Modelos gratuitos de gráficos em cascata do Excel para análise financeira e de dados

Os números contam uma história. No entanto, os dados financeiros podem parecer um labirinto interminável de números sem a visualização correta.

Seja para acompanhar tendências de receita ou detalhar despesas operacionais, números brutos por si só não oferecem uma visão completa. Você precisa de uma maneira estruturada de ver as mudanças positivas e negativas rapidamente.

É aí que entra um modelo de gráfico em cascata do Excel. Também conhecido como gráfico de ponte ou gráfico de tijolos voadores, ele ajuda a visualizar valores iniciais, valores intermediários e resultados finais. Ele destaca como a receita positiva, a receita negativa e a receita líquida afetam seus resultados financeiros.

Este blog explora modelos gratuitos de gráficos em cascata do Excel para ajudá-lo a formatar rótulos de dados e estruturar conjuntos de dados complexos. Oferecemos até alternativas que podem ser mais adequadas para você!

6 melhores modelos de gráficos em cascata do Excel para explorar

Com o modelo certo, você economizará tempo e evitará o trabalho de formatar séries de dados, ajustar os eixos e alterar a largura dos intervalos. Aqui estão os melhores modelos para ajudar você a otimizar seus esforços:

1. Modelo de gráfico em cascata do Excel da Teamgantt

via Teamgantt

O Modelo de Gráfico em Cascata do Excel da Teamgantt ajuda você a visualizar os efeitos cumulativos de valores positivos e negativos sequenciais. Ele ilustra de forma eficaz como um valor inicial é afetado por uma série de valores intermediários, levando a um resultado final.

A estrutura intuitiva deste modelo permite analisar rapidamente tendências, identificar flutuações e tomar decisões baseadas em dados.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Insira valores em um formato de tabela estruturada para atualizar as alterações instantaneamente no gráfico em cascata

Calcule variações positivas e negativas na receita, eliminando a necessidade de cálculos manuais

Diferencie entre valores positivos (para cima) e negativos (para baixo) usando cores distintas para facilitar a leitura

🔑 Ideal para: Analistas de negócios, profissionais de finanças e gerentes de projeto que acompanham a receita mensal, a receita líquida ou as despesas operacionais.

💡 Dica profissional: Precisa transformar seus dados em uma história visual? Aprenda a fazer um gráfico no Excel e crie gráficos impressionantes em minutos para facilitar a análise de negócios! 🚀

2. Modelo de gráfico em cascata do Excel da Zapier

via Zapier

O Modelo de gráfico em cascata do Excel da Zapier ajuda as empresas a analisar tendências de receitas, despesas e lucratividade de maneira estruturada. Com sua divisão clara dos movimentos financeiros, este modelo é perfeito para identificar os principais fatores de custo e as flutuações nas receitas.

Com este modelo, você pode interpretar facilmente dados financeiros sem cálculos complexos, planejar orçamentos e melhorar as previsões financeiras.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Visualize os fluxos financeiros com uma análise clara das receitas, despesas e lucro líquido

Calcule automaticamente as alterações financeiras sem intervenção manual, reduzindo erros

Destaque as principais áreas de despesas para identificar os fatores de custo significativos que afetam a lucratividade

🔑 Ideal para: Profissionais de finanças, empresários e analistas que acompanham a rentabilidade, o orçamento ou a gestão de despesas da empresa.

💡 Dica profissional: Procurando maneiras melhores de apresentar seus dados? Explore alternativas aos gráficos de pizza para uma melhor visualização dos dados 📊

3. Modelo de gráfico em cascata do Excel por Macabacus

via Macabacus

O Modelo de Gráfico em Cascata do Excel da Macabacus ajuda você a visualizar o impacto de várias mudanças financeiras em sua receita líquida. Ele simplifica a análise financeira, destacando contribuições positivas (verdes) e negativas (vermelhas) para identificar as principais tendências e áreas que precisam ser melhoradas.

Esteja você gerenciando as finanças da empresa, acompanhando investimentos ou analisando custos operacionais, este modelo aprimora a tomada de decisões e o planejamento financeiro.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Visualize as mudanças financeiras usando um gráfico em cascata intuitivo que destaca aumentos e reduções

Melhore a tomada de decisões identificando os principais fatores de receita e oportunidades de redução de custos

Personalize pontos de dados para refletir métricas de negócios, desde custos operacionais até multas regulatórias

🔑 Ideal para: Analistas de negócios, profissionais de finanças e executivos de empresas para acompanhar o desempenho financeiro, prever tendências e tomar decisões baseadas em dados.

💡 Dica profissional: Quer acompanhar projetos com mais eficiência? Confira exemplos e modelos de painéis de gerenciamento de projetos para soluções prontas para visualizar o progresso e otimizar os fluxos de trabalho! ✅

4. Modelo de gráfico em cascata do Excel da Vertex42

via Vertex42

O Modelo de Gráfico em Cascata do Excel da Vertex42 foi projetado para representar visualmente dados financeiros acumulados. Ele ajuda você a acompanhar ganhos e perdas em diferentes estágios, tornando a análise financeira acionável.

Este modelo permite avaliar rapidamente o crescimento da receita, reduções de custos ou variações orçamentárias. Os cálculos automatizados reduzem o esforço manual, garantindo precisão nos relatórios financeiros.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Personalize rótulos, valores e categorias para se adequar a diferentes cenários financeiros

Calcule automaticamente totais acumulados, economizando tempo e reduzindo erros manuais

Destaque as principais alterações com aumentos (verde) e reduções (vermelho) codificados por cores

🔑 Ideal para: Analistas financeiros, contadores, empresários e gerentes de projeto para analisar variações de receita, flutuações de custos ou margens de lucro.

💡 Dica profissional: Precisa de uma maneira mais inteligente de visualizar dados no Excel? Aprenda a criar um painel no Excel para construir painéis interativos e orientados por dados sem esforço! 🗃️

5. Modelo de gráfico em cascata do Excel da CFI

via CFI

O Modelo de Gráfico em Cascata do Excel da CFI ajuda você a entender como os componentes individuais do fluxo de caixa contribuem para o resultado financeiro geral. Ele simplifica dados financeiros complexos, dividindo receitas, despesas e lucro líquido em etapas claras de representações visuais.

O modelo aprimora os relatórios financeiros, fornecendo uma maneira estruturada de avaliar tendências, identificar os principais fatores e comunicar insights financeiros às partes interessadas.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe as mudanças no fluxo de caixa ao longo de vários períodos com uma análise visual intuitiva

Calcule automaticamente valores acumulados para mostrar o desempenho financeiro progressivo

Personalize períodos e rótulos para se adequar a diferentes cenários de negócios e modelos financeiros

🔑 Ideal para: Analistas financeiros, diretores financeiros, gerentes de negócios e investidores para acompanhar, analisar e apresentar tendências de desempenho financeiro de maneira eficaz.

💡 Dica profissional: Está com dificuldade para prever vendas futuras? Confira o guia completo para calcular previsões de vendas (com exemplos) para dominar técnicas de previsão e tomar decisões de negócios baseadas em dados! 🔢

6. Modelo de gráfico em cascata do Excel da Template LAB

via Template LAB

O Modelo de Gráfico em Cascata do Excel da Template LAB ajuda os usuários a visualizar mudanças nas métricas financeiras, como lucros, receitas e despesas. Ele fornece uma análise clara dos movimentos financeiros positivos e negativos, facilitando a análise de tendências.

Este modelo é ideal para acompanhar mudanças financeiras sequenciais ao longo do tempo, oferecendo uma maneira estruturada de identificar como os componentes individuais contribuem para o resultado.

🌟Veja por que você vai gostar:

Insira dados financeiros facilmente com colunas predefinidas para lucros, alterações e cálculos

Calcule automaticamente as diferenças entre as etapas financeiras para garantir a precisão

Distinga ganhos e perdas usando barras codificadas por cores para facilitar a leitura

🔑 Ideal para: Analistas financeiros, contadores, empresários e consultores que precisam de insights visuais claros sobre o desempenho e as tendências financeiras.

O que torna um modelo de gráfico em cascata do Excel bom?

Em vez de formatar manualmente colunas flutuantes, linhas de conexão e rótulos de dados, você pode usar um modelo de gráfico em cascata do Excel pronto para uso.

Veja o que você deve procurar ao escolher o modelo de gráfico em cascata certo:

Fácil inserção de dados: economize tempo inserindo valores em uma tabela de dados estruturada que atualiza automaticamente o gráfico em cascata

Rótulos de dados pré-formatados: garanta clareza adicionando rótulos de dados a todas as células para ver rapidamente os valores iniciais, positivos, negativos e finais

Clareza das linhas de conexão e do gráfico de ponte: escolha um modelo que inclua automaticamente uma caixa de linhas de conexão para destacar o fluxo entre colunas ascendentes, séries descendentes e colunas totais para uma melhor análise

Elementos do gráfico ajustáveis: modifique o eixo horizontal, o título do gráfico e os cálculos da receita líquida para obter uma visão abrangente dos números de vendas e da receita bruta

Layout profissional e visualmente atraente: opte por um gráfico em ponte bem estruturado e fácil de ler, que torna mais fácil interpretar fluxos de receita complexos, orçamentos de projetos e despesas operacionais

Flexibilidade para diferentes casos de uso: use um modelo que pode variar ligeiramente de acordo com suas necessidades, seja para analisar receitas negativas, tendências financeiras ou mudanças positivas e negativas ao longo do tempo

Limitações do uso do Excel para gráficos em cascata

Criar gráficos em cascata no Excel pode parecer simples, mas tem seus desafios. Você não está sozinho se já teve dificuldade para formatar colunas flutuantes, lidar com pontos de dados ausentes ou ajustar o design do gráfico.

Aqui estão algumas limitações frustrantes a serem consideradas:

1. Não há gráfico em cascata direto nas versões anteriores

Se você estiver usando uma versão mais antiga do Excel, não há opção integrada para gráficos em cascata. Você precisará usar um gráfico empilhado, o que é demorado e complexo.

2. Ajustes manuais para colunas flutuantes

O Excel nem sempre reconhece corretamente as alterações positivas ou negativas. Muitas vezes, você precisa ajustar manualmente as colunas e os espaços para criar o efeito flutuante correto. Essa etapa extra pode levar a erros.

3. Ausência de linhas de conexão por padrão

Ao contrário das ferramentas financeiras dedicadas, o Excel não mostra automaticamente linhas de conexão para ligar as alterações entre as barras. Você precisa adicioná-las manualmente, o que pode criar inconsistências no design do gráfico.

4. Cálculo desafiador de valores finais

O Excel tem dificuldade em posicionar automaticamente valores finais, como lucro líquido ou receita bruta. Pode ser necessário ajustar manualmente os rótulos ou adicionar cálculos extras, aumentando o risco de erros.

5. Complexidade no manuseio de grandes conjuntos de dados

É necessário um guia passo a passo se você estiver trabalhando com grandes conjuntos de dados. Muitos pontos de dados podem tornar seu gráfico em cascata confuso e difícil de interpretar.

6. Automação e integração limitadas

O Excel não se integra bem com outras ferramentas de relatórios. Ao contrário de softwares financeiros avançados, você não pode automatizar atualizações ou vincular gráficos em cascata a feeds de dados em tempo real.

💡 Dica profissional: Já se perguntou como visualizar mudanças financeiras passo a passo? Aprenda a criar um gráfico em cascata no Excel 🧮

Alternativa aos modelos de gráficos em cascata do Excel

O Excel é uma ferramenta poderosa e excelente para gráficos básicos, mas suas limitações podem atrasar você ao criar um gráfico em cascata no Excel.

Se você precisa de automação perfeita, melhores recursos visuais e cálculos sem erros, aqui estão alguns dos melhores modelos alternativos da ClickUp que você pode usar para visualizar seus dados com mais eficiência.

1. Modelo de gerenciamento em cascata do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje e gerencie seus projetos com o modelo de gerenciamento em cascata do ClickUp

O Modelo de gerenciamento em cascata do ClickUp ajuda você a planejar, acompanhar e executar projetos com perfeição. Ele oferece um fluxo de trabalho visual claro, garantindo que as tarefas sejam concluídas corretamente, mantendo os prazos e as entregas em dia.

Com status, campos e visualizações personalizados, este modelo ajuda as equipes a reduzir riscos, melhorar a comunicação e antecipar atrasos antes que eles ocorram. Ele garante que todas as fases sejam bem documentadas, atribuídas e concluídas com eficiência.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Divida seu projeto em fases estruturadas usando um gráfico de Gantt para maior clareza

Atribua tarefas aos membros certos da equipe e acompanhe o progresso em tempo real

Defina marcos para monitorar as principais fases do projeto e manter as equipes alinhadas

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, equipes financeiras e de marketing que lidam com projetos sequenciais em grande escala.

➡️ Leia mais: Melhores ferramentas de gerenciamento de projetos em cascata

2. Modelo de gerenciamento de projetos em cascata do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje e execute projetos com o modelo de gerenciamento de projetos em cascata do ClickUp

O Modelo de gerenciamento de projetos em cascata do ClickUp foi criado para a execução estruturada e em fases de projetos. Ao organizar as tarefas em fases sequenciais, as equipes podem garantir um progresso tranquilo, sem perder etapas importantes.

O modelo fornece um roteiro claro para cada fase do seu projeto, garantindo que todas as entregas sejam concluídas antes de avançar. Ele permite monitorar cronogramas de projetos, acompanhar dependências e colaborar de forma eficaz, ajudando sua equipe a permanecer alinhada e dentro do prazo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Divida as tarefas em fases gerenciáveis e visualize prazos e dependências com um gráfico de Gantt

Monitore o progresso em tempo real usando painéis e atualizações automáticas

Personalize os status (Concluído, Em andamento, Precisa de informações, etc.) para refletir o status da tarefa

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto e equipes de desenvolvimento de produtos que exigem execução sequencial, resultados claros e acompanhamento baseado em marcos.

💡 Dica profissional: O ClickUp ajuda você a criar gráficos dinâmicos para acompanhar receitas positivas ou negativas, despesas ou mudanças no progresso ao longo do tempo. Ele permite que você crie relatórios personalizados e visualize dados em segundos. Esteja você acompanhando a produtividade da equipe, o desempenho das vendas ou os orçamentos dos projetos, os painéis do ClickUp facilitam a visualização de tudo em um piscar de olhos. Você pode analisar tendências sem planilhas confusas, com cartões personalizáveis e atualizações em tempo real. Esqueça as limitações do Excel — esse recurso permite personalizar, compartilhar e automatizar insights sem esforço.

3. Modelo de gráfico de Gantt do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Obtenha uma visão geral do seu projeto com o modelo de gráfico de Gantt do ClickUp

O Modelo de Gráfico de Gantt do ClickUp ajuda você a visualizar cronogramas de projetos, acompanhar dependências e garantir uma execução tranquila. Ao fornecer uma visualização estruturada e baseada em cronogramas, as equipes podem planejar com antecedência, alocar recursos de maneira eficaz e identificar possíveis obstáculos.

Os usuários podem ajustar facilmente cronogramas, monitorar o andamento das tarefas e otimizar fluxos de trabalho usando este modelo. Ele simplifica o planejamento de projetos, oferecendo uma representação visual clara de marcos, fases e dependências, garantindo uma execução perfeita do início ao fim.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Ajuste cronogramas arrastando e reprogramando tarefas diretamente no gráfico de Gantt

Monitore o progresso com atualizações de status e campos personalizados para acompanhar as taxas de conclusão

Identifique e reduza riscos ao detectar possíveis gargalos no início do projeto

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, equipes financeiras e equipes de desenvolvimento de software que precisam de uma abordagem visual para programar, acompanhar o progresso e gerenciar dependências com eficiência.

💡 Dica profissional: Gerenciando projetos complexos? A visualização de gráfico de Gantt do ClickUp ajuda você a visualizar cronogramas, dependências e marcos. Esteja você acompanhando valores finais, fases de projetos ou caminhos críticos, os gráficos de Gantt mantêm tudo organizado. Com agendamento por arrastar e soltar, acompanhamento do progresso em tempo real e gerenciamento de dependências, planeje tarefas sequenciais, garantindo que nada seja esquecido. O ClickUp permite ajustar prazos, acompanhar bloqueios e colaborar de forma integrada. Se você precisa de um fluxo de projeto claro e estruturado, esta é a ferramenta ideal.

4. Modelo de gráfico de barras empilhadas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Entenda seus dados de forma rápida e fácil com o modelo de gráfico de barras empilhadas do ClickUp

O Modelo de gráfico de barras empilhadas do ClickUp simplifica a visualização de dados e ajuda a analisar conjuntos de dados complexos rapidamente. Seja para acompanhar o andamento de projetos, monitorar tendências financeiras ou comparar várias séries de dados, este modelo oferece uma representação clara e estruturada das suas informações.

Atualizações em tempo real e formatação intuitiva permitem uma tomada de decisão rápida e uma comunicação eficaz das principais informações. Usando as ferramentas colaborativas do ClickUp, as equipes podem categorizar, analisar e interpretar dados com eficiência para obter melhores estratégias de negócios.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Compare várias séries de dados em um único gráfico para identificar tendências, padrões e anomalias

Personalize campos e status para categorizar pontos de dados e acompanhar o progresso com os status Aberto e Concluído

Use a visualização Quadro branco para gerar gráficos claros e estruturados que aprimoram a tomada de decisões e a interpretação de dados

🔑 Ideal para: Profissionais de finanças, analistas e gerentes de projeto para visualizar tendências financeiras, monitorar KPIs ou acompanhar o andamento de projetos com eficiência.

➡️ Leia mais: Visualize seus dados: um guia completo sobre os diferentes tipos de gráficos

5. Modelo de quadro branco com gráfico de barras ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Entenda conceitos complexos e tome decisões informadas com o modelo de quadro branco de gráfico de barras do ClickUp

O Modelo de quadro branco com gráfico de barras do ClickUp facilita a apresentação e a análise de métricas importantes pelas equipes. Seja para acompanhar o desempenho das vendas, visualizar dados financeiros ou comparar o andamento de projetos, este modelo oferece uma maneira estruturada de apresentar insights.

O modelo ajuda as equipes a organizar, apresentar e refinar dados de maneira eficaz. Crie gráficos de barras interativos, anote pontos de dados importantes e garanta que as partes interessadas entendam claramente informações complexas usando ferramentas de quadro branco.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Crie comparações visuais claras usando gráficos de barras para destacar tendências e diferenças entre pontos de dados

Personalize rótulos e cores para personalizar gráficos e torná-los mais intuitivos e fáceis de interpretar

Colabore em tempo real com os membros da equipe editando e anotando diretamente no quadro branco

🔑 Ideal para: Profissionais de finanças, analistas e equipes de projeto para acompanhar o progresso, comparar conjuntos de dados e comunicar insights de maneira eficaz.

➡️ Leia mais: Melhores ferramentas de visualização de dados para projetos

6. Modelo de linha do tempo Gantt do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize tarefas, cronogramas e dependências em um só lugar com o modelo de cronograma Gantt do ClickUp

O Modelo de Linha do Tempo Gantt do ClickUp simplifica o gerenciamento de projetos, planejando, acompanhando e ajustando tarefas em tempo real. Com seu design intuitivo, as equipes podem ver facilmente o andamento das tarefas, evitar atrasos e garantir que todas as fases do projeto permaneçam dentro do cronograma.

Seja para lidar com um projeto complexo ou gerenciar operações diárias, o modelo de linha do tempo de Gantt garante transparência, responsabilidade e execução tranquila, tudo em um só lugar.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Use visualizações personalizadas, como cronogramas mensais, anuais e semanais, para diferentes necessidades de planejamento

Monitore a conclusão de tarefas com campos personalizados, como Conclusão, Duração e Fases

Melhore a colaboração atribuindo tarefas, definindo prioridades e usando marcadores de marcos importantes

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, equipes de operações e profissionais de desenvolvimento de produtos para acompanhar tarefas, prazos e dependências em projetos de curto e longo prazo.

➡️ Leia mais: Marcos do gráfico de Gantt: guia definitivo

7. Modelo de relatório mensal de despesas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe e relate as despesas mensais com o modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp

O Modelo de relatório mensal de despesas do ClickUp ajuda a registrar, categorizar e analisar despesas em tempo real. Com um sistema organizado, as empresas podem monitorar padrões de gastos, identificar oportunidades de economia e garantir que os orçamentos permaneçam dentro do planejado.

Este modelo oferece uma maneira intuitiva de registrar despesas, gerar relatórios e obter insights financeiros sem esforço. Ele garante precisão, transparência e eficiência, seja você um gestor de despesas comerciais ou um orçamento pessoal.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Analise tendências de gastos com painéis e relatórios para tomar decisões baseadas em dados

Colabore com equipes atribuindo tarefas e aprovações relacionadas a despesas

Gere relatórios automatizados para obter insights rápidos sobre a saúde financeira mensal

🔑 Ideal para: Gerentes financeiros, empresários e profissionais preocupados com o orçamento para acompanhar despesas, analisar custos e garantir a responsabilidade financeira.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de gerenciamento de projetos em cascata

8. Modelo de orçamento empresarial ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie e gerencie orçamentos facilmente com o modelo de orçamento empresarial do ClickUp

O Modelo de Orçamento Empresarial ClickUp simplifica o orçamento, fornecendo uma maneira centralizada de acompanhar receitas, despesas e metas financeiras. Ele permite que as empresas criem orçamentos detalhados, monitorem o desempenho real em relação às projeções e tomem decisões baseadas em dados para otimizar custos.

Com campos e visualizações personalizáveis, este modelo oferece clareza e controle sobre o planejamento financeiro. Ele garante um orçamento preciso, melhor alocação de recursos e maior estabilidade financeira, permitindo que você se concentre no crescimento enquanto mantém as despesas sob controle.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o progresso financeiro com 14 status personalizados, como "Aprovado" e "Para revisão"

Categorize despesas e receitas usando campos personalizados, como Valor real, Tipo de despesa e Valor projetado

Visualize os dados orçamentários com várias visualizações, incluindo o Rastreador de Orçamento por Loja e Orçamento Geral

🔑 Ideal para: Gerentes financeiros, proprietários de empresas e fundadores de startups para planejar orçamentos, acompanhar despesas e garantir a responsabilidade financeira.

💡 Dica profissional: a visualização em tabela do ClickUp permite acompanhar, organizar e analisar dados com um poderoso banco de dados visual. Agora, você pode deixar para trás planilhas de Excel desorganizadas e manter seu trabalho estruturado com campos personalizáveis, filtros e classificação. Precisa gerenciar orçamentos, inventários ou dados de clientes? A Visualização em Tabela do ClickUp combina a flexibilidade de uma planilha com a inteligência de um banco de dados. Vincule tarefas, documentos e dependências em um só lugar. Além disso, você pode compartilhar relatórios instantaneamente, sem versões infinitas de arquivos.

9. Modelo de gerenciamento financeiro ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Alcance o sucesso financeiro com o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

O Modelo de Gerenciamento Financeiro ClickUp ajuda a gerenciar as finanças com planejamento, acompanhamento e colaboração cuidadosos. Ele monitora orçamentos, despesas e desempenho financeiro e permite que as equipes definam metas financeiras, acompanhem os gastos e otimizem a alocação de recursos sem esforço.

Com várias visualizações personalizadas, acompanhamento automatizado e ferramentas de colaboração, este modelo garante clareza e controle financeiro.

Isso simplifica a gestão financeira se você for contador, gerente financeiro ou proprietário de uma empresa. Ajuda você a monitorar o fluxo de caixa, as despesas e as estratégias orçamentárias.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Defina metas financeiras usando o Docs para delinear objetivos de curto e longo prazo

Crie e monitore orçamentos categorizando receitas e despesas em tarefas

Acompanhe o progresso financeiro com 28 status personalizados, como "Aprovado", "Em andamento" e "Vencido"

🔑 Ideal para: equipes financeiras, contadores, empresários e diretores financeiros que gerenciam orçamentos, fluxo de caixa e planejamento financeiro.

10. Modelo de análise de ponto de equilíbrio do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Entenda seus custos e preveja a lucratividade com o modelo de análise de ponto de equilíbrio da ClickUp

O Modelo de Análise de Ponto de Equilíbrio da ClickUp ajuda as empresas a calcular seu ponto de equilíbrio, organizando custos, receitas e estratégias de preços em um só lugar. Isso permite que as equipes avaliem a viabilidade financeira, otimizem os preços e acompanhem a lucratividade sem esforço.

Com visualizações personalizáveis, acompanhamento automatizado e ferramentas de relatórios financeiros, este modelo elimina as suposições na gestão de custos. Ele fornece um roteiro financeiro claro para maximizar os lucros e minimizar os riscos ao lançar um novo produto ou analisar investimentos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Calcule pontos de equilíbrio com fórmulas automatizadas para determinar quando a receita atinge os custos totais

Compare estratégias de preços com várias visualizações de dados, incluindo Perfil de Custos e Análise

Monitore as tendências financeiras com uma visualização de resumo do relatório para visualizar insights de lucratividade

🔑 Ideal para: Startups, equipes financeiras, gerentes de produto e proprietários de empresas que avaliam a lucratividade antes de lançar novos produtos, definir estratégias de preços ou tomar decisões de investimento.

11. Modelo de contabilidade geral do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe as transações financeiras da sua empresa com o modelo de contabilidade geral do ClickUp

O Modelo de Razão Geral do ClickUp otimiza o acompanhamento financeiro, centralizando todas as receitas, despesas, ativos e passivos em um só lugar. Com monitoramento automatizado, campos personalizáveis e várias visualizações financeiras, este modelo garante consistência e precisão na contabilidade.

Seja você um contador ou proprietário de uma empresa, pode manter registros financeiros e monitorar transações com facilidade. O modelo simplifica reconciliações, aprimora relatórios e ajuda as empresas a cumprir regulamentos contábeis e manter total visibilidade financeira.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Organize registros financeiros categorizando transações com campos personalizados, como Título da conta, Crédito e Débito

Acompanhe débitos e créditos usando visualizações estruturadas do livro razão para manter demonstrações financeiras equilibradas

Monitore a lucratividade com uma visualização dedicada de lucros e perdas para um acompanhamento claro das receitas e despesas

🔑 Ideal para: Contadores, guardadores de livros, equipes financeiras e proprietários de pequenas empresas para acompanhar transações financeiras, manter a conformidade e simplificar relatórios financeiros.

Estamos impressionados com os recursos de personalização e integração do ClickUp. Mais importante ainda, os painéis do ClickUp transformaram nosso processo de geração de relatórios. Agora podemos monitorar facilmente a carga de trabalho, apresentar dados e obter uma visão geral de alto nível de todos os nossos projetos em uma única tela.

Visualize seus dados com o ClickUp

Os modelos de gráficos em cascata do Excel ajudam a visualizar dados financeiros, acompanhar alterações no fluxo de caixa e analisar a composição das receitas.

Eles fornecem uma visão clara dos ganhos e perdas, facilitando o planejamento financeiro e de projetos. No entanto, as planilhas por si só não são dinâmicas e escaláveis o suficiente.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, simplifica o planejamento financeiro com ferramentas poderosas para insights em tempo real, acompanhamento financeiro estruturado, programação e previsão. Ele oferece mais de 1.000 modelos personalizáveis para simplificar o orçamento, o acompanhamento de despesas e os relatórios financeiros.

Além disso, com tudo, desde gerenciamento de tarefas até documentos e bate-papo, disponível em uma plataforma com inteligência artificial, você não precisará mais pagar impostos adicionais!

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para um planejamento mais inteligente e eficiente!