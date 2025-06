as 10 melhores alternativas ao Goalscape para uma gestão de objetivos mais inteligente em 2025

Definir metas é o primeiro passo para transformar o invisível em visível.

Já sentiu que seus objetivos estão flutuando no espaço, sem ligação com os objetivos maiores da empresa? Sejamos realistas: como líder, gerenciar objetivos não deve ser como montar móveis da IKEA sem instruções.

Se você já superou os círculos concêntricos vertiginosos do Goalscape e quer algo que funcione melhor com seu fluxo de trabalho, você está no lugar certo.

Neste guia, discutiremos as 10 melhores alternativas ao Goalscape para ajudar a sua equipe a alcançar uma gestão de objetivos mais inteligente. Pronto para atingir os seus objetivos? Vamos lá!

Por que escolher alternativas ao Goalscape?

De acordo com um relatório da PWC, 77% das equipes de alto desempenho utilizam ferramentas de gerenciamento de projetos para atingir seus objetivos. Portanto, um software eficaz de gerenciamento de projetos e metas é fundamental para o sucesso. Embora o Goalscape seja conhecido por sua interface visual para definição de metas, ele carece de escalabilidade, colaboração em equipe e gerenciamento avançado de tarefas.

Aqui está o que você deve procurar nas alternativas ao Goalscape:

Recursos robustos: Excelentes alternativas oferecem controle de tempo integrado, gráficos de Gantt e fluxos de trabalho personalizáveis para gerenciar projetos complexos ✅

Melhor coordenação da equipe: Ferramentas como Ferramentas como ClickUp e Monday.com oferecem comunicação integrada e atualizações centralizadas das tarefas ✅

Opções de integração: as principais plataformas se conectam a CRMs, calendários, drives na nuvem e centenas de aplicativos de terceiros ✅

Maior flexibilidade: as alternativas geralmente oferecem várias visualizações de trabalho — Kanban, cronogramas, listas — para se adequar ao estilo de qualquer equipe ✅

Planos econômicos: várias ferramentas oferecem mais valor por meio de planos gratuitos generosos ou modelos de preços fixos para equipes em crescimento ✅

Alternativas ao Goalscape em resumo

Antes de entrar em detalhes, aqui está uma prévia das alternativas ao Goalscape, seus casos de uso, estruturas de negócios e preços para cada plataforma.

Alternativas ao Goalsscape Ideal para Caso de uso Preço inicial ClickUp Gerenciamento completo de projetos e metas Equipes de todos os tamanhos, fluxos de trabalho personalizados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês Trello Gerenciamento visual de metas (estilo Kanban) Indivíduos e pequenas equipes Plano gratuito disponível; pago a partir de US$ 5/usuário/mês Asana Planejamento visual e definição de metas Colaboração entre equipes multifuncionais Plano gratuito disponível; pago a partir de US$ 10,99/usuário/mês Wrike Gerenciamento de projetos de nível empresarial Grandes equipes e empresas Plano gratuito disponível; pago a partir de US$ 9,80/usuário/mês Jira Acompanhamento e desenvolvimento ágil de projetos Equipes de desenvolvimento de software Plano gratuito disponível; pago a partir de US$ 7,75/usuário/mês Monday. com Fluxos de trabalho visuais e planejamento em equipe Equipes de marketing, vendas e operações Plano gratuito disponível; pago a partir de US$ 8/usuário/mês Weekdone Para medir o progresso semanal Equipes focadas no alinhamento de metas Gratuito para 3 usuários; US$ 90/mês para até 10 usuários Notion Criação de hábitos e metas pessoais Equipes que precisam de documentos, tarefas e notas Plano gratuito disponível; pago a partir de US$ 8/usuário/mês GoalsOnTrack Criação de planos de ação detalhados e quadros de visualização Indivíduos focados em metas SMART Sem plano gratuito; US$ 68/ano Basecamp Colaboração em equipe simplificada e definição de metas Pequenas equipes que buscam uma colaboração fácil Plano gratuito disponível; US$ 15/usuário/mês

As melhores alternativas ao Goalscape para utilizar

1. ClickUp (A melhor ferramenta completa para gerenciamento de projetos e metas)

Sejamos realistas, o trabalho pode parecer um pouco caótico hoje em dia. Projetos, objetivos e comunicações espalhados por todo o lado? Isso mata a produtividade. Se isso lhe soa familiar, precisa de uma ferramenta que reúna tudo.

Conheça o ClickUp, o "aplicativo que faz tudo" para o trabalho. Ele combina gerenciamento de projetos, conhecimento e metas em um único hub central e conta com inteligência artificial para ajudar você a trabalhar melhor e mais rápido.

💜 Gerencie todas as metas em um só lugar com o ClickUp Goals

O ClickUp Goals permite que equipes e indivíduos definam, acompanhem e alcancem seus objetivos com clareza e precisão.

Você pode criar metas mensuráveis, incluindo OKRs (Objetivos e Resultados-Chave), e dividi-las em tarefas, subtarefas e listas de verificação gerenciáveis no ClickUp para uma abordagem mais prática e organizada.

Acompanhe o progresso de várias metas do ClickUp em um só lugar

Você pode monitorá-las usando o acompanhamento de progresso personalizável com metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e tarefas.

Defina metas mensuráveis no ClickUp Goals

Ao gerenciar vários objetivos em uma equipe, o ClickUp facilita a colaboração, permitindo que você compartilhe metas, delegue responsabilidades e monitore o progresso do grupo.

Ferramentas integradas, como o ClickUp Chat em tempo real, conversas encadeadas, menções e uma caixa de entrada centralizada do ClickUp, mantêm a comunicação fluindo perfeitamente. Além disso, você pode categorizar suas metas em pastas, facilitando sua localização e gerenciamento.

💜 Acompanhe o progresso das metas em tempo real com os painéis do ClickUp

Os painéis do ClickUp facilitam o acompanhamento do progresso em direção às suas metas em tempo real. Em vez de adivinhar o quanto você está perto de atingir uma meta, você obtém uma visão clara e visual de tudo.

Comece a acompanhar suas metas com o ClickUp Acompanhe o progresso de suas metas com o painel ClickUp

Veja como as tarefas contribuem para seus objetivos, monitore o desempenho da equipe e acompanhe as principais métricas, tudo em um só lugar. A melhor parte? Você pode personalizar seu painel para se adequar aos seus objetivos. Adicione widgets de acompanhamento de progresso, gráficos de marcos ou cartões de carga de trabalho para ver exatamente como estão as coisas.

💜 Organize suas metas usando os modelos do ClickUp

O modelo ClickUp SMART Goals inclui opções flexíveis de status para monitorar o progresso, campos personalizados para organizar e visualizar metas com clareza e visualizações personalizadas, como Goal Effort e SMART Goal Worksheet, para se alinhar ao seu fluxo de trabalho exclusivo.

Obtenha um modelo gratuito Defina metas claras, atribua tarefas e mantenha-se responsável usando o modelo de metas SMART do ClickUp

Veja por que você vai adorar este modelo:

Defina objetivos claros usando a estrutura de metas SMART

Atribua tarefas e defina prazos para manter as metas viáveis e dentro do prazo

Use campos personalizados para acompanhar KPIs, marcos e métricas importantes em um só lugar

Monitore o progresso em tempo real com o acompanhamento visual e as atualizações automáticas do ClickUp

Mantenha-se responsável vinculando metas a projetos, equipes e colaboradores individuais

O ClickUp Goals ajuda a manter o foco de todos os membros de cada departamento no que é realmente importante, o que é fundamental quando um novo produto está sendo lançado.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos pode apresentar uma curva de aprendizado mais íngreme para novos usuários

Altos níveis de personalização, embora poderosos, podem exigir uma configuração inicial significativa

Preços do ClickUp/

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz

Usamos o ClickUp todos os dias para gerenciar vários projetos. Como engenheiro, aprecio como o ClickUp pode ser usado para listas de tarefas simples e ampliado para uma ferramenta abrangente de gerenciamento de equipes e projetos complexos. É uma excelente plataforma de comunicação com várias opções para visualizar tarefas, marcos, decisões, oportunidades e lembretes. Esses recursos ajudam a visualizar objetivos e metas de maneira significativa e envolvente, além de preencher as lacunas entre as diferentes equipes da organização.

📮 ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. Quais são as três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com segurança. Mas e se a IA estiver integrada ao seu espaço de trabalho e já for segura? O ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele entende comandos em linguagem simples, resolvendo todas as três preocupações relacionadas à adoção da IA e conectando seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

2. Trello (Melhor para gerenciamento visual de metas)

via Trello

O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos apreciada por sua simplicidade e abordagem visual das tarefas. Propriedade da Atlassian, possui uma interface de quadro Kanban fácil de entender.

Embora não seja uma plataforma dedicada ao gerenciamento de metas, você pode usar o Trello para acompanhar seu progresso em direção às metas. Basta criar quadros dedicados, listas para representar diferentes estágios e cartões para etapas acionáveis. E com os Power-Ups, você pode até adicionar integrações de acompanhamento de metas e relatórios.

Melhores recursos do Trello

Interface simples e visual do quadro Kanban, juntamente com gerenciamento de tarefas fácil de arrastar e soltar

Quadros e listas personalizáveis para representar o progresso das metas

Power-Ups para integrações e recursos aprimorados, como acompanhamento de metas

Recursos colaborativos para gerenciamento de metas em equipe

Limitações do Trello

A funcionalidade principal carece de recursos dedicados para gerenciamento de metas, sem Power-Ups

Pode se tornar menos organizado para projetos complexos com várias metas, marcos e subtarefas

Os recursos de relatórios e análises são limitados na versão padrão

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 5/usuário/mês

Premium: US$ 10/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Trello:

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 21.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Uma avaliação da G2 diz

Gosto do Trello porque é uma ferramenta muito útil e prática para organizar projetos, tarefas e atividades diárias. Seu design baseado em quadros e cartões é intuitivo, visualmente atraente e muito fácil de usar, tanto para usuários iniciantes quanto para usuários mais avançados. Ele permite a colaboração em equipe em tempo real, a atribuição de tarefas, o estabelecimento de prazos e a adição rápida de comentários ou arquivos.

⭐️ Curiosidade: a teoria da definição de metas foi desenvolvida tanto em ambientes práticos quanto laboratoriais. Cecil Alec Mace realizou os primeiros estudos empíricos em 1935. Edwin A. Locke, um psicólogo, começou a examinar a definição de metas em meados da década de 1960 e continuou pesquisando o assunto por mais de 30 anos.

3. Asana (melhor para planejamento visual e definição de metas)

via Asana

O Asana é uma ferramenta de gerenciamento de trabalho que melhora a colaboração e a organização da equipe. O recurso "Metas" do Asana permite que as equipes definam, acompanhem e gerenciem objetivos diretamente na plataforma, vinculando-os ao trabalho que está sendo realizado. Isso garante que as tarefas diárias contribuam para os objetivos maiores da empresa e do negócio.

Melhores recursos do Asana

Recurso dedicado a "Metas" para definir, acompanhar e gerenciar objetivos

Capacidade de vincular metas a projetos e tarefas específicos

Várias visualizações de projetos, incluindo Lista, Quadro, Calendário e Linha do tempo (gráfico de Gantt)

Relatórios e análises robustos sobre o progresso das metas

Limitações do Asana

Pode ser mais complexo de configurar e aprender do que ferramentas mais simples

O plano gratuito tem limitações no número de usuários e recursos

Preços do Asana

Básico: Grátis

Premium: US$ 10,99/usuário/mês

Negócios: US$ 24,99/usuário/mês

Empresa: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Um usuário do G2 diz

O que mais gosto no Asana é a facilidade de criar, atribuir e acompanhar tarefas. A interface é limpa e intuitiva, e ajuda muito a mim e à minha equipe a nos mantermos organizados. Adoro poder dividir projetos em tarefas menores, definir prazos e ter tudo em um só lugar.

📖 Leia mais: Modelos gratuitos de relatórios de progresso em Excel, Word e ClickUp

4. Wrike (melhor para gerenciamento de projetos em nível empresarial)

via Wrike

O Wrike é uma poderosa plataforma de gerenciamento de projetos e colaboração conhecida por sua escalabilidade e opções de personalização. Ele oferece ferramentas robustas para planejamento, programação e acompanhamento de projetos, além de recursos dedicados para gerenciamento de metas.

O Wrike permite que os usuários definam metas estratégicas, dividam-nas em etapas viáveis e monitorem o progresso por meio de painéis e relatórios de projetos . Seus recursos de automação de fluxo de trabalho simplificam ainda mais as tarefas relacionadas a metas.

Melhores recursos do Wrike

Fluxos de trabalho e estruturas de projetos altamente personalizáveis para atender às necessidades específicas da sua empresa

Recursos robustos de gerenciamento de metas com visualização clara do progresso e das dependências

Recursos avançados de relatórios e análises para obter insights sobre o desempenho de projetos e metas

Oferece integrações com vários aplicativos essenciais para os negócios

Limitações do Wrike

Curva de aprendizado mais íngreme devido aos seus recursos abrangentes e opções de personalização

O preço pode ser mais alto do que outras alternativas, especialmente para equipes maiores

Preços do Wrike

Plano gratuito disponível

Equipe: US$ 9,80/usuário/mês

Negócios: US$ 24,80/usuário/mês

Empresa: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 1.700 avaliações)

⭐️ Você sabia? Evidências científicas comprovam que a visualização é um meio de melhorar o desempenho e o alcance de metas. As imagens mentais ativam o cérebro de maneira semelhante à experiência real, fortalecem as conexões neurais, reduzem a ansiedade e podem melhorar os resultados em áreas que vão do esporte à cirurgia, quando combinadas com a prática real

5. Jira (ideal para acompanhamento e desenvolvimento ágil de projetos)

via Jira

O Jira é conhecido principalmente como uma ferramenta de gerenciamento e acompanhamento de projetos para equipes de desenvolvimento de software. Ele oferece recursos como acompanhamento de problemas, quadros ágeis e planejamento de sprints.

No entanto, sua natureza flexível permite que as equipes o adaptem para o gerenciamento de metas, criando projetos específicos ou quadros dedicados ao acompanhamento de objetivos e resultados-chave ( OKRs ) ou outras estruturas de metas. Suas integrações com outras ferramentas são limitadas, o que poderia ter aprimorado seus recursos de acompanhamento de metas.

Melhores recursos do Jira

Adequado para gerenciar projetos complexos com acompanhamento detalhado de problemas

Forte capacidade de integração com outros produtos Atlassian e aplicativos de terceiros

Suporta metodologias ágeis, que podem ser alinhadas com a realização iterativa de objetivos para equipes de produto e engenharia

Limitações do Jira

Projetado principalmente para desenvolvimento de software e pode exigir personalização significativa para um gerenciamento de metas mais amplo

Pode ser complexo para equipes sem conhecimentos técnicos configurar e usar de forma eficaz

Os preços podem aumentar rapidamente para equipes maiores

Preços do Jira

Plano gratuito para até 10 usuários

Padrão: US$ 7,75/usuário/mês

Premium: US$ 15,25/usuário/mês

Empresa: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jira

G2: 4,3/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 14.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira?

Uma avaliação da G2 diz

O Jira é uma ferramenta muito poderosa e possui recursos incrivelmente úteis para gerenciamento de projetos, acompanhamento de tarefas e trabalho em equipe. No entanto, se você é novo e não tem experiência prévia com ferramentas semelhantes (ou não domina conceitos básicos de metodologias ágeis como Scrum ou Kanban), pode ser um pouco complicado no início. O tutorial inicial do Jira é muito técnico e nem sempre explica "por que" ou "como" aplicar cada função em casos reais. Por exemplo, coisas como fluxos de trabalho, épicos ou mesmo o uso básico de filtros podem ser confusos se você não tiver contexto.

6. Monday.com (Melhor para fluxos de trabalho visuais e planejamento de equipes)

Monday.com é um sistema operacional de trabalho visual que permite que equipes gerenciem projetos, fluxos de trabalho e tarefas por meio de quadros personalizáveis.

Embora não seja exclusivamente uma ferramenta de gerenciamento de metas, a flexibilidade do Monday.com permite que as equipes criem quadros específicos para acompanhar metas, definir marcos e monitorar o progresso. Seus recursos de automação podem otimizar os fluxos de trabalho relacionados a metas, e as integrações podem conectá-lo a outras ferramentas para uma visão geral mais abrangente.

Melhores recursos do Monday.com

Interface intuitiva e visualmente atraente com quadros e colunas personalizáveis

Altamente flexível e adaptável a várias necessidades e fluxos de trabalho da equipe, incluindo acompanhamento de metas

Poderosos recursos de automação para otimizar tarefas e processos repetitivos.

Oferece uma ampla gama de integrações com outros aplicativos de negócios

Limitações do Monday.com

Alguns usuários dizem que a colaboração em tempo real pode ser mais suave

Não há um recurso específico para anotações. No entanto, você pode adicionar notas às tarefas

Preços do Monday.com

Plano gratuito disponível para até 2 usuários com recursos limitados.

Básico: US$ 9/usuário/mês

Padrão: US$ 10/usuário/mês

Pro: US$ 16/usuário/mês

Empresa: preços personalizados

Avaliações e comentários do Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 12.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre Monday.com?

Um usuário do G2 diz

Adoro poder bloquear determinados campos para que apenas pessoas selecionadas possam editar. Posso ter meus próprios quadros para minhas tarefas e acompanhar o progresso das minhas metas. Muito fácil de usar.

⭐️ Curiosidade: embora a pressão dos colegas geralmente tenha uma conotação negativa, aproveitá-la para alcançar objetivos pode ser surpreendentemente eficaz. Compartilhar seus objetivos com alguém e pedir que essa pessoa acompanhe seu progresso cria um senso de responsabilidade. Saber que alguém está do seu lado (e pode perguntar como estão as coisas!) pode dar aquele empurrãozinho extra de que você precisa para permanecer no caminho certo. Isso transforma o estabelecimento de metas em um esporte coletivo!

7. Weekdone (Melhor para medir o progresso semanal)

via Weekdone

O Weekdone é um software baseado em nuvem projetado especificamente para definir metas e acompanhar o progresso, usando principalmente a estrutura OKR (Objetivos e Resultados-Chave).

Ele oferece uma abordagem estruturada para definir metas, acompanhar o progresso semanal e fornecer feedback. Embora focado no gerenciamento de metas, ele pode não ter os recursos abrangentes de gerenciamento de projetos e tarefas encontrados em outras ferramentas de gerenciamento de trabalho.

Melhores recursos do Weekdone

Criado para gerenciamento de metas, especialmente com a metodologia OKR

Oferece uma visualização clara do progresso individual e da equipe em direção às metas

Facilita check-ins regulares e feedback sobre o cumprimento de metas

Oferece relatórios e análises focados no desempenho das metas

Interface simples e intuitiva dedicada ao acompanhamento de objetivos

Limitações do Weekdone

Não possui recursos abrangentes de gerenciamento de projetos

Pode não ser adequado para equipes que precisam de uma solução totalmente integrada de gerenciamento de trabalho e metas

Preços do Weekdone

Plano gratuito para até 3 usuários

Planos pagos: a partir de US$ 90/mês para até 10 usuários

Avaliações e comentários sobre o Weekdone

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

8. Notion (Melhor para criar hábitos)

via Notion

O Notion oferece um espaço de trabalho que combina funcionalidades de anotações, gerenciamento de projetos, base de conhecimento e banco de dados.

É flexível e permite que as equipes criem seus próprios sistemas de gerenciamento de metas, seja por meio de páginas dedicadas, bancos de dados para acompanhamento de objetivos e resultados importantes ou listas de tarefas integradas vinculadas a metas de longo prazo.

Melhores recursos do Notion

Use bancos de dados flexíveis para organizar informações, metas e tarefas

Crie painéis personalizados para visualizar o trabalho e acompanhar o progresso

Combina o acompanhamento de metas com gerenciamento de projetos, anotações e compartilhamento de conhecimento

Ampla variedade de modelos e integrações

Limitações do Notion

A interface do usuário do aplicativo móvel pode ser difícil de usar às vezes

Não é possível automatizar o agendamento de tarefas dependentes

Às vezes, a ferramenta agenda tarefas em excesso, tornando o calendário muito cheio

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12 por licença/mês

Negócios: US$ 18 por licença/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Um usuário do G2 diz

A melhor parte é que é muito fácil de usar, graças à sua interface intuitiva e à prática função de pesquisa. Além disso, o Notion também permite colaborar com outras pessoas em tempo real, para que você possa trabalhar em conjunto com sua equipe, independentemente de onde estiver. Seja você um estudante, freelancer ou parte de uma empresa, o Notion é uma ótima ferramenta para otimizar seus fluxos de trabalho e realizar suas tarefas.

⭐️ Você sabia? O comediante Jerry Seinfeld ficou famoso por usar um truque visual simples para manter a consistência em seus escritos. Ele marcava um "X" no calendário todos os dias em que escrevia, com o objetivo de nunca quebrar a sequência. Isso ilustra um princípio poderoso: dividir grandes objetivos em pequenas ações diárias pode criar impulso e fazer com que até mesmo tarefas assustadoras pareçam gerenciáveis. Além disso, essa cadeia visual de "X" se torna um poderoso motivador!

9. GoalsonTrack (Ideal para criar planos de ação detalhados e quadros de visualização)

via GoalsOnTrack

O GoalsOnTrack é um software dedicado ao estabelecimento e à realização de objetivos que ajuda indivíduos e equipes a definir objetivos SMART, dividi-los em tarefas e acompanhar o progresso.

Oferece recursos como assistentes de planejamento de metas, visualização do progresso, acompanhamento de hábitos e relatórios. Embora seja forte no gerenciamento de metas, pode não ter os recursos abrangentes de gerenciamento de projetos de outras alternativas.

Melhores recursos do GoalsOnTrack

Projetado especificamente para definir e acompanhar metas de forma eficaz usando a estrutura SMART

Inclui recursos como acompanhamento de hábitos e parceiros de responsabilidade

Planeje todas as etapas de suas metas com agendas e planilhas imprimíveis

Quadro de visualização e diário de metas para motivação

Arraste e solte para agendar com um calendário de tarefas que se integra a calendários externos, como Google Calendar, iCal e Outlook

Limitações do GoalsOnTrack

Menos focado em gerenciamento de projetos mais amplos e colaboração em equipe em comparação com outras opções

A interface pode parecer menos moderna do que algumas das outras alternativas

Preços do GoalsOnTrack

Teste gratuito disponível

Plano anual: US$ 68/ano

Avaliações e comentários do GoalsOnTrack

G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

10. Basecamp (ideal para colaboração em equipe simplificada e definição de metas)

via Basecamp

O Basecamp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos e comunicação em equipe conhecida por sua abordagem direta e fácil de usar.

Embora não ofereça recursos dedicados para gerenciamento de metas, as equipes podem usar o Basecamp de maneira eficaz para acompanhar o progresso em direção às metas por meio de sua organização baseada em projetos, listas de tarefas, quadros de mensagens e ferramentas de agendamento. Marcos podem ser usados para representar as principais conquistas das metas.

Principais recursos do Basecamp

Interface simples e intuitiva, fácil de adotar pelas equipes

Eficaz para organizações baseadas em projetos e gerenciamento de tarefas

Recursos de comunicação robustos, incluindo quadros de mensagens e chat em tempo real

Oferece uma estrutura de preços fixos, que pode ser econômica para equipes maiores

Limitações do Basecamp

Não possui recursos dedicados para gerenciamento de metas e acompanhamento do progresso específico para objetivos

Os recursos de relatórios e análises são relativamente básicos

Menos integrações em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do Basecamp

Gratuito

Basecamp: US$ 15/usuário/mês

Basecamp Pro Unlimited: US$ 299/mês para usuários ilimitados

Avaliações e comentários sobre o Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 1.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Basecamp?

Um usuário do G2 diz:

Excelente com personalização de fluxos de trabalho. Fascinante com sua programação de eventos. A comunicação da equipe de projetos é simplificada. Estratégico com objetivos de projeto e metas por meio do monitoramento de KPIs em tempo real. Painel e interface de usuário incrivelmente flexíveis. Perfeito com transparência pelo acesso ao progresso dos projetos no painel e às tarefas atribuídas.

Defina metas ambiciosas e acompanhe o progresso com o ClickUp

A escolha da alternativa certa ao Goalscape depende das necessidades e prioridades específicas da sua equipe. Ao tomar sua decisão, considere a importância de recursos integrados de gerenciamento de projetos, ferramentas de colaboração em equipe, funcionalidades dedicadas ao estabelecimento de metas e preços.

Embora cada uma dessas 10 alternativas ofereça pontos fortes exclusivos, o ClickUp, o aplicativo que faz tudo, combina acompanhamento de metas, modelos de definição de metas, gerenciamento de tarefas e automação do fluxo de trabalho em uma plataforma intuitiva.

Seja para gerenciar marcos pessoais ou alinhar OKRs de toda a equipe, o ClickUp oferece recursos para planejar, acompanhar e executar, tudo em um só lugar.

Inscreva-se gratuitamente e comece a explorar!