para indexar conteúdo de CRMs, bancos de dados, sistemas de arquivos e muito mais

Crie experiências de pesquisa personalizadas incorporando o Cloud Search em portais de intranet, aplicativos móveis ou aplicativos de negócios

Permita o acesso em tempo real às informações com indexação quase instantânea de atualizações em documentos, e-mails e outros conteúdos

Limitações do Google Cloud Search

O desempenho pode ocasionalmente ficar lento, exigindo ajustes de configuração e otimizações

Suporte limitado para fontes de conteúdo que não sejam do Google

Preços do Google Cloud Search

Teste gratuito

Pague conforme usar

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Google Cloud Search

G2 : 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Cloud Search?

Uma avaliação da G2 diz:

O Google Cloud Search oferece um local único para acessar qualquer informação, documento, evento da agenda, conversa por e-mail etc. em toda a sua conta do Google Workspace. É muito mais fácil do que acessar vários aplicativos (por exemplo, Gmail, Drive, Agenda etc.) e executar uma consulta de pesquisa individualmente.

O Google Cloud Search oferece um local único para acessar qualquer informação, documento, evento da agenda, conversa por e-mail etc. em toda a sua conta do Google Workspace. É muito mais fácil do que acessar vários aplicativos (por exemplo, Gmail, Drive, Agenda etc.) e executar uma consulta de pesquisa individualmente.

💡 Dica profissional: se a intranet da sua equipe parece mais um arquivo desorganizado do que uma ferramenta de produtividade, talvez seja hora de fazer uma atualização. Use este guia para criar uma experiência de pesquisa mais inteligente e intuitiva, que ajude sua equipe a encontrar as informações certas quando necessário.

5. IBM Watson Discovery (ideal para extrair insights de documentos empresariais não estruturados)

via IBM

O IBM Watson Discovery é um mecanismo de pesquisa e ferramenta de análise de conteúdo com tecnologia de IA que pode ser treinado para reconhecer e extrair insights específicos de domínios a partir de documentos complexos e semiestruturados, como contratos ou manuais.

A recuperação de passagens com tecnologia de IA da Watson identifica e retorna os parágrafos ou frases mais relevantes dentro dos documentos.

Principais recursos do IBM Watson Discovery

Acesse informações unificadas realizando pesquisas federadas em vários repositórios de conteúdo por meio de uma interface única e simplificada

Extraia dados estruturados de documentos visualmente ricos, como tabelas, formulários e faturas, usando o Visual Document Understanding

Implemente com flexibilidade na IBM Cloud, em outros provedores de nuvem ou em ambientes locais para atender aos seus requisitos de segurança, conformidade e infraestrutura

Limitações do IBM Watson Discovery

O tratamento de várias consultas simultâneas muitas vezes faz com que o sistema produza erros

Sem indexação em tempo real — ideal para fluxos de trabalho de ingestão em lote

Preços do IBM Watson Discovery

Mais : A partir de US$ 500

Empresa : a partir de US$ 5.000

Premium : Preço personalizado

IBM Cloud Pak for Data Cartridge: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o IBM Watson Discovery

G2 : 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o IBM Watson Discovery?

Uma avaliação da G2 diz:

O IBM Watson Discovery possui a tecnologia mais avançada para pesquisar e obter insights analíticos de grandes bancos de dados em um piscar de olhos. A capacidade de processar a linguagem natural para extrair análises de documentos e dados não estruturados é a melhor característica da ferramenta.

O IBM Watson Discovery possui a tecnologia mais avançada para pesquisar e obter insights analíticos de grandes bancos de dados em um piscar de olhos. A capacidade de processar a linguagem natural para extrair análises de documentos e dados não estruturados é a melhor característica da ferramenta.

🧐 Você sabia? A alternância frequente entre tarefas, muitas vezes devido à busca por informações, pode atrapalhar o fluxo de trabalho. Leva tempo para recuperar o foco, o que afeta cumulativamente a eficiência geral.

6. Lucidworks Fusion (ideal para criar aplicativos de pesquisa empresarial inteligentes e em grande escala com relevância comportamental)

via Lucidworks

O Lucidworks Fusion oferece as ferramentas para fornecer pesquisas rápidas e inteligentes em conjuntos de dados complexos, com ajuste de relevância baseado no comportamento e controles poderosos para desenvolvedores. Sua estrutura de processamento de sinais aprende com o comportamento do usuário, como cliques, consultas e interações, para melhorar continuamente a relevância.

O Fusion lida com tudo, desde prontuários eletrônicos até catálogos de comércio eletrônico, com ingestão em tempo real e opções de implantação flexíveis. A arquitetura modular do Fusion inclui pipelines de consulta personalizáveis para processamento pré e pós-consulta, permitindo que as equipes criem uma lógica de recuperação sofisticada. Use a navegação facetada e a filtragem dinâmica para se concentrar em atributos específicos, como tratamento, tipo de produto ou fonte.

Principais recursos do Lucidworks Fusion

Crie aplicativos de pesquisa rapidamente com o ambiente de baixo código do App Studio para usuários técnicos e não técnicos

Integre dados de maneira perfeita usando mais de 100 conectores que unificam bancos de dados, armazenamento em nuvem, CRMs e muito mais em um único índice

Habilite a pesquisa semântica com recuperação baseada em vetores para encontrar resultados relevantes, mesmo sem correspondências exatas de palavras-chave

Limitações do Lucidworks Fusion

Menos flexibilidade ao alterar os tipos de dados de campo

Java 8 é necessário para algumas versões; problemas de compatibilidade com versões mais recentes

Preços do Lucidworks Fusion

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Lucidworks Fusion

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lucidworks Fusion?

Uma avaliação da G2 diz:

O produto Fusion + App Studio é uma fantástica ferramenta de pesquisa com capacidades quase infinitas. Além de ser fácil de manter, as opções de personalização da pesquisa são incríveis. Você pode criar sua própria tela usando o App Studio para deixá-la do jeito que você precisa.

O produto Fusion + App Studio é uma fantástica ferramenta de pesquisa com capacidades quase infinitas. Além de ser fácil de manter, as opções de personalização da pesquisa são incríveis. Você pode criar sua própria tela usando o App Studio para deixá-la do jeito que precisar.

7. Azure AI Search (ideal para combinar pesquisa tradicional e semântica em ambientes integrados à Microsoft)

via Microsoft

O Azure AI Search é um software de pesquisa empresarial que oferece resultados relevantes usando pesquisa semântica e por palavras-chave tradicionais, além de suporte completo à pesquisa vetorial para consultas baseadas em similaridade. Ele enriquece seu conteúdo durante a indexação usando o Azure Cognitive Services, aplicando reconhecimento de entidades, análise de sentimentos e detecção de idioma para fornecer insights mais profundos e melhorar a precisão da pesquisa.

Para o seu trabalho em mídia, manufatura ou seguros, os recursos multimodais do Azure AI Search permitem pesquisar e analisar imagens e texto juntos.

Principais recursos do Azure AI Search

Melhora a experiência do usuário, fornecendo sugestões de pesquisa em tempo real e preenchimento automático para ajudar os usuários a encontrar o que precisam mais rapidamente

Automatize a ingestão de dados agendando rastreamentos de fontes como Azure Blob Storage, Cosmos DB e bancos de dados SQL para manter seu índice atualizado

Proteja seus dados com controles de acesso detalhados integrados ao Azure Active Directory e garanta que apenas usuários autorizados possam acessar informações confidenciais

Limitações do Azure AI Search

O Azure AI Search às vezes interpreta incorretamente consultas em linguagem natural e aplica filtros de forma imprecisa

Suporte limitado para classificação personalizada sem integração com o Azure Machine Learning

Preços do Azure AI Search

Preço por SU (unidade de pesquisa)

Gratuito : US$ 0/mês

Básico : US$ 73,73/mês

Padrão S1 : US$ 245,28/mês

S2 padrão : US$ 981,96 por mês

S3 padrão : US$ 1.962,00 por mês

Armazenamento otimizado L1: US$ 2.802,47/mês

Armazenamento otimizado L2: US$ 5.604,21/mês

Classificações e avaliações do Azure AI Search

G2 : 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Azure AI Search?

Uma avaliação da G2 diz:

A pesquisa com IA é fácil de integrar, oferece uma experiência de pesquisa aprimorada, pesquisa semântica, suporte a idiomas e, o mais importante, é facilmente personalizável para sua aplicação.

A pesquisa com IA é fácil de integrar, oferece uma experiência de pesquisa aprimorada, pesquisa semântica, suporte a idiomas e, o mais importante, é facilmente personalizável para sua aplicação.

📚 Leia também: Principais exemplos de geração aumentada por recuperação em ação

8. Sinequa (Ideal para descoberta de conhecimento em toda a empresa com NLP avançado e pesquisa especializada)

via Sinequa

Se você é uma empresa que deseja explorar todo o valor do seu conhecimento interno, a Sinequa oferece um software de gestão do conhecimento com tecnologia de IA avançada e processamento de linguagem natural.

Ao navegar por documentos complexos, o Sinequa permite localizar slides ou trechos específicos com ferramentas como o Document Navigator e o Presentation Builder. Ele também oferece suporte à descoberta e colaboração de especialistas, identificando os principais especialistas no assunto dentro da sua organização para facilitar o compartilhamento de conhecimento por meio de recursos integrados de bate-papo e compartilhamento.

Principais recursos do Sinequa

Permite a criação e personalização rápidas de assistentes de pesquisa com IA sem qualquer codificação

Garante segurança e conformidade robustas, atendendo a normas como SOC 2 Tipo II, ISO 27001 e HIPAA para proteger os dados confidenciais da sua empresa

Suporta vários idiomas e tipos de dados, combinando texto com outros formatos para oferecer experiências de pesquisa mais ricas e abrangentes

Limitações do Sinequa

Configurar e personalizar o Sinequa pode ser demorado e muitas vezes requer conhecimentos especializados

Ainda é necessária uma configuração de nível administrativo para módulos "sem código"

Preços da Sinequa

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Sinequa

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Sinequa?

Uma avaliação da G2 diz:

É uma ferramenta de análise econômica e acessível que atende aos requisitos de empresas de todos os tamanhos.

É uma ferramenta de análise econômica e acessível que atende aos requisitos de empresas de todos os tamanhos.

9. Yext (Ideal para gerenciar e otimizar experiências de pesquisa de marca em canais digitais)

via Yext

A Yext é uma plataforma de experiência digital que conecta o conteúdo da marca em sites, mecanismos de pesquisa e aplicativos. A Pesquisa Federada da Yext unifica o conteúdo em CMS, help desks e bases de conhecimento internas, facilitando a entrega de respostas coesas em todos os pontos de contato.

No centro está o Knowledge Graph, que estrutura os dados da sua empresa para garantir precisão, melhorar a otimização do mecanismo de pesquisa e impulsionar experiências baseadas em IA em todos os pontos de contato digitais. A Yext também oferece recursos de pesquisa inteligente para o seu site, fornecendo respostas diretas e precisas às perguntas dos usuários e melhorando a experiência geral do usuário.

Melhores recursos do Yext

Automatize as interações com os clientes com soluções de chat baseadas em IA que lidam com conversas, coletam informações dos usuários e executam tarefas configuradas

Gerencia e responde a avaliações em várias plataformas para melhorar o envolvimento do cliente e impulsionar as classificações locais e os rankings de pesquisa

Obtenha insights acionáveis por meio de relatórios e painéis personalizados que ajudam você a acompanhar o desempenho e refinar sua estratégia digital

Limitações do Yext

Alguns usuários têm dificuldade para exportar análises com todas as métricas importantes e, ao mesmo tempo, preservar a interatividade

O controle de sinônimos e classificação é limitado em comparação com o Elastic ou o Algolia

Preços da Yext

Emergente: US$ 4/semana ou US$ 199/ano

Essencial: US$ 9/semana ou US$ 449/ano

Completo: US$ 10/semana ou US$ 499/ano

Premium: US$ 19/semana ou US$ 999/ano

Avaliações e comentários sobre a Yext

G2: 4,4/5 (mais de 740 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Yext?

Uma avaliação da Capterra diz:

Configure e esqueça. Com o Yext, você insere sua listagem e confirma por meio de fatores de autenticação. Em poucos dias, você vê o impacto direto. Os resultados orgânicos melhoram, o SEO melhora, a qualidade do Adwords melhora... você escolhe!

Configure e esqueça. Com o Yext, você insere sua listagem e confirma por meio de fatores de autenticação. Em poucos dias, você vê o impacto direto. Os resultados orgânicos melhoram, o SEO melhora, a qualidade do Adwords melhora... você escolhe!

10. Luigi's Box (ideal para melhorar a descoberta de produtos e a conversão em plataformas de comércio eletrônico)

O Luigi's Box foi desenvolvido especificamente para empresas de comércio eletrônico que desejam transformar a pesquisa no site e a descoberta de produtos em uma vantagem competitiva. A pesquisa por voz e visual adiciona uma camada de conveniência, permitindo que seus clientes pesquisem falando ou enviando uma imagem em vez de digitar.

A análise avançada oferece uma visão clara de como os usuários interagem com sua loja, para que você possa ajustar o desempenho com decisões baseadas em dados. E com suporte multilíngue e multimoeda, você está equipado para oferecer uma experiência de compra perfeita para clientes em todo o mundo, independentemente do idioma ou da moeda.

Principais recursos do Luigi's Box

Sugere produtos complementares, itens com margens mais altas e pacotes, impulsionando efetivamente as oportunidades de vendas adicionais e cruzadas

Permite que os clientes encontrem rapidamente os produtos desejados usando códigos de produto

Redireciona os usuários para produtos relevantes quando não são encontradas correspondências exatas

Limitações do Luigi's Box

A pesquisa baseada em palavras-chave pode ser insuficiente quando os nomes dos produtos são complexos ou pouco convencionais

Acesso limitado à personalização de back-end sem suporte de nível empresarial

Preços do Luigi's Box

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Luigi's Box

G2: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Luigi's Box?

Uma avaliação da G2 diz:

A funcionalidade de pesquisa no meu site melhorou drasticamente — os resultados são superprecisos, rápidos e personalizados. Isso tornou muito mais fácil para os usuários encontrarem exatamente o que procuram.

A funcionalidade de pesquisa no meu site melhorou drasticamente — os resultados são superprecisos, rápidos e personalizados. Isso tornou muito mais fácil para os usuários encontrarem exatamente o que procuram.

📚 Bônus: Organização de arquivos e pastas: estratégias para melhorar seu fluxo de trabalho

11. Lucene (ideal para desenvolvedores que precisam de controle total para criar funcionalidades de pesquisa personalizadas a partir do zero)

via Apache Lucene

O Lucene é uma biblioteca de código aberto baseada em Java e de alto desempenho para pesquisa de texto completo e o mecanismo central por trás do Elasticsearch e do Solr.

Ele oferece suporte a indexação quase em tempo real, tokenizadores personalizados e pesquisa vetorial para similaridade semântica. Os desenvolvedores podem criar seus analisadores, construir algoritmos de classificação e gerenciar vários fragmentos de índice.

Melhores recursos do Lucene

Pesquisas em campos específicos, como título, autor ou conteúdo, para tornar as consultas mais precisas e direcionadas

Classifica os resultados por qualquer campo e aplica facetas dinâmicas para ajudar os usuários a filtrar e navegar por grandes conjuntos de resultados com eficiência

Consultas em vários índices e fusão de resultados, permitindo uma cobertura de pesquisa mais ampla e flexível

Limitações do Lucene

Os usuários relatam que o alimentador integrado é difícil de configurar e muitas vezes não é confiável durante o uso

Requer ajuste manual para escalabilidade e desempenho

Preços do Lucene

Plataforma gratuita e de código aberto

Avaliações e comentários sobre o Lucene

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lucene?

Uma avaliação da G2 diz:

A indexação de texto completo e os controles de facetas são os verdadeiros pontos fortes do Lucene. Você pode indexar dados facilmente com base em um esquema e pesquisar imediatamente em todo o índice com velocidades incríveis.

A indexação de texto completo e os controles de facetas são os verdadeiros pontos fortes do Lucene. Você pode indexar dados facilmente com base em um esquema e pesquisar imediatamente em todo o índice com velocidades incríveis.

Desbloqueie uma pesquisa poderosa e gerenciamento de conhecimento com o ClickUp

A Coveo oferece pesquisa e gerenciamento de conhecimento robustos, mas não os integra totalmente ao seu trabalho diário. 🧩

O ClickUp combina tarefas, documentos e conhecimento em uma única plataforma. Com a Pesquisa Conectada, você pode encontrar instantaneamente qualquer coisa em seu espaço de trabalho usando filtros inteligentes e sugestões automáticas.

O ClickUp Docs permite criar conteúdo detalhado e vinculado a projetos, enquanto as ferramentas de gerenciamento de conhecimento garantem precisão e controle de acesso. Recursos alimentados por IA, como o ClickUp Brain, ajudam a extrair informações relevantes e gerar rascunhos, economizando tempo e impulsionando a colaboração.

Ao contrário do Coveo, o ClickUp unifica pesquisa, conhecimento e fluxos de trabalho em um único sistema inteligente. Seja para gerenciar documentos de clientes, criar guias de integração ou melhorar o acesso interno, o ClickUp mantém sua equipe alinhada e ágil.

Experimente o ClickUp hoje mesmo e trabalhe com mais rapidez, inteligência e confiança. 🚀