11 melhores CRMs para profissionais da área tributária e contadores

Nas últimas décadas, os EUA processaram mais de 120 milhões de declarações de impostos anualmente e, somente em 2023, esse número aumentou para 160 milhões.

É muita papelada. Mas para os profissionais da área tributária que lidam com tudo isso? A carga de trabalho é ainda maior. E aqui está o verdadeiro desafio: Tempo e eficiência.

De acordo com nossa pesquisa recente, o profissional médio gasta mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho - são mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, tópicos do Slack e arquivos dispersos.

Agora, acrescente a isso um acompanhamento perdido. Para os profissionais da área tributária, as penalidades são a perda de confiança e o caos.

É aqui que o software de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) pode fazer a diferença. Os CRMs para empresas de contabilidade e profissionais do setor tributário simplificam a contabilidade, o gerenciamento de documentos, a automação do fluxo de trabalho e o gerenciamento do relacionamento com o cliente.

Deseja introduzir os benefícios acima em sua empresa? Aqui está uma lista compilada dos 11 melhores sistemas de CRM para profissionais da área tributária para ajudá-lo a fazer a escolha certa.

O que você deve procurar em um CRM para profissionais da área tributária?

O gerenciamento de dados de clientes já consome muito tempo, e a temporada de impostos só piora essa situação. Ao gerenciar inúmeros prazos, e-mails e documentos, os profissionais da área tributária precisam se tornar digitais.

Os últimos relatórios do IRS afirmam que 23,1 milhões de declarações eletrônicas de imposto de renda foram apresentadas, provando que as soluções digitais são a abordagem certa.

É por isso que um CRM para profissionais da área tributária é essencial - ele organiza as informações dos clientes, automatiza as tarefas e garante que nada seja esquecido.

mas nem todos os CRMs são iguais para os profissionais da área tributária. Portanto, aqui está uma lista dos recursos "obrigatórios" que você deve procurar ao escolher o software de CRM certo: Organize o gerenciamento de clientes: Armazene o histórico fiscal, o status da declaração, as deduções e os principais dados financeiros

Acompanhe tarefas e prazos: Envie lembretes automáticos para registros, auditorias e acompanhamentos

Armazene e proteja documentos: Mantenha as declarações fiscais e os arquivos de suporte em um local centralizado

Registro do histórico de comunicação: Registro de e-mails, chamadas e reuniões para interações completas com o cliente

Automatize os fluxos de trabalho: Lide com solicitações de documentos, acompanhamentos e integração de clientes com o mínimo de esforço

Integração com software fiscal: Sincronização com software de contabilidade como o QuickBooks Online para atualizações de dados em tempo real

Personalize campos e relatórios: Gerar insights sobre tendências de clientes, processos de vendas e desempenho comercial

Configure o portal do cliente certo: Ofereça acesso seguro de autoatendimento para documentos fiscais, faturas, pagamentos e comunicação

Os 11 melhores CRMs para profissionais da área tributária

Com o CRM certo, as empresas tributárias podem gerenciar as interações com os clientes, automatizar tarefas repetitivas e se concentrar no que é importante - ajudar os clientes a passar a temporada de impostos sem estresse. Aqui estão nossas escolhas dos 11 melhores softwares de CRM para ajudá-lo a tornar a temporada de impostos gerenciável.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de clientes personalizável e automação de fluxo de trabalho)

Você sabia? O atendimento ao cliente é a característica mais valorizada em um profissional da área tributária, classificado quatro vezes mais do que outras qualidades.

Se quiser permanecer na lista "10/10, recomendaria " de seus clientes, você precisa experimentar o CRM do ClickUp para profissionais da área tributária. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp combina gerenciamento de projetos, armazenamento de documentos e comunicação de equipe em uma plataforma com tecnologia de IA.

Vamos ver como isso pode ser útil para seu fluxo de trabalho!

Em primeiro lugar: Buscar clientes é exaustivo - e é a parte que ninguém ensina na escola de impostos.

Então, o que você pode fazer de diferente? Os ClickUp Forms simplificam a coleta de dados do cliente e automatizam a entrada no seu sistema de CRM.

Comece a usar Crie tarefas, automatize respostas e simplifique os processos de cobrança com o ClickUp Forms

Eles também permitem que você crie instantaneamente tarefas acionáveis com base em envios - quer esteja reunindo detalhes de integração de clientes, relatórios de despesas ou dados de conformidade.

Usando os campos personalizados no ClickUp CRM, os profissionais de contabilidade, finanças e impostos, como você, podem rastrear os principais dados do cliente, como status do arquivamento, ano fiscal, status da fatura e prazos dos documentos - tudo em um só lugar. Você pode filtrar tarefas por tipo de cliente (por exemplo, empresa vs. pessoa física), marcar casos urgentes e criar fluxos de trabalho personalizados. É uma maneira flexível de organizar e priorizar o trabalho sem ficar preso em planilhas.

Crie o banco de dados de clientes perfeito para sua empresa de contabilidade usando os campos personalizados no ClickUp CRM

O ClickUp for Accounting permite que os profissionais armazenem declarações fiscais, demonstrações financeiras e documentos de conformidade em um sistema centralizado e pesquisável que pode ser compartilhado com os clientes, usando o hub ClickUp Docs.

Não é mais necessário alternar entre pastas; localize e armazene facilmente seus arquivos fiscais no ClickUp Docs Hub

Melhor ainda, todos os seus documentos não são estáticos, eles são acionáveis. Você pode colaborar ao vivo com sua equipe e transformar comentários, feedbacks e atualizações dentro de um documento em novas tarefas.

Seja para atualizar uma estimativa de imposto ou para acompanhar dados ausentes, cada informação armazenada pode se tornar um passo à frente com o ClickUp Tasks.

💡 Dica profissional: Usando o ClickUp Automations, você pode acionar instantaneamente tarefas de acompanhamento sem esforço manual. Por exemplo, se a fatura de um cliente estiver atrasada ou se um orçamento exceder os limites, uma tarefa poderá ser criada automaticamente e atribuída usando gatilhos simples do tipo "quando-então".

Aqui está um guia rápido sobre como usar a IA para automatizar tarefas 👇🏻

Agora, um dos recursos mais importantes.

Examinar manualmente as informações dos clientes é um caminho sem volta para o esgotamento da temporada de impostos.

O ClickUp for Finance Teams permite que os profissionais criem relatórios de alto nível, realizem cálculos importantes instantaneamente usando os campos de fórmula e estejam sempre à frente dos pagamentos com ferramentas de monitoramento em tempo real, como os ClickUp Dashboards.

Visualize dados contábeis e financeiros em tempo real com os ClickUp Dashboards

Além disso, as integrações do ClickUp com mais de 1.000 ferramentas, como QuickBooks e Xero, fazem dele a plataforma completa de que você precisa para realizar todas as tarefas relacionadas a impostos.

Melhores recursos do ClickUp

Personalize painéis de controle de impostos: Visualize os dados do cliente, o progresso da declaração de impostos, as percepções de receita e o status de conformidade com mais de 50 widgets de painel

Sincronize prazos com o Calendar View: Acompanhe as datas de declaração de impostos, reuniões com clientes e tarefas de conformidade integrando o ClickUp ao Google Calendar e ao Outlook

Centralize os e-mails para uma comunicação perfeita com o cliente: Gerencie e-mails de clientes, consultas fiscais e atualizações de projetos diretamente no ClickUp

Habilite o autoatendimento com um portal do cliente: Forneça aos clientes acesso em tempo real a documentos fiscais, faturas e status de arquivamento

Acelere os processos com a automação baseada em IA: Use mais de 100 modelos de automação e acionadores orientados por IA para atribuir tarefas, enviar alertas de prazo e atualizar instantaneamente os status de declaração de impostos

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem levar algum tempo para aprender todos os recursos

Preços do ClickUp

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O ClickUp tem sido um divisor de águas para minha empresa de contabilidade em termos de gerenciamento de tarefas, registro de horas faturáveis e manutenção de registros. Eu o recomendo muito.

Dica profissional: Se a configuração de um CRM do zero parecer muito assustadora, comece com modelos de CRM gratuitos e personalizáveis . Eles o ajudarão a acertar o básico e a desenvolver a confiança necessária para trabalhar com ferramentas de CRM mais sofisticadas.

2. HubSpot (melhor para pequenas empresas fiscais que precisam de uma solução completa de vendas, marketing e CRM)

via HubSpot

Ninguém fala muito sobre isso, mas a maioria dos profissionais da área tributária passa a maior parte do tempo procurando informações sobre os clientes. Obviamente, essa não é a melhor prática em um setor sensível a prazos.

Mas o HubSpot CRM entende. Ele organiza cuidadosamente todos os registros fiscais, interações com leads e acompanhamento para que você não fique procurando detalhes no último minuto.

Agora, em vez de ficar cuidando da papelada, você pode se concentrar em ajudar os clientes com os recursos integrados de gerenciamento da comunicação com o cliente.

Melhores recursos da HubSpot

Acompanhe a integração de clientes, propostas e negócios de serviços fiscais em um único painel

Converta leads usando formulários personalizáveis, modelos de e-mail e fluxos de trabalho automatizados

Agende reuniões com clientes e prazos com calendários e lembretes incorporados

Limitações da HubSpot

Ferramentas avançadas exigem planos de nível superior

Os relatórios personalizados são limitados nos planos de nível inferior

Preços da HubSpot

Marketing Hub Starter: US$ 15/mês por usuário

Plataforma para clientes iniciantes: $15/mês por usuário

Marketing Hub Professional: US$ 800/mês por usuário

Marketing Hub Enterprise: US$ 3.600/mês por usuário

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4. 4/5 (mais de 12.200 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a HubSpot?

O HubSpot é um software muito completo que nos ajuda a manter o controle e o monitoramento de nossos negócios e também é adequado para qualquer negócio B2B ou B2C em diversos segmentos, incluindo contabilidade, comércio, entre outros...

3. TaxDome (melhor para profissionais da área tributária que buscam uma solução completa de gerenciamento de práticas com um portal do cliente)

via TaxDome

O objetivo principal de ter acesso à tecnologia avançada de CRM é poder reduzir algumas das tarefas manuais repetitivas.

O trabalho manual, como acompanhamentos ou solicitações de compartilhamento de documentos, aumenta rapidamente em uma empresa tributária. O TaxDome elimina isso de seu prato com automação integrada projetada especificamente para fluxos de trabalho de CRM.

Desde a entrada de clientes até as assinaturas eletrônicas, ele faz com que as tarefas avancem sem a necessidade de ajuda constante, para que sua equipe possa se concentrar nas tarefas que realmente exigem um toque humano.

Melhores recursos do TaxDome

Automatize tarefas fiscais como coleta de documentos, acompanhamento e fluxos de trabalho de assinatura eletrônica

Ofereça comunicação segura com o cliente e compartilhamento de documentos via portal + aplicativo móvel

Organize os pipelines de clientes para visualizar o progresso em todos os serviços fiscais

Limitações do TaxDome

Personalização limitada do fluxo de trabalho em comparação com CRMs mais amplos

Não é ideal para empresas com bancos de dados de clientes grandes e complexos

Preços do TaxDome

Solo: $800/ano por usuário

Profissional: US$1000/ano por usuário

Empresas: US$ 1.200/ano por usuário

Avaliações e resenhas do TaxDome

G2: 4. 7/5 (mais de 600 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TaxDome?

Há tantas ferramentas úteis no TaxDome! O uso de pipelines nos permite automatizar vários dos itens administrativos para liberar tempo, os clientes adoram a facilidade de uso e as etiquetas facilitam muito a organização das coisas.

Leia também: Modelos de Portal do Cliente

ClickUp Insight: O gerenciamento do tempo é um estresse adicional para sua força de trabalho 92% dos profissionais do conhecimento dependem de estratégias personalizadas de gerenciamento de tempo, mas a maioria das ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho não possui recursos integrados de priorização e controle de tempo. Essa lacuna pode dificultar o gerenciamento eficiente das tarefas. As automações do ClickUp, o agendamento baseado em IA e as ferramentas de controle de tempo eliminam as suposições, oferecendo recomendações baseadas em dados.

4. Liscio (melhor para profissionais da área tributária que priorizam a comunicação segura com o cliente e a automação do fluxo de trabalho)

via Liscio

O Liscio CRM para profissionais da área tributária elimina o vai-e-vem entre sua equipe de vendas e os clientes, centralizando as interações com os clientes em uma plataforma segura.

Esse software de CRM para contabilidade oferece um portal dedicado ao cliente com recursos de comunicação e rastreamento de clientes, tornando o envolvimento do cliente mais eficiente.

Melhores recursos da Liscio

Comunicação segura com o cliente e compartilhamento de documentos em um único portal

Automatize tarefas recorrentes, como lembretes, envio de formulários e aprovação de declarações de imposto de renda

Acompanhe toda a comunicação com o cliente por e-mail, chamadas e mensagens em uma única linha do tempo

Limitações da Liscio

Mensagens de texto bidirecionais geram custos adicionais

Preços da Liscio

Profissional: US$ 75/mês por usuário

Empresarial: Preços de contato

Avaliações e resenhas da Liscio

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 40 avaliações)

5. Pipedrive (melhor para empresas fiscais voltadas para vendas que precisam de um pipeline visual e rastreamento de leads)

via Pipedrive

Durante a temporada de impostos, você já está envolvido até o pescoço na integração de clientes e no gerenciamento de leads. Então, como você pode considerar oportunidades de upsell?

Para resolver isso, o Pipedrive oferece aos profissionais da área tributária um pipeline visual claro para gerenciar cada etapa. Desde a primeira consulta até o fechamento de contratos de retenção, essa ferramenta facilita a visualização da situação de cada cliente e do que precisa de atenção em seguida.

Melhores recursos do Pipedrive

Visualize os pipelines de serviços fiscais e acompanhe o progresso entre os estágios com recursos fáceis de arrastar e soltar

Automatize o acompanhamento dos clientes com agendamento e lembretes inteligentes

Envie e rastreie e-mails dentro da plataforma para obter insights de engajamento

Limitações do Pipedrive

As ferramentas de relatórios são básicas em comparação com os concorrentes

Algumas integrações exigem configuração manual

Preços do Pipedrive

Essencial : uS$ 14/mês por usuário

Avançado: US$ 24/mês por usuário

Profissional: US$ 49/mês por usuário

Power: $59/mês por usuário

Enterprise: US$ 79/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2: 4. 3/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pipedrive?

Gosto da interface e da facilidade de uso. É muito fácil personalizar os pipelines de acordo com o seu fluxo e adicionar tags aos contatos para segmentar os dados.

Gosto da interface e da facilidade de uso. É muito fácil personalizar os pipelines de acordo com o seu fluxo e adicionar tags aos contatos para segmentar os dados.

Leia também: Como gerenciar efetivamente o orçamento de um cliente para o sucesso do projeto

6. Zoho CRM (melhor para fluxos de trabalho fiscais altamente personalizáveis com integrações contábeis incorporadas)

via Zoho CRM

O ponto positivo do Zoho CRM é que ele foi criado pensando nos profissionais da área tributária.

O Zoho Books e o Zoho Payroll apresentam cálculos de impostos incorporados, regras personalizadas e integrações diretas, reunindo o gerenciamento de clientes e os dados fiscais em um só lugar.

Isso significa menos soluções alternativas e mais tempo gasto atendendo aos clientes em vez de costurar sistemas.

Melhores recursos do Zoho CRM

Configure regras tributárias automatizadas e aplique taxas específicas às transações

Integre-se diretamente com o Zoho Books e o Payroll para agilizar os fluxos de trabalho contábeis

Gere relatórios com foco em impostos, como dados demográficos de clientes e tendências de arquivamento

Limitações do Zoho CRM

A interface tem uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Os planos de nível básico limitam o acesso à automação avançada

Preços do Zoho CRM

Padrão : uS$ 20/mês por usuário

Profissional: $35/mês por usuário

Enterprise: $50/mês por usuário

O melhor: US$ 65/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (mais de 2.500 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 6.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho CRM?

A Zoho desenvolveu um conjunto completo de aplicativos, seja um software de contabilidade ou um plug-in de bate-papo, que funciona de forma integrada para que, em um único painel, você tenha conhecimento de todas as suas operações comerciais.

Dica profissional: Equilibrar os livros parece uma auditoria interminável? Economize tempo na contabilidade manual com esses modelos gratuitos de contabilidade

7. Insightly CRM (melhor para profissionais da área tributária que precisam de um forte gerenciamento de pipeline e automação de tarefas)

via Insightly

Embora você possa lidar com centenas de declarações de impostos todas as semanas, isso não elimina o fato de que a declaração de impostos de cada cliente parece um miniprojeto próprio.

É por isso que o Insightly CRM ajuda você a gerenciá-los como se fossem um só. Ao contrário dos CRMs tradicionais que se concentram apenas no processo de vendas, o Insightly oferece pipelines estruturados criados para processos de negócios com muitas tarefas, como preparação, revisão e arquivamento de declarações.

Melhores recursos do Insightly CRM

Visualize o progresso da declaração de imposto de renda de cada cliente por meio de pipelines estruturados

Personalize campos específicos de impostos para rastrear deduções, status de declaração e renda

Automatize os acompanhamentos de clientes e as tarefas de preparação de impostos com acionadores de prazos

Limitações do Insightly CRM

Há limites de armazenamento de registros nos planos básicos

A configuração pode parecer complexa para equipes menores

Preços do Insightly CRM

Mais: US$ 29/mês por usuário

Profissional: US$ 49/mês por usuário

Enterprise: $99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Insightly CRM

G2: 4. 2/5 (mais de 900 avaliações)

Capítulo: 4. 0/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Insightly CRM?

Tem todos os recursos de que uma empresa precisa, como facilidade de uso, relatórios robustos e personalizações, sem o alto custo de outros CRMs conhecidos

8. Accelo (Melhor para automatizar o gerenciamento de clientes e a prestação de serviços em empresas tributárias)

via Accelo

Na maioria dos CRMs, o faturamento é uma reflexão tardia. Com o Accelo, ele é incorporado ao seu fluxo de trabalho. As empresas tributárias podem controlar o tempo, gerenciar o trabalho do cliente e gerar faturas - tudo no mesmo sistema.

Isso significa menos receita escapando e mais clareza sobre quais trabalhos podem ser cobrados, quais estão pendentes e quais estão atrasados.

Melhores recursos do Accelo

Automatize o faturamento, o controle de tempo e as atribuições de tarefas em um único sistema

Visualize o histórico completo do cliente, incluindo e-mails, faturas e atualizações de serviços

Use a pesquisa avançada para localizar instantaneamente registros fiscais e arquivos de clientes

Limitações do Accelo

Para se acostumar com a interface complexa, é necessário treinamento

Os preços personalizados podem desestimular as empresas menores

Preços do Accelo

Profissional: Preços personalizados

Negócios: Preços personalizados

Avançado: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Accelo

G2: 4. 4/5 (mais de 500 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Accelo?

Gosto das integrações entre o software e meu software de contabilidade e software de gerenciamento remoto. Ele mantém todas as atividades em um só lugar.

Principais percepções: Por que fazer malabarismos com várias ferramentas quando o ClickUp pode fazer tudo isso? Porque o CRM e o gerenciamento de projetos juntos resultam em fluxos de trabalho fiscais perfeitos e zero caos.

9. Nimble (melhor para gerenciamento e envolvimento de clientes integrados à mídia social)

via Nimble

O Nimble CRM para profissionais da área tributária facilita o gerenciamento dos relacionamentos com os clientes e automatiza os acompanhamentos - tudo isso enquanto extrai os dados dos clientes de e-mail, mídia social e outras plataformas.

Com o enriquecimento de contatos e o gerenciamento de pipeline, os profissionais da área tributária e os CPAs podem capturar leads, cultivar relacionamentos com os clientes e ficar em dia com os prazos da temporada fiscal sem o incômodo manual!

Melhores recursos do Nimble

Enriqueça automaticamente os perfis dos clientes usando as integrações do LinkedIn, Twitter e Gmail

Rastreie e-mails e automatize os acompanhamentos da temporada fiscal em um único painel

Capture leads via redes sociais ou e-mail e atribua-os a fluxos de trabalho fiscais

Limitações do Nimble

A capacidade de armazenamento de arquivos é limitada

Poucas ferramentas avançadas de relatórios para insights específicos de contabilidade

Preços ágeis

Plano Empresarial: US$ 29,90/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Nimble

G2: 4. 5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nimble?

O software Nimble tem uma ótima interface e painéis de controle incríveis que contribuem para a automação da folha de pagamento contábil. Além disso, essa plataforma melhorou muito a personalização de todos os planos de nossas organizações para atender a todos os desejos de nossos clientes.

Leia também: Como organizar as finanças: Um guia passo a passo

10. Salesforce (melhor para empresas fiscais de nível empresarial que precisam de automação e análise avançadas)

via Salesforce

Se sua empresa lida com um grande volume de clientes, manter-se organizado pode ser um desafio. O Salesforce ajuda combinando registros de clientes, prazos fiscais e relatórios em um único sistema.

Além disso, os painéis de controle personalizados e as integrações com o software de gerenciamento de projetos contábeis o tornam uma boa opção para empresas que precisam de mais estrutura e melhor visibilidade à medida que crescem.

Melhores recursos do Salesforce

Defina lembretes automáticos para prazos, solicitações de documentos e compromissos

Use análises baseadas em IA para previsão de receita tributária e insights de clientes

Integre-se às principais ferramentas de contabilidade e sistemas de documentos

Limitações do Salesforce

Caro para empresas menores

A personalização e a configuração podem ser complexas

Preços do Salesforce

Enterprise: $165/mês por usuário

Ilimitado: $330/mês por usuário

Vendas do Einstein 1: $500/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Salesforce

G2: 4. 4/5 (mais de 23.000 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 18.000 avaliações)

Principais percepções: A implementação de um sistema de contabilidade de projetos não precisa ser um pesadelo em termos de números - siga este guia passo a passo para fazer tudo certo: How to Use Project Accounting.

11. Method CRM (melhor para QuickBooks e gerenciamento de clientes e faturamento integrado ao Xero)

via Method CRM

Quando seu CRM se comunica diretamente com seu software de contabilidade, tudo funciona com mais facilidade. O Method CRM integra-se perfeitamente ao QuickBooks e ao Xero, de modo que os detalhes do cliente, as faturas e os pagamentos permanecem sincronizados - sem dupla entrada, sem perda de faturamento.

Melhores recursos do Method CRM

Sincronize dados financeiros e de faturamento com o QuickBooks e o Xero em tempo real

Permita o autoatendimento do cliente por meio de um portal de marca para faturas e pagamentos

Automatize o acompanhamento de clientes, fluxos de trabalho de propostas e renovações de serviços

Limitações do Method CRM

Requer treinamento para implementar a automação de forma eficaz

Pode ter desafios de integração com sistemas legados

Preços do Method CRM

Gerenciamento de contatos: $25/mês por usuário

CRM Pro: $44/mês por usuário

CRM Enterprise: uS$ 74/mês por usuário

Classificações e análises do Method CRM

G2: 4. 4/5 (mais de 250 avaliações)

Capítulo: 4. 1/5 (mais de 100 avaliações)

Além de nossas 11 principais escolhas, aqui estão mais algumas opções de software de CRM para profissionais da área tributária que podem ser uma boa opção para você: Calendly: O Calendly permite que os clientes agendem consultas fiscais diretamente em seu calendário, para que você possa dedicar mais tempo ao preenchimento de declarações, tornando o agendamento de reuniões com clientes mais fácil do que nunca

Dext: O Dext pode extrair dados importantes de fotos de recibos, categorizá-los e sincronizá-los com seu software de contabilidade, ajudando no rastreamento automatizado de recibos e despesas

Canopy: O Canopy vem repleto de recursos como portais de clientes seguros, automação de fluxo de trabalho e gerenciamento de documentos que ajudam os CPAs e as empresas de contabilidade a gerenciar os impostos com eficiência

O ClickUp CRM ajuda você a gerenciar a temporada de impostos sem estresse

77% das empresas aumentaram seus orçamentos para transformação e automação fiscal no ano fiscal de 24, em comparação com 67% no ano fiscal de 23 - um sinal claro de que as empresas estão dobrando a aposta na gestão fiscal orientada pela tecnologia.

Portanto, não é de surpreender que os profissionais da área tributária precisem se tornar digitais para se manterem atualizados. Mas por que parar em uma solução inadequada quando você pode ter tudo?

Kateryna Sipakova, gerente de portfólio da Trinetix, é a melhor opinião:

Não queríamos adotar uma nova ferramenta para uma função e uma ferramenta diferente para outra função. Queríamos ter projetos, operações internas e metas em um só lugar. O ClickUp tinha todas as funcionalidades de que nossas equipes precisavam.

É por isso que o CRM do ClickUp para profissionais da área tributária é seu melhor companheiro de fluxo de trabalho!

Ele permite acompanhar as interações com os clientes, automatizar os prazos fiscais, centralizar documentos e integrar-se a softwares de contabilidade como QuickBooks e Xero - tudo em uma plataforma intuitiva, oferecendo a solução mais abrangente para uma temporada fiscal estressante.

