Os 10 melhores agentes de IA para o setor imobiliário: automatize o gerenciamento de leads e as vendas

A IA no setor imobiliário não é apenas uma moda passageira — ela está mudando o jogo para agentes, compradores e vendedores.

De acordo com a Pesquisa Delta Real Estate Leadership AI, os líderes do setor classificaram a importância atual da IA em 5,9 em uma escala de 10, acima dos 5,0 em 2024. Expectativas para a importância futura da IA? Um aumento acentuado para 7,2 em uma escala de 10 — um salto de 22% em relação aos níveis atuais.

O relatório destaca que a IA está remodelando as corretoras imobiliárias, desde listagens e marketing até atendimento ao cliente, vendas e operações administrativas.

Com a IA simplificando os fluxos de trabalho e melhorando a eficiência, os profissionais do setor imobiliário estão adotando soluções de ponta mais rapidamente do que nunca. E você também deveria!

Se você está procurando automatizar seu processo de gerenciamento de leads e vendas, este guia pode ajudar. Analisamos os melhores agentes de IA que ajudam os profissionais do setor imobiliário a se manterem à frente.

Os melhores agentes de IA para o setor imobiliário em resumo

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Gerenciamento de projetos e tarefas, rastreamento de leads, automação com IA, acompanhamento, integração com CRM, agendamento, painéis, modelos para o setor imobiliário Startups, equipes pequenas, PMEs e grandes empresas que desejam gerenciar projetos e tarefas imobiliárias Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas ChatGPT Descrições de imóveis geradas por IA, criação de e-mails e conteúdo, comunicação com clientes, pesquisa de mercado, elaboração de documentos jurídicos, conteúdo para redes sociais, análise de mercado/preços Criação automatizada de conteúdo, pesquisa de mercado, automação da comunicação com clientes, criação de listagens de imóveis e geração de documentos jurídicos. Plano gratuito, planos pagos a partir de US$ 20/mês Zillow Estimativas de imóveis com IA (Zestimates), tours virtuais em 3D, filtros de pesquisa avançados, conexão com o Zillow Premier Agent PMEs, grandes empresas: navegação por listagens e estimativas do valor de imóveis Preços personalizados Reonomy Pesquisa de imóveis, registros de propriedade e transações, identificação de negócios fora do mercado Empresas: pesquisa imobiliária e análise de mercado Preços personalizados Homebot Pesquisa de imóveis, registros de propriedade e transações, identificação de negócios fora do mercado, análise de tendências de mercado e geração de leads. Startups, PMEs; Proprietários, agentes, credores; Acompanhamento do valor e patrimônio líquido de imóveis Os planos pagos começam em US$ 50/mês + US$ 50 de taxa única de configuração Realtor.com Listagens verificadas pela MLS, filtros de pesquisa com IA, informações sobre a vizinhança, cálculo do custo do financiamento imobiliário PMEs, grandes empresas; listagens em tempo real e insights de mercado Preços personalizados HouseCanary Informações sobre o setor imobiliário baseadas em IA, identificação de oportunidades de investimento, previsão de tendências de mercado Empresas; Avaliações imobiliárias e insights sobre investimentos Planos pagos a partir de US$ 19/mês RealScout Filtros personalizados de busca de imóveis, alertas de imóveis da marca, atualizações do mercado, análise preditiva para identificação de vendedores Agentes que desejam oferecer pesquisa personalizada de imóveis e colaboração com os clientes Planos pagos a partir de US$ 99/licença Roof AI Captura e qualificação automatizadas de leads, engajamento do cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, Empresas, equipes imobiliárias: captura de leads e engajamento do cliente Preços personalizados Reimagine Home Encenação virtual com designs gerados por IA, redesenho de interiores, visualização de renovações Empresas que desejam oferecer visualização de preparação, renovação e decoração Planos pagos a partir de US$ 14/mês

O que você deve procurar em um agente de IA para o setor imobiliário?

Nem toda IA em software imobiliário atenderá às suas necessidades específicas. Algumas podem se destacar na geração de leads, enquanto outras são melhores na comunicação com os clientes.

Mas quais são os melhores? Eles cuidam de tudo, desde o primeiro contato até o fechamento do negócio, sem que sua empresa pareça ser administrada por um robô.

Veja o que você deve procurar ao escolher uma ferramenta de IA para corretores imobiliários:

Geração de leads: sua ferramenta de IA para o setor imobiliário deve saber a diferença entre um visitante casual e um comprador sério, para que você não perca tempo com leads sem potencial ✅

Acompanhamento automatizado : quando o acompanhamento fica lento, os clientes potenciais perdem o interesse. A IA deve intervir com mensagens personalizadas e oportunas para manter os leads envolvidos e as conversas em andamento ✅

Integração fácil com CRM : seja que você use Salesforce, HubSpot ou um CRM específico para o setor imobiliário, seu agente de IA deve sincronizar facilmente ✅

Agendamento de compromissos : Chega de troca de e-mails! A IA deve marcar visitas, enviar lembretes e atualizar calendários automaticamente ✅

Informações sobre o mercado e assistência na definição de preços : IA que acompanha as tendências do mercado e sugere preços competitivos? É o sonho de qualquer profissional do setor imobiliário ✅

Segurança e conformidade: lida com dados confidenciais de clientes? Certifique-se de que sua IA segue rigorosos padrões de proteção de dados e conformidade imobiliária ✅

Faça isso direito e seu agente de IA não só economizará seu tempo, mas também transformará leads em clientes fiéis, mantendo sua empresa à frente da concorrência.

Agora, vamos conferir as melhores ferramentas de IA para tornar isso realidade!

👀 Você sabia? De acordo com o McKinsey Global Institute, a IA generativa pode gerar US$ 110 bilhões a US$ 180 bilhões (ou mais) em valor para o setor imobiliário. Isso representa muitos negócios, dados e dinheiro — automatizados!

Os melhores agentes de IA para o setor imobiliário

O agente de IA certo pode ajudá-lo a explorar esse potencial, lidando com leads, acompanhamentos e comunicação com os clientes enquanto você se concentra em fechar negócios.

Conheça as melhores potências de IA que podem transformar o seu negócio imobiliário.

1. ClickUp (Ideal para projetos imobiliários e gerenciamento de tarefas)

Está lidando com leads, listagens e uma papelada interminável?

ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

É também o seu aliado imobiliário completo, mantendo todos os negócios, clientes e contratos exatamente onde você precisa.

Seja para acompanhar leads, gerenciar detalhes e listagens de imóveis, agendar visitas ou lidar com contratos, o ClickUp consolida todas as etapas em uma plataforma poderosa.

Agentes autopilot personalizados da ClickUp

Com os Agentes Autopilot personalizados da ClickUp, você pode otimizar seus processos de gerenciamento de leads e vendas, automatizando tarefas repetitivas e garantindo acompanhamentos oportunos.

Automatize o gerenciamento de leads de vendas imobiliárias com um Agente Autopilot personalizado do ClickUp

Ele pode:

Crie e atribua tarefas automaticamente quando novos leads forem adicionados.

Envie lembretes para acompanhamentos e atividades de vendas importantes.

Atualize o status dos leads e mova-os pelo funil de vendas com base em gatilhos.

Publique notificações ou comentários quando um lead atingir um estágio específico.

Gere relatórios resumidos sobre o progresso dos leads e o desempenho das vendas.

Configure os Agentes Autopilot no ClickUp para responder a perguntas no chat

Ao utilizar um agente autopiloto, as equipes de vendas podem reduzir o trabalho manual, responder mais rapidamente às oportunidades e manter um fluxo de trabalho consistente e organizado, melhorando, em última análise, as taxas de conversão e a satisfação do cliente.

ClickUp Brain

Quer saber onde está a IA? O ClickUp Brain, o assistente de IA, é o seu recurso imobiliário integrado.

Ele pode gerar descrições de imóveis para marketing, resumir interações com clientes, implementar automação de fluxo de trabalho e até mesmo redigir e-mails de acompanhamento. Ele faz o trabalho pesado enquanto você se concentra em fechar negócios.

Gerencie imóveis de maneira mais inteligente com o ClickUp Brain — IA para agendamento, acompanhamento e negociações

✨ Bônus: eficiência 10 vezes maior com IA no seu negócio imobiliário com o ClickUp Brain MAX. Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na web por seus acordos, contratos e muito mais

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e executar tarefas por voz, sem usar as mãos e em qualquer lugar

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, por uma solução única, contextual e pronta para uso corporativo, que oferece insights sobre seus concorrentes, mudanças na legislação imobiliária e muito mais ClickUp Brain MAX é um companheiro de IA para desktop superpoderoso que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para realizar tarefas, criar documentação, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais.

ClickUp AI Notetaker

Precisa gerenciar as comunicações com os clientes? Use o ClickUp AI Notetaker para transcrever chamadas, destacar detalhes importantes e criar itens de ação.

Deixe o ClickUp AI Notetaker ser o cérebro por trás das suas chamadas

Com o ClickUp, você também pode automatizar acompanhamentos, atribuições de tarefas e aprovações, mantendo os negócios em dia sem trabalho manual.

ClickUp para gerenciamento de projetos imobiliários

Elabore contratos, trace estratégias de vendas e colabore em listagens, tudo em um só lugar com o ClickUp Docs

ClickUp para equipes imobiliárias

Mas o ClickUp é mais do que apenas sua funcionalidade de IA. O ClickUp para gerenciamento de projetos imobiliários é o seu centro de comando para o setor imobiliário, reunindo projetos, cronogramas e interações com clientes em um espaço de trabalho unificado.

Gerencie seu negócio imobiliário com o ClickUp por meio do gerenciamento de tarefas, agendamento e mapas interativos de propriedades

O ClickUp Real Estate Suite inclui:

Programação orçamentada : mapeie as partes interessadas, os marcos e as dependências, permitindo ajustes rápidos no cronograma

Agendamento completo : sincronize os calendários do Google e do Outlook para gerenciar reuniões, visitas e assinaturas de contratos com visualizações codificadas por cores

Ferramentas de localização : visualize tarefas em um mapa interativo para mostrar aos clientes listagens próximas, faixas de preço e principais comodidades, perfeito para planejar visitas a imóveis com eficiência

Gerenciamento de projetos e equipes : use documentos colaborativos para seleção de locais, zoneamento e contratos, além de quadros brancos para brainstorming e planejamento para : use documentos colaborativos para seleção de locais, zoneamento e contratos, além de quadros brancos para brainstorming e planejamento para gerenciamento de projetos imobiliários

Comunicação sem esforço: mantenha a programação, as atualizações e as discussões da equipe organizadas com canais de chat dedicados

💡 Dica profissional: Mantenha seus negócios em andamento sem precisar alternar entre aplicativos. Sincronize o ClickUp com os calendários do Google e do Outlook para facilitar reuniões e visitas a imóveis. Use o Zapier para importar dados do MLS, para que tudo o que você precisa esteja bem onde você trabalha.

Está com dificuldades para manter organizados os dados imobiliários, o marketing e as atualizações dos clientes? Estes modelos prontos a usar são a solução ideal para si: O modelo de marketing imobiliário da ClickUp simplifica o planejamento e a execução de campanhas com fluxos de trabalho estruturados. Organize listagens de imóveis, programe promoções e acompanhe o desempenho das campanhas para garantir a máxima visibilidade de cada imóvel

O modelo de planilha ClickUp Real Estate ajuda a acompanhar listagens, detalhes de clientes e transações em um só lugar. Com campos personalizados e visualizações estruturadas, você pode categorizar propriedades e monitorar o andamento das negociações sem esforço

O modelo de boletim informativo imobiliário da ClickUp facilita a criação e o compartilhamento de atualizações do mercado, destaques de imóveis e notícias do setor. Use IA para redigir conteúdos atraentes, personalizar mensagens e manter seu público envolvido sem passar horas escrevendo

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem precisar de tempo para se familiarizar com os diversos recursos que economizam tempo

O aplicativo móvel cobre o essencial, mas carece de algumas funcionalidades da versão para desktop

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Christian Gonzalez, coordenador administrativo da Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, afirma:

É perfeito para gerenciar e monitorar diferentes projetos com painéis e trabalhar com clientes, convidando-os como visitantes.

É perfeito para gerenciar e monitorar diferentes projetos com painéis e trabalhar com clientes, convidando-os como convidados.

🧠 Curiosidade: O setor imobiliário deve crescer a uma taxa anual de 2,69%, atingindo US$ 727,80 trilhões até o final da década! Agora é a hora de automatizar e ficar à frente da concorrência.

2. ChatGPT (Ideal para descrições de imóveis geradas por IA e desenvolvimento de conteúdo de marketing)

via ChatGPT

Os corretores imobiliários já lidam com mil coisas ao mesmo tempo, então por que não deixar a IA cuidar de algumas delas? O ChatGPT pode redigir e-mails bem elaborados, criar descrições atraentes de imóveis e até mesmo preparar modelos de documentos jurídicos em segundos. Isso significa menos tempo preso atrás de uma tela e mais tempo vendendo imóveis.

Mas não se trata apenas de economizar tempo. O ChatGPT pode responder às perguntas dos clientes em um instante, obter informações sobre a vizinhança e até mesmo ajudar com pesquisas de mercado e análises de preços. É como ter um assistente virtual que também é uma ferramenta de marketing imobiliário.

Além disso, com sua habilidade para gerar ótimo conteúdo para redes sociais, seus anúncios não ficarão parados, mas serão realmente notados.

Principais recursos do ChatGPT

Crie anúncios de imóveis que destaquem as principais características e atraiam compradores

Automatize as comunicações com os clientes por meio de e-mails, acompanhamentos e mensagens personalizadas

Analise as tendências do mercado e resuma os dados de preços para tomar decisões informadas

Gere documentos jurídicos, como contratos, locações e divulgações

Crie conteúdo de marketing, incluindo publicações em blogs, boletins informativos e anúncios nas redes sociais

Limitações do ChatGPT

Podem gerar informações tendenciosas ou imprecisas, tornando a revisão humana essencial para evitar erros

O texto gerado por IA pode ser sem graça e não refletir a identidade da sua marca, tornando-o pouco confiável para posts completos em blogs

Preços do ChatGPT

Gratuito para sempre

Mais : US$ 20/mês

Pro : US$ 200/mês

Equipe : US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do ChatGPT

G2 : 4,7/5 (mais de 720 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 120 avaliações)

3. Zillow (ideal para pesquisar anúncios imobiliários e estimar o valor de imóveis)

via Zillow

O sucesso no setor imobiliário começa com as ferramentas certas, e a Zillow é uma delas que você não pode ignorar. Seja para comprar, vender ou alugar, a Zillow coloca o mundo imobiliário ao seu alcance. Ela se tornou um centro vital para informações sobre o setor imobiliário, desde encontrar a casa dos seus sonhos até obter estimativas gratuitas do valor de imóveis com o Zestimates.

Além do seu site e aplicativo principal, a Zillow também é proprietária da Zillow Rentals, Zillow Premier Agent e Zillow Home Loans. Precisa de mais opções? A Zillow também opera o HotPads e o Out East para pesquisas de aluguéis e o StreetEasy e o Trulia para listagens de imóveis.

Melhores recursos do Zillow

Estime o valor da sua casa com o Zestimates, alimentado por IA, para obter insights rápidos sobre o mercado

Explore imóveis remotamente com visitas virtuais em 3D para uma experiência virtual detalhada

Encontre casas mais rapidamente usando filtros de pesquisa avançados por preço, características e localização

Conecte-se com os melhores profissionais através do Zillow Premier Agent para obter orientação especializada

Gerencie aluguéis com o aplicativo e o sistema de pagamento da Zillow

Calcule os custos do empréstimo com a Calculadora de Hipotecas para estimar os pagamentos mensais

Limitações do Zillow

As estimativas do valor das casas (Zestimates) podem, por vezes, ser imprecisas, pelo que ainda são necessárias avaliações profissionais

Anúncios de venda direta pelo proprietário (FSBO) não têm tanta visibilidade em comparação com imóveis anunciados por corretores

Preços da Zillow

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Zillow

G2 : 4,1/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zillow?

Uma avaliação da G2 diz:

O site ou aplicativo é muito fácil de usar e intuitivo. Carregar anúncios também é fácil, oferecendo a opção de pesquisar qualquer localização.

O site ou aplicativo é muito fácil de usar e intuitivo. Carregar anúncios também é fácil, oferecendo a opção de pesquisar qualquer localização.

4. Reonomy (Ideal para realizar pesquisas imobiliárias e analisar tendências de mercado)

via Reonomy

Com insights de várias fontes, a Reonomy fornece registros de propriedade, histórico de transações e tendências de mercado para mais de 50 milhões de imóveis nos Estados Unidos, tudo em um só lugar. Chega de procurar informações espalhadas; a Reonomy coloca tudo ao seu alcance.

Além dos dados, a Reonomy ajuda os usuários a encontrar negócios fora do mercado, analisar estruturas de dívidas e conectar-se com os principais tomadores de decisão. Suas ferramentas de filtragem inteligentes facilitam a prospecção, para que investidores, corretores e incorporadores possam identificar rapidamente as melhores oportunidades.

Melhores recursos do Reonomy

Descubra detalhes sobre a propriedade com registros completos e transparência sobre LLCs

Pesquise o histórico dos imóveis com registros de transações, dados de hipotecas e tendências de vendas

Encontre negócios fora do mercado usando IA para identificar potenciais vendedores

Analise as tendências do mercado com insights sobre valores imobiliários, dívidas e atividades de locação

Gere leads com filtros por localização, tipo de ativo e dados financeiros

Avalie a dívida imobiliária analisando o histórico de hipotecas e empréstimos pendentes

Limitações do Reonomy

Os dados nem sempre são 100% precisos, por isso é essencial fazer uma verificação cruzada com os registros originais

Informações limitadas sobre imóveis residenciais, uma vez que o foco é estritamente em imóveis comerciais

Preços da Reonomy

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Reonomy

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Reonomy?

Uma análise da Capterra afirma que

O recurso mais impactante é a capacidade de encontrar as informações certas sobre os proprietários. O produto é fácil de usar. A integração com meu processo de negócios existente tem sido perfeita.

O recurso mais impactante é a capacidade de encontrar as informações certas sobre os proprietários. O produto é fácil de usar. A integração com meu processo de negócios existente tem sido perfeita.

5. Homebot (Ideal para rastreamento do valor de imóveis com IA, monitoramento de patrimônio e decisões imobiliárias inteligentes)

via Homebot

Ser proprietário de uma casa é mais do que apenas comprar uma casa; é também tomar decisões financeiras inteligentes ao longo do caminho. É aí que entra o Homebot.

Esta plataforma alimentada por IA ajuda proprietários e compradores a acompanhar o valor das casas, monitorar o patrimônio líquido e descobrir oportunidades de refinanciamento ou investimento. É como um painel de controle financeiro pessoal, mas para o setor imobiliário.

Além dos proprietários, o Homebot também atua como um aliado para corretores imobiliários e credores. Com insights automatizados e baseados em dados, os profissionais podem se manter conectados com os clientes e oferecer recomendações personalizadas sobre quando vender, refinanciar ou investir.

Principais recursos do Homebot

Acompanhe o valor da sua casa com atualizações baseadas em IA sobre o valor estimado e o crescimento do patrimônio líquido

Explore opções de refinanciamento com taxas hipotecárias em tempo real e economias potenciais

Monitore as tendências do mercado para acompanhar as mudanças no valor dos imóveis nos bairros

Identifique oportunidades de investimento analisando a renda de aluguéis e a viabilidade de uma segunda residência

Envolva os clientes com relatórios financeiros personalizados sobre imóveis para mantê-los informados

Limitações do Homebot

Personalização limitada para agentes que desejam mais controle sobre a marca e as interações com os clientes

Não é ideal para imóveis comerciais, pois a plataforma se concentra no mercado imobiliário residencial

Preços do Homebot

Pacote inicial para agentes: US$ 50/mês + US$ 50 de taxa única de configuração

Parceiro agente : US$ 25/mês + taxa única de configuração de US$ 50

Crescimento: US$ 100/mês para equipes de agentes

Avaliações e comentários sobre o Homebot

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: Antigamente, os proprietários que quitavam suas hipotecas comemoravam esse marco pendurando placas com águias em suas casas — uma espécie de troféu de vitória por estarem livres de dívidas! Essas decorações, conhecidas como “freedom flyers” (pássaros da liberdade), ainda podem ser vistas em algumas casas hoje em dia.

6. Realtor.com (Ideal para listagens em tempo real, verificadas pelo MLS e insights de mercado)

Está procurando o lugar perfeito? Está vendendo e quer as últimas novidades do mercado? Está curioso sobre o valor das casas? O Realtor.com obtém dados em tempo real diretamente das listagens da MLS, para que você sempre trabalhe com as informações mais recentes e precisas — sem surpresas desatualizadas, apenas negócios reais.

Mas é mais do que apenas listagens. Filtros de pesquisa com IA ajudam os compradores a encontrar o imóvel perfeito, informações detalhadas sobre a vizinhança revelam tudo, desde índices de criminalidade até classificações de escolas, e ferramentas de acessibilidade financeira detalham os custos da hipoteca em um piscar de olhos.

Além disso, o serviço de correspondência de agentes da Realtor.com permite que compradores e vendedores entrem em contato com os melhores profissionais do setor imobiliário para gerenciamento de propriedades.

Melhores recursos do Realtor.com

Navegue por listagens verificadas pela MLS para obter dados precisos e atualizados sobre imóveis

Use filtros com IA para encontrar casas por preço, comodidades e necessidades de estilo de vida

Explore informações sobre bairros com estatísticas de criminalidade, classificações de escolas e tendências de mercado

Calcule os custos da hipoteca com ferramentas de acessibilidade e acompanhamento de taxas em tempo real

Obtenha estimativas instantâneas do valor dos imóveis com a análise baseada em dados da RealEstimate

Conecte-se com os melhores agentes por meio do serviço de correspondência de agentes para obter orientação especializada

Limitações do Realtor.com

As atualizações das listagens podem sofrer pequenos atrasos, pois dependem dos tempos de sincronização do MLS

Nem todos os anúncios FSBO estão incluídos, o que pode reduzir as opções fora do mercado

Preços do Realtor.com

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Realtor.com

G2 : 3,5/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Realtor.com?

Uma avaliação da G2 diz:

É fácil comparar preços. Você também pode definir uma faixa de preço e uma área específica. Compre ou venda. Alugue ou arrende. Tudo é bom no realtor.com. Tudo aqui na ponta dos seus dedos.

É fácil comparar preços. Você também pode definir uma faixa de preço e uma área específica. Compre ou venda. Alugue ou arrende. Tudo é bom no realtor.com. Tudo aqui na ponta dos seus dedos.

7. HouseCanary (Ideal para avaliações imobiliárias baseadas em IA e insights de investimento)

via HouseCanary

Esteja você identificando seu próximo investimento em imóveis residenciais, simplificando fluxos de trabalho de empréstimos ou melhorando o envolvimento do cliente, a HouseCanary oferece insights que geram resultados.

A HouseCanary tem como objetivo transformar dados em ação. Com sua funcionalidade de IA e análises de mercado aprofundadas, ela ajuda investidores, credores e profissionais do setor imobiliário a tomar decisões mais inteligentes em tempo real.

Principais recursos do HouseCanary

Obtenha insights imobiliários com IA com o CanaryAI para uma tomada de decisão mais inteligente

Descubra as melhores oportunidades de investimento em SFR com o Instant Insights

Automatize e otimize estratégias de investimento e empréstimo com dados programáticos

Envolva os clientes e aumente a retenção com a Plataforma de Engajamento do Cliente

Preveja tendências de mercado e mudanças no valor dos imóveis com a Previsão Avançada de Mercado

Limitações do HouseCanary

Alguns usuários podem achar as análises e recursos avançados difíceis de navegar no início

O preço premium torna-o mais ideal para investidores institucionais e credores

Preços do HouseCanary

Básico: US$ 19/mês

Pro: US$ 79/mês

Equipes : US$ 199/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da HouseCanary

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

8. RealScout (Ideal para experiências personalizadas de busca de imóveis e fortalecimento da colaboração com os clientes)

via RealScout

Ao combinar dados MLS com correspondência baseada em IA, o RealScout ajuda os agentes a oferecer recomendações imobiliárias hiperpersonalizadas com base no que os compradores realmente desejam. Ele vai além de ser mais uma plataforma de busca de imóveis — ele foi criado para manter os agentes imobiliários e seus clientes em sintonia.

Ao contrário dos sites de listagem genéricos, o RealScout oferece aos agentes controle total sobre a experiência de pesquisa. Ele permite que eles envolvam os clientes com comparações lado a lado de propriedades, insights de mercado e alertas automatizados.

Principais recursos do RealScout

Combine compradores com listagens de imóveis filtradas por preferências do cliente, com base em IA

Mantenha os clientes envolvidos com alertas de imóveis da marca e atualizações do mercado em tempo real

Compare imóveis lado a lado com informações sobre tendências de preços, características e dados locais

Identifique potenciais vendedores antes que eles anunciem seus imóveis com análises preditivas

Impulsione a colaboração entre agentes e clientes com uma experiência de pesquisa interativa que gera confiança

Limitações do RealScout

Limitado aos MLS participantes, portanto, a disponibilidade varia de acordo com a região

Plataforma focada no agente, o que significa que os compradores não podem usá-la de forma independente

Preços do RealScout

Agente: US$ 99/mês/licença

Equipe : US$ 249/mês para duas licenças

Corretagem: US$ 499/mês

Classificações e avaliações da RealScout

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o RealScout?

Uma avaliação da Capterra diz:

Esta ferramenta é muito útil para corretores imobiliários que trabalham com compradores. É muito fácil de usar e ajuda a gerar leads.

Esta ferramenta é muito útil para agentes imobiliários que trabalham com compradores. É muito fácil de usar e ajuda a gerar leads.

9. Roof AI (Ideal para automatizar a captura de leads e o envolvimento do cliente com IA)

via Roof AI

Criado para corretoras, gestores imobiliários, credores e equipes imobiliárias, o Roof AI interage com os visitantes do site, responde a perguntas instantaneamente e nutre os clientes potenciais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é apenas um chatbot; é também um agente de IA imobiliário, projetado para capturar, qualificar e converter leads automaticamente.

O Roof AI também não depende de respostas pré-definidas. Ele entende a intenção do comprador e do vendedor, fornecendo recomendações hiperpersonalizadas com base no comportamento do usuário e nas condições do mercado. Além disso, ele se integra ao seu CRM imobiliário, mantendo seu pipeline organizado.

Principais recursos do Roof AI

Automatize a captura e qualificação de leads com conversas orientadas por IA que identificam compradores e vendedores sérios

Interaja com os visitantes 24 horas por dia, 7 dias por semana, com respostas instantâneas a perguntas sobre imóveis, financiamento e solicitações de serviços

Ofereça recomendações imobiliárias hiperpersonalizadas com base no comportamento do usuário e nos dados do mercado

Integre-se perfeitamente ao seu CRM para organizar leads e melhorar a eficiência do acompanhamento

Analise o comportamento e as tendências dos leads com insights em tempo real para refinar as estratégias de marketing

Limitações do Roof AI

Opções de personalização limitadas, pois as respostas seguem modelos de IA pré-treinados

Requer configuração de integração, o que pode levar algum tempo, dependendo dos sistemas existentes

Preços do Roof AI

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Roof AI

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

10. Reimagine Home (ideal para criar projetos fotorrealistas de casas gerados por IA para encenação, reformas e transformações de decoração)

via Reimagine Home

Precisa preparar uma casa vazia? Redecorar um espaço? Experimentar estilos diferentes? O Reimagine Home pode ser a ferramenta que você precisa. Basta enviar uma foto e, em segundos, o Reimagine Home oferece imagens realistas e fotorrealistas que fazem qualquer imóvel brilhar.

O que o diferencia? Resultados com estilo, que seguem as últimas tendências de design e oferecem personalização máxima para um ajuste perfeito. Além disso, resultados rápidos que não o deixam esperando.

Seja com encenação virtual, reformas ou mudanças no layout, o Reimagine Home mantém os anúncios visualmente consistentes e prontos para o mercado imobiliário. Além disso, com uma API escalável, ele se integra facilmente a qualquer plataforma imobiliária.

Reimagine Home: melhores recursos

Crie ambientes virtuais em cômodos vazios com móveis e decoração gerados por IA para melhorar os anúncios

Redesenhe interiores instantaneamente, experimentando estilos, cores e layouts

Visualize as reformas antes do início dos trabalhos para mostrar as possibilidades de remodelação

Gere opções de design personalizadas de acordo com as preferências dos compradores para recomendações personalizadas

Crie imagens fotorrealistas que aumentam o engajamento e atraem mais compradores

Reimagine as limitações do seu lar

As imagens geradas por IA podem carecer de personalização, limitando o controle sobre detalhes mais precisos do design

Mais adequado para recursos visuais, pois não oferece planejamento arquitetônico ou estrutural

Reimagine os preços das casas

Essencial: US$ 14/mês

Ideal : US$ 29/mês

Avançado : US$ 49/mês

Premium: US$ 99/mês

Reimagine as avaliações e comentários sobre imóveis

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Encontre o agente de IA perfeito para o setor imobiliário para o seu empreendimento

Os agentes de IA são definitivamente o caminho a seguir se você trabalha em empresas imobiliárias. Mas se sua ferramenta atual parece limitada, seja por recursos desatualizados, falta de personalização ou integrações complicadas, talvez seja hora de fazer um upgrade.

O agente de inteligência artificial certo deve otimizar seu fluxo de trabalho, melhorar as interações com os clientes e se adaptar às necessidades do seu negócio.

Ao contrário das soluções genéricas, o ClickUp combina automação, colaboração em tempo real e fluxos de trabalho personalizáveis para manter suas operações imobiliárias funcionando perfeitamente. Desde o gerenciamento de leads até o acompanhamento de negócios, tudo fica sincronizado sem esforço.

Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? Experimente o ClickUp gratuitamente .