Como criar uma política de cancelamento eficaz (exemplos + modelo)

Quer você administre um salão de beleza, uma empresa de consultoria, uma academia de ginástica ou uma empresa de planejamento de eventos, os cancelamentos e as faltas de comparecimento aumentam rapidamente. E depois, correr atrás de pagamentos após o fato? Não, obrigado.

É por isso que uma política de cancelamento clara é essencial para um melhor gerenciamento de clientes. Mas aqui está o desafio: ela deve ser firme o suficiente para proteger sua empresa sem assustar os clientes.

Se for muito rígida, você corre o risco de perder reservas. Se for muito branda, você terá que lidar constantemente com cancelamentos de última hora.

Neste guia, detalharemos os principais elementos de uma política eficaz, compartilharemos exemplos e forneceremos modelos de política de cancelamento para você começar.

resumo de 60 segundos Uma política de cancelamento é essencial para gerenciar cancelamentos e não comparecimentos de clientes, proteger a receita e manter a confiabilidade da programação

Os diferentes tipos de políticas de cancelamento incluem estrita, moderada, flexível e escalonada, cada uma delas adequada a diferentes necessidades comerciais

Os principais elementos de uma política eficaz incluem prazos claros, taxas de cancelamento, termos flexíveis, uma política de reembolso e métodos de comunicação claros

As etapas para criar uma política envolvem determinar a flexibilidade, definir janelas de cancelamento, decidir sobre estruturas de taxas, simplificar a linguagem, tornar a política visível e garantir uma aplicação consistente

O ClickUp oferece ferramentas como Tasks, Docs, Timeline View, Automations e CRM para gerenciar e aplicar políticas de cancelamento com eficiência

As práticas recomendadas incluem comunicação clara, oferta de flexibilidade, aplicação justa e automatização de lembretes e atualizações

O ClickUp ajuda a automatizar o gerenciamento de políticas, reduzindo o esforço manual e melhorando a conformidade

O que é uma política de cancelamento?

Uma política de cancelamento é um conjunto de diretrizes que explicam o que acontece quando um cliente cancela um compromisso, uma reserva ou um serviço agendado. Ela descreve detalhes importantes, como a antecedência necessária, a aplicação ou não de taxas de cancelamento e o processo de reagendamento ou solicitação de reembolso.

Fato curioso: Em 2023, as companhias aéreas dos EUA arrecadaram mais de US$ 1 bilhão em taxas de cancelamento e alteração.

Tipos de políticas de cancelamento

Empresas diferentes têm necessidades diferentes quando se trata de cancelamentos e cobrança de clientes. Vamos detalhar as políticas mais comuns, suas vantagens e onde elas funcionam melhor.

Política de cancelamento rigorosa (para empresas em que cada intervalo é importante)

Essa política rigorosa e não negociável exige que os clientes cancelem com pelo menos 48 horas de antecedência ou paguem o valor total. É ideal para empresas como consultórios médicos, coaching particular, treinamento pessoal e serviços de luxo, em que o não comparecimento afeta diretamente a receita.

👉 Exemplo: Um fotógrafo de casamentos cobra um depósito de 50% e não oferece reembolso para cancelamentos dentro de uma semana, protegendo contra perda de renda de última hora.

Política de cancelamento moderada (alguma flexibilidade, mas ainda protege sua empresa)

Essa política equilibra a flexibilidade do cliente com a proteção da empresa. Ela permite cancelamentos com até 24 horas de antecedência para um reembolso total, enquanto cobra uma taxa de 50% para cancelamentos tardios. É comumente usada em salões de beleza, spas, estúdios de fitness e serviços de coaching.

Exemplo: Um massoterapeuta permite cancelamentos gratuitos até 24 horas antes, mas cobra 50% para cancelamentos no mesmo dia, equilibrando flexibilidade com proteção de receita.

Política de cancelamento flexível (para empresas que priorizam a conveniência do cliente)

Essa política altamente flexível prioriza a conveniência do cliente, permitindo cancelamentos a qualquer momento, sem taxas e com reembolso total. É ideal para empresas como restaurantes casuais, eventos gratuitos e assinaturas de software, em que a perda de uma única reserva tem um impacto financeiro mínimo.

Exemplo: Um espaço de coworking permite que os membros cancelem as reservas de salas até o início, pois eles operam em um modelo de assentos flexíveis em que o espaço não utilizado ainda pode ser utilizado.

Você sabia que quase 20% dos clientes não comparecem às suas mesas reservadas?

Política de cancelamento em níveis (uma abordagem equilibrada com penalidades variadas)

Essa política dimensiona as penalidades com base no tempo, garantindo justiça e protegendo a receita. Os clientes recebem um reembolso total com mais de 48 horas de antecedência, 50% dentro de 24 a 48 horas e nenhum reembolso para cancelamentos no mesmo dia.

Exemplo: Uma agência de viagens oferece reembolso total para cancelamentos com um mês de antecedência, mas apenas 25% em uma semana, protegendo contra a perda de receita de última hora.

Por que uma política de cancelamento é importante?

Se você estiver se perguntando, "Eu realmente preciso de uma política de cancelamento? "- a resposta é sim! Veja por quê:

Protege sua renda: Os cancelamentos de última hora podem custar às empresas centenas e até milhares de dólares por ano. Uma política de cancelamento sólida garante que você não sofra perdas financeiras devido a não comparecimentos

Incentiva o compromisso: Os clientes têm menos probabilidade de cancelar se souberem que serão cobrados. Uma política de cancelamento faz com que os clientes pensem duas vezes antes de desistir no último minuto, mantendo sua agenda mais confiável

Elimina disputas incômodas sobre reembolso: Ninguém gosta de discutir sobre reembolsos. Uma política escrita deixa tudo claro desde o início - se estiver em preto e branco, não há espaço para discussão

Evita o caos na programação: Os cancelamentos antecipados permitem que você remarque a vaga, mas os de última hora desperdiçam tempo e recursos. Uma política de cancelamento o ajuda a gerenciar as reservas de seus clientes de forma eficiente

Aumenta o profissionalismo: Uma política de cancelamento bem estruturada mostra aos clientes que você está administrando um negócio sério, não um negócio com regras arbitrárias. Ela gera confiança, credibilidade e uma reputação mais confiável

Fato curioso: O custo médio do tempo de bloqueio da aeronave para as companhias aéreas de passageiros dos EUA é de US$ 100,80 por minuto, sendo o combustível a maior despesa.

Elementos-chave de uma política de cancelamento

Uma política de cancelamento firme protege sua empresa e define expectativas claras, evitando confusão e disputas. Aqui estão os principais elementos de uma política eficaz:

Prazos claros

Sua política deve definir claramente quando os clientes podem cancelar sem penalidade e o que acontece se eles cancelarem com atraso. Quanto mais transparente você for, menos reclamações receberá.

Períodos comuns de aviso de cancelamento:

48+ horas antes do agendamento → Reembolso total✔ 24-48 horas antes do agendamento → Reembolso parcial ou crédito✔ Cancelamentos no mesmo dia ou não comparecimento → Sem reembolso

Exemplo: Um consultório odontológico exige aviso prévio de 24 horas para cancelamentos. Os pacientes que cancelam com menos de 24 horas são cobrados com uma taxa de cancelamento tardio de US$ 50. Isso garante que o dentista não perca receita com consultas perdidas.

Taxas de cancelamento

Uma taxa de cancelamento deve ser justa, mas firme. Ela impede mudanças de última hora, compensa o tempo perdido e evita overbooking.

Tipos de taxas de cancelamento:

Sem taxa para cancelamentos antecipados: Incentiva mudanças pontuais

Taxa fixa: Cobrança fixa (por exemplo, US$ 20) para cancelamentos tardios

Baseada em porcentagem: Uma parte do custo da reserva (por exemplo, 50%)

Cobrança integral por não comparecimento: Cobre a perda de receita

Exemplo: Uma academia que cobra US$ 10 por cancelamentos tardios para garantir o compromisso.

Fato curioso: Em 2023, a Frontier Airlines gerou aproximadamente $ 288,6 milhões com taxas de cancelamento!

Termos flexíveis

Mesmo políticas rígidas devem permitir alguma flexibilidade - eventos inesperados acontecem. Uma abordagem rígida pode afastar os clientes, ao passo que um pouco de leniência gera boa vontade e fidelidade.

Maneiras de adicionar flexibilidade:

Um cancelamento gratuito por ano: Um pequeno mas apreciado benefício

Reagendamento em vez de cancelamento: Mantém a receita intacta

Crédito na loja em vez de reembolso: Incentiva futuras reservas

Exemplo: Um estúdio de dança permite que os alunos cancelem uma vez por mês sem multa, mantendo as aulas cheias e acomodando conflitos genuínos.

Política de reembolso

Uma política de reembolso clara define as expectativas, evita disputas e equilibra a justiça com a proteção da receita.

Tipos de políticas de reembolso:

Reembolso total para cancelamentos antecipados: Incentiva o aviso prévio (por exemplo, mais de 7 dias)

Reembolso parcial para cancelamentos tardios: Escalas baseadas no tempo de aviso prévio

Sem reembolsos, apenas crédito na loja: Mantém os fundos em sua receita comercial

Exemplo: Um hotel boutique reembolsa 75% se o cancelamento for feito com mais de 14 dias de antecedência, mas não oferece reembolso para cancelamentos dentro de uma semana, evitando perdas de última hora.

➡️ Leia também: Como conquistar a renovação de contratos com clientes

Método de comunicação

Facilite os cancelamentos e mantenha um registro para evitar disputas. Instruções claras reduzem a confusão e garantem a responsabilidade.

Métodos de cancelamento aceitos:

Sistema de reservas on-line: Os clientes cancelam diretamente em seu site

Chamada telefônica ou e-mail: Contato direto, mas depende da disponibilidade da equipe

Mensagem de texto ou aplicativo: Conveniente, mas pode ser necessário o processamento manual da reserva

Exemplo: Um professor particular exige que os cancelamentos sejam feitos por e-mail, garantindo uma prova por escrito e evitando disputas de última hora.

Etapas para criar uma política de cancelamento eficaz

Uma política de cancelamento deve ser clara, justa e aplicável - protegendo sua empresa e mantendo os clientes em mente. Veja aqui como criar uma, passo a passo:

Etapa 1: Determine quão flexível sua empresa pode ser

Comece avaliando seu modelo de negócios específico e o impacto que os cancelamentos têm sobre sua receita, recursos e agendamento. Considere:

*os cancelamentos lhe custam dinheiro? Se você presta um serviço (por exemplo, consultoria, coaching, salões de beleza, planejamento de eventos), os cancelamentos significam perda de receita e perda de tempo. Mas se você vende produtos, os cancelamentos talvez não o afetem tanto.

Quanto tempo você precisa para preencher as vagas canceladas? Um cabeleireiro pode, às vezes, preencher vagas de última hora Um organizador de casamentos, por outro lado, perde meses de trabalho quando um cliente cancela

Um cabeleireiro pode, às vezes, preencher vagas de última hora

Um organizador de casamentos, por outro lado, perde mês de trabalho quando um cliente cancela

É provável que seus clientes precisem de flexibilidade? Uma aula de ginástica pode permitir cancelamentos no mesmo dia, já que os horários das pessoas mudam Um resort de alto padrão provavelmente exige um aviso prévio de pelo menos uma semana para cancelamentos

Uma aula de ginástica pode permitir cancelamentos no mesmo dia, pois os horários das pessoas mudam

Um resort de alto padrão provavelmente exige um aviso prévio de pelo menos uma semana para cancelamentos

Um cabeleireiro pode, às vezes, preencher vagas de última hora

Um organizador de casamentos, por outro lado, perde mês de trabalho quando um cliente cancela

Uma aula de ginástica pode permitir cancelamentos no mesmo dia, pois os horários das pessoas mudam

Um resort de alto padrão provavelmente exige um aviso prévio de pelo menos uma semana para cancelamentos

Dica profissional: Use políticas rígidas com taxas se os cancelamentos prejudicarem seus negócios; opte pela flexibilidade se você puder absorver perdas ocasionais para reter clientes.

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores usam métodos inconsistentes para rastrear itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo geralmente é disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas - para que sua equipe possa agir rapidamente e manter-se alinhada.

Etapa 2: Defina janelas de cancelamento justas

Depois de entender suas necessidades comerciais, defina um prazo de cancelamento razoável que equilibre seus requisitos operacionais com as expectativas do cliente.

Janelas de cancelamento comuns:

24 horas de antecedência : Ideal para salões de beleza, academias de ginástica, treinamento pessoal e pequenas empresas de serviços

48 horas de antecedência : Funciona bem para planejadores de eventos, consultas médicas e serviços de aluguel

72 horas ou mais: Ideal para serviços de alto valor, como retiros, workshops ou aluguéis de férias

Considere a possibilidade de oferecer um sistema escalonado

Mais de 48 horas antes → Reembolso total

24-48 horas antes → 50% de reembolso ou crédito na loja

Dentro de 24 horas → Sem reembolso

Dica profissional: Pesquise as políticas dos concorrentes para definir padrões que se alinhem às normas do setor.

Etapa 3: Decida o estilo da taxa de cancelamento

A cobrança de uma taxa desestimula os cancelamentos de última hora, mas ela precisa ser razoável para não frustrar os clientes.

Estruturas comuns de taxas de cancelamento:

Taxa fixa: "O cancelamento de compromissos dentro de 24 horas incorrerá em uma taxa de US$ 25. "

Percentual do custo da reserva: "Cancelamentos dentro de 48 horas serão cobrados 50% da taxa de reserva. "

Cobrança integral de não comparecimento: "Compromissos perdidos sem aviso prévio serão cobrados integralmente. "

Dica profissional: Se você estiver preocupado com a perda de clientes, ofereça uma opção para reagendar e marcar compromissos em vez de uma taxa de cancelamento.

Etapa 4: Mantenha a simplicidade

Sua política de cancelamento deve ser fácil de ler e entender. Os clientes não devem ter que decifrar termos jurídicos complicados.

Em vez de:❌ "No caso de uma rescisão de serviços iniciada pelo cliente em um período que não exceda 24 horas antes do agendamento do serviço, uma taxa não reembolsável equivalente a 50% do valor total da transação será retida pelo provedor de serviços. "

Diga o seguinte:✅ "Se você cancelar dentro de 24 horas de seu compromisso, cobraremos uma taxa de cancelamento de 50%. "

*principais dicas para maior clareza:✔ Mantenha as frases curtas e diretas✔ Evite jargões jurídicos ou técnicos✔ Use pontos de bala para facilitar a leitura✔ Inclua exemplos se necessário

dica profissional: Precisa de ajuda para redigir uma política de cancelamento do zero, mas não sabe por onde começar? Peça ao AI Writer do ClickUp para ajudá-lo! Veja como.

Obtenha o ClickUp Brain para gerar suas políticas de cancelamento

➡️ Leia também: Modelos gratuitos de planejamento de contas de vendas

Etapa 5: Torne-a visível

Uma ótima política de cancelamento é inútil se os clientes não a virem. Torne-a impossível de ser perdida!

📌 Onde exibir sua política:✔ Página de reserva✔ E-mails de confirmação✔ Seção de perguntas frequentes do site✔ Sinalização na loja (se aplicável)

💡 Dica profissional: Se você tiver reservas on-line, os clientes devem marcar uma caixa confirmando que leram a política antes de finalizar uma reserva.

Etapa 6: Seja consistente

Uma política de cancelamento só funciona se for aplicada de forma consistente. Se você isentar a taxa para algumas pessoas, mas não para outras, os clientes vão reagir e argumentar a favor de exceções.

Como manter a consistência:

treine sua equipe: Certifique-se de que eles entendam e apliquem a política de maneira uniforme✔ Seja fiel à sua política: Se você abrir muitas exceções, ela perderá a eficácia✔ Seja profissional, mas firme: Demonstre empatia, mas não contorne as regras a menos que seja necessário✔ Oferecer alternativas: Em vez de reembolsos, considere opções de reagendamento ou crédito na loja

dica profissional: Ofereça uma exceção única para clientes fiéis em casos de emergência, mas deixe claro que se trata de uma isenção de cortesia.

➡️ Leia também: Como pedir desculpas a um cliente por um serviço ruim (dicas e modelos)

Modelos e exemplos de políticas de cancelamento

Aqui está um modelo simples e personalizável:

política de cancelamento de [Nome da empresa] Entendemos que os planos mudam. Para sermos justos tanto com nossos clientes quanto com nossa empresa, temos a seguinte política de cancelamento em vigor: Os cancelamentos devem ser feitos com pelo menos [X horas/dias] de antecedência para evitar uma taxa

Os cancelamentos tardios dentro de [X horas] incorrerão em uma [taxa ou porcentagem] de cobrança

Os não comparecimentos serão cobrados pelo valor total

O reagendamento é permitido até [X horas] antes do compromisso

Para cancelar, entre em contato conosco por [telefone, e-mail, portal on-line] Ao fazer uma reserva com [nome da empresa], você concorda com esta política. Obrigado por sua compreensão!

Precisa de uma versão mais estruturada? Use o Modelo de Carta de Rescisão de Contrato do ClickUp. Ele é totalmente personalizável e fácil de usar para iniciantes e ajuda a garantir uma comunicação clara para a rescisão formal de contratos comerciais, além de abranger considerações legais e financeiras.

Obter modelo gratuito Crie cartas de rescisão profissionais sem esforço com o modelo de carta de rescisão de contrato do ClickUp

Veja o que o modelo oferece:

Clareza e conformidade : Descreva claramente os detalhes da rescisão, evitando mal-entendidos

Personalizável e pronto para uso : Seções pré-formatadas para edição rápida

Integrado ao ClickUp: Acompanhe as aprovações, gerencie fluxos de trabalho e colabore com as partes interessadas usando várias ferramentas inovadoras de gerenciamento de projetos

Quando combinado com outras ferramentas integradas do ClickUp, esse modelo ajuda a garantir um processo de desligamento do cliente sem problemas, reduzindo riscos e disputas.

Criar uma política de cancelamento é uma coisa - gerenciá-la de fato com eficácia é outra.

Você precisa de um sistema que garanta que sua política seja clara, acessível e aplicável. A última coisa que você quer é que um cliente diga: "Espere, eu não sabia que havia uma taxa de cancelamento!" e tenha que se esforçar para provar que concordou com seus termos.

Felizmente, as soluções de software podem ajudar. Com as ferramentas certas, você pode:

Elabore e armazene políticas em um só lugar para que sua equipe possa consultá-las facilmente

Atribua e acompanhe atualizações de políticas para garantir que elas permaneçam relevantes

Automatize as notificações aos clientes para que ninguém possa alegar que "não sabia"

Registre as interações com os clientes para o caso de surgirem disputas

Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp faz tudo isso (e mais), tornando o gerenciamento de políticas fácil.

Gerencie as interações com os clientes e aplique as políticas sem problemas com o ClickUp CRM

Em primeiro lugar, o ClickUp CRM mantém o controle de todas as interações com os clientes, portanto, a aplicação da política de cancelamento é tranquila e sem complicações. Não há mais idas e vindas incômodas - apenas registros claros na ponta dos dedos. O cliente concordou com a política? Verifique o registro. Ele está contestando uma cobrança? Obtenha o contrato assinado em segundos.

Todas as interações, desde confirmações de reserva até contestações de cancelamento, são documentadas, mantendo o gerenciamento da comunicação com o cliente contínuo e sem estresse.

Você pode até mesmo criar tarefas específicas para cada cliente para manter o controle do que foi acordado e do que foi alterado por meio do ClickUp Tasks. E esse é apenas o lado do gerenciamento de clientes. Agora vamos ao gerenciamento de políticas!

Organize e atribua atualizações de políticas com o ClickUp Tasks para manter tudo sob controle

Já teve a sensação de que sua política de cancelamento está flutuando no limbo, esperando para ser esquecida? Com o ClickUp Tasks, cada etapa - redação, revisão jurídica ou treinamento de atendimento ao cliente - é atribuída, monitorada e tem um prazo claro.

Uma boa maneira de lidar com isso seria criar uma tarefa chamada "Atualizar política de cancelamento", atribuí-la à pessoa certa e marcar a equipe jurídica se for necessária a opinião dela. Quer que o atendimento ao cliente dê sua opinião? Adicione-os como observadores.

Agora, todos sabem qual é o seu papel, nada se perde e sua política permanece atualizada em vez de acumular poeira virtual.

Armazene e colabore em suas políticas de cancelamento com o ClickUp Docs para facilitar o acesso e as edições

Além disso, há o ClickUp Docs, onde suas políticas realmente ficam armazenadas - não é mais necessário vasculhar e-mails ou se perguntar se a versão que você encontrou é a versão.

Crie, armazene e colabore com sua política de cancelamento em tempo real, para que sua equipe sempre tenha a atualização mais recente. Deixe comentários, marque colegas de equipe para obter feedback e acompanhe o histórico de revisões para ver exatamente o que mudou e quando.

Dica profissional: Incorpore a política diretamente em tarefas ou fluxos de trabalho de atendimento ao cliente para que sua equipe sempre a tenha em mãos ao lidar com disputas.

Defina revisões recorrentes da política (por exemplo, a cada seis meses) para manter os termos de cancelamento relevantes e use o ClickUp Reminders para avisar sua equipe com bastante antecedência.

Use o ClickUp Reminders para garantir que você nunca perca uma única entrega, por menor que seja!

Imagine o seguinte: Janeiro para elaborar atualizações, fevereiro para revisão jurídica, março para treinamento de atendimento ao cliente e abril para anunciar as alterações. Tudo fica nos trilhos e sua política evolui com seus negócios e estratégias de retenção de clientes.

Automatize as notificações e lembretes aos clientes sobre os termos de cancelamento com o ClickUp Automations

O ClickUp Automations também elimina o incômodo de manter todos informados, lidando com lembretes de políticas, atualizações e notificações de clientes sem que você mexa um dedo.

Nova reserva? Envie automaticamente uma mensagem com um link para sua política. Cancelamento tardio? Acione um lembrete por e-mail sobre os termos. Atualização da política? Notifique todos os clientes por e-mail ou chatbot para que não haja surpresas.

Não há mais acompanhamentos manuais, não há mais desculpas do tipo "Eu não sabia disso", apenas um gerenciamento automatizado e tranquilo da comunicação com o cliente.

Você sabia que as automações do ClickUp ajudam as equipes a economizar cerca de 1 hora por dia por funcionário, levando a um aumento de 12% na eficiência do trabalho!

Eu experimentei o ClickUp e me apaixonei por ele. A plataforma se tornou uma parte favorita do meu dia de trabalho. Sou um evangelista sem remorso - falo para todo mundo sobre o ClickUp.

Eu experimentei o ClickUp e me apaixonei por ele. A plataforma se tornou uma parte favorita do meu dia de trabalho. Sou um evangelista sem remorso - falo para todo mundo sobre o ClickUp.

Práticas recomendadas para políticas de cancelamento

Uma política de cancelamento só é eficaz se for clara, justa e aplicável. Uma política vaga ou excessivamente rigorosa pode frustrar os clientes, enquanto uma política mal aplicada pode prejudicar seus negócios. Veja a seguir como encontrar o equilíbrio certo:

Seja claro: Use uma linguagem simples e forneça prazos, taxas e regras de reembolso específicos

Comunique com antecedência: Exiba a política nas páginas de reserva, exija confirmação e treine a equipe para informar os clientes

Ofereça flexibilidade: Permita o reagendamento, vantagens VIP ou penalidades escalonadas para uma abordagem equilibrada

Aplique de forma justa: Use a automação para lembretes, mas permita exceções caso a caso, quando necessário

Esclareça os reembolsos: Especifique os prazos e se os clientes receberão dinheiro ou crédito na loja

Automatize a aplicação: Configure lembretes, cobre taxas automaticamente e use um software de agendamento

Elimine o incômodo dos cancelamentos com o ClickUp

Uma política de cancelamento firme protege sua empresa e, ao mesmo tempo, define expectativas claras e reduz disputas. Os clientes que entendem as regras antecipadamente têm maior probabilidade de segui-las, o que significa menos cancelamentos de última hora.

O desafio? Aplicar sua política sem adicionar trabalho extra. É aí que o ClickUp ajuda. Automatize lembretes, monitore cancelamentos e gerencie reembolsos - nenhum esforço manual é necessário.

Sua política deve evoluir com sua empresa. Com os fluxos de trabalho personalizáveis do ClickUp, você pode atualizar os termos, monitorar a conformidade e melhorar a aplicação - tudo em um só lugar.

Pronto para simplificar o gerenciamento de cancelamentos? Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!