Modelos gratuitos de avaliação de talentos para avaliar e desenvolver sua força de trabalho

Como você sabe se seus esforços de gestão de talentos estão produzindo os resultados certos? Muitas empresas têm dificuldade em identificar funcionários de alto potencial, apesar de os líderes de RH priorizarem a gestão de talentos.

🌍 Verificação de fatos: Um estudo da Deloitte revelou que apenas 15% da força de trabalho é considerada de alto potencial. Então, onde está a lacuna na identificação e retenção dos melhores talentos?

Muitas vezes, trata-se de um processo estruturado e repetível de avaliação de talentos. Combinado com os modelos certos para avaliar o desempenho e orientar discussões sobre desenvolvimento, ele pode mudar a forma como você gerencia os funcionários.

Esteja você se preparando para ciclos trimestrais de desempenho ou elaborando a estratégia de planejamento de sucessão da sua empresa, é essencial ter os modelos certos de avaliação de talentos. Esses modelos ajudam a transformar feedbacks dispersos em planos de desenvolvimento viáveis, alinhados com o crescimento da organização.

Vamos explorar os melhores modelos de avaliação de desempenho para ajudá-lo a identificar talentos, abordar lacunas de habilidades e criar caminhos claros para o crescimento dos funcionários.

O que são modelos de avaliação de talentos?

Os modelos de avaliação de talentos são ferramentas padronizadas usadas para avaliar o desempenho, o potencial e a prontidão dos funcionários para o crescimento. Esses modelos ajudam as equipes de RH e os gerentes a:

Identifique funcionários com alto desempenho e alto potencial

Avalie competências essenciais e áreas de desenvolvimento

Oriente conversas sobre desempenho e planejamento de sucessão

Alinhe o crescimento individual com os objetivos da empresa

Um bom modelo de avaliação inclui critérios de avaliação para o desempenho atual, aspirações profissionais e preparação para o futuro. Ele garante que as avaliações sejam estruturadas, justas e acionáveis, apoiando uma tomada de decisão clara.

👀 Você sabia? A General Motors aumentou os bônus em até 150% para os 5% melhores funcionários, um aumento impressionante destinado a atrair e manter os melhores talentos à medida que a empresa muda para veículos elétricos! Por outro lado, os 5% com pior desempenho podem ser demitidos, mostrando como a GM leva a sério a importância de ter uma força de trabalho de alto desempenho.

O que torna um modelo de avaliação de talentos bom?

Um bom modelo de avaliação de funcionários equilibra uma avaliação abrangente com a usabilidade prática. Deve incluir critérios de avaliação claros que meçam tanto o desempenho (o que os funcionários entregam) quanto o potencial futuro (o que eles poderiam alcançar com desenvolvimento).

Modelos eficazes também incluem:

Avaliação objetiva: usa escalas de classificação que minimizam o viés

Informações qualitativas: Oferece espaço para feedback e Oferece espaço para feedback e exemplos específicos de avaliação de desempenho

Foco no futuro: Diferencia entre as capacidades atuais e o potencial futuro

Orientação para a ação: inclui seções de planejamento de desenvolvimento que impulsionam a mudança

Alinhamento estratégico: conecta-se às competências e valores organizacionais

Clareza visual: apresenta elementos que facilitam a compreensão da distribuição de talentos

Design adaptável: funciona em diferentes funções e departamentos

Os melhores modelos transformam impressões subjetivas em insights estruturados que impulsionam conversas significativas sobre o desenvolvimento de talentos.

🧠 Curiosidade: Indra Nooyi é mais conhecida por sua estratégia “Desempenho com Propósito” durante seu mandato como CEO da PepsiCo. Essa abordagem visava impulsionar o crescimento a longo prazo, ao mesmo tempo em que causava um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente, mostrando como o sucesso nos negócios pode estar alinhado com a responsabilidade social.

15 modelos de avaliação de talentos

Encontrar os modelos certos de avaliação de talentos pode ser um desafio ao criar um sistema eficaz de gestão de desempenho. É aí que entra o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho. Ele oferece modelos personalizáveis e integrados ao fluxo de trabalho, adaptados às necessidades específicas da sua organização.

Na verdade, os usuários do ClickUp elogiam constantemente a versatilidade da plataforma para processos de gestão de talentos:

O ClickUp é excelente para gerenciar projetos que envolvem várias atividades e exigem o monitoramento de recursos humanos, pois cada membro pode relatar o andamento das atividades, seja em projetos baseados em metodologias ágeis ou em cascata.

Juntamente com outros recursos valiosos de fornecedores confiáveis, aqui estão 15 modelos para transformar sua reunião de avaliação de talentos.

1. Modelo de formulário de coleta de feedback da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize o processo de feedback com os Marcos para acompanhar o progresso na implementação de mudanças com o modelo de formulário de feedback do ClickUp

Quando o feedback regular se torna parte da sua cultura, as avaliações de talentos se tornam muito mais eficazes. O modelo de formulário de feedback da ClickUp oferece uma abordagem estruturada para coletar insights de desempenho de várias partes interessadas.

Este modelo personalizável cria um sistema centralizado para coletar, organizar e analisar feedback em toda a sua organização.

Esses recursos essenciais tornam a coleta de feedback mais sistemática:

Acompanhe o progresso com status personalizados, incluindo “Aberto” e “Concluído”

Capture feedback em 15 atributos personalizados diferentes, como oportunidades de desenvolvimento, cultura da empresa, clareza de funções e distribuição de trabalho

Acesse quatro visualizações distintas: Lista de todos os respondentes, Lista de respostas, Tabela de feedback dos funcionários e Quadro branco “Comece aqui”

Melhore a gestão de feedback com marcações, reações a comentários, automações e recursos de IA

Organize respostas com as visualizações Quadro e Tabela para identificar padrões e tendências

Oferece suporte a ciclos regulares de feedback para aumentar o envolvimento dos funcionários e a melhoria contínua

🔑 Ideal para: Profissionais de RH que desejam implementar um processo estruturado de coleta de feedback que garanta insights consistentes sobre o desempenho. Também ajuda a construir uma cultura de transparência e confiança entre os funcionários de alto desempenho e a gerência.

💡Dica profissional: Ao fazer críticas construtivas, o método sanduíche pode ser eficaz: comece com um comentário positivo, aborde a área que precisa ser melhorada e conclua com outra observação positiva. Essa abordagem de feedback construtivo ajuda a manter uma atmosfera de apoio, torna o destinatário mais receptivo ao feedback e promove uma cultura de melhoria contínua.

2. Modelo de formulário de feedback de avaliação de funcionários da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Economize tempo com uma estrutura pré-concebida oferecida pelo modelo de formulário de feedback de funcionários da ClickUp, que elimina a necessidade de criar formulários de feedback do zero

Já pensou em como um feedback estruturado poderia transformar suas discussões sobre talentos? O modelo de formulário de feedback do ClickUp transforma conversas tradicionais sobre desempenho em discussões estruturadas e práticas. Esta versão do formulário de feedback do ClickUp foi projetada especificamente para avaliações conduzidas por gerentes.

Este modelo abrangente de formulário de feedback combina classificações quantitativas com áreas de feedback qualitativo para criar uma visão completa do desempenho e do potencial dos funcionários.

Veja como este modelo melhora seu processo de feedback:

Colete insights significativos por meio de campos personalizados, como valor do feedback e oportunidades de desenvolvimento

Acompanhe o sentimento dos funcionários e identifique tendências com várias visualizações organizadas

Promova uma comunicação transparente entre os funcionários e a gerência

Garanta avaliações justas e abrangentes com uma abordagem estruturada

Realize avaliações completas com seções para competências essenciais, acompanhamento de realizações e planejamento de desenvolvimento

Adapte-se a todos os departamentos e níveis de senioridade com um modelo flexível

🔑 Ideal para: Organizações de médio a grande porte que buscam padronizar seu processo de feedback, mantendo a flexibilidade para diferentes funções e departamentos.

3. Modelo de avaliação de desempenho da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha o histórico de avaliações para o planejamento de desenvolvimento de carreira a longo prazo com o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Procurando uma estrutura abrangente que cubra todos os aspectos da avaliação de desempenho? O modelo de avaliação de desempenho da ClickUp oferece uma estrutura robusta para avaliar as contribuições, capacidades e trajetória de crescimento dos funcionários.

Este modelo abrangente fornece um sistema estruturado para avaliações de desempenho eficazes, destacando pontos fortes, abordando áreas de melhoria e estabelecendo planos de desenvolvimento acionáveis.

Este modelo fornece tudo o que você precisa para uma avaliação completa do desempenho:

Defina expectativas claras e metas mensuráveis com métricas de desempenho personalizáveis para os funcionários

Documente conquistas e áreas a serem melhoradas usando seções de feedback estruturadas

Identifique os melhores desempenhos e os funcionários com alto potencial com critérios objetivos e feedback detalhado

Crie planos de desenvolvimento direcionados com ações específicas e cronogramas

Garanta uma avaliação consistente entre as equipes enquanto gera dados para sessões de calibração de talentos

🔑 Ideal para: Profissionais de RH que realizam avaliações formais de desempenho para informar decisões de gestão de talentos e planejamento de sucessão.

📮ClickUp Insight: A pesquisa sobre eficácia das reuniões da ClickUp descobriu que 18% dos entrevistados usam comentários em documentos para colaboração assíncrona. Embora isso reduza o tempo das reuniões, comentários dispersos muitas vezes carecem de responsabilidade, deixando itens de ação sem acompanhamento e incompletos. O ClickUp Docs transforma a colaboração em documentos com os Comentários Atribuídos. Cada comentário pode ser atribuído a um membro específico da equipe, transformando feedback passivo em tarefas acionáveis.

4. Modelo abrangente de avaliação de desempenho da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie consistência com estruturas de avaliação padronizadas em toda a sua organização com o modelo abrangente de avaliação de desempenho da ClickUp

A avaliação multidimensional fornece os insights mais valiosos para discussões sobre talentos. O modelo abrangente de avaliação de desempenho da ClickUp eleva as avaliações padrão com uma abordagem estruturada para a avaliação de talentos que abrange todo o ciclo de vida do desempenho.

O formato estruturado inclui reflexões sobre realizações passadas e planos de desenvolvimento, garantindo avaliações retrospectivas e prospectivas.

Eleve suas avaliações de desempenho a um novo patamar com estes recursos:

Gerencie todo o ciclo de avaliação com subtarefas para autoavaliação de desempenho , avaliação do gerente e conversas sobre carreira

Acompanhe o progresso da avaliação de vários funcionários com indicadores visuais de progresso

Organize avaliações por departamento, trimestre e gerente com sete campos personalizados

Documente realizações específicas com evidências de apoio na seção “Refletir sobre o passado”

Facilite o planejamento futuro com perguntas de avaliação orientadas sobre aspirações e desenvolvimento de carreira

🔑 Ideal para: Organizações que realizam avaliações anuais aprofundadas que informam decisões importantes sobre talentos em relação a promoções, investimentos em desenvolvimento e planejamento de sucessão.

5. Modelo de avaliação trimestral de desempenho da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Promova uma cultura de feedback contínuo com verificações recorrentes e visualizações fáceis de usar com o modelo de avaliação de desempenho trimestral do ClickUp

Por que esperar um ano inteiro para avaliar os talentos existentes quando as avaliações trimestrais fornecem insights mais oportunos? O modelo de avaliação de desempenho trimestral da ClickUp cria um ritmo de conversas regulares sobre desempenho que alimentam processos mais amplos de gestão de talentos.

Este modelo focado equilibra eficiência e insights, permitindo que os gerentes capturem dados recentes de desempenho sem a carga administrativa de avaliações anuais completas.

Veja como este modelo auxilia seu ciclo de avaliação de desempenho:

Concentre-se em resultados de curto prazo, metas de desenvolvimento imediatas e conquistas recentes, sem o peso das avaliações anuais

Capture dados mais recentes com uma cadência trimestral para conversas de desenvolvimento mais relevantes e oportunas

Acompanhe o progresso em relação às metas trimestrais e aos principais resultados (OKRs)

Identifique pontos fortes emergentes e novas áreas de crescimento

Defina prioridades claras de desenvolvimento para os próximos 90 dias

Mantenha um registro contínuo que informe as avaliações de desempenho anuais

🔑 Ideal para: Organizações que adotam um modelo de gestão de desempenho contínuo, priorizando feedback regular e insights em tempo real.

6. Modelo de formulário de avaliação de funcionários da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o progresso com o controle de tempo integrado e a contagem de tarefas concluídas para responsabilização pelo desempenho usando o modelo de formulário de avaliação de funcionários do ClickUp

O modelo de formulário de avaliação de funcionários da ClickUp foi criado para avaliar o desempenho individual, acompanhar o progresso e identificar áreas que precisam ser melhoradas. Esse modelo versátil combina classificações quantitativas com feedback qualitativo para criar uma avaliação equilibrada que apoia discussões sobre a avaliação de talentos. Ele pode ser usado para avaliações de funcionários, revisões de projetos, feedback sobre eventos ou avaliações de produtos.

Veja como isso ajuda a fazer avaliações consistentes e objetivas:

Gerencie o processo com status personalizados, como “Aberto” e “Concluído”, para acompanhar o progresso

Capture atributos-chave de desempenho, como cargo, habilidades técnicas, habilidades de comunicação e áreas a serem melhoradas

Use campos personalizados, como prêmios recebidos, tarefas pendentes ou total de horas trabalhadas, para obter uma visão completa das contribuições dos funcionários

Acesse visualizações úteis, incluindo o Formulário de Avaliação, a Lista de Avaliações de Funcionários e o Comece aqui, para organizar seu fluxo de trabalho

Use automações e reações a comentários para otimizar a colaboração durante os ciclos de avaliação

🔑 Ideal para: Organizações que buscam padronizar seu processo de avaliação e, ao mesmo tempo, gerar dados consistentes para discussões sobre a avaliação de talentos.

7. Modelo de formulário de fluxo de trabalho de avaliação baseada em tarefas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reduza o atrito administrativo com uma estrutura fácil de navegar e orientada por tarefas, fornecida pelo modelo de tarefa do formulário de avaliação do ClickUp

A responsabilidade é essencial ao realizar avaliações entre equipes. O modelo de tarefa Formulário de Avaliação do ClickUp integra as avaliações dos funcionários ao seu fluxo de trabalho existente, transformando as avaliações em tarefas rastreáveis. Esse formato baseado em tarefas garante a conclusão oportuna, a coleta consistente de dados e a visibilidade do andamento da avaliação.

Os gerentes podem reduzir a carga administrativa atribuindo avaliações como tarefas com responsáveis, prazos e documentação, mantendo a consistência do processo entre as equipes.

Veja como este modelo melhora seu fluxo de trabalho de avaliação:

Atribua tarefas de avaliação com responsabilidades e prazos claros para aumentar a responsabilidade

Acompanhe o progresso entre avaliadores e departamentos usando indicadores de status de tarefas

Capture detalhes da avaliação com campos personalizados, como cargo, habilidades de comunicação e competências técnicas

Centralize os dados de desempenho para facilitar a calibração de talentos e o planejamento de acompanhamento

Dimensiona as avaliações sem esforço entre equipes com modelos de tarefas reutilizáveis e campos personalizados

🔑 Ideal para: Organizações que buscam otimizar as avaliações de desempenho e criar responsabilidade para fornecer feedback de alta qualidade entre as equipes.

💡 Dica profissional: Uma das dicas mais negligenciadas para avaliações de desempenho é preparar seus próprios exemplos de conquistas, desafios e metas. Não confie apenas na memória do seu gerente; traga dados, reflexões e perguntas. Chegar preparado não só torna a avaliação mais significativa, como também mostra que você é proativo e autoconsciente.

8. Modelo de relatório semanal do funcionário da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina e acompanhe metas de curto prazo para criar responsabilidade com o modelo de relatório semanal do funcionário da ClickUp

A documentação contínua cria uma visão mais rica para as avaliações de talentos. O modelo de relatório semanal do funcionário da ClickUp captura dados de desempenho contínuos, garantindo discussões mais informadas.

Este modelo leve ajuda os funcionários a registrar semanalmente suas realizações, desafios e atividades de desenvolvimento, oferecendo um contexto valioso para avaliações mais amplas de talentos.

Veja como este modelo fortalece sua documentação de desempenho:

Capture dados de desempenho em tempo real por meio de autoavaliações regulares, reduzindo a dependência de eventos recentes ou preconceitos dos gerentes

Registre conquistas semanais, obstáculos e lições aprendidas para obter um histórico de desempenho abrangente

Use campos personalizados para garantir atualizações consistentes entre os departamentos

Veja o progresso por meio de resumos visuais nas visualizações Lista e Quadro

Simplifique a comunicação com comentários e menções

Crie um arquivo vivo das contribuições dos funcionários para apoiar avaliações de talentos justas e precisas

🔑 Ideal para: Organizações que buscam complementar avaliações formais com documentação contínua de desempenho que apoie o crescimento e a visibilidade contínuos.

9. O modelo Iniciar, Parar, Continuar do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize o feedback em categorias claras de Iniciar, Interromper e Continuar no modelo Iniciar, Interromper, Continuar do ClickUp

Às vezes, o feedback mais eficaz vem no formato mais direto. O modelo ClickUp Start Stop Continue é uma dessas opções, oferecendo uma abordagem simplificada para coletar feedback focado que orienta o desenvolvimento de talentos.

Este modelo intuitivo usa uma estrutura simples para identificar comportamentos a serem iniciados, interrompidos e mantidos, criando uma direção clara para o desenvolvimento dos funcionários.

Veja como este modelo melhora o feedback e a reflexão:

Use um quadro branco visual para colaborar e debater ideias em equipe

Incentive a participação aberta para criar um espaço de feedback psicologicamente seguro

Personalize o modelo para retrospectivas, check-ins de equipe ou planejamento

Transforme reflexões em itens acionáveis com tarefas de acompanhamento

Facilite o alinhamento entre as funções com um entendimento comum das prioridades

🔑 Ideal para: equipes que buscam uma estrutura simples, mas eficaz, para coletar feedback prático e apoiar a melhoria contínua.

💡 Dica profissional: Ensinar sua equipe a pedir feedback é tão importante quanto oferecê-lo. Incentive os funcionários a formular suas perguntas com clareza, por exemplo, “O que eu poderia fazer melhor nas ligações com os clientes?” em vez de uma pergunta vaga como “Algum feedback para mim?”. Você promove uma cultura de curiosidade, transparência e melhoria contínua ao modelar e apoiar essa abordagem.

10. Modelo de relatório de desempenho da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Analise tendências com visualizações intuitivas com a ajuda do modelo de relatório de desempenho do ClickUp

O modelo de relatório de desempenho da ClickUp transforma dados brutos sobre talentos em painéis visuais e análises de tendências. Não se trata apenas de listar resultados, mas de identificar padrões e prever riscos relacionados a talentos.

Este modelo de gestão de desempenho com foco em análises ajuda os líderes a identificar tendências de desempenho, comparar membros da equipe e tomar decisões de gestão de talentos baseadas em dados.

Transforme seus dados de talentos em insights acionáveis com esses recursos:

Visualize a produção da equipe ao longo do tempo usando as visualizações Lista, Calendário e Carga de trabalho

Acompanhe metas e KPIs usando campos personalizados e atualizações em tempo real

Atribua tarefas de relatórios com prazos e status personalizados para maior clareza

Crie resumos automatizados para reduzir o trabalho manual de relatórios

Adicione notas, arquivos e comentários de apoio para relatórios ricos em contexto

Monitore tendências entre equipes e períodos para descobrir padrões de desempenho

Agregue dados de desempenho para identificar os melhores desempenhos, os riscos de retenção e as necessidades de desenvolvimento

🔑 Ideal para: Gerentes e líderes de equipe que precisam de um sistema centralizado, automatizado e fácil de usar para gerar e apresentar insights de desempenho.

📖 Leia também: Melhor software de monitoramento de funcionários

11. Modelo de plano de 30-60-90 dias da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Atribua partes interessadas e responsabilidades para cada marco com o modelo de plano de 30, 60 e 90 dias do ClickUp

Após as avaliações de talentos, o planejamento estruturado do desenvolvimento se torna essencial. O modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp transforma os insights da avaliação de talentos em roteiros de desenvolvimento estruturados.

Após as discussões da avaliação de talentos, este modelo de plano de 30-60-90 dias fornece uma estrutura para implementar recomendações de desenvolvimento por meio do estabelecimento de metas progressivas e oportunidades de aprendizagem.

Veja como este modelo apoia sua estratégia de integração e crescimento:

Defina metas de 30, 60 e 90 dias com tarefas atribuídas a cada etapa

Use campos personalizados para acompanhar os objetivos da função, as necessidades de treinamento e os principais resultados esperados

Visualize cronogramas e prazos usando as visualizações Lista, Calendário e Quadro

Monitore o progresso do plano usando status personalizados e listas de verificação de tarefas

Analise e ajuste as metas durante reuniões individuais para garantir o alinhamento

🔑 Ideal para: Implementar recomendações de desenvolvimento identificadas durante as avaliações de talentos, especialmente para funcionários de alto potencial e candidatos a planos de sucessão.

12. Modelo de plano de ação para funcionários da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o progresso usando status como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído” com o modelo de plano de ação para funcionários do ClickUp

As informações sobre talentos só criam valor quando levam à ação. O modelo de plano de ação para funcionários da ClickUp transforma discussões sobre avaliação de talentos em atividades de desenvolvimento concretas. Este modelo focado na implementação ajuda os gerentes a criar planos de desenvolvimento estruturados com ações claras, cronogramas e medidas de responsabilização.

Transforme insights em ação com estas ferramentas de implementação:

Defina objetivos de desenvolvimento específicos com base no feedback da avaliação de talentos

Crie etapas práticas com responsabilidades e prazos claros

Identifique os recursos e o apoio necessários para um desenvolvimento bem-sucedido

Acompanhe o progresso em relação às metas de desenvolvimento com indicadores de status

Veja planos de ação em vários formatos, incluindo visualizações em lista, calendário e quadro

Promova o acompanhamento com lembretes, comentários e listas de verificação de tarefas

Transforme as informações da avaliação de talentos em metas de desenvolvimento claras, etapas de ação e acompanhamento do progresso

🔑 Ideal para: Gerentes e equipes de RH que desejam formalizar discussões de desempenho em planos de desenvolvimento de funcionários claros e rastreáveis.

13. Modelo de reunião individual entre funcionário e gerente da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre tópicos de discussão, notas e feedback em um local centralizado usando o modelo ClickUp Employee & Manager 1-on-1

Verificações regulares garantem que os planos de desenvolvimento das avaliações de talentos permaneçam no caminho certo. O modelo ClickUp Employee & Manager 1-on-1 cria uma estrutura para conversas contínuas sobre desenvolvimento que apoiam o crescimento dos talentos.

Este modelo focado na comunicação ajuda os gerentes a realizar check-ins eficazes, com base em insights da avaliação de talentos e acompanhamento do progresso do desenvolvimento.

Veja como este modelo ajuda nas suas conversas contínuas:

Programe reuniões individuais recorrentes com lembretes e atribuições de tarefas integrados

Acompanhe o progresso das metas e dos planos de desenvolvimento usando os status das tarefas

Use campos personalizados para documentar itens de ação, bloqueios ou temas de reuniões

Analise o histórico das reuniões para garantir a continuidade e reduzir a repetição

Visualize itens de ação e cronogramas através das visualizações Lista e Calendário

Mantenha a responsabilidade com reuniões individuais estruturadas, acompanhamento de metas e ações documentadas

🔑 Ideal para: Organizações que implementam uma abordagem de desenvolvimento contínuo que vai além dos ciclos formais de avaliação de talentos.

14. Modelo de avaliação de talentos em nove quadrados do Google Sheets, criado pela TestGorilla

via TestGorilla

A estrutura clássica de 9 quadros é uma ferramenta poderosa para discussões sobre talentos. O modelo de avaliação de talentos em 9 quadros do Google Sheets da TestGorilla oferece uma maneira estruturada de mapear a distribuição da força de trabalho.

Este formato estratégico ajuda as equipes de liderança a avaliar o desempenho e o potencial dos funcionários, facilitando a identificação de prioridades de desenvolvimento e candidatos à sucessão.

Classifique e desenvolva seus talentos de forma mais eficaz com:

Classifique os funcionários de acordo com o desempenho e o potencial em uma grade 3×3 familiar

Use rótulos e definições claras para cada caixa para garantir uma avaliação consistente

Destaque candidatos à sucessão e potencial de liderança por meio de mapeamento visual

Alinhe as estratégias de desenvolvimento e o planejamento de sucessão com a colocação dos funcionários na grade

Use um formato colaborativo e compartilhável no Google Sheets para otimizar as contribuições da equipe

🔑 Ideal para: equipes de RH e grupos de liderança que realizam avaliações de talentos e precisam de uma ferramenta visual simples para mapear e avaliar a dinâmica do potencial de desempenho.

👀 Você sabia? A Grade de 9 Quadrados é uma ferramenta de gestão de talentos que surgiu na década de 1970. Ela foi desenvolvida pela empresa de consultoria McKinsey & Company para a General Electric (GE). Inicialmente, servia como uma estrutura estratégica para ajudar a GE a avaliar e priorizar investimentos em suas diversas unidades de negócios, avaliando a atratividade do setor e a força competitiva.

15. Modelo de avaliação de talentos em PDF com 9 caixas da Primalogik

via Primalogik

Orientação sobre como usar o modelo de 9 quadros de forma eficaz pode ser inestimável. O modelo de avaliação de talentos em 9 quadros em PDF da Primalogik fornece uma estrutura profissional e pronta a usar para discussões sobre mapeamento de talentos.

Este modelo sofisticado inclui diretrizes abrangentes para avaliar tanto o desempenho quanto o potencial, garantindo uma avaliação consistente em toda a organização.

Veja como este modelo de avaliação de talentos em 9 quadros apoia seu processo de avaliação de talentos:

Acesse definições claras para dimensões de desempenho e potencial

Consulte estratégias de desenvolvimento sugeridas para cada posição na tabela

Documente as decisões de colocação com critérios consistentes

Facilite discussões estruturadas sobre a preparação e o crescimento dos funcionários

Apoie o planejamento de sucessão com uma estrutura visual padronizada

Use offline ou em formato impresso durante sessões colaborativas de calibração de talentos

🔑 Ideal para: Organizações novas na abordagem de avaliação de talentos em 9 quadros que precisam de orientação sobre critérios de avaliação e recomendações de desenvolvimento.

Transforme sua estratégia de gestão de talentos

A implementação de um processo estruturado de avaliação de talentos com os modelos certos transforma a gestão de talentos de opiniões subjetivas em decisões baseadas em dados. Estes 15 modelos fornecem as estruturas para identificar os colaboradores com melhor desempenho, abordar as necessidades de desenvolvimento e construir pipelines de sucessão robustos para os futuros líderes.

Pronto para atualizar sua abordagem de gestão de talentos? Comece implementando os modelos que se alinham ao seu nível de maturidade atual e, em seguida, expanda gradualmente seu kit de ferramentas à medida que seu processo evolui. O futuro da sua organização depende da eficácia com que você identifica, desenvolve e utiliza seus talentos hoje.

