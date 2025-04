10 melhores soluções alternativas do DeskTime para controle de horas em 2025

O DeskTime é um software sólido de controle de horas com uma interface de usuário simples. Mas ele não faz muito além de controlar o tempo e gerenciar tarefas, não é mesmo?

Claro, você pode monitorar as horas de trabalho, gerenciar projetos simples e até mesmo controlar o tempo em seus navegadores. Mas isso não é suficiente para otimizar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade da sua equipe.

Se você tem questionado se o DeskTime realmente atende às suas necessidades, talvez seja hora de explorar uma alternativa mais avançada ao DeskTime - uma que ofereça mais do que apenas um registro de horas.

Reunimos as 10 melhores alternativas ao DeskTime que vão além do controle automático de horas. Essas ferramentas ajudam a controlar o tempo do projeto, monitorar os funcionários, analisar a produtividade e gerar relatórios detalhados - tudo projetado para manter a procrastinação sob controle, melhorar a responsabilidade e maximizar a eficiência.

Quer você esteja gerenciando equipes remotas, funcionários no escritório ou freelancers, há uma ferramenta nesta lista que se adapta ao seu fluxo de trabalho!

Você sabia? Um estudo descobriu que apenas 20 minutos de desempenho interrompido geram estresse e frustração significativamente maiores nas pessoas. Isso mostra ainda mais como os blocos de tempo e o controle de tempo são importantes para uma produtividade consistente.

O que você deve procurar nas alternativas ao DeskTime?

Qualquer pessoa que administre uma empresa com uma equipe remota sabe que os recursos genéricos de controle de horas não são mais suficientes. Aqui está o que você deve procurar ao escolher uma alternativa ao DeskTime:

Modelos personalizáveis de controle de horas: Quem tem tempo para criar planilhas de horas do zero para cada projeto? Escolha uma ferramenta que ofereça modelos de controle de horas prontos para uso e controle de horas off-line para maior conveniência

Planilhas de horas automatizadas: Os registros manuais de horas podem ser propensos a erros. Procure uma ferramenta com planilhas de horas automatizadas para garantir horas faturáveis precisas sem nenhum esforço extra

Colaboração da equipe: Sua alternativa ao DeskTime deve permitir que as partes interessadas atribuam tarefas, adicionem especificações e listas de verificação e monitorem o desempenho em um painel centralizado

Visualização personalizada da carga de trabalho: Uma ótima ferramenta de controle de horas ou aplicativo de planilha de horas deve oferecer visualizações flexíveis de tarefas, permitindo que os usuários alternem entre listas, quadros e calendários para atender às suas preferências de fluxo de trabalho

Integrações e extensões: A ferramenta certa deve se integrar à sua pilha de tecnologia existente e oferecer extensões de navegador para o Chrome e outras plataformas para sincronizar perfeitamente as horas faturáveis

Segurança de nível empresarial: Certifique-se de que o rastreador de tempo forneça criptografia de dados e conformidade com o GDPR para proteger informações confidenciais

Relatórios em tempo real: Além de relatórios detalhados sobre o desempenho, a ferramenta de controle de horas deve fornecer insights instantâneos de produtividade e atualizações de conclusão de tarefas para eliminar gargalos no gerenciamento de controle de horas

Escalabilidade: À medida que sua empresa cresce, seu software de controle de horas deve ser dimensionado com ela - acomodando mais usuários, projetos e tarefas sem comprometer o desempenho

As 10 melhores alternativas ao DeskTime

Agora que você sabe o que procurar em uma ferramenta de produtividade, aqui estão algumas alternativas gratuitas do DeskTime que se encaixam no perfil. Vamos explorar os principais recursos, limitações, preços e classificações para ver qual é a melhor opção para você.

1. ClickUp (o melhor software de gerenciamento de trabalho e controle de tempo tudo em um)

Organize suas tarefas e controle o tempo em listas personalizáveis com o ClickUp

O ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, oferece gerenciamento de carga de trabalho e controle de horas em uma plataforma centralizada.

Diferentemente do DeskTime, trata-se de uma plataforma holística de gerenciamento de tarefas com recursos precisos de registro de horas, e não apenas um software de controle de horas.

Você tem tudo o que precisa para priorizar suas tarefas, desde listas hierárquicas de tarefas e lembretes recorrentes até o controle automático de tempo e relatórios.

Comece a registrar o tempo sem esforço, ativando e desativando o cronômetro de cada tarefa. Precisa registrar trabalhos anteriores? Basta inserir manualmente as horas para o tempo gasto retroativamente.

O ClickUp também oferece planilhas de horas com rastreamento automático, que fornecem uma análise detalhada do tempo gasto em cada projeto, permitindo melhores percepções de produtividade e faturamento preciso.

Adicione notas, etiquetas, rótulos e muito mais com o ClickUp Project Time Tracker

Deseja um controle automático de tempo para tarefas em várias guias do Chrome? A extensão do ClickUp para o Chrome tem tudo o que você precisa! Ela rastreia perfeitamente o tempo gasto em tarefas em navegadores de desktop, móveis e da Web, garantindo dados precisos, não importa onde você trabalhe.

Controle o tempo aproximado por tarefa com o ClickUp Time Estimates

Você também pode definir estimativas de tempo ideal para tarefas e controlar o tempo real gasto com o ClickUp Time Estimates.

Para visualizar a estimativa de tempo completa de um projeto, ative o rollup de estimativas de tempo. As tarefas exibirão as estimativas de tempo total da tarefa principal e de suas subtarefas.

A suíte ClickUp Project Time Tracking tem tudo o que você precisa para manter o controle do tempo. Você pode adicionar notas a cada registro de tempo, facilitando o controle preciso do tempo de duração das tarefas. Além disso, você pode rotular, etiquetar e definir prioridades para suas tarefas - assim, quando precisar encontrar algo rapidamente, estará na ponta dos dedos.

Adicionou a data e a hora de vencimento erradas? Não se preocupe! Você sempre pode editar a data e a hora das tarefas.

Use a visualização de carga de trabalho no ClickUp para monitorar as capacidades de carga de trabalho da sua equipe.

Com a visualização da carga de trabalho no ClickUp, você pode definir e acompanhar a largura de banda da sua equipe e adicionar estimativas de tempo e prioridades para se manter organizado. Identifique as tarefas que precisam de suporte extra antes que se tornem gargalos, arrastando e soltando facilmente as tarefas para agendá-las no calendário.

O ClickUp simplifica o controle de horas com modelos de planilha de horas personalizáveis. Por exemplo, o ClickUp Services Timesheet Template ajuda a monitorar as horas dos funcionários, detectar desequilíbrios na carga de trabalho e identificar lacunas de treinamento para melhorar a produtividade da equipe.

Obter modelo gratuito Use o modelo de planilha de horas do ClickUp Services para controlar o tempo, os custos e os recursos de cada serviço prestado

Melhores recursos do ClickUp

Use modelos personalizáveis de bloqueio e controle de horas para monitorar a produtividade

Fique por dentro das tarefas com lembretes de registro de horas

Programe tarefas diariamente, semanalmente e mensalmente com o ClickUp Dates and Times

Acesse os dados em um painel centralizado para monitorar a produtividade, identificar riscos e otimizar a eficiência com relatórios de controle de horas

Categorize tarefas com rótulos, anotações, documentos relevantes e listas de verificação para manter sua equipe alinhada

Dica profissional: O cronômetro global do ClickUp permite que você pare o tempo em qualquer dispositivo e alterne entre diferentes projetos.

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem achar que os extensos recursos de controle de tempo do projeto são esmagadores no início

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Empresas: $12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que um revisor do Trustradius compartilhou:

O controle de horas permitiu que as equipes gerenciassem melhor os recursos e mudassem o foco conforme necessário, tanto internamente quanto na empresa como um todo.

2. Hubstaff (melhor para monitoramento remoto de funcionários)

via Hubstaff

O Hubstaff é um software de controle de horas de funcionários em vários dispositivos que pode transformar os dados de horas do seu desktop, celular ou GPS em planilhas de horas. Basta revisar o tempo, editar as horas faturáveis e deixar comentários para garantir a precisão e a transparência.

Ao contrário do DeskTime, o Hubstaff também se integra a plataformas de pagamento como Deel e Wise. Os gerentes podem aprovar as planilhas de horas com um clique, e todos os funcionários e fornecedores receberão o valor correto. Não há necessidade de calcular e processar pagamentos individualmente.

Melhores recursos do Hubstaff

Controle a presença e a disponibilidade no local para um gerenciamento preciso de turnos, PTO e licenças

Personalize o controle de horas e os relatórios de folha de pagamento

Processe a folha de pagamento e as faturas automaticamente assim que as planilhas de horas forem aprovadas

Analise as tendências de produtividade, monitore os custos e gere percepções detalhadas

Limitações do Hubstaff

Mais caro do que outras alternativas do DeskTime

Bugs frequentes na integração com o Trello

Preços do Hubstaff

Inicial: US$ 7/mês por assento (mínimo de 2 assentos)

Crescer: US$ 9/mês por assento (mínimo de 2 assentos)

Equipe: US$ 12/mês por assento (mínimo de 2 assentos)

Empresarial: US$ 25/mês por assento (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Hubstaff

G2: 4. 5/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 1.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hubstaff?

Aqui está uma análise do G2:

O Hubstaff controla o tempo e a atividade de um funcionário remoto, o que é realmente uma tarefa desafiadora para as organizações que oferecem trabalho em casa. O Hubstaff está fazendo esse excelente trabalho e a um preço razoável.

3. Time Doctor (melhor para analisar as atividades de tela dos funcionários)

via TimeDoctor

O Time Doctor permite que você verifique o trabalho específico que sua equipe está fazendo, faça capturas de tela e monitore o uso de sites e aplicativos para toda a sua equipe.

O Time Doctor também oferece controle de tempo ocioso. Você pode identificar inatividade, atividades incomuns e aplicativos improdutivos - outro recurso que falta ao DeskTime.

Melhores recursos do Time Doctor

Programe o trabalho e monitore a presença

Receba notificações de inatividade para identificar bloqueios e gargalos de produtividade

Gere métricas de equilíbrio entre vida pessoal e profissional para detectar e prevenir o esgotamento precocemente

Acompanhe a atividade, capture telas e grave telas para verificar o desempenho e avaliar as necessidades de treinamento

Limitações do Time Doctor

É bastante invasivo, pois você monitora diretamente a atividade dos funcionários na tela

A barra de atividades frequentemente pausa enquanto o sistema executa o controle de horas do projeto em segundo plano

Preços do Time Doctor

Básico: US$ 8/mês por assento

Padrão: US$ 14/mês por assento

Prêmio: US$ 20/mês por assento

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Time Doctor

G2: 4. 4/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 530 avaliações)

3. TimeCamp (melhor para prestadores de serviços de campo)

via TimeCamp

Outra opção para controle de horas e monitoramento das atividades dos funcionários é o TimeCamp. Ele permite monitorar a presença, medir o tempo das tarefas e analisar a rotina diária da sua equipe para manter a produtividade.

Cansado do faturamento manual? Use o TimeCamp para gerar faturas precisas com base nas horas faturáveis - sem necessidade de cálculos extras.

Melhores recursos do TimeCamp

Controle automaticamente as entradas, horas de trabalho, intervalos e saídas no desktop

Monitore o uso do site, as horas de trabalho e as tendências de produtividade para obter responsabilidade individual

Gerencie horas extras, presença, folgas e férias

Acompanhe o desempenho dos trabalhadores de campo com geofencing

Limitações do TimeCamp

Os relatórios exportados não são tão detalhados quanto os insights da plataforma

O cronômetro às vezes continua funcionando mesmo quando você não está ativo

Preços do TimeCamp

Gratuito

Inicial: US$ 3,99/mês por assento

Premium: US$ 6,99/mês por assento

Ultimate: US$ 10,99/mês por usuário

Empresa: US$ 14,99/mês por assento

Classificações e resenhas do TimeCamp

G2: 4. 7/. 5 (340+ avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 590 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TimeCamp?

Veja o que encontramos no G2:

Gosto da interface de usuário do Timecamp, ela é simples, direta e fácil de usar.

5. Clockify (melhor para pequenas empresas)

via Clockify

Está tentando monitorar a produtividade pessoal e da equipe sem complicações? O Clockify oferece um rastreador de tempo, planilhas de tempo e rastreamento de quiosque para monitorar o progresso e estimar o tempo para uma melhor alocação de recursos e planejamento da força de trabalho.

Como um software gratuito de controle de horas, é uma alternativa decente ao DeskTime para pequenas empresas com orçamentos apertados.

Melhores recursos do Clockify

Controle as horas de trabalho por meio de planilhas de horas

Monitore a presença dos funcionários e as horas extras diariamente

Controle as horas faturáveis para cálculo da folha de pagamento e dos custos

Registre as horas de trabalho com o Kiosk, um dispositivo compartilhado no qual os funcionários fazem login com um PIN

Limitações do Clockify

Falta de recursos avançados de controle de horas na versão gratuita

Os clientes reclamam de atrasos na geração de relatórios ou na alternância entre tarefas

Preços do Clockify

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 6,99/mês por assento

Pro: US$ 9,99/mês por assento

Empresa: US$ 14,99/mês por assento

Pacote: US$ 15,99/mês por assento

Classificações e resenhas do Clockify

G2: 4. 5/5 (mais de 170 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 9.100 avaliações)

Fato curioso: O primeiro "rastreador de tempo" é considerado um cronômetro usado por Frederick Winslow Taylor em 1876 para rastrear o tempo gasto pelos funcionários em tarefas específicas. Ele até desenvolveu um método de gerenciamento industrial chamado Taylorismo para aumentar a eficiência e a produtividade.

6. Toggl Track (melhor para grandes equipes e empresas)

via Toggl Track

Com visualizações de calendário, suporte a vários dispositivos e mais de 100 integrações, o Toggl Track é outra alternativa ao DeskTime para equipes grandes. Ele tem uma interface de usuário simples e oferece insights de dados precisos sobre o desempenho individual dos funcionários.

Você também pode personalizar os relatórios detalhados de tempo para medir os KPIs de desempenho exclusivos de sua organização. O design fácil de usar o torna acessível tanto para iniciantes quanto para usuários experientes.

Melhores recursos do Toggl Track

Capture os minutos faturáveis de toda a sua equipe e compartilhe-os com os clientes

Compare as horas de trabalho estimadas e reais para identificar gargalos

Integre-se a ferramentas como o Google Calendar e outras para sincronizar o tempo em um só lugar

Revise e aprove as planilhas de horas para um processamento perfeito da folha de pagamento

Limitações do Toggl Track

O plug-in do Chrome pode ter bugs

Adicionar novas tarefas é um pouco difícil quando o cronômetro está ligado

Preços do Toggl Track

Gratuito para sempre

Inicial: US$ 10/mês por usuário

Premium: US$ 20/mês por usuário

Empresa: Personalizado

Avaliações e resenhas do Toggl Track

G2: 4. 6/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Toggl Track?

Aqui está o feedback de um usuário do Trust Radius:

Eu uso o Toggl Track não apenas para monitorar minha taxa horária de clientes, mas também quanto tempo gasto em cada tarefa para que eu possa precificar meus serviços de acordo. Adoro o recurso de relatórios e o fato de que é possível monitorar/organizar clientes, projetos e tarefas específicas.

7. Monitask (melhor para pequenas empresas e freelancers)

via Monitask

Se você estiver procurando uma ferramenta de controle de horas não intrusiva que também verifique o trabalho dos funcionários com mais transparência, o Monitask pode ser uma opção.

Em vez de monitorar secretamente as atividades dos funcionários, ele notifica os usuários quando faz uma captura de tela e fornece o índice de produtividade atual.

Ele também oferece modelos de agendamento em que você pode especificar horários, datas de entrega e turnos para toda a sua equipe.

Melhores recursos do Monitask

Monitore a produtividade e o desempenho diários com quadros de entrada/saída

Acompanhe a atividade dos funcionários com notificações de captura de tela e pontuações de produtividade em tempo real

Visualize detalhes de presença de funcionários remotos, no escritório e em campo em um só lugar

Calcule o tempo pago e os salários dos funcionários com base nas horas trabalhadas diretamente na plataforma

Limitações do Monitask

Ocasionalmente, os usuários ficam presos em tarefas anteriores ao fazer login no dia seguinte

É necessário adicionar tempo ou iniciar o relógio manualmente

Preços do Monitask

Pro: US$ 5,99/mês por assento

Empresarial: US$ 8,99/mês por assento

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Monitask

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 130 avaliações)

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores do conhecimento usam estratégias personalizadas de gerenciamento de tempo. No entanto, a maioria das ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho ainda não oferece recursos robustos e integrados de gerenciamento de tempo ou priorização, o que pode dificultar a priorização eficaz. Os recursos de agendamento e controle de tempo com tecnologia de IA do ClickUp podem ajudá-lo a transformar essa adivinhação em decisões orientadas por dados. Ele pode até sugerir janelas de foco ideais para as tarefas. Crie um sistema de gerenciamento de tempo personalizado que se adapte à forma como você realmente trabalha!

8. Jibble (melhor para registro biométrico de presença)

via Jibble

Com o Jibble, sua equipe pode registrar as horas em navegadores de desktop, móveis e da Web. Ele também oferece reconhecimento facial e rastreamento por GPS - recursos não disponíveis no DeskTime.

Você pode usar relógios de ponto biométricos para simplificar o controle de presença e obter ainda mais precisão.

O aplicativo também se integra a plataformas como Xero e QuickBooks Online para agilizar seus processos de cálculo da folha de pagamento.

Melhores recursos do Jibble

Gerencie planilhas de horas no aplicativo móvel

Acesse o relatório analítico diário, semanal ou mensal da planilha de horas

Defina configurações personalizadas de horas extras para atualizações automáticas da planilha de horas

Programe rotinas de trabalho fixas ou flexíveis com metas individuais

Limitações do Jibble

O aplicativo para Android pode ser um pouco tedioso para configurar

Sem suporte técnico após o término da avaliação gratuita

Preços do Jibble

Gratuito para sempre

Premium: $4,99/mês por assento

Último: US$ 9,99/mês por assento

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Jibble

G2: 4. 5/5 (mais de 120 avaliações)

Capítulo: 4. 9/5 (mais de 1.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jibble?

Um avaliador da Capterra disse o seguinte:

O Jibble é incrivelmente fácil de configurar, usar e gerenciar no campo. Ele tornou a folha de pagamento muito mais eficiente, economizando meu valioso tempo

9. Calamari (melhor para monitoramento de presença remota e física)

via Calamari

O Calamari é uma ferramenta de controle de tempo e presença. Enquanto o DeskTime oferece apenas um relógio de ponto on-line, o Calamari oferece sete maneiras remotas e físicas de registrar a entrada e a saída.

Por exemplo, os funcionários podem entrar e sair ou alternar entre projetos no Slack. Basta sincronizar com o Calamari e ele registrará todas as horas trabalhadas. Você também pode instalar códigos QR na entrada de cada prédio para que os funcionários os escaneiem e iniciem o relógio.

Melhores recursos do Calamari

Monitore as horas de trabalho de sete maneiras, incluindo iBeacon para presença no escritório e aplicativos para login remoto

Permita ou restrinja os locais de trabalho com geofencing para manter a conformidade

Ofereça suporte a equipes globais com políticas de tempo livre separadas e acessibilidade em cinco idiomas

Detecte atrasos, horários reduzidos ou dias de trabalho não autorizados usando filtros

Limitações do Calamari

A comunicação sobre a manutenção e as interrupções do sistema poderia ser melhor

Falta de funcionalidade de gerenciamento de tarefas

Preços do Calamari

Módulo de tempo livre: US$ 2,5/mês por usuário

Time & Attendance: $3/mês por usuário

Core HR: US$ 2,5/mês por usuário

Complemento SAML: US$ 1/mês por usuário

Plano personalizado: Preços personalizados

O Calamari precisa que o faturamento mínimo seja de US$ 25/mês.

Calamari avaliações e comentários

G2: 4. 6/5 (mais de 20 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 570 avaliações)

10. Float (melhor para envios automatizados de registros de horas)

via Float

Seus funcionários estão frustrados com o registro manual das horas de trabalho? O recurso de registro de horas automatizado do Float pode ajudar. O pré-preenchimento de planilhas de horas com base nas alocações programadas da sua equipe agiliza o envio de registros de horas para trabalhos recorrentes.

Além disso, o Float oferece uma linha do tempo visual intuitiva, facilitando a compreensão das programações da equipe e dos cronogramas do projeto. O Float também se sincroniza com ferramentas de controle de horas, aumentando a precisão do planejamento de recursos.

Melhores recursos do Float

Defina datas de vencimento mensais para o envio de planilhas de horas com lembretes automáticos

Inicie e interrompa o controle de horas com um aplicativo de cronômetro para desktop

Automatize os envios de planilhas de horas para salários recorrentes e retenções

Arraste e solte para ajustar os horários e reatribuir o trabalho

Limitações de flutuação

Não é possível ver quem está trabalhando em quê sem usar filtros

Pode ser muito complicado para projetos mais simples e equipes menores

Preço do Float

Inicial: US$ 7,50/mês por assento

Profissional: US$ 12,50/mês por assento

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Float

G2: 4. 3/5 (mais de 1.600 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 1.600 avaliações)

Impulsione seu crescimento pessoal e profissional com o ClickUp

Cada alternativa ao DeskTime que abordamos tem seus pontos fortes e desvantagens. Algumas são excelentes no controle de presença, mas carecem de relatórios detalhados. Outras oferecem recursos que mantêm os gerentes informados, mas podem parecer intrusivas para os funcionários. E há ferramentas repletas de ótimos recursos - se você puder ignorar o bug ocasional.

Quer pular o processo de tentativa e erro? Recomendamos que você escolha o ClickUp como sua alternativa ao DeskTime.

O ClickUp faz mais do que apenas monitorar o tempo - ele coloca você no controle total dos seus projetos. Personalize as visualizações de tarefas, configure lembretes, atribua trabalho sem esforço e gere relatórios em tempo real. Além disso, com modelos personalizáveis gratuitos, suas planilhas de horas se ajustarão perfeitamente ao seu fluxo de trabalho.

Além disso, o ClickUp pode aumentar ainda mais a produtividade da sua equipe, integrando tarefas, controle de tempo, comunicação e gerenciamento de conhecimento em uma plataforma com tecnologia de IA.

Experimente o ClickUp hoje e veja a diferença!