As 10 melhores alternativas ao Superwhisper com recursos de reunião baseados em IA

Reuniões consecutivas já são difíceis o suficiente sem o estresse adicional de tomar notas, fazer acompanhamentos e tentar lembrar quem se comprometeu com o quê.

Os assistentes de reunião com IA tornaram-se essenciais para equipes que desejam manter o foco durante as discussões e contar com resumos precisos após as reuniões.

O Superwhisper é uma ferramenta útil, mas não é a única.

Nesta postagem do blog, apresentaremos 10 alternativas ao Superwhisper que vão além da transcrição de fala para texto, ajudando você a agir com base no que foi dito, e não apenas gravá-lo. 🧑‍💻

Procurando uma comparação rápida das principais ferramentas? Aqui está um resumo das melhores alternativas ao Superwhisper e o que cada uma oferece. 📊

Ferramenta Melhores recursos Ideal para Preços ClickUp AI Notetaker com marcação de oradores, criação de tarefas em tempo real, documentos pesquisáveis e ClickUp Brain para insights de reuniões. Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes empresas Plano gratuito disponível; personalização disponível para empresas. Otter. ai Vocabulário personalizado, resumos automáticos, espaços de trabalho compartilhados, pesquisa global Pequenas empresas, empresas de médio porte Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16,99/mês por usuário. Sembly AI Extração de tarefas, marcadores de tópicos, resumos com IA, histórico de reuniões pesquisável Pequenas empresas, empresas de médio porte Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês por usuário. Fireflies. ai Destaques do canal da equipe, rastreadores personalizados, pesquisa semântica, trechos de vídeo Pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 18/mês por usuário. Grain AI Vídeos, coleções por tópico, bibliotecas colaborativas, destaques da marca Pequenas empresas, empresas de médio porte Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês por usuário. Avoma Acompanhamento de sentimentos, coaching de vendas, sincronização de CRM, manuais de conversação Empresas de médio porte, grandes empresas Os planos pagos começam em US$ 29/mês por usuário. Fathom Resumos por e-mail, resumos com destaques de IA, pesquisa em linguagem natural, gravações seguras Indivíduos, pequenas empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês por usuário. MeetGeek Distribuição inteligente de notas, divisão em capítulos com IA, métricas de tempo de fala, tags de reunião Pequenas empresas, empresas de médio porte Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês por usuário. tl;dv Gravação baseada em navegador, compartilhamento de segmentos, bibliotecas de vídeos da equipe, marcação Indivíduos, pequenas empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês por usuário. Tactiq Transcrição em tempo real do Meet, exportação para o Google Docs, anotações compartilhadas, destaques Indivíduos, pequenas empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário.

Por que escolher alternativas ao Superwhisper?

A conversão de voz em texto do Superwhisper é útil para usuários de Mac, mas suas limitações podem levá-lo a procurar alternativas. Questões como custo, personalização ou suporte à plataforma muitas vezes fazem com que valha a pena mudar.

Veja por que você pode explorar outras ferramentas de gerenciamento de reuniões. ⚒️

Não oferece suporte ao Windows: restringe os usuários ao macOS e iOS, deixando os usuários do Windows sem atendimento.

Limita os modelos gratuitos: restringe os melhores modelos de IA locais aos planos pagos, reduzindo a acessibilidade.

Complica prompts personalizados: Requer conhecimento técnico para resultados de ditado personalizados

Não oferece colaboração em tempo real: Não oferece suporte a transcrição em equipe ou fluxos de trabalho compartilhados.

Dificuldades com sotaques: Interpreta erroneamente o inglês não padrão, reduzindo a precisão para usuários diversos.

Sem transcrição de vídeo: omite o suporte para transcrever arquivos de vídeo, ao contrário de alguns concorrentes.

Lento em dispositivos mais antigos: Diminui o desempenho em Macs com menor poder de processamento

🧠 Curiosidade: os antigos gregos se reuniam na Ágora para debater questões cívicas, e os romanos realizavam desde reuniões políticas até religiosas no Fórum. Então, tecnicamente, a sincronização da sua equipe faz parte de uma tradição de 2.000 anos.

As melhores alternativas ao Superwhisper para usar

Se o Superwhisper não atendeu às suas necessidades (ou se você está apenas curioso), aqui estão algumas alternativas de destaque que vale a pena conferir. Quer você esteja trabalhando com chamadas ao vivo ou arquivos de áudio e vídeo salvos, essas ferramentas ajudam você a extrair insights rapidamente.

Cada uma oferece uma abordagem única de IA para notas de reunião e suporte, para que você possa encontrar a opção certa para o seu fluxo de trabalho. 📋

1. ClickUp (ideal para gerenciar tarefas e reuniões em um único espaço de trabalho)

Registre itens de ação com o ClickUp AI Notetaker Grave, transcreva e identifique os interlocutores usando o ClickUp AI Notetaker.

O Superwhisper captura o que foi dito em uma reunião, mas muitas vezes fica por aí. Você ainda precisa descobrir como atribuir as próximas etapas, organizar os acompanhamentos e conectar essas conversas ao trabalho em andamento. Para equipes em rápida evolução, essa lacuna pode atrasar as coisas.

O ClickUp oferece uma abordagem mais conectada e completa. Como o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, ele reúne todos os seus aplicativos de trabalho, dados, reuniões e fluxos de trabalho, acabando com a dispersão do trabalho e fornecendo 100% de contexto e um único local para que pessoas e agentes trabalhem juntos.

Deixe a IA fazer as anotações por você.

Veja o ClickUp AI Notetaker, por exemplo. Ele grava reuniões, transcreve conversas em tempo real e marca cada participante para maior clareza.

Aqui está um guia rápido para você começar:

Suponha que sua equipe de produto realize uma sessão de planejamento de recursos no Google Meet. Quando a chamada termina, a ferramenta gera uma transcrição e um resumo conciso destacando os pontos principais, como quais recursos devem ser priorizados e quem liderará cada iniciativa.

Essas decisões são automaticamente convertidas em tarefas do ClickUp, atribuídas e prontas para acompanhamento no mesmo espaço de trabalho.

Trabalhe quatro vezes mais rápido com a digitação por voz.

O Talk to Text incorporado ao Brain MAX é uma verdadeira revolução para quem deseja trabalhar de forma mais inteligente e rápida. Essa ferramenta de ditado com inteligência artificial permite que você dite sem usar as mãos em qualquer aplicativo, sem precisar alternar entre janelas ou interromper seu fluxo de trabalho.

Use o Talk to Text para aperfeiçoar sua escrita, adequar seu estilo e até mesmo editar automaticamente enquanto fala.

Veja tudo o que você pode fazer com ele:

Edição automática por IA: você fala, a IA digita e edita. Escolha o seu nível preferido de aprimoramento, desde edições mínimas até um polimento profissional.

Menções e links contextuais: mencione colegas, tarefas ou documentos, e a IA conecta automaticamente as pessoas certas com os links corretos.

Vocabulário pessoal: a ferramenta aprende as palavras mais usadas, o jargão específico do trabalho e os apelidos para uma experiência verdadeiramente personalizada.

Voz global: fale em seu próprio idioma e digite fluentemente em mais de 50 outros idiomas, tornando-o perfeito para equipes globais.

O Brain MAX também pode pesquisar suas notas e documentos de reuniões em plataformas como Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e todos os aplicativos conectados. Além da pesquisa, ele consolida os recursos de várias ferramentas de IA, como ChatGPT, Claude e Gemini, em uma única plataforma inteligente e pronta para uso corporativo.

Alterne entre os melhores modelos de IA no ClickUp usando o Brain MAX.

Se você está pronto para abandonar a proliferação da IA, usar sua voz para realizar tarefas, criar documentos, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais, experimente o Brain MAX.

Documentos que mantêm seu trabalho superorganizado

Colabore no conteúdo das reuniões no ClickUp Docs

Todo o conteúdo, resumos e transcrições das reuniões são armazenados em um ClickUp Docs privado. Esses documentos suportam formatação avançada, edição colaborativa e marcação, facilitando a organização e o acesso aos registros das reuniões entre as equipes.

Por exemplo, uma equipe de sucesso do cliente pode revisitar chamadas de integração, adicionar notas contextuais e manter tudo vinculado à pasta desse cliente para uma visibilidade perfeita.

Liberte o poder do ClickUp Brain

Use o ClickUp Brain para pesquisar em transcrições e notas de reunião

Se você estiver procurando um acompanhamento específico de uma reunião anterior, o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, pode ajudar.

Faça uma pergunta como “O que foi discutido sobre o lançamento do segundo trimestre?” e os pontos relevantes das transcrições anteriores serão exibidos instantaneamente. Isso é especialmente útil para equipes que gerenciam vários projetos ou um grande volume de reuniões.

Modelo de ata de reunião do ClickUp

Para otimizar ainda mais a tomada de notas, o ClickUp Meetings oferece vários modelos de notas de reunião.

O modelo de ata de reunião do ClickUp ajuda a padronizar a forma como sua equipe captura e organiza as discussões. O modelo inclui seções dedicadas para itens da agenda, decisões e acompanhamentos, ajudando as equipes a documentar as reuniões de forma clara e consistente.

Obtenha um modelo gratuito Estruture e organize reuniões usando o modelo de ata de reunião do ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp

Transcreva reuniões em vários idiomas: Deixe o ClickUp detectar automaticamente o idioma do anfitrião e gerar notas precisas em mais de 15 idiomas.

Personalize seu dia: use use o Calendário ClickUp para priorizar tarefas e bloquear tempo de foco com base na sua carga de trabalho.

Participe de chamadas com um clique: inicie reuniões no Zoom, Meet ou Teams diretamente do ClickUp.

Esteja preparado para as reuniões: receba lembretes oportunos para nunca ser pego de surpresa antes de uma chamada.

Agende com mais inteligência: visualize os calendários da equipe lado a lado para encontrar horários de reunião que sejam convenientes para todos.

Compartilhe resultados instantaneamente: peça ao ClickUp Brain para publicar resumos e itens de ação diretamente nos canais peça ao ClickUp Brain para publicar resumos e itens de ação diretamente nos canais do ClickUp Chat para um rápido acompanhamento e visibilidade.

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem precisar de tempo para se familiarizar com a interface e os diversos recursos do ClickUp.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.450 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação do Reddit diz tudo:

*No início, eu estava indeciso sobre o ClickUp Brain, pois parecia apenas mais um artifício de IA. Mas ele me poupou de algumas tarefas tediosas de redação, especialmente quando preciso resumir e-mails longos de clientes ou começar um rascunho. Não é perfeito, mas é útil quando estou sobrecarregado. O recurso de anotações com IA foi a verdadeira surpresa. Costumávamos perder muitas ações a serem realizadas após as reuniões, mas agora ele captura tudo e atribui tarefas automaticamente. O acompanhamento ficou visivelmente melhor. Como tudo, levou algum tempo para nos acostumarmos e ainda há momentos em que as coisas parecem um pouco desajeitadas. Mas, olhando para trás e vendo como trabalhávamos antes, não gostaria de voltar atrás.

📮 ClickUp Insight: De acordo com nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões, quase 40% dos entrevistados participam de 4 a 8 ou mais reuniões por semana, com cada reunião durando até uma hora. Isso se traduz em uma quantidade impressionante de tempo coletivo dedicado a reuniões em toda a sua organização. E se você pudesse recuperar esse tempo? O Notetaker com IA integrado do ClickUp pode ajudá-lo a aumentar a produtividade em até 30% por meio de resumos instantâneos de reuniões, enquanto o ClickUp Brain ajuda na criação automatizada de tarefas e fluxos de trabalho otimizados, transformando horas de reuniões em insights acionáveis.

🎥 Assista à nossa comparação entre Wispr Flow, Superwhisper, ClickUp e outras ferramentas de ditado por voz:

2. Otter.ai (ideal para anotações rápidas durante conversas ao vivo)

via Otter.ai

O Otter. ai é um assistente popular para anotações. Sua transcrição em tempo real é precisa e mostra os IDs dos locutores e os carimbos de data/hora, para que você sempre saiba quem disse o quê e quando.

Melhor ainda? O Otter pode participar automaticamente de suas reuniões no Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams (sim, mesmo que você não esteja presente), e seu aplicativo móvel permite capturar conversas em tempo real, mesmo offline. Além disso, o chat com IA integrado à ferramenta pode extrair acompanhamentos ou até mesmo escrever e-mails de recapitulação.

Melhores recursos do Otter.ai

Crie listas de vocabulário personalizadas para termos específicos do setor, para que as transcrições capturem com precisão o jargão técnico sem correções frequentes.

Gere resumos automáticos que identificam as principais decisões e os próximos passos sem revisão manual.

Colabore por meio de espaços de trabalho compartilhados, onde as equipes podem destacar textos e adicionar notas contextuais.

Encontre informações específicas em meses de reuniões usando recursos de pesquisa abrangentes.

Limitações do Otter.ai

A precisão diminui em reuniões com vários participantes falando simultaneamente.

Não possui integração nativa com ferramentas de gerenciamento de projetos.

Preços do Otter.ai

Gratuito

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Veja o que um avaliador do G2 disse:

O que mais gosto no Otter é que posso prestar toda a minha atenção às pessoas com quem estou falando, sem precisar ficar tomando notas o tempo todo. As conversas ficam mais fluidas, posso fazer mais perguntas e descobrir muito mais informações, porque sei que o Otter vai tomar notas e gravar uma transcrição em áudio.

O que mais gosto no Otter é que posso prestar toda a minha atenção às pessoas com quem estou falando, sem precisar ficar tomando notas o tempo todo. As conversas ficam mais fluidas, posso fazer mais perguntas e obter muito mais informações, porque sei que o Otter vai tomar notas e gravar uma transcrição em áudio.

💡 Dica profissional: antes da reunião, atribua uma função a cada pessoa: condutor, aprovador, colaborador ou informado. A IA pode ajudar a identificar colaboradores de reuniões anteriores ou documentos de projetos. Chega de pisar nos calos uns dos outros.

3. Sembly AI (ideal para extrair tarefas acionáveis das reuniões)

via Sembly AI

Pense no Sembly como uma ferramenta de transcrição com IA que identifica itens de ação, decisões e acompanhamentos automaticamente. Assim, enquanto você encerra uma chamada, ele resume os próximos passos.

O que o diferencia é sua profunda integração com ferramentas de gerenciamento de projetos. Isso significa que as informações das reuniões são canalizadas diretamente para seus fluxos de trabalho. Adicione análise de sentimentos, suporte a vários idiomas e poderosas ferramentas de pesquisa, e a ferramenta se torna um aliado estratégico.

Melhores recursos do Sembly AI

Transforme pontos de discussão em tarefas rastreáveis que se integram aos sistemas de gerenciamento de projetos.

Navegue pelas gravações das reuniões por meio de marcadores de tópicos que identificam automaticamente as mudanças de assunto.

Receba resumos gerados por IA destacando informações essenciais e acompanhamentos necessários.

Crie uma base de conhecimento pesquisável organizada por projeto, equipe ou tópico de discussão.

Limitações da IA da Sembly

Os requisitos de acesso ao calendário levantam potenciais preocupações de privacidade

O reconhecimento de voz tem dificuldade com sotaques fortes e terminologia especializada.

Preços do Sembly AI

Gratuito

Profissional: US$ 15/mês

Equipe: US$ 29/mês por usuário

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sembly AI

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

via Fireflies.ai

O Fireflies.ai se concentra em tornar suas reuniões pesquisáveis e inteligentes. Sua verdadeira força reside na análise de tópicos e sentimentos; você pode pesquisar “atualizações do orçamento”, “feedback positivo” ou “prazos” em dezenas de transcrições, e a ferramenta exibirá os momentos exatos.

Ele também organiza o conteúdo da sua reunião com tags e temas automáticos, facilitando o acompanhamento das conversas ao longo do tempo. Espaços de trabalho compartilhados, anotações da equipe e criação de listas de tarefas ajudam o Fireflies a transformar suas reuniões em uma base de conhecimento viva.

Fireflies. ai melhores recursos

Envie os destaques da reunião diretamente para os canais da equipe, para que as informações cheguem aos membros da equipe sem a necessidade de mudar de plataforma.

Crie rastreadores personalizados para termos ou tópicos específicos que compilam discussões relacionadas em várias reuniões.

Filtre arquivos de conversas usando categorização com tecnologia de IA que agrupa conteúdos semelhantes automaticamente.

Obtenha transcrições de áudio rápidas e precisas de reuniões no Zoom, Teams e Meet com a extensão do Chrome.

Limitações do Fireflies.ai

A detecção de tópicos tem um desempenho inconsistente em diferentes tipos de conversas.

Opções limitadas para personalização de terminologia, ao contrário das alternativas ao Fireflies.ai

Preços do Fireflies.ai

Gratuito

Pro: US$ 18/mês por usuário

Negócios: US$ 29/mês por usuário

Empresa: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (mais de 645 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

🧠 Curiosidade: A prática de tomar notas vem de muito tempo atrás. Os antigos egípcios registravam eventos em hieróglifos, enquanto os escribas romanos inventaram a taquigrafia para acompanhar os discursos públicos.

5. Grain AI (ideal para criar vídeos com destaques compartilháveis)

via Grain AI

Tem um fluxo de trabalho acelerado? Em vez de enviar uma gravação completa de 60 minutos, você pode criar clipes com os destaques de 90 segundos e compartilhá-los com sua equipe usando o Grain AI. Seja um momento de inspiração de um cliente ou uma decisão sobre um projeto, a ferramenta facilita capturar e compartilhar apenas o que é importante.

Você também terá transcrição ao vivo, arquivos pesquisáveis e integrações com o Slack e o Teams. É benéfico para profissionais de vendas e sucesso do cliente que desejam manter as partes interessadas alinhadas sem sobrecarregá-las com reproduções completas.

Melhores recursos do Grain AI

Gere videoclipes instantâneos durante reuniões ativas que podem ser compartilhados imediatamente com os tomadores de decisão.

Compile coleções de vídeos sobre temas específicos que reúnam discussões relacionadas de reuniões separadas.

Crie bibliotecas colaborativas onde os membros da equipe adicionam contexto por meio de notas e tags de categoria.

Distribua destaques com aparência profissional e com a marca da sua empresa aos clientes por meio de páginas de visualização seguras.

Limitações da Grain AI

A funcionalidade completa requer integração com o Zoom.

O processamento de vídeo exige largura de banda e recursos de armazenamento substanciais.

Preços do Grain AI

Gratuito

Starter: US$ 19/mês por usuário

Negócios: US$ 39/mês por usuário

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários da Grain AI

G2: 4,6/5 (mais de 295 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Grain AI?

Uma avaliação do G2 descreve assim:

*O Grain é capaz de capturar com precisão notas e transcrições de reuniões. A equipe de suporte também é muito eficiente, assim como o sistema de integração. Além disso, é muito fácil integrar e conectar-se com outros membros da equipe... talvez se eles permitissem um mínimo de 25 gravações de reuniões nas licenças gratuitas, em vez das 20 atuais.

*O Grain é capaz de capturar com precisão notas e transcrições de reuniões. A equipe de suporte também é muito eficiente, assim como o sistema de integração. Além disso, é muito fácil integrar e conectar-se com outros membros da equipe... talvez se eles permitissem um mínimo de 25 gravações de reuniões nas licenças gratuitas, em vez das 20 atuais.

💡 Dica profissional: uma reunião sem um objetivo é apenas uma confusão na agenda. Decida se é para brainstorming, tomada de decisões ou atualizações e, em seguida, deixe seu assistente de IA gerar automaticamente uma agenda de reunião com base em e-mails ou chats.

6. Avoma (ideal para reuniões de vendas e sucesso do cliente)

via Avoma

O Avoma converte arquivos de áudio de suas reuniões em texto escrito e análises perspicazes, tornando-o mais do que apenas um serviço de transcrição com IA. Ele oferece suporte a vários idiomas (mais de 40), agendamento de clientes e encaminhamento de leads.

Mas o que diferencia a ferramenta é seu coaching e análise de desempenho.

Gerentes de vendas e líderes de equipe podem ver as proporções de conversação, acompanhar como os representantes lidam com objeções e usar insights para dar feedback específico. Pense nisso como um assistente de reunião focado em ajudar sua equipe a crescer, não apenas em tomar notas.

Melhores recursos do Avoma

Acompanhe os sinais emocionais e os níveis de envolvimento ao longo das reuniões com a análise de sentimentos.

Compare o desempenho da equipe com referências de interações bem-sucedidas para identificar necessidades de treinamento.

Receba sugestões de coaching de IA com base em padrões de conversação e técnicas de vendas comprovadas.

Crie manuais a partir das reuniões com melhor desempenho para ajudar a replicar resultados bem-sucedidos.

Limitações do Avoma

Os recursos atendem principalmente a contextos de vendas, com aplicação limitada em outros departamentos.

Requer uma configuração técnica para integração com CRM.

Preços do Avoma

Startup: US$ 29/mês por usuário

Organização: US$ 39/mês por usuário

Empresa: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Avoma

G2: 4,6/5 (mais de 1.335 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

🔍 Você sabia? As Regras de Ordem de Robert, ainda utilizadas hoje para conduzir reuniões produtivas, foram escritas no século XIX para ajudar a organizar reuniões da igreja. Antes disso, todos simplesmente... falavam ao mesmo tempo.

7. Fathom (ideal para recursos gratuitos de assistente de reunião com IA)

via Fathom

O Fathom facilita as reuniões e, surpreendentemente, é gratuito. Ele se junta às suas chamadas do Zoom, Meet ou Teams, grava-as e escreve um resumo instantâneo para que você não precise fazer isso. A ferramenta de reunião com IA sincroniza notas, caixas de texto e tarefas diretamente no seu CRM, sem necessidade de cliques extras.

Por que você deve usá-lo? Ele fornece videoclipes instantâneos de partes específicas de uma reunião. Quer compartilhar apenas a parte em que seu cliente disse: “Vamos seguir em frente”? Grave e envie.

Conheça os melhores recursos

Faça perguntas em linguagem natural sobre reuniões anteriores para encontrar informações específicas sem precisar examinar transcrições.

Marque momentos importantes durante discussões ao vivo que são compilados automaticamente em resumos com destaques.

Receba resumos por e-mail imediatamente após o término das reuniões, sem cliques adicionais.

Compreenda as limitações

Menos opções de integração em comparação com alternativas voltadas para empresas

A qualidade do resumo depende muito da estrutura e da clareza da reunião.

Preços da Fathom

Gratuito

Premium: US$ 19/mês por usuário

Edição para equipes: US$ 29/mês por usuário

Team Edition Pro: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários da Fathom

G2: 5/5 (mais de 4.945 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 735 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fathom?

Um usuário do Reddit compartilhou este feedback:

Como agência, somos grandes fãs do Fathom. A interface é extremamente simples, então podemos rapidamente gerar relatórios sobre tráfego, conversões ou comportamento do usuário sem precisar nos perder em meio a tanta informação. Além disso, é fácil compartilhar links com freelancers, então não há trabalho adicional para colocá-los a par das novidades.

Como agência, somos grandes fãs do Fathom. A interface é extremamente simples, então podemos rapidamente gerar relatórios sobre tráfego, conversões ou comportamento do usuário sem precisar nos perder em meio a informações desnecessárias. Além disso, é fácil compartilhar links com freelancers, então não há trabalho adicional para colocá-los a par das novidades.

8. MeetGeek (ideal para documentação automatizada de reuniões)

via MeetGeek

O MeetGeek grava e transcreve reuniões, mesmo aquelas que você perde, e envia um resumo por e-mail alguns minutos depois.

O MeetGeek vai além da simples captura: ele oferece suporte a notas privadas, rastreamento de palestrantes, métricas de desempenho e análise de tendências de reuniões. Com integrações em mais de 7.000 aplicativos, incluindo CRMs e gerenciadores de tarefas, ele foi desenvolvido para equipes que desejam que cada reunião faça o trabalho avançar, em vez de se acumular como desordem digital.

Melhores recursos do MeetGeek

Compartilhe notas de reunião automaticamente com base em regras personalizáveis e grupos de participantes.

Vá diretamente para as partes relevantes de gravações mais longas usando marcadores de capítulo gerados por IA.

Monitore métricas de conversação, incluindo a distribuição do tempo de fala entre os membros da equipe.

Marque pontos críticos da discussão que são compilados em seções de destaque facilmente revisáveis.

Limitações do MeetGeek

Os formatos de resumo de reuniões oferecem opções mínimas de personalização.

Seleção limitada de integrações de terceiros

Preços do MeetGeek

Gratuito

Pro: US$ 19/mês por usuário

Negócios: US$ 39/mês por usuário

Empresa: US$ 59/mês por usuário

Avaliações e comentários do MeetGeek

G2: 4,6/5 (mais de 445 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MeetGeek?

Extraído diretamente de uma avaliação no Reddit sobre esta alternativa ao Superwhisper:

Se você deseja uma ferramenta que resuma e crie atas de reunião que capturem os detalhes mais relevantes de suas reuniões, experimente o MeetGeek. Ele permite até mesmo personalizar modelos para gerar atas de reunião que capturem informações específicas para você. Depois, basta pesquisar palavras-chave para encontrá-las ou sincronizá-las automaticamente com outra ferramenta que você usa (por exemplo, Notion, Slack etc.)

Se você deseja uma ferramenta que resuma e crie atas de reunião que capturem os detalhes mais relevantes de suas reuniões, experimente o MeetGeek. Ele permite até mesmo personalizar modelos para gerar atas de reunião que capturem informações específicas para você. Depois, basta pesquisar palavras-chave para encontrá-las ou sincronizá-las automaticamente com outra ferramenta que você usa (por exemplo, Notion, Slack, etc.)

🧠 Curiosidade: O termo “ata de reunião” vem do latim minuta scriptura, que significa “pequenas notas”, o que faz sentido, considerando a rapidez com que elas podem ser esquecidas se você não as anotar.

9. tl;dv (Ideal para democratizar as gravações de reuniões)

via tl;dv

O tl;dv (Too Long; Didn’t View) é ideal para equipes de vendas e sucesso do cliente que precisam de insights. Esse assistente de IA transcreve, traduz e resume chamadas automaticamente, mas seu verdadeiro poder está no coaching. Ele sinaliza o desempenho dos representantes em seguir o manual, lidar com objeções e atuar durante as reuniões.

Ele também seleciona e compartilha os melhores momentos para ajudar as equipes a aprender com conversas reais. Com integração estreita com CRM e suporte para mais de 30 idiomas, o tl;dv transforma as reuniões em um ciclo de feedback que gera receita.

tl;dv melhores recursos

Inicie gravações instantaneamente por meio de extensões de navegador compatíveis com várias plataformas de reunião.

Compartilhe segmentos específicos da conversa sem baixar ou editar arquivos de vídeo.

Organize gravações relacionadas automaticamente em espaços de equipe com base em projetos ou departamentos.

Notifique os membros da equipe sobre pontos de discussão relevantes por meio de recursos de menção direta.

Limitações do tl;dv

Tempos de processamento mais longos para gravações de reuniões prolongadas

A funcionalidade de pesquisa tem um desempenho melhor com conteúdo recente do que com arquivos históricos.

Preços tl;dv

Gratuito

Pro: US$ 29/mês por usuário

Negócios: US$ 98/mês por usuário

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários tl;dv

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Tactiq (ideal para usuários do Google Meet preocupados com o orçamento)

via Tactiq

O Tactiq captura itens de ação à medida que você os discute. Ele funciona dentro do Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, permitindo que você faça anotações com registro de data e hora que se vinculam diretamente aos momentos da transcrição.

Você pode destacar pontos-chave, atribuir itens de ação e colaborar em notas durante a reunião, não depois. Tudo é sincronizado com o Google Docs ou o Slack, facilitando a transferência de tarefas. Esta alternativa ao Superwhisper é ideal para equipes que desejam sair de uma reunião já organizadas e talvez até um pouco à frente.

Melhores recursos do Tactiq

Veja a transcrição ao vivo diretamente na interface do Google Meet, mantendo o foco nos participantes.

Transfira instantaneamente as atas completas da reunião para o Google Docs para edição e distribuição imediatas.

Colabore em transcrições por meio de comentários compartilhados e marcadores de reação dos membros da equipe.

Compile automaticamente as seções destacadas em resumos concisos das reuniões.

Limitações do Tactiq

O foco do Google Meet restringe a utilidade para equipes que utilizam várias plataformas.

Recursos analíticos limitados em comparação com ferramentas dedicadas de inteligência para reuniões

Preços do Tactiq

Gratuito

Pro: US$ 12/mês por usuário

Equipe: US$ 20/mês por usuário

Negócios: US$ 40/mês por usuário

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários do Tactiq

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tactiq?

Um usuário do Reddit resumiu assim:

Tenho usado o Tactiq para isso no trabalho e tem sido incrivelmente útil. Ele se integra a plataformas como o Google Meet e captura os detalhes importantes e as ações a serem realizadas, o que realmente economiza tempo, especialmente com reuniões consecutivas. Definitivamente vale a pena conferir!

Tenho usado o Tactiq para isso no trabalho e tem sido incrivelmente útil. Ele se integra a plataformas como o Google Meet e captura os detalhes importantes e as ações a serem realizadas, o que realmente economiza tempo, especialmente com reuniões consecutivas. Definitivamente vale a pena conferir!

💡 Dica profissional: Mantenha sua reunião objetiva com os 4Ds: Decidir, Discutir, Demonstrar, Delegar. Comece com as decisões que precisam ser tomadas, discuta os desafios, demonstre o progresso (se houver) e delegue as próximas etapas. A IA pode registrar e acompanhar cada “D” à medida que a reunião se desenrola.

Supere as transcrições com o ClickUp

Capturar o que foi dito em uma reunião é útil, mas capturar o que precisa ser feito a seguir é o que realmente impulsiona o progresso. Embora o Superwhisper ofereça um suporte sólido de conversão de voz em texto e geração de legendas, ele carece da funcionalidade mais ampla de que equipes em crescimento precisam para se manterem alinhadas e agirem rapidamente.

Para equipes que desejam reunir reuniões, tarefas e colaboração em um único sistema organizado, o ClickUp é uma solução completa.

Com tecnologia avançada, como AI Notetaker, Docs e criação e tradução de tarefas em tempo real, o ClickUp transforma conversas e ideias humanas durante palestras, podcasts e reuniões em ações, sem perder nada.

