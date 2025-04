20 melhores GPTs para produtividade para experimentar em 2025

Você está sempre procurando maneiras de fazer mais em menos tempo, mas o grande número de ferramentas de produtividade pode ser esmagador. Algumas prometem automatizar tarefas rotineiras e outras afirmam aumentar o foco, mas encontrar a opção certa muitas vezes parece uma tentativa e erro.

Pior ainda, muitas ferramentas resolvem apenas uma peça do quebra-cabeça, fazendo com que você tenha que lidar com vários aplicativos apenas para manter o controle do seu trabalho.

As ferramentas baseadas em GPT redefinem a produtividade. Elas fazem mais do que automatizar tarefas - elas analisam, geram e adaptam o conteúdo para atender às suas necessidades. Seja para redigir e-mails, resumir relatórios ou fazer brainstorming de ideias, esses assistentes de IA fornecem resultados em segundos.

Nesta postagem do blog, você encontrará 20 dos melhores GPTs para produtividade. Cada um deles foi criado para economizar tempo, reduzir o esforço manual e ajudá-lo a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Vamos nos aprofundar.

Resumo de 60 segundos Os GPTs são modelos avançados de IA que geram texto semelhante ao humano, lidam com várias tarefas e podem ser personalizados para aplicativos específicos para aumentar a produtividade. Aqui estão os 20 melhores GPTs de produtividade para você conferir: Creative Writing Coach (Melhor para aprimorar a narrativa e superar o bloqueio do escritor) GPT do Canva (Melhor para gerar ideias de design e legendas criativas) Diagramas (Melhor para criar visuais claros e envolventes para ilustrar conceitos complexos) Project Manager Buddy (Melhor para manter seus projetos no caminho certo com insights orientados por IA) Video Summarizer (Melhor para extrair rapidamente informações importantes de vídeos) Tutor Me by Khan Academy (Melhor para tutoria personalizada em várias disciplinas) AskYourPDF Research Assistant (Melhor para extrair e resumir com eficiência informações de PDFs) Assistente pessoal (melhor para gerenciar tarefas diárias e melhorar o gerenciamento do tempo) Excel AI (Melhor para automatizar a análise de dados e otimizar fluxos de trabalho de planilhas) GPT de Apresentação e Slides (Melhor para criar apresentações impactantes com sugestões de conteúdo baseadas em IA) Meeting Summarizer Pro (Melhor para transformar anotações de reuniões em itens de ação e resumos concisos) Scholar AI (Melhor para pesquisa acadêmica e geração de insights acadêmicos) Consenso (Melhor para tomar decisões orientadas por dados com ferramentas de criação de consenso baseadas em IA) Code Tutor (Melhor para aprender e aprimorar habilidades de codificação com orientação personalizada) Mentor de Design de UX (Melhor para aprimorar o design da experiência do usuário por meio de feedback de IA especializado) GPT de vídeo da VEED (Melhor para criar conteúdo de vídeo rapidamente com scripts e edições gerados por IA) SEO Mentor (Melhor para aumentar a classificação do site por meio de recomendações de SEO orientadas por IA) Calendar GPT (Melhor para gerenciar agendas e otimizar o tempo com planejamento baseado em IA) AI Humanizer Pro (Melhor para fazer com que o texto gerado por IA pareça mais natural e humano) GPT Notion Expert (Melhor para organizar e otimizar seu espaço de trabalho Notion com assistência de IA) O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, traz o poder dos GPTs diretamente para o seu espaço de trabalho: ClickUp Brain: Conecta projetos, pessoas e conhecimento, fornecendo acesso instantâneo a insights e itens de ação

Automações do ClickUp: Automatiza fluxos de trabalho com gerenciamento de tarefas orientado por IA e atribuição de tarefas com base em linguagem simples

Software de gerenciamento de projetos do ClickUp: Prevê atrasos e ajuda a priorizar tarefas com insights de IA

O que são GPTs?

os GPTs, ou Generative Pre-trained Transformers, são modelos avançados de IA desenvolvidos para entender e gerar texto semelhante ao humano. Eles são treinados em conjuntos de dados extensos, o que lhes permite executar uma ampla gama de tarefas relacionadas ao idioma, incluindo criação de conteúdo, assistência à codificação, resumo e muito mais.

Esse tipo de agente de IA usa uma arquitetura de transformador para prever a próxima palavra em uma sequência, o que permite gerar um texto coerente e contextualmente relevante.

Ao contrário dos modelos tradicionais de IA, os GPTs podem ser personalizados para tarefas ou tópicos específicos, permitindo que os usuários os adaptem a vários aplicativos sem codificação. Essa adaptabilidade torna os GPTs ferramentas valiosas em diversos setores, aumentando a produtividade e simplificando os fluxos de trabalho.

A OpenAI desenvolveu os GPTs com a intenção de promover a IA para beneficiar a humanidade. Com o passar do tempo, esses modelos evoluíram, com cada versão - começando pelo GPT-2, passando pelo GPT-3 e agora pelo GPT-4 - tornando-se mais complexos, capazes e contextualmente conscientes, aprimorando sua capacidade de executar uma ampla gama de tarefas com maior precisão.

Você sabia? Antes da GPT, chatbots como ELIZA (década de 1960) e ALICE (década de 1990) usavam scripts baseados em regras para simular conversas. Embora impressionantes para a época, eles não conseguiam gerar respostas de forma tão dinâmica quanto os modelos de GPT atualmente.

O que você deve procurar nos melhores GPTs para produtividade?

Um bom GPT deve facilitar o trabalho, não aumentar sua carga de trabalho. Os melhores se encaixam naturalmente em seu fluxo de trabalho, ajudando-o a avançar mais rapidamente sem correções constantes ou etapas extras. Mas com tantas opções disponíveis, como saber quais valem a pena? Procure estes recursos principais. 💁

Compreensão contextual: Procure um GPT que entenda o contexto de suas tarefas, fornecendo respostas relevantes e precisas com base no projeto ou na tarefa em questão

Multifuncionalidade: Escolha um que realize várias tarefas, como resumir documentos, gerar ideias, criar esboços, escrever e-mails, agendar compromissos e responder a perguntas com eficiência

Integração com as ferramentas existentes: Garanta que a TI se integre aos seus aplicativos de produtividade preferidos, incluindo calendário, e-mail, listas de tarefas e outras ferramentas de gerenciamento de tarefas, para um fluxo de trabalho perfeito

Opções de personalização: Encontre um GPT que adapte as respostas de acordo com seu estilo de escrita, tom e nível de detalhes necessários para suas tarefas

Automação de tarefas: Opte por um que simplifique tarefas repetitivas, como entrada de dados, geração de relatórios ou elaboração de e-mails, para economizar tempo e reduzir o esforço manual

Geração de conteúdo criativo: Selecione um GPT que produza diversos formatos de conteúdo, como slides de apresentações, esboços de blogs e publicações em mídias sociais, para atender a várias necessidades criativas

Resumo avançado: Confira os recursos robustos de resumo que condensam informações complexas de documentos, artigos ou vídeos em resumos concisos e práticos

Recuperação precisa de informações: Garanta que o GPT possa acessar fontes de dados confiáveis para fornecer informações precisas e relevantes com base em suas consultas, apoiando a tomada de decisões e pesquisas eficientes

Os melhores GPTs para produtividade

Agora você sabe o que procurar em um GPT para produtividade. Vamos explorar as opções que podem realmente fazer a diferença em seu fluxo de trabalho. Como a IA no local de trabalho continua a evoluir, os melhores GPTs de produtividade são criados para acompanhar as demandas do trabalho moderno.

Vamos nos aprofundar nos principais GPTs projetados para fazer com que o trabalho não pareça uma tarefa árdua. 👇

1. Creative Writing Coach (melhor para aprimorar a narrativa e superar o bloqueio do escritor)

via Creative Writing Coach

O Creative Writing Coach é uma ferramenta transformadora para escritores que buscam aprimorar suas habilidades criativas.

A plataforma orientada por IA fornece orientação abrangente, feedback e percepções analíticas que ajudam a refinar sua redação. Ela analisa a redação e identifica áreas de melhoria, como desenvolvimento de personagens e coerência narrativa, facilitando um produto final mais polido.

Um recurso que se destaca é sua capacidade de elucidar conceitos complexos de redação. Por exemplo, ele ensina de forma eficaz o princípio de "mostrar em vez de contar", incentivando os escritores a usar descrições vívidas que envolvam a imaginação dos leitores. Isso aumenta a compreensão do usuário sobre técnicas eficazes de contar histórias e promove uma conexão mais profunda com seu público.

Melhores recursos do Creative Writing Coach

Aprimore suas habilidades de redação por meio de feedback e orientação personalizados

Supere bloqueios criativos com sugestões e avisos personalizados

Esclareça conceitos complexos de redação para melhor compreensão e aplicação

Refine o desenvolvimento de personagens e a estrutura do enredo para obter narrativas mais atraentes

Limitações do Creative Writing Coach

A ferramenta geralmente tem dificuldades para incorporar ressonância emocional ou criatividade na redação, que são essenciais para uma narrativa envolvente

Ele não se lembra dos prompts anteriores em sessões separadas e tem dificuldade em manter um contexto consistente

Preços do Creative Writing Coach

Premium: US$ 19,99/mês por usuário

Ultra: US$ 44,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Creative Writing Coach

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

📮 ClickUp Insight: Os funcionários normalmente respondem a mensagens instantâneas em 10 minutos, mas cada interrupção pode custar até 23 minutos de tempo de foco, criando um paradoxo de produtividade. Equilibrar respostas rápidas com trabalho profundo pode ser um desafio. O ClickUp resolve isso integrando a comunicação diretamente em seu fluxo de trabalho. Você pode transformar mensagens em tarefas com um clique, vincular conversas a tarefas e documentos relacionados e usar a IA para gerenciar bate-papos com recursos como respostas sugeridas e resumos de tópicos. Essa integração perfeita ajuda a manter o foco e, ao mesmo tempo, garante a comunicação em tempo hábil.

2. Canva GPT (melhor para gerar ideias de design e legendas criativas)

via Canva GPT

O Canva GPT é uma integração inovadora que combina o ChatGPT da OpenAI com a plataforma de design do Canva, com o objetivo de simplificar o processo criativo para os usuários. Essa combinação permite que indivíduos e empresas criem visuais de alta qualidade com mais eficiência, combinando a geração de conteúdo com tecnologia de IA com as ferramentas de design fáceis de usar do Canva.

Você pode inserir prompts descritivos, e o GPT produzirá layouts de design correspondentes, simplificando a criação de apresentações, logotipos, publicações em mídias sociais e muito mais.

Introduzido no final de 2023, esse pacote engloba ferramentas como Magic Switch para converter documentos em apresentações, Magic Grab para manipulação de imagens, Magic Media para criar vídeos a partir de prompts de texto e Brand Voice para produzir textos com a marca.

Melhores recursos do GPT do Canva

Gere designs rapidamente inserindo prompts de texto, tornando o design acessível a um público mais amplo

Personalize ainda mais os resultados no Canva, adaptando os designs a necessidades específicas

Aprimore a qualidade do conteúdo usando ferramentas com tecnologia de IA para obter inspiração e ideias inovadoras

Crie imagens a partir de descrições textuais, oferecendo vários estilos e se destacando na produção de imagens fotográficas e de vários assuntos

Limitações do GPT do Canva

A ferramenta pode produzir resultados variados; alguns prompts produzem designs satisfatórios, enquanto outros não atendem às expectativas do usuário

A eficácia do Canva GPT depende muito da clareza e da especificidade das instruções do usuário

Preços de GPT do Canva

Grátis

Pro: US$ 15/mês por usuário

Equipes: US$ 10/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas de GPTs do Canva

G2: 4. 7/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 12.400 avaliações)

3. Diagramas (Show Me) (Melhor para criar visuais claros e envolventes para ilustrar conceitos complexos)

Show Me é uma ferramenta com tecnologia de IA desenvolvida pela helpful. dev que permite aos usuários gerar uma ampla variedade de representações visuais, incluindo fluxogramas, diagramas UML, mapas mentais, gráficos de Gantt, diagramas de entidade-relacionamento (ER) e muito mais.

Ele interpreta as solicitações do usuário para criar diagramas que ajudam na conceituação, no planejamento e na comunicação em vários campos, como desenvolvimento de software, gerenciamento de projetos, educação e análise de negócios.

Essa ferramenta aumenta a produtividade ao transformar ideias complexas em formatos claros e visuais, facilitando a compreensão e a colaboração. Você pode exportar e editar os diagramas gerados, oferecendo flexibilidade para personalização e integração em apresentações ou relatórios.

A integração é ideal para profissionais, desenvolvedores ou analistas de negócios que precisam comunicar ideias visualmente.

Diagramas (Mostre-me) dos melhores recursos

Desenvolva slides do PowerPoint, apresentações do Keynote, pitch decks e outros recursos visuais para comunicar ideias com eficiência

Suporte a várias linguagens de diagrama, como Mermaid e PlantUML

Interaja com uma plataforma intuitiva que simplifica o processo de criação de diagramas, tornando-o acessível a usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico

Salve diagramas em vários formatos e modifique-os para atender a requisitos específicos

Limitações do Diagrama (Mostre-me)

Embora a ferramenta permita a exportação e a edição de diagramas, a extensão da personalização pode não atender às necessidades dos usuários que precisam de representações visuais altamente personalizadas

Os usuários não familiarizados com representações diagramáticas ou com as funcionalidades da ferramenta podem ter uma curva de aprendizado

Preços de Diagramas (Mostre-me)

Grátis

Avaliações e resenhas de Diagramas (Show Me)

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

Você sabia? O GPT às vezes gera informações completamente falsas ou sem sentido, conhecidas como "alucinações". como ele não verifica os fatos, pode inventar coisas com confiança se os padrões em seus dados de treinamento sugerirem uma resposta que pareça razoável.

4. Project Manager Buddy (melhor para manter seus projetos no caminho certo com insights orientados por IA)

via Project Manager Buddy

O Project Management Buddy é desenvolvido pela DialogDuo e foi projetado para dar suporte a gerentes de projeto em várias metodologias, incluindo Agile, Scrum e Lean. Essa ferramenta oferece orientação personalizada, modelos e práticas recomendadas para aprimorar o planejamento e a execução do projeto. Você pode receber conselhos sobre a criação de planos de projeto, gerenciamento de riscos, acompanhamento do progresso e entrega de valor.

Se você precisa criar um gráfico de Gantt, gerenciar riscos ou lidar com alterações de escopo, essa ferramenta oferece soluções personalizadas para refinar suas tarefas de gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Project Manager Buddy

Obtenha explicações detalhadas sobre Agile, Waterfall e outras estruturas

Colabore com os usuários para desenvolver planos de projeto abrangentes e adaptados a necessidades específicas

Aproveite os modelos prontos para uso para planos de projeto, gráficos de Gantt, avaliações de risco e outros documentos essenciais

Implemente as práticas recomendadas para lidar com os desafios de IA associados ao gerenciamento de projetos

Limitações do Project Manager Buddy

Mesmo com medidas de segurança como o "modo incógnito", permanecem as preocupações com vazamentos de dados ou acesso não autorizado

Preços do Project Manager Buddy

Grátis

Avaliações e resenhas do Project Manager Buddy

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

5. Video Summarizer (melhor para extrair rapidamente informações importantes de vídeos)

via Video Summarizer

O GPT Video Summarizer é uma ferramenta avançada de IA projetada para analisar e condensar com eficiência o conteúdo de vídeo do YouTube, permitindo que você obtenha informações essenciais sem assistir a vídeos inteiros. Basta inserir um link do YouTube e a ferramenta extrai os principais pontos e insights.

Ao receber um link do YouTube, a IA recupera o ID do vídeo e acessa suas legendas. Ela processa essas informações para criar um resumo estruturado destacando pontos cruciais, dados significativos e apresenta exemplos de perguntas para uma compreensão mais profunda. Você pode expandir esses resumos, gerar questionários educacionais, criar diagramas visuais ou até mesmo redigir artigos derivados do conteúdo do vídeo.

Essa ferramenta é particularmente útil para estudantes, pesquisadores e profissionais que buscam economizar tempo e, ao mesmo tempo, extrair insights valiosos do conteúdo de vídeo.

Melhores recursos do Video Summarizer

Resuma os vídeos em um formato estruturado com pontos-chave, insights e exemplos

Gere questionários, diagramas e artigos para aprimorar o aprendizado e o envolvimento

Traduza resumos e insights para o idioma preferido do usuário para acessibilidade

Responda a perguntas específicas sobre o vídeo, extraindo os detalhes mais relevantes

Limitações do resumidor de vídeo

Como depende de legendas, ele não pode analisar diagramas, gráficos ou demonstrações puramente visuais no vídeo

Se um vídeo tiver legendas imprecisas ou incompletas, os resumos podem não ter precisão ou perder certos detalhes

Preço do resumidor de vídeo

Grátis

Avaliações e resenhas do Video Summarizer

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

Fato curioso: Passar tempo organizando seu espaço de trabalho ou planejando suas tarefas pode parecer produtividade, mas não é o mesmo que realmente fazer o trabalho. Isso é chamado de " teatro da produtividade " - parece trabalho, mas não faz a diferença.

6. Tutor Me da Khan Academy (melhor para aulas personalizadas em várias disciplinas)

via Tutor Me by Khan Academy

A Khan Academy oferece ferramentas educacionais com tecnologia de IA projetadas para aprimorar as experiências de aprendizado dos alunos e apoiar os educadores. O Khanmigo Lite é uma ferramenta educacional gratuita com tecnologia de IA da Khan Academy que auxilia os alunos em disciplinas como matemática, ciências e humanidades.

O Modo Tutor Me é um recurso do Khanmigo que imita a tutoria individual, fornecendo orientação personalizada, fazendo perguntas de sondagem e promovendo o pensamento crítico em matemática e ciências humanas. Ele emprega um método socrático, orientando os alunos na solução de problemas passo a passo, sem fornecer respostas diretamente. Essa abordagem estimula a compreensão mais profunda e o aprendizado independente.

Melhores recursos do Tutor Me

Oriente os alunos na resolução de problemas usando o método socrático, fazendo perguntas perspicazes que incentivam o pensamento crítico

Aprimore suas habilidades de escrita desenvolvendo histórias criativas e compondo redações atraentes

Envolva-se com figuras literárias e históricas para tornar o aprendizado mais interativo e imersivo

Apoie os professores no planejamento de aulas, gere resumos do progresso dos alunos sob demanda e forneça atualizações rápidas de conteúdo

Limitações do Tutor Me

Carece de recursos como controle de progresso e feedback avançado

Apesar dos recursos de segurança incorporados, existe a possibilidade de respostas inadequadas ou fora do tópico geradas por IA

Preços do Tutor Me

Grátis

Avaliações e resenhas do Tutor Me

G2: 4. 7/5 (30 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 170 avaliações)

7. AskYourPDF Research Assistant (melhor para extrair e resumir com eficiência informações de PDFs)

via AskYourPDF

O AskYourPDF Research Assistant aprimora o processo de extração e análise de informações de documentos PDF. Ele permite que você interaja dinamicamente com os arquivos, facilitando a recuperação e a compreensão eficientes dos dados. A ferramenta é um recurso abrangente para pesquisadores e profissionais, fornecendo acesso a mais de 400 milhões de artigos acadêmicos de fontes respeitáveis, como PubMed, Nature e arXiv.

Além disso, ele oferece recursos como a geração de artigos e ensaios bem citados, a análise de PDFs para criar referências precisas e a criação de uma base de conhecimento interativa a partir de arquivos carregados pelo usuário. Esses recursos aumentam coletivamente a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para gerenciar e interpretar dados textuais extensos.

Melhores recursos do AskYourPDF

Gere automaticamente referências no estilo APA e integre-as a ensaios ou trabalhos de pesquisa

Agregue vários documentos em uma base de conhecimento pesquisável para uma pesquisa abrangente

Faça upload de PDFs ou links para documentos on-line e deixe que a IA processe o conteúdo para fornecer respostas de maneira conversacional

Extraia detalhes específicos, como metodologias, resultados ou resumos de documentos densos

Limitações do AskYourPDF

A ferramenta restringe os usuários a um máximo de 20 documentos por conversa, limitando sua utilidade para projetos de pesquisa em grande escala que envolvem vários arquivos

Apesar das melhorias, as respostas geradas por IA podem ocasionalmente ser imprecisas ou carecer de contexto

Preços do AskYourPDF

Grátis

Premium: US$ 14,99/mês por usuário

Pro: US$ 19,99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do AskYourPDF

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

Você sabia? Uma pesquisa da McKinsey constatou que 65% das organizações agora usam IA generativa em pelo menos uma função de negócios - quase o dobro da taxa de adoção do ano passado. A maioria das empresas que usam IA a integrou em pelo menos duas áreas, com marketing, vendas e desenvolvimento de produtos liderando o caminho.

8. Assistente pessoal (melhor para gerenciar tarefas diárias e melhorar o gerenciamento do tempo)

via Assistente Pessoal

O Personal Assistant, desenvolvido por Samuel E. Katsaros, foi projetado para executar tarefas e aprimorar o gerenciamento da vida diária. Ele pode ser personalizado para atender às necessidades individuais ou comerciais, aproveitando a capacidade da GPT de gerar texto semelhante ao humano e executar tarefas complexas. Se você está se perguntando como usar a IA como assistente pessoal, essa ferramenta oferece uma solução intuitiva.

Ao iniciar a interação com uma simples saudação, o assistente pessoal se torna um participante ativo em sua rotina diária. Ele oferece funcionalidades como agendamento, lembretes e recuperação de informações. Com a ajuda de grandes modelos de linguagem, como o GPT-4 ou o GPT-3. 5, esses assistentes processam entradas de linguagem natural para gerar resultados contextualmente relevantes.

Melhores recursos do Assistente Pessoal

Lide com agendamento, elaboração de e-mails e lembretes sem esforço

Resuma documentos, analise dados e gere relatórios rapidamente

Obtenha assistência em tempo real e feedback detalhado para o progresso dos negócios

Compartilhe documentos diretamente com o assistente para obter suporte personalizado

Limitações do assistente pessoal

No momento, o Personal Assistant não é gratuito e está disponível exclusivamente para assinantes do ChatGPT Plus

O assistente precisa de um período inicial para se adaptar às preferências e aos hábitos individuais do usuário, durante o qual suas respostas podem ser menos personalizadas

Preço do assistente pessoal

Grátis

Planos pagos: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Personal Assistant

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

Dica profissional: Transforme o GPT em seu assistente pessoal, alimentando-o com anotações de reuniões e solicitando as principais conclusões, itens de ação e um rascunho de e-mail de acompanhamento. Isso economiza tempo e garante clareza.

9. Excel AI (melhor para automatizar a análise de dados e otimizar fluxos de trabalho de planilhas)

via Excel AI

A IA do Excel se concentra em simplificar as operações de planilhas, melhorar os insights de dados e reduzir o esforço manual. Ele foi projetado especificamente para aumentar a produtividade por meio de uma profunda integração com o Microsoft Excel e fluxos de trabalho de análise de dados. Como um GPT especializado, ele se destaca na automação, otimização e simplificação de tarefas complexas do Excel - desde funções básicas de planilha até modelagem avançada de dados, visualização e automação usando o Visual Basic for Applications (VBA) e Python.

Operando como um assistente digital, ele processa as solicitações dos usuários analisando consultas relacionadas a planilhas e oferecendo orientação passo a passo, fórmulas pré-escritas ou arquivos completos para download. Com a capacidade de gerar, manipular e analisar arquivos do Excel em seu ambiente, a ferramenta traz uma abordagem prática para a solução de problemas.

Melhores recursos de IA do Excel

Visualize dados por meio de tabelas, gráficos e dashboards interativos e esteticamente projetados

Exporte e converta dados em diferentes formatos, como CSV, JSON ou conjuntos de dados compatíveis com SQL

Gerar fórmulas complexas do Excel para modelos financeiros, análise estatística e processamento de dados

Automatize relatórios gerando resumos mensais, demonstrativos financeiros e painéis de KPI

Limitações de IA do Excel

As fórmulas ou saídas geradas podem estar incorretas, especialmente para consultas complexas, exigindo validação manual

Os usuários precisam estar familiarizados com os conceitos básicos do Excel para usá-los com eficiência

Preços excelentes de IA

Grátis

Planos pagos: Preços personalizados

Classificações e análises de IA do Excel

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

Fato interessante: De acordo com as projeções de mercado, o setor global de IA está a caminho de atingir US$ 1,81 trilhão até 2030, refletindo seu rápido crescimento e a crescente adoção em todos os setores.

10. GPT de apresentações e slides (melhor para criar apresentações impactantes com sugestões de conteúdo baseadas em IA)

via Apresentação e Slides GPT

Desenvolvido por SlidesGPT, Presentation e Slides O GPT é uma ferramenta especializada projetada para ajudá-lo a criar apresentações profissionais e de alta qualidade com eficiência. Ela é ajustada para gerar slides completos e prontos para apresentação, incorporando pesquisas relevantes, conteúdo estruturado e recursos visuais.

Em sua essência, essa IA aproveita o processamento avançado de linguagem natural (NLP) para analisar as solicitações dos usuários e usa uma interface de programação de aplicativos (API) externa para gerar slides dinamicamente. Ela garante que cada slide siga um formato estruturado com um título claro, marcadores, trilha de conversa e citações de fontes.

O GPT opera primeiro entendendo as necessidades do usuário, seja um único slide, uma apresentação completa ou uma revisão editada do conteúdo existente. Depois que o conteúdo é preparado, ele usa uma API para gerar slides dinamicamente, tornando-os instantaneamente disponíveis para download ou edição posterior.

Melhores recursos de GPT de apresentação e slides

Reduza o tempo gasto com o design e a estruturação de apresentações automatizando a criação de slides

Gere conteúdo adequado para relatórios corporativos, palestras acadêmicas e apresentações do setor

Permita refinamentos colaborativos para modificar slides, especificando alterações ou solicitando imagens alternativas

Incorpore dados recentes, estudos de caso e percepções factuais ao conteúdo dos slides

Limitações de GPTs na apresentação e nos slides

Devido à natureza da IA, o SlideGPT pode produzir resultados semelhantes ou idênticos para diferentes usuários, reduzindo a originalidade das apresentações

A ferramenta foi projetada principalmente para a criação de slides. Ela pode não atender às necessidades dos usuários que precisam de outros formatos de conteúdo

Apresentação e Slides Preços de GPTs

Grátis

SlidesGPT Pro: US$ 9,99/mês por usuário

Pagamento por download: US$ 2,99/download

Empresa: A partir de US$ 500/mês

Classificações e análises de GPTs de apresentação e slides

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

Você sabia? Um relatório da PwC sugere que a IA pode aumentar a produtividade dos funcionários em aproximadamente 40% até 2035, remodelando a maneira como as empresas simplificam as operações e gerenciam as tarefas.

11. Meeting Summarizer Pro (melhor para transformar anotações de reuniões em itens de ação e resumos concisos)

via Meeting Summarizer Pro

O Meeting Summarizer Pro é uma ferramenta de inteligência artificial altamente especializada, projetada para transformar transcrições brutas de reuniões em resumos estruturados e acionáveis. Desenvolvido como uma versão avançada do ChatGPT da OpenAI, ele foi projetado para aumentar a produtividade, analisando meticulosamente as discussões, identificando os principais tópicos e extraindo insights críticos.

Funcionando como um anotador inteligente, ele processa grandes volumes de dados de conversas com precisão, identificando números, datas, decisões, preocupações e itens de ação. Ele oferece detalhamentos exaustivos e baseados em categorias das reuniões, garantindo que nenhum detalhe essencial seja esquecido.

O Meeting Summarizer Pro opera com uma abordagem padronizada, dividindo os insights da reunião em categorias estruturadas, como os principais tópicos de discussão, áreas de alinhamento, ideias exclusivas, questões em aberto, riscos, oportunidades e itens de ação.

Melhores recursos do Meeting Summarizer Pro

Liste etapas acionáveis, atribua responsabilidades e garanta clareza nos acompanhamentos

Capture números financeiros, datas, prazos e outros dados críticos com precisão

Documentar áreas de consenso entre os participantes para garantir o alinhamento

Extraia ideias e estratégias inovadoras compartilhadas durante a reunião

Apresente resumos estruturados que são fáceis de revisar e consultar

Limitações do Meeting Summarizer Pro

Transcrições extremamente longas podem exigir mais tempo de processamento e podem levar a resumos incompletos ou menos precisos

Rotula os participantes de forma genérica (por exemplo, Orador 1, Orador 2) sem distinguir os nomes reais

Preços do Meeting Summarizer Pro

Grátis

Planos pagos: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Meeting Summarizer Pro

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

Dica profissional: Em vez de alternar entre diferentes casos de uso de GPT, dedique intervalos de tempo para brainstorming, geração de conteúdo e pesquisa para manter o foco.

12. Scholar AI (melhor para pesquisa acadêmica e geração de insights acadêmicos)

via Scholar AI

O ScholarAI apoia a pesquisa acadêmica, a investigação científica e a produtividade de acadêmicos, estudantes e profissionais. Ele foi projetado para recuperar, analisar e resumir literatura de alta qualidade e revisada por pares, ajudando os usuários a se manterem informados com as últimas descobertas de pesquisa.

Ao contrário dos modelos de IA de uso geral, o ScholarAI enfatiza fortemente a integridade acadêmica, fornecendo referências e citações para suas respostas. Ele pode pesquisar resumos, artigos completos e patentes, oferecendo percepções estruturadas de fontes confiáveis. Se um pesquisador estiver realizando uma revisão da literatura, procurando fontes dignas de citação ou explorando avanços de ponta em um campo, o ScholarAI garante o acesso a informações confiáveis e atualizadas.

Melhores recursos de IA do Scholar

Pesquise artigos acadêmicos, trabalhos de pesquisa e patentes com base em palavras-chave, DOI, PMID, SS_ID ou identificadores ARXIV

Supere as barreiras de acesso navegando com eficiência pelo conteúdo com acesso pago e recuperando artigos acadêmicos essenciais sem atrasos desnecessários

Descreva teorias, equações e metodologias complexas em um formato acessível.

Crie uma base de conhecimento de IA salvando, organizando e categorizando referências, facilitando o rastreamento de materiais de pesquisa ao longo do tempo

Limitações de IA do Scholar

Embora uma versão gratuita esteja disponível, ela vem com limitações, como uma cota de solicitação semanal de 25

O ScholarAI pode não cobrir todos os periódicos baseados em assinatura e conteúdo pago, o que pode levar a resultados de pesquisa incompletos

Preços da IA acadêmica

Grátis

Básico: US$ 9,99/mês por usuário

Premium: US$ 18,99/mês por usuário

Equipes: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Scholar AI

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

via Consensus

O Consensus GPT é um assistente de pesquisa avançado com tecnologia de IA para simplificar a exploração acadêmica, a tomada de decisões com base em evidências e a síntese de conhecimento. Desenvolvido como parte da plataforma Consensus, esse GPT funciona como um mecanismo de busca inteligente para pesquisas acadêmicas.

Ele se integra ao banco de dados do Consensus, agregando estudos de periódicos conceituados de várias disciplinas. Ele aproveita a IA e o aprendizado de máquina com técnicas de PNL para digitalizar, categorizar e destilar informações de artigos complexos em resumos claros e concisos.

Ele ajuda você a entender rapidamente as principais descobertas, comparar várias fontes e tomar decisões informadas sem precisar examinar manualmente centenas de artigos acadêmicos.

Melhores recursos do consenso

Pesquise artigos de pesquisa para encontrar e resumir estudos revisados por pares sobre qualquer tópico, extraindo as principais descobertas sem jargões

Gere esboços de pesquisa para estruturar revisões de literatura, propostas e relatórios

Valide afirmações com evidências e aprimore a redação científica, auxiliando na estruturação de artigos acadêmicos, resumos e citações

Faça a ponte entre a academia e o setor, traduzindo pesquisas complexas em insights digeríveis para profissionais

Limitações do consenso

A IA de consenso pode não ter um bom desempenho com perguntas abertas ou que exijam raciocínio lógico complexo

Embora o Consensus AI forneça resumos e insights, ele nem sempre oferece acesso direto ao texto completo dos artigos de pesquisa originais

Preços de consenso

Grátis

Premium: US$ 11,99/mês por usuário

Equipes: US$ 12,99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de consenso

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

Dica profissional: Treine o GPT em seu estilo específico, fornecendo exemplos de sua escrita, e-mails ou relatórios anteriores e instrua-o a imitar seu tom para obter um resultado consistente.

14. Code Tutor (melhor para aprender e aprimorar habilidades de codificação com orientação personalizada)

via Code Tutor

O Code Tutor se adapta ao seu estilo de aprendizagem e ao seu progresso, fornecendo orientação personalizada sobre conceitos de codificação, escrita de código e edição. Ele ajuda a estruturar e padronizar o código de acordo com os padrões profissionais, tornando a programação mais acessível e fácil de dominar.

Richard Sneyd, educador e engenheiro de software experiente, fundou o BrainyBots, o estúdio por trás do Code Tutor. Ele aumenta a produtividade fornecendo assistência imediata e personalizada, reduzindo o tempo gasto na busca de soluções. Além disso, ele permite que você aprenda e aplique conceitos de codificação com mais eficiência.

Melhores recursos do Tutor de código

Envolva-se com um treinador de programação que se adapta ao seu estilo de aprendizado e progresso

Obtenha assistência para escrever um novo código ou editar o código existente para atender aos padrões profissionais

Certifique-se de que seu código adere às práticas recomendadas e é "Pythonic" ou segue as convenções da linguagem de programação escolhida

Utilize recursos como execução de código Python, uploads de arquivos, análise avançada de dados e conversões de imagens para aprimorar seus projetos de codificação

Limitações do Tutor de Código

Não suporta a execução de códigos longos ou demorados (mais de 100 etapas, longo tempo de execução)

Pode não ter suporte para recursos avançados de linguagem ou linguagens de programação menos comuns

Preços do Tutor de Código

Grátis

Planos pagos: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Tutor de código

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

15. UX Design Mentor (Melhor para aprimorar o design da experiência do usuário por meio de feedback especializado de IA)

via UX Design Mentor

O UX Design Mentor ajuda os designers de UX e de produtos a refinar seu trabalho com feedback preciso e de alta qualidade. Ele oferece críticas construtivas para melhorar a usabilidade, o apelo visual e o alinhamento com as metas comerciais e as necessidades do usuário, garantindo que cada design seja intuitivo e eficaz.

A ferramenta funciona entendendo primeiro o nível de experiência de um designer, o design específico que requer feedback e os critérios ou metas que orientam o projeto. Além da crítica, o UX Design Mentor incentiva os designers a pensar criticamente sobre seu trabalho e a articular suas percepções e abordagens de solução de problemas.

O objetivo é ajudar os designers a aumentar a confiança e a capacidade, garantindo que seu trabalho seja centrado no usuário e estrategicamente sólido.

Melhores recursos doUX Design Mentor

Entenda as práticas recomendadas do setor analisando os princípios de design do mundo real e aplicando-os aos projetos

Identifique e resolva problemas de usabilidade por meio de uma crítica detalhada, levando a experiências de usuário mais perfeitas

Obtenha insights sobre a psicologia por trás das interações do usuário e como as escolhas de design afetam o comportamento

Aprenda a alinhar as decisões de design com as necessidades do usuário e as metas comerciais para obter o máximo de eficácia

Limitações do Mentor de Design UX

Não tem experiências pessoais, emoções ou opiniões subjetivas, pois suas respostas são baseadas em dados de treinamento

O GPT pode orientar os designers em testes de usabilidade, mas não pode conduzir ou observar a interação real do usuário

Preços doUX Design Mentor

Grátis

Planos pagos: Preços personalizados

Classificações e resenhas doUX Design Mentor

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

16. GPT de vídeo da VEED (melhor para criar conteúdo de vídeo rapidamente com scripts e edições gerados por IA)

via Vídeo GPT da VEED

O Video GPT da VEED faz com que a criação de vídeos profissionais e envolventes pareça fácil. Ele se adapta a diferentes fluxos de trabalho, ajudando você a gerar conteúdo de mídia social, transformar texto em vídeo e criar visuais com IA.

Precisa aprimorar seus vídeos? Adicione legendas, traduções ou dublagens para torná-los mais acessíveis e refinados. Não importa o projeto, essa ferramenta simplifica todo o processo para que você possa se concentrar em dar vida às suas ideias.

Ele começa entendendo suas metas, seja para criar conteúdo de formato curto, redirecionar vídeos longos para clipes ou adicionar recursos de acessibilidade, como legendas e traduções. Com base no fluxo de trabalho escolhido, o GPT Vídeo fornece assistência personalizada, gerando roteiros, refinando ideias de vídeo ou oferecendo links diretos para as poderosas ferramentas de edição do VEED.

Melhores recursos do GPT de vídeo da VEED

Gere vídeos de qualidade profissional simplesmente descrevendo uma ideia, um tópico ou um tema sem precisar de habilidades avançadas de edição

Transforme conteúdos longos em clipes pequenos, otimizados para plataformas como TikTok, Instagram reels e YouTube Shorts

Converta conteúdo baseado em texto, como postagens de blog ou scripts, em vídeos visualmente atraentes com narração realista de IA

Integre-se perfeitamente ao pacote de edição de vídeo da VEED, permitindo que os usuários refinem, personalizem e finalizem seus projetos com facilidade

Vídeo GPT por limitações da VEED

A duração e a complexidade do vídeo são limitadas pelo fluxo de trabalho selecionado, com alguns recursos otimizados para conteúdo de formato curto

GPT de vídeo da VEED pricing

Lite: US$ 24/mês por usuário

Pro: US$ 55/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises de GPT de vídeo da VEED

G2: 4. 6/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 3. 3/5 (mais de 50 avaliações)

💡 Dica profissional: Planejando uma rápida escapada de fim de semana ou uma viagem curta? Faça com que o GPT recomende um itinerário personalizado com base em seus interesses e orçamento. Dê a ele algumas preferências importantes (orçamento, tipo de férias, etc.) e deixe que ele o surpreenda com um plano fora do comum que você nunca imaginou.

17. SEO Mentor (melhor para aumentar a classificação de sites por meio de recomendações de SEO orientadas por IA)

via SEO Mentor

O SEO Mentor é um assistente digital especializado em otimização de mecanismos de busca (SEO). Projetado para orientar consultores de SEO, profissionais de marketing digital e proprietários de empresas, o SEO Mentor fornece conselhos detalhados sobre como melhorar a classificação de sites, aumentar o tráfego orgânico e alinhar estratégias com as práticas recomendadas do Google. Com uma base sólida nas Diretrizes de Qualidade do Google e nas últimas tendências de SEO, o SEO Mentor ajuda os usuários a refinar suas abordagens de otimização na página, SEO técnico, estratégia de conteúdo e criação de links.

Ele se concentra em recomendações acionáveis, ajudando os usuários a identificar lacunas em seus planos de SEO e a implementar melhorias de forma eficaz. O SEO Mentor está comprometido com a precisão, a transparência e o pensamento estratégico. A ferramenta também incentiva os usuários a seguirem práticas éticas de SEO e a se adaptarem às mudanças de algoritmo, evitando técnicas de chapéu preto.

Melhores recursos do SEO Mentor

Identifique problemas de SEO na página, ajudando os usuários a refinar as tags de título, as meta descrições, os links internos e a marcação de esquema para obter melhor visibilidade na pesquisa

Siga as práticas de SEO de chapéu branco para criar um crescimento sustentável e de longo prazo sem correr o risco de sofrer penalidades algorítmicas

Analise os perfis de backlinks e as estratégias de criação de links para adquirir backlinks naturais e de alta qualidade que aumentem a autoridade do domínio

Analise as estruturas do site e os elementos técnicos de SEO para melhorar a rastreabilidade, a indexação e a integridade geral do site

Limitações do Mentor de SEO

A ferramenta não pode acessar ou analisar diretamente os dados do site ao vivo, exigindo que os usuários forneçam relatórios de auditoria, métricas de desempenho ou detalhes específicos para análise

Preços do SEO Mentor

Grátis

Planos pagos: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do SEO Mentor

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

18. GPT Calendário (melhor para gerenciar agendas e otimizar o tempo com planejamento baseado em IA)

via Calendário GPT

O GPT Calendar elimina o estresse de gerenciar sua agenda. Ele organiza seu dia com agendas estruturadas, obtém detalhes de eventos quando necessário e até mesmo rascunhos de e-mails para manter tudo funcionando sem problemas. Integrações como o Google Calendar e o Gmail mantêm tudo sincronizado para que você possa se concentrar no que importa, em vez de fazer malabarismos com compromissos e lembretes.

Esse assistente de IA opera buscando eventos de calendário, organizando-os em um formato de marcação fácil de ler e apresentando-os com emojis relevantes para melhor legibilidade.

Além disso, ele pode coletar mais informações sobre os participantes da reunião ou empresas navegando na Web, ajudando você a se manter informado antes de reuniões importantes. A funcionalidade do Calendar GPT foi criada para ser intuitiva, permitindo que você interaja naturalmente e obtenha respostas significativas adaptadas às suas necessidades.

Melhores recursos do GPT de calendário

Recupere uma agenda diária bem estruturada em um formato markdown de fácil leitura, com carimbos de data e hora claros, locais e detalhes dos participantes

Resuma os principais detalhes das próximas reuniões, incluindo horário, participantes e local, sem sobrecarregar a resposta com links desnecessários

Pesquise na Web notícias recentes sobre empresas ou indivíduos relacionados a reuniões agendadas, ajudando os usuários a se manterem preparados

Crie e faça rascunhos de e-mails diretamente no Gmail, economizando tempo quando precisar enviar acompanhamentos de reuniões

Limitações do GPT Calendário

Ele não inclui links do Zoom ou do Google Meet nas respostas, exigindo que os usuários verifiquem seus calendários para obter acesso

O GPT depende de integrações externas (como o Zapier) para elaboração de e-mails e recuperação de eventos, o que pode exigir configuração adicional do usuário

Preços de GPTs de calendário

Grátis

Planos pagos: Preços personalizados

Classificações e análises de GPTs de calendário

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

19. AI Humanizer Pro (melhor para fazer com que o texto gerado por IA pareça mais natural e humano)

via AI Humanize Pro

O AI Humanizer Pro transforma o texto gerado por IA em conteúdo suave, natural e envolvente, mantendo o significado original intacto. Ele elimina o fraseado robótico, melhora a legibilidade e ajusta o tom para que o texto escrito por IA pareça mais humano e autêntico.

Quer esteja trabalhando com textos de marketing, postagens de blog, artigos acadêmicos ou comunicações comerciais, essa ferramenta refina cada frase para melhorar o fluxo e a clareza.

Projetado para criadores de conteúdo, profissionais de marketing, empresas e estudantes, o AI Humanizer Pro se integra perfeitamente ao bypassgpt. ai para fornecer humanização precisa e de alta qualidade. Ele garante que o texto gerado por IA não pareça mecânico ou estranho, mas que seja lido sem esforço, mantendo a precisão.

Essa IA refina a redação, ajusta a estrutura das frases e aprimora a coerência. O resultado é um conteúdo que soa profissional, polido e natural - pronto para ser publicado, compartilhado ou enviado sem edição adicional.

Melhores recursos do AI Humanizer Pro

Preserve o significado original do conteúdo e, ao mesmo tempo, aprimore a clareza e a coerência para que o texto final permaneça fiel à fonte e pareça mais autêntico

Utilize técnicas avançadas de PNL para modificar o texto que soa robótico em uma linguagem que soa natural para leitores humanos

Aprimore o conteúdo gerado por IA para blogs, artigos, textos de marketing, e-mails e redação acadêmica, refinando a linguagem

Mantenha uma resposta precisa, palavra por palavra, do mecanismo de humanização da IA sem alterações desnecessárias, garantindo precisão e confiabilidade

Limitações do AI Humanizer Pro

Ele tem uma política rigorosa de humanização palavra por palavra e não modifica ou aprimora o conteúdo além do texto original, o que pode limitar uma reformulação criativa mais profunda

Pode não capturar perfeitamente tons emocionais ou literários altamente matizados em peças complexas de redação criativa, nas quais os escritores humanos se destacam

Preços do AI Humanizer Pro

Grátis

Básico: US$ 12/mês por usuário

Pro: US$ 19/mês por usuário

Ilimitado: US$ 49/mês por usuário

Avaliações e resenhas do AI Humanizer Pro

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

20. GPT Notion Expert (melhor para organizar e otimizar seu espaço de trabalho Notion com assistência de IA)

via GPT Notion Expert

O GPT Notion Expert, desenvolvido pelo HelpKit, foi projetado para aumentar a produtividade e simplificar os fluxos de trabalho no Notion. Ele fornece orientação instantânea sobre fórmulas complexas, recomenda modelos relevantes e oferece explicações detalhadas sobre os principais recursos, facilitando a navegação e a personalização da plataforma.

Além do suporte básico, ele ajuda os usuários a se manterem organizados com estratégias para gerenciar anotações, estruturar bancos de dados e manter os cronogramas sob controle. Os alunos podem criar guias de estudo e organizar pesquisas com eficiência, enquanto os profissionais podem refinar os fluxos de trabalho e manter os projetos em execução sem problemas. Em comparação com as ferramentas tradicionais de gerenciamento de projetos com IA, esta tem como objetivo otimizar seu fluxo de trabalho e aumentar a produtividade no Notion.

Com sua capacidade de simplificar tarefas e melhorar a organização, o GPT Notion Expert elimina a frustração da configuração e da solução de problemas, permitindo que os usuários se concentrem em seu trabalho sem distrações desnecessárias.

Melhores recursos do GPT do Notion Expert

Simplifique as intrincadas fórmulas do Notion, dividindo-as em termos compreensíveis, facilitando a implementação

Receba recomendações personalizadas de modelos adaptados às suas necessidades específicas, como gerenciamento de projetos, sistemas de CRM ou organização pessoal

Utilize a plataforma do HelpKit para transformar suas páginas do Notion em uma central de ajuda profissional ou em um site de documentação, aprimorando o suporte e o envolvimento do cliente

Obtenha dicas para melhorar a colaboração da equipe por meio de espaços de trabalho compartilhados, atribuições de tarefas e acompanhamento do progresso

Limitações de GPTs de especialistas em nutrição

Essa ferramenta não pode fazer alterações em seu espaço de trabalho do Notion; ela apenas fornece sugestões e orientações

O assistente pode não compreender totalmente o contexto exclusivo de seu espaço de trabalho específico do Notion, resultando em conselhos genéricos

Preços de GPTs de especialistas em nutrição

Inicial: US$ 19/mês por usuário

Negócios: US$ 39/mês por usuário

Profissional: US$ 79/mês por usuário

Classificações e resenhas de GPTs do Notion Expert

G2: Avaliações insuficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

📖 Leia também: Como criar um agente de IA para melhorar a automação

Embora muitos GPTs de produtividade mencionados anteriormente sejam especializados em funções específicas, como redação de conteúdo, codificação, resumo, pesquisa e ensino, o ClickUp se destaca por oferecer uma solução completa que abrange essas tarefas e muito mais, sem a necessidade de integração com o ChatGPT ou outros.

O ClickUp Brain é a primeira rede neural do mundo que usa IA para conectar projetos, documentos, pessoas e conhecimento da empresa. Em vez de depender de várias ferramentas de GPT para diferentes tarefas, o ClickUp faz tudo isso em uma única plataforma, tornando-o o super aplicativo para o trabalho.

Automatize os fluxos de trabalho com o gerenciamento de tarefas baseado em IA

O Automation Builder com IA do ClickUp Brain permite que você descreva fluxos de trabalho em linguagem simples, configurando instantaneamente automações em Spaces, Folders e Lists.

Descreva sua automação em termos simples e deixe o ClickUp Brain criá-la com o ClickUp Automation

Não há necessidade de fazer malabarismos com várias ferramentas de IA para automação, você pode:

Atualize automaticamente os status das tarefas, notifique os membros da equipe e acione ações sem intervenção manual

Use os modelos, atalhos, automação de e-mail e registros de auditoria do ClickUp Automation para simplificar as tarefas recorrentes

Atribua tarefas dinamicamente às pessoas certas. Por exemplo, um tíquete de suporte pode ser atribuído automaticamente ao respondente original, atualizando-se perfeitamente se as funções mudarem

Atribua tarefas automaticamente a criadores, observadores ou membros específicos da equipe com o ClickUp Automation

Gere e refine conteúdo com o AI Writer for Work

Experimente o ClickUp Brain Use o ClickUp Brain para gerar e adaptar o conteúdo ao seu fluxo de trabalho específico

O ClickUp Brain funciona como um gerador de conteúdo alimentado por GPT, mas é totalmente integrado ao seu espaço de trabalho. Com seu AI Writer for Work™, ele permite que as equipes:

Gere descrições detalhadas de projetos, anotações de reuniões e conteúdo específico para a função, adaptados a seus fluxos de trabalho

Refine e estruture a redação com base no contexto, garantindo a criação de conteúdo preciso e relevante sem precisar de ferramentas de redação com IA separadas

Preveja e priorize com insights orientados por IA

Gerenciar projetos significa estar à frente de possíveis problemas, e não apenas acompanhar as tarefas.

O ClickUp Project Management Software torna isso possível ao integrar a análise preditiva e a priorização inteligente em seus fluxos de trabalho.

O AI Project Manager™ do ClickUp Brain mantém os projetos no caminho certo, analisando o progresso em tempo real, prevendo atrasos e sugerindo ajustes antes que os problemas aumentem. Ele automatiza as atualizações de status, realoca recursos e sinaliza riscos - para que as equipes possam tomar decisões mais inteligentes sem o constante vai-e-vem.

Use o AI Project Manager do ClickUp Brain para analisar os cronogramas do projeto e fazer ajustes em tempo real

Digamos que uma equipe de produtos esteja se preparando para um grande lançamento, mas o desenvolvimento está ficando para trás devido a bugs inesperados.

A IA detecta a desaceleração, notifica a equipe e sugere a transferência de recursos de controle de qualidade para correções de bugs, estendendo a fase de testes. Ela também pode atualizar as partes interessadas automaticamente, ajustando cronogramas e prioridades para evitar um lançamento apressado.

Com esses insights proativos, as equipes ficam à frente dos problemas em vez de se esforçarem para corrigi-los mais tarde.

Por exemplo, ele pode extrair dados dos gráficos de Gantt do ClickUp para ajudar a visualizar as dependências e os marcos das tarefas ou extrair insights dos ClickUp Dashboards para rastrear as principais métricas do projeto, destacando os riscos e oferecendo recomendações proativas para manter tudo dentro do cronograma.

Acelere os planos de projeto com o AI Project Manager no ClickUp Brain

Integração com mais de 600 aplicativos para um espaço de trabalho conectado

O ClickUp Integrations conecta suas ferramentas favoritas diretamente ao seu espaço de trabalho, eliminando a necessidade de troca constante de aplicativos. Ele se integra perfeitamente ao Slack, Google Drive, GitHub, HubSpot, Salesforce, Figma, Twilio, Outlook e outros softwares de análise preditiva. Isso garante que:

Os fluxos de trabalho permanecem ininterruptos em diferentes ferramentas

Os dados são sincronizados automaticamente entre as plataformas

As equipes usam a IA para automatizar tarefas e processos em toda a sua pilha de tecnologia com webhooks personalizados e integrações Zapier

Economize tempo com modelos pré-criados

Faça o download deste modelo Equilibre várias responsabilidades com o modelo Using ClickUp for Productivity

O ClickUp foi criado para atender a várias necessidades de produtividade. Mas manter-se produtivo não é apenas ter uma ferramenta - é preciso usá-la com eficiência.

O Modelo Usando o ClickUp para Produtividade ajuda a estruturar seu espaço de trabalho para gerenciar tarefas, listas de afazeres e metas de curto, médio e longo prazo em um só lugar. Ao contrário dos planejadores de produtividade genéricos, esse modelo não apenas o ajuda a organizar o trabalho, mas também o orienta a otimizar o próprio ClickUp para aumentar a eficiência e ficar por dentro de tudo.

O ClickUp oferece uma variedade de modelos projetados para aumentar a produtividade e simplificar os fluxos de trabalho:

Uma coleção de mais de 50 modelos de prompt de IA para auxiliar em vários casos de uso de IA, como criação de conteúdo, campanhas de marketing e gerenciamento de projetos, permitindo que os usuários realizem mais em menos tempo

Modelos de produtividade gratuitos, incluindo gráficos, relatórios e planilhas, destinados a melhorar o fluxo de trabalho e o gerenciamento de tarefas para uso pessoal e profissional

Modelo de Relatório de Produtividade Pessoal do ClickUp ajuda a acompanhar o progresso diário, semanal ou mensal, permitindo que os usuários identifiquem áreas de melhoria e avaliem as conquistas em relação às metas definidas

ClickUp para um dia de trabalho mais inteligente

Cada GPT desta lista ajuda você a automatizar, gerar e otimizar seu trabalho, economizando tempo e esforço. Desde a escrita e o brainstorming até a codificação e o resumo, essas ferramentas cuidam do trabalho pesado para que você possa se concentrar no que realmente importa.

Mas se você estiver procurando uma solução completa, o ClickUp tem tudo o que você precisa.

Em vez de fazer malabarismos com vários GPTs, você tem tudo em um só lugar. O ClickUp Brain responde a perguntas, gera conteúdo e ajuda na pesquisa. A automação cuida de tarefas repetitivas, para que você não precise fazer isso. O bate-papo mantém a colaboração contínua, eliminando a necessidade de ferramentas de comunicação separadas.

Por que gerenciar várias ferramentas quando você pode ter tudo em uma só? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e experimente a verdadeira produtividade sem complicações.