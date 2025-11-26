Notion Mail vs. Superhuman: qual é a escolha mais inteligente?

São 23h47. Você disse a si mesmo que iria se desconectar há duas horas, mas aqui está você, respondendo a e-mails que marcou há dias e esqueceu. Você se pergunta se o problema é o tempo ou a ferramenta.

A ferramenta que está dando o que falar é o Notion Mail, e você está curioso.

O Superhuman também está no seu radar, com todo o hype em torno dos atalhos de teclado.

A verdadeira questão é qual ferramenta ajuda você a sair da sua caixa de entrada mais rapidamente. É aí que entra esta comparação entre o Notion Mail e o Superhuman.

Vamos começar! 🧰

Notion Mail vs. Superhuman em resumo

Aqui está um breve resumo:

Critérios Notion Mail Superhuman ClickUp (bônus) Abordagem Wrapper para Gmail com integração ao Notion; ideal para usuários assíduos do Notion Cliente de e-mail independente e focado na produtividade para profissionais Plataforma de produtividade tudo-em-um com gerenciamento de projetos de e-mail, tarefas, documentos e gerenciamento de projetos integrados. Contas compatíveis Apenas Gmail, vinculado a contas Notion Várias contas do Gmail e Outlook Gmail, Outlook e outras integrações de e-mail (varia de acordo com a configuração do espaço de trabalho) Disponibilidade da plataforma Baseado na web e sem modo offline disponível Aplicativos para Mac, Windows, Web, iOS, Android e modo offline completo estão disponíveis. Web, Windows, Mac, iOS, Android; modo offline para tarefas e documentos Recursos de IA Notion AI para referência a páginas do Notion e assistência básica à escrita IA avançada, rascunhos de respostas no seu tom, acompanhamentos automáticos e resumos. ClickUp AI para redação de e-mails, automação de tarefas, resumos e sugestões inteligentes em toda a gestão do trabalho. Organização da caixa de entrada Visualizações (categorização automática e manual com IA e filtros) Caixas de entrada divididas, rótulos inteligentes e categorização automática avançada Caixa de entrada unificada para e-mails e tarefas, visualizações personalizáveis, automação e filtragem. Colaboração Faça referência a páginas do Notion em e-mails Compartilhe a visualização ao vivo de e-mails, comente/mencione colegas de equipe, automatize o encaminhamento de e-mails, compartilhe rascunhos Atribua e-mails como tarefas, comente, mencione colegas de equipe, vincule e-mails a projetos e colabore em tempo real. Integrações Integração profunda com o espaço de trabalho do Notion Integra-se com o Gmail e o Outlook, entre outras ferramentas. Integração profunda com tarefas, documentos, chat, calendário e mais de 1000 ferramentas através das integrações do ClickUp.

O que é o Notion Mail?

via Notion Mail

O Notion Mail é um cliente de e-mail com inteligência artificial que permite aos usuários organizar sua caixa de entrada, redigir respostas e agendar reuniões dentro do Notion. Ele foi projetado como um aplicativo independente, acessível pela web, e funciona com contas do Gmail e do Google Workspace.

Este aplicativo tem uma interface minimalista e personalizável que se alinha à filosofia de design do Notion.

🧠 Curiosidade: Ray Tomlinson enviou o primeiro e-mail em 1971. Ele o enviou para si mesmo como um teste... e logo esqueceu o que dizia.

Recursos do Notion Mail

Vamos explorar alguns recursos que tornam o Notion Mail especial.

Recurso nº 1: etiquetas automáticas e organização da caixa de entrada com tecnologia de IA do Notion

Deixe o Notion Mail gerenciar sua caixa de entrada

Está a organizar uma caixa de entrada desorganizada? O Notion Mail tem IA para fazer o trabalho pesado. Ele analisa o conteúdo, o remetente e o contexto de cada mensagem e, em seguida, sugere e aplica rótulos automaticamente. Isso significa que já não precisa arrastar e-mails para pastas individualmente.

Você também pode criar suas próprias etiquetas e, com o tempo, a IA aprende como você gosta que as coisas sejam organizadas. É como ensinar sua caixa de entrada a trabalhar do seu jeito.

Recurso nº 2: visualizações personalizadas da caixa de entrada, filtros e escrita baseada em blocos

Filtre sua caixa de entrada com o Notion Mail

Em vez de ficar preso à rolagem interminável de e-mails, o Notion Mail permite que você crie visualizações personalizadas da caixa de entrada compartilhada. Quer ver apenas as mensagens da sua equipe? Ou apenas os e-mails não lidos dos clientes? Você pode filtrar por remetente, rótulo, status e muito mais.

Além disso, se você está acostumado a escrever no Notion, o editor de e-mails será bastante confortável.

Você pode usar blocos para adicionar títulos, listas de verificação, chamadas, marcadores e até mesmo blocos de código. O comando de barra (/) familiar também está integrado, para que a formatação seja rápida e flexível. É uma pausa revigorante na rotina dos e-mails de texto simples.

📮ClickUp Insight: Quase 42% dos profissionais do conhecimento preferem o e-mail para comunicação em equipe. Mas isso tem um custo. Como a maioria dos e-mails chega apenas a alguns colegas de equipe, o conhecimento permanece fragmentado, dificultando a colaboração e a tomada de decisões rápidas. Para melhorar a visibilidade e acelerar a colaboração, aproveite um aplicativo completo para o trabalho, como o ClickUp, que transforma seus e-mails em tarefas acionáveis em segundos!

Recurso nº 3: Modelos e agendamento integrado

Agende ações com seus e-mails

O Notion Mail torna os e-mails repetitivos menos enfadonhos. Você pode salvar textos usados com frequência como trechos e inseri-los nas mensagens com um clique. Seja para lidar com tickets de suporte ou acompanhar leads, esse recurso economiza muito tempo e mantém suas respostas consistentes.

Além disso, a integração com o Notion Calendar permite que você insira links de agendamento diretamente em seus e-mails. Ele verifica sua disponibilidade e ajuda os destinatários a escolher um horário, sem a necessidade de um agendador de terceiros.

Preços do Notion Mail

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresas: preços personalizados

🔍 Você sabia? O símbolo “@” não foi originalmente inventado para e-mails. Ele era usado em contabilidade e faturas comerciais, significando “à taxa de”. Tomlinson o escolheu porque não era usado em nomes, tornando-o o separador perfeito.

O que é o Superhuman?

via Superhuman

O Superhuman é um cliente de e-mail premium que aumenta a produtividade e simplifica a experiência de e-mail com uma interface rápida e intuitiva e recursos poderosos. Ele oferece atalhos de teclado avançados, confirmações de leitura, lembretes de acompanhamento e insights baseados em IA.

Este aplicativo é especialmente popular entre profissionais e executivos que lidam com grandes volumes de e-mails diariamente, pois oferece ferramentas que priorizam velocidade, foco e produtividade.

🧠 Curiosidade: O filme de comédia romântica de 1998, Você Tem Uma Mensagem, estrelado por Tom Hanks e Meg Ryan, foi inspirado pelo surgimento da cultura do e-mail e pelo icônico alerta “Você Tem Uma Mensagem” da AOL.

Recursos do Superhuman

Veja o que você ganha ao entrar na zona de alto desempenho deste software de gerenciamento de e-mail. 📈

Recurso nº 1: organização da caixa de entrada e redação com tecnologia de IA

Peça à IA do Superhuman para escrever seus e-mails

A IA do Superhuman classifica automaticamente os e-mails em categorias inteligentes, como marketing, apresentações e atualizações sociais. Você também pode treiná-la para criar rótulos automáticos personalizados usando prompts simples, como “candidaturas a empregos” ou “solicitações para revisar trabalhos”.

Tem alguns pontos importantes? O redator de e-mails com IA do Superhuman pode transformá-los em e-mails refinados, alinhados com a sua marca e com o seu tom de voz. Ele aprende com suas mensagens anteriores para redigir respostas que soam como se fossem suas.

Além disso, o Superhuman até mesmo pré-redige respostas para tudo em sua caixa de entrada: basta revisar, ajustar se necessário e clicar em enviar. Você também pode pedir para encurtar, alongar, simplificar ou reescrever qualquer coisa, dando a você controle total sem o trabalho pesado.

Recurso nº 2: lembretes automáticos e pesquisa inteligente

Receba lembretes automáticos de acompanhamento

Esqueceu de marcar e-mails ou definir lembretes? O Superhuman te ajuda. Ele automaticamente solicita que você faça um acompanhamento se alguém não responder e pode até mesmo escrever a mensagem de acompanhamento para você.

Você também não precisa se lembrar do assunto exato ou do remetente. Basta digitar algo como “Onde estão as informações do segundo trimestre?” ou “Encontre respostas elogiando nossa apresentação”, e a pesquisa com IA do Superhuman exibirá os resultados em segundos.

🔍 Você sabia? O primeiro e-mail de spam foi enviado em 1978 por Gary Thuerk, gerente de marketing da Digital Equipment Corporation. Ele foi enviado para aproximadamente 400 pessoas e resultou em US$ 13 milhões em vendas, mas também marcou o início de um fenômeno muito odiado no mundo dos e-mails.

Recurso nº 3: Trechos

Organize trechos para garantir que nenhum detalhe seja perdido

Se você costuma enviar mensagens semelhantes com frequência, os Snippets facilitarão sua vida. Basta salvar uma resposta (ou até mesmo um e-mail completo com anexos e cópias) e inseri-la com um clique.

As equipes também podem compartilhar trechos para manter a consistência.

Bônus? Você pode automatizar fluxos de trabalho inteiros, como encaminhar aplicativos, responder e arquivar, sem levantar um dedo.

Preços do Superhuman

Empresas: US$ 40/mês por usuário

Starter: US$ 30/mês por usuário

Empresas: preços personalizados

O trabalho real muitas vezes está desconectado do e-mail, e essa é a triste realidade para muitos de nós. A IA contextual pode transformar a forma como o e-mail se conecta ao trabalho real, preenchendo de maneira inteligente a lacuna entre a comunicação e a ação. Em vez de deixar informações importantes ficarem enterradas nas caixas de entrada, a IA contextual pode analisar o conteúdo dos e-mails, entender sua intenção e exibir automaticamente tarefas, documentos ou atualizações de projetos relevantes em sua plataforma de trabalho. Por exemplo, se um e-mail contiver uma solicitação ou prazo, a IA pode sugerir a criação de uma tarefa, vinculá-la ao projeto certo ou até mesmo atribuí-la ao membro da equipe apropriado — tudo sem a necessidade de copiar manualmente ou alternar entre ferramentas. Essa integração perfeita garante que nada seja esquecido, tornando seu fluxo de trabalho mais eficiente e mantendo sua equipe alinhada. Veja como funciona:

📖 Leia também: Como usar o Google Chat para uma comunicação eficaz em equipe

Notion Mail vs. Superhuman: comparação de recursos

Quando se trata de clientes de e-mail criados para oferecer velocidade e foco, o Notion Mail e o Superhuman adotam abordagens muito diferentes para ajudá-lo a zerar sua caixa de entrada. Um se concentra na personalização e na classificação com inteligência artificial, enquanto o outro se concentra na velocidade e na precisão.

Vamos examinar essas ferramentas de produtividade de e-mail além do hype superficial para determinar qual se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho. ⚒️

Recurso nº 1: recursos de IA

Vamos comparar como o Notion e o Superhuman usam IA para lidar com seus e-mails.

Notion Mail

O Notion Mail se integra ao Notion AI, oferecendo assistência básica, como edição e refinamento do texto do seu e-mail. Você pode consultar as páginas do Notion enquanto escreve, o que é útil se você já estiver familiarizado com o ecossistema do Notion.

No entanto, o Notion Mail carece de recursos avançados de IA, como resumos automáticos, pesquisa poderosa com tecnologia de IA e rascunho de e-mails com sua própria voz.

Superhuman

O Superhuman, por outro lado, permite que você use amplamente a IA nos e-mails. Ele pode redigir respostas no seu tom, aprendendo como você costuma escrever. É inteligente o suficiente para detectar quando é necessário um acompanhamento e pode gerar um para você.

Além disso, ele possui uma pesquisa com inteligência artificial que permite digitar perguntas em inglês simples e obter o essencial sem precisar pesquisar muito. Precisa de uma visão geral rápida de um e-mail? O Superhuman exibe um resumo de uma linha com inteligência artificial acima de cada mensagem.

🏆 Vencedor: Superhuman, por sua IA contextual integrada à sua caixa de entrada.

Recurso nº 2: Espaço de trabalho unificado

Vamos ver como o Notion e o Superhuman mantêm seus e-mails e tarefas juntos (ou não).

Notion Mail

Se você já é usuário do Notion, tudo fica mais fácil aqui.

Como ele é integrado nativamente ao espaço de trabalho do Notion, você pode consultar ou vincular páginas diretamente em seus e-mails ou até mesmo redigir respostas a partir de um documento. Isso torna seu fluxo de trabalho menos fragmentado.

Superhuman

Embora o Superhuman ofereça integração com ferramentas populares, sua experiência de e-mail permanece separada de outros hubs de trabalho.

Você pode conectar ferramentas como Asana ou Slack, mas essas conexões são mais transacionais do que transformacionais. Você ainda precisa alternar entre aplicativos, o que cria atrito e interrompe seu fluxo de trabalho.

🏆 Vencedor: Empate! O Notion Mail vence em fluxos de trabalho restritos do Notion; o Superhuman vence em fluxos de trabalho colaborativos de e-mail. Escolha sua prioridade.

Recurso nº 3: Triagem e filtragem de e-mails

Vamos ver como o Notion e o Superhuman ajudam você a classificar e priorizar e-mails.

Notion Mail

O Notion Mail é uma excelente opção para organizar e classificar e-mails. Seu recurso “Visualizações” permite categorizar sua caixa de entrada em segmentos personalizados, como tópicos prioritários, mensagens relacionadas a projetos, boletins informativos ou qualquer outra coisa que seja importante para você.

Dependendo do nível de envolvimento que você deseja ter, essas visualizações podem ser alimentadas por sugestões de IA ou definidas manualmente.

Superhuman

O Superhuman adota uma abordagem semelhante com sua “Caixa de entrada dividida”, que categoriza seus e-mails em seções como VIPs, mensagens da equipe ou ferramentas, seja automaticamente ou com base em regras definidas por você.

A plataforma também oferece suporte ao encaminhamento automático de mensagens, respostas automáticas ou marcação de itens como concluídos sem precisar abri-los.

🏆 Vencedor: Empate! Ambas as ferramentas oferecem maneiras eficazes de organizar a caixa de entrada.

Notion Mail vs. Superhuman no Reddit

Fomos ao Reddit para comparar o Notion Mail com o Superhuman, e aqui está o que descobrimos.

Um usuário do Reddit compara os dois:

Sou usuário do Superhuman desde outubro de 2020. Algumas das minhas observações Intuitivo, com os mesmos atalhos de teclado. O Notion Mail não oferece uma experiência totalmente baseada no teclado. Você ainda precisa clicar para acessar alguns lugares, como uma caixa de entrada dividida diferente ou outra contaNão há “visualização” apenas para arquivados, ou seja, você não pode usar o G+A e não há pastas apenas para arquivados, mas precisa ir para “todos os e-mails”Não há confirmações de leitura (!!)Não há o benefício de segunda-feira de manhã, quando recebo minha pontuação de caixa de entrada zero Honestamente, é uma experiência semelhante e, para uma primeira versão, é muito boa. Não tenho certeza se a diferença entre o Notion Mail (mesmo nesta primeira versão) e o meu querido Superhuman é >= $30. No entanto, perder a minha sequência de caixa de entrada zero seria fatal para mim.

Sou usuário do Superhuman desde outubro de 2020. Algumas das minhas observações

Intuitivo, com os mesmos atalhos de teclado. O Notion Mail não oferece uma experiência totalmente baseada no teclado. Você ainda precisa clicar para acessar alguns lugares, como uma caixa de entrada dividida diferente ou outra contaNão há “visualização” apenas para arquivados, ou seja, você não pode usar o G+A e não há pastas apenas para arquivados, mas precisa ir para “todos os e-mails”Não há confirmações de leitura (!!)Não há o benefício de segunda-feira de manhã, quando recebo minha pontuação de caixa de entrada zero

Honestamente, é uma experiência semelhante e, para uma primeira versão, é muito boa. Não tenho certeza se a diferença entre o Notion Mail (mesmo nesta primeira versão) e o meu querido Superhuman é >= $30. No entanto, perder a minha sequência de caixa de entrada zero seria fatal para mim.

Alguns usuários apreciam a interface do Superhuman:

*Para mim, o design visual também foi importante. Os atalhos são ótimos, mas podem ser replicados em outros clientes. A interface do Superhuman, porém, é excelente.

*Para mim, o design visual também foi importante. Os atalhos são ótimos, mas podem ser replicados em outros clientes. A interface do Superhuman, porém, é excelente.

Enquanto outros usuários apreciam o Notion Mail:

Estava ansioso por isso e recebi há dois dias. Tenho milhares de e-mails organizados em várias dezenas de etiquetas de clientes e projetos e estava ansioso pelas ferramentas organizacionais adicionais. Ele transferiu minhas etiquetas do Gmail, mas não tem e-mails atribuídos às etiquetas. Portanto, é completamente inútil para mim, a menos que haja uma solução fácil que eu esteja deixando passar.

Estava ansioso por isso e recebi há dois dias. Tenho milhares de e-mails organizados em várias dezenas de etiquetas de clientes e projetos e estava ansioso pelas ferramentas organizacionais adicionais.

Ele transferiu minhas etiquetas do Gmail, mas não tem e-mails atribuídos às etiquetas. Portanto, é completamente inútil para mim, a menos que haja uma solução fácil que eu esteja deixando passar.

🔍 Você sabia? 88% dos usuários de e-mail verificam sua caixa de entrada várias vezes ao dia. Especificamente, 39% verificam de 3 a 5 vezes, 27% verificam de 10 a 20 vezes e 22% verificam mais de 20 vezes. Enquanto isso, 8,5% verificam seus e-mails uma vez por dia e 3,5% não verificam todos os dias.

Conheça o ClickUp: a melhor alternativa ao Notion Mail e ao Superhuman

Quando você não consegue decidir entre a opção A e a opção B (neste caso, Notion e Superhuman!), por que não escolher a opção C?

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo — tudo alimentado por IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Vamos comparar o ClickUp com o Notion Mail e o Superhuman. ⚓

Vantagem do ClickUp nº 1: gerenciamento de projetos por e-mail

Está cansado de alternar constantemente entre abas, perder conversas e copiar manualmente tarefas da sua caixa de entrada para a sua lista de afazeres?

Entre no ClickUp Email Project Management.

Em vez de tratar o e-mail como um aplicativo separado, a ferramenta o coloca no centro do seu fluxo de trabalho. Você pode enviar e receber e-mails diretamente dentro das tarefas, vincular threads de e-mail a trabalhos relevantes e até mesmo atribuir acompanhamentos sem sair do seu espaço de trabalho.

Enquanto o Superhuman se concentra na velocidade e o Notion Mail tenta organizar seus e-mails e caixa de entrada em um banco de dados, o ClickUp vai além. Ele transforma os e-mails da sua caixa de entrada unificada em tarefas ClickUp acionáveis.

Por exemplo, se você estiver gerenciando o lançamento de um produto e receber um e-mail detalhado de um cliente com feedback sobre um recurso beta. Basta encaminhar o e-mail para o seu espaço de trabalho, onde ele se tornará automaticamente uma tarefa.

Centralize o trabalho com o gerenciamento de projetos por e-mail do ClickUp Envie e-mails sem sair do seu espaço de trabalho com o Gerenciamento de Projetos por E-mail do ClickUp.

A linha de assunto se torna o nome da tarefa, o corpo é a descrição e quaisquer anexos são incluídos para o gerenciamento de tarefas por e-mail. Você pode então atribuí-la a um desenvolvedor, definir uma data de vencimento e até mesmo acionar uma automação para notificar a equipe de produto. A plataforma tudo-em-um permite que todos os participantes do projeto visualizem as mesmas conversas por e-mail, adicionem comentários, marquem uns aos outros e acompanhem as decisões.

Veja o que Philip Storry, administrador de sistemas sênior da SYZYGY, pensa:

O ClickUp substituiu uma combinação confusa de tickets de helpdesk e cadeias de e-mails por uma única tarefa e subtarefas para cada item/evento no processo, garantindo que nada seja esquecido e que tudo aconteça no momento certo. Nenhuma solução anterior foi capaz de coordenar quatro departamentos com tanta facilidade quanto o ClickUp.

O ClickUp substituiu uma combinação confusa de tickets de helpdesk e cadeias de e-mails por uma única tarefa e subtarefas para cada item/evento no processo, garantindo que nada seja esquecido e que tudo aconteça no momento certo. Nenhuma solução anterior foi capaz de coordenar quatro departamentos com tanta facilidade quanto o ClickUp.

Você pode configurá-lo para que cada envio de formulário de suporte envie automaticamente um e-mail ao cliente e crie uma tarefa para sua equipe de suporte, completa com prioridade, responsável e prazo.

Isso se torna ainda mais poderoso quando você adiciona a integração do ClickUp e do Outlook. Recebeu um e-mail que precisa de acompanhamento? Basta transformá-lo em uma tarefa diretamente no Outlook.

E se você é usuário do Gmail, a experiência é igualmente perfeita. A integração entre o ClickUp e o Gmail converte qualquer e-mail em uma tarefa com apenas alguns cliques, seja através do complemento do Gmail ou da extensão do Chrome.

🧠 Curiosidade: impressionantemente, 71% dos profissionais de marketing B2B incluem boletins informativos por e-mail em sua estratégia de marketing de conteúdo, comprovando seu valor na construção de conexões comerciais.

Vantagem nº 2 do ClickUp: recursos com tecnologia de IA

O problema é o seguinte: as equipes passam horas por semana procurando informações, resumindo documentos e redigindo atualizações. Na verdade, o profissional médio perde mais de 30 minutos por dia apenas procurando informações relacionadas ao trabalho. Isso significa mais de 120 horas por ano gastas vasculhando e-mails, threads do Slack e arquivos espalhados. (Fonte: ClickUp Insight)

O ClickUp Brain, assistente com inteligência artificial da plataforma, está profundamente integrado à plataforma de gerenciamento de projetos por e-mail e compreende o contexto do seu trabalho.

Elabore e-mails de vendas recebidos que abordem objeções comuns e ofereçam provas sociais usando o ClickUp Brain.

Digamos que você esteja gerenciando o lançamento de um produto complexo e precise de um resumo rápido da situação. Você não precisa vasculhar seis listas de tarefas, quatro notas de reunião e um documento do mês passado.

Basta perguntar ao ClickUp Brain em linguagem natural. Ele irá extrair instantaneamente as tarefas, prazos e bloqueadores relevantes.

📌 Exemplo de prompt: Qual é o status atual do lançamento do produto no terceiro trimestre? Inclua as principais tarefas, quaisquer obstáculos e quem é responsável por cada item.

Precisa escrever uma atualização rápida para as partes interessadas? O AI Agent, um redator de e-mails, elabora um relatório de status usando dados do projeto em tempo real. Está criando um calendário de conteúdo? Ele pode gerar esboços, e então o ClickUp Brain pode intervir para ajudá-lo a aperfeiçoar ainda mais os rascunhos.

Agora, vamos falar sobre reuniões.

Se sua equipe está sobrecarregada com chamadas, o ClickUp AI Notetaker resolve isso com automação. Ele transcreve reuniões em tempo real, resume pontos-chave e, o mais importante, cria tarefas automaticamente a partir de itens de ação.

Confie no ClickUp AI Notetaker para te ajudar durante as reuniões

Chega de se esforçar para lembrar o que foi decidido e quem está fazendo o quê. O trabalho é documentado e atribuído em seu espaço de trabalho quando a chamada termina.

Por exemplo, uma equipe de sucesso do cliente pode realizar uma sessão de feedback com um cliente importante. O AI Notetaker transcreve toda a chamada, sinaliza solicitações de melhoria como tarefas e publica um resumo TL;DR em seu canal de chat interno. Mesmo os colegas de equipe que não puderam participar ficam instantaneamente atualizados e prontos para agir.

Depois de registrar suas tarefas e definir suas prioridades, o próximo desafio é garantir que todos os colaboradores estejam alinhados.

O ClickUp Chat é onde sua estratégia se transforma em execução com sua equipe, e não ao redor dela.

Digamos que você esteja em uma conversa no chat discutindo uma solicitação urgente de um cliente. Alguém menciona uma solução, outro sugere um ajuste na cópia e você percebe que isso está se transformando em um plano de ação. Você pode transformar essas mensagens diretamente em tarefas, ali mesmo no chat.

Atribua tarefas, defina prazos e pronto! A conversa se transforma em ação sem interromper o fluxo. Além disso, o ClickUp Brain resume toda a conversa e destaca os próximos passos, garantindo que todos estejam alinhados.

Você pode até mesmo iniciar uma chamada rápida de vídeo ou áudio com o ClickUp SyncUps, que vem com recursos integrados para anotações. Quando combinado com o ClickUp Docs, você tem uma ferramenta de colaboração completa.

Precisa elaborar um plano de entrada no mercado? Abra um documento do ClickUp, incorpore sua lista de tarefas, adicione um cronograma do projeto, marque seus colegas de equipe para revisões e até mesmo atribua tarefas diretamente do documento. Seu líder de desenvolvimento pode atualizar o cronograma, seu designer pode comentar em linha e seu profissional de marketing pode vincular relatórios de desempenho, tudo em tempo real.

Os documentos podem ser acessados de qualquer lugar no ClickUp e estão localizados ao lado de suas tarefas e cronogramas. Você também pode usar modelos prontos para propostas, notas de reuniões ou especificações de produtos e adaptá-los conforme necessário.

📣 A vantagem do ClickUp: o Brain MAX é o seu companheiro de desktop com inteligência artificial que torna o gerenciamento de e-mails fácil e eficiente. Com integração profunda entre sua caixa de entrada, tarefas e calendário, o Brain MAX reúne todas as suas comunicações por e-mail em um único espaço de trabalho unificado. Você pode usar o recurso de conversão de voz em texto para redigir, responder ou organizar e-mails rapidamente sem usar as mãos, enquanto vários modelos de IA líderes ajudam a gerar respostas refinadas, resumir longas conversas e sugerir acompanhamentos. O Brain MAX também pode automatizar tarefas rotineiras de e-mail, definir lembretes para mensagens importantes e vincular e-mails a projetos ou contatos relevantes, mantendo sua caixa de entrada organizada e seu fluxo de trabalho contínuo.

O Mail encontra seu par ideal com o ClickUp

Se você pensar apenas no e-mail, estará perdendo metade da história.

É claro que o Notion Mail é ótimo para os fãs do Notion, e o Superhuman foi desenvolvido para oferecer velocidade e respostas bem pensadas. Mas a produtividade real acontece quando seus e-mails, tarefas, documentos e projetos funcionam bem juntos.

É aí que entra o ClickUp. Como um aplicativo completo para o trabalho, ele mantém e-mails, tarefas e trabalho em equipe em um só lugar. Dessa forma, seu trabalho flui suavemente e permanece organizado.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅