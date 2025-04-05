Stable Diffusion vs. DALL.E: qual gerador de arte de IA é melhor?

Seu cliente precisa de um visual marcante, e ele precisa disso agora. Talvez seja uma capa de livro elegante, uma publicação de mídia social atraente ou um logotipo totalmente novo. Mas criar a imagem certa nem sempre é simples.

Alguns projetos exigem precisão perfeita em termos de pixels, enquanto outros se destacam pelo talento criativo. E, às vezes, você precisa de ambos - em um prazo apertado.

É aí que entra o debate Difusão estável vs. DALLE. Ambos são geradores de imagens de IA de última geração que podem ajudá-lo a gerar visuais arrojados e imaginativos em segundos. Mas qual deles você deve escolher?

Neste blog, compararemos seus pontos fortes e fracos e os melhores casos de uso para que você possa escolher a ferramenta perfeita para sua próxima obra-prima. 🚀

resumo de 60 segundos O Stable Diffusion e o DALL-E são ótimos geradores de arte para artistas digitais, designers e criadores de conteúdo.

O Stable Diffusion é ótimo para quem deseja personalização e controle profundos, permitindo que você ajuste cada detalhe da sua visão criativa. O DALL-E é perfeito para quem procura uma experiência intuitiva, do tipo plug-and-play, que transforma solicitações de texto complexas em imagens

ClickUp , o aplicativo completo para o trabalho, é ideal para organizar, colaborar e simplificar projetos criativos com um conjunto de ferramentas avançadas

O ClickUp Brain é o seu assistente com tecnologia de IA que automatiza tarefas e fornece insights

O ClickUp Whiteboards fornece uma tela digital para brainstorming, visualização de ideias e transformação de conceitos em planos de ação

O ClickUp for Design Teams é um espaço de trabalho especializado que simplifica o seu processo criativo, da ideação à execução, para projetos de design organizados

O que é Stable Diffusion?

via Stable Diffusion

O Stable Diffusion é um gerador de imagens com tecnologia de IA que transforma prompts de texto em visuais, animações e até vídeos impressionantes.

Lançado pela Stability AI em 2022, ele usa difusão, uma técnica que refina gradualmente uma imagem a partir do ruído até que ela se torne uma imagem clara e detalhada. Em sua essência, o Stable Diffusion usa um modelo de difusão latente (LDM) desenvolvido pelo grupo de pesquisa CompVis. Parece complexo?

Vamos dividir a ferramenta de IA para designers em duas etapas. ⚒️

Difusão progressiva: A IA adiciona gradualmente ruído a uma imagem até que ela se torne completamente irreconhecível

Denoising reverso: A IA remove o ruído passo a passo, reconstruindo uma imagem de alta qualidade com base nos padrões aprendidos com os dados de treinamento

Em fevereiro de 2024, a Stability AI anunciou o Stable Diffusion 3, que melhorou muito o desempenho, especialmente no tratamento de solicitações de vários assuntos, qualidade de imagem e ortografia. Ele incorpora uma nova arquitetura do Multimodal Diffusion Transformer (MMDiT).

Fato interessante: O Stable Diffusion é derivado do "processo de difusão", uma técnica em que as imagens são gradualmente refinadas a partir do ruído. A parte "estável" vem da Stability AI, a empresa que a desenvolveu!

Recursos do Stable Diffusion

O Stable Diffusion oferece recursos sólidos para que você tenha mais controle sobre suas criações. Se você deseja aprimorar a qualidade da imagem, ajustar estilos ou refinar detalhes, esse modelo tem alguns recursos de destaque que o diferenciam.

Vamos explorar alguns de seus melhores recursos. 💁

Recurso nº 1: natureza de código aberto

O Stable Diffusion é de código aberto, portanto, você pode usá-lo, ajustá-lo e até mesmo desenvolvê-lo sem pagar por serviços de nuvem caros. Tem um computador com uma GPU e pelo menos 4 GB de VRAM? Ótimo! Você pode executá-lo diretamente de casa.

Ao contrário do DALL-E, como o código é aberto, a comunidade de AI art está sempre aprimorando-o, compartilhando atualizações, novas ferramentas e truques interessantes para torná-lo ainda melhor. Não importa se você é um artista que está experimentando estilos, um desenvolvedor que está ultrapassando os limites ou apenas alguém que adora mexer com IA, o Stable Diffusion oferece a liberdade de criar nos seus termos.

Recurso nº 2: transformações de imagem para imagem

Com o Stable Diffusion, você não precisa começar do zero para ajustar ou transformar uma imagem. Basta alimentar o gerador com uma imagem, adicionar um prompt de texto e observar o gerador de imagens de IA combinar as duas coisas, quer você esteja fazendo pequenas edições ou uma transformação completa.

Um de seus truques mais legais?

Profundidade para imagem (depth2img). Na verdade, ele entende a profundidade e a estrutura da sua imagem, de modo que você pode mudar o estilo (como transformar uma foto em uma pintura) ou alterar texturas e materiais sem alterar a perspectiva. Muito útil se você trabalha com arquitetura, design de jogos ou mundos virtuais, onde é fundamental manter a precisão.

Recurso nº 3: Aumento de escala e redução de ruído

O Stable Diffusion vem com ferramentas integradas de upscaling e denoising, para que suas imagens geradas por IA pareçam mais nítidas e detalhadas. Veja como ele ajuda. 👇

upscaling: Precisa de uma imagem de alta resolução? O modelo Upscaler Diffusion do Stable Diffusion pode aumentar a resolução em 4x, proporcionando imagens nítidas de até 2048×2048 ou mais. Perfeito para dar à sua arte de IA uma aparência profissional e pronta para impressão

Denoising: Toda imagem começa com um ruído aleatório, mas o Stable Diffusion o limpa gradualmente, passo a passo, para obter um resultado nítido e de alta qualidade. A IA segue suas instruções cuidadosamente para que a imagem final fique exatamente como você imaginou

Preços do Stable Diffusion

Preços personalizados, baseados em crédito

O que é o DALL-E?

via OpenAI

O DALL-E, criado pela OpenAI, é uma ferramenta com tecnologia de IA que transforma descrições de texto em imagens. Ele combina linguagem natural e processamento visual para gerar uma ampla variedade de visuais, desde cenas realistas até conceitos completamente surreais.

A plataforma foi desenvolvida com base em uma rede neural transformadora (um tipo de arquitetura de modelo de aprendizagem profunda), usando os avanços do GPT-4o e treinada em grandes quantidades de pares de texto-imagem. Ela aprende padrões entre palavras e imagens, o que lhe permite gerar visuais totalmente novos, inclusive coisas que não existem na realidade.

O DALL-E evoluiu significativamente ao longo do tempo e sua versão mais recente, o DALL-E 3, é uma grande atualização em relação ao DALL-E 2, com uma melhor compreensão de prompts complexos, geração de imagens mais precisas e integração direta com o ChatGPT para facilitar os refinamentos.

Recursos do DALL-E

O DALL-E é especializado em transformar prompts de arte de IA em visuais impressionantes. Mas isso é apenas o começo! Desde a criação de imagens altamente detalhadas em um estilo realista até a edição e expansão de imagens existentes, o DALL-E oferece ferramentas poderosas que tornam a criação de arte de IA fácil e empolgante.

Vamos dar uma olhada em alguns de seus recursos. 🤖

Recurso nº 1: fusão conceitual

Combine diferentes ideias para atender à sua visão criativa; aqui, é um rabanete tomando seu café com leite fumegante!

Pense no seu próprio ajudante criativo de IA, que faz brainstorming de conceitos ousados e imaginativos e os traz à vida em um instante.

Esse é o DALL-E para você! Você pode ser tão criativo quanto quiser com suas imagens e prompts, e o DALL-E certamente dará vida às suas ideias mais loucas.

*Quer ver um gato usando um smoking enquanto lê um jornal? Não tem problema!

Mas o DALL-E não joga elementos juntos de forma aleatória. Na verdade, ele os coloca de forma lógica e visualmente atraente, garantindo que elementos como mãos, pés e objetos pareçam naturais e coesos. Essa capacidade de mesclar conceitos e reorganizar objetos sem instruções explícitas lhe dá uma vantagem distinta na criação de composições.

Recurso nº 2: edição e retoque

O DALL-E 3 simplifica a edição de imagens, graças aos seus recursos de pintura e remoção de pintura.

Pintura: Deseja trocar um objeto, alterar um detalhe ou limpar parte de uma imagem? Basta descrever o que você deseja e o DALL-E cuida do resto

Pintura externa: Precisa de uma cena maior? Expanda sua imagem para além de suas bordas, adicionando perfeitamente novos elementos que combinam com o estilo existente

Em vez de ajustar manualmente as imagens como no Photoshop, basta dizer ao DALL-E o que você deseja e ele preenche as lacunas - perfeito para edições rápidas ou refinamentos criativos. Mesmo com a mesma solicitação, o DALL-E pode gerar diversas variações, oferecendo aos usuários mais opções para ajustar sua visão sem esforço.

Recurso nº 3: integração nativa do ChatGPT

Trabalhe na geração de excelente arte de IA na interface do ChatGPT

O DALL-E funciona diretamente no ChatGPT, portanto, você não precisa criar o prompt perfeito do zero. Basta descrever sua ideia naturalmente, e o ChatGPT ajuda a refiná-la em algo que a ferramenta de IA entende.

Digamos que você queira ajustar uma imagem. Basta pedir ao ChatGPT para 'Tornar a iluminação mais suave' ou 'Adicionar uma cidade futurista ao fundo' e pronto, ajustes instantâneos.

Esse vai-e-vem em tempo real torna a geração de arte de IA mais intuitiva e divertida, em vez de se preocupar com uma série de configurações técnicas.

Preços do DALL-E

Preços personalizados

Comparação entre os recursos do Stable Diffusion e do DALL-E

Tanto o Stable Diffusion quanto o DALL-E são excelentes na criação de artes de IA impressionantes, cada um à sua maneira. Aqui está uma rápida olhada em suas principais diferenças para ajudá-lo a escolher a melhor opção para o seu fluxo de trabalho. 👀

Critérios Difusão estável DALL-E Desempenho geral Equilibra a velocidade de geração e a qualidade da imagem. É excelente em estabilidade, precisão, adaptabilidade e geração controlada É excelente na compreensão da linguagem e na diversidade de imagens. Melhor para gerar imagens detalhadas e de alta qualidade que se alinham perfeitamente às solicitações Qualidade de imagem e realismo Gera fotos e imagens realistas com planos de fundo detalhados Forte no detalhamento da imagem e na qualidade dos planos de fundo, embora às vezes seja mais cartunesco Renderização de texto Tem bom desempenho com frases curtas; exibe o texto correta e rapidamente Geralmente é forte na representação precisa de texto, embora possa exigir algumas iterações Personalização e controle Oferece mais opções e controle para o usuário Mais fácil de usar devido à tecnologia de linguagem natural Versatilidade Adaptável em diversos setores, auxiliando na criação de conteúdo e imagens médicas As aplicações abrangem campos criativos, como narrativas visuais, e domínios práticos, como comércio eletrônico Dados de treinamento Treinado em um conjunto de dados diversificado, mas pode ser limitado pela qualidade dos dados de entrada; ele depende de melhorias orientadas pela comunidade Treinado em um vasto conjunto de dados com foco na compreensão de prompts complexos, levando a interpretações mais precisas

Recurso nº 1: segurança

Quando se trata de segurança, tanto o Stable Diffusion quanto o DALL-E têm medidas integradas para evitar o uso indevido de imagens geradas por IA. Mas eles lidam com a segurança de forma diferente.

Difusão estável

A plataforma usa um Módulo Verificador de Segurança para filtrar conteúdo explícito e uma marca d'água invisível para ajudar a identificar imagens geradas por IA. Isso lhe dá uma vantagem exclusiva no rastreamento de criações digitais.

DALL-E

A OpenAI tem proteções rigorosas para impedir a geração de conteúdo violento, adulto ou de ódio. Ela também protege os artistas, recusando-se a criar imagens que imitem os estilos de artistas vivos, e até permite que os criadores optem por não participar de futuros conjuntos de dados de treinamento.

🏆 Vencedor: É o DALL-E! Embora ambos os modelos priorizem a segurança, o DALL-E 3 tem camadas extras de proteção, especialmente para artistas que não querem que seu trabalho seja usado no treinamento de IA.

Recurso nº 2: Acessibilidade

É fácil usar esses modelos? Bem, isso depende se você deseja uma experiência plug-and-play ou controle criativo total.

Difusão estável

A plataforma é mais flexível, mas pode não ser muito amigável para iniciantes. Embora funcione em vários dispositivos, não há uma interface de usuário oficial - você precisará de ferramentas ou plataformas de terceiros para usá-la com eficiência.

No entanto, sua ampla compatibilidade e escalabilidade de dispositivos significam que qualquer pessoa pode usá-lo, independentemente de sua capacidade de computação.

DALL-E

É uma ferramenta fácil de usar com uma interface de usuário refinada e perfeitamente integrada ao ChatGPT.

O DALL-E foi projetado para ser fácil para iniciantes, oferecendo uma experiência tranquila com instruções claras e ferramentas interativas.

Vencedor: É o Stable Diffusion! Ele pode não ter uma interface de usuário refinada, mas sua acessibilidade aberta e a capacidade de ser executado em praticamente qualquer hardware o tornam a opção mais versátil, especialmente para usuários avançados que desejam ter controle total.

Recurso nº 3: aplicativos práticos

Tanto o Stable Diffusion quanto o DALL-E se destacam em diferentes áreas, dependendo do que você está procurando. Vamos detalhar isso:

Difusão estável

O Stable Diffusion é uma potência quando se trata de versatilidade. Ele é usado em setores como marketing de conteúdo, simulações científicas e até mesmo imagens médicas. A precisão e o controle da plataforma fazem dela a opção ideal quando a precisão é importante.

DALL-E

Por outro lado, o DALL-E é uma ferramenta incrível se você gosta de contar histórias visuais, design ou até mesmo comércio eletrônico. Sua capacidade de entender prompts complexos o torna excelente para gerar visuais exclusivos e estilizados.

🏆 Vencedor: Empate! Tudo depende do que você precisa. O Stable Diffusion oferece precisão e flexibilidade, enquanto o DALL-E se destaca por sua facilidade de uso no design e na criação de histórias.

Difusão estável vs. DALL-E no Reddit

Fomos ao Reddit para ver o que os usuários reais têm a dizer sobre o DALL-E e o Stable Diffusion, e foi um debate animado! 🪢

Por um lado, você tem os apoiadores confiáveis da Stable Diffusion.

Acho que o Dall-E 3 estiliza um pouco demais, quase como o Midjourney, enquanto o Stable Diffusion 3 é realista o suficiente para possivelmente enganar alguém. - Usuário do Reddit

Outro usuário do Reddit diz:

O Stable Diffusion literalmente esmagou o Midjourney e o DALL-E... Assim que suas ideias forem muito específicas... Os resultados do DALL-E 3 também não foram bons, mas pelo menos ele é gratuito!

Por outro lado, os adeptos do DALL-E elogiam sua incrível interpretação de prompts.

O DALL-E 3 está em outro nível para uma compreensão imediata. Tecnicamente, você pode fazer qualquer coisa no SD, mas isso se torna mais uma questão de desenhar coisas ou usar imagens de referência criadas na controlnet e, é claro, ajustar os modelos. Assim, perde-se muito do surgimento natural de uma imagem que vem com o DALL-E.

Um usuário do Reddit diz,

Com o Stable Diffusion, você pode criar tecnicamente o que quiser, literalmente. O único limite é sua imaginação e paciência. O problema é que isso dá muito mais trabalho do que apenas digitar um prompt e pressionar Generate. Você terá que aprender a digitar corretamente, aprender como funcionam os Checkpoints, Loras, embeddings etc. E, mesmo depois de tudo isso, provavelmente precisará pintar muitas áreas para que fique do jeito que você quer. Esse é apenas o material para iniciantes; há muito mais. Se você decidir mergulhar de cabeça, prepare-se para pesquisar muito no Google.

