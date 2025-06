os 10 melhores CRM com gerenciamento de estoque para empresas

Você construiu uma base sólida de clientes, seus números estão bons e você está pronto para expandir.

Para manter esse impulso, você precisa de ferramentas robustas e acessíveis que apoiem suas ambições sem sobrecarregá-lo.

Porque você não começou um negócio para passar horas procurando os aplicativos de inventário certos. 💁🏽‍♂️

Então, fizemos o trabalho pesado por você.

Após avaliar várias opções para gerenciar estoque, selecionamos as melhores soluções de software de gerenciamento de estoque que são simples, econômicas e ideais para pequenas e médias empresas.

Esses 11 CRMs com soluções de gerenciamento de estoque também se integram bem com ferramentas de planejamento de estoque, rastreiam os níveis de estoque, simplificam o gerenciamento de estoque e aumentam o envolvimento do cliente.

os 10 melhores CRM com gerenciamento de estoque em resumo

Vamos começar com uma tabela comparativa rápida dos 10 melhores CRM com ferramentas de gerenciamento de estoque. Alguns até têm gerenciamento de estoque automatizado!

Ferramenta Principais recursos Melhor para Preços ClickUp Aplicativo completo para trabalhar com CRM e gerenciamento de inventário Equipes que precisam de CRM + inventário, gerenciamento de projetos e colaboração em uma única plataforma (equipes de todos os tamanhos) Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 7 Zoho CRM Plus Plataforma CX unificada (9 aplicativos Zoho)Engajamento omnicanalAssistente de IA (Zia)Alertas de sinais de vendas Empresas que desejam uma experiência unificada para o cliente, vendas omnicanal e análises aprofundadas (equipes de médio a grande porte) 30 dias de teste gratuito. Planos pagos a partir de US$ 57 Vtiger CRM CRM completoGerenciamento de projetosCampanhas por e-mailChat ao vivo Pequenas empresas que precisam de ferramentas integradas de CRM, inventário e suporte Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 15 monday. com Quadros visuais (Kanban, Linha do tempo, Calendário)Fluxos de trabalho personalizadosAutomaçõesRastreamento de estoque Equipes que desejam fluxos de trabalho personalizáveis, acompanhamento visual de projetos e inventário (todos os tamanhos) Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 12 Odoo Rastreamento de estoque em tempo real, leitura de código de barras, gerenciamento automatizado de estoque e fornecedores, otimização da cadeia de suprimentos Empresas que precisam de um gerenciamento robusto de pedidos/estoque com automação (de todos os tamanhos) Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 7,25 Dolibarr CRM e ERP de código aberto Design modular Suporte da comunidade Equipes preocupadas com o orçamento, startups ou aqueles que desejam a flexibilidade do código aberto Solução de código aberto com plano gratuito e planos de preços personalizados Onpipeline Campos de banco de dados personalizáveis, dados centralizados dos clientes, acompanhamento do desempenho da equipe e relatórios simples Distribuidores e equipes de vendas que precisam de um CRM fácil + inventário com interface de usuário simples Teste gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 25 HashMicro CRM Previsão de receitas, relatórios de vendas detalhados, integrações modulares, escalável para crescimento Empresas que precisam de um CRM abrangente e escalável + gerenciamento de estoque Demonstração gratuita disponívelPreços personalizados CRM Creatio Automatização do fluxo de trabalhoModelos pré-concebidosIntegrações com o mercadoPersonalização sem código Empresas que precisam de gerenciamento automatizado de vendas, estoque e fluxo de trabalho Teste gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 25 Katana Otimização de estoque, leitura de código de barras, integrações com Shopify/QuickBooks, gerenciamento de produção Fabricantes e empresas baseadas em produtos que precisam de controle de produção + inventário Teste gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 179 (cobrados anualmente)

O que você deve procurar em um CRM com gerenciamento de estoque?

Aqui estão os recursos de gerenciamento de estoque que você deve priorizar ao selecionar um sistema de CRM para estoque:

Sincronização em tempo real: garanta que os números de estoque sejam atualizados instantaneamente em todos os armazéns e canais de vendas com ajustes em tempo real

Leitura de código de barras: Incorpore a leitura de código de barras para simplificar o rastreamento e a identificação de produtos

Notificações de estoque: configure alertas para níveis baixos de estoque ou itens que precisam ser reabastecidos para manter uma gestão de estoque tranquila

Dados e relatórios em tempo real: Acesse atualizações de estoque em tempo real e aproveite ferramentas robustas de relatórios para evitar excesso ou falta de estoque, enquanto obtém insights sobre tendências de vendas e giro de estoque

Modelos de inventário: use modelos de inventário pré-concebidos para simplificar tarefas e manter a consistência

Recursos de integração: Integre sistemas de gerenciamento de estoque perfeitamente com ferramentas existentes, como plataformas ERP, software de gerenciamento de estoque para comércio eletrônico e sistemas de gerenciamento de pedidos, para sincronizar automaticamente os dados dos clientes e os níveis de estoque

👀 Você sabia? Cerca de 74% das empresas concordam que o software de CRM as ajuda a visualizar as informações dos clientes com mais facilidade.

Os 10 melhores CRM com gerenciamento de estoque

Aqui estão os 10 melhores softwares de gerenciamento de estoque com funcionalidades de CRM que oferecem uma combinação perfeita de rastreamento de estoque, gerenciamento de relacionamento com o cliente e integrações perfeitas:

1. ClickUp (ideal para integração perfeita entre CRM e inventário)

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho, que permite a colaboração em equipe e o acompanhamento e gerenciamento do inventário em tempo real. Em vez de alternar entre várias ferramentas, você pode contar com o ClickUp CRM para gerenciar tarefas, acompanhar o inventário e manter-se organizado.

Para começar, use a Visualização em tabela no ClickUp para organizar os dados de inventário de maneira clara e personalizável. Você pode configurar colunas para rastrear números de SKU, quantidades em estoque e outros detalhes do produto. Além disso, permite monitorar facilmente diferentes critérios de inventário com Status personalizados e Prioridades.

Visualize os dados do seu inventário em estruturas organizadas com a Visualização em Tabela do ClickUp

Isso é só a aparência! E quanto ao trabalho em si? Com o assistente de IA integrado do ClickUp, o ClickUp Brain, e seus agentes de IA, você pode automatizar quase todos os aspectos do seu fluxo de trabalho, desde a redação de e-mails personalizados até a geração de resumos e alertas de nível de estoque, tudo por meio de uma automação inteligente e baseada em gatilhos.

Crie automações personalizadas do ClickUp em linguagem natural usando o ClickUp Brain

Outro recurso útil da plataforma é o ClickUp Dashboards, que permite personalizar totalmente a interface. Com ele, você pode visualizar todos os dados críticos do inventário em um piscar de olhos, facilitando o acompanhamento do movimento e da disponibilidade do estoque em tempo real.

Crie painéis personalizados facilmente com o ClickUp. Não é necessário saber programar!

Também ajuda você a configurar widgets para acessar rapidamente métricas essenciais e automatizar tarefas manuais, como notificações de estoque baixo.

com o ClickUp, você pode configurar facilmente modelos de CRM para otimizar os resultados entregues aos clientes e os processos de inventário. Por exemplo, o modelo de CRM da ClickUp, ideal para iniciantes, é perfeito para gerenciar relacionamentos com clientes de forma rápida e eficiente.

Obtenha um modelo gratuito Mantenha todos os seus leads, relacionamentos com clientes e vendas organizados em um só lugar com o modelo de CRM ClickUp

Oferece sete status personalizados para acompanhar o andamento das tarefas e cinco maneiras de visualizar seu trabalho, ajudando você a manter suas contas organizadas.

Com a prática funcionalidade de arrastar e soltar, você pode organizar as informações dos clientes em Calendário, Documento ou Lista. Este modelo também ajuda a manter os detalhes da conta e os negócios fechados em listas separadas, esclarecendo o seu pipeline de clientes.

Da mesma forma, o Modelo de Gerenciamento de Estoque ClickUp foi projetado para ajudá-lo a gerenciar seu estoque com eficiência. Com este modelo, você pode rastrear facilmente os níveis de estoque, otimizar os níveis de estoque e garantir que seu estoque esteja sempre atualizado. Ele também ajuda a acompanhar os movimentos de estoque e as mudanças nos custos de estoque.

Obtenha um modelo gratuito Obtenha visibilidade completa do seu inventário com o modelo de gerenciamento de inventário do ClickUp

Este modelo permite acompanhar os níveis atuais de estoque para manter quantidades ideais. Você pode verificar rapidamente o estoque disponível para agilizar o atendimento de pedidos e evitar excessos ou faltas.

Monitore o fluxo de estoque e as tendências de uso para tomar decisões informadas e alocar recursos com sabedoria. Ele também permite que você fique atualizado sobre as flutuações nos custos de estoque e gerencie seu orçamento de forma eficaz.

💡 Dica profissional: use os quadros brancos do ClickUp para transformar ideias em planos de ação detalhados. Você pode colaborar em tempo real e manter tudo organizado em um só lugar. É uma ótima maneira de atribuir tarefas, acompanhar o progresso e alinhar as responsabilidades de todos.

Melhores recursos do ClickUp

Defina gatilhos para tarefas recorrentes, como reabastecimento de suprimentos ou despacho de estoque, com o ClickUp Automations

Compartilhe SOPs e processos importantes relacionados ao inventário através do ClickUp Docs e colabore de forma eficiente através de revisões e anotações

Integre com mais de 1000 ferramentas, como Google, Slack e HubSpot

Organize os dados de inventário sem esforço com mais de 10 visualizações flexíveis de CRM no ClickUp

Limitações do ClickUp

As opções de personalização podem parecer complicadas para alguns usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Quanto mais uso o ClickUp, mais ele se torna o ponto central do meu trabalho. As diferentes formas de comunicação – notas, PDFs, e-mails, armazenamento online – podem ser reunidas e organizadas em um único lugar para facilitar o acesso enquanto trabalho em uma atividade, seja ela um projeto ou algo voltado para o cliente. Esse recurso me ajudou a economizar muito tempo, pois não preciso mais procurar em diferentes áreas.

2. Zoho CRM Plus (A melhor plataforma unificada de experiência do cliente)

via Zoho CRM Plus

O Zoho CRM Plus é um pacote empresarial que combina CRM, gestão logística, gestão de inventário e muito mais. Combina nove aplicações Zoho para criar um sistema completo de gestão da experiência do cliente (CX).

A plataforma também se integra aos principais canais de atendimento ao cliente, como e-mail, redes sociais, telefone e chat, coletando dados omnicanal para insights valiosos e ações personalizadas.

Melhores recursos do Zoho CRM Plus

Acompanhe os visitantes do site com o SalesIQ e interaja com eles por meio de um chat ao vivo inteligente

Receba alertas instantâneos através do recurso SalesSignals quando um cliente se envolver em uma atividade relacionada à compra em qualquer canal

Aproveite o Zia, o assistente de IA, para alertas contextuais, análise de sentimentos e contato oportuno com os clientes

Limitações do Zoho CRM Plus

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado devido aos recursos extensos

Preços do Zoho CRM Plus

CRM Plus: US$ 57/usuário por mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Zoho CRM Plus

G2 : 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

3. Vtiger CRM (O melhor CRM completo para pequenas empresas)

via Vtiger CRM

Para pequenas empresas, o Vtiger é um software de CRM ideal. Ele mantém os contatos e negócios organizados, reunindo inventário, marketing, help desk, gerenciamento de projetos e documentos em uma única plataforma.

O que se destaca é como esses módulos funcionam juntos. Se você fechar um negócio, poderá convertê-lo em um projeto com apenas um clique. Adicionar produtos ou serviços usados com frequência para um cliente é igualmente fácil. Tudo está conectado, economizando tempo e esforço.

Melhores recursos do Vtiger CRM

Organize os contatos com um formulário simples para atualizações rápidas

Gerencie os casos dos clientes com a tela de suporte técnico e o chat ao vivo

Crie campanhas por e-mail com modelos e opções de personalização

Limitações do Vtiger CRM

A personalização excessiva cria complexidade e desafios de usabilidade

Algumas funcionalidades, como o módulo de projetos, podem parecer complexas e pouco intuitivas

Preços do Vtiger CRM

Um piloto: Gratuito

One Growth : US$ 15/mês por usuário

Um profissional : a partir de US$ 42/mês por usuário

One Enterprise : a partir de US$ 58/mês por usuário

One AI: a partir de US$ 66/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Vtiger CRM

G2 : 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Vtiger CRM?

Um usuário do G2 diz :

A maior ajuda do vtiger é poder fornecer ferramentas de rastreamento aos clientes para melhorar o suporte ao cliente. Crie bancos de dados sólidos, atribua tarefas e atividades pertinentes para cada cliente, obtenha uma visão completa em nível organizacional e com várias abordagens, como comercial, marketing, estratégica, entre outras.

A maior ajuda do vtiger é poder fornecer ferramentas de rastreamento aos clientes para melhorar o suporte ao cliente. Crie bancos de dados sólidos, atribua tarefas e atividades pertinentes para cada cliente, obtenha uma visão completa em nível organizacional e com várias abordagens, como comercial, marketing, estratégica, entre outras.

4. monday.com (Ideal para fluxo de trabalho personalizável e rastreamento de inventário)

Como software de CRM baseado em nuvem, o monday.com oferece uma combinação única de ferramentas de CRM e gerenciamento de projetos. Seu design visual facilita a visualização do panorama geral enquanto monitora as atividades de vendas. As opções de personalização permitem adaptá-lo para se adequar a vários fluxos de trabalho e organizar dados em vários canais de vendas.

monday.com melhores recursos

Acompanhe tarefas e problemas usando quadros visuais com alertas codificados por cores para atualizações rápidas

Use visualizações alternativas, como linhas do tempo, quadros kanban e calendários, para gerenciar projetos

Automatize tarefas repetitivas e receba notificações para reduzir o trabalho manual

limitações do monday.com

Oferece integrações restritas com menos opções para ferramentas populares de terceiros

preços do monday.com

Gratuito

Básico : US$ 12/usuário por mês

Padrão : US$ 14/usuário por mês

Pro : US$ 24/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

avaliações e comentários sobre monday.com

G2 : 4,7/5 (mais de 12.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

5. Odoo (melhor aplicativo de inventário para gerenciamento de pedidos)

via Odoo

O Odoo, uma solução abrangente de gerenciamento de estoque e pedidos, agiliza as operações de estoque, oferecendo visibilidade em tempo real dos níveis de estoque. O software também automatiza tarefas como reposição de estoque e acompanhamento de fornecedores, o que ajuda a reduzir erros manuais e riscos.

Uma das melhores funcionalidades do Odoo é a possibilidade de definir lembretes, o que garante que você fica a par das tarefas essenciais. Simplifica a criação de relatórios, o cumprimento de encomendas, a introdução manual de dados e as integrações do sistema.

Melhores recursos do Odoo

Rastreie pacotes lacrados com leitura de código de barras

Envie automaticamente produtos para locais de armazenamento com base na capacidade em tempo real

Otimize a gestão da sua cadeia de suprimentos com os serviços de consultoria da Odoo

Limitações do Odoo

Oferece opções limitadas de relatórios e flexibilidade de personalização

Preços do Odoo

Odoo One: Gratuito

Odoo Standard: US$ 7,25/usuário por mês

Odoo Custom: US$ 310,90/usuário por mês

Avaliações e comentários sobre o Odoo

G2 : 4,3/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Odoo?

Um usuário do G2 diz:

O que mais gosto no Odoo CRM é a sua interface intuitiva e a plataforma personalizável para gerenciar operações comerciais, especialmente o gerenciamento de relacionamento com o cliente, o suporte ao cliente e a fácil integração de dados.

O que mais gosto no Odoo CRM é a sua interface intuitiva e a plataforma personalizável para gerenciar operações comerciais, especialmente o gerenciamento de relacionamento com o cliente, o suporte ao cliente e a fácil integração de dados.

6. Dolibarr (O melhor CRM de código aberto com recursos de inventário)

via Dolibarr

O Dolibarr é uma solução de CRM e ERP de código aberto, tornando-o uma excelente escolha para empresas que procuram uma ferramenta econômica. É suportado por uma grande comunidade de desenvolvedores. A configuração do Dolibarr é bastante simples e sua interface amigável torna-o fácil de usar para qualquer pessoa, mesmo para aqueles sem conhecimentos técnicos.

Melhores recursos do Dolibarr

Design modular para fácil personalização, de acordo com as necessidades específicas da sua empresa

Recursos abrangentes de CRM, vendas, gerenciamento de estoque e software de contabilidade

Suporte ativo da comunidade por meio de fóruns e documentação

Limitações do Dolibarr

Pode não ser adequado para operações comerciais altamente complexas

Pode ocorrer ocasionalmente bugs que requerem solução de problemas e atualizações

Preços do Dolibarr

Plano gratuito disponível

Preços personalizados para casos de uso específicos/tamanhos de equipe

Avaliações e comentários sobre Dolibarr

G2 : 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

7. Onpipeline (Melhor CRM para distribuidores)

via Onpipeline

Com uma interface intuitiva e campos de banco de dados personalizáveis, o Onpipeline torna o gerenciamento das relações com os clientes mais fácil e eficiente.

A plataforma simplifica o processo de vendas, impulsiona a colaboração em equipe e aumenta a produtividade. O que realmente diferencia o Onpipeline é sua capacidade de permitir atividades personalizadas, tornando-o adaptável a uma ampla gama de necessidades comerciais.

Melhores recursos do Onpipeline

Centralize todos os detalhes e o histórico dos clientes em um só lugar para facilitar o acesso

Mantenha os processos de vendas organizados com relatórios fáceis de usar

Acompanhe o desempenho de cada membro da equipe ou vendedor

Limitações do Onpipeline

Carece de algumas funcionalidades avançadas encontradas em sistemas de gestão de inventário CRM mais complexos

Preços do Onpipeline

Pipeline : US$ 25/mês por usuário

Padrão : US$ 39/mês por usuário

Avançado : US$ 58/mês por usuário

Personalizado: US$ 99/mês por usuário

Avaliações e comentários da Onpipeline

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Onpipeline?

Um usuário do G2 diz:

Já usei muitos outros CRMs e este é muito simples, direto e fácil de usar.

Já usei muitos outros CRMs e este é muito simples, intuitivo e fácil de usar.

8. HashMicro CRM (Ideal para gerenciamento empresarial abrangente)

via HashMicro CRM

HashMicro é uma solução de CRM baseada na web que atende a empresas de todos os tipos. É ideal para empresas que buscam um CRM escalável que possa se adaptar às suas necessidades específicas. Simplifica o acompanhamento das etapas de vendas, antecipando receitas futuras e refinando estratégias de vendas com insights baseados em dados.

Melhores recursos do HashMicro CRM

Preveja tendências futuras de receita com previsões precisas

Gere relatórios de vendas detalhados para estratégias baseadas em dados

Integre módulos flexíveis de forma perfeita com os sistemas existentes

Limitações do HashMicro CRM

Pode não ser adequado para pequenas e médias empresas com requisitos comerciais mais simples

Preços do HashMicro CRM

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o HashMicro CRM

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

9. CRM Creatio (Ideal para automatizar processos de vendas e inventário)

via CRM Creatio

Considerado muito mais do que um CRM padrão, o Creatio combina ferramentas de marketing, vendas e atendimento ao cliente em uma plataforma coesa. Ele foi desenvolvido com setores como finanças, manufatura e telecomunicações em mente, tornando-o perfeito para lidar com fluxos de trabalho complexos e integração personalizada de clientes.

A ferramenta também se concentra na gestão de processos de negócios (BPM), ajudando as empresas a mapear e construir fluxos de trabalho exclusivos.

Melhores recursos do CRM Creatio

Use o Creatio Studio para criar fluxos de trabalho e ofertas de vendas personalizadas sem precisar programar

Acesse modelos pré-concebidos para iniciar rapidamente os fluxos de trabalho

Explore o extenso mercado para integrar ferramentas de vendas, marketing e atendimento ao cliente

Limitações do CRM Creatio

Alguns usuários relataram falhas técnicas e bugs ocasionais

Preços do CRM Creatio

Crescimento: US$ 25/mês por usuário

Empresa: US$ 55/mês por usuário

Ilimitado: US$ 85/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o CRM Creatio

G2 : 4,7/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

10. Katana (Melhor para gerenciamento de produção)

via Katana

O Katana se destaca como um software de otimização de inventário baseado em nuvem, projetado para gerenciamento de produção. Sua plataforma é intuitiva, ajudando você a ficar por dentro dos canais de vendas, inventário físico, ordens de compra e sistemas de gerenciamento de armazém — tudo usando uma única plataforma.

A integração do Katana com plataformas como o Shopify é muito útil. Por exemplo, quando um produto fica sem estoque, o Katana reflete essa alteração no Shopify para que você possa tomar medidas imediatas.

Principais recursos do Katana

Use leitura de código de barras, ferramentas de inventário e software de otimização de estoque para rastrear o estoque

Consolide as vendas online e offline em um único painel

Defina pontos de reabastecimento para evitar rupturas de estoque e garantir compras pontuais

Limitações do Katana

Ausência de um recurso de backup, deixando os dados do inventário irrecuperáveis em caso de perda

Preços do Katana

Inicial: US$ 179/mês (cobrado anualmente)

Padrão : US$ 359/mês (cobrado anualmente)

Profissional: US$ 799/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Katana

G2 : 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Katana?

Um usuário do G2 diz:

Gostamos muito do Katana. Nós crescemos com ele e ele tem crescido conosco desde que começamos a usá-lo no final de 2020. É muito fácil de usar. Ele se integra com o Shopify e o Quickbooks. E, se você tiver algum problema, o atendimento ao cliente é muito útil e tenta resolver tudo rapidamente.

Gostamos muito do Katana. Nós crescemos com ele e ele tem crescido conosco desde que começamos a usá-lo no final de 2020. É muito fácil de usar. Ele se integra ao Shopify e ao Quickbooks. E, se você tiver algum problema, o atendimento ao cliente é muito prestativo e tenta resolver tudo rapidamente.

Comece a usar o melhor software de CRM

Quem disse que seu sistema de CRM deve apenas rastrear informações de clientes e lidar com tarefas simples? Com a ferramenta certa, ele pode fazer muito mais.

O ClickUp é mais do que apenas um software de gerenciamento de projetos. Quando usado com o ClickUp CRM e o gerenciamento de estoque, ele se torna uma ferramenta poderosa para gerenciar relacionamentos com clientes e processos de estoque.

Fique por dentro dos seus níveis de estoque, acompanhe o status dos pedidos e melhore as interações com os clientes, tudo em uma única plataforma. Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e veja como ele pode elevar o seu negócio.