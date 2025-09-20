Os 10 melhores aplicativos de calendário compartilhado para casais se manterem organizados

Metade das suas discussões poderia ser evitada com uma coisa simples: um calendário compartilhado que funcione.

Se você constantemente marca dois compromissos ao mesmo tempo, esquece datas importantes ou envia mensagens do tipo “Espere, nós tínhamos planos para hoje?”, isso é resultado de um sistema de gestão doméstica ineficaz.

Nesta postagem do blog, reunimos os 10 melhores aplicativos de calendário compartilhado para casais se organizarem, evitarem o drama da programação e se concentrarem no que é mais importante.

Vamos começar! 🗓️

Os melhores calendários compartilhados para casais em resumo

Aqui estão os 10 melhores calendários compartilhados para casais:

Ferramenta Melhores recursos Ideal para Preços* ClickUp Calendário compartilhado inteligente, automação de tarefas com IA, agendamento com recurso de arrastar e soltar, lembretes personalizáveis Casais, famílias, indivíduos Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Cupla Visualização compartilhada do calendário, chat no aplicativo, sincronização com Google/Apple/Outlook, lembretes automáticos Casais Plano gratuito disponível TimeTree Vários calendários compartilhados, prioridades de eventos, anexos de imagens, compartilhamento público de calendários Casais, famílias, grupos sociais Plano gratuito disponível; plano premium para recursos adicionais Entre Calendário compartilhado, chat privado, rastreador de aniversários, chamadas de voz Casais Plano gratuito disponível Cozi Calendário familiar codificado por cores, listas de tarefas, planejador de receitas, visualização da agenda diária Casais, famílias Plano gratuito disponível; atualização sem anúncios com a versão premium Raft Calendário visual com GIFs/emojis, contagens regressivas, compartilhamento seletivo e suporte multilíngue Casais, amigos próximos Plano gratuito disponível Fantastical Conjuntos de calendários para alternar planos, suporte a fusos horários, convites colaborativos Casais e famílias com cinco membros Plano gratuito disponível FamCal Atribuições de tarefas, rastreadores de aniversários/datas comemorativas, tabelas de despesas de viagem, login em contas compartilhadas Casais, famílias extensas Plano gratuito disponível; versão premium disponível *Que tal? Feed de atividades do parceiro, bate-papo durante o evento, postagens privadas, convites para eventos compartilháveis Casais, grupos de amigos sociais Plano gratuito disponível Calendário da Apple Sincronização perfeita entre dispositivos Apple, calendários compartilhados do iCloud e lembretes da Siri Casais que usam apenas produtos Apple Gratuito com dispositivos Apple

O que você deve procurar em um aplicativo de calendário compartilhado para casais?

Ao selecionar um aplicativo de calendário compartilhado feito sob medida para casais, é essencial priorizar recursos que melhorem a comunicação, promovam a intimidade e simplifiquem a coordenação diária. Aqui está o que você deve considerar:

Sincronização em tempo real: Verifique se o aplicativo é atualizado instantaneamente em todos os dispositivos, permitindo que você fique informado sobre quaisquer alterações na agenda

Interface amigável: opte por um aplicativo com um design intuitivo, que facilite adicionar, visualizar e modificar eventos sem uma curva de aprendizado íngreme

Ferramentas de comunicação integradas: escolha um aplicativo que ofereça recursos integrados de bate-papo ou notas, facilitando discussões contínuas sobre eventos ou tarefas futuros

Opções de personalização: priorize recursos como codificação por cores, rótulos e lembretes personalizados para diferenciar entre vários tipos de eventos e prioridades

Compatibilidade entre plataformas: Certifique-se de que o aplicativo seja acessível em vários dispositivos e sistemas operacionais, permitindo que ambos os parceiros Certifique-se de que o aplicativo seja acessível em vários dispositivos e sistemas operacionais, permitindo que ambos os parceiros gerenciem vários calendários e permaneçam conectados, independentemente de suas plataformas preferidas

🧠 Curiosidade: A carga mental é real e, geralmente, uma pessoa carrega mais peso. Isso inclui lembrar aniversários, marcar consultas no veterinário ou acompanhar eventos escolares. Estudos mostram que as mulheres costumam carregar a maior parte desse fardo de planejamento, mesmo em relacionamentos iguais. Quando os casais usam um calendário compartilhado para planejar noites românticas e muito mais, esse trabalho invisível se torna visível e mais fácil de compartilhar.

Os 10 melhores aplicativos de calendário compartilhado para casais

Encontrar o aplicativo de calendário compartilhado certo pode fazer uma enorme diferença na forma como você e seu parceiro gerenciam a vida cotidiana juntos. Seja para coordenar noites românticas, horários de trabalho ou responsabilidades familiares, a ferramenta certa ajuda vocês a se manterem conectados, evitar conflitos e reservar tempo um para o outro.

Abaixo estão 10 aplicativos de calendário de destaque que oferecem recursos personalizados para casais. 💑

1. ClickUp (ideal para calendários compartilhados e gerenciamento de tarefas)

Otimize suas agendas lotadas no ClickUp Calendar Simplifique o agendamento com o Calendário com tecnologia de IA no ClickUp

Seu relacionamento merece mais do que uma discussão às 23h sobre “Você adicionou isso ao calendário?”. Se sua ideia de objetivos de casal inclui lembrar-se de noites românticas e quem vai passear com o cachorro amanhã sem precisar de 10 aplicativos diferentes, deixe-nos apresentar seu novo terceiro elemento favorito: ClickUp.

Vamos começar com o ClickUp Calendar, a ferramenta de agendamento inteligente que se adapta à sua vida. Sua principal característica é a capacidade de agendar automaticamente tarefas e eventos com base em objetivos compartilhados, compromissos pessoais e disponibilidade em tempo real.

Imagine acordar para um dia já planejado em torno de suas tarefas pessoais, reuniões de trabalho e até mesmo lembretes de última hora do seu parceiro, como “precisamos fazer compras”.

Sendo o melhor aplicativo de calendário, ele garante que você não precise bloquear manualmente o tempo para compromissos ou coordenar a logística por mensagem de texto. Vocês dois recebem um calendário personalizado que equilibra suas prioridades individuais com planos coletivos. Ele até protege coisas importantes para vocês, como caminhadas noturnas, escapadas de fim de semana ou tempo de descanso, reprogramando automaticamente tarefas de menor prioridade para abrir espaço para a conexão.

E com permissões seguras, configurações de privacidade e uma extensão do Google Agenda, você tem controle total sobre o que é compartilhado e o que permanece pessoal.

Trabalhando nos bastidores está o ClickUp Brain, seu assistente alimentado por IA que transforma seus chats e planos em tarefas reais, completas com prazos, lembretes e acompanhamento do progresso. Planejando férias ou um encontro? Ele irá gerar tarefas no ClickUp, atribuir responsáveis e até mesmo resumir seus chats ou notas de reuniões em etapas práticas. 👇🏼

Planeje e reserve datas, aniversários e muito mais com seu assistente de IA

Você nunca mais precisará discutir quem vai reservar o hotel.

*Defina níveis de prioridade no ClickUp Tasks para se manterem alinhados com o que é mais importante

Você pode até automatizar tarefas recorrentes (sim, alguém precisa levar o lixo para fora todas as quartas-feiras), para que vocês não precisem ficar lembrando um ao outro. O ClickUp Automations garante que as tarefas sejam atribuídas, atualizadas ou concluídas sem que ninguém precise ficar cobrando.

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de planejador de calendário do ClickUp para personalizar sua agenda de acordo com seu estilo

Para uma solução mais imediata, experimente o modelo de planejador de calendário do ClickUp. Você pode agendar tarefas por categoria, codificá-las por cores para maior clareza e mapear planos diários, semanais ou mensais com apenas alguns cliques.

Além disso, ele é totalmente personalizável. Portanto, seja você do tipo que gosta de planejar tudo ou do tipo que prefere seguir o fluxo, ele funciona para você.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

No início, pode parecer complicado devido à sua ampla gama de recursos e opções de personalização

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação do G2 chamou nossa atenção:

A versatilidade do ClickUp é imbatível. Se estou trabalhando em uma lista de tarefas simples ou em um projeto complexo envolvendo várias equipes, o ClickUp se adapta perfeitamente. Gosto da visualização do calendário ao bloquear horários, da funcionalidade de arrastar e soltar ao reprogramar e da integração fácil com aplicativos como Slack, Google Drive e Zapier. A possibilidade de personalizar painéis, automatizar fluxos de trabalho e monitorar tarefas em tempo real aumentou incrivelmente minha produtividade.

A versatilidade do ClickUp é imbatível. Se estou trabalhando em uma lista de tarefas simples ou em um projeto complexo envolvendo várias equipes, o ClickUp se adapta perfeitamente. Gosto da visualização do calendário ao bloquear horários, da funcionalidade de arrastar e soltar ao reprogramar e da integração fácil com aplicativos como Slack, Google Drive e Zapier. A possibilidade de personalizar painéis, automatizar fluxos de trabalho e monitorar tarefas em tempo real aumentou incrivelmente minha produtividade.

📮 ClickUp Insight: 18% dos usuários em nossa pesquisa disseram que querem que a IA os ajude a organizar a vida por meio de calendários, tarefas e lembretes. Enquanto isso, 15% procuram a IA para lidar com o trabalho administrativo de rotina. O calendário com inteligência artificial do ClickUp foi criado para ambos. Ele prioriza automaticamente o seu dia, agenda tarefas com base na urgência e mantém tudo sincronizado conforme os planos mudam.

2. Cupla (ideal para equilibrar o amor e a vida administrativa)

via Cupla

O Cupla é um aplicativo de calendário e produtividade focado em relacionamentos, projetado especificamente para casais gerenciarem suas vidas compartilhadas de maneira mais integrada. Ele mescla os calendários de ambos os parceiros em uma única visualização, para que a sincronização de agendas se torne um hábito, e não um incômodo.

A ferramenta ajuda você a identificar a disponibilidade mútua, agendar momentos de qualidade e evitar mal-entendidos diários que aumentam o estresse. Seja para marcar compromissos, planejar férias ou marcar encontros noturnos, o Cupla coloca você e seu parceiro na mesma página.

Melhores recursos do Cupla

Integre com os calendários do Google, Apple, Outlook e Android para que as agendas compartilhadas apareçam em uma única visualização

Veja sua agenda ao lado da do seu parceiro, facilitando a coordenação de planos sem precisar ficar trocando mensagens

Crie eventos que aparecem automaticamente para vocês dois e adicione tarefas compartilhadas para receber lembretes na hora certa

Limitações do Cupla

Certas funcionalidades, como adicionar listas de verificação ou listas de compras, não estão disponíveis no Android

O Cupla não oferece acesso à versão web

Preços do Cupla

Gratuito

Avaliações e comentários do Cupla

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cupla?

Diretamente de uma avaliação do Reddit:

Nós usamos o Cupla e podemos confirmar que ele funciona muito bem para casais. Ele compartilha calendários existentes, então você não precisa passar por processos administrativos complicados/soluções alternativas que seriam necessários se estivesse tentando compartilhar um calendário do Google existente.

Nós usamos o Cupla e podemos confirmar que ele funciona muito bem para casais. Ele compartilha calendários existentes, então você não precisa passar por processos administrativos complicados/soluções alternativas que seriam necessários se estivesse tentando compartilhar um calendário do Google existente.

3. TimeTree (ideal para agendamento colaborativo com vários grupos)

via TimeTree

O TimeTree é um aplicativo de calendário compartilhado projetado para ajudar casais a gerenciar seus planos diários sem perder nada. Ele oferece um espaço centralizado onde ambos os parceiros podem acompanhar as agendas um do outro, coordenar eventos e ter conversas em tempo real sobre os planos futuros.

Alterne para uma visualização vertical da linha do tempo para uma maneira intuitiva e rolável de ver os próximos dias, ajudando você a gerenciar tarefas pessoais. Além disso, você pode acessar os Calendários Públicos do TimeTree para criar e compartilhar calendários personalizados como mini páginas de eventos a partir do seu celular.

Melhores recursos do TimeTree

Crie vários calendários compartilhados para organizar diferentes partes da sua vida, como um para planos a dois, outro para a família e outro para hobbies

Receba notificações instantâneas quando seu parceiro adicionar ou atualizar eventos, para que você nunca fique por fora

Publique imagens e arquivos nos detalhes dos eventos com o TimeTree Premium, ideal para compartilhar ingressos, reservas ou listas de compras

Defina prioridades de eventos para distinguir entre planos casuais e compromissos imperdíveis

Limitações do TimeTree

A versão web não possui algumas funcionalidades presentes no aplicativo móvel

Recursos como o status “última vez online” podem levantar questões de privacidade para alguns usuários

Preços do TimeTree

Gratuito

Avaliações e comentários do TimeTree

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TimeTree?

De acordo com um avaliador da Capterra:

Eu uso a versão gratuita do TimeTree, o que significa que recebo anúncios, mas eles não são insuportáveis... Ocasionalmente, clico neles por engano, o que é super irritante!!

Eu uso a versão gratuita do TimeTree, o que significa que recebo anúncios, mas eles não são insuportáveis... Ocasionalmente, clico neles por engano, o que é super irritante!!

💡 Dica profissional: Pare de sobrecarregar os fins de semana. Quando tudo é marcado como uma “tarefa rápida”, você esquece o quanto cinco coisas “rápidas” podem ser cansativas. Tente reservar um tempo para se recuperar antes de aceitar outro encontro com amigos ou projeto doméstico.

4. Between (ideal para comunicação entre casais com foco na privacidade)

via Between

O Between é um espaço de relacionamento feito exclusivamente para casais. Ele combina agendamento, mensagens privadas, compartilhamento de memórias e acompanhamento de aniversários em uma experiência integrada que ajuda os parceiros a permanecerem próximos e conectados.

Todos os planos, lembretes e mensagens ficam entre vocês, ajudando-os a manter-se sincronizados de forma prática. O ThumbKiss é um recurso exclusivo em que ambos os parceiros tocam no mesmo ponto em seus ecrãs, fazendo com que os dois dispositivos vibrem simultaneamente, promovendo uma sensação de proximidade.

Entre os melhores recursos

Acompanhe aniversários e marcos importantes com uma linha do tempo integrada que lembra todos os seus dias especiais

Planejem juntos sem esforço usando o calendário compartilhado que não requer sincronização ou configurações complicadas

Faça chamadas de voz ilimitadas com áudio nítido, ajudando você a se manter conectado, independentemente da distância

Personalize suas conversas usando selfies em GIF, adesivos expressivos e emoticons criados especificamente para casais

Entre as limitações

Os eventos devem ser adicionados manualmente, pois não há integração com plataformas como o Google Agenda ou o Apple Calendar

Não possui visualizações detalhadas do calendário (diárias ou semanais) e opções avançadas de agendamento

Entre os preços

Gratuito

Entre avaliações e comentários

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Between?

Uma avaliação de usuário diz:

Entendo como funciona o recurso “notas”, mas uma seção “Listas” seria realmente ótima. Além disso, o recurso de calendário é um pouco desajeitado e não muito personalizável, o que seria útil. Também seria legal ter a opção de importar eventos/calendários compartilhados do iCal ou Google Calendar para o aplicativo ou até mesmo ter a opção de “compartilhar evento com o Between” a partir dos próprios aplicativos de calendário acima. No geral, usamos mais os recursos de fotos (não as histórias, mas é uma ideia legal) e gosto muito da forma como isso é feito. Fizemos o upgrade para a conta premium vitalícia e isso definitivamente faz o aplicativo valer a pena!

Entendo como funciona o recurso “notas”, mas uma seção “Listas” seria realmente ótima. Além disso, o recurso de calendário é um pouco desajeitado e não muito personalizável, o que seria útil. Também seria legal ter a opção de importar eventos/calendários compartilhados do iCal ou Google Calendar para o aplicativo ou até mesmo ter a opção de “compartilhar evento no Between” a partir dos próprios aplicativos de calendário acima. No geral, usamos mais os recursos de fotos (não as histórias, mas é uma ideia legal) e gosto muito da forma como isso é feito. Fizemos o upgrade para a conta premium vitalícia e isso definitivamente faz o aplicativo valer a pena!

📖 Leia também: Modelos gratuitos de listas de verificação para casamentos para um planejamento sem estresse

5. Cozi (ideal para organização com foco na família)

via Cozi

O Cozi é um organizador digital criado para ajudar casais ocupados a se manterem coordenados sem a carga mental de ter que verificar constantemente. Ele oferece um calendário compartilhado com códigos de cores que pode ser acessado em qualquer dispositivo, para que você e seu parceiro possam gerenciar tudo, desde compromissos até planos de fim de semana.

Você pode mesclar o Google Agenda, o Apple Calendar e o Outlook para consolidar todos os eventos em um só lugar. Embora seu design priorize a funcionalidade em detrimento da estética, sua eficácia em melhorar a coordenação o torna uma ferramenta valiosa para casais que buscam se manter organizados e conectados.

Melhores recursos do Cozi

Use o Cozi Today para obter uma agenda diária que destaca seus eventos, tarefas e atualizações de compras

Atribua cores personalizadas à agenda de cada parceiro para que você possa ver imediatamente quem está ocupado e quem está livre

Crie e compartilhe listas de tarefas para responsabilidades conjuntas, como preparação para férias, orçamento ou tarefas domésticas

Adicione e organize receitas no planejador de refeições integrado e, em seguida, converta-as instantaneamente em uma lista de compras compartilhada

Limitações do Cozi

A ferramenta não possui um sistema de mensagens integrado, exigindo que os usuários alternem para outro aplicativo para discutir os detalhes dos eventos

Todos os membros da família têm acesso igual, o que significa que qualquer membro pode editar ou excluir eventos, levando a possíveis exclusões acidentais

Preços do Cozi

Gratuito

Cozi Gold: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Cozi

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cozi?

Uma avaliação de usuário diz:

Em geral, este aplicativo é exatamente o que precisávamos para ajudar a manter a agenda da nossa família em ordem. A única coisa que eu gostaria que fosse alterada é a possibilidade de pesquisar itens em listas de compras. Tenho muitos itens duplicados porque várias pessoas os adicionam à lista em vez de verificar se já estão na lista e desmarcá-los.

Em geral, este aplicativo é exatamente o que precisávamos para ajudar a manter a agenda da nossa família em ordem. A única coisa que eu gostaria que fosse alterada é a possibilidade de pesquisar itens em listas de compras. Tenho muitos itens duplicados porque várias pessoas os adicionam à lista em vez de verificar se já estão nela e desmarcá-los.

🧠 Curiosidade: Usar um aplicativo de calendário compartilhado para casais ajuda a reduzir o que é chamado de descarregamento cognitivo. É quando você para de tentar lembrar de tudo na sua cabeça e deixa que o aplicativo faça isso por você. Menos confusão mental significa menos mudanças de humor por compromissos perdidos ou fins de semana com compromissos duplicados.

6. Raft (ideal para casais que apreciam design e desejam uma coordenação elegante)

via Raft

O Raft faz com que o planejamento pareça mais uma forma de criar laços e menos uma tarefa árdua. Você pode sincronizar eventos do seu iPhone e compartilhar seletivamente o que é mais importante, para que seu parceiro veja o que é relevante sem confusão.

Ele também transforma eventos simples em algo mais significativo com a capacidade de adicionar fotos, emojis ou GIFs, transformando sua agenda em uma história compartilhada, em vez de uma lista de tarefas. O aplicativo combina a funcionalidade de um calendário com a intimidade da interação social, tornando-o ideal para parceiros que valorizam tanto a organização quanto a conexão.

Melhores recursos do Raft

Acompanhe datas importantes, como aniversários, encontros românticos ou férias, com contagens regressivas e detalhes de eventos que aumentam a expectativa

Sincronize calendários externos, como sua agenda de trabalho, e compartilhe seletivamente apenas os eventos que você deseja que seu parceiro veja

Escolha quais eventos compartilhar com seu parceiro ou amigos com interesses semelhantes e mantenha os demais em sigilo

Alterne para diferentes idiomas à medida que o Raft continua expandindo seu suporte global, tornando-o perfeito para casais multilíngues

Limitações da Raft

O Raft não suporta eventos recorrentes, o que pode exigir a inserção manual de planos repetitivos

O aplicativo não permite adicionar endereços específicos aos eventos

Preços do Raft

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Raft

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Raft?

Uma avaliação de usuário diz:

Meu parceiro e eu temos agendas de trabalho muito ocupadas e ter um aplicativo de calendário compartilhado nos ajuda a manter as coisas organizadas, além disso, os GIFs são bonitos – mas o aplicativo tem muitos problemas. Quando tento editar um evento existente, o aplicativo simplesmente trava e fecha. Às vezes, meu parceiro e eu não conseguimos ver NADA do que a outra pessoa colocou, mesmo quando configuramos para mostrar o que a outra pessoa colocou. Então, temos que voltar e atualizar ou recriar o evento para que ele apareça no calendário do outro. Ter um calendário em comum não ajuda muito se temos que perguntar constantemente “você consegue ver minhas datas de trabalho no calendário desta semana?”.

Meu parceiro e eu temos agendas de trabalho muito ocupadas e ter um aplicativo de calendário compartilhado nos ajuda a manter as coisas organizadas, além disso, os GIFs são bonitos – mas o aplicativo tem muitos problemas. Quando tento editar um evento existente, o aplicativo simplesmente trava e fecha. Às vezes, meu parceiro e eu não conseguimos ver NADA do que a outra pessoa inseriu, mesmo quando configuramos para mostrar o que a outra pessoa inseriu. Então, temos que voltar e atualizar ou recriar o evento para que ele apareça no calendário do outro. Ter um calendário em comum não ajuda muito se temos que perguntar constantemente “você consegue ver minhas datas de trabalho no calendário desta semana?”.

🔍 Você sabia? Casais do mesmo sexo costumam dividir as tarefas de planejamento com base nas preferências ou habilidades de cada um, e não nos antigos papéis de gênero. Isso leva a mais justiça e menos suposições. Essa mentalidade flexível funciona bem para o uso de um aplicativo de calendário compartilhado para casais, já que o foco é encontrar equilíbrio.

via Fantastical

O Fantastical oferece calendários compartilhados, permitindo que você e seu parceiro acompanhem encontros, compromissos e eventos familiares em um só lugar.

Com a entrada de linguagem natural, você pode criar eventos rapidamente digitando frases como “Jantar com Alex às 19h”. O aplicativo também sincroniza entre dispositivos, portanto, quer você use um iPhone, iPad ou Mac, suas agendas permanecem atualizadas. Se você optar pelo Flexibits Premium para Famílias, terá recursos avançados e ainda manterá contas separadas, facilitando o equilíbrio entre planos compartilhados e pessoais.

Melhores recursos do Fantastical

Use os conjuntos de calendários para alternar entre planos conjuntos e agendas pessoais sem confusão

Veja previsões meteorológicas em tempo real junto com os eventos, facilitando o planejamento de atividades ao ar livre

Defina fusos horários personalizados para casais à distância, facilitando o planejamento de chamadas e encontros virtuais

Colabore usando convites para eventos, nos quais ambos os parceiros podem aceitar, recusar ou sugerir horários alternativos

Limitações do Fantastical

As opções de personalização para visualizações do calendário podem parecer limitadas em comparação com outros aplicativos

Não possui um sistema integrado de gerenciamento de tarefas, exigindo um aplicativo separado para listas de afazeres

Preços do Fantastical

Gratuito

Para pessoas físicas: $4,75/mês (cobrado anualmente)

Para famílias de até cinco pessoas: US$ 7,50/mês (cobrado anualmente)

Para equipes: US$ 4,75/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários fantásticos

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fantastical?

Aqui está uma avaliação da Capterra sobre este aplicativo de calendário compartilhado para casais:

Muito fácil de usar. Integração perfeita com o Microsoft Exchange/Outlook. Todas as funções de sincronização, visualização do calendário e integração com o Zoom funcionam bem. A capacidade de copiar/colar um item do calendário economiza uma quantidade surpreendente de tempo em comparação com recriar três ou quatro instâncias de um evento idêntico ou semelhante para o qual uma reunião repetida não é apropriada.

Muito fácil de usar. Integração perfeita com o Microsoft Exchange/Outlook. Todas as funções de sincronização, visualização do calendário e integração com o Zoom funcionam bem. A capacidade de copiar/colar um item do calendário economiza uma quantidade surpreendente de tempo em comparação com a recriação de três ou quatro instâncias de um evento idêntico ou semelhante para o qual uma reunião repetida não é apropriada.

💡 Dica profissional: Não tenha medo de deixar espaços em branco no seu calendário. Você não precisa preencher cada minuto do dia. Coloque um pequeno bloco “sem nada planejado” para que ambos saibam que têm uma margem de manobra. É a sua chance de relaxar, ter um tempo livre ou seguir o fluxo.

8. FamCal (ideal para casais que sincronizam com a família extensa)

via FamCal

O FamCal foi criado para casais que levam uma vida agitada, mas querem permanecer próximos. Ele reúne toda a sua agenda diária em um único espaço organizado. Assim, não haverá mais jantares esquecidos, compromissos duplicados nos finais de semana ou surpresas de última hora.

Este aplicativo de calendário familiar oferece visualizações de calendário e agenda, proporcionando flexibilidade na forma como as agendas são exibidas e revisadas. Cada parceiro faz login usando seu próprio e-mail em uma conta compartilhada, facilitando a organização de tudo a partir de qualquer dispositivo, a qualquer momento.

Melhores recursos do FamCal

Atribua tarefas compartilhadas e individuais com subtarefas para dividir as tarefas em partes menores, seja para planejar uma viagem ou preparar-se para receber convidados

Use o modo de cozinhar sem escurecimento, que mantém a tela ligada enquanto você segue uma receita sem usar as mãos

Acompanhe dias especiais com rastreadores integrados de aniversários e datas comemorativas

Registre e exporte as despesas da viagem usando vários gráficos visuais para ver quem pagou o quê e manter tudo transparente

Limitações do FamCal

O aplicativo não possui visualizações de calendário por hora ou semana, limitando o agendamento detalhado

A versão gratuita do aplicativo contém anúncios

Preços do FamCal

Gratuito

Avaliações e comentários do FamCal

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o FamCal?

É por isso que os usuários consideram o FamCal um aplicativo tão excelente:

Adoro este aplicativo. Eu o uso para planejar minha agenda e a da minha família. Todos nós temos agendas muito complexas. Adoro a codificação por cores, as listas integradas de metas e compras e os vários estilos de visualização do calendário. Além disso, o suporte ao cliente é incrível. Tive um problema com o aplicativo e eles entraram em contato comigo e resolveram tudo no mesmo dia. Adoro!

Adoro este aplicativo. Eu o uso para planejar minha agenda e a da minha família. Todos nós temos agendas muito complexas. Adoro a codificação por cores, as listas integradas de metas e compras e os vários estilos de visualização do calendário. Além disso, o suporte ao cliente é incrível. Tive um problema com o aplicativo e eles entraram em contato comigo e resolveram tudo no mesmo dia. Adoro!

9. Howbout (ideal para casais e grupos de amigos socialmente ativos)

via Howbout

O Howbout é como um feed privado do seu relacionamento. Ele mantém vocês dois sincronizados sem convites formais, mensagens longas ou confusão na agenda. Basta abrir o aplicativo para saber instantaneamente o que seu parceiro está fazendo, quais planos estão em andamento e o que já está agendado.

Desde encontrar um amigo na cidade até perceber que seu parceiro está livre no sábado, ele proporciona aquele momento de “ei, vamos fazer alguma coisa” sem precisar de uma conversa inteira. Ele combina a funcionalidade do calendário com um toque social, fazendo com que até mesmo os menores planos pareçam mais intencionais e divertidos.

Quais são os melhores recursos?

Navegue pelo feed de atividades ao vivo do seu parceiro para ficar por dentro do que ele está fazendo

Use o chat integrado nos eventos para planejar a logística, compartilhar atualizações ou informar mudanças de última hora

Compartilhem atualizações, fotos ou até mesmo resumos engraçados do fim de semana apenas entre vocês dois, sem divulgar para todo mundo

Envie convites para eventos a outras pessoas com um link compartilhável, perfeito para encontros duplos ou planos em família

Decida quais eventos ficam privados, quais seu parceiro pode ver e quais vão para sua lista de amigos próximos

E quanto às limitações?

Embora o aplicativo ofereça codificação por cores, as opções para personalização adicional são limitadas

Alguns usuários observaram que o aplicativo requer um pouco de tempo para navegar

E quanto ao preço?

Gratuito

Avaliações e comentários do Howbout

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Howbout?

Trecho de uma avaliação do Product Hunt sobre este aplicativo de calendário compartilhado para casais:

Não acredito que esse aplicativo ainda não existia, é uma mão na roda para planejar atividades sociais! O Howbout facilita muito o planejamento de eventos com amigos e familiares.

Não acredito que esse aplicativo ainda não existia, é uma mão na roda para planejar atividades sociais! O Howbout facilita muito o planejamento de eventos com amigos e familiares.

10. Apple Calendar (ideal para casais que utilizam produtos Apple e desejam uma experiência sem complicações)

via Calendário da Apple

O Apple Calendar oferece um aplicativo de calendário para Mac perfeito para casais que desejam coordenar suas agendas com eficiência. Aproveitando o iCloud, esta solução garante sincronização em tempo real, tornando o planejamento compartilhado simples e intuitivo.

Os casais podem criar um calendário iCloud dedicado e compartilhá-lo de forma privada. Isso permite que ambos os parceiros visualizem e, se tiverem permissão, editem eventos. Ao compartilhar um calendário, é possível decidir se o convidado terá apenas direitos de visualização ou se poderá fazer alterações. Essa flexibilidade garante que ambos os parceiros possam contribuir com o calendário conforme desejarem.

Melhores recursos do Apple Calendar

Colabore com outros membros da família, como filhos ou parentes, no mesmo calendário

Diga coisas como “Lembre-me que temos jantar na sexta-feira às 20h” para a Siri, e isso será adicionado instantaneamente ao seu calendário compartilhado

Reorganize ou reajuste planos rapidamente com um simples arrastar e soltar, sem precisar editar nada manualmente

Limitações do Calendário da Apple

Ambos os parceiros devem usar um dispositivo Apple para usar este calendário online

O Apple Calendar não oferece recursos integrados de bate-papo ou gerenciamento de tarefas dentro dos eventos

Preços do Apple Calendar

Gratuito

Avaliações e comentários do Apple Calendar

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Apple Calendar?

Uma avaliação de usuário diz:

Eu NUNCA escrevo avaliações, mas uso este aplicativo há anos e estou muito decepcionado com o que está acontecendo com ele. Em primeiro lugar, este aplicativo costumava ser gratuito. Um dia, eles decidiram exibir anúncios, fazendo com que você se sinta quase forçado a pagar pela assinatura para manter tudo armazenado nele. Recentemente, paguei pela assinatura mensal, que ficou alguns dias sem exibir anúncios e agora os exibe novamente hoje. Você abre o aplicativo e tem que esperar o anúncio terminar antes que ele exiba o calendário. Quando estou no meio de uma reserva por telefone, isso é um grande inconveniente.

Eu NUNCA escrevo avaliações, mas uso este aplicativo há anos e estou muito decepcionado com o que está acontecendo com ele. Em primeiro lugar, este aplicativo costumava ser gratuito. Um dia, eles decidiram exibir anúncios, fazendo com que você se sentisse quase forçado a pagar pela assinatura para manter tudo armazenado nele. Recentemente, paguei pela assinatura mensal, ela ficou alguns dias sem exibir anúncios e agora está exibindo-os novamente hoje. Você abre o aplicativo e tem que esperar o anúncio terminar antes que ele exiba o calendário. Quando estou no meio de uma reserva por telefone, isso é um grande inconveniente.

📖 Leia também: Dicas do Google Agenda que você precisa saber

Mantenha-se conectado com o ClickUp

Os aplicativos de calendário compartilhado podem melhorar muito a gestão do tempo dos casais, reduzir falhas de comunicação e criar mais espaço para momentos significativos.

Embora cada aplicativo desta lista ofereça algo único, o ClickUp se destaca como a solução mais completa para casais que desejam mais do que apenas um calendário.

Com o ClickUp Calendar, você pode visualizar eventos compartilhados, codificar datas importantes com cores e gerenciar tudo, desde encontros noturnos até tarefas diárias, em um só lugar. Adicione o ClickUp Brain, seu assistente com inteligência artificial, e de repente você estará gerando lembretes úteis automaticamente, organizando sua semana e até mesmo resumindo tarefas sem nenhum esforço.

Pronto para planejar melhor em equipe? Experimente o ClickUp gratuitamente e comece a organizar sua vida juntos!

Perguntas frequentes

Qual é o melhor aplicativo de compartilhamento de calendário para casais?

Cupla: Projetado para casais, com visualizações de calendário compartilhado, chat no aplicativo e lembretes automáticos

ClickUp : Altamente recomendado para casais que desejam um calendário compartilhado inteligente e personalizável com automação de tarefas alimentada por IA, lembretes e colaboração em tempo real

TimeTree: Ótimo para gerenciar vários calendários compartilhados e prioridades de eventos

Between: Foca na privacidade e na comunicação do casal, com chat privado e acompanhamento de datas comemorativas

Cozi: Ideal para famílias e casais, oferece calendários codificados por cores e listas compartilhadas

Raft, Fantastical, FamCal, Howbout e Apple Calendar também são excelentes opções, cada uma com recursos exclusivos para diferentes necessidades

Como criar um calendário compartilhado para casais?

Escolha o aplicativo certo: Escolha entre opções como ClickUp, Cupla ou TimeTree com base nas suas necessidades (recursos, compatibilidade com dispositivos, privacidade) Crie contas: Ambos os parceiros devem se cadastrar e configurar perfis Configure um calendário compartilhado: use o recurso de compartilhamento ou convite do aplicativo para dar acesso a ambos os parceiros Sincronize calendários existentes: muitos aplicativos permitem importar calendários do Google, Apple ou Outlook para uma visualização unificada Personalize: use códigos de cores, lembretes e campos personalizados para organizar eventos e tarefas Comunique-se: use o chat ou as notas integradas para discutir planos e atualizações Atualize regularmente: ambos os parceiros devem adicionar e atualizar eventos para manter tudo atualizado

Qual é o melhor aplicativo de calendário compartilhado para famílias?

*o Cozi é a melhor opção para famílias, oferecendo um calendário codificado por cores, listas de tarefas compartilhadas e planejamento de refeições. O ClickUp também é excelente para famílias que desejam recursos mais avançados, incluindo gerenciamento de tarefas e automação. O FamCal e o TimeTree são outras opções excelentes para sincronizar com a família extensa.

O que é o calendário compartilhado para casais Cupla?

Cupla é um aplicativo de calendário voltado para relacionamentos para casais. Ele mescla as agendas de ambos os parceiros em uma única visualização, facilitando a identificação de disponibilidade mútua, o planejamento de momentos de qualidade e a prevenção de falhas de comunicação. O Cupla se integra aos calendários do Google, Apple e Outlook e oferece recursos como chat no aplicativo e lembretes automáticos. O uso é gratuito, embora alguns recursos possam ser limitados no Android ou indisponíveis na web.

Quais recursos os casais devem procurar em um aplicativo de calendário compartilhado?