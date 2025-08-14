Notion Mail vs. Gmail: qual plataforma de e-mail vai ganhar em 2025?

Você está concentrado no planejamento dos sprints da próxima semana quando, ding!, outro e-mail o distrai. 📧

Mas não é só um. Sua caixa de entrada está cheia de e-mails: um link para um documento, uma atualização de tarefa e um boletim informativo que você nem lembra por que se inscreveu.

Esse atrito diário é exatamente o que o Notion Mail promete resolver, combinando e-mail com seu espaço de trabalho. No entanto, o Gmail não está exatamente obsoleto; ele é rápido, confiável e ainda é a escolha preferida de milhões de pessoas.

Então, quem ganha este confronto entre Notion Mail e Gmail? Vamos descobrir. 🎯

O que é o Notion Mail?

via Notion Mail

O Notion Mail é uma ferramenta de e-mail integrada que simplifica o gerenciamento de e-mails diretamente no seu espaço de trabalho do Notion. Ele permite que você visualize, envie e organize e-mails diretamente sem sair da plataforma.

A ferramenta conecta sua conta do Gmail para sincronizar a comunicação com as tarefas. Você pode incorporar e-mails em páginas, vinculá-los a tarefas ou transformar threads em itens acionáveis.

🔍 Você sabia? 77% dos profissionais de marketing por e-mail afirmam que personalizar as linhas de assunto melhora diretamente o desempenho dos e-mails.

Recursos do Notion Mail

Aqui estão alguns recursos deste software de gerenciamento de e-mail que podem aumentar a produtividade. 💁

Recurso nº 1: rotulagem automática com IA

Deixe a IA do Notion organizar sua caixa de entrada

Você pode configurar o Notion AI para rotular automaticamente os e-mails recebidos usando instruções simples e semelhantes às humanas. Basta pedir: “Rotular e-mails enviados diretamente para mim, não boletins informativos”, e ele começará a funcionar.

Depois de rotular, você pode criar visualizações personalizadas na barra lateral, organizando os e-mails por qualquer critério, desde o remetente até a urgência. É uma maneira inteligente de controlar sua caixa de entrada, além das pastas e filtros habituais.

🔍 Você sabia? Em agosto de 1991, a astronauta Shannon Lucid enviou o primeiro e-mail do espaço a bordo do ônibus espacial Atlantis, usando o software AppleLink.

Recurso nº 2: Propriedades e filtragem no estilo de banco de dados

Filtre sua caixa de entrada com tags personalizadas no Notion Mail

Assim como o resto do Notion, o Notion Mail trata os e-mails como dados. Você pode adicionar propriedades a cada e-mail (como status, prioridade ou até mesmo tags) e, em seguida, classificar, agrupar ou filtrar com base nelas.

Precisa acompanhar follow-ups ou manter mensagens de alta prioridade em destaque? Sem problema. Você pode filtrar por qualquer critério: remetente, palavras-chave, anexos ou suas propriedades personalizadas.

Recurso nº 3: formatação avançada e redação com IA

Escreva respostas de e-mail com a IA do Notion

Escrever e-mails no Notion Mail é como criar um documento no Notion. Você pode usar títulos, caixas de seleção, chamadas e até cores.

Isso facilita organizar ideias, compartilhar tarefas ou simplesmente tornar suas mensagens mais envolventes, especialmente para a comunicação em equipe.

Além disso, a Notion AI extrai dados do seu espaço de trabalho para ajudar a escrever respostas de e-mail com IA que soam como você ou sua marca. Você pode até configurá-la para sugerir respostas automaticamente à medida que os e-mails chegam e melhorar sua redação.

Preços do Notion Mail

Plano gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

(O Notion Mail está disponível como parte do seu plano Notion, não como uma assinatura separada)*

🧠 Curiosidade: Verificar e-mails pode literalmente tirar o seu fôlego. Apneia de tela é quando você inconscientemente prende a respiração enquanto lê mensagens, especialmente as estressantes. É algo real e prejudica o seu foco e energia.

O que é o Gmail?

via Gmail

O Gmail é a plataforma de e-mail amplamente utilizada do Google, criada para uma comunicação rápida e confiável com recursos poderosos de pesquisa e organização inteligente. Ele facilita a comunicação contínua com recursos como pesquisa de e-mails e filtragem de spam.

A ferramenta se conecta a outros serviços do Google, como Google Drive, Agenda e Meet, e pode ser acessada por meio de navegadores da web, aplicativos móveis e clientes de e-mail de terceiros.

O Gmail também oferece suporte a várias contas e oferece uma experiência simplificada na caixa de entrada.

🧠 Curiosidade: O termo “e-mail” foi usado pela primeira vez em 1979 por um programador americano chamado Shiva Ayyadurai, que também afirma ter inventado uma versão inicial do sistema que usamos hoje. Sua afirmação é contestada, mas o termo pegou.

Recursos do Gmail

Aqui estão alguns recursos do Gmail que você pode explorar. 👇

Recurso nº 1: respostas com IA e limpeza da caixa de entrada

Use IA para escrever por você no Gmail

O mais novo recurso do Gmail é a assistência de redação contextualizada do Gemini, seu assistente de IA. É uma grande economia de tempo quando sua caixa de entrada está cheia e você precisa manter as conversas em andamento.

Você também pode configurar o encaminhamento automático na plataforma.

Precisa fazer uma limpeza geral? Peça ao Gemini para apagar “todas as promoções não lidas do ano passado” ou arquivar boletins informativos que você já leu. O assistente faz essas tarefas chatas para que você gaste menos tempo clicando em “excluir”.

Recurso nº 2: agendamento perfeito e exibição flexível

Agende eventos sem sair do Gmail

Quando um e-mail começa a se desviar para o território do calendário, o Gmail percebe. Um pequeno painel aparece com seus horários disponíveis, prontos para serem colados na conversa. Os clientes escolhem um horário, você clica em confirmar e os calendários de todos são atualizados.

Além disso, você tem opções de visualização flexíveis

Escolha a visualização Padrão, Confortável ou Compacta para ajustar quantas mensagens desejar na tela. Ative o Painel de Visualização para ler uma mensagem enquanto ainda examina a lista. Menos cliques, triagem mais rápida.

Recurso nº 3: Organização robusta de e-mails e gerenciamento de tarefas

Crie tarefas do Google para conectar itens de ação ao seu e-mail

As etiquetas funcionam como pastas, mas são melhores. Você pode marcar um e-mail com várias etiquetas, codificá-las por cores e ocultar aquelas que não precisa no momento. As estrelas sinalizam tudo o que é importante, e os filtros ocultam automaticamente spam e itens de baixa prioridade.

E com um toque, você pode transformar um e-mail em uma tarefa, que será enviada para o Google Tasks e para o seu Calendário. Prazos, lembretes e acompanhamentos viajam com você; nada se perde entre os aplicativos.

Preços do Gmail

Plano gratuito

Business Starter: US$ 7/mês por usuário

Business Standard: US$ 14/mês por usuário

Business Plus: US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

(Os preços do Gmail estão incluídos nos planos de preços do Google Workspace)*

🔍 Você sabia? Em 2012, a equipe de campanha de Barack Obama utilizou mais de 50 testes de assunto por e-mail para otimizar as taxas de doação. O assunto mais bem-sucedido? Apenas uma palavra: “Olá”

Notion Mail vs. Gmail: comparação de recursos

Se você está comparando o Notion Mail e o Gmail para simplificar a comunicação, é óbvio que eles funcionam de maneira diferente. Um se concentra na integração e personalização do espaço de trabalho, enquanto o outro se destaca pela IA e confiabilidade.

Vamos analisar o que diferencia essas duas ferramentas de produtividade para e-mail. ⚒️

Critérios Notion Mail Gmail Suporte à plataforma Web, aplicativo para Mac Web, Android, iOS, clientes de desktop como Outlook, Apple Mail e Thunderbird Suporte à conta Funciona apenas com contas do Gmail ou Google Compatível com Gmail e contas externas via IMAP/POP Interface e design IU limpa no estilo Notion, editor de blocos, visualizações personalizáveis no estilo banco de dados Interface clássica do Gmail, temas personalizados e encadeamento de conversas Organização da caixa de entrada “Visualizações” personalizáveis com filtros e agrupamento, etiquetas automáticas com IA e caixa de entrada não compartilhada Etiquetas, categorias como Primário, Social e Promoções, filtros personalizados, guias e uma caixa de entrada unificada Recursos de IA IA para organizar, rotular, redigir respostas e referenciar páginas do Notion Gemini AI para redigir, resumir, pesquisar e sugerir reuniões Integrações Integração profunda com o Notion Calendar e o Notion Workspace, @menções para páginas do Notion Integração com o Google Workspace, incluindo Calendário, Drive, Meet, Chat, Docs, Planilhas e muito mais Atalhos de teclado Barra de comandos (CMD/CTRL+K); compatível com a maioria dos atalhos do Gmail; não totalmente otimizado para teclado Extensos atalhos de teclado; otimizado para usuários avançados Arquivamento automático e adiamento Sem arquivamento automático após o envio e sem recurso “enviar e adiar” Enviar e arquivar, adiar, enviar e adiar e lembretes estão disponíveis Recursos exclusivos Editor de blocos Notion no e-mail, @menção de páginas Notion, visualizações personalizadas da caixa de entrada Modo confidencial, redação inteligente, reações com emojis (dispositivos móveis), suporte a contas externas, melhor pesquisa da categoria *Preços Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário (o Mail vem junto com outros aplicativos do Notion) Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/mês por usuário (o Gmail está incluído nos planos pagos do Google Workspace)

Recurso nº 1: Organização de e-mails

Manter sua caixa de entrada organizada começa com a forma como os e-mails são organizados. Vamos ver como cada ferramenta lida com isso.

Notion Mail

O Notion Mail tem tudo a ver com personalização. Você pode criar suas próprias etiquetas, como “Clientes”, “Boletins informativos” ou “Urgente”, e deixar que a IA classifique automaticamente. É flexível e pode se adaptar a fluxos de trabalho específicos, permitindo que você crie “mini caixas de entrada” dentro da sua caixa de entrada principal.

Gmail

O Gmail também oferece ferramentas de organização sólidas, como rótulos, filtros e categorias, mas grande parte delas é manual. É confiável, mas menos dinâmico se você deseja algo mais adaptável ou baseado em IA.

🏆 Vencedor: Notion Mail por suas opções avançadas de personalização e organização.

🧠 Curiosidade: Quando o Gmail foi lançado, oferecia 1 GB de armazenamento gratuito, cerca de 500 vezes mais do que os concorrentes da época. As pessoas pensaram que era uma piada de 1º de abril, pois foi lançado nesse dia.

Recurso nº 2: IA e automação

Vamos explorar como ambas as ferramentas usam IA e automação para tornar o e-mail mais inteligente e rápido.

Notion Mail

O Notion Mail leva a IA no e-mail a sério.

Ele pode redigir e-mails, gerar respostas inteligentes, resumir conversas e até mesmo priorizar o que chega primeiro na sua caixa de entrada.

A ferramenta também oferece suporte a trechos reutilizáveis e automatiza tarefas repetitivas, tornando-a mais um assistente de fluxo de trabalho do que apenas um cliente de e-mail.

Gmail

O Gmail possui recursos inteligentes integrados, como filtragem de spam, respostas inteligentes e lembretes de acompanhamento. Eles são confiáveis, mas menos personalizáveis, melhores para uso geral do que para fluxos de trabalho complexos.

Com o Gemini, o Gmail oferece ajuda com IA para escrever, resumir e compreender o contexto, embora ainda pareça mais um complemento do que uma ferramenta nativa do fluxo de trabalho.

🏆 Vencedor: Notion Mail para automação do fluxo de trabalho e personalização avançada.

Recurso nº 3: integração e ecossistema

Vamos ver como cada ferramenta se encaixa em seu espaço de trabalho mais amplo e no ecossistema de aplicativos.

Notion Mail

O Notion Mail integra-se perfeitamente com o pacote Notion, incluindo o calendário, documentos e projetos. Você pode fazer referência a páginas do Notion em e-mails e agendar reuniões a partir da caixa de entrada. No entanto, ainda não é possível vincular e-mails diretamente a bancos de dados do Notion, o que limita uma integração mais profunda.

Gmail

As integrações do Gmail prosperam no ecosistema Google.

Tudo, desde o Google Agenda até o Drive e o Meet, está a um clique de distância. É especialmente útil para equipes que já utilizam o Google Workspace.

🏆 Vencedor: Gmail por sua integração mais ampla e madura com o Google Workspace e outras ferramentas.

🔍 Você sabia? A expressão “fadiga do e-mail ” tornou-se um tema formal de estudo durante a pandemia, pois o trabalho remoto tornou as caixas de entrada mais cheias e emocionalmente desgastantes do que nunca.

Recurso nº 4: Segurança e privacidade

A segurança é importante, especialmente na sua caixa de entrada. Veja como cada ferramenta protege seus dados.

Notion Mail

O Notion Mail é seguro, com conformidade com SOC 2 Tipo 1 e HIPAA. Mas recentemente abandonou a criptografia de ponta a ponta após adquirir a Skiff, decepcionando alguns usuários preocupados com a privacidade.

Gmail

O Gmail é líder em segurança madura e de nível empresarial. Você obtém autenticação de dois fatores (2FA), proteção avançada contra phishing e patches de segurança regulares.

Mas, por ser um produto do Google, os críticos da privacidade frequentemente apontam seu modelo de negócios baseado em anúncios.

🏆 Vencedor: Gmail por sua segurança avançada e confiabilidade.

Notion Mail vs. Gmail no Reddit

Ainda não conseguiu decidir? Talvez estas avaliações reais do Reddit possam ajudar!

Embora não haja tópicos específicos comparando os dois, veja o que um usuário tem a dizer sobre o Notion Mail:

Minha primeira impressão é que isso me lembra o Notion e parece mais funcional em comparação com outros wrappers do Gmail que já experimentei no passado. Acho que muito disso tem a ver com os recursos de visualizações personalizáveis (filtros, agrupamentos, propriedades)... No momento, a única coisa que me confunde é: as propriedades são universais ou estão vinculadas a uma única visualização? Parece que vejo constantemente as propriedades “Prioridade” e “Status”, que, na minha opinião, deveriam ser a mesma coisa. Só não tenho certeza de como elas são padronizadas no aplicativo/sistema.

Minha primeira impressão é que isso me lembra o Notion e parece mais funcional em comparação com outros wrappers do Gmail que já experimentei no passado. Acho que muito disso tem a ver com os recursos de visualizações personalizáveis (filtros, agrupamentos, propriedades)... No momento, a única coisa que me confunde é: as propriedades são universais ou estão vinculadas a uma única visualização? Parece que vejo constantemente as propriedades “Prioridade” e “Status”, que, na minha opinião, deveriam ser a mesma coisa. Só não tenho certeza de como elas são padronizadas no aplicativo/sistema.

Embora alguns usuários mencionem que é uma alternativa ao front-end do Gmail:

Depois de testar o novo Notion Mail, acho que estamos pensando errado. Não é realmente um novo aplicativo de e-mail que muda a vida – é apenas uma alternativa ao Gmail... Parece muito melhor. Ele oferece uma visão geral simples dos seus e-mails. Ajuda a classificar os e-mails com rótulos automáticos (visualizações). Mas é só isso... Vou usá-lo, já que não há desvantagens reais, mas até vermos uma integração entre o Notion Mail e os bancos de dados do Notion, não há motivos importantes para usá-lo.

Depois de testar o novo Notion Mail, acho que estamos pensando errado. Não é realmente um novo aplicativo de e-mail que muda a vida – é apenas uma alternativa ao Gmail... Parece muito melhor. Ele oferece uma visão geral simples dos seus e-mails. Ajuda a classificar os e-mails com rótulos automáticos (visualizações). Mas é só isso... Vou usá-lo, já que não há desvantagens reais, mas até vermos uma integração entre o Notion Mail e os bancos de dados do Notion, não há motivos importantes para usá-lo.

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Notion Mail e ao Gmail

Está indeciso entre a personalização do Notion Mail e a confiabilidade do Gmail? Talvez seja hora de parar de escolher entre caixas de entrada.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação em equipe, tudo em uma única plataforma, acelerada pela automação e pesquisa de IA de última geração.

Vamos ver como essa ferramenta de gerenciamento de tarefas de e-mail se compara a essas duas ferramentas. ⚖️

Vantagem nº 1 do ClickUp: gerenciamento de projetos por e-mail

E-mails e gerenciamento de projetos nem sempre combinam. Você pode receber uma solicitação de um cliente por e-mail, ir para o gerenciador de tarefas para registrá-la, marcar um colega de equipe no canal de comunicação para acompanhar e, em seguida, esquecer em qual guia estava o anexo.

O gerenciamento de projetos por e-mail do ClickUp elimina isso.

A ferramenta de gerenciamento de projetos por e-mail traz sua caixa de entrada para o seu fluxo de trabalho, literalmente.

Elimine a taxa de alternância enviando e recebendo e-mails diretamente do seu espaço de trabalho

Aja agora mesmo transformando mensagens em tarefas do ClickUp

Chame a atenção dos membros relevantes da equipe marcando-os

Reduza o esforço manual configurando respostas automáticas para vários gatilhos

Centralize as comunicações com o gerenciamento de projetos por e-mail do ClickUp Converta e-mails em tarefas acionáveis com o Gerenciamento de Projetos por E-mail do ClickUp

Digamos que você faz parte de uma equipe remota de uma startup que lida com a integração de clientes. Um cliente envia algumas perguntas e solicitações por e-mail. Basta vincular o e-mail a uma tarefa no ClickUp, atribuí-la ao seu colega de equipe e anexar todos os arquivos relevantes.

Já tem um conjunto de ferramentas de e-mail fixas? Não precisa desistir delas.

A integração do ClickUp com o Gmail permite transformar sua caixa de entrada em uma ferramenta de produtividade. Você pode criar tarefas diretamente do Gmail, anexar e-mails a tarefas existentes e até mesmo comentar tarefas usando o conteúdo dos e-mails.

Isso facilita a captura de solicitações importantes, a atribuição de tarefas e a definição de prazos em tempo real.

Você também pode configurar uma automação do ClickUp para acionar a criação de tarefas ou respostas por e-mail com base na atividade do Gmail.

Vincule suas tarefas com a integração do ClickUp e do Outlook

A integração do ClickUp com o Outlook oferece aos usuários da Microsoft o mesmo fluxo de trabalho simplificado. Você também pode responder ou enviar e-mails de dentro do ClickUp usando seu endereço do Outlook.

Veja o que Samantha Dengate, gerente de projetos sênior, tem a dizer sobre o Diggs usando o ClickUp:

Antes do ClickUp, as reuniões e as comunicações por e-mail levavam a um buraco negro onde os itens ficavam invisíveis e sem atenção. Devido a isso, as tarefas não eram revisadas a tempo e ninguém sabia como estava o andamento do desenvolvimento criativo. Agora, todos na equipe podem ver claramente quando as ações devem ser realizadas, conversar e colaborar dentro das tarefas.

Antes do ClickUp, as reuniões e as comunicações por e-mail levavam a um buraco negro onde os itens ficavam invisíveis e sem atenção. Devido a isso, as tarefas não eram revisadas a tempo e ninguém sabia como estava o andamento do desenvolvimento criativo. Agora, todos na equipe podem ver claramente quando as ações devem ser realizadas, conversar e colaborar dentro das tarefas.

Vantagem nº 2 do ClickUp: assistência contextual com IA

Enquanto o Gmail e o Notion têm assistentes com IA, o ClickUp reinventa a forma como o trabalho é feito por meio de uma IA criada especificamente para esse fim, que vai muito além da sua caixa de entrada.

ClickUp Brain é o mecanismo de IA neural da plataforma para gerenciar o trabalho.

Ao contrário dos assistentes de IA gerais, o ClickUp Brain é incorporado diretamente em seus fluxos de trabalho, oferecendo suporte inteligente e contextual em projetos, documentos e equipes.

Deixe o ClickUp Brain otimizar seu fluxo de trabalho em segundos

Suponha que você esteja liderando o lançamento de um produto e lidando com dezenas de partes móveis: pesquisa de mercado, rascunhos de textos, aprovações de design e feedback das partes interessadas. O ClickUp Brain entra em ação como seu Gerenciador de Conhecimento de IA para localizar instantaneamente documentos ou atualizações relevantes.

Basta perguntar: “Qual é a versão mais recente do cronograma de lançamento?” e ele busca exatamente o que você precisa.

Em seguida, ele atua como seu gerente de projetos de IA, resumindo o andamento do projeto, criando atualizações para a equipe e gerando rascunhos de conteúdo para a campanha de marketing. Com mais de 100 ferramentas de IA específicas para cada função integradas, o ClickUp Brain acelera seu fluxo de trabalho.

Sobreposta a isso está a ClickUp AI Notetaker, uma assistente de reuniões que faz com que todas as conversas sejam importantes, mesmo quando você não está na sala.

Transforme notas de reuniões em insights acionáveis com o ClickUp AI Notetaker

Digamos que sua equipe de UX tenha uma sessão de feedback com as partes interessadas. Enquanto a reunião acontece, o AI Notetaker transcreve toda a conversa em tempo real, capturando todos os pontos do feedback.

Quando a chamada termina, o Notetaker já gerou um resumo, identificou os principais itens de ação e atribuiu tarefas como “revisar wireframes” ou “atualizar fluxo do usuário” aos membros certos da equipe no ClickUp.

Enquanto o ClickUp Brain cuida da automação, as ferramentas de colaboração do ClickUp mantêm todos alinhados.

Vamos começar com o ClickUp Chat, um hub de mensagens integrado que mantém as conversas da sua equipe exatamente onde o trabalho acontece.

Resuma conversas de chat com o ClickUp Brain

Por exemplo, digamos que sua equipe de marketing esteja discutindo ideias para uma campanha em um canal de chat e alguém sugira: “Vamos fazer uma pesquisa de feedback com os clientes”. Você pode transformar essa mensagem em uma tarefa, atribuí-la, definir uma data de vencimento e vinculá-la à sua lista de campanhas do segundo trimestre, tudo isso sem sair do chat!

Além disso, o ClickUp Brain resume toda a conversa do chat, sugere os próximos passos e até fornece um resumo rápido se você entrar no chat mais tarde. Os líderes de equipe também podem fazer chamadas de áudio ou vídeo rápidas com o SyncUps.

Use o Agente de respostas automáticas no ClickUp Chat para obter insights mais rapidamente

Precisa de respostas rápidas e não sabe onde encontrá-las? Basta perguntar a um dos agentes de piloto automático com IA e você não precisará esperar que seu colega de trabalho, que está em um fuso horário diferente, entre em contato com você.

Quer algo para uma colaboração mais estruturada, como criar uma proposta ou redigir materiais de integração?

O ClickUp Docs ganha destaque.

Colabore com sua equipe em tempo real usando o ClickUp Docs

Digamos que você é um gerente de projetos lançando um novo produto. Você abre um documento do ClickUp para redigir o plano de lançamento. Enquanto escreve, você pode incorporar uma lista de tarefas com prazos, marcar seu designer para aprovar maquetes e inserir um quadro Kanban ao vivo que mostra o progresso em tempo real.

A equipe pode trabalhar em conjunto, comentando, editando, formatando e acompanhando as alterações.

E com modelos pré-criados personalizáveis para tudo, desde propostas até wikis de equipe, você nunca precisa começar do zero. Precisa de acesso rápido? O Docs Hub facilita a localização de qualquer coisa.

📮ClickUp Insight: Quase 42% dos profissionais do conhecimento preferem o e-mail para comunicação em equipe. Mas isso tem um custo. Como a maioria dos e-mails chega apenas a alguns colegas de equipe, o conhecimento fica fragmentado, dificultando a colaboração e a tomada de decisões rápidas. Para melhorar a visibilidade e acelerar a colaboração, aproveite um aplicativo completo para o trabalho, como o ClickUp, que transforma seus e-mails em tarefas acionáveis em segundos!

Otimize a comunicação no local de trabalho com o ClickUp

Quando se trata de Gmail vs. Notion Mail, a escolha certa depende das suas prioridades. Você quer o ecossistema comprovado do Gmail ou a abordagem inovadora do Notion Mail para uma comunicação minimalista e focada?

Mas aqui está o problema: nenhum dos dois lida com nada além de e-mails.

É aí que entra o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho. Ele conecta sua caixa de entrada, tarefas, arquivos e notas de reuniões com IA e ferramentas de colaboração, ajudando a criar clareza entre as equipes sobre tudo o que diz respeito ao trabalho.

Então, por que esperar? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅