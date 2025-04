10 modelos gratuitos de contratos de parceria para facilitar os negócios

A parceria não é um contrato legal entre dois indivíduos iguais. É uma aliança emocional entre duas pessoas que estão comprometidas com o sucesso uma da outra.

A parceria não é um contrato legal entre dois indivíduos iguais. É uma aliança emocional entre duas pessoas que estão comprometidas com o sucesso uma da outra.

As parcerias são a espinha dorsal do crescimento dos negócios, seja no lançamento de uma startup, na obtenção de um novo patrocinador de projeto ou na expansão para mercados inexplorados. Mas aqui está o problema: até mesmo as colaborações mais promissoras podem fracassar sem diretrizes claras.

Nos próximos anos, 76% das empresas preveem mudanças significativas em seus modelos de negócios devido aos ecossistemas de parceria.

É aí que entram os modelos de acordo de parceria. Esses documentos garantem a colaboração harmoniosa da equipe, definindo funções e estabelecendo expectativas.

Se estiver pensando: "Mas redigir contratos legais parece complicado", não se preocupe. Nós o ajudamos!

Vamos explorar 10 modelos gratuitos e personalizáveis de contratos de parceria criados para simplificar o processo.

O que são modelos de contratos de parceria?

Os modelos de contrato de parceria são documentos pré-projetados que descrevem os termos e as condições para duas ou mais partes trabalharem juntas em um objetivo compartilhado.

Um acordo de parceria personalizado simplifica a formalização de uma parceria, fornecendo uma estrutura estruturada para definir funções, responsabilidades, acordos de participação nos lucros e mecanismos de resolução de disputas.

É especialmente útil em cenários em que a comunicação clara é fundamental, como quando se usa um software de colaboração com o cliente para gerenciar projetos ou manter a transparência.

Esses modelos podem ser adaptados a vários tipos de contratos, desde parcerias gerais e de responsabilidade limitada até acordos de desenvolvimento conjunto e parceria comercial.

O que faz um bom modelo de acordo de parceria?

Um modelo de acordo geral de parceria é mais do que apenas um documento; é uma ferramenta que garante clareza, justiça e uma base sólida para a colaboração. Veja a seguir o que procurar:

Estrutura abrangente : Abrange detalhes essenciais da parceria, como funções dos parceiros, responsabilidades, participação nos lucros e processos de tomada de decisão, especialmente em acordos de colaboração

Linguagem clara : Usa termos fáceis de entender, evitando jargões jurídicos excessivamente complexos

Personalização : Adapta-se às necessidades específicas de sua entidade de parceria

Cláusulas de resolução de conflitos : Descreve como as disputas serão tratadas para evitar desentendimentos prolongados

Termos de rescisão : Inclui condições claras para encerrar o contrato ou dissolver a parceria, como nos modelos de contrato de marketing

Conformidade legal : Atende aos padrões legais locais e específicos do setor

Distribuição do patrimônio líquido : Detalha como a participação acionária ou os lucros serão divididos

Cláusulas de confidencialidade: Protege informações comerciais confidenciais compartilhadas entre parceiros, como em modelos de propostas comerciais

Fato curioso: Os contratos de parceria não são uma invenção moderna! Eles remontam à antiga Mesopotâmia, onde os comerciantes formalizavam suas parcerias em placas de argila.

Leia também: Modelos gratuitos de contratos de retenção no Word e no ClickUp

10 modelos gratuitos de contratos de parceria

Não seria ótimo ter uma plataforma única que reunisse tudo o que você precisa para trabalhar em um só lugar: documentos, tarefas, bate-papo, integrações e até mesmo modelos pré-criados?

É exatamente isso que o ClickUp, o aplicativo tudo para o trabalho, faz.

Com mais de 1.000 modelos para qualquer caso de uso e setor, você não precisa fazer nada do zero, eliminando as suposições da maioria das tarefas do projeto.

Nossas equipes usaram formulários e modelos para padronizar alguns fluxos de trabalho. Também usamos a automação integrada para facilitar alguns fluxos de trabalho, especialmente quando os campos personalizados estão capturando informações que podem ajudar a determinar quem deve ser atribuído a uma tarefa. Por fim, também usamos a integração de e-mail e os recursos de API para gerar tarefas automaticamente quando algumas plataformas estão alertando ou mostrando possíveis problemas de desempenho.

Nossas equipes usaram formulários e modelos para padronizar alguns fluxos de trabalho. Também usamos a automação integrada para facilitar alguns fluxos de trabalho, especialmente quando os campos personalizados estão capturando informações que podem ajudar a determinar quem deve ser atribuído a uma tarefa. Por fim, também usamos a integração de e-mail e os recursos de API para gerar tarefas automaticamente quando algumas plataformas estão alertando ou mostrando possíveis problemas de desempenho.

Vamos examinar os modelos de contrato de parceria gratuitos escolhidos pelo ClickUp para você, um por um.

1. O modelo de acordo de parceria do ClickUp

Obter modelo gratuito Defina os termos dos representantes da parceria, as obrigações de cada parte e as contribuições financeiras com responsabilidades com o modelo de acordo de parceria do ClickUp

Um acordo de parceria é um documento legal crucial para empresas que colaboram com outras. O modelo de acordo de parceria do ClickUp ajuda você a criar um acordo abrangente e juridicamente sólido.

Com este modelo de contrato comercial, você pode simplificar o processo de acordo de parceria, minimizar os riscos legais e construir uma base sólida para seu empreendimento colaborativo.

Alguns dos principais recursos do modelo são:

Fluxo de trabalho organizado: Organize as tarefas relacionadas à elaboração, revisão e finalização do contrato de forma eficiente

Centro de colaboração: Compartilhe facilmente rascunhos de contratos, obtenha feedback e garanta que todas as partes interessadas estejam alinhadas

Controle de versão: Acompanhe as alterações e revisões feitas no contrato durante todo o processo

Lembretes automatizados: Configure notificações para acompanhar os prazos e garantir a conclusão oportuna das tarefas

Ideal para: Parceiros de negócios que desejam redigir um acordo de parceria rapidamente

Dica profissional: Sempre inclua uma cláusula para futuras alterações em seus contratos de parceria. Uma cláusula incorporada para atualizar o contrato garante que você possa se adaptar a mudanças, como a inclusão de novos parceiros, contribuições de capital de parceiros ou redefinição de responsabilidades, sem começar do zero.

2. O modelo de acordo de parceria 50/50 do ClickUp

Obter modelo gratuito Defina o processo de tomada de decisões, organize a participação nos lucros e indique as funções e as responsabilidades com o modelo de acordo de parceria 50/50 do ClickUp

Um acordo de parceria 50/50 é um contrato vinculativo que garante que ambos os parceiros concordem em estar na mesma página com relação à administração de uma empresa, à definição de direitos e responsabilidades e à alocação de lucros e perdas.

O modelo de acordo de parceria 50/50 do ClickUp simplifica esse processo, oferecendo uma solução estruturada e fácil de usar para formalizar sua parceria.

Veja o que você pode fazer com este modelo de contrato de parceria:

Descreve claramente as funções, obrigações, direitos e alocação de lucros e perdas dos parceiros

Preencha os detalhes necessários para garantir que o contrato seja completo e preciso

Use o Board View do ClickUp para visualizar e atribuir funções e responsabilidades

Aproveite os campos personalizados para rastrear alocações financeiras

Planeje os principais marcos e decisões usando a visualização de gráfico de Gantt do ClickUp

Ideal para: Parceiros que desejam dividir igualmente as funções, as responsabilidades e a participação nos lucros de seus negócios

Você sabia que os líderes de B2B planejam expandir suas parcerias, sendo que 82% pretendem adicionar novos parceiros e quase 70% pretendem aumentar o orçamento de seus programas de canal.

3. O modelo de carta de acordo do ClickUp

Obter modelo gratuito Planeje o escopo e os detalhes de uma parceria, as condições de participação nos lucros e as funções de cada parte com o modelo de carta de acordo do ClickUp

O modelo de carta de acordo do ClickUp simplifica seu processo de acordo, criando contratos claros e concisos.

Como um modelo simples de acordo comercial, ele descreve os detalhes do projeto, esclarece as responsabilidades e garante que todas as partes tenham um entendimento compartilhado desde o início.

Alguns de seus recursos são:

Conteúdo abrangente : Abrange o escopo do projeto, as taxas, os custos e as responsabilidades de cada parte

Documentação estruturada : Use o : Use o ClickUp Docs para redigir o objetivo e os termos do acordo

Representação visual : Aproveite o Board View para criar uma visão geral intuitiva do contrato

Tarefas acionáveis : Divida as expectativas de cada parte em tarefas gerenciáveis no ClickUp

Comunicação perfeita: Configure e-mails e notificações automatizados para compartilhar o acordo sem esforço com todas as partes interessadas

Ideal para: Fundadores que desejam redigir uma carta de acordo para sua parceria comercial

4. O modelo de acordo de trabalho do ClickUp

Obter modelo gratuito Faça brainstorming, planeje, acompanhe e gerencie parceiros na mesma página com o modelo de acordo de trabalho do ClickUp

Cultive um ambiente de equipe colaborativo e produtivo com o modelo de acordo de trabalho do ClickUp.

Este modelo intuitivo de quadro branco ajuda as equipes a definir como querem trabalhar juntas, estabelecer uma atmosfera segura e de apoio e definir expectativas claras para liberar a criatividade e o crescimento.

Veja como:

Use os quadros brancos do ClickUp para definir os ambientes de trabalho preferidos e as expectativas da equipe

Crie tarefas com status personalizados como "Aberto" e "Concluído" para acompanhar o progresso

Alterne entre o Guia de Introdução e o Quadro Branco para uma configuração perfeita

Crie tarefas com datas de vencimento para gerenciar cronogramas de projetos com eficiência

Estabeleça marcos para avaliar o sucesso do projeto após a conclusão

Ideal para: Líderes de equipe que desejam definir responsabilidades e delegar tarefas de forma eficiente

5. O modelo de contrato de empreiteiro do ClickUp

Obter modelo gratuito Defina as responsabilidades do trabalho e estabeleça as expectativas com relação a pagamento, cronogramas e resultados com o modelo de contrato de empreiteiro do ClickUp

O modelo de contrato de empreiteiro do ClickUp é a escolha ideal se você quiser simplificar seu processo de contratação.

Projetado para contratados independentes e clientes, este modelo ajuda a estabelecer termos claros, proteger interesses e delinear expectativas para um relacionamento comercial tranquilo.

Veja o que você pode fazer com este modelo:

Coleta de informações : Crie : Crie tarefas do ClickUp para compilar todos os detalhes necessários para criar e finalizar o contrato, como alinhar a remuneração, definir as regras e delinear as expectativas

Edição colaborativa : Use o Docs para redigir e refinar o contrato enquanto colabora nos termos com o contratado

Comunicação perfeita : Aproveite o e-mail no ClickUp para enviar o contrato diretamente ao contratado para revisão e assinatura

Rastreamento de projetos : Use o gráfico de Gantt para criar uma linha do tempo e monitorar o progresso

Organização de documentos: Use o Board View para centralizar todos os documentos e comunicações relacionados para facilitar o acesso

Ideal para: Empregadores e funcionários que desejam redigir acordos e definir os termos de conduta

Você sabia? 94% dos executivos de tecnologia concordam que as parcerias de inovação são cruciais para suas metas estratégicas.

6. O modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp

Obter modelo gratuito Organize contratos, informações de pagamento e contatos com o modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp

Centralize seus contratos em um só lugar com o modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp.

Este modelo garante que nada seja esquecido, quer você esteja firmando uma nova parceria ou renovando um contrato. Fique por dentro das datas de renovação, do status da negociação e das atribuições departamentais com recursos como:

Acompanhamento do progresso : Crie tarefas com status personalizados, como Elaboração, Negociação, Aceito e Revisão, para monitorar o ciclo de vida de cada contrato

Organização de dados : Use campos personalizados como Data de assinatura, Departamento e Tipo de contrato para categorizar e visualizar informações essenciais de contato

Acesso de múltiplas visualizações : Alterne entre configurações como o Guia de Introdução, a Lista Mestre de Contratos, o Progresso dos Contratos e o Formulário de Solicitação de Contrato para acessar e gerenciar os dados do contrato sem esforço

Armazenamento centralizado: Crie uma tabela no ClickUp para armazenar todos os contratos e registros relacionados em um espaço organizado

Ideal para: Equipes jurídicas que desejam gerenciar e acompanhar todos os seus contratos em um só lugar

Dica profissional: Os modelos economizam tempo na elaboração de contratos, mas a IA também. Assistentes de IA, como o ClickUp Brain, podem acelerar a criação de documentos jurídicos complexos, como propostas e contratos. E até mesmo ajudá-lo a criar modelos personalizados para eles. Assista a este vídeo para saber como:

7. O modelo de colaboração para o sucesso do cliente do ClickUp

Obter modelo gratuito Coloque todas as suas equipes em uma única página e colabore com elas em tempo real com o modelo de colaboração do ClickUp Client Success

Você quer garantir uma transferência perfeita das vendas e da integração do cliente para a produção? O Modelo de Colaboração para o Sucesso do Cliente do ClickUp é a resposta. Por meio desse modelo, as equipes de vendas, integração e produção podem se comunicar em um só lugar, com comentários, atualizações de tarefas e documentos compartilhados, eliminando e-mails de ida e volta.

Veja como esse modelo alinha suas equipes de vendas e de produtos, criando um processo simplificado que aprimora a experiência do cliente e promove o sucesso a longo prazo:

Mantenha todos os detalhes do cliente, acordos e etapas de integração em um espaço de trabalho compartilhado, para que nada se perca na transição

Reduza os acompanhamentos manuais com atribuições de tarefas automatizadas e atualizações de status, garantindo uma progressão suave das vendas à execução

Visualize os estágios do processo com um Board View, garantindo que cada etapa seja contabilizada

Use um documento/questionário de orientação durante as chamadas de integração do cliente para obter um envolvimento consistente

Acompanhe dados essenciais, como setor industrial, tamanho da empresa, data de assinatura do contrato, duração do contrato e usuários-chave do cliente, como primeiro usuário e usuário mais engajado

Defina automaticamente o estágio de endosso como Novo cliente quando as tarefas forem criadas por meio de envios de formulários

Defina prazos e resultados claros para manter os projetos dentro do cronograma e manter a responsabilidade de toda a equipe

Ideal para: Gerentes de projeto que desejam coletar, gerenciar e acompanhar todos os contatos e entregas dos clientes em um só lugar

8. O modelo de contrato de serviços do ClickUp

Obter modelo gratuito Descreva serviços, cartões de tarifas e condições de pagamento com o modelo de contrato de serviços do ClickUp

Inicie seus relacionamentos com os clientes com clareza e profissionalismo usando o modelo de contrato de serviços do ClickUp.

Este modelo fornece uma estrutura estruturada e fácil de usar para definir os serviços que você oferece, como eles serão prestados e os termos do contrato.

Garanta a transparência e o alinhamento com seus clientes e, ao mesmo tempo, mantenha um documento aplicável às suas necessidades comerciais com recursos como:

Implementação de projeto : Configure um projeto dedicado para gerenciar seu contrato de serviços com eficiência

Colaboração das partes interessadas : Revise e discuta o acordo de forma colaborativa para alinhar os termos

Organização de tarefas : Categorize as tarefas para acompanhar o progresso e otimizar os fluxos de trabalho

Notificações automatizadas : Mantenha-se atualizado sobre marcos e alterações com alertas em tempo real

Check-ins regulares: Agende reuniões para tratar do progresso e resolver problemas prontamente

Ideal para: Prestadores de serviços que desejam definir seus serviços e condições de pagamento

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por bate-papo, e-mail e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, os insights comerciais essenciais se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisará se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papo, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

9. O modelo de contrato de consultoria do ClickUp

Obter modelo gratuito Crie um documento juridicamente vinculativo, defina diretrizes de pagamento e estabeleça expectativas com os clientes com o modelo de contrato de consultoria do ClickUp

Estabeleça expectativas claras para seus clientes e proteja seus interesses como consultor com o modelo de contrato de consultoria do ClickUp.

Este modelo fácil de usar ajuda a documentar termos, definir responsabilidades e delinear disposições legais, garantindo um contrato de consultoria profissional e organizado.

Com este modelo, você pode:

Esboce os termos: Use um documento no ClickUp para esboçar os termos, as funções e as responsabilidades do acordo

Liste os serviços: Crie tarefas para listar os serviços que você fornecerá e atribua prazos para manter o compromisso em dia

Acompanhe os pagamentos: Acompanhe detalhes importantes como taxas, cronogramas de pagamento e métodos de pagamento para obter total transparência

Ideal para: Prestadores de serviços que desejam definir claramente seus serviços e condições de pagamento para os clientes

Leia também: Modelos gratuitos de contrato de serviço no Word e ClickUp

10. O modelo de contrato de locação comercial do ClickUp

Obter modelo gratuito Organize e gerencie todos os seus documentos de propriedade comercial em um só lugar com o modelo de contrato de locação comercial do ClickUp

Simplifique a criação e o gerenciamento de seus contratos de locação comercial com o modelo de contrato de locação comercial do ClickUp.

Projetado para proteger locadores e proprietários de empresas, este modelo simplifica as complexidades dos acordos de aluguel, garantindo transparência e conformidade.

Ele oferece recursos como:

Documentação abrangente : Use um documento do ClickUp para detalhar as partes envolvidas, suas informações de contato e os principais termos do contrato de locação

Representação visual : Aproveite os quadros brancos do ClickUp para mapear e visualizar os termos e condições do contrato de aluguel

Controle de pagamentos : Crie tarefas para monitorar cronogramas de pagamento, valores de depósito e outras obrigações financeiras

Revisões recorrentes: Configure Recurring : Configure Recurring Tasks no ClickUp para revisar e atualizar periodicamente o contrato de arrendamento para garantir a conformidade contínua

Ideal para: Empresas do setor imobiliário comercial que desejam organizar e compartilhar contratos de forma rápida e segura

A perfeição da parceria começa com o ClickUp

As parcerias são como uma boa receita - se você conseguir o equilíbrio certo, terá um prato digno de um beijo do chef. Mas sem instruções claras? Você acabará se esforçando demais, e o resultado pode não agradar a ninguém. 🍝

Os modelos de acordo de parceria gratuitos que compartilhamos funcionam como cartões de receita, equilibrando os interesses de todos. Seja para dividir lucros, definir responsabilidades ou garantir que todos saibam que estão juntos nessa empreitada, esses modelos podem ser personalizados para proporcionar os resultados que você deseja.

A melhor parte? Nenhum deles funciona isoladamente. Eles são apoiados pelo poderoso aplicativo tudo para o trabalho do ClickUp, que combina seus bate-papos, projetos, documentos e IA em um centro de trabalho que mantém você focado e produtivo.

Não se contente com modelos básicos quando você pode ter tudo. Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo - até seus parceiros vão lhe agradecer.