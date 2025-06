os 10 melhores aplicativos de calendário privado para agendamentos seguros e criptografados

Já sentiu que seu calendário sabe um pouco demais sobre você?

Entre reuniões de trabalho, consultas médicas e planos pessoais, seu calendário contém um mapa surpreendentemente detalhado da sua vida. E se você estiver usando um aplicativo de calendário comum, todas essas informações confidenciais podem estar armazenadas nos servidores de outra pessoa — desprotegidas, não criptografadas e potencialmente expostas.

É por isso que cada vez mais pessoas estão recorrendo a aplicativos de calendário privados. Essas ferramentas se concentram em recursos que priorizam a privacidade, como criptografia de ponta a ponta, armazenamento local de dados e políticas de rastreamento zero. Se você está gerenciando uma agenda lotada ou apenas tentando manter seus planos em sigilo, há uma lista crescente de aplicativos de calendário criados com a segurança em mente.

Reunimos alguns dos melhores aplicativos móveis de calendário privado que colocam sua privacidade em primeiro lugar, sem sacrificar a funcionalidade ou o design.

Vamos começar. 🏃

O que você deve procurar em aplicativos de calendário privado?

A maioria das pessoas acha que privacidade significa apenas adicionar "criptografia de ponta a ponta" e pronto. Mas aplicativos de calendário verdadeiramente privados vão muito além disso.

Veja o que realmente importa e o que a maioria dos outros aplicativos de calendário não oferece 👇

Armazenamento de dados apenas local: Se as entradas do seu calendário ficam exclusivamente no seu dispositivo (e não na nuvem de outra pessoa), você já está à frente. Um bom calendário criptografado deve oferecer a opção de armazenar tudo localmente ou usar seu próprio provedor de nuvem, sem sincronização forçada com as grandes empresas de tecnologia

Proteção de metadados: Claro, seus eventos são criptografados, mas e os metadados? Isso inclui títulos, horários, convidados e locais. Muitos aplicativos da web criptografam o conteúdo do evento, mas deixam os metadados expostos. Procure um aplicativo de calendário privado que criptografe tudo, não apenas as notas

Controles de compartilhamento detalhados: se você usa aplicativos de calendário compartilhados, certifique-se de que eles não obrigam você a abrir toda a sua agenda. Os melhores aplicativos de calendário permitem que você compartilhe um calendário, um evento ou até mesmo sua janela de disponibilidade, sem revelar com quem você vai se encontrar ou por quê

Sem coleta de dados para "recursos inteligentes": Alguns calendários oferecem IA ou "sugestões inteligentes" coletando seus dados. Se ele estiver extraindo informações da sua caixa de entrada ou do seu histórico de localização para "ajudá-lo" a programar, isso é um sinal de alerta. Útil? Talvez. Privado? Absolutamente não

Interoperabilidade sem comprometer a segurança: precisa sincronizar com outros calendários (como Google ou Outlook), mas ainda se preocupa com a privacidade? Procure um aplicativo de calendário privado que bloqueie o acesso de terceiros para que você possa visualizar eventos de plataformas externas sem abrir mão do controle do seu calendário pessoal

💡 Dica profissional: Não quer que seus clientes ou colegas de equipe saibam onde você está? Defina seu calendário para um fuso horário fixo (por exemplo, UTC) para evitar revelar seus padrões de viagem ou presença em tempo real. Isso é especialmente útil para jornalistas, denunciantes ou nômades digitais.

Os melhores aplicativos de calendário privado em resumo

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Gerenciamento de projetos completo com integração de calendário Controle de tempo, visualização do calendário, automações, visualização da carga de trabalho, ClickUp Brain, compartilhamento baseado em funções Plano gratuito disponível; personalização disponível para empresas Proton Calendar Agendamento criptografado e gerenciamento de eventos privados Criptografia de ponta a ponta, ECC Curve25519, convites criptografados, proteção de metadados Plano gratuito disponível; personalização disponível para empresas Tuta Calendar Acesso multiplataforma e privacidade com conhecimento zero Criptografia à prova de quantum, código aberto, sem necessidade de dados pessoais, regras avançadas de repetição Plano gratuito disponível; personalização disponível para empresas Any. do Gerenciamento unificado de tarefas e calendário em todos os dispositivos Layouts com várias visualizações, sincronização de tarefas e calendário, alertas, reprogramação com arrastar e soltar Plano gratuito disponível; personalização disponível para empresas Cal. com Agendamento de código aberto com personalização avançada Auto-hospedável, configuração modular, mais de 65 integrações, páginas de reservas em grupo Plano gratuito disponível; personalização disponível para empresas Calendário Apple Sincronização perfeita entre dispositivos para usuários Apple Entrada natural, integração com a Siri, calendários compartilhados, sincronização com o iCloud Gratuito TimeTree Calendários compartilhados entre famílias, casais ou equipes Eventos compartilhados, bate-papo durante o evento, memorandos compartilhados, notificações Plano gratuito disponível; personalização disponível para empresas Etar Calendar Calendário de código aberto com acesso offline para usuários Android Suporte offline, várias visualizações, importação/exportação de arquivos ICS Gratuito Nextcloud Calendar Equipes focadas em privacidade que precisam de uma ferramenta auto-hospedada Sincronização CalDAV, hospedagem própria, integrações de ferramentas, eventos codificados por cores Gratuito Plugin Joplin Organize suas notas do Joplin visualmente Visualização de notas vinculadas a datas, navegação pelo teclado, linha do tempo visual das notas Gratuito EteSync Calendário criptografado para vários dispositivos e sincronização de dados Sincronização E2EE, registro de alterações, suporte a DAVx⁵ e compatibilidade com várias plataformas Plano gratuito disponível; personalização disponível para empresas Zoho Calendar Acesso offline para usuários Android que procuram um calendário de código aberto Agendas em grupo, reserva de recursos, várias visualizações, recorrência e RSVP Preços personalizados

Os melhores aplicativos de calendário privado para usar

Agora que você sabe o que procurar, aqui estão os melhores aplicativos de calendário privado que combinam criptografia forte, design cuidadoso e controle real sobre seus dados:

1. ClickUp (A melhor ferramenta completa de gerenciamento de projetos com integração de calendário)

O primeiro da lista é o ClickUp (o aplicativo que faz tudo para o trabalho) — porque lidar com prazos de projetos, tarefas pessoais e agendas de equipes não deve significar sacrificar a privacidade.

A maioria dos calendários de gerenciamento de projetos é muito rígida ou muito vulnerável (ótimos para colaboração, mas não tão bons para controlar quem vê o quê). Mas o poderoso software de gerenciamento de projetos Crobust oferece configurações de visibilidade detalhadas e permissões de usuário.

Agende compromissos, reuniões, encontros individuais e muito mais com segurança com o novo Calendário ClickUp

Para começar, o ClickUp Calendar integra-se profundamente com suas tarefas, documentos e fluxos de trabalho, ao mesmo tempo que oferece controles de privacidade rigorosos.

Melhor ainda, há controle de tempo, rolagem horizontal infinita e visibilidade dos locais e horários de trabalho para melhorar a comunicação da equipe. Você também pode compartilhar calendários com segurança usando links privados ou públicos.

Compartilhe seu calendário com equipes e clientes externos com permissões detalhadas

📌 Introdução ao Calendário ClickUp: Conecte seu calendário existente: Clique no ícone do calendário na parte superior para vincular seu calendário atual

Explore a interface: Familiarize-se com o centro de tarefas na barra lateral e o recurso de instantâneo diário

Comece a agendar: use o recurso "Reunir-se com" para agendar reuniões sem esforço

Adicionar tarefas: Comece a adicionar suas tarefas ao calendário e use o recurso de bloqueio automático de tempo

Adicione uma tarefa à sua lista de prioridades e o ClickUp sugerirá o melhor horário para trabalhar nela com base na sua agenda. Se você perder uma tarefa, o ClickUp irá bloquear novamente o tempo para ela. Sem reprogramação manual, sem listas de tarefas esquecidas.

Com o ClickUp Brain, receba atualizações em tempo real sobre tarefas recentes e futuras e bloqueie tempo para qualquer coisa pendente ou importante.

Peça ao ClickUp Brain para bloquear o tempo de acordo com sua preferência

📮ClickUp Insight: 18% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para organizar suas vidas por meio de calendários, tarefas e lembretes. Outros 15% querem que a IA cuide de tarefas rotineiras e administrativas. Para fazer isso, uma IA precisa ser capaz de: compreender os níveis de prioridade de cada tarefa em um fluxo de trabalho, executar as etapas necessárias para criar tarefas ou ajustá-las e configurar fluxos de trabalho automatizados. A maioria das ferramentas possui uma ou duas dessas etapas implementadas. No entanto, o ClickUp ajudou os usuários a consolidar mais de 5 aplicativos usando nossa plataforma! Experimente o agendamento com inteligência artificial, onde tarefas e reuniões são facilmente alocadas em horários disponíveis em seu calendário com base em níveis de prioridade. Você também pode configurar regras de automação personalizadas através do ClickUp Brain para lidar com tarefas rotineiras. Diga adeus ao trabalho excessivo!

Para planejar melhor e priorizar tarefas, o ClickUp Calendar View oferece um layout visual de tudo o que você precisa fazer, organizado por dia, semana ou mês.

Visualize tarefas e planeje seu dia com a visualização de calendário do ClickUp

É perfeito para arrastar, soltar e ajustar tarefas conforme as linhas do tempo mudam, ajudando você a se manter produtivo sem perder a clareza.

Para começar rapidamente, use o modelo de planejador de calendário ClickUp — perfeito para iniciantes e pronto para usar em segundos.

Obtenha um modelo gratuito Obtenha visibilidade instantânea de todo o seu fluxo de trabalho e progresso com o modelo de planejador de calendário ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Pode haver uma curva de aprendizado devido ao grande número de recursos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que Heath Hayden, coordenador de desenvolvimento profissional do Tacoma Community College, tem a dizer.

Eu uso o ClickUp para organizar e gerenciar eventos e projetos grandes e pequenos no meu trabalho. Acho os recursos de calendário, dependência e pesquisa especialmente úteis. É o melhor software de gerenciamento de projetos que já usei.

Eu uso o ClickUp para organizar e gerenciar eventos e projetos grandes e pequenos no meu trabalho. Acho os recursos de calendário, dependência e pesquisa especialmente úteis. É o melhor software de gerenciamento de projetos que já usei.

2. Proton Calendar (Melhor para agendamento criptografado e gerenciamento de eventos privados)

via Proton Calendar

O Proton Calendar é uma ferramenta de agendamento de tarefas que prioriza a privacidade, criada pela Proton Mail. Ele usa criptografia de ponta a ponta para proteger tudo, desde títulos de eventos até nomes de participantes, de modo que nem mesmo a Proton pode ler seus dados.

Com código aberto, ele foi projetado para quem deseja controle total sobre a privacidade do seu calendário sem sacrificar a usabilidade. É ideal para profissionais, equipes e usuários preocupados com a privacidade que desejam um agendamento seguro e sem compromissos.

Principais recursos do Proton Calendar

Proteja os dados dos eventos com criptografia de alto desempenho em tempo real usando criptografia de curva elíptica (ECC Curve25519)

Mantenha os participantes do aplicativo de calendário privados com criptografia que oculta as identidades dos participantes, até mesmo do próprio Proton

Verifique convites com assinaturas criptográficas, garantindo a autenticidade do remetente e evitando a adulteração de dados

Limitações do Proton Calendar

Alguns dizem que ele não suporta a criação de compromissos offline, o que limita a flexibilidade quando você está em trânsito

Outros relatam frustrações com recursos básicos, como pesquisa, preenchimento automático de locais e planejamento de tempo de viagem

Preços do Proton Calendar

Gratuito para sempre

Mail Plus: US$ 4,99/mês

Proton Unlimited: US$ 12,99/mês

Proton Duo: US$ 19,99/mês

Mail Essentials: US$ 7,99/mês por usuário

Mail Professional: US$ 10,99/mês por usuário

Proton Business Suite: US$ 14,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Proton Calendar

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

3. Tuta Calendar (ideal para acesso multiplataforma e privacidade com conhecimento zero)

via Tuta Calendar

O Tuta Calendar (anteriormente chamado Tutanota) é um aplicativo de calendário com conhecimento zero que usa criptografia quântica para garantir que seus compromissos, lembretes e eventos recorrentes permaneçam completamente privados.

O Tuta também garante o anonimato, pois não exige nenhum dado pessoal para se cadastrar e funciona em uma infraestrutura totalmente open source. Além disso, ele foi desenvolvido inteiramente internamente (sem rastreadores de terceiros ou componentes de código fechado).

Principais recursos do Tuta Calendar

Use recursos como criação detalhada de eventos, lembretes personalizáveis e regras avançadas de repetição

Proteja-se contra futuras ameaças quânticas com protocolos de criptografia de última geração, como Kyber-1024 e x25519

Monitore e feche remotamente sessões do calendário a partir de qualquer dispositivo, com IPs criptografados e excluídos automaticamente após uma semana

Limitações do Tuta Calendar

Alguns dizem que a funcionalidade de pesquisa é limitada e não oferece resultados rápidos ou abrangentes

Outros relatam que a falta de acesso offline dificulta a visualização ou edição de calendários em trânsito

Preços do Tuta Calendar

Gratuito para sempre

Revolucionário: US$ 3,29/mês

Legenda: US$ 8,76/mês

Essencial: US$ 8,14/mês/usuário

Avançado: US$ 10,85/mês/usuário

Ilimitado: US$ 16,27/mês/usuário

Avaliações e comentários do Tuta Calendar

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tuta Calendar?

Uma avaliação do G2 diz

O Tutanota é um serviço criptografado de ponta a ponta que eu uso principalmente quando quero enviar e-mails confidenciais. Ele tem uma interface simples e seu aplicativo no meu dispositivo funciona perfeitamente.

O Tutanota é um serviço criptografado de ponta a ponta que eu uso principalmente quando quero enviar e-mails confidenciais. Ele tem uma interface simples e seu aplicativo no meu dispositivo funciona perfeitamente.

4. Any.do (ideal para gerenciamento unificado de tarefas e calendário em vários dispositivos)

O calendário do Any.do sincroniza com o Google, Outlook e iCloud para unificar sua agenda e lista de tarefas em um único espaço coeso. Você tem uma interface única onde suas tarefas ficam ao lado de suas reuniões, facilitando o gerenciamento da vida profissional e pessoal.

Além disso, oferece várias visualizações de calendário para ajudá-lo a se concentrar no dia de hoje ou ampliar a visualização para ver a semana ou o mês seguinte. Todas as alterações são refletidas no seu calendário externo, mas você pode gerenciá-las dentro deste aplicativo de calendário privado com reprogramação por arrastar e soltar, edições rápidas e alertas integrados.

Melhores recursos do Any.do

Alterne entre as visualizações diária, de 3 dias, semanal e mensal, dependendo das suas necessidades de planejamento

Atualize datas de vencimento, horários, recorrências e detalhes diretamente no calendário.

Compartilhe calendários facilmente com a família ou equipe usando contas sincronizadas ou links de assinatura

Limitações do Any.do

Os usuários devem criar eventos separados no calendário para representar visualmente a duração das tarefas, o que adiciona etapas extras

Embora o aplicativo para iPhone seja compatível com o iCloud, a versão para desktop do Mac não oferece suporte ao Apple Calendar, limitando a sincronização entre dispositivos

Preços do Any.do

Gratuito para sempre

Premium : US$ 7,99/mês

Família : US$ 9,99/mês (para 4 membros)

Equipes: US$ 7,99/mês por membro

Avaliações e comentários do Any.do

G2: 4,2/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 180 avaliações)

5. Cal. com (Ideal para agendamentos de código aberto com personalização avançada)

Cal.com é uma ferramenta de agendamento de calendário de código aberto criada para indivíduos, equipes e empresas que desejam controle total sobre sua experiência de agendamento. Em vez de sobrepor recursos em um sistema fixo, ela oferece uma estrutura modular para você criar a sua própria.

Ele também é focado na privacidade, pode ser hospedado por conta própria e se integra a mais de 65 ferramentas, do Stripe ao Google Agenda, tornando-o uma opção flexível para uso pessoal e profissional.

Melhores recursos do Cal.com

Defina limites diários, intervalos antes e depois das reuniões, períodos mínimos de aviso prévio e horário de trabalho

Use a lógica round-robin, páginas de reservas em grupo e formulários de roteamento para simplificar a coordenação

Adicione blocos de agendamento ao seu site ou produto sem redirecionar os usuários para outro lugar

Limitações do Cal.com

Os usuários relatam que a incorporação da reserva não se redimensiona automaticamente para os contêineres, prejudicando o layout em muitos sites

Outros dizem que os convites de calendário são básicos e não personalizáveis, levando a uma exibição ruim, especialmente para usuários do Microsoft 365

Preços do Cal.com

Gratuito para sempre

Equipes : a partir de US$ 15/mês/usuário

Organizações : a partir de US$ 37/mês/usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Cal. com

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cal.com?

Uma avaliação do G2 diz

O Cal.com é muito útil para agendar reuniões sem conflitos. Adoro especialmente o recurso + para adicionar ou agendar reuniões com várias pessoas ao mesmo tempo.

O Cal.com é muito útil para agendar reuniões sem conflitos. Adoro especialmente o recurso + para adicionar ou agendar reuniões com várias pessoas ao mesmo tempo.

6. Apple Calendar (ideal para usuários do ecossistema Apple que desejam sincronização perfeita entre dispositivos)

O Apple Calendar é um aplicativo de agendamento integrado para macOS, iOS e iPadOS. Ele é totalmente integrado ao ecossistema da Apple, o que significa que funciona perfeitamente com o Mail, a Siri e até mesmo com aplicativos como o Maps e o Reminders.

Todos os eventos são sincronizados automaticamente em todos os dispositivos Apple através do iCloud, por isso, se adicionar um compromisso no seu Mac, este aparecerá instantaneamente no seu iPhone ou Apple Watch.

Principais recursos do Apple Calendar

Adicione locais, alertas, notas e convidados diretamente aos eventos com entrada em linguagem natural

Crie calendários compartilhados com a família ou equipes e gerencie permissões facilmente

Use os comandos de voz da Siri para adicionar eventos sem usar as mãos e receber lembretes

Limitações do Calendário da Apple

Disponível apenas em dispositivos Apple — sem suporte oficial para Android ou Windows

Não possui links de agendamento integrados ou opções de enquete para reuniões em grupo

Preços do Calendário da Apple

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários sobre o Apple Calendar

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: Ao contrário do que se pensa, as manhãs de segunda-feira não são desfavoráveis para reuniões. Estudos demonstraram que as 11h da manhã de segunda-feira é o horário com maior taxa de agendamento, pois os funcionários preferem marcar reuniões no início da semana. ​

7. TimeTree (ideal para calendários compartilhados entre famílias, casais ou pequenas equipes)

via TimeTree

O TimeTree é um aplicativo de calendário colaborativo criado para pessoas que planejam juntas. Em vez de isolar agendas individuais, o TimeTree permite que vários usuários visualizem, adicionem e editem eventos em calendários compartilhados a partir de qualquer dispositivo.

Na verdade, os usuários podem adicionar notas, comentários e fotos aos eventos, transformando cada entrada em um centro de conversas. É leve, intuitivo e feito para o tipo de planejamento diário que a maioria dos aplicativos de calendário ignora.

Principais recursos do TimeTree

Comente diretamente nos eventos para discutir planos, atualizações ou logística dentro do calendário

Receba lembretes de eventos como notificações push, e-mails ou alertas no aplicativo para uma melhor coordenação

Use o espaço de memorandos compartilhados para conversas contínuas não relacionadas a eventos específicos

Limitações do TimeTree

As listas compartilhadas podem ficar mais difíceis de acessar após atualizações recentes, com bugs impedindo o acesso direto e causando alterações não salvas

O widget da página inicial apresenta problemas de exibição no modo escuro, tornando o texto ilegível devido ao baixo contraste de cores

Preços do TimeTree

Gratuito para sempre

Premium: US$ 4,49/mês

Avaliações e comentários do TimeTree

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TimeTree?

Uma avaliação na Google Playstore diz

O aplicativo parece ser ideal para minha família e é bastante útil. No entanto, sempre que tentamos atualizar as fotos de capa dos calendários, alterar os nomes dos calendários ou fazer qualquer outra alteração aleatória, recebemos a mensagem de erro "Falha ao conectar ao servidor". O aplicativo funciona bem, mas esses bugs estão prejudicando um pouco a usabilidade.

O aplicativo parece ser ideal para minha família e é bastante útil. No entanto, sempre que tentamos atualizar as fotos de capa dos calendários, alterar os nomes dos calendários ou fazer qualquer alteração aleatória, recebemos a mensagem "Falha ao conectar ao servidor". O aplicativo funciona bem, mas esses bugs estão prejudicando um pouco a usabilidade.

8. Etar Calendar (ideal para usuários do Android que procuram um calendário de código aberto com acesso offline)

via Etar Calendar

o Etar Calendar é um aplicativo de calendário gratuito e de código aberto para dispositivos Android. Ele foi projetado para oferecer uma alternativa fácil de usar e que respeita a privacidade em comparação com aplicativos de calendário proprietários. Com ênfase na simplicidade e na adesão aos princípios do design moderno, o Etar oferece uma variedade de recursos para ajudar os usuários a gerenciar suas agendas com eficácia.

Principais recursos do Etar Calendar

Escolha entre as visualizações mensal, semanal, diária e agenda para visualizar eventos e compromissos

Veja os próximos eventos diretamente na tela inicial com um widget

Compartilhe calendários por meio de arquivos ICS e importe e exporte dados do calendário para e de um cartão SD

Limitações do Etar Calendar

Alguns dizem que o aplicativo solicita frequentemente acesso aos contatos e atividades em segundo plano, o que pode ser frustrante para usuários que preferem um controle mais rígido

Alguns bugs conhecidos permanecem sem solução há muito tempo, o que afeta a usabilidade

Preços do Etar Calendar

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários do Etar Calendar

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? Benjamin Franklin foi um dos primeiros a adotar o bloqueio de tempo, planejando seu dia com horas específicas para tarefas, descanso e lazer. Esse método aumentou a produtividade e ainda é defendido por muitos especialistas em eficiência hoje em dia!

9. Nextcloud Calendar (ideal para equipes focadas em privacidade que desejam uma ferramenta de agendamento auto-hospedada)

via Nextcloud Calendar

O Nextcloud Calendar é um aplicativo de calendário gratuito e de código aberto que funciona com o ecossistema Nextcloud mais amplo. É uma ferramenta auto-hospedada, para que você mantenha controle total sobre sua agenda e seus dados em seu próprio servidor. Você pode sincronizá-lo com outros dispositivos usando CalDAV e gerenciar todos os seus eventos em um só lugar.

Este aplicativo de calendário simples conecta-se facilmente a outras ferramentas Nextcloud, como Contatos e Talk, tornando-o ótimo para coordenar equipes ou famílias. E como tudo fica no seu servidor, ele oferece forte privacidade sem depender de serviços de terceiros.

Principais recursos do Nextcloud Calendar

Sincronize seu calendário entre dispositivos e aplicativos compatíveis com CalDAV, como Thunderbird, Apple Calendar ou aplicativos Android

Integre os Contatos, Conversas, E-mails e Tarefas do Nextcloud para uma experiência de agendamento unificada

Gerencie aplicativos de calendário pessoais, profissionais e compartilhados em um único painel com separação de eventos por cores

Limitações do Nextcloud Calendar

Os usuários dizem que a interface pode parecer lenta às vezes, especialmente ao gerenciar calendários maiores ou visualizações compartilhadas

Alguns usuários relataram perda de dados devido a problemas no servidor, destacando os riscos de configurações de hospedagem própria não confiáveis

Preços do Nextcloud Calendar

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários sobre o Nextcloud Calendar

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nextcloud Calendar?

Uma avaliação do G2 diz

O Nextcloud é uma das ferramentas mais confiáveis para gerenciar meus arquivos, comunicações e colaboração em tempo real. É fácil de instalar e configurar e oferece um alto nível de personalização – desde a sincronização e transferência de documentos entre dispositivos até mensagens internas e videoconferência integrada, o Nextcloud é ideal para as minhas necessidades de trabalho.

O Nextcloud é uma das ferramentas mais confiáveis para gerenciar meus arquivos, comunicações e colaboração em tempo real. É fácil de instalar e configurar e oferece um alto nível de personalização – desde a sincronização e transferência de documentos entre dispositivos até mensagens internas e videoconferência integrada, o Nextcloud é ideal para as minhas necessidades de trabalho.

10. Plugin Joplin Calendar (ideal para organizar notas do Joplin visualmente)

via Plugin de Calendário Joplin

O plugin Joplin Calendar adiciona uma visualização simples do calendário dentro do aplicativo de anotações Joplin, permitindo que você veja as anotações organizadas por data de criação ou última modificação. Você pode clicar em qualquer data para abrir rapidamente todas as anotações vinculadas a esse dia, facilitando o gerenciamento de suas anotações ou do seu diário.

É especialmente útil se você usa o Joplin para registros diários, notas de reuniões ou planejamento baseado em tempo, pois oferece uma referência visual clara de suas atividades de notas ao longo do tempo.

Principais recursos do plugin Joplin Calendar

Veja quais dias têm notas criadas ou modificadas, com indicadores visuais para volume

Navegue pelo calendário e pela lista de notas usando comandos de teclado intuitivos para um controle mais rápido

Opcionalmente, mostre notas que incluem a data selecionada no título (com base no formato de data do Joplin)

Limitações do plugin Joplin Calendar

As notas relacionadas ainda são um recurso experimental e podem diminuir o desempenho em cadernos grandes

Alguns dizem que as pesquisas de notas relacionadas a datas são limitadas a um intervalo de 120 dias

Preços do plugin Joplin Calendar

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários sobre o plugin Joplin Calendar

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

via EteSync

O EteSync é uma solução de sincronização criptografada de ponta a ponta para calendários, contatos, tarefas e notas. Ao contrário da maioria dos serviços de sincronização, que armazenam dados em texto simples em servidores na nuvem, o EteSync criptografa tudo antes que saia do seu dispositivo.

Você pode usá-lo em vários dispositivos com suporte para Android, iOS, aplicativos para desktop e até mesmo extensões de navegador. Ele funciona com aplicativos compatíveis com CalDAV e se integra a ferramentas de código aberto como DAVx⁵. Todas as alterações são registradas, o que significa que você pode rastrear todas as edições ou restaurar entradas excluídas, se necessário.

Melhores recursos do EteSync

Sincronize calendários, contatos, tarefas e notas com segurança, com arquitetura de conhecimento zero e criptografia de ponta a ponta

Trabalhe com qualquer aplicativo compatível com DAVx⁵ e CalDAV/CardDAV, incluindo Etar e Tasks.org

Mantenha um histórico inviolável de todas as atualizações com o registro criptografado de alterações

Limitações do EteSync

Os usuários relataram graves problemas de usabilidade e confiabilidade em várias plataformas, incluindo conflitos de sincronização

Devido às restrições do iOS, o EteSync não pode criar novas contas no dispositivo e só pode sincronizar com contas existentes

Preços do EteSync

Gratuito para sempre

Pessoal : US$ 2/mês (cobrado anualmente)

Apoiante: US$ 4/mês (cobrado anualmente)

Organização: Preços personalizados (para organizações de médio e grande porte)

Avaliações e comentários do EteSync

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o EteSync?

Uma avaliação na Google Playstore diz

Excelente produto e serviço. Vale a pena apoiar o trabalho do desenvolvedor assinando o serviço. Tentei criar meu próprio serviço caldav/carddav hospedado usando alguns aplicativos FOSS diferentes, mas cada um tinha peculiaridades com as quais eu não queria lidar. O EteSync tem funcionado perfeitamente para mim e eliminou o tempo que eu gastava mantendo mais aplicativos no servidor. Obrigado pelo ótimo produto!

Excelente produto e serviço. Vale a pena apoiar o trabalho do desenvolvedor assinando o serviço. Tentei criar meu próprio serviço caldav/carddav hospedado usando alguns aplicativos FOSS diferentes, mas cada um tinha peculiaridades com as quais eu não queria lidar. O EteSync tem funcionado perfeitamente para mim e eliminou o tempo que eu gastava mantendo mais aplicativos no servidor. Obrigado pelo ótimo produto!

12. Zoho Calendar (ideal para agendamento interno de equipes e sincronização em todo o ecossistema Zoho)

via Zoho Calendar

O Zoho Calendar é um calendário online colaborativo projetado para organizar agendas pessoais e profissionais. Ele permite que os usuários criem eventos, convidem participantes, gerenciem permissões e definam lembretes.

O aplicativo também oferece várias visualizações e facilita a colaboração em equipe por meio de recursos como calendários de grupo e reserva de recursos.

Principais recursos do Zoho Calendar

Visualize agendas em várias visualizações, como Dia, Semana, Mês, Agenda e Ano

Reserve salas de reunião e outros recursos diretamente no calendário ao agendar eventos

Crie eventos com opções para convidar participantes, definir recorrências, gerenciar RSVPs e adicionar detalhes da conferência

Limitações do Zoho Calendar

Os usuários dizem que convidar grupos internos não mostra a disponibilidade individual, dificultando o planejamento da equipe

Alguns usuários observaram que as notificações de eventos não chegam de forma confiável aos números de celular, causando alertas perdidos

Preços do Zoho Calendar

Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Zoho Calendar

G2: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

Agende reuniões com segurança com o ClickUp

Quando se trata de gerenciar seu tempo e proteger seus dados, você deve escolher as ferramentas com cuidado.

Seja você um freelancer que deseja manter seus compromissos pessoais em sigilo ou parte de uma equipe remota que precisa conciliar reuniões em diferentes fusos horários, um aplicativo de calendário privado pode devolver o controle sem sacrificar a funcionalidade.

E se você está procurando uma solução completa que combine agendamento, gerenciamento de tarefas, assistência por IA e segurança total? O ClickUp é uma ótima opção. Não é apenas um calendário — são suas tarefas, lembretes, prazos, documentos e colaboração em equipe, tudo em um único lugar seguro.

A privacidade é importante. A produtividade também. Com o ClickUp, você não precisa escolher.

