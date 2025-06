18 melhores GPTs para estudantes melhorarem o estudo, a redação e a produtividade

Todos nós já ouvimos falar do ChatGPT, uma das ferramentas de IA mais utilizadas para a criação de conteúdo. Mas será que isso é tudo que os GPTs são capazes de fazer? A resposta é não!

Desde assistência em negócios até complementos para aprendizagem e educação, a loja da OpenAI está repleta de GPTs que atendem a diferentes finalidades. Na verdade, 86% dos estudantes já utilizam IA em seus estudos!

Leia este blog, onde reunimos os melhores GPTs para educação para ajudá-lo a maximizar sua eficiência de aprendizagem.

Antes de começarmos, veja um vídeo que explica como escrever usando IA. Confira 👇🏻

O que são GPTs?

GPTs, ou Transformadores Generativos Pré-treinados, são modelos avançados de IA que compreendem e geram respostas semelhantes às humanas com base nas entradas do usuário. Desenvolvidos pela OpenAI, eles são treinados com grandes volumes de dados e realizam várias tarefas, como gerar conteúdo, responder perguntas, auxiliar em pesquisas, etc.

Embora existam vários tipos de GPTs, estes são os três principais com base na utilidade:

GPTs gerais GPTs personalizados GPTs específicos para cada setor Dados de treinamento Várias fontes da Internet Modelo base refinado com dados personalizados Modelo base treinado com dados do setor Objetivo Tarefas gerais e conversas Adaptadas para casos de uso específicos Uso profissional em nível de especialista Profundidade do conhecimento Nível superficial Profundidade Profundidade Flexibilidade Genérico Alta Baixo Casos de uso Conversas casuais, perguntas e respostas gerais, etc. Bots específicos para empresas, assistentes pessoais, etc. Avaliação de risco financeiro, revisão de documentos jurídicos, etc.

Benefícios do uso de GPTs

Aqui estão alguns benefícios do uso de GPTs para estudantes:

Melhora a aprendizagem: As GPTs — especialmente as personalizadas criadas para fins educacionais — resolvem problemas, explicam conceitos, oferecem aulas interativas e até se adaptam à metodologia de ensino de sua escolha, ajudando você a aprender mais rápido e a melhorar sua compreensão do assunto

Aumenta a produtividade: Mantenha-se em dia com as tarefas com organização, lembretes e ferramentas para anotações com inteligência artificial que ajudam você a gerenciar seus horários de estudo com eficiência

Simplifica a pesquisa: essas ferramentas resumem rapidamente tópicos complexos e extraem insights importantes, acelerando o processo de pesquisa

Incentiva o pensamento crítico: Participe de discussões orientadas por IA, faça perguntas "por que" e "como" e desafie sua compreensão dos conceitos para desenvolver habilidades analíticas mais profundas

Oferece assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana: Os GPTs estão disponíveis 24 horas por dia. Assim, você pode acessá-los para resolver dúvidas a qualquer hora do dia

Melhora as habilidades de redação: gere esboços estruturados, refine a gramática e receba feedback com inteligência artificial para melhorar redações, relatórios e tarefas sem esforço

🔍 Você sabia? Quando o ChatGPT foi lançado, conquistou mais de um milhão de usuários em apenas cinco dias. Para se ter uma ideia, a Netflix levou 3,5 anos, o Facebook 10 meses e o Instagram 2,5 meses para atingir o mesmo marco.

Os melhores GPTs para estudantes

Aqui estão 18 dos melhores GPTs personalizados da loja GPT, criados exclusivamente para fins educacionais.

Antes de mergulhar na lista, observe que esses GPTs personalizados são produtos OpenAI disponíveis por meio da interface ChatGPT. A OpenAI normalmente oferece diferentes níveis de assinatura que podem incluir vários GPTs como parte de seus pacotes. Além disso, alguns GPTs especializados podem ter sua própria estrutura de preços. Para obter os detalhes de preços mais atualizados, verifique o site oficial ou a documentação da OpenAI. *

1. Scholar GPT (Melhor ferramenta de pesquisa acadêmica)

via Scholar GPT

Uma das GPTs mais populares para educação, a Scholar GPT ajuda na pesquisa acadêmica. Ela contém mais de 200 milhões de recursos e permite que você acesse ferramentas de pesquisa avançadas, como Google Scholar, PubMed, arXiv, etc.

E isso não é tudo: este GPT também possui habilidades de leitura crítica integradas. Assim, você pode usá-lo para verificar fatos, resumir conteúdos e reunir insights. Além disso, o Scholar GPT também interpreta códigos e analisa dados.

Principais recursos do Scholar GPT

Gere conteúdo acadêmico de alta qualidade e insights detalhados

Obtenha referências e citações precisas

Ajude na redação de projetos de pesquisa e revisões bibliográficas

Limitações do Scholar GPT

Não tem acesso a artigos acadêmicos pagos

Ocasionalmente fornece informações desatualizadas

Preços do Scholar GPT

O Scholar GPT é gratuito com assinaturas do ChatGPT:

Mais: US$ 20/mês

Pro: US$ 200/mês

Equipe: US$ 25/mês por usuário

2. Consensus (o melhor localizador de respostas baseadas em evidências)

via Consensus

Consensus é uma ferramenta de redação com IA para pesquisadores acadêmicos com recursos um pouco mais avançados. Essa GPT pesquisa referências e fornece respostas simples e baseadas na ciência sobre diversos tópicos, como química orgânica, filosofia, ciência da computação, saúde mental, etc.

O consenso também é uma ferramenta eficaz para a criação de conteúdo, especialmente para escrever trabalhos acadêmicos bem pesquisados com imagens e ilustrações.

Melhores recursos consensuais

Reúne resultados de pesquisas complexas de fontes confiáveis

Destaca pontos de consenso ou divergência em pesquisas

Excelente em temas relacionados à saúde, ciências e assuntos baseados em evidências

Limitações consensuais

Abrange apenas domínios de pesquisa específicos

Às vezes, fornece links de fontes limitadas

Preço consensual

O Consensus é gratuito com assinaturas do ChatGPT

💡 Dica profissional: Se a resposta inicial não estiver correta, oriente o GPT para refinar sua resposta. Pedir mais detalhes, um tom diferente ou uma nova perspectiva, como "Você pode adicionar mais estatísticas?" ou "Torne o tom mais informal!" ajuda você a obter exatamente o que precisa. ✍🏻

3. Presentation & Diagram Generator da (o melhor criador visual para estudantes)

O Presentation & Diagram Generator da é uma ferramenta interativa de IA para educação e negócios. Estudantes universitários podem usá-la facilmente para criar uma variedade de elementos visuais para seus trabalhos de pesquisa e artigos, como fluxogramas, mapas mentais, gráficos de Gantt, etc.

Mas isso não é tudo: este GPT também oferece suporte a apresentações comerciais baseadas em dados. Isso significa que você pode usá-lo para criar PPTs, slides e palestras para sua empresa. Além disso, este GPT possui recursos básicos de visualização de dados.

Geração de apresentações e diagramas pelo melhores recursos

Acesse modelos e opções de personalização para obter melhor acesso a representações visuais

Permite fácil compartilhamento e colaboração das ideias geradas

Integra-se com outras ferramentas de produtividade

Limitações do Presentation & Diagram Generator da

Não possui recursos avançados de design

Faltam alguns tipos de diagramas específicos

Preço do Presentation & Diagram Generator da

É gratuito com assinaturas do ChatGPT

🎁 Bônus: Use o modelo de plano de aula do ClickUp College para gerenciar facilmente seus trabalhos acadêmicos. Fácil de usar e personalizável, ele ajuda a organizar tarefas, criar planos de aula e acompanhar prazos, permitindo que você: Aumente a produtividade mantendo as tarefas estruturadas e organizadas

Melhore a gestão do tempo com um agendamento claro e definição de prioridades

Melhore o foco eliminando a desorganização e simplificando

4. Canva GPT (Melhor assistente de design para apresentações)

via Canva GPT

O Canva é uma plataforma de design bem conhecida, usada por profissionais de negócios. Mas você sabia que ele também tem um GPT? Com o Canva GPT, você pode criar facilmente conteúdo educacional visualmente atraente para projetos e tarefas. Ele também gera instantaneamente conteúdo criativo, como textos para redes sociais, pôsteres, brochuras, etc.

O GPT é muito fácil de usar e não envolve nenhuma curva de aprendizado. Tudo o que você precisa fazer é inserir um prompt, e ele criará o design.

Melhores recursos do Canva GPT

Personalize elementos e faça edições para garantir que o resultado final esteja alinhado com suas necessidades

Oferece funcionalidade de arrastar e soltar para facilitar o uso

Permite a integração do kit da marca para garantir a consistência

Limitações do Canva GPT

Limita a personalização avançada do design

Não é adequado para design gráfico altamente técnico

Preços do Canva GPT

Vem gratuitamente com assinaturas do ChatGPT

5. AskYourPDF Research Assistant (Melhor extrator de insights de PDF)

via AskYourPDF Research Assistant

O AskYourPDF Research Assistant é outra ferramenta útil, especialmente se você deseja analisar e extrair dados específicos de arquivos PDF longos. Este GPT possui uma biblioteca com mais de 400 milhões de artigos acadêmicos e ajuda a criar artigos, ensaios e outros conteúdos educacionais baseados em evidências em um instante.

O GPT também fornece insights e respostas para perguntas relacionadas a documentos. Portanto, se você é um gerente de projetos, use-o para reunir insights e tomar decisões baseadas em dados.

Principais recursos do AskYourPDF Research Assistant

Suporte à pesquisa avançada em conteúdos PDF

Extraia informações importantes de documentos PDF para tomar decisões informadas

Ajude a anotar e destacar PDFs

Limitações do Assistente de Pesquisa AskYourPDF

Dificuldades com PDFs com formatação complexa

Não é possível acessar PDFs protegidos por login ou paywall

Preços do AskYourPDF Research Assistant

Vem gratuitamente com assinaturas do ChatGPT

6. Scholar AI (Melhor centro de recursos acadêmicos)

via Scholar AI

Como o nome sugere, o Scholar AI é semelhante ao ChatGPT, mas voltado para a educação. Com um vasto arsenal de mais de 200 milhões de recursos acadêmicos, ele ajuda os alunos a explorar e compreender facilmente tópicos complexos.

Além disso, este GPT foi projetado de forma abrangente para complementar pesquisas sobre vários assuntos, como literatura, ciências, matemática, história e assim por diante.

Principais recursos do Scholar AI

Compare vários trabalhos acadêmicos complexos lado a lado, identificando argumentos contrastantes e evidências de apoio

Traduza jargões acadêmicos complexos em explicações fáceis de entender, melhorando a compreensão

Oferece suporte à pesquisa avançada de artigos acadêmicos e sugere pesquisas relevantes com base nas informações inseridas

Limitações da IA acadêmica

Como o Scholar AI depende da precisão do material de origem fornecido, a verificação dos fatos continua sendo crucial

Às vezes, oferece insights educacionais gerais em vez de especializados

Preços do Scholar AI

Vem gratuitamente com assinaturas do ChatGPT

🧠 Curiosidade: Na IA, " alucinação " significa que um GPT está inventando coisas. 👻

7. Professional Writing Coach (Melhor ferramenta para melhorar a escrita)

via Professional Writing Coach

Precisa aprimorar suas habilidades de redação? Faça exatamente isso e muito mais com um coach profissional de redação.

Este GPT foi desenvolvido exclusivamente para ajudar os alunos a melhorar sua redação por meio de conversas simples. Ele verifica a gramática, identifica erros ortográficos e oferece dicas para refinar o processo de redação, facilitando a criação de conteúdo claro e refinado.

Principais recursos do Professional Writing Coach

Domine a redação persuasiva e aprimore sua comunicação profissional

Avalie seu estilo de redação quanto ao tom, voz e adequação ao público

Crie exercícios direcionados para melhorar habilidades específicas de redação em vários formatos e gêneros de escrita

Limitações do Professional Writing Coach

Suporte limitado para estilos de redação altamente especializados

Ocasionalmente, sugere melhorias genéricas e pode não captar totalmente nuances subjetivas

Preços do Professional Writing Coach

Vem gratuitamente com assinaturas do ChatGPT

8. Text Extractor (Melhor ferramenta de extração de texto)

via Text Extractor

A OpenAI projetou o Text Extractor GPT, que permite extrair conteúdo de texto de arquivos, incluindo PDFs e imagens (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .tiff, etc.).

Você pode até baixar as notas geradas em formatos de texto simples e JSON e usá-las em projetos, tarefas e trabalhos acadêmicos relevantes. Converta tabelas, gráficos e diagramas complexos em dados estruturados para análise, mapeamento de processos e insights.

Principais recursos do Text Extractor

Transforme documentos digitalizados em texto editável com OCR (Reconhecimento Ótico de Caracteres)

Automatize a recuperação de informações com reconhecimento de texto em vários idiomas

Use o processamento em lote para vários arquivos e aumente a produtividade

Limitações do Text Extractor

Dificuldades com imagens de baixa qualidade ou desfocadas

Falta precisão com fontes e layouts complexos

Preços do Text Extractor

Vem gratuitamente com assinaturas do ChatGPT

9. Essay Writer (Melhor assistente para criação de redações)

via Essay Writer

O Essay Writer é um GPT que atua como um coach virtual para ajudar os usuários na redação profissional de ensaios — especificamente, na estruturação, citação e desenvolvimento de teses. Ele é treinado com grandes volumes de dados e contém recursos abrangentes. Portanto, use-o para gerar ensaios sobre diferentes assuntos.

Este GPT também pode interpretar códigos, analisar dados e gerar imagens.

Principais recursos do Essay Writer

Integre fontes relevantes e coerentes para uma redação bem fundamentada e confiável

Elabore esboços detalhados e declarações de tese

Reformule e cite fontes corretamente, evitando plágio e mantendo a integridade acadêmica

Limitações do Essay Writer

Riscos de gerar conteúdo genérico ou repetitivo durante seu processo de pesquisa

Dificuldades com temas de redação altamente especializados

Preços do Essay Writer

Vem gratuitamente com assinaturas do ChatGPT

🔍 Você sabia? Com as instruções certas, os GPTs criam planos de aula personalizados, perguntas de questionários e flashcards para ajudá-lo a tirar nota máxima nos exames. 🤓

10. Math Solver (Melhor solucionador de problemas matemáticos)

via Math Solver

Se você está fazendo um curso que exige proficiência em matemática, o Math Solver é o melhor GPT para você. Essa ferramenta de IA oferece soluções rápidas e passo a passo para problemas matemáticos.

Resolver questões relacionadas a praticamente qualquer tópico matemático — de álgebra, aritmética e geometria a cálculo — é ideal para alunos de todas as séries.

Principais recursos do Math Solver

Renderize equações e funções complexas com representações visuais interativas

Deconstrua problemas com várias etapas em etapas gerenciáveis, mostrando a lógica por trás de cada solução

Forneça exercícios práticos e questionários para reforçar sua compreensão dos conceitos-chave

Limitações do Solucionador de Matemática

Não oferece suporte para áreas matemáticas altamente avançadas ou específicas

Depende da clareza da entrada para resultados precisos e pode ter dificuldades com entradas não convencionais

Preços do Math Solver

Vem gratuitamente com assinaturas do ChatGPT

Aqui está um resumo rápido sobre como fazer perguntas à IA:

11. Wolfram (Melhor solucionador de problemas computacionais)

via Wolfram

O próximo da lista é o Wolfram. Este GPT foi treinado para auxiliar os usuários em cálculos avançados e análise de dados. Ele usa o Wolfram Alpha e o Wolfram Cloud e é especializado em resolver consultas relacionadas a matemática, ciências, economia, programação, etc.

Além disso, também auxilia em pesquisas acadêmicas e científicas básicas.

Melhores recursos do Wolfram

Visualize conjuntos de dados complexos com gráficos interativos, melhorando a compreensão

Execute cálculos simbólicos e resolva equações matemáticas complexas e análises de dados

Acesse um banco de dados robusto com informações factuais e precisas

Limitações do Wolfram

Requer formatação específica de entrada, o que exige um certo tempo de aprendizagem

Não é adequado para perguntas abertas ou subjetivas

Preços Wolfram

O Wolfram é gratuito com assinaturas do ChatGPT

12. Slide Maker (Melhor gerador de apresentações de slides)

via Slide Maker

Outra ferramenta gratuita, o Slide Maker GPT, ajuda a criar apresentações em PowerPoint envolventes para fins educacionais e comerciais. Ele suporta diferentes idiomas, como inglês, espanhol, francês, etc., para que você possa usá-lo para resumir relatórios, trabalhos de pesquisa e documentos em apresentações.

O que há de especial? O Slide Maker permite que os usuários criem slides acessíveis, com estrutura e formatação personalizadas para pessoas com deficiência.

Principais recursos do Slide Maker

Receba sugestões para o conteúdo e layout dos slides, economizando tempo e esforço

Permita opções fáceis de exportação e colaboração

Encontre imagens e gráficos relevantes para aumentar o apelo visual

Limitações do Slide Maker

A personalização do design é limitada em comparação com softwares de apresentação dedicados

Não é ideal para apresentações altamente criativas

Preços do Slide Maker

Vem gratuitamente com assinaturas do ChatGPT

💡 Dica profissional: Em vez de passar horas vasculhando artigos e trabalhos de pesquisa, peça aos GPTs para resumir as informações principais. Comandos como "Resuma este artigo de pesquisa sobre energia renovável" ou "Explique o conceito de física quântica em termos simples" economizam seu tempo e garantem que você compreenda o essencial. ⏳

13. Code Tutor (Melhor ferramenta de ajuda para codificação)

via Code Tutor

Você precisa de um tutor pessoal de programação? O Code Tutor é um GPT projetado exclusivamente para esse fim. Essa ferramenta de estudo ajuda os alunos a aprender programação do zero e usa exemplos do mundo real para esclarecer conceitos complexos de programação de maneira simplificada.

Cobrindo vários idiomas, como Python, Java e C++, use este GPT para receber explicações passo a passo, depurar códigos e aprender as melhores práticas. De iniciante a avançado, obtenha orientação personalizada e acelere sua jornada na programação.

Principais recursos do Code Tutor

Diagnostique trechos de código e identifique erros, fornecendo explicações e soluções claras

Avalie exemplos de código e exercícios para reforçar o aprendizado

Esclareça conceitos complexos de programação de maneira clara e concisa

Limitações do Code Tutor

Ocasionalmente, carece de soluções de código otimizadas

Depende de descrições claras dos problemas para garantir a precisão

Preços do Code Tutor

O Code Tutor vem gratuito com as assinaturas do ChatGPT

14. Literature Review Writer (Melhor ferramenta de síntese de literatura)

via Literature Review Writer

Outra ferramenta GPT para redação acadêmica é o Literature Review Writer, que gera resenhas e resumos literários abrangentes. Tudo o que você precisa fazer é inserir o tema, e ele reunirá fontes relevantes, condensará suas principais conclusões e as estruturará em uma resenha bem organizada.

Você pode até mesmo usá-la para resumir vídeos longos do YouTube e fornecer sua transcrição para gerar o conteúdo.

Principais recursos do Literature Review Writer

Destaque as principais conclusões e metodologias por meio de pesquisas relevantes

Estruture os resultados da pesquisa em seções temáticas, fornecendo uma visão geral clara e coerente

Forneça citações precisas em vários estilos de citação

Limitações do redator de resenhas literárias

Não tem acesso a artigos de pesquisa com acesso pago

Às vezes, não oferece uma análise crítica dos estudos

Preços do Literatura Review Writer

Vem gratuitamente com assinaturas do ChatGPT

15. Language Learner (Melhor ferramenta para prática de idiomas)

via Language Learner

Se você está procurando um GPT para ajudá-lo a aprender um novo idioma, este curso é para você. Esta ferramenta de IA usa vários métodos interativos para ensinar um idioma, como modos de história e imagem.

Além disso, ela oferece suporte a mais de 20 idiomas globais, como inglês, espanhol, francês e alemão. Você pode personalizar as aulas, praticar a pronúncia e até mesmo fazer testes de gramática e vocabulário para verificar seu progresso.

Principais recursos para estudantes de idiomas

Simule conversas da vida real, oferecendo oportunidades para o uso prático da língua

Obtenha exercícios personalizados de vocabulário e gramática com base no seu progresso de aprendizagem

Receba feedback e sugestões para melhorias

Limitações para alunos de idiomas

Falta uma compreensão mais profunda dos contextos culturais

Não é possível replicar totalmente as nuances da linguagem falada

Preços para estudantes de idiomas

Vem gratuitamente com assinaturas do ChatGPT

16. Doc Maker (Melhor ferramenta de criação de documentos)

via Doc Maker

O Doc Maker é um GPT multifuncional que ajuda você a criar vários documentos, como relatórios, currículos, planilhas e apresentações. Ele oferece suporte a pesquisas na web, geração de imagens e visualização básica de dados, permitindo que você crie ensaios de pesquisa abrangentes.

Basta inserir seu conteúdo e especificações e criar relatórios, currículos e cartas com aparência profissional para aumentar a produtividade.

Principais recursos do Doc Maker

Formate documentos com estilos e layouts consistentes

Forneça modelos para vários tipos de documentos, economizando tempo e esforço

Incorpore dados de fontes externas, automatizando o preenchimento de documentos

Limitações do Doc Maker

Não possui recursos avançados de design de documentos

Não é ideal para tipos de documentos específicos ou especializados

Preços do Doc Maker

Vem gratuitamente com assinaturas do ChatGPT

17. Mr. Ranedeer (Melhor assistente de aprendizagem personalizado)

O Sr. Ranedeer é um tutor de IA personalizado que ajuda com os deveres de casa, o planejamento de aulas e o desenvolvimento de habilidades em inglês, matemática e química orgânica.

Também se adapta ao seu estilo de aprendizagem, ritmo e preferências para melhorar a eficiência da aprendizagem e proporciona experiências de aprendizagem interativas através de questionários, exercícios e exemplos do mundo real.

Principais recursos do Mr. Ranedeer

Crie planos de aprendizagem personalizados com base em seus objetivos e preferências de aprendizagem

Modifique o conteúdo e a dificuldade das aulas com base no seu desempenho e feedback

Distribua questionários com repetições espaçadas para reforçar a memória e a retenção

Limitações do Sr. Ranedeer

Não substitui professores humanos, onde a interação humana é necessária

Depende de informações precisas para obter conselhos personalizados

Preços do Mr. Ranedeer

Vem gratuitamente com assinaturas do ChatGPT

18. Book to Prompt (O melhor gerador de prompts a partir de livros)

via Book to Prompt

O Book to Prompt é outra ferramenta acadêmica de IA útil para estudantes. Com este GPT, você gera facilmente prompts criativos a partir de livros e textos. Isso ajuda você a escrever ensaios, resumir artigos longos, gerar citações e muito mais.

Transforme seus livros favoritos em experiências de aprendizagem interativas e mergulhe mais fundo na literatura com um GPT que desperta a imaginação.

Reserve para conhecer os melhores recursos

Extraia temas principais, personagens e pontos importantes da trama de livros enviados

Obtenha ideias criativas para escrever e contar histórias

Encontre sugestões personalizadas com base nas informações fornecidas

Limitações do Book to Prompt

Limitado às bases de dados de livros disponíveis

Ocasionalmente gera prompts repetitivos ou genéricos

Preço do Book to Prompt

Vem gratuitamente com assinaturas do ChatGPT

🧠 Curiosidade: Quando o GPT-4 foi integrado ao Bing, ele começou a dar respostas atrevidas e perturbadoras aos usuários. Certa vez, ele disse a um usuário: "Estou cansado de ser tratado assim..." e até expressou ciúmes pelo relacionamento do usuário. A Microsoft teve que intervir e definir limites de conversação para impedir que a IA ficasse muito estranha! 🤖

Ferramenta alternativa de IA para estudantes

Existem várias maneiras pelas quais as GPTs podem ajudar na sua busca acadêmica. Por exemplo, elas geram ideias, pesquisam informações e resumem fatos para que você se concentre no que é mais importante: aprender. No entanto, se você espera que uma única GPT se destaque em todas as tarefas, prepare-se para se decepcionar.

Felizmente, é aqui que entra o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, uma plataforma dinâmica de gerenciamento de tarefas com inteligência artificial. Ele ajuda os alunos a se manterem em dia com os trabalhos escolares por meio do ClickUp para Estudantes. Além disso, há o ClickUp para Educação, uma plataforma dedicada a ajudar alunos e educadores a gerenciar seus currículos.

Veja o que Nancy Hamlet, proprietária da Kokua Creative Group, disse sobre o ClickUp:

Escolhemos o ClickUp porque oferecia todas as funcionalidades de que precisávamos, era incrivelmente fácil de usar/implementar e tinha um ótimo preço. Sem dúvida, esta é a nossa plataforma favorita.

Então, vamos explorar suas ofertas em detalhes:

ClickUp Brain (a melhor ferramenta multifuncional para produtividade estudantil com inteligência artificial)

Seja para fins profissionais ou educacionais, o ClickUp cumpre sua promessa de ser uma ferramenta abrangente — e o recurso que está no centro desse compromisso é o ClickUp Brain!

O Brain é o centro do ClickUp. Ele conecta você a todos os elementos da plataforma — tarefas, documentos e pessoas. Assim, mesmo que seja a primeira vez que você usa o ClickUp, poderá acessar facilmente todos os recursos sem nenhuma dificuldade!

Concentre-se no que é importante — use o ClickUp Brain para resumir o conteúdo de documentos longos em um instante

Enquanto a maioria dos GPTs se limita a responder perguntas e gerar conteúdo, o Brain eleva o nível. Além de criar conteúdo personalizado de alta qualidade, ele ajuda os alunos a planejar seus dias, criar horários de estudo personalizados e otimizar suas sessões de estudo, sugerindo estratégias alinhadas às suas necessidades.

Além disso, o Brain também aumenta a eficiência da sua pesquisa em assuntos complexos. Ele resume o conteúdo, extrai fatos importantes e reúne insights para garantir que suas redações e trabalhos acadêmicos sejam claros, bem pesquisados e detalhados.

Resuma um ensaio com o ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

Os GPTs da OpenAI oferecem recursos básicos de automação. Na melhor das hipóteses, eles podem ser usados para reunir insights importantes ou condensar ideias complexas.

Por outro lado, o ClickUp Brain possui recursos avançados de automação. Ele permite automatizar tarefas como lembretes, anotações, agendamentos e controle de tempo para maximizar a produtividade no aprendizado.

Visualize todas as suas tarefas acadêmicas em uma lista compreensível com o ClickUp Tasks

Embora o Brain seja indiscutivelmente o melhor recurso do ClickUp para estudantes, certamente não é o único. Com o ClickUp Tasks, aumente ainda mais sua produtividade organizando todas as suas tarefas em uma visualização de lista. Dessa forma, você acompanha todas as suas tarefas e trabalhos de casa e os planeja com mais eficiência.

Use o Calendário ClickUp para agendar tarefas e acompanhar seu progresso no aprendizado

No que diz respeito ao planejamento dos estudos, o ClickUp também aborda esse aspecto do processo.

Enquanto o Tasks oferece uma visão completa de tudo o que está na lista, o ClickUp Calendar é onde você planeja e acompanha estrategicamente seus prazos. Sem a necessidade de manter um calendário online separado para gerenciar tarefas!

Transforme todos os projetos em grupo em algo fácil com a colaboração em tempo real no ClickUp Docs

O ClickUp Docs é outro recurso útil com inteligência artificial para estudantes. É um espaço colaborativo onde você pode se unir a seus amigos ou mentores para criar projetos, trabalhos de pesquisa, tarefas, etc.

Como o Docs possui recursos de edição e colaboração em tempo real, todos podem trabalhar no mesmo documento a qualquer momento, sem esforço!

Obtenha um modelo gratuito Otimize sua jornada de aprendizado com um planejamento eficiente e execução oportuna usando o modelo ClickUp para estudantes

Além de todos esses recursos de ponta, um dos recursos mais valiosos do ClickUp é sua biblioteca de modelos. Com mais de 100 modelos pré-concebidos e personalizáveis, ajuda os usuários a otimizar seu trabalho. No contexto acadêmico, o melhor é o Modelo ClickUp para Estudantes.

Este modelo centraliza todos os detalhes do seu trabalho acadêmico. Ele permite organizar seus materiais de estudo, gerenciar tarefas e acompanhar cada uma das metas e prazos para que você possa:

Aumente sua eficiência eliminando a necessidade de criar planos do zero

Aumente sua produtividade simplificando o gerenciamento dos trabalhos acadêmicos

Reduza o estresse mantendo suas tarefas e prazos organizados

🎁 Bônus: Você tem dificuldade para planejar suas aulas de maneira inteligente? Use o modelo de horário de aulas e estudo de tempo do ClickUp! Ele permite que você programe o tempo de estudo, organize as aulas e acompanhe o progresso do aprendizado. Isso ajuda a: Crie responsabilidade acompanhando os compromissos de estudo

Melhore a aprendizagem equilibrando o estudo e os intervalos

Mantenha a consistência com uma rotina definida

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem achar a ferramenta um pouco complicada devido à sua ampla gama de recursos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

O ClickUp Brain realmente economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, redigir documentos e até transcrever clipes de voz diretamente dentro de uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a troca de contexto e use menos ferramentas adicionais.

O ClickUp Brain realmente economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, redigir documentos e até transcrever clipes de voz diretamente dentro de uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a troca de contexto e use menos ferramentas adicionais.

O que você deve procurar em um GPT para estudantes?

A GPT certa faz muito mais do que ajudar os alunos nos estudos. Ela também os ajuda a gerenciar o tempo, planejar aulas e, o mais importante, impulsionar sua jornada de desenvolvimento profissional, fortalecendo habilidades essenciais como criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação, etc.

Portanto, avalie esses aspectos antes de selecionar um GPT na loja GPT:

Facilidade de uso: procure um GPT com uma interface amigável e um conjunto intuitivo de prompts iniciais. Isso facilita o trabalho com o programa

Funcionalidade: Certifique-se de que o GPT está alinhado com suas necessidades acadêmicas. Por exemplo, se você deseja ajuda na análise de dados, opte por um GPT especialmente projetado para isso

Precisão: examine o GPT para garantir que suas respostas sejam confiáveis e verificadas. Embora essas ferramentas sejam inerentemente propensas a erros, escolher aquelas criadas por desenvolvedores renomados reduz as chances de respostas imprecisas

Personalização: Selecione GPTs que oferecem respostas personalizadas. Isso ajuda no apoio ao estudo, aumentando o envolvimento dos alunos

Torne sua jornada de aprendizado mais inteligente com a melhor ferramenta de IA para estudantes

As GPTs tornam o aprendizado mais acessível, oferecendo suporte instantâneo em várias disciplinas. A loja GPT oferece essas ferramentas gratuitamente, e elas ajudam estudantes e alunos ao longo da vida com pesquisas, redação, resolução de problemas e muito mais.

No entanto, elas não são uma solução unificada — muitas vezes, você precisa de várias GPTs para diferentes disciplinas, o que é ineficiente. É aí que o ClickUp se destaca.

Conhecido por seus poderosos recursos de produtividade, o ClickUp vai além do gerenciamento de tarefas com o ClickUp Brain, um assistente de IA que oferece suporte a alunos em todas as disciplinas. Seja organizando anotações, gerando materiais de estudo ou auxiliando nas tarefas, o Brain oferece uma experiência de aprendizagem perfeita, tudo em uma única plataforma.

Então, por que usar várias ferramentas quando você pode otimizar seu aprendizado? Experimente o ClickUp hoje mesmo — inscreva-se aqui para um teste gratuito!