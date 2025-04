Buildertrend x Procore: Qual ferramenta de gerenciamento de construção é melhor?

Gerenciar projetos de construção sem o software certo é como construir um arranha-céu com uma caixa de ferramentas sem metade das ferramentas. É aí que entram em cena plataformas como a Buildertrend e a Procore, que visam melhorar a eficiência, a comunicação e a visibilidade do projeto no setor de construção.

Embora ambos sejam líderes do setor, muitos profissionais têm dificuldade para escolher entre os dois. Neste blog, exploraremos os diferentes recursos e benefícios do Buildertrend e do Procore, abordando também a perspectiva de que eles podem não atender totalmente aos desafios exclusivos enfrentados por equipes de construção locais ou especializadas.

Apresentaremos o ClickUp, uma solução projetada para atender às demandas diárias de seus projetos. Descubra por que o ClickUp pode ser a base sólida de que seus esforços de construção precisam. 🚀

O que é o Buildertrend?

via Buildertrend

O Buildertrend é um software de gerenciamento de construção baseado em nuvem feito sob medida para empreiteiros residenciais, de reforma e especializados. Seu principal objetivo é simplificar fluxos de trabalho complexos e melhorar a comunicação entre equipes, clientes e subcontratados.

Fundamentalmente, a plataforma consolida o gerenciamento de projetos de construção, o acompanhamento financeiro e as ferramentas de relacionamento com o cliente em uma única plataforma.

Um dos recursos de destaque do Buildertrend é sua ferramenta de agendamento, que permite aos empreiteiros criar cronogramas precisos, fazer ajustes e garantir que não haja sobreposição de trabalhos. As ferramentas de controle financeiro fornecem insights detalhados sobre orçamentos e despesas, ajudando as empresas a tomar decisões informadas e a proteger as margens de lucro.

Recursos do Buildertrend

O Buildertrend fornece ferramentas que simplificam o gerenciamento da construção, desde o planejamento do projeto até o acompanhamento financeiro e a comunicação com o cliente. Vamos analisar seus recursos e como eles podem ajudá-lo a se manter organizado, economizar tempo e realizar entregas:

via Buildertrend

Os recursos de gerenciamento de projetos do Buildertrend permitem que você gerencie todos os detalhes dos seus projetos em um só lugar. Ferramentas como agendamento permitem planejar e ajustar cronogramas precisos em tempo real, enquanto os registros diários o mantêm informado sobre o progresso e as condições no local.

O Buildertrend também conecta sua equipe, clientes e subcontratados por meio de seus recursos de gerenciamento de comunicação. A plataforma oferece uma ferramenta de bate-papo centralizada para mensagens instantâneas, um portal do cliente para atualizações de projetos em tempo real e armazenamento de arquivos para manter todos os documentos organizados e acessíveis.

Com o software de gerenciamento de projetos de construção da Buildertrend, os gerentes de projeto podem:

Crie registros diários para acompanhar atualizações de projetos, condições climáticas e fotos

Use assinaturas eletrônicas para simplificar as aprovações de pedidos de alteração

Gerencie as garantias com eficiência, proporcionando tranquilidade aos seus clientes após a conclusão do projeto

Mantenha os clientes atualizados com um painel de controle personalizado no qual eles visualizam o progresso, enviam mensagens e assinam contratos eletronicamente

Você sabia? O mercado de software de construção atingirá US$ 21,04 bilhões até 2032. Isso reflete a rápida adoção de ferramentas digitais pelas empreiteiras e empresas de construção para melhorar a eficiência, reduzir custos e aprimorar os resultados do projeto. 📈

2. Gerenciamento financeiro

via Buildertrend

O Buildertrend fornece ferramentas financeiras para gerenciar orçamentos e fluxo de caixa. Desde a criação de estimativas detalhadas até o gerenciamento de propostas e pedidos de compra, a plataforma garante que todos os aspectos financeiros de seus projetos sejam tratados com precisão. Ferramentas como a decolagem simplificam os cálculos de materiais, enquanto as opções de pagamento on-line aceleram as transações.

O sistema de controle de orçamento compara os custos estimados e reais, dando-lhe visibilidade completa do desempenho financeiro do projeto. Com as ferramentas de gerenciamento financeiro do Buildertrend:

Simplifique seu processo de licitação criando, enviando e rastreando solicitações de licitação

Crie estimativas profissionais usando modelos de orçamento de construção pré-criados e catálogos de custos

Gere necessidades e custos precisos de materiais com ferramentas de decolagem

Compare os orçamentos com os custos reais em tempo real para tomar decisões informadas e aumentar a lucratividade

Dica profissional: Adote ferramentas baseadas na nuvem para reduzir os custos operacionais e melhorar a colaboração. Ao migrar para soluções em nuvem, as equipes eliminam a necessidade de servidores caros e acessam as informações do projeto de qualquer lugar, garantindo a transparência do projeto. 🛠️

3. Gerenciamento de materiais/recursos

via Buildertrend

As ferramentas de gerenciamento de materiais do Buildertrend simplificam as compras e fornecem acesso a descontos e abatimentos exclusivos das principais marcas. A plataforma permite que os construtores gerenciem todos os custos de materiais em um só lugar, ajudando a ampliar as margens de lucro e a melhorar as decisões de compra.

Os fornecedores se beneficiam da visibilidade de milhares de empreiteiros, criando uma conexão direta com clientes em potencial. Ao aproveitar as ferramentas da Buildertrend, você aumenta a eficiência da construção, gerencia os custos de materiais e garante melhores negócios para apoiar seus projetos.

Acesse descontos e abatimentos exclusivos por meio de parcerias com marcas estabelecidas

Centralize a compra de materiais para economizar tempo e reduzir o rastreamento manual

Obtenha dados precisos e em tempo real sobre os custos de materiais para tomar decisões de compra mais inteligentes

Promova sua marca e venda produtos para uma vasta rede de construtores e empreiteiros

Preços da Buildertrend

Essencial: US$ 499/mês

Avançado: US$ 799/mês

Completo: $1099/mês

O que é a Procore?

via Procore

A Procore é uma plataforma completa de gerenciamento de construção projetada para aumentar a eficiência, a colaboração e a tomada de decisões em todos os estágios dos projetos de construção.

Criado para lidar com as complexidades dos projetos civis e de infraestrutura, o Procore combina ferramentas de planejamento de projetos, acompanhamento financeiro, gerenciamento de qualidade e comunicação em uma plataforma unificada.

A Procore atende a uma variedade de setores, incluindo construção civil pesada, transporte, serviços públicos, aviação e marinha. A oferta de dados em tempo real, automação e comunicação contínua permite que os empreiteiros cumpram o cronograma, reduzam os riscos e forneçam resultados de alta qualidade, protegendo as margens de lucro.

Recursos do Procore

A Procore oferece um conjunto abrangente de ferramentas que atendem a todos os estágios do ciclo de vida da construção. Do planejamento pré-construção à execução do projeto e ao acompanhamento financeiro, vamos analisar os recursos da Procore:

1. Software de gerenciamento de projetos

via Procore

A Procore simplifica a execução do projeto ao centralizar todas as atividades, documentos e comunicações. Suas ferramentas o ajudam a gerenciar orçamentos, aplicar padrões de qualidade e segurança e acompanhar atualizações de projeto em tempo real.

As ferramentas de pré-construção da Procore unificam o planejamento, a licitação e a estimativa em uma única solução, permitindo precisão e eficiência na preparação do projeto. A integração do gerenciamento de licitações, dos levantamentos de quantidades e das ferramentas de estimativa reduz os fluxos de trabalho manuais e simplifica a transição do planejamento para a execução.

A plataforma fornece às equipes de campo acesso a desenhos e modelos BIM atualizados, garantindo uma coordenação precisa e minimizando o retrabalho:

Monitore os orçamentos e a saúde financeira em tempo real

Aplique processos consistentes de qualidade e segurança em todos os projetos

Conecte as equipes de campo aos documentos de projeto e modelos BIM mais recentes

Crie e gerencie pacotes de lances, compare propostas e converta lances em subcontratos com facilidade

Realize decolagens e estimativas precisas para aumentar a velocidade e a precisão das licitações

2. Gerenciamento financeiro

via Procore

A solução de gerenciamento financeiro da Procore garante transparência e controle sobre os custos do projeto. A integração de estimativas, orçamentos e faturamento com dados de campo em tempo real fornece insights precisos sobre o desempenho financeiro.

Ferramentas como gerenciamento de faturas e previsão de custos permitem documentar alterações, controlar despesas e proteger as margens de lucro no setor de construção. Com as ferramentas de gerenciamento financeiro da Procore:

Acompanhe orçamentos e custos em tempo real para evitar surpresas financeiras

Integre o software de gerenciamento de projetos ao seu sistema de contabilidade para obter fluxos de trabalho perfeitos

Simplifique os processos de pagamento com rastreamento automatizado de faturas e listas de verificação de conformidade

Gere relatórios financeiros abrangentes para apoiar a tomada de decisões estratégicas

Curiosidade: Um relatório de 2023 da McKinsey estimou que a Gen AI e outras ferramentas de IA liberarão um valor de até US$ 18 bilhões para os construtores de casas, o equivalente a quase 10% das receitas do setor de construção.

3. Gerenciamento de recursos

via Procore

As ferramentas de gerenciamento de recursos da Procore otimizam a alocação da força de trabalho e dos equipamentos, garantindo que seus projetos permaneçam eficientes e lucrativos. A plataforma centraliza a programação e fornece informações sobre a disponibilidade da força de trabalho, os conjuntos de habilidades e a proximidade dos locais de trabalho.

Ele ajuda a monitorar a produtividade e o uso de equipamentos em tempo real, facilitando o gerenciamento eficaz dos recursos. Com as ferramentas de gerenciamento de recursos da Procore:

Designe as pessoas certas para as tarefas certas com base em habilidades e localização

Acompanhe a produtividade da mão de obra e dos equipamentos para cumprir o cronograma e o orçamento

Preveja as necessidades de recursos para melhorar o planejamento e evitar a escassez

Centralize a comunicação e a programação para uma colaboração perfeita da equipe

Preços da Procore

Preços personalizados

Dica profissional: Os recursos abrangentes da Procore são adequados para projetos de grande escala, mas seu alto custo e a difícil curva de aprendizado podem, às vezes, sobrecarregar equipes menores. É por isso que explorar as alternativas da Procore é essencial para encontrar uma solução mais econômica, flexível e fácil de usar.

Buildertrend vs. Procore: Comparação de recursos

Ao avaliar o Buildertrend e o Procore, a decisão se resume às necessidades específicas e à escala de seus projetos de construção. Vamos comparar seus principais recursos e explorar qual ferramenta é mais adequada para diferentes cenários.

Recurso nº 1: Execução e gerenciamento de projetos

O Buildertrend funciona melhor para empreiteiros residenciais e equipes menores, oferecendo ferramentas simples como agendamento em tempo real e registros diários. Além disso, ele é forte na comunicação com o cliente e ideal para projetos voltados para o cliente.

O Procore se destaca no gerenciamento de projetos complexos e de grande escala nos setores de construção civil pesada e de serviços públicos. Seus recursos avançados, incluindo a integração com BIM e a colaboração em tempo real, lidam de forma eficaz com fluxos de trabalho complexos.

vencedor: Enquanto o Buildertrend se adapta a operações de menor escala, o Procore vence para projetos grandes e multifacetados.

Recurso nº 2: Gerenciamento financeiro

A interface simples do Buildertrend é excelente para gerenciar orçamentos, propostas e pagamentos para empresas de pequeno e médio porte. Recursos como decolagem e pagamentos on-line aumentam a eficiência.

O Procore se destaca pelo rastreamento avançado de custos, integração de dados de campo em tempo real e previsão robusta, o que o torna ideal para projetos maiores com necessidades financeiras complexas.

vencedor: Procore para gerenciamento financeiro sofisticado; Buildertrend para operações mais simples e econômicas.

Recurso nº 3: Gerenciamento de recursos e materiais

O Buildertrend simplifica o gerenciamento de materiais para pequenas e médias empreiteiras, oferecendo descontos exclusivos e gerenciamento eficiente de fornecedores.

A Procore oferece um conjunto mais amplo de ferramentas, inclusive rastreamento de mão de obra e equipamentos, garantindo a otimização de recursos em tempo real para projetos de grande escala.

vencedor: O Procore é excelente para o gerenciamento abrangente de recursos, enquanto o Buildertrend é adequado para o rastreamento de materiais com foco em custos.

Buildertrend vs. Procore no Reddit

Fomos ao Reddit para ver a opinião dos usuários sobre o Buildertrend vs. Procore. Em vários subreddits e tópicos de comentários, muitos usuários destacaram como a adequação varia de acordo com o tipo e o tamanho do projeto.

A maioria dos Redditors concorda que o Buildertrend é mais adequado para projetos de pequena escala, com u/mariaclaraa1 dizendo:

O BuilderTrend oferece um grande valor para PMEs, mas pode não atender às necessidades de empresas maiores que gerenciam projetos mais complexos.

O BuilderTrend oferece um grande valor para PMEs, mas pode não atender às necessidades de empresas maiores que gerenciam projetos mais complexos.

Para projetos comerciais maiores e complexos, o Procore é a escolha preferida devido aos seus recursos avançados. No entanto, alguns usuários alertam contra o modelo de preços do Procore para projetos de menor escala. O usuário do Reddit u/hello_world45 diz:

A Procore é um exagero para trabalhos menores, e seus preços baseados em receita são insanos para pequenos empreiteiros.

A Procore é um exagero para trabalhos menores, e seus preços baseados em receita são insanos para pequenos empreiteiros.

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao Buildertrend vs. Procore

O ClickUp é o aplicativo para trabalho projetado para centralizar e simplificar o gerenciamento de projetos de construção. Com ferramentas para gerenciamento de tarefas, controle de tempo, colaboração, relatórios e forte segurança de dados, o ClickUp ajuda as equipes de construção a capturar dados e planejar, executar e entregar projetos com eficiência.

Seja gerenciando cronogramas, acompanhando orçamentos ou colaborando em projetos, o ClickUp reúne todas as fases do projeto em uma plataforma unificada para garantir que as equipes permaneçam alinhadas e que os projetos permaneçam dentro do cronograma e do orçamento.

One-up #1 do ClickUp: Gerenciamento abrangente de construção

Visualize e controle todos os aspectos de seus projetos de construção na plataforma de gerenciamento de construção do ClickUp

O software de gerenciamento de projetos de construção ClickUp ajuda a gerenciar todos os aspectos de um projeto de construção, desde o agendamento de tarefas até o monitoramento do desempenho do empreiteiro. A flexibilidade da plataforma permite que as equipes alternem entre várias exibições, como gráficos de Gantt e quadros Kanban, para visualizar e ajustar os fluxos de trabalho sem esforço.

A automação integrada elimina as tarefas manuais repetitivas, permitindo que as equipes se concentrem na entrega de um trabalho de qualidade e no cumprimento dos prazos. Com o ClickUp, você pode:

Gerencie cronogramas, tarefas e recursos com mais de 15 visualizações personalizáveis, incluindo Calendário, Lista e Linha do tempo

Atribua tarefas, defina dependências e monitore o progresso em tempo real

Automatize fluxos de trabalho repetitivos, como atribuições de tarefas e aprovações

Acompanhe o tempo das equipes com relatórios detalhados sobre alocação de recursos e horas faturáveis

Bônus: Otimize seu processo de licitação com os modelos de licitação de construção do ClickUp. Crie propostas profissionais, acompanhe as aprovações e ganhe projetos mais rapidamente - tudo em um só lugar!

Vantagem do ClickUp nº 2: modelos de construção prontos para uso

Obtenha um modelo gratuito Simplifique o planejamento e a execução com os modelos de construção personalizáveis do ClickUp

O ClickUp oferece modelos pré-criados para gerenciamento de construção, facilitando a simplificação do processo, desde a pré-venda até a conclusão do projeto. O modelo de construção do ClickUp permite gerenciar cronogramas, alinhar recursos e acompanhar o progresso com o mínimo de configuração. As exibições e os campos personalizáveis permitem que as equipes adaptem os modelos às necessidades de qualquer projeto.

Planeje cronogramas de construção usando gráficos de Gantt e calendário no ClickUp

Organize fluxos de trabalho com listas e quadros Kanban de arrastar e soltar

Acompanhe orçamentos, marcos e metas com os campos personalizados do ClickUp

Colabore nas especificações de construção com o Docs, que apresenta formatação avançada e atualizações em tempo real

Bônus: Ninguém quer se preocupar com trabalho extra que pode ser evitado. É por isso que muitos profissionais da construção estão recorrendo aos modelos de gerenciamento de construção prontos para uso do ClickUp. Esses modelos simplificam o planejamento do projeto, acompanham os marcos e mantêm sua equipe organizada - tudo em um só lugar!

Vantagem do ClickUp nº 3: painéis, insights e exibições personalizadas

Acompanhe o progresso e gerencie os recursos sem esforço com os ClickUp Dashboards em tempo real

Os ClickUp Dashboards oferecem uma visão personalizável e de alto nível do progresso do projeto. Esses painéis permitem que as equipes acompanhem a utilização de recursos, monitorem a conclusão de tarefas e visualizem os dados do projeto usando tabelas e gráficos.

Os insights baseados em IA respondem a perguntas complexas instantaneamente, ajudando as equipes a identificar gargalos e melhorar a eficiência.

Personalize a forma de trabalhar com mais de 15 visualizações do ClickUp - adaptadas a cada projeto e equipe

Além disso, o ClickUp Views permite personalizar a forma como você visualiza e gerencia seus fluxos de trabalho. Suas mais de 15 visualizações, como Timeline, Map e Box, facilitam a adaptação às necessidades do seu projeto ou equipe. Com esses recursos:

Monitore as cargas de trabalho da equipe para evitar o esgotamento ou a subutilização

Controle o tempo e as horas faturáveis com os recursos de controle de tempo do ClickUp

Use portais de clientes para atualizações em tempo real e colaboração com as partes interessadas

Faça brainstorming de ideias e delineie processos visualmente usando o ClickUp Mind Maps

Visualização de mapa para gerenciar fluxos de trabalho baseados em localização, como canteiros de obras e entregas

Veja o que Giuliano Peressini, CTO (Chief Technical Officer) da empresa de construção Casagrande, tem a dizer sobre o uso do ClickUp:

O ClickUp é sempre uma ótima opção quando as informações precisam ser compartilhadas entre várias pessoas ao mesmo tempo e quando há equipes diferentes trabalhando no mesmo assunto sob diferentes pontos de vista.

O ClickUp é sempre uma ótima opção quando as informações precisam ser compartilhadas entre várias pessoas ao mesmo tempo e quando há equipes diferentes trabalhando no mesmo assunto sob diferentes pontos de vista.

Dica profissional: Acompanhe a produtividade da mão de obra e dos equipamentos para evitar gastos excessivos. O monitoramento em tempo real da força de trabalho e do uso de equipamentos garante que as equipes permaneçam dentro do cronograma e do orçamento, melhorando a eficiência geral. ⏱️

Vantagem do ClickUp nº 4: recursos de gerenciamento de projetos e colaboração

Colabore perfeitamente com o ClickUp Docs, quadros brancos e insights baseados em IA para fluxos de trabalho mais inteligentes

O ClickUp revoluciona a colaboração com recursos que reúnem as equipes, seja no escritório ou no local. O ClickUp Docs permite comunicação e documentação perfeitas, desde propostas de projetos até registros diários.

Por outro lado, o ClickUp Brain, alimentado por IA, aprimora os fluxos de trabalho gerando subtarefas, resumindo tópicos de comentários e oferecendo insights acionáveis, ajudando as equipes a trabalhar de forma mais inteligente e rápida.

Colabore na documentação do projeto com edição em tempo real no Docs

Transforme ideias em tarefas práticas diretamente dos quadros brancos do ClickUp

Use o bate-papo integrado para marcar membros da equipe, compartilhar atualizações e vincular tarefas

Gere resumos de projetos, subtarefas e atualizações de status

Construa de forma mais inteligente, não mais difícil com o ClickUp

Escolher o software de gerenciamento de construção certo não se resume apenas aos recursos - trata-se de encontrar uma ferramenta que se adapte aos seus fluxos de trabalho exclusivos. A Buildertrend é excelente em simplificar as necessidades residenciais e de reforma, enquanto a Procore domina projetos complexos e de grande escala. Mas e se houvesse uma solução que oferecesse o equilíbrio perfeito entre simplicidade e potência para todos os tipos de projetos?

Conheça o ClickUp: o aplicativo para trabalho que redefine o gerenciamento de construção. Com ferramentas para agendamento, acompanhamento financeiro e colaboração, ele transforma a maneira como as equipes planejam, se comunicam e executam projetos. Além disso, recursos como modelos personalizáveis, painéis e insights baseados em IA garantem a eficiência em todas as etapas.

Comece a gerenciar a construção de forma mais inteligente com o ClickUp hoje mesmo e experimente uma maneira melhor de construir. 🚀