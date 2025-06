as 13 melhores alternativas ao Tana para tomar notas em 2025

Com sua combinação de notas estruturadas, registro diário e uma interface elegante no estilo de um esboço, o Tana se tornou uma ferramenta popular para pessoas que pensam profundamente sobre como organizar informações. Para criadores, estudantes e profissionais do conhecimento, o Tana oferece estrutura e flexibilidade em um único aplicativo de anotações.

Mas, embora o Tana seja impressionante, ele não é para todos e não é a única opção disponível no mercado.

Se você busca um pensamento mais visual, assistência com IA, melhor integração de tarefas ou uma maneira mais simples de gerenciar suas ideias, há muitas alternativas poderosas que valem a pena explorar.

Neste blog, exploraremos as melhores alternativas ao Tana, desde plataformas de produtividade completas, como o ClickUp, até ferramentas voltadas para PKM, como Obsidian, Logseq e Capacities. Seja você um criador individual ou uma equipe, aqui você encontrará uma ferramenta que se adapta ao seu fluxo de trabalho, estilo e orçamento.

Por que escolher alternativas ao Tana?

O Tana se destaca quando se trata de anotações estruturadas e criação de gráficos de conhecimento. Sua arquitetura baseada em nós e sua filosofia de "tudo é uma referência" oferecem aos usuários avançados a liberdade de construir sistemas de pensamento complexos e interligados. Mas ele não é isento de limitações.

Aqui estão algumas razões pelas quais você pode estar procurando uma alternativa ao Tana:

Curva de aprendizado íngreme : o Tana pode parecer complicado, especialmente para quem está acostumado com aplicativos tradicionais de anotações

Colaboração em tempo real limitada : embora o Tana seja excelente para gerenciamento de conhecimento pessoal, ele não foi desenvolvido para fluxos de trabalho em equipe contínuos ou colaboração ao vivo

Restrição de recursos : muitos dos recursos mais avançados do Tana estão bloqueados em planos pagos, tornando-o menos acessível para usuários preocupados com o orçamento

Limitações móveis: Embora esteja melhorando, a experiência móvel não é tão refinada ou intuitiva quanto a de alguns concorrentes

É por isso que selecionamos as melhores alternativas ao Tana, que não só oferecem um recurso poderoso de anotações, mas também potencializam a produtividade, a colaboração e a gestão do conhecimento.

Alternativas ao Tana em resumo

Para ajudar você a comparar rapidamente, aqui está um resumo das melhores alternativas ao Tana:

Ferramenta Melhores recursos Ideal para Preços* ClickUp Documentos com páginas aninhadas, tarefas + notas em um só lugar, AI Notetaker, colaboração em tempo real Ideal para indivíduos, equipes e empresas que precisam de um espaço de trabalho completo e poderoso Plano gratuito disponível; complementos e personalizações disponíveis para empresas Roam Research Links bidirecionais, notas diárias, interface baseada em gráficos Ideal para pesquisadores e escritores que prosperam com o pensamento em rede A partir de US$ 15/mês; sem plano gratuito Obsidian Armazenamento local em primeiro lugar, suporte a Markdown, ecossistema robusto de plug-ins Ideal para usuários preocupados com a privacidade e profissionais independentes Gratuito para uso pessoal; planos pagos a partir de US$ 50 Logseq Gráfico local, estrutura baseada em esboço, código aberto Ideal para desenvolvedores e acadêmicos que preferem personalização e privacidade Gratuito; Código aberto Workflowy Listas aninhadas infinitas, interface limpa, sistema de tags Ideal para minimalistas e empreendedores individuais que precisam de um esboço simples e estruturado Plano gratuito disponível; plano pago a partir de US$ 8,99/mês RemNote Repetição espaçada, notas vinculadas, integração com flashcards Ideal para estudantes e alunos que desejam reter conhecimento ao longo da vida Plano gratuito disponível; recursos profissionais a partir de US$ 8/mês Anytype Sistema operacional de conhecimento baseado em gráficos, com prioridade para o local e para o modo offline Ideal para criadores focados em privacidade que estão construindo sistemas de conhecimento pessoal estruturados Plano gratuito disponível; plano pago a partir de US$ 99 por ano Notion Blocos de conteúdo rico, modelos, bancos de dados e integrações Ideal para equipes multifuncionais e usuários individuais que gerenciam notas, wikis e projetos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês Coda Documentos interativos, blocos de construção para aplicativos, tabelas de dados Ideal para equipes de produtos e operações que gerenciam dados e fluxos de trabalho em documentos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês Heptabase Anotações visuais, telas espaciais, recursos focados em pesquisa Ideal para pesquisadores e pensadores visuais que mapeiam ideias complexas Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 11,99/mês Capacidades Gráfico de conhecimento com inteligência artificial, incorporação de mídia, tags e propriedades Ideal para criadores e profissionais autônomos que gerenciam diversos conteúdos digitais Plano gratuito disponível; plano pago a partir de US$ 11,99/mês Mem Notas com IA, organização inteligente, integração com calendário Ideal para profissionais ocupados que desejam um sistema de notas automático e fácil de usar Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8,33/mês Milanote Quadros visuais, interface de arrastar e soltar, modelos criativos e fáceis de usar Ideal para designers e equipes criativas que organizam ideias visualmente Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9,99/mês

Melhores alternativas ao Tana para tomar notas

1. ClickUp (Melhor para produtividade e gerenciamento de conhecimento tudo em um)

ClickUp é uma plataforma de produtividade completa, projetada para equipes e indivíduos que desejam otimizar a tomada de notas, o gerenciamento de tarefas e o compartilhamento de conhecimento em um único espaço de trabalho.

Com o ClickUp, você pode criar documentos estruturados com páginas aninhadas, gerenciar tarefas e notas lado a lado e aproveitar poderosas ferramentas de IA para impulsionar seu fluxo de trabalho.

O ClickUp Docs permite criar, organizar e compartilhar documentos com páginas aninhadas, facilitando a construção de bases de conhecimento, notas de reuniões ou documentação de projetos. Você pode incorporar tarefas diretamente no Docs, vincular documentos relacionados e colaborar em tempo real com sua equipe.

O AI Notetaker da ClickUp ajuda você a capturar notas de reuniões, resumir documentos longos e gerar itens de ação automaticamente. Esse recurso é especialmente útil para equipes que desejam economizar tempo com anotações manuais e garantir que nada seja esquecido.

O assistente de IA avançado do ClickUp, ClickUp Brain, vai ainda mais longe. Você pode usá-lo para obter ajuda na redação, sugestões inteligentes, classificar suas notas de preparação para exames, criar resumos para suas reuniões e até mesmo transformar notas adesivas em notas detalhadas.

Comece agora Aplicativos modernos para anotações com tecnologia ClickUp brain

O bloco de notas integrado do ClickUp é perfeito para anotar ideias rápidas, tarefas ou lembretes. Você pode converter facilmente notas em tarefas acionáveis ou adicioná-las ao Docs para obter mais contexto.

Organize suas anotações, listas de verificação e tarefas em um só lugar com o Clickup Notepad

⚡️Arquivo de modelos: modelos gratuitos de base de conhecimento para criar sua biblioteca de informações

Principais recursos do ClickUp:

Espaço de trabalho completo que reúne tarefas, notas, bases de conhecimento e ferramentas de colaboração em um hub centralizado

Clique em Pesquisa conectada para encontrar rapidamente conteúdo, conversas, documentos ou tarefas em todo o seu espaço de trabalho

Suporte à tradução para vários idiomas, incluindo francês, espanhol, alemão, japonês, árabe e muito mais

Histórico de versões e controles de acesso para rastrear alterações, gerenciar o compartilhamento e manter a segurança do conteúdo em todos os documentos

ClickUp Clips para gravar instantaneamente telas e compartilhá-las com suas notas para adicionar contexto para gravar instantaneamente telas e compartilhá-las com suas notas para adicionar contexto

Incorporação de conteúdo rico com suporte para tabelas, marcadores, PDFs, imagens e arquivos para criar notas dinâmicas e repletas de informações

Visualizações personalizáveis, como Lista, Quadro e Calendário, permitindo que você organize suas anotações e ideias de uma maneira que se adapte ao seu fluxo de trabalho.

Mais de 1.000 integrações com ferramentas populares como Google Drive, Slack, Notion e muito mais para uma conectividade perfeita do fluxo de trabalho com ferramentas populares como Google Drive, Slack, Notion e muito mais para uma conectividade perfeita do fluxo de trabalho

Modelos e recursos de vinculação para criar e manter uma base de conhecimento conectada e escalável

💡Dica profissional: simplifique suas reuniões e torne-as produtivas para todos com o Modelo de notas de reunião do ClickUp, que inclui agendas, notas e itens de ação. Obtenha um modelo gratuito

Limitações do ClickUp:

Pode parecer complicado para usuários novos em plataformas multifuncionais

Alguns recursos avançados exigem planos pagos, que podem ser caros para equipes pequenas

O aplicativo móvel, embora esteja em constante aperfeiçoamento, pode ocasionalmente apresentar lentidão com documentos pesados

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Eu costumava viver das minhas anotações escritas, mas depois de dois dias avaliando o ClickUp, eu soube que era a solução para mim

Eu costumava viver das minhas anotações escritas, mas depois de dois dias avaliando o ClickUp, eu soube que era a solução para mim

2. Roam Research (Ideal para pensamento em rede e notas vinculadas)

via Roam Research

O Roam Research oferece uma abordagem não linear para anotações, focada em construir conexões entre ideias por meio de links bidirecionais. Ele é feito sob medida para usuários que desejam capturar pensamentos de forma orgânica e revisitá-los como parte de uma rede crescente de conhecimento.

O Roam incentiva a escrita diária e a construção natural de relações entre as notas. Isso é especialmente útil para pensadores de longo prazo, pesquisadores, escritores e criadores de conteúdo que desejam acompanhar o desenvolvimento das ideias ao longo do tempo e descobrir padrões entre os tópicos.

Principais recursos do Roam Research:

Links bidirecionais para criar relações contextuais entre notas

Notas diárias para incentivar a escrita e a reflexão consistentes

Visualização gráfica para visualizar conexões entre notas

Editor baseado em Markdown para formatação flexível

Estilo outline para uma entrada rápida e estruturada

Limitações do Roam Research:

Não é ideal para usuários que procuram pastas ou estruturas tradicionais

Acesso offline limitado, especialmente em dispositivos móveis

Os recursos de colaboração são básicos em comparação com ferramentas voltadas para equipes

Pode levar algum tempo para aprender para aqueles que são novos em anotações em rede

Preços do Roam Research:

Pro : US$ 15/mês

Believer: US$ 8,33/mês

Avaliações e comentários sobre o Roam Research

Product Hunt: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Roam Research?

O Roam me apresentou aos links em rede e a essa maneira incrível de fazer anotações. Tudo é direto ao ponto e você não perde tempo com recursos aleatórios. Anotações simples e organizadas. No entanto, não gosto do modelo de preços em comparação com outras ferramentas disponíveis no mercado.

O Roam me apresentou aos links em rede e a essa maneira incrível de fazer anotações. Tudo é direto ao ponto e você não perde tempo com recursos aleatórios. Anotações simples e organizadas. No entanto, não gosto do modelo de preços em comparação com outras ferramentas disponíveis no mercado.

📖 Leia mais: Métodos eficazes para tomar notas para diferentes casos de uso (com exemplos e modelos)

3. Obsidian (Melhor para gerenciamento de conhecimento local com plug-ins)

via Obsidian

O Obsidian é uma boa escolha se você deseja controle total sobre todos os seus dados e fluxos de trabalho. Ele foi desenvolvido com base em uma abordagem que prioriza o armazenamento local, o que significa que suas notas são armazenadas diretamente no seu dispositivo, em vez de na nuvem. Isso o torna atraente para usuários que priorizam a privacidade ou desejam trabalhar offline sem limitações.

O aplicativo é altamente modular, com uma forte comunidade que contribui com plug-ins que ampliam sua funcionalidade além das anotações tradicionais.

Principais recursos do Obsidian:

Armazenamento local com suporte completo para markdown

Links bidirecionais e visualização gráfica para mapeamento de conhecimento

Acesso offline e propriedade total dos dados

Temas e layouts personalizáveis

Limitações do Obsidian:

Sem gerenciamento de tarefas integrado

Não possui recurso de colaboração nativo

A configuração e personalização podem ser demoradas para novos usuários

📖 Leia também: Melhores alternativas ao Obsidian para tomar notas

Preços do Obsidian:

Uso pessoal : Grátis para sempre

Uso comercial : US$ 50 por usuário, cobrado anualmente

Obsidian Sync : US$ 8/mês

Obsidian Publish: US$ 16/mês

Avaliações e comentários sobre o Obsidian:

G2 : Não há avaliações disponíveis

Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Obsidian?

Acho que o Obsidian é ideal para tarefas centradas em texto e se destaca na tomada de notas e no acompanhamento de tarefas diárias. No entanto, falta-lhe a capacidade de criar formulários, o que pode ser uma desvantagem para mim. Configurar a colaboração em equipe também não é fácil — falta uma integração perfeita para um trabalho em grupo sem problemas.

Acho que o Obsidian é ideal para tarefas centradas em texto e se destaca na tomada de notas e no acompanhamento de tarefas diárias. No entanto, falta-lhe a capacidade de criar formulários, o que pode ser uma desvantagem para mim. Configurar a colaboração em equipe também não é fácil — falta uma integração perfeita para um trabalho em grupo sem problemas.

📖 Leia mais: Como fazer anotações de um vídeo como um profissional

4. Logseq (Melhor para esboços locais e bases de conhecimento pessoal)

via Logseq

O Logseq é um aplicativo de anotações de código aberto com foco na privacidade que armazena suas anotações localmente. Ele agrada aos usuários que desejam controle de dados e preferem uma abordagem do tipo outline para organizar ideias.

O aplicativo é especialmente adequado para pessoas que estão construindo bases de conhecimento pessoal ou que preferem acesso offline e um fluxo de trabalho que prioriza o texto.

Principais recursos do Logseq:

Armazenamento local com suporte para Markdown ou modo Org

Diários diários para construção contínua de conhecimento

Links bidirecionais e visualização gráfica para navegação contextual

Flashcards integrados e repetição espaçada para fluxos de trabalho de estudo

Limitações do Logseq:

A interface pode parecer minimalista ou técnica para alguns usuários

O aplicativo móvel continua em desenvolvimento

O ecossistema de plug-ins é menor em comparação com os concorrentes

Preços do Logseq:

Gratuito (código aberto)

Avaliações e comentários do Logseq

G2: N/A

Capterra: N/A

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Logseq?

O Logseq é brilhante na teoria, mas difícil na prática. É um poderoso esboçador local baseado em markdown, mas quando o gráfico fica grande, o desempenho cai e os dados estruturados ficam confusos.

O Logseq é brilhante na teoria, mas difícil na prática. É um poderoso outliner local, baseado em markdown, mas quando o gráfico fica grande, o desempenho cai e os dados estruturados ficam confusos.

📖 Leia mais: Como compartilhar e colaborar em notas

5. RemNote (Melhor para anotações integradas e repetição espaçada)

via RemNote

O RemNote foi projetado para alunos e profissionais do conhecimento que desejam combinar anotações com memorização ativa por meio da repetição espaçada. Ele se concentra em ajudar os usuários a lembrar informações, vinculando notas diretamente a flashcards, tornando-o uma escolha sólida para qualquer pessoa que gerencia materiais de aprendizagem complexos.

O aplicativo oferece suporte a esquemas hierárquicos e links bidirecionais, permitindo que os usuários criem bases de conhecimento interconectadas. Sua abordagem combina anotações e estudos em uma única plataforma, ajudando você a reter conceitos-chave com mais eficiência ao longo do tempo.

Principais recursos do RemNote:

Flashcards de repetição espaçada integrados nas notas

Suporta marcação de documentos e backlinks

Acesso offline com opções de sincronização

Limitações do RemNote:

A interface do usuário pode parecer confusa para novos usuários

Os recursos de colaboração são limitados

Avaliações e comentários do RemNote

Product Hunt: 4,7/5 (mais de 250 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o RemNote?

Adoro o conceito e as funções deste aplicativo, mas, para ser sincero, sua interface de usuário realmente precisa ser aprimorada.

Adoro o conceito e as funções deste aplicativo, mas, para ser sincero, sua interface de usuário realmente precisa ser aprimorada.

📮 ClickUp Insight: Enquanto 34% dos usuários operam com total confiança nos sistemas de IA, um grupo ligeiramente maior (38%) mantém uma abordagem de "confiar, mas verificar". Uma ferramenta independente que não está familiarizada com o seu contexto de trabalho geralmente apresenta um risco maior de gerar respostas imprecisas ou insatisfatórias. É por isso que criamos o ClickUp Brain, a IA que conecta o gerenciamento de projetos, o gerenciamento de conhecimento e a colaboração em todo o seu espaço de trabalho e ferramentas integradas de terceiros. Obtenha respostas contextuais sem a necessidade de alternar entre aplicativos e experimente um aumento de 2 a 3 vezes na eficiência do trabalho, assim como nossos clientes da Seequent.

6. Anytype (Melhor para gerenciamento descentralizado de conhecimento e privacidade)

via Anytype

O Anytype é um aplicativo descentralizado de anotações e gerenciamento de conhecimento desenvolvido com foco na privacidade e segurança. Ele armazena seus dados localmente e sincroniza-os ponto a ponto, tornando-o uma opção atraente para usuários que desejam evitar o armazenamento em nuvem e manter o controle sobre suas informações.

O aplicativo oferece suporte a diversos tipos de conteúdo e modelos personalizáveis, atraindo criadores e equipes que buscam maneiras flexíveis de organizar projetos, notas e fluxos de trabalho sem depender de servidores centralizados.

Principais recursos do Anytype:

Sincronização descentralizada e ponto a ponto para garantir a privacidade

Armazenamento local com criptografia de ponta a ponta

Blocos de conteúdo rico e modelos personalizáveis

Visualização em gráfico para visualizar as relações entre as notas

Suporte multiplataforma (desktop e dispositivos móveis)

Limitações do Anytype:

Ainda em desenvolvimento ativo, portanto, alguns recursos estão incompletos

As ferramentas de colaboração são limitadas nesta fase

Preços do Anytype

Explorer: Grátis

Construtor: US$ 99 por ano

Co-criador: US$ 299 por 3 anos

Avaliações e comentários do Anytype

Product Hunt: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Anytype?

Uso desde dezembro e devo dizer que adoro o que o Anytype está fazendo! Existem pequenos bugs aqui e ali, mas tem sido uma experiência incrível e a interface do usuário é muito inovadora.

Uso desde dezembro e devo dizer que adoro o que o Anytype está fazendo! Existem alguns pequenos bugs aqui e ali, mas tem sido uma experiência incrível e a interface do usuário é muito inovadora.

7. Notion (Ideal para espaços de trabalho personalizáveis e gerenciamento simples de bancos de dados)

via Notion

O Notion é uma ferramenta colaborativa versátil para anotações, conhecida por seus espaços de trabalho personalizáveis. Ele combina anotações, bancos de dados e recursos de gerenciamento de projetos em uma única plataforma. Os usuários podem criar páginas interconectadas, acompanhar projetos e organizar o conteúdo usando várias opções de visualização.

Também inclui modelos pré-criados para otimizar fluxos de trabalho e melhorar a colaboração em equipe. Além disso, a IA integrada do Notion ajuda em tarefas como pesquisar, resumir e traduzir notas com eficiência.

Principais recursos do Notion:

Editor de blocos com recurso de arrastar e soltar para facilitar a organização do conteúdo

Bancos de dados simples com várias opções de visualização

Grande variedade de modelos criados pela comunidade

Colaboração em tempo real com comentários

Suporte multiplataforma via web e aplicativos

Limitações do Notion:

A funcionalidade offline é básica

Recursos limitados de automação e gerenciamento de tarefas

Preços do Notion:

Gratuito

Mais : $12 por licença/mês

Negócios : US$ 18 por licença/mês

Empresa : Preços personalizados

Notion AI: US$ 10 por membro/mês

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2 : 4,7/5 (mais de 5.900 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Gostei de poder deixar notas escritas no documento. Sempre nos notificava quando alguém fazia alterações ou adicionava algo ao projeto. Era uma maneira fácil de manter todos em sintonia. No entanto, o Notion não era muito intuitivo. Sinto que nossa equipe demorou um pouco para descobrir como usar o programa de maneira eficaz.

Gostei de poder deixar notas escritas no documento. Sempre nos notificava quando alguém fazia alterações ou adicionava algo ao projeto. Era uma maneira fácil de manter todos em sintonia. No entanto, o Notion não era muito intuitivo. Sinto que nossa equipe demorou um pouco para descobrir como usar o programa de maneira eficaz.

8. Coda (ideal para fluxos de trabalho centrados em documentos e blocos de construção personalizáveis)

via Coda

O Coda combina documentos e planilhas em uma plataforma flexível onde os usuários podem criar fluxos de trabalho personalizados com elementos interativos. É ideal para equipes e indivíduos que desejam criar soluções exclusivas adaptadas a processos específicos, sem depender de várias ferramentas desconectadas.

Com sua abordagem modular, o Coda permite incorporar tabelas, botões e fórmulas diretamente nos documentos, tornando-o útil para gerenciar dados complexos juntamente com conteúdo narrativo.

Principais recursos do Coda:

Documentos modulares com tabelas, botões e fórmulas

Integração com vários aplicativos e serviços externos

Modelos para gerenciamento de projetos, planejamento e documentação

Colaboração e comentários em tempo real

Acesso multiplataforma através de aplicativos web e móveis

Limitações do Coda:

Curva de aprendizado mais íngreme para criar documentos complexos

Suporte offline limitado

O preço pode ser alto para equipes maiores

Preços do Coda

Gratuito

Pro : US$ 12/mês por Doc Maker

Equipe : US$ 36/mês por Doc Maker

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Coda

G2 : 4,7/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Coda?

Tem imensas possibilidades. Pode escrever documentação, criar tabelas (complexas), criar páginas dentro de páginas, mencionar pessoas e páginas, integrar com o Miro, Google Sheets/Docs/etc., inserir imagens e links. Algumas funcionalidades e possibilidades não são muito claras e intuitivas. Embora a interface seja muito intuitiva, é necessário descobrir como utilizar determinadas funções.

Tem imensas possibilidades. Pode escrever documentação, criar tabelas (complexas), criar páginas dentro de páginas, mencionar pessoas e páginas, integrar com o Miro, Google Sheets/Docs/etc., inserir imagens e links. Algumas funcionalidades e possibilidades não são muito claras e intuitivas. Embora a interface seja muito intuitiva, é necessário descobrir como utilizar determinadas funções.

9. Heptabase (Ideal para pensamento visual e mapeamento de conhecimento)

via Heptabase

O Heptabase foi projetado para criadores, pesquisadores e profissionais do conhecimento que se destacam com o pensamento visual. Ele oferece uma abordagem espacial única para anotações, permitindo que os usuários organizem ideias usando cartões em uma interface no estilo quadro branco.

Este layout visual ajuda a simplificar tópicos complexos, facilitando a exploração, conexão e reflexão sobre as informações.

Principais recursos do Heptabase:

Organização visual baseada em cartões para agrupar e conectar conceitos

Ferramentas de captura rápida com marcação e vinculação bidirecional

Criado especificamente para fluxos de trabalho de gerenciamento de conhecimento pessoal

Disponível em plataformas desktop e web

Limitações do Heptabase:

Os recursos de colaboração são mínimos

A disponibilidade do aplicativo móvel é limitada

Comunidade de usuários menor em comparação com ferramentas maiores

Preços do Heptabase:

Plano gratuito com recursos básicos

Premium: US$ 11,99/mês cobrados anualmente

Planos para equipes e empresas disponíveis

Avaliações e comentários da Heptabase

Product Hunt: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Heptabase?

Agora posso dizer que, em duas semanas com o Heptabase, estou tomando notas muito melhor do que nunca. O aplicativo móvel melhorou um pouco, mas ainda tem limitações sérias e impactantes.

Agora posso dizer que, em duas semanas com o Heptabase, estou tomando notas muito melhor do que nunca. O aplicativo móvel melhorou um pouco, mas ainda tem limitações sérias e impactantes.

10. Capacidades (ideal para gerenciamento de conhecimento com inteligência artificial)

via Capacidades

O Capacities foi projetado para aprimorar o gerenciamento do conhecimento pessoal e da equipe usando IA. Ele ajuda os usuários a organizar, pesquisar e recuperar informações com eficiência, combinando anotações tradicionais com insights impulsionados por IA.

A plataforma suporta consultas em linguagem natural e exibe automaticamente o conteúdo relevante, o que pode economizar tempo para profissionais que gerenciam grandes volumes de informações. Seu foco em IA torna-a uma opção interessante para aqueles que buscam aumentar a produtividade por meio de uma recuperação de informações mais inteligente.

Principais recursos:

Pesquisa com inteligência artificial e compreensão de linguagem natural

Base de conhecimento centralizada com links de conteúdo inteligente

Marcação e categorização automatizadas

Ferramentas de colaboração com espaços de trabalho compartilhados

Suporte multiplataforma, incluindo web e desktop

Limitações de capacidade:

Ferramenta mais recente com uma base de usuários menor

Alguns recursos de IA podem precisar de ajustes para obter melhores resultados

Preços das capacidades

Gratuito

Capacidades Pro: US$ 11,99/mês

Capacidades Believer: A partir de US$ 14,99/mês

Avaliações e classificações de capacidades

Product Hunt: 4,8/5 (mais de 130 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Capacities?

Adoro o Capacities! Comecei a usá-lo em conjunto com o Notion para todas as minhas notas e gerenciamento de conhecimento. Ele também carrega MUITO MAIS RÁPIDO do que o Notion, que era quase impossível de usar devido à lentidão no meu computador.

Adoro o Capacities! Comecei a usá-lo em conjunto com o Notion para todas as minhas notas e gerenciamento de conhecimento. Ele também carrega MUITO MAIS RÁPIDO do que o Notion, que era quase impossível de usar devido à lentidão no meu computador.

➡️ Leia mais: Como implementar estratégias colaborativas para anotações

11. Mem. ai (Ideal para anotações assistidas por IA e gerenciamento de conhecimento)

O Mem se concentra no uso da IA para ajudar os usuários a capturar, organizar e encontrar notas sem esforço. Ele organiza automaticamente seu conteúdo, fazendo conexões entre ideias sem muita marcação ou estruturação manual. Isso o torna uma boa opção para profissionais do conhecimento e criadores que desejam uma experiência inteligente de anotações.

O aplicativo enfatiza a velocidade e o minimalismo, permitindo a captura rápida de ideias e a pesquisa em tempo real com tecnologia de IA. Seu design apoia o crescimento contínuo do conhecimento, destacando conteúdos relacionados e notas relevantes à medida que você trabalha.

Principais recursos do Mem:

Organização e vinculação automáticas de notas com inteligência artificial

Captura rápida com entrada em linguagem natural

Pesquisa em tempo real com IA e sugestões de conteúdo

Interface minimalista focada na produtividade

Plataforma cruzada com aplicativos web e móveis

Limitações de memória:

As opções de colaboração são limitadas em comparação com os concorrentes

Alguns recursos de IA ainda estão em desenvolvimento

Preço por memória

Mem: US$ 14,99/mês por usuário

Mem Teams: Preços personalizados

Avaliações e comentários dos usuários

G2: N/A

Capterra: N/A

Product Hunt: 3,9/5 (16 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Mem?

Uso o Mem desde o início e ainda é minha escolha para anotações rápidas e para encontrar informações rapidamente.

Uso o Mem desde o início e ainda é minha escolha para anotações rápidas e para encontrar informações rapidamente.

12. Milanote (Ideal para organização de projetos criativos e anotações visuais)

via Milanote

O Milanote foi projetado para criativos que pensam visualmente. Ele oferece um espaço de trabalho flexível no estilo quadro, ideal para moodboards, planejamento de projetos e sessões de brainstorming.

Em vez de notas lineares, o Milanote oferece um layout livre, tornando-o perfeito para designers, escritores e equipes que se destacam na narrativa visual e na organização espacial.

Melhores recursos do Milanote:

Quadros visuais para organizar notas, imagens e links

Interface intuitiva de arrastar e soltar

Colaboração em tempo real com comentários e compartilhamento

Modelos prontos para uso para fluxos de trabalho criativos

Disponível em plataformas web e desktop

Limitações do Milanote:

Recursos limitados de gerenciamento de tarefas

Sem modo offline em aplicativos móveis

O preço pode ser caro para usuários individuais

Preços do Milanote

Gratuito

Pagamento por pessoa: US$ 9,99/mês

Equipe: US$ 49/mês para até 10 pessoas

Avaliações e comentários sobre o Milanote

G2 : 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Milanote?

Adoro a facilidade de uso e a flexibilidade. A possibilidade de mover livremente os diversos "cartões" da maneira que você quiser torna o aplicativo útil para muitas coisas diferentes. Para uma pessoa criativa como eu, que adora ser organizada, é super útil. No entanto, o aplicativo para celular não é tão fácil de visualizar seus quadros, porque a ordem em que eles aparecem é um pouco aleatória.

Adoro a facilidade de uso e a flexibilidade. A possibilidade de mover livremente os diversos "cartões" da maneira que você quiser torna o aplicativo útil para muitas coisas diferentes. Para uma pessoa criativa como eu, que adora ser organizada, é super útil. No entanto, o aplicativo para celular não é tão fácil de visualizar seus quadros, porque a ordem em que eles aparecem é um pouco aleatória.

13. Workflowy (ideal para esboços simples e sem distrações)

via Workflowy

O Workflowy é uma ferramenta minimalista de criação de esboços projetada para anotações rápidas e organização de tarefas por meio de listas aninhadas. Sua interface simples agrada aos usuários que preferem se concentrar no pensamento hierárquico, sem a complexidade de aplicativos repletos de recursos.

O aplicativo é ótimo para produtividade pessoal, brainstorming e gerenciamento de ideias em um ambiente limpo e sem distrações. É leve, rápido e sincroniza entre dispositivos, embora não tenha alguns recursos avançados de colaboração e IA encontrados em outras ferramentas.

Principais recursos do Workflowy:

Listas aninhadas infinitas para esboços detalhados

Interface rápida e minimalista

Tags e filtros para facilitar a organização

Sincronização entre plataformas com aplicativos para web, desktop e dispositivos móveis

Limitações do Workflowy:

Opções limitadas de colaboração

Sem IA ou automação integrada

Formatação básica e sem suporte para mídia avançada

Preços do Workflowy

Básico : Grátis

Workflowy Pro: US$ 8,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Workflowy

G2 : 4,5/5 (mais de 25 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Workflowy?

No geral, acho que o Workflowy é uma ótima ferramenta se você deseja gerenciar apenas uma pequena quantidade de texto, como listas de tarefas, metas ou posts no Twitter. Mas o valor dele diminui significativamente se você precisa de grandes quantidades de parágrafos, imagens, vídeos etc.

No geral, acho que o Workflowy é uma ótima ferramenta se você deseja gerenciar apenas uma pequena quantidade de texto, como listas de tarefas, metas ou posts no Twitter. Mas o valor dele diminui significativamente se você precisar de grandes quantidades de parágrafos, imagens, vídeos etc.

A ferramenta certa faz toda a diferença

Escolher a ferramenta certa para tomar notas e gerenciar seu trabalho realmente se resume ao que se adapta ao seu estilo e às suas necessidades. Embora o Tana ofereça uma combinação sólida de anotações e produtividade, as alternativas aqui apresentadas oferecem muitas opções, seja você interessado em recursos poderosos de IA, como ClickUp e Capacities, uma abordagem visual, como Heptabase e Milanote, ou algo simples, como Workflowy e Obsidian.

Se você deseja uma plataforma completa que combine notas, tarefas, ajuda com IA e trabalho em equipe, vale a pena dar uma olhada no ClickUp. Mas se você prefere algo mais focado ou leve, há opções para todos os gostos nesta lista.

Reserve um tempo para explorar e encontrar o que parece certo para você. A ferramenta certa pode realmente mudar a maneira como você captura ideias, organiza informações e realiza tarefas

Pronto para aumentar sua produtividade com o ClickUp? Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo e comece a organizar suas notas e tarefas como um profissional.